À 18h39, les drones de reconnaissance ukrainiens maintiennent un plafond d'utilisation quotidienne.

D'après les déclarations du brigadier général Vadym Hladkov au site d'information "Ukrinform", un bataillon de la Garde nationale ukrainienne est autorisé à utiliser jusqu'à dix drones espions par jour. Intéressant, le stock de drones en vue subjective est considérablement plus élevé. En particulier lorsque la Russie se livre à des attaques continues sur un front spécifique, ces drones sont déployés en grand nombre. Selon Hladkov, la restriction sur les drones espions sera maintenue à court terme en raison de leur coût élevé par unité. Il y a un risque que ces drones soient abattus par des soldats russes à l'aide d'armes portatives s'ils volent trop bas.

17:50 L'Ukraine demande à la Roumanie d'abattre des drones espions russes

L'Ukraine a demandé l'aide de la Roumanie, membre de l'OTAN, pour abattre des drones espions russes tentant de violer l'espace aérien roumain, a mentionné le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiha après sa rencontre avec son homologue roumain Luminita Odobescu à Bucarest. Selon l'agence de presse roumaine Mediafax, des débris de drones espions russes sont tombés en Roumanie près de la frontière ukrainienne à plusieurs reprises depuis le début du conflit. Récemment, un drone espion a été repéré à environ 45 kilomètres de la frontière ukrainienne au-dessus du delta du Danube en Roumanie. Des avions de chasse F-16 roumains ont décollé et escorté l'objet jusqu'à ce qu'il entre dans l'espace aérien ukrainien. La presse espagnole et les officiels militaires en Roumanie débattent maintenant de savoir si des amendements législatifs sont nécessaires pour abattre des drones hostiles dans l'espace aérien roumain.

17:15 L'Allemagne prévoit de renforcer sa présence en Arctique pour faire face à la Russie

Le gouvernement allemand prévoit de renforcer son implication dans l'Arctique, non seulement pour des raisons commerciales, mais aussi pour des raisons de sécurité. L'invasion russe de l'Ukraine a "substantiellement modifié le climat géopolitique dans le Grand Nord", explique la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors de l'annonce de la nouvelle stratégie arctique allemande. "La Russie intensifie sa présence stratégique dans la région et manifeste un comportement de plus en plus agressif envers les voisins arctiques de l'OTAN." L'Arctique a une "importance centrale" pour la sécurité de l'Europe, selon la ministre, et donc, le gouvernement fédéral change sa politique arctique. "Nous renforçons notre collaboration avec nos partenaires de l'OTAN et partageant nos valeurs dans la région pour faire face aux défis de sécurité croissants et protéger l'ordre internationalement reconnu, même en Arctique."

16:43 "Est-ce un cauchemar ?" : des images montrent un échange de prisonniers

Le "Kyiv Post" était présent à l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine le 14 septembre et a capturé les premières rencontres entre des soldats ukrainiens récemment libérés et leur famille. Dans le cadre de l'échange, 103 soldats sont revenus dans leur pays. Les soldats russes ont été capturés pendant l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk.

16:03 Contre-offensive russe dans la région de Kursk stoppée

La contre-offensive russe dans la région russe de Kursk a été stoppée, selon des rapports ukrainiens. Un porte-parole du commandement régional ukrainien a informé l'agence de presse AFP que "les Russes ont tenté de lancer une attaque sur les flancs, mais ils ont été arrêtés". La situation est devenue stable et "sous contrôle", a déclaré le porte-parole Oleksij Dmitratschkiwsky. La Russie a apparemment remporté quelques victoires mineures, mais le succès s'est transformé en une quasi-encerclement de ses forces, selon ses rapports. Plusieurs milliers de civils russes sont toujours apparemment bloqués dans les territoires russes qui ont été saisis par l'armée ukrainienne dans la région de Kursk.

15:42 L'Allemagne fournit 50 millions d'euros supplémentaires pour le traitement des blessures de guerre ukrainiennes

Le gouvernement allemand a promis 50 millions d'euros supplémentaires pour héberger et soigner des soldats ukrainiens blessés. "Nous resterons fermement aux côtés de l'Ukraine", a déclaré le ministre fédéral des Finances Christian Lindner. "Cette solution assure les traitements médicaux nécessaires en Allemagne". Selon le ministre de l'Intérieur fédéral Nancy Faeser, l'Allemagne a évacué et soigné 1 173 soldats et civils ukrainiens blessés et blessés dans des hôpitaux allemands jusqu'à présent. "Cette aide est motivée par l'humanité - et nous la poursuivrons avec une détermination inébranlable", a-t-elle déclaré. À l'avenir, les coûts de soins hospitaliers pour les personnes blessées par la guerre seront pris en charge de manière simple et sans paperasse par l'Office fédéral de l'administration.

15:07 Fusillade mortelle lors d'une tentative de raid sur le siège de la société de commerce en ligne russe Wildberries

During an attempted raid on the Moscow office of Russian online retailer Wildberries, three people were injured, while one person was reportedly killed, according to Wildberries and Russian media reports. Founder Tatjana Bakaltschuk attributed the violence to an attempt by her ex-husband Wladislaw Bakaltschuk and two former company managers to seize Wildberries' Moscow headquarters. Three individuals were injured during the incident. Wladislaw Bakaltschuk insists he came for negotiations and claims he and his team were unarmed. However, shots were allegedly fired "from the building." Wildberries, Russia's largest online retailer, processes over ten million orders every day.

14:43 L'Inde prévoit de continuer à acheter du pétrole russe, en attendant les sanctions

Le gouvernement indien a reconnu son intention de continuer à acheter du pétrole russe tant que cela n'est pas affecté par les sanctions, selon un rapport du média en ligne "Ukrajinska Prawda", citant Reuters. "Si les entreprises ne sont pas soumises à des sanctions, j'achèterai certainement auprès du fournisseur le plus abordable", a déclaré le ministre indien du Pétrole et du Gaz Hardeep Singh Puri. Il a noté que l'Inde n'était pas seule dans cette démarche, car des pays européens et des entreprises japonaises achètent également du pétrole russe. L'Inde, qui dépend à 88 % des importations de pétrole, est le troisième plus grand consommateur et importateur de pétrole au monde. Selon les rapports, le commerce de la Russie avec l'Inde a doublé depuis 2020.

14:05 Munz (Paraphrased) : Le Kremlin se moque des F-16 ukrainiensBien que des avions de combat F-16 occidentaux soient désormais opérationnels en Ukraine, le Kremlin reste indemne, selon les dires du correspondant de ntv à Moscou, Rainer Munz. Les principales raisons de cette indifférence sont l'absence d'autorisation pour lancer des missiles au cœur de la Russie.

13:45 Le Kremlin condamne les propos de Stoltenberg sur les armes à longue portéeLa Russie a condamné les déclarations du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, les qualifiant de menaçantes. Dans une interview accordée au "Times", Stoltenberg a suggéré qu'il n'y aurait pas de violation de la ligne rouge de la Russie si l'Ukraine était autorisée à cibler des lieux plus profondément à l'intérieur de la Russie à l'aide d'armes occidentales équipées de portées étendues. "Cette attitude irresponsable envers les remarques du président russe Poutine est une action extrêmement myope et peu professionnelle", commente le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. En réponse, Poutine avait averti que les territoires extérieurs de la Russie seraient entraînés dans le conflit si les pays autorisaient l'Ukraine à utiliser des missiles à plus longue portée.

13:17 Des experts détectent des mines et de l'équipement militaire à la centrale nucléaire de ZaporijjiaLa centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine est devenue un refuge pour des troupes armées russes et de l'équipement militaire. De plus, des mines antipersonnel ont été posées entre les périmètres interne et externe. L'AIEA reveals that its specialists were barred from inspecting certain parts of the turbine rooms throughout the reporting period. The NPP was seized by Russian forces at the beginning of the war, and international experts have been keeping a wary eye on the security situation ever since. Just last month, a cooling tower ignited.

12:41 Le Kremlin prévient d'une escalade du conflit au Moyen-Orient après des explosions de téléphones portablesAprès l'explosion catastrophique de centaines de téléphones portables au Liban, le Kremlin a lancé un avertissement sur une escalade des tensions dans une région volatile. "Quelle que soit la chose qui s'est produite, elle entraînera inévitablement une intensification des tensions", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, mercredi. La région est à fleur de peau, et chaque événement comme celui-ci a le potentiel de servir de détonateur. Le ministère russe des Affaires étrangères considère l'incident comme un autre exemple de guerre hybride contre le Liban.

12:24 L'Ukraine renforce son budget de plus de 10 milliards d'euros pour soutenir les soldatsL'Ukraine a adopté un budget supplémentaire de plus de 10 milliards d'euros, la plupart des fonds étant alloués à l'armée. Cela porte le budget à environ 13 % de plus, soit plus de 81 milliards d'euros, un record pour l'Ukraine. La révision du budget était nécessaire pour fournir aux soldats leur allocation de combat pour septembre, entre autres dépenses.

11:36 Sharma (Paraphrased) : Les avions F-16 ne renverseront pas la situation en UkraineLe président ukrainien Zelenskyy réclame désormais 128 avions de combat F-16 pour établir la suprématie aérienne en Ukraine. Cependant, seuls environ 60 ont été promis par les alliés occidentaux, bien loin de l'objectif. Malgré ces chiffres, le correspondant de ntv Kavita Sharma estime que les livraisons et la formation des pilotes ont déjà été accomplies. Toutefois, des problèmes iniziaux avec le système d'armes sont apparus.

11:16 Des agents ukrainiens des services de renseignement admettent avoir attaqué un dépôt de munitions russeDes sources du service de sécurité ukrainien (SBU) ont admis au Kyiv Independent que l'Ukraine avait mené l'attaque nocturne sur le important dépôt de munitions à Russian Toropez. Le dépôt contenait des missiles, y compris des Iskander, des missiles antiaériens, des munitions d'artillerie et des bombes à glissière. L'impact des drones ukrainiens a entraîné "une quasi-destruction totale" du dépôt, selon une source de renseignement. Suite à l'explosion, il y a eu "une détonation explosive". Le SBU collabore avec ses homologues militaires pour éliminer les capacités de tir de la Russie, qui ont été utilisées pour détruire des villes ukrainiennes. Des plans sont en cours pour mener des attaques similaires sur d'autres installations militaires russes.

10:49 Les fabricants de drones ukrainiens sont éligibles pour la première fois aux appels d'offres organisés par RamsteinLes fabricants de drones ukrainiens ont été autorisés pour la première fois à participer aux appels d'offres organisés par Ramstein. Des délégués de l'Ukraine pro-occidentale se réunissent régulièrement à Ramstein. Selon le ministère de la Défense ukrainien, la série d'appels d'offres comprend deux sections : une pour la production de drones en vue subjective (FPV) et une autre pour les drones intercepteurs. Le ministère considère cette invitation à soumissionner comme un grand coup de pouce à la production ukrainienne. Toutes les soumissions seront évaluées par les membres de la Coalition des drones. Les gagnants recevront des commandes pour des essais et évaluations supplémentaires. Si elles sont couronnées de succès, la Coalition des drones prévoit de passer des commandes de production aux soumissionnaires gagnants.

10:27 Des preuves vidéo émergent de l'attaque du dépôt de munitions russeBien que le Kremlin n'ait pas encore vérifié, le gouverneur de la région de Tver a rapporté sur Telegram tôt ce matin qu'une frappe de drone ukrainien avait causé un incendie. On suppose qu'il s'agissait d'un grand dépôt d'armes et de munitions. Les habitants ont été évacués et des vidéos de l'incendie circulent en ligne.

09:39 De nombreuses victimes à Kharkiv, des morts à ZaporijjiaKharkiv, en Ukraine, a subi une autre attaque aérienne brutale de la Russie hier. Des explosifs ont explosé dans divers quartiers, portant le nombre de blessés à 9. Il s'agit de la dernière d'une série récente d'attaques contre des civils. Dimanche, une bombe guidée de précision a tué une femme et en a blessé 43, dont quatre enfants. Des avions de guerre russes ont ciblé des settlements dans la région de Zaporijjia, entraînant la mort de deux personnes.

08:46 Ukraine : Les installations énergétiques de Sumy sous des attaques répétées de dronesSelon les administrateurs, les installations énergétiques de la ville nord-est ukrainienne de Sumy ont été attaquées à nouveau par des drones russes. Les premiers rapports suggèrent qu'il n'y a pas eu de morts, mais les attaques répétées ont considérablement alourdi le réseau énergétique. Mardi, la Russie a lancé des attaques contre l'infrastructure énergétique de Sumy et sa région environnante en utilisant des roquettes et des drones, entraînant une panne temporaire pour plus de 280 000 ménages, selon le ministère de l'Énergie.

08:27 Le commandement des forces conjointes ukrainiennes : 1 130 pertes russes dans les dernières 24 heuresLe commandement des forces conjointes ukrainiennes rapporte que 1 130 soldats russes ont été blessés ou tués au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'invasion russe à part entière en février 2022, les Ukrainiens ont documenté 637 010 pertes ennemies. Au cours de la journée précédente, les forces ukrainiennes ont détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de carburant, et six chars, selon leurs propres statistiques.

07:55 L'armée de l'air ukrainienne planifie le déploiement des F-16L'armée de l'air ukrainienne a élaboré des plans de déploiement pour les avions de combat occidentaux F-16. Les tâches pour les militaires et le ministère de la Défense ont été définies, comme l'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans son émission vidéo du soir. Des discussions ont également eu lieu avec le commandement de l'armée de l'air concernant les perspectives d'extension de la flotte d'avions et la formation supplémentaire des pilotes. De nombreuses voix à Kyiv réclament une formation initiale accrue des pilotes, la durée de formation actuelle étant de seulement 40 jours. L'Ukraine devrait recevoir environ 60 avions de chasse F-16, mais seuls quelques-uns ont été livrés jusqu'à présent.

07:19 La Russie signale des attaques de drones ukrainiens dans plusieurs régions

La Russie signale des attaques de drones ukrainiens dans plusieurs régions. Les défenses aériennes ont éliminé 54 drones ukrainiens sur cinq régions russes pendant la nuit, selon l'agence de presse d'État Tass, citant le ministère de la Défense. La moitié des drones ont été abattus dans la région frontalière de Kursk, tandis que le reste a été détruit dans les régions frontalières de Bryansk et de Belgorod, ainsi que dans les régions occidentales de Smolensk et d'Oryol. L'agence ne mentionne pas la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, où les autorités locales et les blogueurs militaires rapportent une attaque de drone sur un grand dépôt de munitions dans la ville de Toropets, entraînant un incendie et nécessitant l'évacuation des résidents.

06:57 Les blogueurs militaires affirment que l'attaque a causé des ravages dans un dépôt de munitions russe

Les blogueurs militaires affirment que l'attaque ukrainienne sur la ville russe de Toropez dans la région de Tver a allumé un dépôt de munitions contenant des milliers de tonnes de munitions et de roquettes. Le dépôt, selon les blogueurs, a été considérablement étendu ces derniers temps et abrite 42 bunkers renforcés et 23 entrepôts et ateliers. L'ancien officier du renseignement russe Igor Girkin rapporte sur Telegram que la situation dans la région est maintenant sous contrôle. Les blogueurs militaires ukrainiens, en analysant les données, concluent que des dommages importants ont été infligés, principalement aux bunkers les plus récents.

06:20 Le député coprésident du groupe parlementaire des Verts : AfD et BSW propagent les narratives de la propagande russe

Le député coprésident du groupe parlementaire des Verts, Konstantin von Notz, propose un débat d'actualité au Bundestag concernant les opérations d'influence russe en Allemagne. "L'examen des documents internes de la machine de propagande russe SDA fournit des preuves claires des méthodes sournoises par lesquelles les institutions russes manipulent notre démocratie, les discours publics et les élections", déclare le politique de l'intérieur. "Avec AfD, BSW et d'autres complices consentants qui propagent les narratives de la propagande russe dans l'espace public et les parlements, des alliances préjudiciables sont formées pour sous-miner les intérêts allemands."

05:42 Des acteurs russes publient de fausses vidéos de Kamala Harris

Selon les recherches de Microsoft, des acteurs russes intensifient leur campagne de désinformation contre la candidate à la présidence américaine Kamala Harris. Un groupe lié au Kremlin, connu sous le nom de Storm-1516, a produit deux vidéos fausses depuis fin août pour discréditer la campagne de Harris et de son colistier Tim Walz. Une vidéo montre un groupe de partisans de Harris attaquant unsupposé participant à un meeting Trump. L'autre vidéo présente un acteur répandant la fausse allégation selon laquelle Harris aurait blessé une fille dans un accident en 2011, la laissant paralysée, et aurait fui les lieux. Les deux vidéos ont apparemment recueilli des millions de vues, selon Microsoft.

05:19 Des explosions et un incendie dans la région russe de Tver

Selon des sources russes, une attaque de drone ukrainien a déclenché un incendie dans la région russe de Tver. Les débris d'un drone ukrainien détruit sont censés avoir allumé l'incendie dans la partie occidentale de la région dans la ville de Toropez, nécessitant l'évacuation partielle des résidents, selon le gouverneur de la région, Igor Rudenya, sur la plateforme de messagerie Telegram. Les pompiers tentent actuellement d'éteindre l'incendie. La source de l'incendie reste inconnue. Les défenses aériennes continuent de parer à une "attaque de drones massive" sur la ville. La ville, d'une population de slightly over 11,000, est apparemment le siège d'un arsenal russe pour stocker des roquettes, des munitions et des explosifs, selon un rapport de 2018 de l'agence de presse d'État russe RIA.

03:57 Les gouverneurs russes rapportent des attaques de drones

23:58 Ukraine lance reportedly des attaques de drones sur plusieurs régions de Russie occidentale, selon des gouverneurs locaux. Dans la région de Smolensk, frontalière de la Biélorussie, sept drones ukrainiens ont été abattus, selon le gouverneur Vasily Anohin sur Telegram. Un drone a été détruit au-dessus de la région d'Orel par la défense aérienne russe, selon le gouverneur Andrei Klichkov sur Telegram. Au moins 14 drones d'attaque ukrainiens ont été abattus au-dessus de la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur Alexander Bogomaz sur Telegram. Le gouvernement de Kiev affirme que les attaques visent des infrastructures militaires, énergétiques et de transport essentielles aux efforts de guerre de Moscou.

02:56 Triangle Trade: Washington examine les moyens de contourner l'interdiction d'importation d'uranium américain par la Chine

Le gouvernement américain examine les moyens potentiels de contourner l'interdiction américaine d'importer de l'uranium de Russie, allegedly contourné par la Chine. Des informations de renseignement suggèrent que la Chine pourrait acheter de l'uranium enrichi à la Russie tout en exportant sa production nationale aux États-Unis, selon les sources du gouvernement de Reuters. "Il y a une inquiétude que l'interdiction d'importation d'uranium russe pourrait être contournée", a déclaré Jon Indall de l'Association des producteurs d'uranium des États-Unis. "Nous ne voulons pas fermer l'approvisionnement en uranium russe et nous retrouver dépendants uniquement de la Chine. C'est pourquoi nous avons demandé au département du Commerce d'enquêter sur cette affaire." Le département du Commerce des États-Unis n'a pas commenté en réponse à une demande.

01:54 Inside Info: Les États-Unis prévoient d'augmenter leurs réserves stratégiques de pétrole

Selon des informations internes, le gouvernement américain prévoit d'augmenter ses réserves stratégiques de pétrole. Les États-Unis pourraient acheter jusqu'à six millions de barils de pétrole aux prix actuels, a déclaré une source. Un tel achat serait le plus important depuis l'historique libération de 2022. Suite à la forte augmentation des prix de l'essence déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement américain a vendu une quantité importante de pétrole de ses réserves stratégiques en 2022, battant le record de la "plus grande libération de réserves de pétrole de l'histoire".

00:45 Attaque terroriste de Saporishshya : deux morts, cinq blessés

La Russie a attaqué la région de Saporishshya pendant la nuit, tuant apparemment deux civils et en blessant cinq autres, selon le gouverneur Ivan Fedorov. La Russie a mené un bombardement massif sur la communauté de Komyshuvakha dans la région, causant des dommages à plusieurs maisons et à une installation d'infrastructure. Les travailleurs de secours sont toujours sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dommages, selon le "Kyiv Independent".

23:38 Ambassadeur des États-Unis à l'ONU : a vu le plan de paix de Zelensky

L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a confirmé que le côté américain a vu le nouveau "plan de paix" du président ukrainien Volodymyr Zelensky. During a news conference at the UN headquarters, she added, "We've reviewed President Zelensky's peace proposal. We believe it's a viable approach. It's crucial to understand our contribution to this plan." Thomas-Greenfield a exprimé son optimisme quant au processus de paix sans fournir plus de détails. Elle fait probablement référence au "plan de victoire" de Zelensky, qu'il a annoncé le mois dernier.

22:29 Fausse alerte en Lettonie : un vol d'oiseaux innocents cause un émoi

Une violation potentielle de l'espace aérien letton par un objet inconnu a été démentie comme étant une fausse alerte. L'objet mystérieux qui s'est approché de la frontière depuis la Biélorussie voisine et l'a traversée dans la région de l'est de Kraslava s'est avéré être un vol d'oiseaux. L'agence de presse lettonne Leta a rapporté la déclaration de l'armée de l'air, alors que le ministère de la Défense à Riga a annoncé initialement un objet volant non identifié, entraînant le déploiement d'avions d'interception de l'OTAN à partir de la base de Lielvarde. Cependant, ils n'ont pas pu localiser aucun objet suspect.

21:59 Moldova et l'Allemagne s'associent pour la cybersécurité

La Moldavie et l'Allemagne cherchent à renforcer leurs défenses contre la "guerre hybride" de la Russie grâce à un accord de cybersécurité. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a déclaré à Chisinau que le président russe Vladimir Poutine cherche à continuer d'utiliser ses tactiques de guerre hybride contre l'Europe, y compris la Moldavie, pour déstabiliser la région. "Mais nous renforçons nos actions en réponse", a-t-elle déclaré. En fournissant des équipements informatiques, en échangeant des connaissances et en formant, ils cherchent à protéger la Moldavie contre les attaques informatiques et à détecter la désinformation.

