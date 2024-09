À 19h06, Zelensky propose d'inviter la Russie à la prochaine conférence de paix; le résultat reste totalement indéterminé.

Selon le président ukrainien Zelensky, selon "Le Monde", la Russie est attendue à la prochaine conférence de paix en Suisse en novembre. Kyiv et les partenaires occidentaux ont constamment plaidé en faveur de la participation de la Russie. Cependant, il reste incertain que la Russie accepte de participer. Les représentants russes de haut rang ont régulièrement rejeté l'invitation, et Moscou continue d'insister sur l'obtention de tous ses objectifs de guerre en Ukraine ou sur la mise en place de conditions de paix empoisonnées ou de négociations qui se traduiraient effectivement par une dictature pour l'Ukraine.

En ce qui concerne les menaces du Kremlin : "On ne devrait pas accorder trop d'importance à ce que dit Poutine". Après la livraison d'armes avancées à l'Ukraine, Vladimir Poutine a menacé l'Occident. L'expert en sécurité Nico Lange considère ces déclarations comme "les habituels jeux psychologiques". Cependant, il est surpris par l'interprétation des dernières déclarations du chancelier fédéral.

En ce qui concerne les plans de l'UE pour de nouvelles sanctions contre l'Iran, suite aux rapports de livraison de roquettes iraniennes à la Russie, les 27 États membres de l'UE prévoient de nouvelles sanctions contre Téhéran. "L'Union européenne a régulièrement mis en garde l'Iran contre le transfert de missiles balistiques à la Russie", indique un communiqué de presse. La livraison est considérée comme une menace directe pour la sécurité et constitue une escalade significative. La réaction sera rapide et complète, y compris des mesures restrictives pour le secteur aéronautique iranien. L'Allemagne est actuellement en discussion intense avec ses partenaires européens et internationaux au sujet de l'imposition de nouvelles sanctions, y compris dans le secteur aéronautique, y compris la possibilité d'un interdit de vol ou d'atterrissage.

L'ancien ministre russe des Affaires étrangères Andrei Kosyrev met en garde l'Occident contre une nouvelle agression russe. "Si Poutine est récompensé en Ukraine, convaincu de l'impuissance et de la lâcheté de l'OTAN, il attaquera les États baltes de l'OTAN bien avant de recevoir toute garantie de l'OTAN", écrit Kosyrev, qui a été en fonction de 1990 à 1996 et est favorable à l'Occident. "Le but de Poutine n'est pas une partie ou même la totalité, mais la humiliation et la déconsidération des États-Unis et de l'OTAN."

Les politiques des partis de l'Ampel réclament la permission pour l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles en Russie. La politicienne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann déclare : "Nous devons permettre à l'Ukraine, avec les autres États européens et la Grande-Bretagne et les États-Unis, de détruire les cibles militaires sur le territoire russe". De même, le politique Vert Toni Hofreiter s'exprime. "Pour assurer la reconstruction durable des installations énergétiques endommagées, l'utilisation d'armes à longue portée pour lutter contre les bases de lancement russes est inévitable".

Les forces russes ont reportedly intensifié leurs attaques dans l'est de l'Ukraine près de la ville contestée de Kurachove, avec certains des combats les plus intenses ce mois-ci, selon le gouvernement à Kyiv. Simultanément, les troupes russes se dirigent vers la ville de Pokrowsk, un important hub ferroviaire situé à environ 33 kilomètres au nord de Kurachove, dans le but d'ouvrir de nouvelles lignes de front, de perturber la logistique ukrainienne et de prendre le contrôle du reste de la région de Donetsk orientale. L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé 64 attaques près de Kurachove et 36 près de Pokrowsk au cours des 24 dernières heures. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a félicité ses troupes pour avoir tenu leurs positions à Pokrowsk et Kurachove, les décrivant comme les deux secteurs les plus difficiles sur le front est.

