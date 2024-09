À 18 h 22, un drone russe frappe mortellement un juge de la Cour suprême ukrainienne.

17:28 Ukraine: Russie planifie des opérations offensives dans la région de Saporitchschja

Selon des sources ukrainiennes, les forces russes prévoient des opérations offensives dans la région du sud de Saporitchschja. Le porte-parole du Commandement sud des Forces armées ukrainiennes, Vladislav Voloshyn, a rapporté lors d'une émission nationale que Moscou concentre des troupes près du village occupé de Pryjutne. De plus, Voloshyn a déclaré que les troupes russes dans la région ont reçu 25 petits véhicules tout-terrain, qui pourraient être utilisés par de petits groupes d'infanterie pour des attaques. "Cela suggère que nous nous préparons à des actions offensives vers Saporitchschja à court terme", a-t-il déclaré. Cependant, Voloshyn a mentionné qu'une offensive à plus grande échelle nécessiterait des forces supplémentaires.

16:36 Kiev annonce la mort du chef du centre de drones russe à Moscou

Le service de renseignement militaire ukrainien, HUR, a annoncé la mort du colonel russe Alexei Kolomeitsev dans la ville de Kolomna, dans la région de Moscou. Kolomeitsev servait comme directeur du 924e Centre d'État (Unité militaire n° 20924) pour les véhicules aériens sans pilote du ministère de la Défense russe. Cette unité est responsable de la formation de spécialistes pour l'utilisation au combat des drones, y compris les drones Shahed. HUR a souligné que Kolomeitsev était impliqué dans des crimes de guerre contre l'Ukraine.

15:50 Les États baltes et la Pologne cherchent un financement de l'UE pour la sécurité des frontières

Les États membres de l'OTAN, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, envisagent de demander un soutien financier de l'UE pour construire des bunkers, des barrières et des camps militaires le long de leurs frontières avec la Russie et la Biélorussie. "La nécessité d'une ligne de défense baltique découle de la situation de sécurité", a déclaré le ministre de la Défense estonien Hanno Pevkur. Cela soutient également le nouveau concept de défense de l'OTAN. "Il est crucial de coordonner nos activités avec la Pologne", a-t-il noté. En janvier, les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont annoncé le projet d'une "Ligne de défense baltique". En mai, la Pologne a annoncé un projet similaire appelé le "Bouclier oriental".

15:12 La Russie se prépare à poursuivre en justice pour le sabotage des gazoducs Nord Stream

La Russie se prépare à engager des poursuites judiciaires pour le sabotage des gazoducs Nord Stream, selon un représentant du ministère russe des Affaires étrangères. La Russie a déposé des "reclamations préjudiciables" contre l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Suisse, fondées sur des accords internationaux pour lutter contre le terrorisme. "Si la question n'est pas résolue à cette phase, la Russie entend saisir la justice et saisir la Cour internationale de justice", a déclaré le représentant. L'Occident "ne échappera pas à la responsabilité", ont-ils ajouté.

14:26 Le chef de l'OTAN : l'offensive de Koursk met Putin dans une impasse

Le président du Comité militaire de l'OTAN, l'amiral Robert Bauer, estime que l'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk met le leader du Kremlin, Vladimir Poutine, dans une impasse stratégique. "Pour la première fois depuis 1941, une puissance étrangère opère sur le sol russe", déclare Bauer dans une interview avec l'agence de presse Interfax Ukraine. "C'est un défi stratégique pour la Russie. Et cela présente également des défis opérationnels pour la Russie, car les lignes de ravitaillement passent par Koursk." Sur le plan stratégique, Kiev crée un "dilemme stratégique" pour Moscou. "Si Poutine affirme défendre la patrie, il n'est pas réussi car l'Ukraine est maintenant sur le sol russe."

