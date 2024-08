À 19 h 16, la Lituanie déclare le retrait des forces terrestres russes stationnées à Kaliningrad.

18:40 "À quoi bon les Arméniens ?" - Lukashenko attise les protestations Les remarques d'Alexandre Loukachenko, le dirigeant biélorusse, concernant l'Arménie ont suscité des manifestations. Mercredi, des manifestants ont jeté des œufs à l'ambassade de Biélorussie à Erevan, la capitale arménienne, réclamant l'expulsion de l'ambassadeur, selon les médias ukrainiens. previously, Loukachenko avait critiqué l'approche pro-occidentale de l'Arménie à la télévision d'État russe : "À quoi bon les Arméniens ? À rien. Qu'ils se concentrent sur le développement de leur économie et qu'ils s'appuient sur leurs propres ressources. Qu'est-ce que la France ? Qui est Macron ? Demain, quand Macron aura disparu, tout le monde oubliera les Arméniens", a-t-il déclaré, faisant référence au président français. Les relations entre l'Arménie et la Russie, son allié de longue date, se sont tendues depuis que l'Azerbaïdjan a pris le contrôle du Haut-Karabakh dans une campagne militaire en septembre, mettant fin à trois décennies de règne sécessionniste arménien.

18:03 L'Ukraine signale des pertes suite à une frappe de bombe guidée Deux individus ont été tués dans la région de Sumy, qui borde la région russe de Kursk, lors d'une attaque impliquant deux bombes guidées, selon le bureau du procureur de l'Ukraine. Les cibles des bombes russes étaient des composants d'infrastructure. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'était rendu dans la région de Sumy ce jour-là et avait déclaré que les attaques contre Sumy avaient diminué depuis la prise de certaines parties de Kursk.

17:28 Les autorités russes : un pétrolier prend feu après une frappe ukrainienne Un pétrolier est en train de brûler dans le port de Kavkaz dans la région de Krasnodar à l'est de la Crimée, selon les autorités locales. Avant cela, il y a eu une attaque ukrainienne, ont-elles affirmé. Divers médias russes ont partagé des images et des vidéos du feu et des panaches de fumée noire. Les forces armées ukrainiennes ont également partagé de telles vidéos sur les réseaux sociaux. "Neptune visite le port de Kavkaz" est écrit sur le canal Telegram des forces armées. Des rapports non confirmés des canaux Telegram russes suggèrent que le navire a été touché par un missile anti-navire du type Neptune de l'Ukraine. Cependant, la portée officielle de cette arme est de 300 kilomètres. La ligne de front est située plus loin. Moscou utilise extensively le port pour approvisionner ses troupes dans son conflit contre l'Ukraine.

16:41 L'armée russe affirme avoir capturé un autre village près de Pokrovsk, l'Ukraine annonce des victoires dans le Kursk L'armée russe déclare avoir pris un autre village près de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk. Les troupes sont maintenant à environ dix kilomètres de Pokrovsk, un centre logistique important. Plus tôt, le président ukrainien Zelenskyy avait annoncé des plans pour renforcer les troupes dans la région de Pokrovsk. Maintenant, il annonce des victoires dans la région russe de Kursk. Les troupes ont pris un autre village et "renforcé le fonds d'échange" - capturé plus de soldats russes. Selon ces rapports, les troupes ukrainiennes contrôlent 94 villages et plus d'un thousand square kilometers de terrain dans le Kursk. Mais, ces allégations n'ont pas été vérifiées indépendamment.

16:12 L'Ukraine nie une tentative d'attaque de la centrale nucléaire, met en garde contre la désinformation russe L'Ukraine dément l'allégation du président russe Vladimir Poutine selon laquelle les forces ukrainiennes ont tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk la nuit précédente. "C'est un mensonge éhonté", a écrit Andrii Kovalenko, chef du département de lutte contre la désinformation au Conseil de sécurité et de défense nationale de l'Ukraine. Le mensonge suit des allégations précédentes des Russes selon lesquelles l'Ukraine prévoyait une "provocation nucléaire" à la centrale de Kursk et de Zaporizhzhia. Au lieu de cela, tous les indices suggèrent que la Russie pourrait plutôt mettre en œuvre cette provocation, poursuit Kovalenko. Il considère que le "risque d'une provocation nucléaire par la Russie" est réel, compte tenu de l'implication de Poutine.

15:21 Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk. Poutine affirme que l'adversaire a tenté une attaque sur la centrale nucléaire pendant la nuit précédente, sans fournir de preuve. Il mentionne que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a été alertée de la situation lors d'une réunion du cabinet télévisé. L'AIEA avait précédemment mis en garde contre les conséquences potentiel

14:21 Manturov Annonce 115 000 Personnes Évacuées des Régions Russes Près de la Frontière UkrainienneUn total de 115 000 individus ont été évacués des régions russes menacées situées près de la frontière ukrainienne, selon le vice-Premier ministre russe Denis Manturov. Il a déclaré cela lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine et d'autres officiels de haut rang. L'ampleur des dommages actuels à l'agriculture et à l'industrie en raison de l'offensive ukrainienne est en cours d'évaluation, a-t-il ajouté.

14:00 Tusk Croit en la Capacité de Modi à Médier dans le Conflit en UkraineLe Premier ministre polonais Donald Tusk soutient l'idée que le Premier ministre indien Narendra Modi agisse en tant que médiateur dans le conflit ukrainien. "Je suis ravi que le Premier ministre ait à nouveau exprimé sa volonté de participer aux efforts visant à une résolution pacifique, équitable et rapide du conflit", a noté Tusk après avoir discuté avec Modi à Varsovie. L'initiative de médiation de Modi est importante compte tenu de sa visite prochaine en Ukraine pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. L'Inde maintient une neutralité vis-à-vis de l'invasion russe et ne soutient pas les sanctions économiques imposées à Moscou.

13:40 Scholz Incrédule face à une Incursion Limitée à KurskLe chancelier allemand Olaf Scholz s'attend à ce que l'avancée ukrainienne en Russie soit "une opération spatialement et temporellement limitée". Cependant, la correspondante de ntv Nadja Kriewald a noté qu'il n'y avait actuellement aucune preuve pour étayer cette croyance. "Au contraire", dit-elle dans son dernier rapport de Sumy, dans l'est de l'Ukraine.

13:20 Avions Russes Détruits lors d'Attaques à SawaslejkaDes attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka ont prétendument entraîné la destruction de plusieurs avions russes. Le diffuseur d'État ukrainien Suspilne a rapporté ces informations, citant des sources de renseignement. Lors de l'attaque du 16 août, un intercepteur supersonique MiG-31K et deux transporteurs stratégiques Il-76 ont prétendument été détruits, tandis que cinq avions (presumably MiG-31K/I) ont subi des dommages. Lors de l'attaque du 13 août, un dépôt de carburant et de lubrifiants a été touché, causant des dommages à un autre MiG-31K/I.

13:06 Le FSB Enquète sur des Journalistes de CNN pour une Fuite à la Frontière dans la Région de KurskLe service de sécurité fédéral russe FSB a prétendument lancé des enquêtes pénales contre plusieurs journalistes étrangers, dont un reporter de CNN et deux femmes ukrainiennes, pour avoir franchi illégalement la frontière tout en filmant dans la région de Kursk contrôlée par les forces ukrainiennes. Le FSB allègue que les journalistes ont violé la frontière et qu'ils devraient être confrontés à des mandats d'arrêt internationaux et risquent jusqu'à cinq ans de prison. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a été libéré de la détention russe dans le cadre d'un échange de prisonniers, après avoir été condamné pour espionnage et condamné à 16 ans dans un camp de travail.

12:34 Zelensky dans la Région Frontalière : "Fonds d'Échange" ÉlargiLe président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, d'où les forces ukrainiennes ont avancé contre la Russie il y a plus de deux semaines. Il a rapporté qu'une autre ville de la région de Kursk avait été prise par les forces ukrainiennes, et que le "fonds d'échange" avait été renfloué, faisant référence à la capture de soldats russes en échange d'Ukrainiens détenus en captivité en Russie. Zelensky a reconnu que depuis l'offensive de Kursk, les attaques sur Sumy et les pertes civiles y ont diminué. Il a partagé des images de lui-même avec le commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui l'a briefé sur les renforts dans l'est de l'Ukraine, où la Russie continue d'avancer. Trouvez plus de détails ici.

12:06 Possibles Activités d'Espionnage signalées à Brunsbüttel : Drones Russes Suspects DétectésLe journal "Bild" signale la détection de drones russes suspects au-dessus du plus grand parc industriel de Brunsbüttel, dans le Schleswig-Holstein. Au cours des derniers jours, des drones ont été repérés volant à grande vitesse au-dessus de la centrale nucléaire décommissionnée et du terminal GNL de Brunsbüttel, enfreignant une zone interdite de survol. Le parquet de Flensburg enquête sur d'éventuels cas d'espionnage et de sabotage. Selon des sources internes, la police a détecté un objet hostile, believed to be a military drone. According to "Bild", the drones are supposedly operated by Russian agents and may be launched from civilian ships in the North Sea. En savoir plus sur cette histoire ici.

11:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv alerte d'une menace élevée d'attaques aériennes imminentes. Cet avertissement intervient avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août. Selon l'annonce de l'ambassade sur son site Web, il y a un potentiel pour que la Russie bombarde l'Ukraine avec des drones et des missiles dans les jours et le week-end à venir. Alors que l'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique, cette célébration annuelle prend une signification particulière après le début du conflit ukrainien il y a plus de deux ans. Intriguant, les troupes ukrainiennes ont récemment étendu leur territoire en Russie dans la région frontalière de Kursk, ce qui a conduit le président russe Vladimir Poutine à qualifier cela de provocation et à promettre une riposte.

11:13 Un incendie éclate dans une base militaire russe située à Marinovka, dans la région du sud de Volgograd. Les voisins affirment avoir entendu des explosions. Les officiels russes attribuent l'incident à une attaque de drone ukrainien ; cependant, aucun décès n'a été enregistré.

10:41 Dans la région frontalière russe de Kursk, les autorités érigent des abris préfabriqués pour les civils en prévision de possibles attaques. Le gouverneur régional Alexei Smirnov déclare sur Telegram : "Sur mes ordres, l'administration du district de Kursk a attribué des emplacements spécifiques pour l'installation de bunkers modulaires préfabriqués." Les travaux de construction sont en cours à proximité de 60 arrêts de bus dans des quartiers densément peuplés. Smirnov publie une photographie d'un camion transportant un bloc de bunker. De plus, ces abris sont construits dans deux autres régions, y compris Kursk, où se trouve la centrale nucléaire du district de Kursk. Les officiels russes affirment que l'Ukraine prévoit d'attaquer cette installation, mais l'Ukraine nie fermement ces allégations.

10:10 L'Ukraine dévoile des détails sur les incursions ratées des Russes près de la ville de Pokrovsk. Le président ukrainien Zelenskyy promet d'augmenter les troupes dans la région. Parallèlement, les opérations se poursuivent dans la région de Kursk.

10:09 Les autorités russes rapportent l'interception d'attaques aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays. Selon le gouverneur de la région de Volgograd, Andrei Bocharov, "la plupart des drones ont été abattus" lors d'une attaque près de Marinovka (voir l'entrée à 07:30). Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur régional Alexei Smirnov révèle que "deux missiles ukrainiens et un drone ont été abattus par la défense aérienne russe". Dans le Rostov, plus au sud, le gouverneur Vasily Golubev révèle qu'une attaque involving cinq drones a été déjouée. Des drones sont également signalés avoir été neutralisés dans les régions russes de Voronezh et Bryansk.

10:08 Kyiv demande l'approbation formelle des États-Unis pour utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes. Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a rencontré une délégation bipartite du Congrès américain pour discuter de la situation au front et de la politique de Washington concernant l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes. Umerov a déclaré : "J'ai souligné l'importance d'obtenir l'autorisation de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles en Russie dès maintenant. C'est crucial pour protéger nos régions urbaines paisibles et nos communautés rurales."

08:36 L'acteur américain Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", lance une collecte de fonds pour des robots désamorceurs de mines destinés à l'Ukraine. Hamill, en collaboration avec Timothy Snyder, spécialiste de l'Europe de l'Est, vise à recueillir 441 000 dollars grâce à leur initiative baptisée "Terrain Sûr". Ces robots peuvent déminer des zones difficiles d'accès sans exposer les opérateurs au danger. Snyder explique : "L'un des pires crimes de la Russie en Ukraine a été le semis de nombreuses mines. En visitant des zones non développées près du front, les individus courent dangereusement pour aider les autres à récupérer leurs terres et leurs maisons. Ces robots ont le potentiel de déminer, sauvant ainsi des vies."

08:01 Le Kremlin appelle les Russes à se préparer à affronter une "nouvelle réalité" et un "nouveau normal". L'incursion ukrainienne à Kursk met au défi la propagande de Moscou, soulignant que l'ennemi a pénétré sur le territoire russe, malgré sonsupposé effondrement imminent. Toutefois, le Kremlin tente d'apaiser les Russes en les encourageant à transformer le pessimisme et la sidération en action positive, notamment en faisant des dons de fournitures humanitaires à la région de Kursk. La plupart des officiels interrogés par Meduza s'attendent à ce que les combats dans la région de Kursk se poursuivent pendant des mois. Selon une source liée au gouvernement, cette estimation est optimiste si tout se passe bien.

Les autorités russes confirment des rapports indiquant qu'une base militaire dans la région sud de Volgograd a été touchée par un incendie suite à une prétendue attaque de drone ukrainien. Le gouverneur Andrei Bocharov, s'exprimant via Telegram, précise que le drone a heurté l'installation. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Bocharov n'a pas révélé quelle installation militaire a été touchée, mais il a déclaré que le village de Marinovka était la cible de l'attaque, où la Russie dispose d'une base aérienne.

06:56 Ancien Conseiller à la Sécurité Nationale : Putin a exercé une influence quasi-hypnotique sur TrumpL'ancien Conseiller à la Sécurité Nationale des États-Unis, le Général Herbert Raymond McMaster, affirme dans son livre "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House" (selon "The Guardian") que le président russe Vladimir Putin a réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. McMaster soutient que Putin a exploité l'ego et les insécurités de Trump en le flattant. Putin aurait qualifié Trump d'"homme extraordinaire, sans aucun doute", exerçant une influence quasi-hypnotique sur lui. McMaster a été le conseiller à la sécurité nationale de Trump pendant environ un an et l'avait mis en garde contre Putin : "M. le Président, c'est le meilleur menteur du monde". McMaster suggère que Putin croyait pouvoir "jouer" avec Trump et obtenir l'assouplissement des sanctions et un retrait à bas coût des troupes américaines de Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Incendie présumé sur une base aérienne russe à VolgogradDans la nuit, des explosions bruyantes ont été rapportées dans la ville russe de Kalach sur le Don, située dans la région de Volgograd. Divers canaux Telegram russes laissent entendre que ces incidents ont été déclenchés par une attaque de drone. Des rapports indiquent qu'un incendie s'est déclaré près d'une base aérienne. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud de Moscou. Les officiels suspectent que la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach sur le Don, pourrait avoir été la cible. Les témoins de la région rapportent avoir entendu entre six et dix explosions puissantes, accompagnées de bruits de drones courants, selon Telegram.

05:44 Allemagne : Engagement à fournir une aide financière supplémentaire à l'Ukraine si nécessaireLe dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, a proposé un soutien continu à l'Ukraine. Si la distribution des milliards prévus à partir des actifs russes gelés n'est pas possible, l'Allemagne fournira des fonds supplémentaires, a déclaré Klingbeil lors du podcast du deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. "Nous ne pouvons pas atteindre un point où nous disons, 'Maintenant, il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine'", a-t-il noté. Dans un tel scénario, l'Allemagne serait tenue de rechercher des ressources financières à l'intérieur de ses frontières, car elle a une responsabilité envers l'Ukraine. Des solutions doivent être trouvées, et elles le seront.

04:27 Services de renseignement militaire ukrainiens rapportent les cibles des frappes de drones russesLe service de renseignement militaire ukrainien HUR a identifié les objectifs des frappes de drones en Russie pendant la nuit. Ils ont visé l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, a déclaré le chef du HUR Kyrylo Budanow à la plateforme militaire "The War Zone". Environ 50 drones ont été impliqués. La mesure de l'ampleur des dommages est en cours. Les autorités russes ont rapporté le matin avoir abattu 45 drones sur le territoire russe.

03:09 Les travailleurs des bureaux de vote russes recevront des gilets pare-balles et des casques pour les électionsDans la région contestée de Kursk, le long de la frontière russe, la Russie prévoit d'équiper les travailleurs des bureaux de vote de gilets pare-balles et de casques pour les élections régionales anticipées. Des bureaux de vote supplémentaires sont également établis dans divers endroits du pays pour les personnes qui ont quitté la région, a rapporté Tatiana Malachova, la dirigeante de la commission électorale régionale, selon les agences de presse russes. La région est actuellement en état d'urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues pour les 6 au 8 septembre dans plusieurs régions russes. La commission électorale centrale de Moscou a décidé que les citoyens des régions frontalières pourraient voter à l'avance, y compris dans les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk.