Les autorités de la région russe du nord de Murmansk ont de nouveau exprimé leur inquiétude quant aux menaces des drones ukrainiens, entraînant la fermeture de l'espace aérien de la région, a annoncé le gouverneur Andrei Chibis sur Telegram. Située à environ 1 900 kilomètres de l'Ukraine, la région est le siège de la flotte du Nord de la Russie et d'une base aérienne d'où des bombardiers stratégiques ont été lancés pour attaquer l'Ukraine. L'agence fédérale russe de l'aviation a temporairement suspendu les décollages et atterrissages à l'aéroport de Murmansk et d'Apatity pour des raisons de sécurité.

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a publié des détails sur les missiles iraniens prétendument fournis à la Russie, les identifiant comme des missiles balistiques à courte portée Fath-360, également connus sous le nom de BM-120. Présentés pour la première fois en 2020, ces missiles peuvent transporter une ogive de 150 kg sur une distance de 120 km et atteindre des cibles avec une précision présumée de 30 mètres. Le rapport quotidien d'intelligence du ministère de la Défense du Royaume-Uni indique que la capacité de la Russie à effectuer des frappes précises contre les infrastructures militaires ou civiles ukrainiennes près du front a été renforcée par ces missiles.

La Pologne n'a pas encore contribué de fonds à l'initiative d'artillerie tchèque, qui vise à procurer des obus pour l'Ukraine à l'aide de fonds de plusieurs partenaires occidentaux. L'Allemagne est reportedly the largest and quickest contributor. If all goes as planned, Ukraine will receive 100,000 rounds this month, with a target of 500,000 by the end of 2024 and more in 2025. Russia's activities in the market are causing problems, according to reports from Prague.

14:20 Pistorius: L'autorisation élargie de l'OTAN pour les armes à destination de l'Ukraine est légitimement justifiée

Le ministre de la Défense Pistorius argue qu'une éventuelle approbation des alliés de l'OTAN pour que l'Ukraine utilise des armes à longue portée contre des cibles russes est légalement justifiée par le droit international. Il affirme que les États-Unis et le Royaume-Uni ont l'autorité de prendre cette décision concernant les armes qu'ils ont fournies, et ils en ont le droit. "Le droit international le permet", déclare-t-il. En réponse à l'avertissement du président russe Poutine selon lequel l'OTAN serait alors en guerre avec son pays, Pistorius répond simplement : "Les menaces de Poutine sont les menaces de Poutine. C'est tout. Il lance des menaces quand il en a envie, et flirt avec la confrontation quand il le juge approprié."

13:57 Zelenskyy Annonce le Retour de 49 Prisonniers de GuerreLe président ukrainien Zelenskyy annonce le retour de 49 prisonniers de guerre, dont d'anciens combattants de l'usine d'acier Azovstal de Marioupol, qui était sous siège des forces russes au printemps 2022. "49 Ukrainiens sont de retour chez eux", explique le président en partageant des photos de soldats et de civils enveloppés dans des drapeaux ukrainiens. Zelenskyy révèle que ces individus font partie des forces armées, de la garde nationale, de la police nationale, de la garde-frontière et de civils. Les médias ukrainiens suggèrent que 23 des 49 personnes revenues sont des femmes. Le président ne divulgue pas immédiatement la raison de leur retour, que ce soit en raison d'un échange de prisonniers avec la Russie.

13:46 Tusk sur les Menaces de Poutine : "Ne Pas S'y Attarder Trop"Le Premier ministre polonais Donald Tusk n'est pas préoccupé par les récentes menaces du président russe Poutine concernant les armes à longue portée contre des cibles russes. Il reconnaît la gravité de la situation en Ukraine et le long de la frontière ukrainienne-russe, mais ajoute : "Je ne m'attarderais pas trop sur les dernières déclarations de Poutine. Elles reflètent largement les défis auxquels est confrontée l'armée russe le long de la frontière." Poutine avait précédemment déclaré que l'Ouest serait directement engagé avec la Russie si elle permettait à l'Ukraine de cibler le territoire russe avec des roquettes à longue portée fabriquées à l'Ouest.

