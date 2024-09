A 18h21 en Basse-Autriche, une femme réussit à se sauver, tandis qu'un homme échoue.

Crise des Inondations dans plusieurs Pays - Bilan des Décès en Augmentation

La crise due aux inondations se poursuit dans plusieurs pays, entraînant une augmentation du nombre de morts : au moins 16 personnes ont péri à cause des pluies torrentielles allant de la Pologne à l'Autriche. Des incidents préoccupants se sont produits à Untergrafendorf, en Autriche inférieure, où un ruisseau s'est transformé en rivière furieuse. Une femme a réussi à échapper à la montée subite des eaux en montant au premier étage de sa maison, mais son mari n'a pas pu. Elle a appelé à l'aide pendant des heures, mais ses appels sont restés sans réponse, selon un représentant de la police. Le corps de son mari de 70 ans a été découvert plus tard, portant le nombre de victimes en Autriche à trois.

18h02 : L'Association des Pompiers : L'Allemagne Prête pour les Inondations

L'Association des Pompiers d'Allemagne (DFV) affirme que l'Allemagne est bien préparée pour faire face aux inondations à venir. "En substance, l'Allemagne est bien préparée pour les incidents de inondations - principalement en raison des événements récents", a déclaré le président du DFV, Karl-Heinz Banse, au "Rheinische Post". "Non seulement des leçons ont été tirées des événements de pluies intenses dans l'Ahrtal et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, mais aussi des scénarios d'inondations dans différentes régions de l'Allemagne cette année ont contribué à cela". Les opérations dans les régions touchées se déroulent à plein régime - "les équipes sont en alerte maximale, les sacs de sable sont préparés, les données météorologiques sont suivies". La population est également informée et peut prendre les mesures appropriées.

17h30 : "Démoralisant" : Scholz Offre son Assistance

Le chancelier allemand Olaf Scholz a offert son assistance aux pays voisins touchés par les inondations. "Les inondations que nous voyons sont démoralisantes", a déclaré Scholz lors de sa visite au Kazakhstan. Il a déjà promis son soutien aux habitants des pays voisins touchés. "Nous allons offrir de l'aide dans la mesure du possible."

17h06 : Lang : "Il Est Temps d'Agir Maintenant"

La dirigeante du parti Vert, Ricarda Lang, plaide en faveur de conséquences politiques en réponse à la crise des inondations en Europe centrale et orientale. La crise climatique entraîne des inondations et des pluies torrentielles plus fréquentes, plus graves et plus probables, a-t-elle déclaré après des consultations avec l'exécutif du parti à Berlin. La politique ne doit pas seulement réagir, mais aussi se préparer. "C'est pourquoi il est temps d'agir maintenant". Le sujet de la protection du climat doit être élevé sur l'agenda politique. "Si Merz a déclaré l'année dernière que le monde ne se terminerait pas, aujourd'hui, c'est le cas pour beaucoup de gens", a déclaré Lang en faisant référence au dirigeant de l'UD. "Cela signifie que nous devons accorder plus d'attention à la protection du climat."

16h41 : Le Chancellor Autrichien Déclare des Millions pour la Réparation des Dégâts des Inondations

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a alloué 300 millions d'euros pour la réparation des dégâts des inondations en Autriche, a-t-il annoncé. Les fonds du fonds de secours en cas de catastrophe peuvent être augmentés si nécessaire et peuvent également être demandés par des particuliers qui ont perdu leur propriété en raison de la catastrophe naturelle. L'ampleur des dégâts causés par les pluies records de plusieurs jours dans l'est de l'Autriche reste encore inconnue.

16h08 : Rupture de Barrage : Les Habitants Invités à Partir Immédiatement

Dans la petite ville de Paczkow, dans le sud-ouest de la Pologne, le maire ordonne l'évacuation immédiate des districts en contrebas suite à la rupture du barrage d'un réservoir. "Personne ne peut garantir que la situation ne va pas empirer", met en garde Artur Rolka dans un appel sur les réseaux sociaux. Il encourage tous ceux qui doivent être évacués à se faire connaître et conseille à ceux dont les maisons et les appartements n'ont pas encore été atteints par l'eau de partir et de chercher refuge dans des zones sécurisées à l'intérieur de la ville. Après avoir ignoré une demande d'évacuation volontaire, il a maintenant opté pour une évacuation obligatoire, affirme le maire à la télévision polonaise. Le réservoir touché a été construit au-dessus de Paczkow sur la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder.

