A 17h28, les autorités russes rapportent un ferry en feu suite à une attaque ukrainienne présumée.

Un incendie fait rage sur un pétrolier dans le port russe de Kavkaz, situé dans la région de Krasnodar, à l'est de la Crimée, selon les autorités locales. Elles attribuent cet incident à une attaque ukrainienne.

16:41 La Russie annonce des progrès à Pokrovsk, l'Ukraine se vante de victoires à KurskL'armée russe affirme avoir pris le contrôle d'un autre village à proximité de la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, ses troupes se trouvant maintenant à environ 10 kilomètres de la ville, une importante base logistique. Le président ukrainien Zelenskyy avait précédemment annoncé son intention de renforcer les troupes dans la région. Maintenant, il annonce un succès à Kursk, dans la région russe, avec des troupes qui ont saisi un autre village et renforcé le "fonds d'échange" - capturant plus de soldats russes. Selon ces rapports, les troupes ukrainiennes contrôlent 94 villages et plus d'un thousand kilomètres carrés de terrain à Kursk. Cependant, cela n'a pas été vérifié indépendamment.**

16:12 L'Ukraine nie une prétendue attaque contre la centrale nucléaire : la Russie pourrait orchestrer une 'provocation nucléaire'L'Ukraine rejette l'allégation du président russe Poutine selon laquelle des troupes ukrainiennes ont cherché à attaquer la centrale nucléaire de Kursk la nuit précédente. "C'est un mensonge éhonté", écrit Mykola Lukashevych, chef de la section de contre-désinformation du Conseil de sécurité et de défense de l'Ukraine. Il suggère que la Russie pourrait planifier une provocation nucléaire elle-même et considère la "possibilité d'une provocation nucléaire par la Russie" comme réelle, compte tenu de l'implication de Poutine.**

15:46 Les niveaux de stockage de gaz de l'UE atteignent 90 %Les installations de stockage de gaz de l'UE sont maintenant à 90 % pleines, deux mois avant la date prévue, selon le rapport de la Commission européenne. L'UE est ainsi "prête pour l'hiver prochain". En fin 2022, les 27 États membres de l'UE ont convenu que les stocks de gaz de l'UE devaient être d'au moins 90 % pleins d'ici le 1er novembre. Selon les données du portail Gas Infrastructure Europe, les niveaux de remplissage varient selon les pays : l'Espagne détient le niveau de remplissage le plus élevé, à 100 %, tandis que la Lettonie est à environ 69 %. En Allemagne, le stockage est à 93,6 % plein. L'UE vise à réduire sa dépendance au gaz naturel russe, en augmentant les importations de GNL des États-Unis et les importations de gaz de la Norvège.**

15:21 Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer une centrale nucléaire russeLe président russe Vladimir Poutine affirme que l'Ukraine a attaqué la centrale nucléaire de Kursk. "L'ennemi a tenté d'attaquer la centrale nucléaire la nuit dernière", déclare Poutine sans fournir de preuves. "L'AIEA a été informée", ajoute-t-il lors d'une réunion du gouvernement diffusée à la télévision. L'AIEA avait précédemment recommandé à toutes les parties d'exercer la plus grande prudence et la plus grande retenue en raison des conséquences potentielles pour la centrale.**

14:50 Le directeur de l'AIEA se rendra prochainement à la centrale nucléaire de KurskLe directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra prochainement à la centrale nucléaire russe de Kursk. L'AIEA a confirmé cette visite "la semaine prochaine". En août, une offensive ukrainienne importante a eu lieu dans la région russe de Kursk. La société d'État russe Rosatom a ensuite mis en garde contre une menace pour la CNPP en raison des attaques ukrainiennes, située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.**

14:21 Evacuation massive de 115 000 personnes des régions frontalières russes115 000 personnes ont été évacuées des régions frontalières russes avec l'Ukraine, a annoncé le vice-Premier ministre russe Denis Manturov. Des évaluations des dommages agricoles et industriels causés par l'offensive ukrainienne sont en cours, a-t-il expliqué lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine et les chefs de l'administration. "Je vous ai réunis aujourd'hui pour discuter des développements actuels dans les régions frontalières de la Russie", a commencé Putin.**

14:00 Tusk soutient le rôle potentiel de l'Inde en tant que médiateur dans la guerre en UkraineLe Premier ministre polonais Donald Tusk considère favorablement le rôle potentiel de l'Inde en tant que médiateur dans la guerre en Ukraine. "Je suis très satisfait que le Premier ministre ait réaffirmé sa volonté de s'engager personnellement pour une résolution pacifique, juste et rapide du conflit", a déclaré Tusk à Varsovie après avoir discuté avec Modi. La proposition de médiateur de Modi est particulièrement importante car il prévoit de se rendre à Kyiv pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.**