13:21 Dong Jun sur la Résolution des Conflits : "Le Dialogue est Essentiel"Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, intervenant lors d'une conférence internationale sur la sécurité à Beijing, souligne l'importance du "dialogue" en tant que solution principale aux conflits tels que ceux en Ukraine et dans la bande de Gaza. "Pour résoudre les crises en Ukraine et dans le conflit israélo-palestinien, il n'y a qu'une seule voie : favoriser la paix et le dialogue", déclare-t-il.

12:58 Le Pétrole et le Gaz Cruciaux pour la Tournée de Scholz en Asie CentraleL'administration allemande envisage d'augmenter les importations de pétrole du Kazakhstan. "Nous accueillons favorablement la perspective d'une augmentation des approvisionnements en pétrole du Kazakhstan", déclare un représentant du gouvernement avant le voyage du chancelier Olaf Scholz en Ouzbékistan et au Kazakhstan, qui commence dimanche. L'objectif est de présenter plusieurs options pour approvisionner la raffinerie PCK de Schwedt en recevant plus de pétrole du Kazakhstan. Cependant, des options alternatives sont indispensables car le pétrole kazakh transite par des pipelines russes pour arriver en Allemagne, donnant ainsi à la Russie un moyen de pression. Après l'intervention russe en Ukraine, l'Allemagne a cessé d'acheter du pétrole russe. La visite de Scholz se concentrera également sur les sources de gaz en Asie centrale. C'est clair : "Nous devons sécuriser le gaz quelque part, et l'Asie centrale est riche en ressources gazières", explique le représentant.

12:26 La France Rappelle son Diplomate IranienLa France a rappelé le représentant diplomatique iranien au ministère français des Affaires étrangères à Paris. Des sources diplomatiques attribuent ce geste à la livraison de missiles balistiques à la Russie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait précédemment expliqué que la Russie avait reçu des missiles de l'Iran, qui devaient être déployés en Ukraine dans les semaines à venir. L'Iran nie cette allégation.

12:03 Le Pentagone Considère la Contre-attaque Russe à Kursk comme 'minime' jusqu'à présentLe Pentagone est peu impressionné par la contre-attaque russe à Kursk. "Nous avons observed des unités russes tentant de lancer une sorte de contre-offensive dans la région de Kursk", a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone Pat Ryder. "Actuellement, je la décrirais comme mineure, mais c'est clairement quelque chose que nous surveillons de près." Le ministère russe de la Défense affirme que ses soldats ont repris dix villages. Cette allégation n'est pas indépendamment confirmée. L'armée ukrainienne a lancé l'offensive dans la région frontalière russe de Kursk il y a environ cinq semaines et a depuis affirmé avoir saisi environ 100 villages russes et près de 1 300 kilomètres carrés.

11:38 Despite Many Interceptions: Drone Attacks Cause DamageThe Ukrainian air force claims to have downed 24 of the 26 drones last night. In the Odessa region, one individual was wounded and 20 homes were damaged, while in the Mykolajiw region, drone debris sparked a fire at a food processing facility, according to regional authorities. According to the Ministry of Energy, energy infrastructure in the Iwano-Frankiwsk region was damaged.

10:46 Chef du Parlement Russe : NATO Engagée dans le Conflit Contre Notre NationLe chef du parlement russe, Vyacheslav Volodin, affirme que l'OTAN est impliquée dans le conflit en cours en Ukraine. Dans un message sur Telegram, Volodin déclare : "Ils mènent une guerre contre notre nation." Il accuse l'OTAN de sélectionner les villes russes pour les attaques, de coordonner les déploiements militaires avec l'armée ukrainienne et de donner des ordres au gouvernement de Kiev.

