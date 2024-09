À 18h14, le chef de l'organisation de gestion du réseau électrique ukrainien, Ukrenergo, a été licencié.

En Ukraine, le directeur de l'opérateur du réseau électrique Ukrenergo a été démis de ses fonctions. Les surveillants de la société d'État Ukrenergo ont voté pour son renvoi lundi, comme l'indique un post Facebook du président, Volodymyr Kudryzkyj. Les rapports suggèrent que son renvoi est dû à son incapacité à protéger le réseau électrique ukrainien des attaques russes. Kudryzkyj conteste cette affirmation, mettant en avant les mesures de protection qu'il a mises en place, et affirme qu'il est plutôt cible d'une campagne de diffamation visant à nuire à la réputation de la société. Il prétend que les architectes de cette campagne cherchent à prendre le contrôle d'Ukrenergo, mais ne donne pas de noms.

17:39 Plusieurs officiels de l'administration de Zelensky démissionnent. Plusieurs officiels du gouvernement ukrainien ont démissionné, dont le ministre de l'Industrie stratégique Olexander Kamyshyn, responsable de la production d'armes domestiques pendant le conflit avec la Russie. Kamyshyn promet de continuer à travailler dans le secteur de la défense, mais dans une autre capacité. Selon les rapports du président du Parlement, le ministre de la Justice Denys Maliuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets ont également démissionné.

17:18 Les pertes augmentent à Poltava. Un missile russe frappe la région de Poltava. Selon les rapports ukrainiens, au moins 47 personnes ont perdu la vie. Deux missiles détruisent un bâtiment dans la capitale régionale Poltava utilisé par l'Institut militaire des communications, comme l'a annoncé le président Volodymyr Zelenskyj sur Telegram. Plus de 200 personnes ont été blessées.

17:04 Scholz rencontre récemment libéré critique du Kremlin Kara-Mursa. Le chancelier allemand Olaf Scholz accueille à Berlin le critique du Kremlin Vladimir Kara-Mursa, récemment libéré de la prison russe. "Je suis admiratif du courage et de la persévérance de Vladimir Kara-Mursa dans la lutte pour un avenir démocratique en Russie", a écrit Scholz sur la plateforme X. "Nous avons facilité sa libération grâce à un échange de prisonniers sans précédent en août, et aujourd'hui nous avons eu l'opportunité d'avoir une longue discussion." Kara-Mursa est l'un des plus de 20 prisonniers qui ont été libérés en août dans le cadre d'un échange de prisonniers unique entre la Russie et les États occidentaux, dont l'Allemagne.

16:16 La Russie construit probablement de vastes structures défensives pour le pont de Kerch. Selon les services de renseignement britanniques, la Russie s'attend à une autre attaque sur le pont de Kerch, reliant la Russie à la Crimée occupée. La Russie a installé des barrières de barges flottantes et immergées, placé des mines marines et activé des générateurs de fumée pour obstruer la visibilité du pont. Le nombre de systèmes de défense aérienne a également été augmenté. En outre, une structure est en cours de construction à côté du pont, qui pourrait servir de pont supplémentaire à voie unique ou de barrière de protection contre les drones ukrainiens explosifs.

15:52 L'Ukraine présente un nouveau véhicule blindé de transport de troupes - "Standard Bearer". Le ministère de la Défense ukrainien a présenté un nouveau véhicule blindé de transport de troupes destiné aux forces ukrainiennes. Baptisé "Standard Bearer", il représente un grade militaire dans les armées cosaques et était en développement depuis un certain temps, avec un prototype unique repéré sur le front en février de l'année dernière. L'annonce récente laisse Probably signifie que beaucoup plus seront déployés, comblant une lacune importante dans les besoins en équipement des forces ukrainiennes.

15:38 L'Estonie et la Lituanie répriment la Mongolie pour la visite de Poutine. L'Estonie et la Lituanie ont tancé la Mongolie pour avoir reçu le président russe Vladimir Poutine. "Le choix de la Mongolie d'honorer Poutine plutôt que de l'arrêter mine considérablement le Tribunal pénal international et le système juridique mondial", a déclaré le ministre des Affaires étrangères estonien Margus Tsahkna à Tallinn. "La Mongolie avait l'opportunité de contribuer à mettre fin au conflit russe en Ukraine, mais a manqué cette occasion." Son homologue lituanien Gabrielius Landsbergis a trouvé "inacceptable" que le gouvernement mongol ignore le mandat d'arrêt du Tribunal pénal international contre Poutine.