13:44 Ukraine : le bilan s'alourdit à dix morts dans la région de Sumy après une double attaque de drones

Le bilan d'une double attaque de drones par des forces ennemies dans la région de Sumy est passé à dix morts, selon des rapports ukrainiens. Le nombre de blessés est actuellement de onze. 113 patients ont été évacués de l'hôpital attaqué. Plus tôt dans la journée, une attaque russe a tué une personne et endommagé le toit de plusieurs étages d'une clinique. L'évacuation des patients et du personnel a commencé. Les services de secours et la police sont arrivés sur les lieux pour aider. Cependant, la Russie a lancé une autre attaque depuis les airs. Le président ukrainien Zelenskyy a réagi à la télévision lorsque le bilan était de huit morts.

12:56 Blinken : les États-Unis examinent la stratégie de victoire de Zelenskyy

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que le gouvernement américain examinait la "stratégie de victoire" ukrainienne présentée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au président américain Joe Biden lors de leur réunion à la Maison Blanche. Parmi les autres choses, Zelenskyy a de nouveau demandé la permission de Biden d'utiliser des armes occidentales pour des attaques à longue portée sur des cibles militaires russes. Blinken a maintenant déclaré, selon un rapport de Voice of America, que le gouvernement et les partenaires de l'Ukraine examinent actuellement les détails de cette stratégie et envisagent de prendre "des mesures supplémentaires" si nécessaire pour aider les Ukrainiens à remporter la victoire. Le secrétaire d'État représente une politique plus dure dans la guerre en Ukraine à la Maison Blanche, qui n'est pas reflétée dans les actions du président.

12:25 Londres : plus de 2000 attaques contre des installations de soins de santé en Ukraine depuis le début de la guerre

Le ministère britannique de la Défense a enregistré 2013 attaques contre des installations de soins de santé en Ukraine depuis le début de l'invasion russe de son voisin en février 2022. Le personnel a été cible 235 fois. En juillet dernier seulement, l'armée russe a bombardé un hôpital pour enfants à Kyiv. Les attaques de Moscou contre le système de soins de santé ont entraîné 176 pertes, a déclaré le ministère.

11:48 Ukraine : trois morts après une attaque contre le quartier général de la police

Le bilan d'une attaque russe contre le quartier général de la police dans la ville ukrainienne de Kryvyi Rih est passé à trois morts, a déclaré le ministère de l'Intérieur ukrainien. Un policier est toujours porté disparu sous les décombres, et les secours continuent de chercher des survivants. L'attaque par roquette sur Kryvyi Rih est la deuxième attaque contre la police ukrainienne en deux jours.

10:58 Analyse militaire : Avancée de la contre-offensive russe à KurskSelon l'analyste militaire australien Mick Ryan, la contre-offensive russe dans la région de Kursk progresse. En août, les forces ukrainiennes ont pénétré dans la région russe de Kursk et ont pris le contrôle du territoire. Après une surprise initiale, les Russes contre-attaquent désormais, reprenant du terrain, bien que plus lentement, selon Ryan. Une potentielle incursion ukrainienne à l'ouest de la contre-offensive russe aurait pu compromettre la sécurité du flanc russe et isoler des centaines de soldats russes, suggère Ryan, citant des données de l'Institut américain d'étude de la guerre (ISW).

10:30 Défense aérienne ukrainienne : 69 attaques de drones déjouéesLa défense aérienne ukrainienne signale que l'armée russe a déployé 73 drones de combat et 4 missiles contre l'Ukraine pendant la nuit de samedi. L'Ukraine a réussi à intercepter 69 drones et 2 missiles. Le bilan des morts suite à une attaque de drone russe contre un hôpital dans l'oblast de Sumy est passé à 7.

09:52 Équilibre des interactions : Zelensky interrompt la critique de TrumpAprès une pause de cinq ans, les conversations entre l'ancien président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont repris. Trump avait récemment critiqué l'aide américaine à l'Ukraine.

09:39 Avis de l'ISW : quelques attaques de longue portée pourraient faire basculer la guerreLes experts de l'Institut d'étude de la guerre (ISW) indiquent qu'une poignée d'attaques de longue portée réussies par l'Ukraine pourrait Significativement infléchir le cours de la guerre. "Les autorités russes semblent faire des efforts significatifs pour influencer les débats occidentaux concernant le droit de l'Ukraine à mener des attaques de longue portée sur des installations militaires russes à l'aide d'armes occidentales", suggère l'analyse de l'ISW, exprimant des préoccupations selon lesquelles de telles attaques pourraient exercer une pression opérationnelle substantielle sur l'offensive russe. Les États-Unis restent fermes dans leur refus de permettre à l'Ukraine de lancer des attaques de longue portée sur le territoire russe.

09:18 État-major ukrainien : plus de 1400 pertes russes en 24 heuresSelon l'état-major ukrainien, les forces russes ont subi 1470 pertes, y compris morts et blessés, au cours des 24 dernières heures, portant le total à 650 640 depuis le début de l'invasion à part entière il y a presque trois ans. Les Russes ont également perdu 42 véhicules blindés de combat, 14 chars, 62 drones et 55 systèmes d'artillerie pendant cette période.

08:57 Rapports ukrainiens : les Russes attaquent un hôpital, six mortsDes forces russes ont attaqué un hôpital dans la région de Sumy, tuant six personnes, selon des rapports ukrainiens. L'administration militaire de l'oblast de Sumy a confirmé ces décès. L'attaque a été menée à l'aide de drones Shahed, et d'autres attaques de drones ont suivi sur une zone résidentielle et l'hôpital lui-même, alors que les secours évacuaient les patients et le personnel. La force aérienne a également rapporté des bombardements guidés sur l'oblast de Sumy.

08:21 Avertissements de Goldschmidt sur les dangers du pétrole russe dans la mer BaltiqueSuite aux accusations de Greenpeace concernant les exportations de pétrole russe via la mer Baltique, le ministre de l'Environnement du Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, exprime des préoccupations quant aux dangers potentiels pour la côte baltique des pétroliers russes. "Le régime russe méprise l'embargo pétrolier imposé suite à l'attaque russe contre l'Ukraine", a déclaré le politique écologiste. Ce conflit met en danger les mers déjà malades. Plusieurs nations occidentales accusent la Russie d'utiliser des navires de qualité inférieure pour contourner les sanctions de l'UE liées à la guerre. "Le risque de fuites de pétroleaugmente", met en garde Goldschmidt. "Et la plupart du pétrole finirait probablement sur nos côtes, de Fehmarn à Eckernförde."

07:52 Les troupes ukrainiennes subissent de lourdes attaques à PokrovskLes forces ukrainiennes et russes restent engagées dans des combats intenses dans l'est de l'Ukraine. Pokrovsk et ses environs ont à nouveau été le théâtre du conflit hier, la région étant cible des Russes depuis des mois. L'état-major à Kyiv a rapporté que 19 attaques russes sur les lignes de défense ukrainiennes ont été repoussées au cours de la journée. "Les défenseurs ukrainiens tiennent bon", a-t-il déclaré. Les troupes russes tentent d'approcher la ville par divers côtés et de sécuriser leur avancée contre les contre-attaques ukrainiennes. Les combats ont également été intenses dans la région de Kurachove. Selon les rapports ukrainiens, 17 attaques russes ont été repoussées au cours de la journée. Les rapports sur les combats ne peuvent être indépendamment confirmés.

07:41 Zelensky se dit satisfait du résultat de sa visite aux États-UnisMalgré l'absence d'autorisation pour une utilisation étendue des armes occidentales pendant sa visite aux États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky considère sa visite positivement. "Chaque discussion s'est déroulée comme prévu", a-t-il déclaré dans une adresse vidéo sur la plateforme X. Zelensky a présenté le plan de paix de l'Ukraine aux États-Unis. "Maintenant, nos équipes doivent travailler sur la mise en œuvre de chaque étape et de chaque décision", a-t-il ajouté. During his visit, Zelensky met with U.S. President Joe Biden and his deputy Kamala Harris, Democratic presidential candidate, to advocate for continued support for Ukraine's defense against Russia. He also spoke with Republican presidential candidate Donald Trump in New York. Trump reiterated that if he wins the election, the war will end swiftly.

06:56 Qatar en pourparlers pour le retour des enfants enlevés dans le conflitDepuis les récentes sauvetages, environ 9 enfants sauvés du conflit russo-ukrainien font partie des milliers signalés comme enlevés, selon les rapports ukrainiens (voir l'entrée 02:18). Beaucoup ont perdu un ou deux parents pendant la guerre et ont été confiés à leurs grands-parents, a révélé Dmytro Lubinez, le Commissaire aux droits de l'homme en Ukraine. Les autorités du Qatar négocient actuellement le retour de plus d'enfants. Ils ont une liste de 751 enfants, les documents nécessaires étant prêts, a expliqué Lubinez. Selon les autorités ukrainiennes, environ 20 000 enfants ont été illégalement emmenés en Russie depuis le début de la guerre, et seulement quelques centaines sont revenus chez eux pour le moment.

06:27 Blinken critique la Chine pour son soutien à l'industrie militaire russeLe secrétaire d'État américain Antony Blinken a fait part de sa préoccupation à son homologue chinois Wang Yi concernant le soutien de la Chine à l'industrie militaire russe. "Si la Chine prétend vouloir la paix et la fin du conflit, mais laisse en même temps ses entreprises aider la Russie dans son agression, cela n'a pas de sens", a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse. Wang a affirmé que la position de la Chine sur la guerre en Ukraine a constamment mis l'accent sur la nécessité de la paix par le dialogue, selon l'annonce du ministère chinois des Affaires étrangères.

05:31 Les forces ukrainiennes tuent deux soldats russes sur jet-ski à l'aide d'un droneSelon une source pro-ukrainienne, Defense Express, les forces ukrainiennes ont tué deux soldats russes sur un jet-ski à l'aide d'un drone. L'incident s'est produit sur le fleuve Dnipro, comme le montre une vidéo partagée par l'activation Serhiy Sternenko, montrant un drone équipé d'un explosif frappant le jet-ski.

04:10 Mediazona signale plus de 71 000 soldats russes tués en UkraineLe portail d'actualités russe indépendant Mediazona rapporte que plus de 71 000 soldats russes ont été tués en Ukraine depuis mi-septembre. Presque 2 000 soldats supplémentaires ont péri récemment dans la guerre. Mediazona souligne que les chiffres réels sont probablement plus élevés, car ses données vérifiées proviennent de sources telles que les avis de décès, les publications en ligne de proches, les rapports des médias régionaux et les notifications des autorités locales.

02:18 Neuf enfants rentrent chez eux de Russie après avoir été déportésNeuf enfants déportés en Russie pendant la guerre sont revenus dans leur pays d'origine. Ils sont revenus en Ukraine avec l'aide de Qatar en tant que médiateur vendredi, selon Dmitro Lubinez, le Commissaire aux droits de l'homme en Ukraine. Il a partagé sur Telegram que les enfants ont entre 13 et 17 ans, et qu'un homme de 20 ans était également inclus. Le retour faisait partie d'un plan d'action et a été facilité par l'État du Golfe du Qatar. Les informations n'ont pas pu être indépendamment confirmées au début. Les enfants ont été séparés de leurs parents ou tuteurs par les occupants et viennent de lieux comme Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk, a ajouté Lubinez.

00:31 Lukashenko menace d'une guerre mondiale si la Biélorussie est attaquéeLe leader de la Biélorussie, Alexander Lukashenko, accuse NATO de préparer une attaque contre son pays et menace d'utiliser des armes nucléaires. "Une attaque contre la Biélorussie déclenchera la Troisième Guerre mondiale", a déclaré le leader biélorusse, selon l'agence de presse d'État Belta, lors d'un événement avec des étudiants à Minsk. both Belarus and its ally Russia will utilize nuclear weapons if such an attack occurs, Lukashenko stated. Lukashenko also expressed his gratitude to Kremlin leader Vladimir Putin for the recent changes in Russia's nuclear doctrine. Lukashenko alleges in his speech that NATO has specific plans to attack Belarus. "The Americans and Poles are already lining up along the border, especially on the Polish side. We know that the Polish leadership is already rubbing its hands," he declared. Belarus, however, is not a nuclear power by itself, but tactical nuclear weapons have been stationed on its territory since the end of 2023 due to Russia.

23:10 D'anciens responsables militaires et experts appellent Biden à prendre des mesures fermes contre la RussieUn groupe de responsables militaires et d'experts ont écrit une lettre ouverte au président américain Joe Biden, appelant à des mesures fermes pour mettre fin à la guerre en faveur de l'Ukraine et répondre aux menaces potentielles de la Chine. Parmi eux figurent l'ancien commandant des forces américaines en Europe, Ben Hodges, et le lieutenant général de l'armée allemande et ancien deputy commander de l'OTAN, Gert-Johannes Hagemann. Ils recommandent des mesures contre la Russie et la Chine, notamment l'assouplissement des restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales pour frapper des cibles militaires et logistiques sur le territoire russe. Ils demandent également la fourniture de 300 chars Abrams et de 1000 véhicules blindés à l'Ukraine, ainsi qu'un embargo complet sur les armes et la technologie contre la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Biélorussie et l'Azerbaïdjan. Ils proposent également d'étendre l'OTAN au-delà des frontières transatlantiques pour inclure le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, les Philippines et tout autre pays démocratique qui exprime le désir de rejoindre.

22:15 Les services de renseignement russes enquêtent sur des journalistes internationaux pour leur couverture de la région de KurskLe service de renseignement intérieur russe FSB enquête sur trois autres journalistes internationaux pour leur couverture depuis les territoires occupés par l'Ukraine dans la région frontalière russe de Kursk. Les journalistes australiens de ABC News Kathryn Diss et Fletcher Yeung, et le journaliste roumain Mircea Barbu sont accusés d'avoir illégalement traversé la frontière russe, selon l'agence de presse russe RIA Novosti. Les journalistes encourent jusqu'à cinq ans de prison, mais aucun d'entre eux ne semble actuellement être en Russie. Plusieurs médias internationaux, notamment le broadcaster allemand Deutsche Welle, le réseau d'informations américain CNN et le broadcaster italien Rai, ont rapporté depuis les zones occupées par l'Ukraine dans la région de Kursk.

21:35 La Maison Blanche balaie les allégations républicaines contre Zelensky comme du "théâtre politique"La Maison Blanche a balayé les allégations de politiciens républicains selon lesquelles le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait illégalement interféré dans les élections américaines en visitant une usine de fabrication d'armes. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié l'allégation de "coup politique" et a exhorté les républicains à "laisser tomber". La délégation ukrainienne avait demandé la visite, coordonnée par le département de la Défense. La visite de Zelensky dans l'usine de Pennsylvanie, où étaient produites des munitions d'artillerie critiques de 155 mm pour l'Ukraine, a également été assistée par plusieurs démocrates, dont le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro. Après la visite, les législateurs républicains ont lancé une enquête et le président de la Chambre a exigé que Zelensky relève l'ambassadeur ukrainien aux États-Unis dans une lettre.

21:09 Les puissances mondiales froncent les sourcils face à la menace nucléaire russeLa Chine, le Brésil et d'autres nations mettent en garde contre l'utilisation ou les menaces d'utilisation d'armes nucléaires contre l'Ukraine. "Nous exhortons à l'abandon de toute utilisation ou menace impliquant des armes de destruction massive, y compris les armes nucléaires, chimiques et biologiques", déclare une déclaration conjointe. Douze nations expriment leur "inquiétude grave" quant au potentiel d'"escalade" en Ukraine : "Les infrastructures civiles, telles que les installations nucléaires pacifiques et autres installations énergétiques, ne doivent pas être ciblées dans les opérations militaires". L'appel a été lancé suite aux menaces du président russe Vladimir Poutine cette semaine. Il a mentionné que la Russie pourrait employer des armes nucléaires si elle était confrontée à des frappes aériennes sévères sur son territoire et pourrait considérer toute attaque soutenue par une nation nucléaire comme une "hostilité partagée". Zelensky avait également accusé la Russie de préparer une attaque contre les réacteurs nucléaires ukrainiens.