10:17 Munz sur les Menaces de Guerre de Poutine à l'OTAN : "Les Remarques de Poutine Complètement Ignorées dans les Informations du Matin"Les craintes occidentales persistent quant à l'escalade potentielle si l'Ukraine lance des attaques sur le territoire russe. Malgré cela, le président russe Vladimir Poutine a récemment émis de telles menaces. Cependant, le correspondant de ntv Rainer Munz met en doute la substance de la rhétorique agressive de Poutine.

09:42 Famille : L'opposante biélorusse Maria Kalesnikava dans un état critiqueLa condition de Maria Kalesnikava, opposante biélorusse, est critique selon sa sœur Tatiana Chomitsh. Kalesnikava est détenue dans des conditions inhumaines depuis quatre ans, pesant seulement 45 kg pour 1,75 mètre, selon les informations de Chomitsh fournies par d anciens détenus. "Je pense que nous sommes à un tournant critique", déclare Chomitsh, accusant les autorités de soumettre sa sœur à des tortures physiques et psychologiques. Le ministère de l'Intérieur biélorusse n'a pas répondu à une demande d'informations sur les conditions de détention de Kalesnikava. La jeune femme de 42 ans, symbole de la résistance depuis les manifestations de 2020 contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko, purge une peine de 11 ans de prison pour une accusation de complot pour saisir le pouvoir.

09:20 Accord signé pour le déploiement d'un bataillon lituanienL'Allemagne et la Lituanie ont finalisé un accord pour réglementer le déploiement d'un bataillon de combat en Lituanie, membre de l'OTAN. Le ministre de la Défense Boris Pistorius et son homologue lituanien Laurynas Kasciunas ont signé l'accord à Berlin. Cet accord renforce l'accord de l'OTAN sur le statut des forces, en fournissant une clarté juridique sur le statut des soldats et des civils allemands en Lituanie. Il aborde les droits de résidence, les lois fiscales, les systèmes scolaires, les inspections de santé publique, la circulation routière et la sécurité publique, entre autres aspects. Il établit également la base juridique pour la mise en place d'écoles et de jardins d'enfants allemands en Lituanie. Le bataillon est prévu pour être opérationnel d'ici 2027.

08:56 Diplomates britanniques expulsés de RussieLa Russie a expulsé six diplomates britanniques pour des allégations d'espionnage. Le service de renseignement FSB russe affirme avoir des preuves montrant que le Foreign Office britannique organise une escalade politique et militaire dans le but d'assurer la défaite stratégique de la Russie dans la guerre en Ukraine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, accuse l'ambassade britannique de nuire au peuple russe. Le Foreign Office britannique rejette ces allégations comme sans fondement, attribuant les actions de la Russie à une mesure de rétorsion pour les mesures britanniques contre les "activités russes en Europe et au Royaume-Uni".

08:31 La participation de l'OTAN à la guerre serait une 'ligne rouge' pour Poutine, prévient le KremlinLe président ukrainien Zelensky a régulièrement plaidé pour le déploiement de missiles à longue portée contre des cibles militaires russes, une mesure soutenue par les États-Unis et le Royaume-Uni. En réponse, le Kremlin a lancé un avertissement à l'Occident.

08:03 La Russie offre de partager ses informations sur les armes occidentalesLe député russe Alexander Fomin a déclaré que la Russie était prête à partager ses connaissances sur les armes occidentales acquises lors du conflit en Ukraine. S'exprimant lors d'une conférence de sécurité en Chine, Fomin a révélé que la Russie avait acquis une précieuse expérience dans la lutte contre les armes occidentales et était prête à la partager avec ses partenaires.

