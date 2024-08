À 17h28, une autorité ukrainienne a déclaré que des missiles guidés russes avaient visé un immeuble résidentiel.

16:50 Washington Waves Off Proposition: No Americans to Assist in Ukraine's Military Equipment Maintenance L'administration Biden décline une suggestion d'envoyer des Américains en Ukraine pour l'entretien de matériel militaire étranger, comme les chasseurs F-16, telle que proposée par le "Washington Post". Les discussions sur le déploiement de civils américains dans un pays en guerre, l'Ukraine, pour assumer des tâches d'entretien sur les forces adverses russes, traînent depuis le début du conflit. L'anticipation s'est intensifiée suite à l'arrivée très attendue des chasseurs F-16 en Ukraine. Les six premiers des 80 F-16 attendus ont atterri en Ukraine à la fin du mois de juillet. Un responsable américain a révélé des préoccupations quant au potentiel danger que représente la cible russe sur les contractants américains en Ukraine.

16:14 Inquiétudes autour de Maria Kolesnikova : L'opposition biélorusse crie à l'injustice concernant les conditions de détention Des informations provenant de l'opposition biélorusse expriment de graves préoccupations quant à la santé de Maria Kolesnikova, une politicienne biélorusse emprisonnée. Svetlana Tikhanovskaya, la dirigeante de l'opposition biélorusse en exil, exprime ses préoccupations suite aux dires des codétenus de Kolesnikova, les décrivant comme alarmantes. Kolesnikova serait descendue à 45 kilos, affamée et soumise à des conditions de détention solitaire abominables. L'administration de la prison est accusée d'employer une "cruauté médiévale" et d'exterminer systématiquement la critique gouvernementale prometteuse.

15:36 Les producteurs d'armes ukrainiens se réunissent avec les conseillers en sécurité des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne Une délégation ukrainienne dirigée par la ministre de l'Économie Yulia Svyrydenko et Andriy Yermak, chef de l'Office présidentiel, a conversé avec des conseillers en sécurité des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne à Washington, selon le "Kyiv Independent". L'ordre du jour incluait la production collaborative d'armes, les investissements occidentaux futurs dans l'industrie de défense ukrainienne et, plus spécifiquement, l'importance de "renforcer la défense aérienne de l'Ukraine et la préservation du système énergétique", selon l'Office présidentiel. Yermak a mis en évidence l'urgence d'amplifier les efforts pour aider l'Ukraine vers la victoire, soulignant l'importance de tirer parti de cette opportunité.

14:56 La Russie cache le conflit derrière les festivités et les célébrations Le conflit acharné entre l'Ukraine et la Russie se poursuit sur le front. Cependant, les citoyens de Moscou restent pour la plupart ignorants de la série d'attaques de drones, des dépôts de carburant en feu et des victimes civiles. Le correspondant de ntv Rainer Munz offre des aperçus de la manière dont Moscou cache le conflit par divers moyens.

14:25 Chasiv Yar souffre de lourdes pertes suite à une attaque russe Des rapports indiquent qu'au moins cinq personnes ont été tuées à Chasiv Yar, situé sur la ligne de front dans la région de Donetsk, suite à une frappe russe. Le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filashkin, a annoncé cela sur Telegram. Les défunts étaient des hommes âgés de 24 à 38 ans. L'attaque a eu lieu tôt le matin, laissant derrière elle des débris, avec une maison privée et un bâtiment à plusieurs étages touchés.

13:53 Kharkiv éclairé par le deuil après une attaque russe Les membres de la famille et les habitants de Kharkiv pleurent les victimes d'une frappe russe. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegubov, sept personnes ont péri et 97, dont plus de 20 mineurs, ont été blessées suite à l'attaque vendredi soir dernier. La plus jeune victime est âgée de dix mois. Parmi les défunts se trouvait Veronika Kozhushko, artiste ukrainienne de 18 ans. L'artiste ukrainien Serhiy Zhadan a commenté sa triste disparition sur Facebook, exprimant son désespoir : "Les Russes continuent d'anéantir notre avenir. Et il n'y a pas de pardon", accompagnant le post d'un des dessins de Kozhushko.

13:28 Le ministre de la Défense ukrainien considère le limogeage du chef de l'armée de l'air comme regrettable "Je qualifierais probablement cela de remplacement, mais regrettable malgré tout", a déclaré le ministre de la Défense ukrainien Rustem Ummerov lorsqu'on lui a demandé à ce sujet lors d'une interview avec CNN. Ummerov souligne que ces deux cas sont deux affaires distinctes. Ummerov met en évidence les enquêtes en cours pour déterminer les causes, "Je m'abstiens de spéculer".

13:03 La Première ministre danoise : il n'y a pas d'autre voie vers la victoire de l'Ukraine sur la Russie Le "European Pravda" a rapporté que la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a partagé son opinion sur le conflit de l'Ukraine contre la Russie lors de la conférence GLOBSEC à Prague. Elle plaide pour la victoire de l'Ukraine, la positionnant comme un "développement inévitable". La Première ministre danoise souligne qu'il y a un consensus indiscutable sur ce point en Europe, "Il n'y a pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine. Parce que si la Russie triomphe, l'Ukraine sera défaite, et nous le serons tous". La Première ministre expose que l'Europe est actuellement plus unie que jamais, avec des divisions internes minimales, avec l'Europe unanime contre la Russie.

12:15 Kirove dans la région de Donetsk passe sous le contrôle russe Selon des rapports du ministère de la Défense russe à Moscou, les forces russes ont pris le contrôle du village de Kirove dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Les forces russes ont progressivement avancé sur le front de bataille dans l'est depuis quelque temps maintenant. Donetsk, ainsi que Louhansk, constituent la région industriellement dominante de Donbass. Les deux régions, ainsi que Zaporizhzhia et Kherson plus au sud, ont déjà été annexées par la Russie en septembre 2022, mais les forces russes n'ont pas un contrôle complet sur elles. L'Ukraine vise à récupérer tous les territoires, y compris la péninsule de Crimée annexée, située loin au sud de Kherson.

11:45 Russie : Allegations de bombardements ukrainiens dans la région de BelgorodSelon des sources russes, des forces ukrainiennes ont tiré sur la région de Belgorod le long de la frontière. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a annoncé sur son canal Telegram que des pertes et des blessés étaient à déplorer. Une frappe aérienne le soir même sur la ville de Belgorod a entraîné la mort de trois personnes et plus de 30 blessés, dont trois enfants. L'attaque a également endommagé plus d'une douzaine de bâtiments et 47 véhicules.

11:10 Expert Triebel : La Russie accusée d'interférer dans les élections moldavesLa Moldavie se prépare à des élections présidentielles le 20 octobre, avec environ 2,5 millions de résidents participant également à un référendum pour inscrire l'adhésion à l'UE dans la constitution. Brigitta Triebel, directrice de l'office de la Konrad-Adenauer-Stiftung à Chisinau, affirme que la Russie tente d'influencer les élections par de la désinformation et de fausses informations. Selon Triebel, les Moldaves sont manipulés, avec des partis pro-russes exploitant les peurs des gens en disant : "Si vous ne voulez pas vous retrouver dans un conflit comme l'Ukraine, soutenez les partis pro-russes."

10:49 Ukraine : Confirmation de l'interception de 24 drones russesL'armée de l'air ukrainienne annonce avoir réussi à intercepter 24 drones russes. Plus de 50 drones ont été lancés par les forces russes vers des cibles en Ukraine pendant la nuit de samedi. Huit régions ont été touchées par ces frappes de drones. Vingt-cinq drones du type iranien Shahed se sont écrasés d'eux-mêmes, tandis que trois se dirigeaient vers la Russie et la Biélorussie. Aucun blessé ni dommage important n'a été signalé. Kyiv a également été prise pour cible pour la quatrième fois cette semaine, tous les drones visant la ville ayant été interceptés.

10:16 Blogueurs militaires : Des forces ukrainiennes auraient prétendument endommagé un convoi russeDes blogueurs militaires russes ont publié des vidéos de ce qu'ils affirment être les conséquences d'une attaque ukrainienne contre un convoi militaire russe à l'entrée du village de Swannoe, dans la région de Kursk. Radio Free Europe (RFE/RL) a également partagé la vidéo, mentionnant des véhicules militaires détruits et un pont effondré sur la rivière Seym dans la région de Kursk. Il convient however de noter que de telles images et allégations liées à des situations de combat ne peuvent être vérifiées de manière indépendante.

09:34 Shebekino : Rapport de bombardements ukrainiens, une femme blesséeLes autorités de la ville de Shebekino, située dans la région de Belgorod en Russie, ont rapporté des bombardements ukrainiens ayant blessé une femme samedi. Shebekino est située près de la frontière avec l'Ukraine.

09:00 Ukraine : Révélation des chiffres de pertes pour les forces russesLe quartier général de l'armée ukrainienne a révélé les chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine depuis le 24 février 2022. Selon leur rapport, la Russie a subi environ 614 950 pertes de soldats, avec 1 360 pertes supplémentaires rapportées au cours des 24 dernières heures. Le rapport indique également que huit chars, 42 systèmes d'artillerie et 18 drones ont été détruits pendant cette période. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie aurait perdu plus de 8 500 chars, 17 000 systèmes d'artillerie, 360 avions, 320 hélicoptères, 14 000 drones, 28 navires et un sous-marin, selon les données de l'Ukraine. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus faibles, qui sont probablement des sous-estimations.

08:35 Allégations d'attaque ukrainienne à Belgorod, cinq morts et 46 blessésLes autorités locales de Belgorod, en Russie, rapportent cinq morts et 46 blessés suite à une attaque présumée ukrainienne vendredi soir. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a confirmé 37 hospitalisations et sept enfants parmi les blessés. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un véhicule en mouvement détruit, suivi d'une explosion de l'autre côté de la rue. Bien que la vidéo ne puisse être vérifiée de manière indépendante, elle sert de preuve de la situation de combat dans la région.

07:48 Médias : Plus de 66 000 soldats russes tués en UkraineSelon le média indépendant russe Mediazona, au moins 66 471 soldats russes ont été tués dans le conflit en Ukraine. Ce chiffre est issu de leur recherche et de leur documentation des noms de soldats via une analyse open source. Il convient however de noter que ce chiffre ne représente que les décès confirmés et ne tient probablement pas compte de l'ensemble des pertes. Le quartier général de l'armée ukrainienne estime un total plus élevé de plus de 600 000 pertes de soldats, tandis que les sources occidentales fournissent des chiffres similaires mais reconnaissent qu'ils sont probablement des sous-estimations.

06:27 ISW : La mécontentement envers Poutine grimpe alors que le taux d'approbation russe atteint un plus bas historiqueL'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) révèle dans sa dernière mise à jour que le mécontentement envers le gouvernement russe et le président Vladimir Poutine augmente suite à l'intrusion ukrainienne dans le territoire russe de Kursk. Selon un sondage réalisé par le fonds public d'opinion, 28% des participants ont exprimé leur mécontentement ou leur désapprobation envers les actions entreprises par les autorités russes en réponse à l'intrusion ukrainienne. Parallèlement, les sondages menés par le centre VCIOM indiquent une baisse de 3,5% du taux d'approbation de Poutine, le faisant chuter à 73,6%, un record historique depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Selon l'ISW, ces résultats de sondage suggèrent que le Kremlin prend acte de la croissance significative du mécontentement sociétal depuis l'incursion dans la région de Kursk.