01:34 Fico se sent pressuré par les positions de la politique étrangère des démocraties occidentalesLe Premier ministre slovaque Robert Fico se sent pressuré par ce qu'il perçoit comme une opinion unanime des démocraties occidentales sur les questions importantes de politique étrangère. Il a exprimé ces pensées dans une déclaration commémorant l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968, en notant que ceux qui s'écartent de ce consensus sont "arbitrairement pressés et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales. Dans la déclaration, Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à la pression actuelle sur les opinions divergentes en Europe aujourd'hui. Fico s'oppose à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a fait face à des critiques pour être pro-russe.

00:12 L'Ukraine repousse 44 sur 46 attaques russes près de Pokrovsk en une journéeL'Ukraine affirme avoir repoussé 44 sur 46 attaques russes le long du front près de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine au cours d'une journée. Selon l'État-major, les combats se poursuivent sur deux autres sections à 21h CET. Les attaques ont entraîné la blessure ou la mort de 238 soldats russes. Aucun bilan des pertes pour les forces ukrainiennes n'a été fourni. La Russie n'a pas encore publié de déclaration.

23:09 La Russie annonce l'interception d'une infiltration ukrainienne à BryanskLa Russie annonce l'interception d'une tentative d'infiltration de "provocateurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, qui borde Kursk. La tentative d'infiltration du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été stoppée par les agents du service de sécurité fédéral russe (FSB) et les unités militaires russes, selon un message Telegram du gouverneur de Bryansk, Alexander Bogomaz. "Ils ont reçu une réponse rapide et ferme", révèle le message. La situation est maintenant "sous contrôle".

21:52 Poutine salue les relations commerciales avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine salue la coopération renforcée avec la Chine, en déclarant que "nos relations commerciales prospèrent (...). L'engagement des deux gouvernements en matière de commerce et de relations économiques porte ses fruits", lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des plans et des projets ambitieux dans les domaines économique et humanitaire", ajoute Poutine. Li, selon le Kremlin, exprime que les relations Chine-Russie sont à un "niveau sans précédent". L'alliance stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial vital en raison des sanctions occidentales.

21:20 Appel rejeté : l'ancien vice-ministre russe de la Défense reste en prisonL'ancien vice-ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov reste incarcéré pour des accusations de corruption. Sa demande de détention à domicile dans des conditions strictes et son appel contre sa détention ont été rejetés, selon l'agence de presse d'État TASS. Bulgakov supervisait les achats pour les forces armées russes avant sa révocation. Le tribunal de Moscou a également ordonné la détention de deux présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise aurait accepté neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024, causant environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros) de dommages.

21:00 L'Ukraine renforce ses forces dans la région de PokrovskSelon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, l'Ukraine renforce sa présence militaire dans la région contestée de Pokrovsk dans l'est du pays. Il souligne dans un discours télévisé qu'ils sont conscients des intentions des troupes russes là-bas. Entre-temps, l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, selon Zelenskyy, avec certaines zones sous contrôle ukrainien. Il ne fournit pas plus de détails.

20:41 Suite au décret : de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent d'être expulsés de leurs abris Suite à l'application d'un décret hongrois qui refuse le statut de réfugié général aux réfugiés ukrainiens, plusieurs Ukrainiens en Hongrie risquent de perdre leur abri. Des shelters privés ont déjà commencé à expulser des Ukrainiens, selon l'organisation humanitaire Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants Roms de la région occidentale de Transcarpathie en Ukraine, avec une importante minorité hongroise, doivent être relogés sous la surveillance de la police.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) s'inquiète des conséquences potentielles du conflit sur la centrale nucléaire de Kursk et exhorte toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. La Commission, qui fait probablement référence à des organismes internationaux, est également exhortée à le faire pour prévenir toute escalade de la situation.

Suite à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, l'armée russe est reportedly en train de déplacer son équipement et son personnel depuis Kaliningrad. Il s'agit d'une stratégie mise en place par la Commission pour renforcer sa position dans le conflit ukrainien dans la région de Kursk, selon le chef d'état-major militaire lituanien, Raimundas Vaikšnoras.