07:34 Le SBU ukrainien annonce des arrestations : des hommes ont allumé des incendies à Kyiv sur ordre de la RussieCinq hommes ont été arrêtés pour avoir mis le feu à des véhicules militaires et distribué des tracts diffamatoires contre l'armée à Kyiv, selon le SBU ukrainien. Les hommes sont accusés d'avoir brûlé cinq véhicules militaires et distribué des tracts diffamatoires contre l'armée. Le SBU a révélé que les hommes, qui étaient venus de différentes régions d'Ukraine pour chercher du travail à Kyiv, avaient été contactés par des agents russes via Telegram avec la promesse d'argent rapide. Ils ont enregistré leurs actions avec leurs téléphones, s'attendant à être payés, mais ne l'ont jamais été.

07:05 Le grand rabbin d'Ukraine pleure la mort de son fils adoptif tué à la guerreLe grand rabbin d'Ukraine, Moshe Azman, pleure la mort de son fils adoptif, Anton Samborskij, tué lors de l'invasion russe. Le sort de Samborskij était inconnu depuis fin juillet et sa mort n'a été confirmée que récemment. Samborskij, qui est devenu père d'une fille en mai, a été appelé sous les drapeaux peu après. Le rabbin Azman l'a adopté à l'âge de 10 ans alors qu'il était orphelin.

06:29 Le Japon décrit un incident avec un avion militaire russeLe Japon a envoyé des avions de chasse après l'approche de deux avions russes jeudi, qui n'ont pas pénétré dans l'espace aérien japonais mais ont tourné autour. Selon le ministère de la Défense, les avions Tu-142 ont volé vers le nord à partir de la mer en direction d'Okinawa, puis ont traversé les îles Kouriles, un territoire disputé entre le Japon et la Russie. Le Japon a déployé ses avions de l'Air Self-Defense Force sur une base d'urgence. Les avions russes sont ensuite repartis vers le nord. Il s'agit de la dernière d'une série de survols d'avions militaires russes près du Japon, la précédente datant de 2019. Informations supplémentaires ici.

06:07 Moscou : Les États-Unis mettent en œuvre une stratégie de containment contre la Russie et la ChineLe député russe Alexander Fomin a rapporté lors d'une conférence de sécurité en Chine que les États-Unis mettaient en œuvre une stratégie de containment contre la Russie et la Chine. Cette information a été partagée par l'agence de presse russe Tass. Selon l'agence, Fomin a déclaré que Moscou et Pékin prônaient la création d'un ordre mondial multipolaire juste basé sur l'égalité et le respect mutuel, tandis que l'Occident se prépare à la guerre en Asie en établissant de nouveaux blocs de sécurité dans la région.

05:27 Ukraine: Vaisseau Commercial Touché par un Missile Anti-NavireLa marine ukrainienne a apporté de nouvelles informations sur une supposée frappe aérienne russe contre un navire commercial dans la mer Noire. Selon eux, un bombardier Tu-22 aurait pu lancer un missile anti-navire Ch-22 contre le navire. Le navire à voile, battant pavillon de la nation insulaire des Caraïbes de Saint-Kitts-et-Nevis, se trouvait en dehors des eaux territoriales ukrainiennes à ce moment-là, effectuant un voyage du port ukrainien du sud de Chornomorsk à l'Égypte avec une cargaison de blé. Selon un rapport de la BBC, le navire se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie à ce moment-là. Le rapport a également mentionné qu'un missile Ch-31, utilisé pour la suppression radar, avait été utilisé à la place, qui a considérablement moins de puissance explosive que les missiles de croisière Ch-22 conçus pour lutter contre les porte-avions.

03:19 Incident à la Ligne de Démarcation : Mort d'un Soldat Moldave dans des Circostances InconnuesUn soldat moldave est décédé dans des circonstances inconnues alors qu'il accomplissait son devoir à la ligne de démarcation avec la région séparatiste de Transnistrie. Le ministère de la Défense de la République de Moldavie a révélé que le soldat avait été mortellement blessé par un tir de son propre arme alors qu'il accomplissait son devoir à son poste. Les autorités chargées de l'application de la loi et les experts médico-légaux enquêtent actuellement sur l'incident. Des soldats de Moldavie et de la Transnistrie séparatiste, ainsi que des troupes russes, ont été déployés à la ligne de démarcation entre les deux côtés depuis un conflit survenu en 1992 suite à la dislocation de l'Union soviétique. La Moldavie s'est engagée à réintégrer la Transnistrie dans son territoire. Les incidents à la ligne de démarcation sont très rares.

