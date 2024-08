À 18h20, les services secrets russes examinent les journalistes de la Deutsche Welle.

17:51 Zelensky : L'Ukraine peut produire jusqu'à 2 millions de drones cette année Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit que l'Ukraine a le potentiel de produire 1,5 à 2 millions de drones cette année. Cependant, le soutien financier est crucial, selon Zelensky. Le président croit que le dialogue est la clé pour mettre fin au conflit avec la Russie. Pour renforcer la position du gouvernement ukrainien lors de la conférence prévue cette année, il est essentiel d'avoir une position forte, plaide Zelensky.

17:25 Grossi : La proximité du conflit avec la centrale nucléaire de Kursk est une préoccupation majeure La proximité du conflit entre l'Ukraine et la Russie avec la centrale nucléaire de Kursk dans la région frontalière russe de Kursk est considérée comme hautement dangerous par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi. Grossi met en évidence que disposer d'une centrale nucléaire à proximité d'un point de contact ou d'un front militaire est une question extrêmement critique. Il souligne que les activités militaires à quelques kilomètres de là en font un point d'intérêt immédiat, et que tout acte d'agression doit être évité à tout prix. Grossi a confirmé que la centrale nucléaire fonctionne dans des conditions normales.

16:51 Syrskyj : 30 000 soldats russes déployés à Kursk Le chef militaire ukrainien Oleksandr Syrskyj explique que l'un des objectifs de l'opération actuelle à Kursk est d'attirer les forces russes loin d'autres sections, notamment dans les régions de Pokrovsk et de Kurachovo dans le Donetsk. Syrskyj révèle que la Russie a déjà déployé 30 000 soldats à Kursk, un nombre qui continue d'augmenter, selon lui. Avec ce déploiement, la Russie réduit ses activités dans la partie sud de l'Ukraine, mais la pression reste élevée dans la région de Pokrovsk, où Moscou concentre ses troupes puissantes, selon Syrskyj.

16:25 Un mort dans la région de Kharkiv suite à une attaque de roquettes russes Les forces russes ciblent la ville de Bohoduchiw dans la région de Kharkiv avec des roquettes, causant un mort et six blessés, selon le bureau du procureur général ukrainien. L'une des roquettes a touché un arrêt de bus, tuant une femme de 71 ans. L'attaque russe a également endommagé des installations industrielles et résidentielles et des véhicules.

15:57 L'Ukraine fait face à un déficit de 15 milliards de dollars Le Premier ministre Denys Shmyhal reconnaît le besoin d'un supplément de 15 milliards de dollars pour couvrir le déficit budgétaire de l'Ukraine en 2025. Il révèle que l'Ukraine prévoit que le déficit budgétaire atteindra 35 milliards de dollars en 2023, avec des plans pour le couvrir à hauteur de 20 milliards de dollars. Selon les estimations du gouvernement ukrainien, le déficit était d'environ 38 milliards de dollars en 2024. Pour y remédier, Shmyhal suggère d'augmenter les impôts et d'emprunter des fonds supplémentaires sur le marché de la dette intérieure. Cette proposition sera présentée au Parlement en septembre.

15:32 L'Ukraine explore des alternatives pour l'autodéfense L'Ukraine signale la plus grande attaque de bombes et de missiles par l'armée russe depuis le début de la guerre. Au cours de cette offensive, l'Ukraine a commencé à chercher de nouvelles défenses contre les attaques russes, réduisant ainsi sa dépendance à l'aide militaire occidentale.

15:11 Zelensky confirme avec succès les essais de missile balistique ukrainien Le président Volodymyr Zelensky annonce que l'Ukraine a réussi à tester son premier missile balistique développé localement. Zelensky félicite l'industrie de défense ukrainienne mais reste évasif sur les spécifications du missile.

14:45 Ryabkov : La participation des États-Unis à l'incursion ukrainienne est confirmée Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, suggère que la participation des États-Unis à l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk est indiscutable. Ryabkov met en garde contre une réponse plus rude de la Russie si les États-Unis continuent d'interférer dans le conflit. Il ne fournit aucune preuve pour étayer ses allégations, mais la Maison Blanche a nié toute connaissance préalable de l'incursion surprise des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk le 6 août.