15h54 : Habeck Plaide pour Plus de Détermination en Protection du Climat

Le vice-chancelier Robert Habeck appelle à plus de détermination en protection du climat à la suite de la catastrophe des inondations dans plusieurs pays européens. "L'expansion plus rapide des renouvelables, la transition énergétique, la production industrielle respectueuse du climat" sont urgemment nécessaires, a déclaré le politique Vert aux journaux du groupe de médias Funke. "Des inondations plus fréquentes, des catastrophes comme dans la vallée de l'Ahr, cette année en Bavière - ce sont des conséquences de la crise climatique", a déclaré Habeck. "C'est pourquoi nos efforts pour atténuer la crise climatique sont essentiels." Cependant, les événements météorologiques extrêmes plus fréquents ne peuvent pas être empêchés pour le moment. C'est pourquoi des mesures préventives supplémentaires sont également importantes. "Des digues solides, des systèmes de rétention, plus d'espace pour les rivières" sont essentiels pour mieux protéger les gens.

15h36 : Des Morts supplémentaires dues aux Inondations

Le bilan des morts dû aux inondations dans plusieurs pays européens est passé à au moins 15. L'Autriche (trois morts), la République tchèque (un mort), la Pologne (cinq morts) et la Roumanie (six morts) sont particulièrement touchées.

15h21 : La Pologne Déclare l'Etat d'Urgence pour les Régions Inondées

La Pologne déclare l'état d'urgence pour les régions touchées par les inondations. Le gouvernement de Varsovie adopte un décret d'urgence lors d'une réunion pour faire face à la crise. L'état d'urgence s'applique aux parties des provinces de Basse-Silésie, de Silésie et d'Opole pendant une période de 30 jours. Les pouvoirs d'urgence accordés aux autorités leur permettent de donner des ordres, comme des restrictions temporaires des libertés civiles et des droits. Ils peuvent également ordonner l'évacuation de certains endroits, zones ou installations. Ils peuvent également interdire aux gens d'être présents dans des endroits spécifiques.

14:34 Les Chemins de Fer Fédéraux Autrichiens prolongent l'avis de voyage jusqu'au 19 septembreEn raison des perturbations météorologiques persistantes affectant de grandes parties de l'Autriche, les Chemins de Fer Fédéraux Autrichiens (ÖBB) ont prolongé l'avis de voyage émis le 13 septembre 2024 jusqu'au 19 septembre 2024. Les ÖBB conseillent à tous les passagers de reporter tout voyage non essentiel pendant cette période et de le reprogrammer pour une date ultérieure. Les billets déjà achetés restent valables jusqu'au 22 septembre.

14:19 Le bilan des inondations en Europe s'alourdit à onze mortsLe bilan des récents inondations en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en République tchèque s'est élevé à au moins onze morts. Deux décès supplémentaires ont été signalés en Autriche, selon la police. Une personne a péri dans la rivière Krasovka dans l'est de la Moravie-Silésie en République tchèque, comme l'a annoncé le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Pour l'instant, huit décès ont été signalés dans les quatre pays touchés. Les autorités de République tchèque citent également au moins sept personnes portées disparues.

14:04 Le gouvernement allemand promet son aide aux Européens touchés par les inondationsLe gouvernement allemand a promis son aide aux personnes touchées par les inondations dans divers pays européens. "Nos voisins, nos partenaires européens, et également les gens d'ici devraient comprendre : nous surveillons de près la situation et sommes prêts à tendre la main", a déclaré la porte-parole du gouvernement Christiane Hoffmann à Berlin. La destruction en cours en Autriche, République tchèque, Pologne et Roumanie est souvent catastrophique. Hoffmann a déclaré : "Nous sommes horrifiés en voyant les images et sommes consternés par les nouvelles de personnes décédées et portées disparues. Au nom du gouvernement allemand, nous présentons nos condoléances à tous ceux qui ont été touchés."

13:43 Orbán annule ses engagements internationaux en raison des inondationsLe Premier ministre hongrois Viktor Orbán a annulé tous ses engagements internationaux en raison des inondations dans le pays. "Compte tenu des conditions météorologiques extrêmes actuelles et des inondations persistantes en Hongrie, j'ai décidé d'annuler tous mes engagements internationaux", a écrit Orbán sur la plateforme en ligne X. Orbán n'a pas fourni plus de détails. Initialement, Orbán était censé intervenir lors d'un débat portant sur le programme de la présidence semi-annuelle du Conseil de l'UE en Hongrie au Parlement européen à Strasbourg mercredi. Le controversé homme politique populiste fait souvent l'objet de critiques virulentes de la part du Parlement européen et de la Commission européenne.

13:12 Ostrava submergée par les eaux : la troisième ville de République tchèque touchée par des ruptures de diguesDes évacuations supplémentaires sont nécessaires à Ostrava, la troisième ville de République tchèque, en raison du danger d'inondation. "Il est clair que des ruptures de digues ont eu lieu dans plusieurs zones", a déclaré le ministre de l'Environnement Petr Hladik après une réunion d'urgence. Les habitants sont évacués à l'aide de bateaux gonflables. On estime que 100 mètres cubes d'eau par seconde s'écoulent à travers les brèches. Des efforts sont déployés pour combler les vides avec des pierres. Avec une population d'environ 285 000 habitants, Ostrava se trouve à l'intersection de plusieurs rivières, dont l'Oder et l'Opava. Située à environ 280 kilomètres à l'est de Prague, la ville minière et industrielle a connu des interruptions complètes du trafic ferroviaire vers Ostrava et plus loin vers la Pologne. Une centrale électrique a dû être fermée. À proximité de Bohumin, à la fois les réseaux électriques et téléphoniques ont été coupés en raison des inondations, et l'approvisionnement en eau potable a échoué dans de nombreuses zones.

12:33 Record des précipitations : 450 litres d'eau par mètre carré dans une ville tchèque

Les précipitations torrentielles dues à la dépression "Anett" sont exceptionnelles : depuis vendredi, Serec en République tchèque, près de la frontière polonaise, a reçu un chiffre sans précédent de 450 litres d'eau par mètre carré. C'est le record le plus élevé des derniers jours, selon l'expert météo d'ntv.de Oliver Scheel. L'Allemagne est en tête avec 320 litres en quatre jours à Ruhpolding/Berchtesgadener Land. En Autriche, 364 litres sont tombés à Saint-Pölten, et 369 litres à Lilienfeld. À Vienne, 279 litres de pluie ont été enregistrés, bien que des erreurs de mesure ultérieures empêchent d'obtenir des quantités précises. En Pologne, le plus de pluie (200 litres) est tombé à Katowice.

12:25 En Roumanie, les inondations font six morts dans la région des Carpates

Six personnes ont perdu la vie en raison des fortes pluies et des inondations dans la région des Carpates en Roumanie. Les régions touchées sont principalement à l'est du pays, notamment à Galati, Vaslui et Iasi. Environ 300 personnes ont été évacuées, et environ 6 000 fermes ont été inondées. Les victimes sont principalement des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte maximale pour les inondations reste en vigueur jusqu'à midi. Des villages isolés sont principalement touchés, avec des habitants qui grimpent sur les toits pour éviter d'être emportés par les inondations. Plus de 600 pompiers ont été déployés.

11:59 Inondations en Saxe : l'Elbe atteint son pic à Neiße

Les niveaux d'eau de l'Elbe continuent de monter en Saxe. À Dresde, le niveau est de 5,62 mètres lundi matin, selon le centre de contrôle des inondations de l'État. Le deuxième niveau d'alerte pour les inondations a été émis dimanche soir. Le seuil d'alerte trois, qui est à six mètres, devrait être atteint mardi matin. D'ici mercredi soir, le niveau de l'Elbe à Dresde pourrait continuer à monter et atteindre son pic. À Schöna, près de la frontière tchèque, l'alerte niveau trois est en vigueur avec un niveau d'Elbe de 6,13 mètres. Le centre de contrôle des inondations s'attend à une baisse des niveaux d'eau à Görlitz, où le troisième niveau d'alerte le plus élevé est également en vigueur. Le pic des inondations (Gipfel en allemand) est appelé le scheitel.

11:01 Wrocław déclare l'état d'urgence pour les inondations

À la suite des fortes précipitations et des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, la ville de Wrocław (Breslau) en Basse-Silésie se prépare à une vague de crue imminente. Le maire Jacek Sutryk a déclaré l'état d'urgence pour les inondations dans la ville sur l'Oder, mettant en place des mesures telles que le monitoring continu des digues, l'entretien des canaux et la fermeture des passages de digues, selon la déclaration de Sutryk sur sa vidéo Facebook. La vague de crue est prévue pour atteindre Wrocław le mercredi, les prévisions antérieures d'impact minimal ayant été revues par le maire. Bien que la crue ne soit pas prévue atteindre l'ampleur de celle de l'Oder en 1997, qui a submergé un tiers de la ville, le maire Sutryk met en avant les améliorations significatives de l'infrastructure, notamment de nouvelles digues, bassins de rétention et polders, dans l'espoir d'empêcher une brèche dans les défenses de la ville.

10:35 Le gouverneur autrichien sur la situation des inondations : "Toujours dangereux"

Malgré une réduction temporaire des précipitations, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste précaire. La gouverneur de Basse-Autriche Johanna Mikl-Leitner met en garde : "Ce n'est pas fini, c'est toujours dangereux, c'est toujours dramatique." La région s'attend à jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré lundi. Les autorités restent vigilantes quant à l'intégrité des barrages, émettant des avertissements sur un risque élevé d'effondrement. La vie publique est presque à l'arrêt, avec plus de 200 routes fermées, 1 800 bâtiments évacués et de nombreux élèves et enfants en garderie restant chez eux, selon Mikl-Leitner. Environ 3 500 foyers sont actuellement privés d'électricité. Les évaluations des dommages sont toujours en cours, mais le gouverneur s'engage à aider les victimes des inondations. Ces derniers jours, certaines zones ont connu jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré - bien supérieur à la moyenne mensuelle habituelle.

10:10 Les niveaux de l'Elbe montent en flèche ; le niveau d'alerte deux approche

Les niveaux de la rivière Elbe en Saxe continuent de augmenter. Selon les données du centre de gestion de crise de l'État, le niveau à Dresde était de 5,54 mètres le matin, avec des prévisions de dépasser le seuil de 6 mètres plus tard dans la journée, atteignant ainsi le deuxième niveau d'alerte le plus élevé, deux. À ce stade, les zones habitées pourraient être touchées par les inondations. L'alerte a déjà été déclenchée au poste de Schöna près de la frontière tchèque, où le niveau était de 6,09 mètres. Le niveau d'alerte a également été atteint à la Lusatian Neiße près de Görlitz à la frontière polonaise, avec un niveau de 5,56 mètres, à quelques centimètres du niveau d'alerte maximal, quatre. Une section de la route fédérale B99 à Görlitz a été fermée pour des raisons de sécurité, selon un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le stade deux est de 4,80 mètres là-bas.

09:49 Inondations centenaires en République tchèque : un homme se noie

La première victime mortelle des inondations en République tchèque a été confirmée. Les autorités rapportent également au moins sept personnes portées disparues. Un homme est décédé dans la rivière Krasovka dans le district de Bruntál de Moravie-Silésie, selon le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Trois personnes ont été emportées dans un véhicule près de Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník. Le véhicule reste introuvable. Les autres personnes portées disparues ont été emportées dans divers cours d'eau, notamment la rivière Otava. Un homme d'une maison de retraite près de la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a qualifié cela de "inondation centennale", qui se produit statistiquement tous les cent ans au même endroit. Dans les rapports précédents, des décès liés aux inondations ont également été signalés dans d'autres pays de l'UE (voir l'entrée 06:40) : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

09:17 Une femme tombe dans la Neiße à Görlitz

Une femme a perdu l'équilibre et est tombée dans la rivière Neiße à Görlitz en vérifiant les niveaux d'eau. Selon les rapports préliminaires de la police, la femme a glissé au bord de la rivière près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée à l'eau. Elle a été emportée sur environ 700 mètres en aval avant de réussir à se sortir près du barrage de Vierraden. Elle est maintenant soignée pour hypothermie dans un établissement de soins.

09:00 Le THW se prépare à des opérations intensives sur l'Elbe et l'Oder

L'agence fédérale allemande pour l'aide technique (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous préparons des équipes plus importantes pour les rivières Elbe et Oder", déclare le responsable du THW Fritz-Helge Voss sur ZDF's "Morning Magazine". Il conseille aux personnes dans les zones touchées de rassembler des fournitures pour un kit d'urgence. Voss souligne que l'Allemagne bénéficie encore de conditions météorologiques favorables, mais s'attend à des inondations dans les rivières Elbe, Neiße et Oder cette semaine. Ce week-end, le THW a déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment au pont Carolabridge en panne à Dresde. Voss reconnaît que c'est le quatrième incident important d'inondation en Allemagne cette année. Il souligne l'importance de la préparation et du financement des améliorations de l'infrastructure, les qualifiant de "coûts liés au changement climatique".

10:15 Bavière : Plus de pluie et niveaux d'eau en hausse prévus

La situation des inondations en Bavière reste préoccupante dans certaines régions, avec des précipitations supplémentaires prévues. La police locale a rapporté qu'il n'y a pas eu de changement significatif dans la situation pendant la nuit. Il n'y a toujours pas de signal d'alerte : le service d'informations sur les crues (HND) prévoit une augmentation supplémentaire des niveaux d'eau avec le début pluvieux de la semaine. Les régions telles que Passau sur le Danube, Vilshofen sur la Vils et Munich sur l'Isar devraient connaître une nouvelle augmentation des niveaux d'eau. La situation devrait s'améliorer progressivement à partir de mercredi. Jusqu'à mardi, le service météorologique allemand (DWD) prévoit des précipitations continues des Alpes à l'avant-pays, avec des volumes de précipitations potentiels de 40 à 70 litres par mètre carré, et jusqu'à 90 litres dans les zones stagnantes.

07:32 République tchèque : Pas de répit – les niveaux d'eau continuent de monter

Il n'y a pas de répit dans les zones inondées de la République tchèque. La vague de crue a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, où des rues entières ont été submergées, selon l'agence de presse CTK. Les autorités de Litovel ont appelé la population à ne pas entraver les services d'urgence. "Les prochaines heures verront une nouvelle augmentation du niveau d'eau de la rivière", a averti le maire sur les réseaux sociaux.

07:03 Effondrement de barrage : Inondations catastrophiques en Pologne

Suite à l'effondrement d'un barrage en Pologne, l'inquiétude grandit à mesure que les eaux de crue dévastatrices approchent de la région de Glatzer Neiße. Des vidéos d'eye-witness montrent la puissance de la fureur des eaux de crue.

06:40 Inondations en Europe : Morts en Pologne et en Roumanie

La Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'une crue record, tandis que les conditions en Basse-Autriche sont précaires suite à des précipitations importantes. Plusieurs vies ont été perdues dans divers pays européens en raison des inondations : un pompier en Autriche, une personne en Pologne et six individus en Roumanie.

06:12 Évacuations en raison des inondations en République tchèque

During the worst storms in years, floodwaters submerged entire cities like Jesenik in the Altvatergebirge and Krnov at the Polish border. In Jesenik, emergency services rescued hundreds of people by boat and helicopter. Following the floodwaters' recession, there was a risk of landslides in numerous locations.

05:49 Passagers bloqués sur un bateau de croisière à Vienne

En raison de niveaux d'eau élevés sur le Danube due à des précipitations importantes, plusieurs passagers d'un bateau de croisière suisse sont bloqués à Vienne. Environ 100 passagers et 40 membres d'équipage sur le "Thurgau Prestige" ne peuvent actuellement pas débarquer, selon la radio suisse SRF, citant Thurgau Travel. Les passagers ne peuvent pas quitter le bateau car la passerelle vers le quai est inondée. Des rapports suggèrent que d'autres bateaux de croisière sont également bloqués à Vienne. Les autorités locales prendront la décision de savoir si et quand les passagers pourront débarquer. Le "Thurgau Prestige" avait prévu de voyager de Linz à Budapest et retour, mais est actuellement coincé à Vienne.

La tempête "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a apporté des pluies torrentielles et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. Jusqu'à présent, au moins huit personnes ont péri.