05:40 Venezuela Remet Deux Colombiens Accusés de Combattre pour l'UkraineLes autorités russes ont arrêté deux ressortissants colombiens prétendument servant dans la Légion internationale d'Ukraine. Les arrestations ont été annoncées par le Service de sécurité fédéral (FSB) russe. Les individus arrêtés, Alexander Ante et Jose Aron Medina, ont été remis aux autorités russes par le Venezuela après avoir été appréhendés lors d'une escale à Caracas sur leur chemin de retour en Colombie. Des sources médias espagnoles indiquent que les hommes ont rejoint la Légion internationale pendant l'été 2023, alors qu'ils étaient détenus à l'aéroport de Caracas mi-juillet. Des documents et des vêtements militaires ukrainiens ont été découverts sur les hommes, preuve de leur implication dans le conflit.

04:47 Le Président Tchèque : L'Avancée Russe à Donetsk N'a Pas de Liens avec l'Opération Ukrainienne à KurskLe président tchèque Petr Pavel maintient que l'avancée russe près de Pokrovsk dans la région de Donetsk n'a aucun lien avec les opérations ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Il ne croit pas qu'il y a un lien direct entre l'offensive russe sur le front de Pokrovsk et les opérations ukrainiennes à Kursk, comme Pavel l'a déclaré lors d'une interview avec Radio Liberté. L'ambition du gouvernement russe de capturer des territoires dans les quatre régions – Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk et Kherson – qu'il considère comme les siennes reste inchangée, selon Pavel. Le Kremlin vise à atteindre cet objectif dans un délai raisonnable tant que les conditions météorologiques sont encore favorables pour les opérations militaires, a-t-il conclu.

03:47 Stoltenberg : L'Avancée Ukrainienne dans le Territoire de Kursk Est Jugée LégitimeLe secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a considéré l'avancée ukrainienne dans le territoire russe de Kursk comme légitime. L'Ukraine a le droit de se défendre, a affirmé Stoltenberg lors d'une interview avec le journal allemand "Die Welt am Sonntag". Selon le droit international, ce droit ne s'arrête pas à la frontière. En ce qui concerne les allégations des autorités russes selon lesquelles l'Ouest avait été informé à l'avance d'une attaque sur le territoire russe, Stoltenberg a souligné : "L'Ukraine n'a pas coordonné sa stratégie pour Kursk avec l'OTAN, et l'OTAN n'a joué aucun rôle dans cette affaire." La réponse de Stoltenberg a marqué sa première réaction à l'incursion ukrainienne dans la région frontalière russe.

02:48 L'Ukraine Accuse la Russie d'Utiliser massivement des Armes ChimiquesDepuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, plus de 4 000 cas d'utilisation d'armes chimiques ont été documentés sur les lignes de front, avec environ 3 100 cas signalés depuis décembre 2023. Cela représente une augmentation significative de l'utilisation de ces armes, affirment les autorités ukrainiennes, selon le "Kyiv Independent". Les chiffres suggèrent une augmentation substantielle du déploiement d'agents chimiques illégaux par rapport aux 600 cas enregistrés en janvier, comme rapporté par l'armée ukrainienne. Une statistique compilée par l'Ukraine montre que le nombre de cas signalés a atteint un record historique de 715 en mai 2024, avant de diminuer progressivement pendant les mois d'été. Aucun données n'est disponible pour août pour l'instant.

01:49 La CPI Exige l'Arrestation de Poutine During sa Visite en MongolieUn porte-parole officiel de la Cour pénale internationale (CPI), Fadi el-Abdallah, a déclaré à la BBC que la Mongolie, en tant qu'État membre de la CPI, est tenue d'appliquer le mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite prochaine. La visite de Poutine en Mongolie le 3 septembre serait sa première visite dans un pays membre de la CPI qui a ratifié le Statut de Rome, ce qui oblige les signataires à l'arrêter s'il entre sur leur territoire. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023, en raison de son implication dans le déplacement forcé d'enfants des territoires occupés par la Russie en Ukraine.