14:57 Le procès contre l'employé français arrêté en Russie commence. Un employé français d'une organisation non gouvernementale suisse comparaît devant un tribunal de Moscou, accusé de violation de la loi russe sur les "agents étrangers". Le tribunal a ordonné que le défendeur reste en détention jusqu'au moins février de l'année suivante. L'accusé, Laurent Vinatier, travaillait en tant qu'expert de la Russie et de l'Union soviétique pour le Center for Humanitarian Dialogue (HD), une organisation non gouvernementale dédiée à la résolution des conflits armés dans le monde entier par la négociation et la diplomatie discrète. Il a été arrêté à Moscou en juin.

14:27 L'Allemagne prévoit de fournir six autres systèmes IRIS-T à l'Ukraine. Selon des sources de sécurité, l'Allemagne prévoit de fournir six systèmes supplémentaires de défense aérienne IRIS-T SLM à l'Ukraine. En outre, le gouvernement fédéral prévoit d'acheter six autres de ces systèmes pour les Forces armées allemandes.

13:58 Un hélicoptère russe impliqué dans un autre accident. Les médias russes rapportent un autre incident impliquant un hélicoptère russe Mi-8. Selon Alexey Tsydenov sur Telegram, l'hélicoptère a effectué un atterrissage brutal à environ 85 kilomètres d'Irkoutsk, blessant leggerment deux personnes. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. L'hélicoptère a été rapporté disparu après la perte de contact près de la frontière entre la République de Bouriatie et la région d'Irkoutsk, comme le rapporte l'agence de presse Ria Novosti.

13:34 Zelensky : 41 Morts, 180 Blessés dans l'Attaque Russe sur PoltavaLe président Volodymyr Zelensky confirme 41 morts dans une attaque russe à l'aide de missiles sur la ville ukrainienne centrale de Poltava. Plus de 180 personnes sont blessées, ajoute-t-il. La zone entourant une école et un hôpital voisin a été touchée. Un bâtiment de l'Institut des Communications a été partiellement détruit. Le ministère de la Défense ukrainien suggère que deux missiles balistiques ont été utilisés par l'ennemi. L'écart de temps entre l'alerte et l'arrivée des missiles mortels était si court que les gens dans l'abri anti-aérien ont été pris pendant l'évacuation. Il est mentionné que plus de personnes pourraient être coincées sous les décombres. Les équipes de secours ont réussi à sauver 25 personnes, dont 11 ont été libérées des débris.

13:12 Sources : Les États-Unis au Bord de Fournir des Missiles de Portée Élevée à l'UkraineDes sources affirment que les États-Unis sont proches de finaliser un accord pour fournir des missiles de portée élevée à l'Ukraine. Ces missiles pourraient potentiellement atteindre des zones profondes du territoire russe. Cependant, le gouvernement ukrainien pourrait encore attendre plusieurs mois pour la livraison, car les États-Unis doivent résoudre des problèmes techniques avant, selon plusieurs sources américaines. L'annonce attendue est prévue pour l'automne. Les armes envisagées sont les missiles air-sol à longue portée (JASSM), qui sont des missiles de croisière air-sol conventionnels avec une portée moyenne à longue. Ces missiles peuvent être lancés depuis des avions contre des cibles terrestres. La fourniture de JASSM à l'Ukraine pourrait Significativement renforcer ses capacités stratégiques et lui donner un avantage sur la Russie.

12:43 Physicien Condamné à 15 Ans pour le Développement de Missiles Hypersoniques RussesUn tribunal russe a condamné un physicien de renom à 15 ans dans un camp de travail après avoir été reconnu coupable de "haute trahison". C'est la dernière d'une série de peines de prison pour des scientifiques accusés de divulguer des secrets d'État. Le quinquagénaire était impliqué dans le développement de missiles hypersoniques russes, selon les agences de presse russes. Deux de ses collègues ont également été arrêtés pour suspicion de trahison. Le trio de l'Institut de Mécanique Théorique et Appliquée (ITAM) à Novosibirsk est l'un des près d'une douzaine de scientifiques qui ont été inculpés ces dernières années pour avoir travaillé sur cette technologie. Le quinquagénaire a été arrêté en août 2022. Les hommes "font face à des accusations très graves", selon des sources de sécurité.

