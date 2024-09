À 17h40, le dirigeant iranien Peskhkian participe au sommet en Russie, interagissant avec Poutine

17:07 Strack-Zimmermann s'en tient à la position du Parlement européen sur l'Ukraine

La présidente de la commission de la Défense au Parlement européen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), est restée ferme sur la politique de son parti vis-à-vis de l'Ukraine. Malgré les élections régionales récentes, elle estime qu'il est nécessaire de faire plus d'efforts pour convaincre les citoyens que soutenir l'Ukraine sert "nos propres intérêts". "C'est important car si Putin gagne (...), si nous laissons cela se produire, ce ne sera pas le dernier conflit", a déclaré la politicienne FDP lors du programme RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Biden réaffirme l'engagement des États-Unis envers l'Ukraine à l'ONU

Le président américain Joe Biden a exhorté l'Assemblée générale de l'ONU à poursuivre son soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. "Nous ne faiblirons pas dans notre soutien à l'Ukraine", a affirmé Biden. Il a considéré la guerre déclenchée par le président russe Vladimir Putin comme un échec.

16:25 Les véhicules ukrainiens doivent être immatriculés en Allemagne à partir d'octobre

À partir d'octobre, les réfugiés d'Ukraine devront immatriculer leurs véhicules en Allemagne, à condition qu'ils se trouvent dans le pays depuis plus d'un an. Le gouvernement allemand a établi une base légale pour cela. Jusqu'au 30 septembre, les véhicules resteront soumis à des réglementations spéciales des États. Le nouveau processus, décrit dans un questionnaire élaboré conjointement par le ministère fédéral des Transports et les États, implique la soumission de documents tels qu'un document personnel portant un nom en lettres latines, le certificat d'immatriculation ukrainien et une preuve d'assurance. Les documents ukrainiens numériques ne sont pas acceptés. À l'immatriculation, les plaques d'immatriculation ukrainiennes doivent être remplacées.

15:40 Des civils tués dans une frappe de missile russe à Kharkiv

Plusieurs missiles russes ont touché la ville ukrainienne de Kharkiv à l'est, faisant des morts et des blessés parmi la population civile. "Le bilan s'élève à trois morts", a écrit le gouverneur Oleh Synyehubov sur Telegram. Plus d'une douzaine de personnes ont été blessées. Selon les rapports, un missile a touché directement un immeuble de grande hauteur. Le maire Ihor Terechov avait précédemment mentionné des bombardements dans quatre districts de la ville et deux immeubles de grande hauteur endommagés.

15:15 Les forces allemandes mèneront un exercice de défense dans le port de Hambourg

Du 25 au 27, l'armée allemande mènera un exercice de défense à grande échelle dans le port de Hambourg appelé "Red Storm Alpha". Le Landeskommando Hamburg assurera la sécurité d'une partie du port à l'aide de forces de protection civile, notamment en établissant un point de contrôle, comme l'a annoncé l'armée. L'exercice vise à protéger les infrastructures de défense vitales, à assurer le même niveau de conscience situationnelle à tous les niveaux et à faciliter la communication rapide et sécurisée entre tous les participants. La circulation civile ne fera pas partie de l'exercice et ne devrait pas être perturbée.

Suite à la violation par la Russie du droit international avec son attaque contre l'Ukraine, une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années est plausible, selon une annonce. L'OTAN entend y faire face collectivement, ce qui nécessite un déploiement rapide de troupes alliées d'ouest en est. "L'Allemagne, en raison de sa situation stratégique, sert de plateforme. Par conséquent, le transport militaire par rail, route ou air, l'approvisionnement en nourriture, lits ou carburant, ou la sécurisation de colonnes entières de véhicules doivent être pratiqués régulièrement pour assurer un effet de dissuasion crédible", a poursuivi l'annonce.

14:30 Zelensky pousse aux investissements américains dans les infrastructures énergétiques ukrainiennes

During his visit to the US, Ukrainian President Volodymyr Zelensky encouraged business representatives to invest in the struggling energy sector. "The primary focus was on preparing the Ukrainian energy system for the winter," Zelensky wrote on social media. The country is apprehensive of power outages during the winter due to war damage inflicted by Russia. Zelensky proposed incentives. "This is a proposal from us. This is one of the components of our victory plan," he said in a published video. The meeting in New York was attended by representatives of energy, finance, and insurance companies, as well as the head of the US Agency for International Development (USAID), Samantha Power.

13:55 Expert militaire considère l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk comme un succès

Many observers have varying opinions on whether the Ukrainian offensive in the Russian Kursk region is a success or failure for Kyiv. Military expert Nico Lange deems it a success and shared his thoughts on X: "While Zelensky discusses Ukraine's peace plan in New York, it's worth considering what might have transpired if the Kursk offensive hadn't occurred. That alone highlights the value and success of the Kursk offensive."

13:17 Kyiv: "Plan de victoire" inclut une invitation à rejoindre l'OTAN

Une invitation pour l'Ukraine à rejoindre l'OTAN fait partie du "Plan de victoire" du président Volodymyr Zelensky pour Kyiv. Les alliés du pays attaqué par la Russie devraient émettre une invitation à rejoindre l'alliance militaire occidentale, sans tenir compte des menaces d'escalade de Moscou, selon le chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, lors d'une apparition à New York. Le plan comprend des éléments militaires et diplomatiques. La Russie avait justifié sa guerre contre l'Ukraine, en partie, en raison des aspirations de Kyiv à rejoindre l'OTAN.

En dépit des négociations continues de Kyiv, Moscou reste ferme dans ses objectifs de guerre en Ukraine. Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, une fois ces objectifs atteints de quelque manière que ce soit, l'"opération militaire spéciale" prendra fin. Cela fait référence à l'invasion russe prolongée qui dure depuis 2,5 ans. Peskov répond aux déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy faites lors de son voyage aux États-Unis, où il a déclaré que la fin du conflit était plus proche que prévu. Zelenskyy présente son "plan de victoire" aux États-Unis, cherchant à mettre la pression sur la Russie pour la pousser à négocier. Les ambitions de guerre de la Russie incluent le contrôle d'au moins les régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia, la prévention de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et la proposition précédente du renversement du gouvernement à Kyiv. De nombreux analystes croient que l'objectif ultime de la Russie est le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine.

11:59 La situation à Wuhledar se détériore davantage - Moscou semble employer une stratégie trompeuse

La situation dans la ville de Wuhledar s'est aggravée, selon les informations du canal Deepstate, affilié à l'armée. "Les Russes tentent de circondar le village tout en le réduisant en décombres à l'aide d'artillerie et d'autres moyens." Deepstate ne confirme pas l'entrée des troupes russes. "Tenir jusqu'au bout signifie accepter des ruines en échange de notre armée, ce qui est inacceptable. Nous aurions dû anticiper les conséquences d'aujourd'hui plus tôt, mais maintenant il est trop tard. Les troupes de la 72e brigade refusent de reculer et persistent malgré les circonstances." Selon Nexta, un média oriental populaire, la Russie utilise à nouveau la technique "terre brûlée" en bombardant lourdement Wuhledar depuis les airs:

11:15 Images satellites frappantes montrent des destructions importantes dans les dépôts de munitions russes

L'Ukraine a récemment mené une série d'attaques remarquables contre des dépôts de munitions, détruisant de grandes quantités de roquettes, d'obus d'artillerie et d'autres matériaux russes. Des images satellites à haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des dernières attaques à Oktyabrsky et Toropez:

10:46 Attaques dévastatrices sur Saporizhzhia : un mort, plusieurs blessés et des dommages importants

Les hostilités russes contre la ville ukrainienne du sud-est de Saporizhzhia ont fait un mort et six blessés, selon les autorités. La région a été cible de "lourds bombardements aériens" dans un délai de deux heures lundi soir, selon le service d'urgence d'État. "Une personne est décédée et six autres ont été blessées, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans", écrit le gouverneur régional Ivan Fedorov sur Telegram. Une installation publique et des bâtiments résidentiels ont également été incendiés. Selon un membre du personnel de l'administration de la ville, 74 blocs d'appartements et 24 maisons privées ont été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 Munz sur l'équipage du porte-avions russe : "Le porte-avions peut ne jamais naviguer à nouveau"

L'équipage du porte-avions russe "Admiral Kuznetsov" est déployé sur le front, selon Forbes. Le navire est connu pour sa série de déboires, explique Rainer Munz, correspondant à Moscou pour ntv. Le mouvement de l'équipage pourrait être un autre signe des difficultés financières de la Russie.

09:27 Place forte de la résistance : Wuhledar au bord du gouffre ? Les troupes russes pénétrant reportedly

Les troupes russes ont reportedly commencé à occuper la ville orientale ukrainienne de Wuhledar, selon les médias d'État et les blogueurs. "Les unités russes sont entrées à Wuhledar - l'attaque sur la ville a commencé", écrit Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe né en Ukraine. D'autres blogueurs militaires pro-russes rapportent également l'attaque. Les médias russes d'État rapportent que la ville, située dans la région de Donetsk, est encerclée et que des combats se déroulent dans les parties orientales du village. L'analyste militaire colonel Reisner déclare également à ntv.de que les troupes russes avancent vers la ville depuis différents angles comme un étau. "Wuhledar est en danger d'être encerclée. Il est censé que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules de combat, ne pourra pas maintenir le contrôle de la région."

08:59 Russie et Ukraine se contre-attaquent avec des drones la nuit

La défense aérienne russe a intercepté 13 drones ukrainiens pendant la nuit, selon les rapports officiels. Six ont été abattus dans les régions de Belgorod et de Kursk, et un dans la région de Bryansk, selon l'agence de presse officielle TASS, citant le ministère de la Défense russe. L'Ukraine affirme avoir été attaquée par la Russie avec 81 drones et quatre missiles pendant la nuit. 79 drones ont été abattus ou contraints de s'écraser. Il n'y a pas encore de rapports initials de pertes ou de dommages.

08:17 La position claire du Danemark sur les attaques à longue portée contre la Russie

La Première ministre danoise Mette Frederiksen plaide en faveur de l'approbation par les alliés occidentaux d'armes à longue portée contre la Russie, déclarant : "Ma proposition est de mettre fin au débat sur les lignes rouges." La principale ligne rouge a déjà été franchie. "Et cela s'est produit lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine." Elle ne permettra jamais à quiconque en Russie de déterminer la justice en NATO, en Europe ou en Ukraine, déclare Frederiksen.

07:38 Enterrements clandestins et rapports manquants pour économiser en Russie Selon une conversation téléphonique interceptée par les services de renseignement ukrainiens, il semble que les soldats russes tombés au combat soient enterrés secrètement et déclarés disparus afin d'éviter des indemnisations coûteuses pour leurs familles. "On les tue, la bataille continue, il fait chaud, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre sur place, et ensuite ils sont considérés comme disparus. Et si ils sont disparus, la famille n'est pas payée. Compris ?" explique un homme à un résident de la région russe de Belgorod dans un appel publié par le Kyiv Independent. Le montant de l'indemnisation pour chaque soldat décédé varie de 67 500 à 116 000 dollars.

06:59 Pas de signes d'un règlement pacifique de la part de la Russie

Malgré la promotion par le président ukrainien Zelenskyj de son "plan de victoire" aux États-Unis, il n'y a aucun signe que la Russie soit intéressée par une résolution pacifique du conflit. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), le Kremlin continue de s'opposer à tout accord de paix qui neaboutirait pas à la reddition complète du gouvernement ukrainien et à la destruction de l'État ukrainien. Des officiels russes de haut rang ont décliné des invitations à la prochaine sommet de paix, et le porte-parole du Kremlin, Peskov, a réaffirmé que la Russie ne négocierait qu'à des conditions de reddition ukrainienne. L'ISW estime que la Russie n'a pas l'intention d'engager des négociations de paix sincères avec l'Ukraine, utilisant simplement "plans de paix" et "négociations" pour mettre la pression sur l'Ouest afin de forcer l'Ukraine à faire des concessions sur sa souveraineté et son intégrité territoriale.

06:27 Selenskyj : une action forte des États-Unis pourrait accélérer la fin de l'agression russe

Le président ukrainien Volodymyr Selenskyj estime qu'une action forte du gouvernement américain pourrait accélérer la fin de l'agression russe contre l'Ukraine dans l'année à venir. "À la fin de cette année, nous avons une réelle opportunité de renforcer la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis", a-t-il écrit sur son canal Telegram après une rencontre avec une délégation bipartite du Congrès américain. Selenskyj est aux États-Unis pour les sessions de l'Assemblée générale de l'ONU et pour discuter de son "plan de victoire" avec le gouvernement américain.

05:44 Un hélicoptère Mi-8 détruit par des adolescents pyromanes à Omsk

Deux adolescents ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne russe à Omsk samedi dernier en utilisant une bombe incendiaire artisanale, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont admis avoir reçu une offre de 20 000 dollars via Telegram pour mener l'attaque. L'hélicoptère a été sévèrement endommagé. Cet incident est similaire à celui qui s'est produit le 11 septembre, lorsque deux jeunes garçons ont mis le feu à un autre hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Nojabrsk, dans la région de Tyumen. Les attaques de sabotage, y compris les déraillements de trains, sont de plus en plus courantes dans diverses régions de Russie. En janvier, le service de renseignement militaire ukrainien (HUR) a affirmé que certaines des voies ferrées russes avaient été ciblées par "des ennemis inconnus du régime de Poutine".

04:44 Les pays du G7 discutent de la fourniture de missiles de longue portée à l'Ukraine

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 se pencheront sur la possibilité de fournir à l'Ukraine des missiles de longue portée, capables d'atteindre le territoire russe, lors d'une réunion lundi prochain. Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a annoncé cela en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est également connu que la Russie reçoit de nouvelles armes, y compris des missiles iraniens, malgré le démenti de l'Iran.

03:50 Zelensky : "La paix est plus proche que nous le pensons"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est optimiste quant à une fin prochaine de la guerre avec la Russie, comme il l'a déclaré dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC News. "Je crois que la paix est plus proche que nous le pensons", dit-il dans l'interview. Il ajoute que la fin de la guerre est proche. Dans l'interview, il appelle les États-Unis et ses alliés à continuer de soutenir l'Ukraine.

02:50 Des victimes suite aux attaques russes sur Saporizhzhia

Les forces russes ont lancé une nouvelle série d'attaques sur la ville ukrainienne du sud-est de Saporizhzhia mardi soir, faisant un mort, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Un officiel de la ville, cité par le diffuseur public Suspilne, fait état de cinq blessés, dont une fille de 13 ans. Au moins 23 personnes ont été blessées lors d'attaques précédentes sur la ville, et un autre incident s'est produit la nuit précédente. Fedorov a noté dans un post Telegram que deux bâtiments ont été détruits dans la dernière attaque, bien qu'il ne soit pas clair quel type d'arme a été utilisé. Les forces russes ont également ciblé les infrastructures de la ville, causant un incendie qui a été maîtrisé par les services d'urgence sans faire de blessés.

1:29 Les forces ukrainiennes sous pression dans la région de Pokrovsk Le

00:28 Un Américain condamné à la prison en Russie pour tentative d'enlèvement d'enfantUn citoyen américain a été condamné à six ans dans un camp de travail russe pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère, selon des documents judiciaires. Un tribunal de Kaliningrad l'a reconnu coupable de tentative d'"enlèvement". Selon le verdict, l'Américain a tenté de quitter la Russie avec son fils de quatre ans en juillet 2023. "Sans obtenir le consentement de la mère, il a tenté d'emmener l'enfant hors du pays", a précisé le tribunal sur le service de messagerie Telegram. Il a tenté de franchir la frontière avec la Pologne par une zone forestière mais a été arrêté par les gardes-frontière. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont particulièrement tendues en raison du conflit en Ukraine.

23:14 Des victimes rapportées lors d'une attaque contre un village russe près de la frontière ukrainienneDans une attaque contre un village russe proche de la frontière ukrainienne, les autorités locales rapportent que trois personnes ont été tuées. Selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur le service de messagerie Telegram, le village d'Archangelskoe a été "bombardé par l'armée ukrainienne" lundi. Les victimes comprennent deux adultes et un adolescent, et deux autres, dont un enfant, ont été blessés.

22:13 Zelensky remercie Scholz pour le soutien allemand après une rencontre à New YorkLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude envers le chancelier allemand Olaf Scholz pour le soutien de l'Allemagne après leur rencontre à New York. "Nous sommes profondément reconnaissants envers l'Allemagne pour son soutien", a tweeté Zelensky. "Ensemble, nous avons sauvé des milliers de vies, et nous pouvons certainement faire plus pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen". Scholz a réaffirmé la position de l'Allemagne de ne pas fournir d'armes avancées à l'Ukraine.

21:35 Forbes : La détérioration du seul porte-avions russe envoie son équipage à la guerreLe seul porte-avions russe, l'"Amiral Kouznetzov", qui a été l'objet de beaucoup d'attention en raison de ses rares déploiements et de ses nombreux incidents depuis son lancement dans les années 1980, est reportedly en train de se détériorer. Selon Forbes, un nombre croissant de marins du contingent de 15 000 membres de l'Amiral Kouznetzov sont déployés dans la guerre en Ukraine au sein de leur propre bataillon. Il s'agit d'une des mesures pour répondre aux besoins mensuels de recrutement de la Russie, estimés à 30 000 nouveaux combattants par mois. Entre-temps, l'Amiral Kouznetzov reste sur la côte de Mourmansk, où il se trouve depuis quelque temps.