02:18 Premier Ministre Britannique : "Pas d'Intention de Provocation avec la Russie"Le Premier Ministre britannique Keir Starmer a nié l'allégation du président russe Poutine selon laquelle l'approvisionnement de l'Ouest en armes à longue portée pour frapper profondément en territoire russe représente l'implication de l'OTAN dans la guerre. "L'Ukraine a le droit à l'autodéfense", a déclaré Starmer. Le Royaume-Uni soutient pleinement ce droit et offre des opportunités de formation dans ce contexte. "Cependant, nous n'essayons pas de provoquer la Russie - ce n'est pas notre objectif du tout", a répété le Premier Ministre britannique. Lisez plus ici.

01:09 Ancien Ambassadeur des États-Unis à Kyiv : Harris Pourrait Soutenir Plus Vigoroureusement l'UkraineL'ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, William B. Taylor, pense que la candidate à l'élection présidentielle démocrate Kamala Harris soutiendrait l'Ukraine plus vigoureusement que l'actuel Biden si elle gagnait l'élection. Elle l'a montré dans certains domaines, a souligné Taylor lors d'un événement à l'Université américaine de Kyiv. Biden a été plus mesuré dans certaines décisions, comme celles concernant les HIMARS, les chars Abrams et les avions de combat F-16. Actuellement, il adopte également une position prudente quant à la possibilité d'autoriser l'Ukraine à lancer des frappes profondément en territoire russe. Chez Harris, il prévoit une "approche plus fervente" - aussi parce qu'elle est susceptible d'amener une nouvelle équipe de politique étrangère à la Maison Blanche.

00:27 Zelensky remercie l'Estonie pour l'aide militaireLe président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le président estonien Alar Karis à Kyiv, exprimant sa gratitude pour l'aide militaire. Le membre de l'UE et de l'OTAN baltique a promis d'allouer 0,25 % de son PIB annuel aux besoins de défense de l'Ukraine. Les discussions ont également porté sur la reconstruction du pays et ses aspirations à l'UE. De plus, la Première ministre lettone, Evika Siliņa, a promis une aide supplémentaire lors d'une réunion avec Zelensky.

23:19 Le BND n'est pas tenu d'informer le journaliste de l'évaluation militaireLe service de renseignement fédéral (BND) n'est pas tenu d'informer un journaliste si elle a caractérisé une victoire militaire de l'Ukraine comme étant difficile ou impossible lors de discussions en arrière-plan, a jugé la cour administrative fédérale de Leipzig. Le BND n'est pas non plus tenu de divulguer quels médias ont participé à ces discussions en arrière-plan. Cependant, le BND doit fournir des informations sur le nombre de discussions individuelles confidentielles sur la situation militaire en Ukraine cette année. La demande de l'article 80 par le journaliste a été principalement rejetée. La décision de la cour était basée sur un article de journal de mai, qui laissait entendre qu'un politique de l'UDI affirmait que le BND diffusait une évaluation délibérément négative de la situation militaire en Ukraine pour influencer l'opinion publique.