00:33 Appel Biden-von der Leyen : Relations transatlantiques inébranlablesLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a mis en avant l'importance des relations transatlantiques solides, quelle que soit l'issue des élections présidentielles américaines à venir en novembre, lors de son discours dacceptation à la conférence de sécurité Globsec à Prague. Von der Leyen a reçu le prix transatlantique tchèque et slovaque (CSTA) et a cité un appel vidéo avec le président américain Joe Biden le jour de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 comme un moment charnière dans leurs interactions. "Nous avons rapidement convenu d'une stratégie pour faire face à la guerre de Poutine", a déclaré von der Leyen. Une fois de plus, l'Europe et les États-Unis se sont tenus côte à côte, démontrant leur engagement du côté du droit de l'histoire.

23:19 La Russie Subit Cinq Morts dans les Attaques sur BelgorodAu moins cinq personnes ont trouvé la mort dans des attaques ukrainiennes sur la région frontalière russe de Belgorod, selon les rapports russes. Une femme et quatre hommes sont décédés de leurs blessures, selon une déclaration faite par le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, via le service de messagerie Telegram. Trente-sept personnes supplémentaires ont été blessées. Les autorités russes affirment que l'Ukraine a utilisé des munitions à cluster sur Belgorod et ses environs à l'aide de lance-roquettes multiples, avec Gladkov fournissant des preuves à l'appui de ces allégations.

22:01 L'Ukraine Recherche l'IA pour les Essaims de Drones et des Missiles Abordables pour les Contre-mesures aux Drones RussesL'Ukraine cherche des solutions pour les essaims de drones et des missiles abordables pour les contre-mesures aux drones russes, selon les rapports.

Ukraine vise à collaborer avec des fabricants d'armes pour créer une IA pour des essaims de drones et des missiles abordables afin de lutter contre les drones kamikazes russes, comme l'a mentionné Mykhailo Fedorov, ministre de la Transformation digitale, lors du Forum Globsec à Prague. Les deux nations ont considérablement investi dans la technologie des drones pendant l'invasion russe, influençant ainsi considérablement la guerre moderne. Selon Fedorov, les troupes ukrainiennes rencontrent divers défis, tels que l'armement russe, l'infanterie, la pénurie de munitions, les drones kamikazes et les drones de reconnaissance. En réponse, les forces ukrainiennes utilisent des drones à vue (FPV) à bas coût, des drones de reconnaissance, des systèmes de défense aérienne compacts et des drones faits maison à longue portée pour cibler les objectifs russes, déclare Fedorov. "Quels sont les défis à venir pour lesquels nous avons besoin de votre aide ? Comment pouvons-nous développer un système de guidage laser efficace, comment devons-nous créer une IA pour les essaims de drones, comment pouvons-nous fabriquer des HIMARS ukrainiens, comment pouvons-nous produire des missiles ukrainiens peu coûteux pour abattre les Shaheds ?" demande Fedorov.

21:32 Ukraine reçoit une livraison urgente de munitions d'artillerie

L'Ukraine reçoit sa première livraison de munitions d'obusiers de l'alliance États-Unis-Europe, comme l'a confirmé le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavsky, à Bruxelles. La livraison de munitions d'artillerie de 155 mm est cruciale pour le front. "L'initiative d'obusiers tchèques est un succès, avec 500 000 projectiles de gros calibre prévus pour être livrés d'ici la fin de l'année. Environ 100 000 pièces ont été envoyées chaque mois de juillet et août", déclare Lipavsky.

Vous pouvez suivre toutes les mises à jour précédentes ici.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à la possibilité d'une escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie, déclarant que l'aide militaire supplémentaire ne doit pas interférer avec les efforts diplomatiques pour résoudre le différend pacifiquement.

here.)

Suite à la décision de l'administration Biden de refuser d'envoyer du personnel américain pour aider à l'entretien de l'équipement militaire ukrainien, l'Union européenne a encouragé ses États membres à fournir une aide plus substantielle à l'industrie de la défense ukrainienne.

Lire aussi: