A 19 h 42, Ramelow remarque que la gauche a été "dévorée de l'intérieur".

19:26 Nouripour sur la victoire de l'AfD : "Mes sympathies vont à ceux qui sont anxieux"En Thuringe, le ministre-président Bodo Ramelow identifie deux facteurs contribuant à la "cannibalisation" de son parti de gauche : "Premièrement, un CDU qui équivaut constamment l'AfD et la gauche, promouvant l'exclusivité envers nous, malgré avoir collaboré faktisch avec nous pendant cinq ans", a déclaré Ramelow sur ntv. En tant qu'autre raison du déclin de la gauche, Ramelow a mis en avant "un BSW qui se vantait d'avoir remporté 17% des voix pour l'AfD, pour finalement acquérir nos voix". Ramelow peut encore se réjouir de la forte participation électorale.

19:16 Nouripour sur la victoire de l'AfD : "Cela nous rappelle à tous de protéger ensemble la démocratie"L'AfD remporte plus de 30% à la fois en Saxe et en Thuringe, laissant les partis de la coalition derrière eux. Le leader du parti vert Omid Nouripour considère le résultat électoral de l'AfD comme un "rappel" et un mandat pour protéger ensemble la démocratie.

19:13 Dernière prévision pour la Saxe : l'avantage du CDU se réduitLa dernière projection de ZDF montre l'AfD et le CDU au coude à coude en Saxe : les Démocrates chrétiens ne sont en tête qu'avec 31,7 %, à peine devant l'AfD avec 31,4 % des voix. Le BSW est à 11,4 %, le SPD à 7,8 %. Les Verts seraient plus solidement dans le parlement de l'État avec 5,5 %, tandis que la gauche ne parviendrait pas à dépasser le seuil de 5 % avec 4,3 %.

19:08 Wagenknecht propose une coalition avec le CDU et le SPD en ThuringeLe leader du BSW Sahra Wagenknecht cherche une coalition avec le CDU et éventuellement aussi le SPD en Thuringe. "Nous espérons sincèrement que nous pourrons former un bon gouvernement ensemble avec le CDU - peut-être aussi avec le SPD", a déclaré Wagenknecht sur ARD. Les citoyens de Thuringe souhaitent un gouvernement majoritaire stable après cinq ans de gouvernement minoritaire, a exigé Wagenknecht. Ce gouvernement devrait se concentrer sur la résolution de problèmes urgents tels que les "sévères pénuries d'enseignants" en Thuringe. Entre-temps, le peuple voulait un gouvernement d'État qui s'affirmerait au niveau fédéral - un qui, selon Wagenknecht, plaiderait pour la paix, la diplomatie et contre le déploiement de missiles américains en Allemagne. Les coalitions avec l'AfD étaient exclues pour la Thuringe.

19:02 Dernière prévision pour la Thuringe : la victoire de l'AfD se renforce encoreUne prévision de ZDF pour le résultat des élections en Thuringe indique que l'AfD est encore plus réussie qu'estimée initially. According to this, the right-wing extremists secure 33,1 % of the votes in the federal state. The CDU sits at 24,3 %, while Sahra Wagenknecht's alliance starts from scratch and achieves 15 %. The Left, who currently still provide the - popular - Minister-President with Bodo Ramelow, loses almost 8 percentage points and is now at 11,7 %. The SPD comes in at 6,6 %, and the Greens at 4 % of the votes.

18:56 Göring-Eckardt : le succès de l'AfD est un "rappel" démocratique pour l'AllemagneLes politiques du parti vert sont plus dérangées par le succès de l'AfD en Thuringe que leur propre défaite. Katrin Göring-Eckardt, la cheffe de groupe parlementaire du parti vert, voit le succès des extrémistes de droite comme un "rappel" pour l'Allemagne. Le leader du parti Omid Nouripour ressent la douleur de son propre revers comme "minime" comparé à l'AfD devenant la force la plus forte dans un parlement d'État.

18:48 Kretschmer sur la Saxe : "Nous avons toutes les raisons de célébrer"Le ministre-président adjoint de Saxe Michael Kretschmer perçoit le CDU comme un pilier de stabilité au sein de la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a déclaré Kretschmer lors de l'événement électoral de son parti. "Derrière nous se trouvent cinq années difficiles", a-t-il noté, en mettant en évidence que les citoyens de Saxe avaient choisi le CDU et n'avaient pas exprimé leur mécontentement par un vote de protestation. "Nous sommes conscients de combien les gens sont déçus par ce qui se passe à Berlin."