14:19 Zelensky : Les F-16 ont déjà intercepté des missiles russes Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que les nouveaux avions de combat F-16 fournis par les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique ont réussi à intercepter plusieurs missiles russes entrants. Il affirme que les avions ont joué un rôle crucial dans la neutralisation de l'attaque aérienne dévastatrice du 8 août.

13:59 Alerte aérienne près de la centrale nucléaire de Kursk Une alerte aérienne est déclenchée dans la ville de Kursk, dans la région russe de Kursk, actionnant des sirènes. L'alerte aérienne signale une menace de missile imminent, comme rapporté par un journaliste de Reuters sur place. La centrale nucléaire de Kursk, actuellement inspectée par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se trouve dans la région de Kursk.

13:44 Les forces russes s'emparent d'un autre lieu proche de Pokrovsk Le ministère russe de la Défense annonce la victoire dans la capture d'un autre village situé près de la ville vitale de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe déclare avoir pris le contrôle du village d'Orlowka, situé dans la région de Donetsk, selon son annonce Telegram. Orlowka est le nouveau nom russe du village ukrainien d'Orliwka. Malgré les violents combats contre l'armée ukrainienne dans la province russe de Kursk, la Russie poursuit son offensive dans le Donetsk. Le ministère de la Défense diffuse régulièrement la capture de nouveaux établissements. La région entourant le hub logistique important de Pokrovsk attire également l'attention.

13:21 Lavrov invoque la menace nucléaireLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, considère la demande de l'Ukraine à ses alliés d'utiliser les armes fournies par l'Ouest pour envahir la Russie comme du chantage. Lavrov met en garde les "puissances nucléaires occidentales" contre le fait de "jouer avec le feu". La Russie réviserait sa doctrine nucléaire, mais Lavrov ne fournit aucun détail spécifique. Cette doctrine autorise l'utilisation d'armes nucléaires en cas de menace contre la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie.

13:04 Syrskyj : Progrès à Kursk - Difficultés à PokrovskLe chef d'état-major Olexander Syrskyj reveals que les troupes ukrainiennes continuent de progresser dans la région russe de Kursk. Cependant, les forces russes exercent également une pression sur la ville de Pokrovsk, située dans la région ukrainienne de Donetsk. Dans l'ensemble, la situation à Pokrovsk est difficile.

12:42 Munz : Les attaques russes sur l'Ukraine vont s'intensifierÀ la suite des récents attaques de drones, la Russie est soupçonnée d'intensifier ses attaques de roquettes sur l'Ukraine. Munz, correspondant de ntv, explique que ces attaques accrues ne doivent pas être considérées comme fortuites. L'automne et la saison de chauffage approchent, ce qui pourrait rendre la vie difficile pour le peuple ukrainien.

12:33 Syrskyj : 594 soldats russes capturés à KurskLe commandant en chef des Forces armées, Olexander Syrskyj, reveals que les forces ukrainiennes ont capturé un total de 594 soldats russes dans la région de Kursk. Syrskyj a fourni ces informations pour la première fois. Des rapports précédents suggéraient qu'au moins 247 soldats russes avaient été capturés par l'Ukraine sur la base d'analyses photographiques et vidéo publiées par le "Washington Post".

12:09 Restrictions et coupures de courant prévus en UkraineÀ la suite de la plus importante attaque russe sur l'Ukraine depuis le début de la guerre, des restrictions et des coupures de courant sont probables. Ivan Plachkov, président de l'Association énergétique ukrainienne, prévoit que les coupures de courant et les "restrictions graves" pourraient persister pendant encore une à deux semaines. Il a mentionné que l'attaque russe à grande échelle du lundi était l'une des attaques les plus extrêmes visant à causer une "disruption totale du système énergétique".

11:46 La Russie vise à déclencher une crise de réfugiés en Europe avec ses attaquesSelon l'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth, la Russie cherche à provoquer une vague de réfugiés vers l'Europe avec ses attaques massives contre les installations énergétiques ukrainiennes. Roth affirme que cette série d'attaques est le "début d'une nouvelle campagne de destruction" visant à paralyser la production d'armements ukrainiens et à rendre la vie difficile pour les gens en Ukraine pour forcer de nouveaux mouvements de réfugiés vers l'Europe.

11:21 La garde-frontière ukrainienne : Pas de mouvements ennemis en BiélorussieLa garde-frontière ukrainienne a rapporté qu'aucun mouvement de troupes important n'a été détecté en Biélorussie. Le porte-parole de la garde-frontière Andrij Demtschenko a déclaré qu'il n'y avait pas de mouvement de troupes ou d'équipement près de la frontière, malgré les récents statements du ministère ukrainien des Affaires étrangères selon lesquels la Biélorussie avait Significativement rassemblé des troupes et de l'équipement à la frontière.

10:56 Le gouverneur de la région de Belgorod confirme les tentatives d'intrusion ukrainiennesLe gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a confirmé les rapports d'essais d'intrusion ukrainienne à la frontière. Cette confirmation soutient les rapports précédents des canaux russes Telegram (voir l'entrée à 10h02). Selon le ministère russe de la Défense, la situation à la frontière est difficile mais gérable, invitant la population à rester calme et à ne se fier qu'aux sources d'information fiables.

10:50 L'armée ukrainienne prépare de nouvelles unités mécaniséesSelon un rapport du portail militaire indépendant "MilitaryLand", l'Ukraine prépare de nouvelles brigades mécanisées pour la lutte défensive contre l'agression russe. Ces nouvelles brigades pourraient être opérationnelles d'ici 2025. La plupart de leur personnel sera recruté parmi les Ukrainiens vivant à l'étranger, qui recevront une partie de leur formation dans ces régions. Une brigade mécanisée typique comprend environ 2 000 soldats et un équipement militaire important, comme des chars.

10:44 Le chef de l'AIEA Grossi enquête sur la centrale nucléaire russe de KurskLe patron de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), Rafael Grossi, s'est rendu sur place pour enquêter sur la centrale nucléaire de Kursk située dans la région russe adjacente, selon TASS. Grossi a annoncé la veille son intention de diriger personnellement l'inspection de la centrale proche de la ville de Kursk en raison de la situation grave. Des milliers de soldats ukrainiens ont envahi la région de Kursk de manière inattendue le 6 août. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué à plusieurs reprises l'installation. Le gouvernement ukrainien n'a pas encore commenté officiellement cette question.

10:23 Le FSB engage des poursuites judiciaires contre un reporter de Deutsche Welle et un correspondant de télévision ukrainienL'agence de sécurité russe FSB engage des poursuites judiciaires contre deux journalistes étrangers. Ils sont accusés d'avoir illégalement traversé la frontière russe pour couvrir la région de Kursk après l'invasion ukrainienne. Selon Reuters, les journalistes sont un reporter de Deutsche Welle et un correspondant de la chaîne de télévision ukrainienne 1+1. Le FSB a déjà engagé des poursuites judiciaires contre au moins sept journalistes étrangers soupçonnés de couvrir la région de Kursk.

10:02 Des soldats ukrainiens semblent attaquer la frontière russe dans la région de BelgorodDes soldats ukrainiens semblent essayer de franchir la frontière russe dans la région de Belgorod, selon The Guardian, citant des canaux russes Telegram. Le canal Telegram Mash a rapporté que environ 500 soldats ukrainiens ont attaqué deux points de contrôle à Nechoteyewka et Shebekino dans la région de Belgorod et que des combats ont eu lieu aux deux endroits. La région de Belgorod partage des frontières avec la région russe de Kursk, où les forces ukrainiennes occupent le territoire russe depuis le début août.

09:45 Rapport de Kyiv : Pertes russes élevéesLa Russie aurait perdu 1 280 soldats en l'espace d'une journée, selon le quartier général ukrainien. Le nombre total de soldats russes tués ou incapacités depuis le début de la guerre a atteint 610 100. Kyiv a également rapporté que, dans les dernières 24 heures, 12 chars russes, 19 véhicules blindés, 52 systèmes d'artillerie, 120 drones, 103 missiles et un lanceur de roquettes multiple ont été détruits. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment confirmés. La Russie est restée muette sur ses propres pertes.

09:21 "Tout ce qui se dirigeait vers la capitale de Kyiv a été détruit"L'aviation ukrainienne aurait détruit cinq missiles russes lancés et 60 drones. La Russie a ciblé l'Ukraine avec dix missiles et 81 drones au total, selon l'aviation qui a rapporté cela sur Telegram. Environ 15 drones et plusieurs missiles ont été interceptés près de Kyiv, selon le chef de l'administration militaire locale, Serhiy Popko. "Tout ce qui se dirigeait vers la capitale de Kyiv a été détruit." Dix drones étaient toujours en vol dans l'espace aérien ukrainien à 9 heures locales (8 heures CEST). D'autres drones avaient crashé. Trois missiles hypersoniques Kinzhal (Dague) et deux missiles Iskander n'ont pas pu être abattus, a déclaré le commandant de l'aviation, Mykola Oleschuk, sur Telegram. Les chiffres militaires ne sont pas entièrement vérifiables mais fournissent une vue d'ensemble de l'ampleur de l'attaque.

08:57 Attaques nocturnes font plusieurs morts - La Russie tire des missiles KinzhalLa Russie a lancé de lourdes attaques aériennes sur l'Ukraine pour la deuxième nuit consécutive en utilisant une variété d'armes. Au moins quatre personnes ont été tuées selon les premiers rapports des autorités ukrainiennes - deux en raison d'une frappe de missile sur un hôtel à Kryvyi Rih et deux autres en raison d'attaques de drones à Saporizhzhia. L'aviation ukrainienne a rapporté que la Russie avait utilisé des bombardiers à longue portée à partir desquels des missiles de croisière ont été lancés. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été tirés.

08:33 Pékin prône son propre plan de paixLa Chine appelle à un soutien plus large pour son propre plan de paix. Li Hui, envoyé spécial de la Chine pour les affaires eurasiatiques, a déclaré après des pourparlers diplomatiques avec l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud que ces trois paysrepresented the Global South and had significant influence in promoting world peace. They had maintained communication with both Ukraine and Russia and were committed to resolving the conflict through dialogue and negotiations, Li said. China and Brazil published a joint peace plan earlier this year, which calls for a peace conference involving all parties and no further expansion of the battlefield. China and Russia did not attend a peace conference in Switzerland in June. Russia was not invited, and China decided not to participate.

08:05 Commandant russe : Deux localités dans la région de Kursk "libérées"

Dans les combats en cours dans la région russe de Kursk, l'armée russe affirme avoir "libéré" deux autres localités. Selon l'agence de presse d'État russe TASS, citant le deputy head of the military-political main department of the Russian Armed Forces and the commander of the Chechen special unit Achmat, Major General Apti Alaudinow, "I am pleased to inform you that the Arbat unit has completely cleared the two settlements of Nizhnya Parovaya and Nechayev today, and the 1427th regiment is moving in. Thus, this area has also been cleaned up and brought under control." The situation on the front line has not changed significantly today, the general said. "The enemy has suffered heavy losses today. They attacked all day and therefore suffered very heavy losses." These claims cannot be independently verified. However, the Institute for the Study of War (ISW) confirms that geographical images published on Monday showed that Ukrainian forces were operating immediately west of Nechayev.

07:37 Biden condamne les dernières attaques russes comme "inhumaines"

Joe Biden a condamné les dernières attaques russes de lundi comme "inhumaines". "Je condamne fermement la guerre persistante de la Russie contre l'Ukraine et ses efforts pour plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité", a déclaré Biden. La Russie ne prévaudra jamais en Ukraine. Moscou "attaque les sources de vie" d'Ukraine avec des attaques et tente de "détruire les ressources", a déclaré le ministère allemand des Affaires étrangères sur X. La secrétaire britannique aux Affaires étrangères Liz Truss a condamné les attaques russes comme "odieuses".

07:05 ISW : Une invasion de l'Ukraine par la Biélorussie est peu probable

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) estime toujours peu probable une invasion de l'Ukraine par la Biélorussie. Le think tank américain fait référence à un rapport récent de l'organisation d'information open source basée en Ukraine Frontline Insight et Rochan Consulting, qui suggère que les unités de combat biélorusses fonctionnent généralement à seulement 30 à 40 % de leur force totale et nécessitent une mobilisation pour augmenter leurs effectifs. Aucune telle mobilisation n'a eu lieu. Il est plus probable que l'objectif actuel soit de détourner les forces ukrainiennes de leurs efforts ailleurs le long de la ligne de front, ce qui soutient les troupes russes. Le nombre actuel de troupes russes en Biélorussie est également insuffisant pour lancer une invasion coordonnée en Ukraine à partir de la frontière de la région de Gomel. Une invasion de l'Ukraine par la Biélorussie, ou même une implication militaire dans la guerre, affaiblirait davantage le pouvoir du dirigeant Alexander Lukashenko pour préserver son régime. La mécontentement domestique pourrait considérablement s'intensifier. Les élections présidentielles à venir sont déjà prévues pour février 2025.

06:32 Gabbard soutient Trump : l'ancienne candidate démocrate à la présidentielle soutient le candidat républicain

Ancienne candidate démocrate à la présidence et ancienne représentante au Congrès Tulsi Gabbard, qui a depuis coupé les ponts avec son parti, soutient le candidat républicain Donald Trump pour l'élection de novembre. Elle a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à regagner la Maison Blanche, a déclaré Gabbard. En ce qui concerne les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, l'ancienne soldate de la Garde nationale a affirmé que Trump travaillerait initialement à retirer les États-Unis "du bord du gouffre de la guerre" s'il était réélu. Gabbard s'est présentée à l'investiture démocrate à la présidence en 2020, mais avait peu de chances de succès et a finalement soutenu Joe Biden, qui a remporté l'élection pour les démocrates. Gabbard a campagne à l'époque pour une démilitarisation de la politique étrangère des États-Unis. La politicienne de 43 ans a dû se défendre contre des accusations selon lesquelles sa campagne était soutenue par la Russie et était simplement destinée à affaiblir les démocrates.

06:17 Biden Complimente Modi pour sa Visite en Ukraine

Le président américain Joe Biden a salué le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa visite en Ukraine la semaine dernière. Modi, qui représente une position neutre dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, a tweeté qu'il avait discuté avec Biden de l'appui total de l'Inde à un retour rapide à la paix et à la stabilité en Ukraine. La Maison Blanche a déclaré que Biden avait salué l'engagement de Modi envers l'Ukraine et sa visite en Pologne la semaine dernière. Varsovie est l'un des alliés les plus proches de l'Ukraine en Europe de l'Est. "Tout pays qui est ouvert à écouter le point de vue du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et souhaite l'aider à travailler pour une paix équitable est le bienvenu", a déclaré John Kirby, coordonnateur principal de la communication stratégique du Conseil de sécurité nationale, aux journalistes.

05:45 Témoins rapportent plusieurs explosions à Kyiv

Dans la dernière attaque de drones sur Kyiv, les témoins ont signalé au moins trois séries d'explosions. Aucun rapport immédiat de victimes n'a été fait. Les systèmes de défense aérienne de la région de Kyiv ont été actifs toute la nuit pour intercepter les missiles et les drones ciblant la capitale, a annoncé l'administration militaire régionale sur Telegram. Les attaques ont lieu un jour seulement après la plus grande frappe aérienne russe à ce jour dans ce conflit.**

05:03 Aviation ukrainienne : Bombers et drones russes se dirigent vers l'Ukraine

La Russie a lancé des bombardiers et des drones vers l'Ukraine, selon les rapports ukrainiens. Les bombardiers Tu-95ms ont décollé de la base aérienne d'Engels dans le sud-ouest de la Russie, a indiqué l'aviation ukrainienne sur Telegram. Des drones d'attaque se dirigent également vers l'Ukraine. Des alertes aériennes ont été émises dans plusieurs parties de l'Ukraine, selon les autorités locales.**

04:04 Deux morts après une frappe de roquette russe sur Kryvyi Rih

Le nombre de morts dans la frappe de roquette russe sur la ville ukrainienne de Kryvyi Rih a augmenté à deux, selon les rapports ukrainiens. Les autorités ukrainiennes rapportent qu'une roquette russe a touché un hôtel. Jusqu'à cinq personnes pourraient être coincées sous les décombres, avec des efforts de sauvetage en cours, rapportent les médias ukrainiens, citant les administrations militaires du district et de la ville. L'administration de la ville rapporte que l'hôtel a été touché par un missile balistique. Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées indépendamment.**

02:04 Une autre attaque de drones sur Kyiv

Il y a eu une autre attaque de drones russes dans la région de Kyiv, selon les rapports ukrainiens. "Mouvement de drones ennemis détecté", a rapporté l'administration militaire de la région de Kyiv sur Telegram. "Les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région."**

00:35 Ukraine : Au moins un mort dans une frappe de roquette russe sur Kryvyi Rih

Au moins une personne a été tuée dans une frappe de roquette russe sur un bâtiment d'infrastructure civile dans la ville centrale ukrainienne de Kryvyi Rih. Cinq autres personnes pourraient encore être sous les décombres, rapportent les autorités régionales. Le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, rapporte sur Telegram que quatre personnes ont été hospitalisées avec des blessures. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, déclare sur Telegram que le bâtiment civil a été "réduit en ruines". Ces rapports ne peuvent pas être vérifiés indépendamment. Aucune réponse n'a été reçue du côté russe pour l'instant.**

10:19 Zelensky met en garde la Russie contre une riposte aux frappes aériennes

À la suite des importantes frappes aériennes russes contre l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a lancé un avertissement de riposte. Il révèle que la réponse sera mise en place en utilisant les avions de combat F-16, un don de l'Ouest, lors de son discours vidéo du soir. Zelensky ne donne however pas de détails sur la riposte imminente. Au lieu de cela, il aborde l'offensive ukrainienne en cours dans la région russe de Kursk, qui dure depuis trois semaines.**

19:03 États-Unis : La Russie cherche à "plonger les Ukrainiens dans l'obscurité"

Les États-Unis accusent la Russie de chercher à "plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité à mesure que l'automne commence", en citant les bombardements de l'Ukraine, selon le porte-parole de la Maison Blanche John Kirby. Il trouve les attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine choquantes. Les États-Unis condamnent fermement "la guerre continue de la Russie contre l'Ukraine".**

18:20 Plus d'évacuations dans la région de Donetsk

Les autorités ukrainiennes ont ordonné de nouvelles évacuations dans la région de Donetsk en raison de l'avancée russe. La situation de sécurité s'est détériorée, entraînant une extension de la zone d'évacuation forcée, comme l'a rapporté le gouverneur de Donetsk Vadym Fillaschkin. Un total de 27 localités dans les régions de Kostyantynivka et Selydove sont touchées. Plus tôt, des évacuations avaient été ordonnées dans la région de Pokrovsk, à mesure que les troupes russes avançaient.**

L'Union européenne pourrait fournir une aide financière pour aider l'Ukraine à atteindre ses objectifs de production de drones, étant donné le rôle crucial du soutien financier dans ce processus.

Pour renforcer la position du gouvernement ukrainien lors des négociations internationales, il serait avantageux pour l'Union européenne de considérer l'offre d'expertise et de ressources pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine.