12:15 Le Commerce Russie-Inde ExploseLe commerce entre la Russie et l'Inde a presque doublé l'année dernière, selon Anatoly Popov, vice-président du conseil d'administration de la Sberbank russe, qui a déclaré à l'agence de presse Reuters. Le commerce entre les deux pays a atteint environ 65 milliards de dollars en 2023. Cela est principalement dû au fait que l'Inde est devenue un important importateur de pétrole russe après l'imposition de sanctions occidentales suite à l'invasion russe de l'Ukraine. "En 2022, l'intérêt des entreprises russes pour le marché indien a augmenté considérablement, car ce marché est une alternative", a déclaré Popov. "Aujourd'hui, nous ouvrons des comptes en roupies pour les clients russes. Nous n'excluons pas la possibilité que la roupie soit utilisée non seulement comme moyen de paiement mais aussi comme outil d'épargne", a-t-il ajouté. La Sberbank traite les paiements pour jusqu'à 70 % de toutes les exportations russes en Inde.

11:47 Poutine Invite la Mongolie au Sommet des BRICS

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le président mongol Uchnaagiin Khürelsük au début de sa visite en Mongolie et lui a adressé une invitation à participer au prochain sommet des BRICS en Russie. "Nous sommes impatients de votre présence", a déclaré Poutine aux agences de presse russes lors de leur conversation à la capitale, Oulan-Bator. Le groupe de grandes économies émergentes, dirigé par la Russie et la Chine, se réunira à la fin octobre à Kazan, la capitale de la république du Tatarstan. Poutine a déclaré qu'il voulait discuter de la coopération économique pendant sa visite en Mongolie. Le gazoduc Power of Siberia 2, que la Russie prévoit de construire pour la Chine et qui passerait par la Mongolie, est susceptible d'être un sujet de discussion lors de la visite de Poutine à Oulan-Bator.

11:22 La Russie Renforce la Défense Aérienne à Belgorod

L'armée russe a déployé des systèmes de défense aérienne supplémentaires dans la région de Belgorod, selon le ministère de la Défense. La région frontalière russe a été cible de contre-attaques ukrainiennes depuis un certain temps.

10:57 L'Ukraine : La Russie Cible les Infrastructures Ferroviaires

La Russie a ciblé les infrastructures ferroviaires dans différentes régions de l'Ukraine pendant la nuit, selon les rapports ukrainiens. Les régions du nord de Sumy et de Dnipropetrovsk en Ukraine centrale-est ont été touchées.

10:28 Rapport : Des centaines de Soldats Ukrainiens Risquent d'être Encerclés à Pokrovsk

Des centaines de soldats ukrainiens dans la région de Donetsk sont en danger d'être encerclés par les forces russes, selon un rapport de Forbes. Les forces russes ont reportedly progressé sur la ville ukrainienne de Pokrovsk, contournant les troupes ukrainiennes qui tenaient la ligne entre le village de Memryk et la rivière Vovcha. Si la 25e brigade aéroportée avec ses véhicules de combat Marder allemands échoue à contrer l'ennemi près d'Ukrainsk, la retraite pourrait se transformer en encerclement par l'ennemi, a averti le centre ukrainien de stratégies de défense. Des parties d'au moins quatre brigades ukrainiennes pourraient être encerclées au sud de Pokrovsk. Un retrait ukrainien pourrait déjà être en cours, le groupe pro-ukrainien Conflict Intelligence Team conseillant de se retirer de la zone avant que les forces russes ne coupent leurs routes d'approvisionnement et de retraite. Un retrait pourrait céder 30 miles carrés aux Russes mais sauver des bataillons entiers d'Ukrainiens dans un moment critique.

09:30 Pourquoi la Mongolie n'enferme pas PoutineMalgré un mandat d'arrêt international émis contre Vladimir Poutine, il est accueilli par des honneurs militaires de la Mongolie voisine. Ce n'est pas seulement dû à la situation délicate de la Mongolie, prise en sandwich entre les puissances dominantes de la Russie et de la Chine, selon le correspondant de ntv Rainer Munz.

09:00 Dirigeant de l'énergie ukrainien renvoyé pour avoir échoué à protéger les installationsLe directeur de l'entreprise d'État ukrainienne Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, a apparemment été renvoyé. Selon le diffuseur ukrainien Suspilne, la raison en est qu'il a négligé de sécuriser les installations énergétiques face aux attaques russes intensifiées. Un vote majoritaire de quatre à deux par le conseil de surveillance d'Ukrenergo a entraîné le limogeage de Kudrytskyi de son poste. Il est également enquête pour des allégations de corruption.

08:22 Évasion de la conscription militaire : les autorités ukrainiennes démantèlent des centaines de réseaux louchesDepuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les autorités ukrainiennes ont démantelé plus de 570 réseaux criminels qui ontidingé les citoyens à éviter le service militaire obligatoire, selon Andrii Demtschenko du Service frontalier d'État. Ces organisations aident les hommes ukrainiens à quitter le pays et fournissent des documents médicaux falsifiés pour les exonérer du service militaire. Les coûts de ces services varient entre 7 000 et 10 000 dollars. Les hommes âgés de 18 à 60 ans sont généralement interdits de sortie du pays en raison de la possibilité de conscription militaire. En 2024, plus de 200 tels réseaux ont été découverts par les agences de loi et d'ordre.

07:50 Ancien oligarque russe : les Russes considèrent l'offensive de Kherson comme une 'catastrophe naturelle'Le chef de file de l'opposition russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky trouve la réaction du public à l'offensive ukrainienne sur Kherson "très intéressante". Il pense que les Russes considèrent l'offensive ukrainienne comme une "catastrophe naturelle" plutôt qu'un acte hostile d'un ennemi, et que la gestion du gouvernement de la situation est impopulaire auprès du public, comme en témoignent les taux d'approbation en baisse de Poutine.

07:22 Ukraine : une jeune fille tuée dans une attaque russe sur ZaporizhzhiaDes rapports ukrainiens indiquent qu'une attaque russe sur la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l'Ukraine, la nuit dernière a fait deux morts. Une femme de 38 ans et une fille de 8 ans ont perdu la vie. Un homme de 43 ans et une fille de 12 ans ont également été blessés, cette dernière recevant des soins intensifs. Un bâtiment de la ville a été partiellement détruit, et les débris ont causé des dommages à d'autres bâtiments.

06:58 Des chercheurs découvrent le site de lancement de la 'superarme' de PoutineDeux chercheurs américains ont prétendument localisé le site de lancement du missile 9M370 "Burevestnik" en Russie. Le missile de croisière nucléaire, présenté par le président Vladimir Poutine comme "invincible", est connu sous le nom de SSC-X-9 "Skyfall" chez NATO. Les chercheurs, utilisant des images satellites, ont identifié un projet de construction adjacent à un site de stockage d'ogives nucléaires. Ce site, situé à environ 475 kilomètres au nord de Moscou, est censé être le site de lancement du missile secret. Les chercheurs ont trouvé neuf plates-formes de lancement en construction. L'emplacement est considéré comme adapté pour un grand système de fusée stationnaire, et le seul grand système de fusée stationnaire que la Russie développe actuellement est Skyfall, selon le rapport. Ni le ministère de la Défense russe ni l'ambassade à Washington n'ont répondu aux demandes de commentaires.

06:30 Raffinerie de pétrole de Moscou partiellement fermée suite à une attaque de droneL'unité Euro+ de la raffinerie de pétrole de Moscou exploitée par Gazprom Neft a arrêté ses opérations suite à un incendie causé par une prétendue frappe de drone ukrainien, selon Reuters, citant des sources non nommées. L'unité représente environ 50 % de la capacité de la raffinerie et devrait reprendre ses opérations cinq à six jours après les réparations. L'an dernier, la raffinerie de Moscou a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut, selon Reuters. L'ampleur des dommages infligés aux installations affectera la capacité de raffinage reste incertaine.

05:58 Critiques d'un oligarque russe : les actions de l'Ouest persistent le pouvoir de PoutineLe chef de file de l'opposition russe et ancien magnat Mikhail Khodorkovsky critique la gestion par les gouvernements occidentaux de la Russie. Il estime que l'Ouest commet de nombreuses erreurs tactiques qui prolongent le règne de Poutine. "L'Ouest devrait reconnaître ouvertement qu'il est en guerre contre les décideurs", a déclaré Khodorkovsky, fondateur de la fondation d'opposition interdite Open Russia. Errer en désignant la Russie comme l'ennemi et en l'équivalent de la population est injustifié, selon lui. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, Khodorkovsky a déclaré que si l'Ouest avait agi comme il le fait maintenant au début de la guerre à part entière en février 2022, la guerre aurait déjà pris fin.