22:06 Les Politiciens de la Coalition Appellent à des Armes à Large Échelle Contre la RussieLes politiciens de la coalition du trafic lumineux soutiennent l'idée de permettre à Kyiv d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles en Russie. "Il est approprié et conforme au droit international d'attaquer enfin les cibles militaires en Russie avec des roquettes occidentales à longue portée", déclare l'expert en politique étrangère SPD Michael Roth à T-Online. Roth nomme les aérodromes militaires, les centres de commandement ou les bases de lancement comme cibles potentielles pour les armes à longue portée contre la Russie. De ces bases, "les attaques sournoises contre les cibles civiles ukrainiennes sont menées", et elles peuvent être le plus efficacement contrées là-bas. Le président du comité de défense, Marcus Faber du FDP, déclare : "Il est grand temps d'autoriser les aéroports militaires russes à être ciblés avec des armes à longue portée comme les ATACMS et les Storm Shadow". Le député vert Anton Hofreiter souligne : "La Russie terrorise la population civile ukrainienne quotidiennement avec des attaques de roquettes sur les hôpitaux, les bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie". Afin de protéger efficacement la population civile ukrainienne, l'armée doit être autorisée à frapper les bases militaires sur le territoire russe avec des armes à longue portée.

21:35 Vance Évoque la Stratégie de Trump en UkraineLe candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance suggère que le plan de Donald Trump pour mettre fin au conflit russe pourrait impliquer l'établissement d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. Vance développe cette idée lors d'une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan, proposant que Trump pourrait rassembler Russes, Ukrainiens et Européens pour discuter de la possibilité d'une résolution pacifique. "Je pense qu'il pourrait conclure un accord rapidement", affirme Vance. L'historique de Trump inclut son soutien inébranlable au président russe Vladimir Poutine et sa critique de l'aide américaine à l'Ukraine. En tant que président sortant, Trump a également déclaré qu'il pourrait mettre fin au conflit en 24 heures s'il était élu, mais il manque de détails sur son plan.

21:03 "Dieu est avec Nous. Nous sommes Russes" - manifestation fasciste à Saint-PétersbourgLes nationalistes et fascistes russes, exprimant leur foi fervente en une autorité supérieure, scandent "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous" alors qu'ils défilent dans les rues de Saint-Pétersbourg. Ils répètent le slogan "En avant, Russes !" La manifestation coïncide avec le commémoration du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, admiré comme héros national et saint au sein de l'Église orthodoxe.

20:28 Le Propagandiste Solovyov : "L'Atlantique est la Barrière Idéale"La personnalité de la télévision russe Vladimir Solovyov plaide en faveur de l'expansion de la Russie au-delà de l'Ukraine. "Je pense que la barrière idéale est l'Atlantique. Une barrière naturelle", déclare le propagandiste du Kremlin. "Un emplacement attrayant pour nos troupes - Berlin, Lisbonne, Madrid. Esthétiquement plaisant, ils avaient fière allure à Paris." Rappelé à l'ordre quant à la population limitée de la Russie, il mentionne les camarades biélorusses. Sinon, on pourrait se tourner vers la Chine.

20:01 Les Volontaires Britanniques Se Prépare à l'HiverDe nombreuses maisons ukrainiennes, qui ont résisté jusqu'à présent aux bombardements, manquent désormais de fenêtres. La situation conduit à des conditions extrêmes à l'approche de l'hiver. L'ONG "Isoler l'Ukraine" du Royaume-Uni prend les choses en main en envoyant des équipes dans les zones de guerre pour installer des fenêtres temporaires.

Vous pouvez explorer les événements précédents [ici].

Malgré l'invitation attendue de la Russie au sommet de la paix en Suisse, le président ukrainien Zelensky reste incertain quant à savoir si la Russie acceptera de participer en raison de leur rejet de l'invitation et de leur insistance pour atteindre leurs objectifs de guerre en Ukraine ou pour établir des conditions de paix défavorables.

L'ancien ministre russe des Affaires étrangères Andrei Kosyrev met en garde l'Occident contre une nouvelle agression russe, déclarant que si Poutine est récompensé en Ukraine, il attaquera les États baltes de l'OTAN avant d'obtenir toute garantie de l'OTAN, dans le but de humilier et de discréditer les États-Unis et l'OTAN.

Lire aussi: