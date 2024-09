À 17h50, l'Ukraine demande à la Roumanie d'intercepter et de détruire les drones russes.

17:15 L'Allemagne renforce sa présence en Arctique face à l'expansion de la Russie

L'administration allemande prévoit d'augmenter sa présence dans la région arctique, y compris à des fins de sécurité. L'invasion russe de l'Ukraine a considérablement modifié la scène géopolitique dans le Grand Nord, comme l'explique la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors du lancement de la nouvelle stratégie arctique de l'Allemagne. "La Russie renforce sa présence stratégique dans la région et devient de plus en plus agressive envers les pays frontaliers de l'OTAN dans l'Arctique", explique-t-elle. La région arctique est "critiquement importante" pour la sécurité de l'Europe, ajoute la ministre. En conséquence, le gouvernement fédéral ajuste sa politique arctique : "Nous allons donner la priorité à la coopération étroite avec nos alliés de l'OTAN et partageant nos valeurs dans la région pour relever les menaces croissantes pour la sécurité et maintenir l'ordre internationalement reconnu dans l'Arctique."

16:43 "Est-ce un rêve ?" : Témoignages d'un échange de prisonniers

Le "Kyiv Post" a observé l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine le 14 septembre et a capturé les premières interactions entre les soldats ukrainiens libérés et leur famille. Dans le cadre de cet échange, 103 soldats sont revenus dans leur pays d'origine. Les soldats russes ont été arrêtés lors de l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk.

16:03 L'Ukraine repousse avec succès une attaque russe dans la région de Kursk

L'offensive russe dans la région russe de Kursk a été repoussée, selon les rapports ukrainiens. Un porte-parole du commandement régional ukrainien a informé l'Agence France-Presse que "les Russes ont tenté de lancer une attaque depuis les flancs, mais ils ont été repoussés". La situation est stabilisée et, dans l'ensemble, sous contrôle, a déclaré le porte-parole. Bien que la Russie ait remporté quelques gains tactiques, ces succès temporaires ont maintenant conduit à l'encerclement virtuel des forces russes, a ajouté le porte-parole militaire. Selon ses déclarations, plusieurs milliers de civils russes résident encore dans les territoires russesheld by the Ukrainian army in the Kursk region.

15:42 L'Allemagne fournit une aide médicale supplémentaire aux victimes de la guerre en Ukraine

Le gouvernement allemand a promis 50 millions d'euros supplémentaires pour l'accueil et la guérison des soldats ukrainiens blessés. "Nous restons solidaires de l'Ukraine", déclare le ministre allemand des Finances, Christian Lindner. "Avec cette décision maintenant prise, nous assurons les soins médicaux nécessaires aux blessés en Allemagne". Selon le ministre allemand de l'Intérieur, Nancy Faeser, l'Allemagne a évacué et soigné 1 173 soldats et civils ukrainiens blessés et blessés dans les hôpitaux allemands. "Cette aide humanitaire est indispensable - et nous nous engageons à poursuivre cette aide avec vigueur", déclare-t-elle. La responsabilité financière des soins stationnaires des blessés de guerre sera assumée à l'avenir par l'Office fédéral de l'administration.

15:07 Violence lors d'une perquisition au siège de la société de commerce en ligne russe Wildberries

Selon un communiqué de la société, trois personnes ont été blessées lors d'une perquisition présumée au siège de la société de commerce en ligne russe Wildberries à Moscou. Les médias russes ont également rapporté un décès. La fondatrice Tatjana Bakaltschuk a déclaré sur Telegram que son ex-mari Wladislaw Bakaltschuk et deux anciens dirigeants de l'entreprise avaient tenté de prendre le contrôle des bureaux de Wildberries à Moscou. Trois personnes ont été blessées lors du conflit qui a suivi. Wladislaw Bakaltschuk a affirmé qu'il et ses compagnons étaient désarmés et étaient venus pour négocier, mais des coups de feu ont été tirés de l'intérieur du bâtiment. Wildberries est le principal détaillant en ligne de Russie, traitant plus de dix millions de commandes par jour.

14:43 L'Inde continue d'acheter du pétrole russe, à moins que des sanctions ne s'appliquent

Le gouvernement indien a reconnu qu'il continuerait à acheter du pétrole russe tant que des sanctions ne s'appliqueraient pas. Cela a été rapporté par la plateforme en ligne "Ukrajinska Prawda", citant Reuters. "Si les entreprises ne sont pas soumises à des sanctions, j'achèterai sans aucun doute auprès du fournisseur le moins cher", a déclaré le ministre indien du Pétrole et du Gaz, Hardeep Singh Puri. Il a ajouté que l'Inde partageait cette pratique avec les pays européens et les entreprises japonaises qui achètent également du pétrole russe. L'Inde dépend reportedly à 88% des importations de pétrole et est le troisième plus grand consommateur et importateur de pétrole au monde. Les relations commerciales de la Russie avec l'Inde ont reportedly augmenté de deux fois depuis 2022.

14:05 Munz : Le Kremlin se moque des F-16

Bien que des avions de combat F-16 occidentaux soient déjà opérationnels en Ukraine, en raison de facteurs tels que l'absence d'autorisation pour lancer des missiles profondément en Russie, le Kremlin ne semble pas particulièrement préoccupé, explique le correspondant de ntv Rainer Munz depuis Moscou.

13:45 Le Kremlin condamne les commentaires de Stoltenberg sur les armes à longue portée comme "dangerux"

La Russie a condamné les remarques du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, comme "dangeruses". Il avait suggéré dans une interview avec "The Times" que ce ne serait pas une violation des lignes rouges de la Russie si l'Ukraine ciblait des objectifs plus profondément en Russie à l'aide d'armes occidentales à portée étendue. Le porte-parole du président Dmitri Peskov a déclaré que "ce mépris flagrant des déclarations du président russe est un acte malavisé et peu professionnel". Le président russe Poutine avait précédemment menacé que si des nations étrangères permettaient aux forces ukrainiennes d'utiliser des missiles à plus longue portée, elles seraient directement entraînées dans le conflit.

13:17 Des experts nucléaires découvrent des mines et de l'armement dans une usine occupée

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine occupée par les Russes abrite des troupes armées russes, du matériel militaire et des mines antipersonnel entre les clôtures intérieures et extérieures, selon l'analyse de l'Organisation internationale de l'énergie atomique (OIEA). Les experts de l'OIEA n'ont pas pu inspecter certaines parties des halls de turbines pendant toute la période de surveillance. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été occupée par des soldats russes au début du conflit, et les experts internationaux surveillent la situation de sécurité avec inquiétude depuis. Il y a seulement quatre semaines, une tour de refroidissement a été endommagée par le feu.

12:41 Avis russe : le Moyen-Orient en ébullition après des explosions de talkies-walkiesSuite à l'explosion inattendue de nombreux talkies-walkies au Liban, les autorités russes de Moscou ont lancé un avertissement concernant une augmentation prochaine des hostilités dans une région volatile. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi : "Quoi qu'il se soit passé, cet incident entraînera Surely une tension accrue." La région est actuellement dans un état précaire, et tout incident de ce genre peut servir de détonateur. De plus, le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié cet événement d'autre exemple de "guerre hybride" contre le Liban.

12:24 Ukraine renforce ses finances de plus de 10 milliards d'euros pour combattre ses soldatsL'Ukraine a obtenu un financement supplémentaire de plus de 10 milliards d'euros grâce à l'approbation de dépenses supplémentaires. La plupart de ce financement supplémentaire sera allouée à l'armée. Ce renfort financier porte le budget total à plus de 81 milliards d'euros, représentant une augmentation d'environ 13%. Les ajustements budgétaires étaient nécessaires pour s'assurer que les soldats reçoivent leurs primes de combat de septembre et autres paiements.

11:36 Les jets F-16 ne résoudront pas le problème, selon un analyste ukrainienLa demande du président ukrainien Zelenskyj de 128 avions de chasse F-16 pour assurer la domination aérienne en Ukraine n'a pas été entirely satisfaite par les pays occidentaux, avec des promesses de moins de la moitié du nombre demandé. Cependant, Kavita Sharma, correspondante de ntv, voit cette situation d'un œil positif, car la livraison et la formation des pilotes ont déjà commencé. Cependant, il y a des préoccupations initiales quant à l'efficacité de ces armes.

11:16 Les services de renseignement ukrainiens revendiquent la responsabilité de l'attaque contre le dépôt de munitionsUne source confidentielle des services de renseignement ukrainiens, le SBU, a informé le Kyiv Independent que l'Ukraine était à l'origine de l'attaque contre le vaste dépôt de munitions situé à Toropez, en Russie. Ce dépôt contenait une variété d'armes, telles que des missiles balistiques Iskander, des missiles anti-aériens, des munitions d'artillerie et des bombes guidées. La source des services de renseignement a rapporté que les drones ukrainiens avaient presque entirely détruit le dépôt. Après l'impact des drones ukrainiens, une puissante explosion a suivi. Les services de renseignement et les forces armées ukrainiens travaillent à réduire stratégiquement les capacités de roquettes de l'ennemi, qu'ils utilisent pour cibler les villes ukrainiennes. Il y a des plans pour mener des attaques similaires contre d'autres installations militaires russes.

10:49 Les fabricants de drones ukrainiens obtiennent accès aux contrats de RamsteinLes fabricants de drones ukrainiens ont maintenant la possibilité de participer aux contrats organisés par la coalition de drones dans le format de Ramstein. During ces réunions, les représentants des soutiens de l'Ukraine à l'ouest se gathering régulièrement pour discuter de questions stratégiques. Selon le ministère de la Défense ukrainien, la série de marchés publics comportera deux catégories : une pour la production de drones en vue subjective (FPV) et une autre pour les drones d'interception. Cette invitation est vue comme un coup de pouce significatif à la production ukrainienne. Les soumissions gagnantes seront évaluées par les membres de la coalition de drones, et les concurrents réussis pourraient recevoir des commandes de tests supplémentaires.

10:27 Des images de l'attaque contre le dépôt de munitions russe émergentIl n'y a pas encore de confirmation officielle de la part du Kremlin, mais le gouverneur de la région de Tver avait précédemment rapporté une attaque de drones ukrainiens ayant entraîné un incendie sur Telegram. Il est believed qu'il s'agit d'un grand dépôt d'armes et de munitions. Les habitants ont été évacués et des vidéos de l'incendie circulent sur Internet.

09:39 Plusieurs blessés à Kharkiv et à ZaporizhzhiaKharkiv, en Ukraine, a été la cible d'une violente attaque aérienne russe mardi, causant des blessures à neuf personnes. Several sites d'impact ont été touchés, ce qui constitue l'un des derniers exemples d'attaques ciblées contre des civils. Dimanche, une bombe de précision a tué une femme et en a blessé 43 autres, dont quatre enfants. Dans l'oblast de Zaporizhzhia, des frappes aériennes russes ont entraîné la mort de deux personnes.

08:46 Les installations énergétiques de Sumy sont à nouveau ciblées par des drones russesDes drones russes ont à nouveau ciblé des installations énergétiques dans la ville ukrainienne du nord-est de Sumy. Cette attaque suit l'attaque précédente qui a privé plus de 280 000 habitants de courant mardi. Bien que aucun blessé n'ait été signalé, les attaques répétées contre l'infrastructure énergétique de Sumy ont considérablement compromis l'approvisionnement en énergie de la ville.

08:27 L'armée ukrainienne signale 1 130 pertes russes au cours des dernières 24 heuresL'armée ukrainienne a rapporté un total de 1 130 militaires russes tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Since leur invasion à part entière en février 2022, l'Ukraine a documenté 637 010 pertes ennemis. De plus, les forces ukrainiennes affirment avoir détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de carburant et six chars au cours des dernières 24 heures.

07:19 La Russie : plusieurs régions repoussent les offensives des drones ukrainiensLa Russie prétend avoir déjoué des attaques de drones ukrainiens dans plusieurs régions. Le système de défense aérienne aurait abattu 54 drones ukrainiens sur cinq territoires russes, selon l'agence de presse d'État TASS, citant le ministère de la Défense. La moitié de ces drones ont été abattus dans la région frontalière de Kursk, le reste ayant été abattu dans les régions voisines de Bryansk et de Belgorod, et les régions occidentales de Smolensk et d'Oryol. L'agence ne mentionne pas la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, où des autorités locales et des blogueurs militaires rapportent une attaque de drones sur un important dépôt de munitions qui a déclenché un incendie dans la ville de Toropets, contraignant les habitants à évacuer.

06:57 Blogueurs militaires : Attaque dévastatrice sur un dépôt de munitions russeSelon les blogueurs militaires, une frappe ukrainienne sur la ville russe de Tver a ravagé un dépôt de munitions rempli de tonnes d munitions et de roquettes. Le site, selon les blogueurs, a connu une importante expansion ces derniers temps et abrite 42 bunkers renforcés et 23 entrepôts et ateliers. L'ancien officier du renseignement russe Igor Girkin suggère que la situation dans la région est sous contrôle, selon son canal Telegram. Les blogueurs militaires ukrainiens estiment, selon leurs découvertes, que des destructions importantes ont été infligées, principalement aux bunkers les plus récents.

06:20 Le député vert appelle à un débat parlementaire sur la propagande russeKonstantin von Notz, député vert et vice-président du groupe parlementaire, demande un débat parlementaire sur les opérations de propagande russe en Allemagne. "Des analyses approfondies de documents internes de la 'usine à propagande' russe SDA montrent les méthodes sournoises utilisées par les entités russes pour manipuler la démocratie, les discours et les élections allemandes", déclare le politique de l'intérieur. "Avec l'AfD, la BSW et d'autres collaborateurs qui diffusent les narratifs russes dans les arènes publiques et parlementaires, des alliances surprenantes sont forgées pour sous-miner les intérêts allemands conjointement. Les partisans de l'Ukraine sont identifiés, pistés et des tentatives sont faites pour les discréditer publiquement."

05:42 Acteurs cyber russes diffusent de fausses vidéos pour salir Kamala HarrisDes recherches menées par le géant technologique Microsoft montrent que les opérateurs russes intensifient leur campagne de désinformation contre la candidate à la présidentielle américaine Kamala Harris. Un groupe believed to be linked to the Kremlin - nommé Storm-1516 - a publié deux vidéos falsifiées depuis fin août, visant à ternir la campagne de Harris et de son colistier Tim Walz. La première vidéo montre un groupe soi-disant de partisans de Harris attaquant un participant présumé à un meeting Trump. La deuxième vidéo présente un acteur diffusant la fausse allégation que Harris a blessé une fille dans un incident de 2011, la laissant paralysée, et a fui les lieux. Les deux vidéos sont Said to have garnered millions of views.

05:19 Incendie et explosions dévastatrices à TverUne attaque de drones ukrainiens, selon les Russes, a entraîné un incendie dans la région russe de Tver. Des débris d'un drone ukrainien détruit ont allumé un incendie dans la ville de Tver, nécessitant l'évacuation de certains habitants, selon le gouverneur de la région, Igor Rudenya, via la plateforme de messagerie Telegram. Les pompiers luttent actuellement pour contenir l'incendie. La raison exacte de l'incendie n'est pas encore claire. Les forces de défense aérienne russes tentent toujours de repousser une "attaque de drones massive" sur la ville. La ville, qui abrite une population de slightly over 11,000, est said to house a Russian arsenal for storing rockets, ammunition, and explosives, according to a 2018 report by the state news agency RIA.

03:57 Les administrateurs locaux mettent en garde contre les attaques de drones ukrainiens

L'Ukraine cible allegedly plusieurs régions de l'ouest de la Russie avec des drones, selon les administrateurs régionaux. Seven Ukrainian drones were reportedly shot down in the Smolensk region near the Belarusian border, Governor Vasily Anohin announced on the Telegram messaging app. A drone was destroyed by Russian air defense forces over the Orjol region, Governor Andrey Klichkov reported on Telegram. At least 14 Ukrainian attack drones were shot down over the Bryansk region on the Ukrainian border, Governor Alexander Bogomaz reported on Telegram. Le gouvernement ukrainien maintains that les attaques ciblaient des infrastructures militaires, énergétiques et de transport essentielles aux efforts de guerre de Moscou.

