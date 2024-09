A 18h33, le chef de l'AfD, Weidel, allègue l'implication du gouvernement dans leur parti)

18:30 Chef du SPD : "Risque d'être expulsé du Parlement régional" Le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, a admis les résultats modestes de son parti dans les élections de Thuringe et de Saxe. Dans une interview à ARD, il a déclaré : "Ce n'est pas une nuit pour célébrer le SPD." Au fil des ans, le parti a connu de nombreux défis. Kühnert a reconnu qu'il y avait "un risque sérieux d'être expulsé des parlements régionaux". Il a insisté sur le fait que "le combat en valait la peine, nous sommes nécessaires". Des changements sont essentiels, selon Kühnert, qui suggère plus de transparence et d'écoute des électeurs. En ce qui concerne le chancelier Olaf Scholz, Kühnert a déclaré : "Nous devons collectivement expliquer notre politique."

18:23 Höcke célèbre le résultat de Thuringe comme une "victoire historique" Le chef du groupe parlementaire AfD, Björn Höcke, a considéré le résultat de Thuringe comme "historique", déclarant clairement sur MDR. L'AfD est devenue le premier parti de l'État, et Höcke a conclu : "La sottise de la 'frontière de feu' doit cesser."

18:23 Chrupalla : "Coude à coude avec la CDU" Le chef du parti AfD, Tino Chrupalla, a considéré les résultats de son parti en Thuringe comme spectaculaires, déclarant sur ZDF que la volonté des électeurs appelle à un changement politique dans les deux régions. L'AfD est ouverte aux discussions avec tous les partis, exprimant : "En Saxe, nous sommes Nearly tied with the CDU." Ils cherchent à rendre la politique favorable à la Saxe.

18:17 Linnemann : "Pas de coalition avec l'AfD" Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a écarté toute possibilité de coalitions avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe sur ARD. Il est resté ferme, "Nous sommes fermes sur cette question." La CDU formera des gouvernements à partir du centre du parlement, croit-il, étant optimiste quant à leurs perspectives.

18:13 Projection initiale : la CDU légèrement en tête en Saxe La première projection pour l'élection régionale de Saxe indique que la CDU est en tête avec 31,5 % des voix. L'AfD suit de près avec 30 %, le BSW se classe troisième avec 12 %. despite having lost votes compared to 2019, the SPD and the Greens still enter the state parliament with 8,5 % and 5,5 %, respectively. The Left and the FDP do not join the new parliament.

18:10 Projection initiale : l'AfD en tête en Thuringe Dans la projection initiale pour l'élection régionale de Thuringe, l'AfD emerge en tête avec 30,5 % des voix. La CDU arrive deuxième avec 24,5 % et la Left avec 12,5 %. Les électeurs soutiennent le SPD avec 7 %, garantissant leur siège au parlement régional. Le BSW est confiant d'entrer au parlement avec 16 %. Les Verts et le FDP sont sous 5 %.

18:01 L'AfD gagne en Thuringe, le BSW booste en Saxe L'AfD remporte la première place attendue en Thuringe. Despite clearing the 5% threshold, the SPD and the FDP fail to win. Le BSW de Saxe atteint un résultat à deux chiffres dans l'élection régionale. La CDU est en tête de justesse sur l'AfD, avec la Left et le FDP absents du parlement régional.

16:48 Possible exclusion de Höcke du Parlement régional Le chef de faction AfD de Thuringe, Björn Höcke, est en danger de perdre son siège au futur parlement régional. Ses collègues réussis pourraient potentiellement sous-miner ses chances. Selon les rapports, plusieurs candidats AfD sont bien placés pour obtenir une représentation directe, tandis que Höcke fait face à des défis dans sa circonscription, Greiz II, par rapport au candidat CDU Tischner. Si Tischner gagne et que l'AfD obtient des mandats directs excessifs, personne ne peut rejoindre via la liste d'État, même en tête, menacé par Höcke. L'AfD pourrait alors négocier pour qu'un candidat direct réussi renonce à son siège pour que Höcke puisse garantir son mandat.

16:29 25 % de votes par courrier en Saxe Pour l'élection cruciale de Saxe, l'ancien ministre-président de la CDU, Michael Kretschmer, a déclaré que près d'un quart des électeurs éligibles avaient déjà voté par courrier. Le supervisor de l'élection régionale prévoit que 24,6 % des électeurs voteront à l'avance. Le taux de participation cet après-midi est seulement slightly higher than in 2019.

16:08 Interdiction de la presse à la réunion AfD de Thuringe Il y a une forte probabilité que la presse ne couvre pas l'événement de célébration de l'AfD de Thuringe, si les plans initiaux du parti sont respectés. L'AfD, classée comme extrême droite par l'agence allemande de renseignement intérieur, cherche à exclure certains médias de la célébration, mais un tribunal empêche cette action. En réponse, l'AfD de l'État a interdit à tous les journalistes d'assister à l'événement, invoquant des problèmes d'espace, car trop de demandes d'accréditation ont été déposées.

15:52 Höcke vote dans une Lada, Ramelow vote avec sa femme à Erfurt Le chef de l'AfD de Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, a voté ce matin à son bureau de vote à Bornhagen, district d'Eichsfeld. Le quinquagénaire est arrivé dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain russe. D'un autre côté, le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, qui a 68 ans, a voté dans la capitale de l'État, Erfurt, avec sa femme, Germana Alberti vom Hofe. Il dirige l'État libre depuis 2014, ayant récemment dirigé une coalition minoritaire.

15:40 Taux de participation plus élevé qu'en 2014En Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté à 14h00. Cela représente une augmentation significative de plus de deux points par rapport aux élections précédentes en 2019. Cependant, les votes par correspondance n'ont pas encore été pris en compte, selon l'officier électoral de l'État. En Saxe, le taux de participation était également plus élevé qu'en 2019, avec 35,4 % à la mi-journée, mais seulement légèrement. L'officier électoral s'attend à plus de votes par correspondance qu'en 2019. Les bureaux de vote dans les deux États ferment à 18h00.

15:13 Kretschmer s'attend à des "partis de feu de signalisation" au parlement régional

14:40 Principaux enjeux pour la Saxe et la ThuringeUne partie importante, soit environ un tiers, des personnes en Saxe et en Thuringe ont l'intention de voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Un sondage reveals les principales préoccupations et enjeux. La migration, entre autres, en fait partie.

14:13 Höcke quitte rapidement le bureau de voteLe candidat de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, a voté aux alentours de midi lors de l'élection de l'État. Il a passé peu de temps au bureau de vote de Bornhagen et n'a pas parlé aux journalistes sur place. En raison de précédentes défaites face au candidat de la CDU dans sa circonscription d'Eichsfeld, Höcke avait changé de circonscription pour Greiz, mais il risque toujours d'y subir une défaite face à la CDU.

13:50 Taux de participation en Thuringe similaire à celui de 2019 à midiEn Thuringe, le taux de participation est similaire à celui des élections parlementaires de 2019 à midi. L'officier électoral de l'État a rapporté qu'environ 32 % des électeurs avaient voté dans les bureaux de vote à 12h00. Les votes par correspondance ne sont pas inclus dans ces chiffres. En 2019, le taux de participation était de 31,2 % à ce moment-là. L'intérêt pour l'élection de l'État est également plus élevé que lors des élections européennes et locales de cette année. En juin, le taux de participation était de 24,3 % à ce moment-là.

13:29 Forte participation attendue en SaxeEn Saxe, une forte participation est attendue pour l'élection de l'État. À midi, 25,8 % des électeurs avaient voté, selon l'Office statistique de l'État à Kamenz. Le chiffre était de 26,2 % à la même heure lors des élections précédentes de 2019. Les votes par correspondance ne sont pas encore inclus dans les chiffres préliminaires. On s'attend à ce que 24,6 % des électeurs utilisent leur droit de vote par correspondance, comparativement à 16,9 % en 2019. L'office électoral de l'État a annoncé que les élections se déroulent sans problème connu le matin.

13:11 Lucke: l'absence du SPD pourrait ébranler la coalition de BerlinLes résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe ne sont pas encore connus. Si le SPD n'entre pas au parlement régional, cela serait "presque déjà un séisme", selon le politologue Albrecht von Lucke dans une interview à ntv. Il met en perspective l'élection et ses potentielles conséquences.