04:13 Zelenskyy: Dangerous to Recapture Zaporizhzhia Nuclear Power PlantLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy annonce une réunion avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Kyiv. Cette réunion suivra la visite de Rafael Grossi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, a déclaré Zelenskyy via les réseaux sociaux. Actuellement, il n'est pas possible pour l'Ukraine de récupérer le contrôle de la centrale à cette phase de la guerre. "À ce stade, je ne vois pas de telles possibilités sur le champ de bataille, et celles qui pourraient se produire sont périlleuses", a déclaré Zelenskyy. Grossi avait précédemment publié sur Twitter qu'il se rendait à la centrale pour "poursuivre notre aide et prévenir une catastrophe nucléaire". La plus grande centrale nucléaire d'Europe est sous le contrôle de la Russie depuis le début de l'invasion de 2022. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir attaqué l'installation.

02:27 Mortalité à Dnipro suite à des frappes russesAu moins une personne est tuée et trois autres blessées lors d'une frappe de roquettes russes sur la ville ukrainienne centrale de Dnipro, selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, via Telegram. Plusieurs bâtiments résidentiels d'un quartier de la ville ont été endommagés lors de l'attaque. Les informations restent à confirmer.

23:55 Zelensky souhaite l'approbation des armes à longue portée, mentionne l'AllemagnePrès du front, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy demande à nouveau des armes à longue portée lors d'une réunion avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof à Zaporijjia. Outre l'approbation des frappes contre des cibles sur le territoire russe, Zelensky souhaite également la livraison de ces missiles, a-t-il déclaré lors d'une réunion dans le sud de l'Ukraine. La Russie a partiellement occupé la région de Zaporijjia, mais pas la capitale régionale. La discussion a porté sur l'installation de nouveaux systèmes de défense aérienne du type Patriot, ainsi que des munitions, des avions de combat du type F-16 et des munitions et équipements supplémentaires, ainsi que des sanctions supplémentaires contre la Russie. "Toutes ces mesures sont essentielles pour empêcher la Russie d'ouvrir de nouveaux fronts en Ukraine", a déclaré Zelensky. Il exprime l'espoir d'obtenir l'approbation des armes à longue portée, mentionnant les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Kiev considère la situation actuelle plus positivement, mais aucun détail n'a été donné.

22:13 L'Ukraine critique la Mongolie pour avoir invité PutinL'Ukraine critique le gouvernement mongol pour avoir accueilli le président russe Vladimir Putin et demande des conséquences. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Heorhiy Tychyj, à Kyiv, accuse la Mongolie de coopérer avec les "crimes de guerre" de Putin. Putin est arrivé dans le pays aujourd'hui. "Nous travaillerons avec nos partenaires pour faire face aux conséquences pour Oulan-Bator", a déclaré Tychyj. Le gouvernement mongol a affaibli le Tribunal pénal international et le système de justice pénale internationale en ne respectant pas le mandat d'arrêt du Tribunal contre Putin, selon le porte-parole du ministère.

21:59 Putin accueilli par une garde d'honneur en Mongolie malgré un mandat d'arrêtLe président russe Vladimir Putin a été accueilli par une garde d'honneur en Mongolie malgré un mandat d'arrêt du Tribunal pénal international (CPI). L'Ukraine a annoncé qu'elle travaillerait avec ses alliés pour imposer "des conséquences" à la Mongolie. Le CPI a émis un mandat d'arrêt contre Putin pour son allegeddéportation illégale d'enfants ukrainiens depuis février 2022 pendant le conflit en Ukraine. L'Ukraine, l'Occident et les défenseurs des droits de l'homme demandent son exécution. Putin a été accueilli par une garde d'honneur à l'aéroport d'Oulan-Bator aujourd'hui. Le but de son voyage est de célébrer le 85e anniversaire de la victoire des forces soviétiques et mongoles sur le Japon. Une réunion entre Putin et le président mongol Uchnaa Khurelsukh est prévue.

21:48 Première frappe contre une cible en Crimée avec le drone 'Palianytsia' par l'UkraineL'armée ukrainienne a apparemment utilisé pour la première fois le drone ukrainien produit "Palianytsia" contre une cible militaire dans la péninsule de Crimée occupée par la Russie, selon le journal ukrainien "Ukrainska Prawda". Le nom du drone pourrait avoir une origine intentionnelle compte tenu des difficultés des Russes à prononcer le mot : "Palianytsia" désigne les militaires russes ou les saboteurs pour les Ukrainiens depuis le début de l'invasion russe complète.

Phrase 1: L'Institut militaire des communications de Poltava, un atout crucial pour l'armée ukrainienne, a été considérablement endommagé par une frappe de missile russe, entraînant des pertes et des blessures.

Phrase 2: En réponse à l'agression russe, l'Allemagne prévoit de livrer six autres systèmes de défense aérienne IRIS-T à l'Ukraine pour renforcer ses capacités de défense militaire.