18:39 Résultats préliminaires pour la Saxe : l'avantage du CDU sur l'AfD se réduitLes résultats préliminaires sur ZDF suggèrent que l'avantage du CDU sur l'AfD se réduit dans l'élection de l'État de Saxe : le CDU est en tête avec une étroite marge de 31,9 %, tandis que l'AfD a 31,3 %. Le BSW est à 11,6 %, le SPD à 7,8 %. Les Verts seraient à peine dans le parlement de l'État avec 5,2 %, tandis que la gauche ne parviendrait pas à rencontrer le seuil de 5 % avec 4,5 %.

18:27 Secrétaire général du SPD : "Risque réel de sortie du Parlement régional"Kevin Kühnert, secrétaire général du SPD, a reconnu les résultats modestes de son parti lors des élections en Thuringe et en Saxe. "Ce soir, ce n'est pas une fête pour le SPD", a-t-il déclaré sur ARD. Il a noté les difficultés du parti ces dernières années, déclarant : "Il y avait un risque réel d'être expulsé des parlements régionaux". Cependant, il a maintenu : "Lutter en vaut la peine, nous sommes nécessaires". Il a souligné la nécessité d'un changement, notamment plus de communication et d'écoute des électeurs. En ce qui concerne le chancelier Olaf Scholz, il a déclaré : "Nous devons expliquer notre politique ensemble".

18:09 Höcke célèbre le résultat en Thuringe comme une "victoire significative"Le chef de groupe parlementaire AfD, Björn Höcke, considère le résultat en Thuringe comme "significatif". L'AfD est maintenant le parti le plus populaire de l'État, a-t-il déclaré sur MDR. "La rhétorique absurde de la 'frontière' doit prendre fin", a-t-il déclaré. "Le changement ne viendra qu'avec l'AfD".

18:02 Chrupalla sur la Thuringe : "Niveau avec la CDU"Le chef du parti AfD, Tino Chrupalla, a salué les résultats de son parti comme étant étonnants, reflétant un changement dans les préférences des électeurs dans les deux États fédéraux. L'AfD est ouverte aux discussions avec tous les partis, a-t-il déclaré sur ZDF. "En Saxe, nous sommes au coude à coude avec la CDU", a-t-il déclaré, ajoutant que l'AfD voulait gouverner pour le bien de la Saxe.

18:00 Secrétaire général de la CDU : Pas de coalition avec l'AfDLe secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a exclu toute coalition avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. "Nous sommes clairs là-dessus", a-t-il déclaré sur ARD. La CDU va maintenant former des gouvernements à partir du centre du parlement, a-t-il déclaré, exprimant la confiance que cela serait réussi. La CDU est le seul parti populaire restant et un "rempart", a-t-il déclaré, notant que les partis de la coalition du trafic avaient été punis.

17:59 Projection pour la Saxe : la CDU devance l'AfD, BSW à 12 %, les Verts à peine dedansSelon la première projection pour l'élection régionale de Saxe, la CDU remporte 31,5 % des voix, devançant de justesse l'AfD avec 30 %. Le BSW serait la troisième force la plus forte avec 12 %, tandis que le SPD resterait au parlement régional avec 8,5 %. Les Verts entreraient tout juste au parlement régional avec 5,5 %. La gauche serait éliminée avec 4 %, et le FDP ne serait pas représenté dans le nouveau parlement.

17:58 Projection pour la Thuringe : l'AfD en tête, la CDU deuxième, BSW à 16 %Selon la première projection pour l'élection régionale de Thuringe, l'AfD est en passe de gagner avec 30,5 % des voix, suivie de la CDU avec 24,5 % et la gauche avec 12,5 %. Le SPD serait représenté au parlement régional avec 7 %, tandis que le BSW obtiendrait un siège avec 16 %. Les Verts et le FDP seraient tous deux en deçà de 5 %.

17:57 L'AfD en tête en Thuringe, le BSW double en SaxeSelon la première projection après l'élection régionale de Thuringe, l'AfD s'est imposée comme parti leader, avec le SPD dépassant le seuil de 5 %, tandis que les Verts et le FDP sont en deçà. En Saxe, le BSW a obtenu un score à deux chiffres dès le départ. La CDU est juste devant l'AfD, selon la projection. Selon la projection, la gauche et le FDP ne seraient pas représentés au parlement régional, tandis que les Verts resteraient.