12:44 Police de Gera enquête sur une menace de bureau de voteLa police de Gera enquête sur une menace à un bureau de vote. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote lundi matin, selon un porte-parole de la police. Le gestionnaire du bureau de vote a demandé à l'homme de retirer son T-shirt, car il enfreignait les règles publicitaires des partis. L'homme a accepté mais a menacé de revenir, mécontent de la manière dont il avait été traité en sortant. L'homme a fait une déclaration, et la police l'a averti. De plus, la police d'Erfurt enquête sur un éventuel acte de vandalisme, car des graffitis "Höcke est un nazi" ont été trouvés près des bureaux de vote.

Le réseau de recherche Correctiv a mis en garde contre une allégation récurrente selon laquelle la signature sur le bulletin de vote empêche la fraude électorale.

09:59 Historien Critique la Date des Élections pour ses Connotations HistoriquesL'historien Peter Oliver Loew critique le choix du 1er septembre pour les élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui coïncide avec le 85ème anniversaire de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Loew, directeur de l'Institut germano-polonais, exprime ses préoccupations, déclarant : "Celui qui a trouvé cette date appropriée avait probablement des réticences envers l'histoire." Il s'adresse à l'AfD, classée "extrémiste de droite sécurisée" dans les deux États par les services de renseignement intérieurs, en déclarant : "Les associations avec l'époque nazie sont douteuses si le parti parvient également à gagner à Dresde et à Erfurt."

09:30 Élections Cruciales en Saxe : Statistiques et InformationsEnviron 3,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui en Saxe pour désigner celui qui dirigera à l'avenir le parlement régional de Dresde. Le CDU, mené par le Premier ministre Michael Kretschmer, pourrait perdre sa position dominante dans l'État depuis 1990. Kretschmer décrit ces élections comme "cruciales". "Tout est en jeu."

09:05 Kretschmer Défie la Coalition du Feu de Signalisation Avant les ÉlectionsLe jour des élections en Saxe est arrivé, et la question reste : le ministre-président Michael Kretschmer réussira-t-il à maintenir la série victorieuse du CDU dans l'État ? Dans une interview avec ntv, Kretschmer aborde ses positions sur les débats sur les réfugiés, le gouvernement de la lumière de signalisation et la guerre en Ukraine.

08:46 Le Jour du Décès est Arrivé en Thuringe : Statistiques et InformationsLe jour de la décision est arrivé au cœur de l'Allemagne : qui gouvernera l'État fédéral de près de 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années ? L'AfD, sous la direction du candidat principal Björn Höcke, deviendra-t-elle la force la plus influente en Thuringe ?

08:24 Impact Potentiel de l'AfD sur la DémocratieLes sondages suggèrent que l'AfD devrait augmenter considérablement son influence dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Les chercheurs ont mis en évidence le danger potentiel que cela représente pour les institutions démocratiques, affirmant que la force de l'État de droit pourrait être moins robuste qu'on ne le croit généralement.

08:00 Les Bureaux de Vote Sont Ouverts en Thuringe et en SaxeLe moment est venu d'élire de nouveaux parlements régionaux en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD est prévue pour devenir le parti dominant en Thuringe. En Saxe, le CDU, dirigé par le Premier ministre Michael Kretschmer, et l'AfD sont engagés dans une course serrée. Les premières prévisions sont attendues après la fermeture des bureaux de vote à 18 heures. Les élections dans ces deux États de l'est de l'Allemagne font office de baromètre pour la coalition du feu de signalisation à Berlin.

Pour le gouvernement actuel de la Thuringe, la coalition rouge-rouge-verte, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), ne parvient pas à obtenir une majorité dans les sondages. Une coalition composée du CDU, du Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD est considérée comme une option post-électorale. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle du CDU, du SPD et des Verts conservera sa majorité. Kretschmer n'exclut pas la possibilité d'une alliance avec le BSW. La Gauche risque d'être évincée du parlement en Saxe. Le même sort pourrait échoir aux Verts et au FDP en Thuringe.