02:56 Washington enquête sur un éventuel commerce d'uranium avec la Chine

Le gouvernement américain examine les soupçons de violation de l'interdiction d'importation d'uranium russe aux États-Unis par la Chine. Il est believed that China is importing enriched uranium from Russia, while simultaneously exporting its own production to the US. "We are concerned that the ban on Russian uranium imports may be circumvented," said Jon Indall of the US Uranium Producers Association. "We don't want to sever ties with Russian uranium suppliers and suddenly have China become the primary source. We have requested the Commerce Department to probe this matter." The US Commerce Department did not immediately respond to a request for comment.

01:54 Source gouvernementale : Les États-Unis prévoient de renflouer leurs réserves de pétroleLe gouvernement américain prévoit de reconstituer ses réserves stratégiques de pétrole, selon une source de l'administration. Les États-Unis prévoient d'acheter jusqu'à six millions de barils de pétrole, compte tenu de la baisse actuelle des prix du pétrole, a révélé une personne proche du dossier. Si l'achat est finalisé, ce serait le plus important depuis une importante libération en 2022. En réponse à la forte augmentation des prix de l'essence suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement américain a vendu d'énormes quantités de pétrole de ses réserves stratégiques en 2022 - la plus importante libération jamais enregistrée.

00:45 Le nombre de morts s'élève à deux et les blessés augmentent suite à l'attaque de SaporischschjaLa Russie a mené des attaques nocturnes sur la région de Saporischschja, entraînant au moins deux morts et cinq blessés civils, selon le gouverneur Ivan Fedorov. La communauté de Komyshuvakha dans la région a été particulièrement visée, entraînant des dommages à plusieurs maisons et une installation d'infrastructure. Les secours d'urgence évaluent toujours la situation et l'ampleur des dommages.

23:38 L'ambassadeur américain à l'ONU : Nous avons eu un aperçu de l'initiative de paix de Zelensky

22:29 Fausse alerte en Lettonie : phénomène aérien mal compris s'est avéré être un vol d'oiseaux

Une fausse alerte en Lettonie a été levée après qu'une intrusion dans son espace aérien par un objet aérien non identifié s'est avérée inoffensive. L'objet, originaire de la Biélorussie voisine et ayant pénétré dans la région de Kraslava à l'est de la Lettonie, a finalement été identifié comme étant un vol d'oiseaux, selon l'agence de presse lettone Leta, citant l'armée de l'air. Auparavant, le ministère de la Défense à Riga avait signalé la détection d'un objet non identifié, déclenchant l'envoi d'intercepteurs de l'OTAN à la base de Lielvarde pour surveiller la zone. Cependant, ils n'ont pu trouver aucune entité suspecte.

21:59 Moldova et l'Allemagne signent un pacte de cybersécurité

La Moldavie et l'Allemagne collaborent pour renforcer leurs défenses contre la "guerre hybride de Poutine", selon une déclaration de la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock à Chisinau. La mission de Poutine consiste à utiliser la guerre hybride pour déstabiliser l'Europe, en particulier la Moldavie, a déclaré Baerbock. "Mais en réponse, nous renforçons nos efforts." En échangeant des informations, en fournissant des équipements informatiques et en organisant des formations, ils cherchent à protéger la Moldavie contre les cyberattaques et à lutter contre la désinformation.

La situation en Arctique est surveillée de près par l'Union européenne, compte tenu de la présence et de l'agressivité croissantes de la Russie dans la région. À la lumière de cela, la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock a déclaré qu'il était crucial pour l'UE de collaborer étroitement avec ses alliés de l'OTAN et de valeurs dans l'Arctique pour faire face aux menaces croissantes pour la sécurité et préserver l'ordre internationalement reconnu.

De plus, les officiels allemands envisagent de renforcer leur politique arctique en raison de la présence stratégique croissante de la Russie et de ses actions agressives envers les pays frontaliers de l'OTAN dans l'Arctique. L'Union européenne, en tant que collective, prête une attention particulière à ce développement en Arctique et devrait adopter une position proactive face aux activités de la Russie dans la région.