16:27 Björn Höcke peu susceptible de décrocher un siège au Parlement régionalLe chef de fraction AfD en Thuringe, Björn Höcke, n'a pas de siège sûr au futur parlement régional. Ses collègues de parti réussis pourraient même représenter une menace pour lui. De nombreux candidats AfD dans les circonscriptions ont de très bonnes chances de gagner un mandat direct. Cependant, Höcke - confronté à une forte opposition du candidat CDU Christian Tischner dans sa circonscription de Greiz II - n'en a pas. Si Tischner gagne et que l'AfD remporte plus de mandats directs qu'elle n'en a le droit en fonction des résultats du deuxième vote, personne ne pourra entrer par la liste d'État, pas même du poste de tête, que Höcke occupe. Dans un tel cas, l'AfD pourrait essayer de convaincre un candidat direct réussi de renoncer à son siège au parlement régional, permettant au chef de fraction de sécuriser son mandat.

15:28 L'AfD de Thuringe prévoit de célébrer sans couverture médiatiqueIl est peu probable qu'il y ait une couverture médiatique de la fête électorale de l'AfD de Thuringe. Le parti, classé comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieur, a essayé d'exclure plusieurs médias de l'événement, mais un tribunal a interdit cela. Ensuite, le parti d'État a exclu toute la presse, invoquant des problèmes organisationnels : il n'y avait pas assez d'espace au lieu pour tous les médias accrédités.

15:52 Höcker arrive au bureau de vote dans une Lada - Ramelow vote avec son conjointLe chef d'État AfD de Thuringe et candidat principal a voté à midi. Le quinquagénaire est arrivé à son isoloir dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain fabriqué en Russie. Höcker a voté à Bornhagen dans le district d'Eichsfeld.

15:40 Plus forte participation que précédemmentEn Thuringe, 44,4 % des électeurs ont déjà voté à 14h. Cela représente une augmentation de plus de deux points par rapport aux dernières élections il y a cinq ans. On s'attend à une forte participation pour le reste de la journée. Les votes par correspondance n'ont pas encore été pris en compte, selon le commissaire électoral de l'État. En Saxe, le taux de participation était de 35,4 % en début d'après-midi, légèrement supérieur à celui de 2019. Cependant, le commissaire électoral s'attend à une forte augmentation des votes par correspondance par rapport à 2019. Les bureaux de vote dans les deux États fermeront à 18h.

15:13 "Kretschmer espère que les partis de la coalition du trafic lumineux entreront encore au Parlement régional"

14:40 Principaux enjeux pour la Saxe et la ThuringeUn grand sondage indique que presque un tiers des électeurs de Saxe et de Thuringe prévoient de voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Le sondage fournit des informations sur les raisons de ce choix, mettant en évidence les principales préoccupations et problèmes. La migration en est un.

14:13 Höcker quitte rapidement l'isoloirLors des élections régionales en Thuringe, le candidat principal de l'AfD, Bjoern Hoecke, a voté aux alentours de midi. Il n'est pas resté longtemps au bureau de vote de Bornhagen et n'a pas parlé aux journalistes sur place. Comme il avait toujours perdu face au candidat de la CDU dans son district électoral d'Eichsfeld, Hoecke a changé pour la circonscription de Greiz. Cependant, il est également confronté à une probable défaite contre la CDU là-bas.

13:50 Participation en Thuringe similaire à 2019 à midiEn Thuringe, la participation est similaire à l'élection parlementaire précédente. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32 % des électeurs ont voté dans les bureaux de vote à midi. Les votes par correspondance ne sont pas inclus dans ces chiffres. En 2019, le taux de participation à cette heure était de 31,2 %. Il semble également y avoir plus d'intérêt pour l'élection régionale que pour les élections européennes et locales plus tôt cette année. En juin, le taux de participation à cette heure était de 24,3 %.

13:29 Forte participation attendue en SaxeAux élections régionales en Saxe, une forte participation est attendue. À midi, 25,8 % des électeurs avaient déjà voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. En 2019, le taux était de 26,2 % à cette heure. Les votes par correspondance ne sont pas encore inclus dans les chiffres préliminaires. On s'attend à ce que 24,6 % des électeurs votent par correspondance, contre 16,9 % en 2019. Les élections se déroulent jusqu'à présent sans problème connu, selon la commission électorale de l'État.

13:11 Von Lucke : Résultat électoral pourrait affaiblir la coalition de BerlinLe résultat des élections régionales en Saxe et en Thuringe est encore en suspens. Si le SPD n'entre pas au Parlement régional, le politologue Albrecht von Lucke estime que cela serait "presque un séisme". Dans une interview à ntv, il met l'élection et ses éventuelles conséquences en perspective.

12:44 Police enquête sur menace à un bureau de voteSuite à un incident dans un bureau de vote à Gera, la police enquête sur une menace. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin, a déclaré un porte-parole de la police. Le responsable du bureau de vote a alors demandé à l'homme de retirer son T-shirt, car il s'agissait d'une publicité interdite pour un parti dans le bureau de vote. Bien que l'homme ait obéi, il a menacé de "revenir" en sortant du bureau de vote, exprimant son mécontentement face au traitement qu'il avait reçu. La police a alors enregistré une plainte et a averti l'homme. De plus, la police d'Erfurt enquête sur certains graffitis politiques ("Höcke est un nazi") à proximité des bureaux de vote pour des dommages criminels.

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion d'informations faussesLe réseau de recherche Correctiv met en garde contre une allégation fausse récurrente. Elle affirme que signer le bulletin de vote protège contre la falsification des votes. Cependant, le bureau du commissaire électoral fédéral a confirmé à Correctiv : "Le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par l'électeur peut mettre en danger le secret du vote, rendant le bulletin de vote entier invalide."

11:25 Sonneberg connaît une forte augmentation des incidents extrémistesSonneberg devient la première région d'Allemagne à avoir un élu de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) à sa tête. Cependant, les activistes rapportent avoir reçu de nombreuses menaces depuis lors,

10:30 Ramelow met en garde contre un gouvernement minoritaireLe jour du vote envoie une "ambiance de fête de la démocratie" pour le Premier ministre de Thuringe Bodo Ramelow, même s'il ne parvient peut-être pas à être réélu. Dans une interview accordée à ntv, il explique pourquoi il décourage un gouvernement minoritaire et pense que la compétence de l'BSW est douteuse.

09:59 Historien critique la date des élections pour invoquer de mauvais souvenirsL'historien Peter Oliver Loew critique la décision de tenir les élections régionales en Saxe et en Thuringe le 1er septembre, 85e anniversaire de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Il suggère que choisir cette date témoigne d'un "mauvais sens de l'histoire", en notant les associations négatives que l'on pourrait faire entre l'idéologie d'extrême droite de l'AfD moderne et l'époque nazie de l'Allemagne.

09:30 Élections cruciales : données importantes pour l'élection de la SaxePlus de 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe ont l'opportunité d'influencer la direction politique du parlement d'État de Dresde. Il est possible que la CDU perde sa position de force dominante dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le Premier ministre de Saxe Michael Kretschmer souligne l'importance de cette élection, en déclarant qu'il s'agit de tout.

09:05 Kretschmer accuse ses opposants de "activité hâtive avant les élections"Les sondages prévoient que le Premier ministre Michael Kretschmer poursuivra la série de victoires de la CDU en Saxe. Il parle de divers sujets lors d'une interview accordée à ntv, notamment de sa position sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la lumière de signalisation et la guerre en Ukraine.

08:46 Données clés pour l'élection de ThuringeAujourd'hui, Thuringe, qui compte environ 2,1 millions d'habitants, décidera de qui sera son chef régional pour les cinq prochaines années. Il reste incertain que l'AfD, dirigée par le candidat principal Björn Höcke, deviendra la parti la plus influente de la région.

08:24 Comment l'AfD pourrait menacer la démocratieLes sondages prévoient que l'AfD étendra considérablement son influence dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. La recherche suggère que cette croissance représente un danger pour les institutions démocratiques car l'État de droit n'est pas aussi solide que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en SaxeAujourd'hui, de nouveaux gouvernements seront élus en Thuringe et en Saxe. Les sondages montrent que l'AfD est actuellement en position forte en Thuringe, tandis que la CDU et l'AfD sont au coude à coude en Saxe. Les élections serviront de test de soutien pour la coalition de la lumière de signalisation à Berlin. La coalition actuelle rouge-rouge-verte en Thuringe sous la direction du Premier ministre Bodo Ramelow semble peu susceptible de sécuriser une majorité, tandis que le résultat en Saxe est moins clair. Bien que la CDU continue de maintenir le contrôle, il n'a pas été exclu par Kretschmer qu'une nouvelle coalition avec le BSW soit possible. Le parti de gauche risque d'être évincé du parlement en Saxe, ainsi que les Verts et le FDP en Thuringe.