13:40 "Pas de preuve d'une 'incursion limitée' à Kursk"Le chancelier allemand Olaf Scholz considère l'avancée ukrainienne en Russie comme "une opération à court terme et limitée". Cependant, selon le rapport actuel de la correspondante de ntv Nadja Kriewald depuis Sumy, dans l'est de l'Ukraine, il n'y a actuellement aucune preuve de cela. "Au contraire", dit-elle.**

13:20 Plusieurs avions militaires russes prétendument détruits lors d'attaques à SawaslejkaPlusieurs avions russes sont prétendument détruits lors d'attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka. Le diffuseur d'État ukrainien Suspilne a rapporté cela selon des sources de renseignement. Le 16 août, un intercepteur supersonique MiG-31K et deux Iliouchine-76 de transport stratégique ont prétendument été détruits, et environ cinq avions (probablement MiG-31K/I) ont été endommagés. Lors d'une attaque le 13 août, un dépôt de carburant et de lubrifiants a été touché, et un autre MiG-31K/I a été endommagé.**

13:06 Le FSB ouvre des enquêtes pénales contre des journalistes étrangersL'agence de sécurité intérieure russe FSB a lancé des enquêtes pénales contre plusieurs journalistes étrangers en raison de leurs reportages dans la région russe de Kursk, où les forces ukrainiennes contrôlent plusieurs localités. Des enquêtes ont été ouvertes contre un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiennes pour avoir prétendument franchi illégalement la frontière nationale, selon le FSB. Selon l'agence, les journalistes ont filmé dans la ville de Sudja, qui est sous contrôle ukrainien. L'agence de renseignement a annoncé qu'elle allait prochainement émettre des mandats d'arrêt internationaux. Les trois journalistes pourraient écoper de cinq ans de prison en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a pu retourner chez lui dans le cadre d'un échange de prisonniers après avoir été condamné à 16 ans dans un camp de travail pour alleged espionnage. Lire la suite ici.

12:34 Zelensky dans la région frontalière : "Fonds d'échange" rempli à nouveauLe président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région frontalière de Soumy, dans le nord-est du pays, d'où les forces ukrainiennes ont avancé en Russie il y a plus de deux semaines. Il a annoncé queanother location in the Kursk region had been captured. Il a également déclaré que le "fonds d'échange" avait été renfloué, faisant référence à la capture de soldats russes pour un futur échange avec les Ukrainiens détenus en captivité en Russie. Zelensky a souligné que depuis l'offensive de Kursk, les attaques sur Soumy et le nombre de civils tués là-bas avaient diminué. Il a publié une vidéo le montrant avec le commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui l'informait du renforcement des troupes dans l'est de l'Ukraine. La Russie continue d'avancer là-bas.

12:06 Drone suspecté russe repéré ? à proximité d'infrastructures critiques à BrunsbüttelSelon le journal "Bild", des drones suspects russes ont été repérés à proximité du plus grand parc industriel du Schleswig-Holstein. Ces derniers jours, des drones ont été régulièrement observés volant à grande vitesse au-dessus de la centrale nucléaire décommissionnée et du terminal GNL à Brunsbüttel. Le parquet de Flensburg enquête en raison de soupçons d'espionnage dans le but de sabotage. Selon un rapport interne de la police, "la zone d'interdiction de vol a été violée à plusieurs reprises par survol de la centrale nucléaire". Un objet ennemi, probablement un drone militaire, a été détecté. Selon "Bild", les drones seraient de fabrication russe et pourraient avoir été lancés depuis des navires civils en mer du Nord. Lire la suite ici.

11:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques potentielles dans les jours à venirL'ambassade des États-Unis à Kyiv a émis un avertissement sur un risque accru d'attaques aériennes à l'approche du jour de l'indépendance de l'Ukraine le samedi. Dans les jours à venir et pendant le week-end, il y a un danger accru que la Russie attaque l'Ukraine avec des drones et des missiles, selon l'ambassade sur son site web. L'Ukraine célèbre le 33e anniversaire de son indépendance de l'Union soviétique le 24 août. Cette fête a pris une signification particulière pour les Ukrainiens depuis le début de la guerre en Ukraine il y a exactement deux ans et demi. Récemment, les forces ukrainiennes ont pénétré de manière inattendue sur le territoire russe dans la région frontalière de Kursk. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cela de provocation et a menacé de répondre de manière appropriée.

11:13 Base militaire en feu à VolgogradUn incendie se déclare sur une base militaire près de Marinovka dans la région russe du sud de Volgograd. Les habitants entendent des explosions. Les autorités locales attribuent l'incendie à une frappe de drone ukrainien, sans faire état de victimes.

10:41 La Russie construit des abris préfabriqués en béton dans la région de KurskLes autorités de la région russe frontalière de Kursk installent des abris préfabriqués en béton pour la population. "Sur mon ordre, l'administration de la ville de Kursk a désigné des emplacements centraux pour l'installation de bunkers modulaires préfabriqués", a déclaré le gouverneur régional Alexei Smirnov sur Telegram. Des bunkers sont construits à des endroits animés, tels que 60 arrêts de bus. Smirnov a publié une photo d'un camion livrant l'un des blocs. Des bunkers sont également installés dans deux autres endroits, y compris Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de la région. La Russie accuse l'Ukraine de planifier une attaque contre l'installation, que l'Ukraine nie.

10:10 L'Ukraine signale une avancée dans la région de KurskL'Ukraine signale plus de 40 attaques des troupes russes près de la ville de Pokrovsk, presque toutes repoussées. Le président Zelensky promet de renforcer les troupes dans la région. De plus, l'avancée dans la région de Kursk se poursuit.

09:42 La Russie revendique la destruction de drones dans plusieurs régionsLes forces russes affirment avoir intercepté plusieurs frappes aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays, selon des rapports officiels. Dans la région de Volgograd, le gouverneur Andrei Bocharov a déclaré sur Telegram que "la plupart des drones ont été détruits" près du village de Marinovka (voir l'entrée à 07h30). Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur Alexei Smirnov a déclaré que "deux missiles ukrainiens et un drone ont été abattus par la défense aérienne russe". Dans la région de Rostov au sud, le gouverneur Vasily Golubev a déclaré qu'une attaque avec cinq drones avait été "repoussée". Des drones ont également été rapportés abattus dans les régions russes de Voronezh et de Bryansk.

09:09 Armes à longue portée contre des cibles russes : Kyiv cherche l'approbation internationaleLe ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov, rencontre un groupe bipartisan de représentants de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv. Selon le ministère ukrainien, la réunion implique le représentant républicain Rob Wittman et le représentant démocrate David Trone, qui discutent de la situation au front et de la politique internationale concernant le déploiement d'armes à longue portée contre des cibles russes. Umerov a commenté : "J'ai insisté sur l'importance d'obtenir rapidement l'approbation de nos alliés pour mettre en œuvre pleinement les armes à longue portée contre des cibles russes. Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 Un héros de Star Wars lance une campagne de collecte de fondsConnu pour son rôle dans "Star Wars" en tant que Luke Skywalker, l'acteur américain Mark Hamill, en collaboration avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, lance une campagne de collecte de fonds pour des robots de déminage en Ukraine. Grâce à l'initiative "Terrain sûr", ils cherchent à atteindre un objectif de 441 000 $. Ces robots sont capables de retirer les mines en toute sécurité dans des endroits difficiles d'accès. Timothy Snyder a déclaré : "L'une des horreurs que la Russie a commises en Ukraine est la dispersion de millions de mines terrestres. J'ai visité des zones proches du front où des gens se mettent en danger pour aider les autres à reprendre leurs activités agricoles et à retourner chez eux. Avec ces robots, les mines peuvent être retirées et des vies peuvent être sauvées." Beaucoup d'Ukraine est actuellement contaminée par des mines, et leur retrait pourrait prendre des décennies.

08:01 Moscou prépare les Russes à une "nouvelle réalité"L'assaut ukrainien sur Kursk représente un test pour la propagande moscovite. despite la distance, un interlocuteur lié à la Kremlin a informé Meduza, un portail russe indépendant basé à Riga, "même l'intrusion sur le territoire russe et le contrôle de villages est une nouvelle occurrence et une source de grande préoccupation." Face à l'inquiétude maintenant visiblement accrue, le Kremlin travaille à préparer les Russes à une "nouvelle réalité" et à une "nouvelle normalité". Le message est : l'ennemi a bel et bien pénétré sur le territoire russe, ils sont proches de la défaite - mais le retour du territoire prendra du temps, et les Russes doivent attendre. Entre-temps, ils encouragent la population à "transformer la négativité et le choc en une direction positive" - notamment en collectant des fournitures d'aide pour Kursk. Selon Meduza, tous les officiels interrogés sont d'accord pour dire que le conflit à Kursk pourrait durer plusieurs mois. Un officiel du gouvernement précise que cette estimation est "plutôt optimiste - si tout se passe bien."

07:30 Officiel russe confirme l'attaque de drone contre une installation militaireLes autorités russes confirment les rapports d'une attaque de drone ukrainien contre une installation militaire dans la région russe du Sud de Volgograd. Le gouverneur régional, Andrei Bocharov, a confirmé le crash du drone dans l'installation via Telegram, et il n'y a pas eu de victimes. Cependant, Bocharov n'a pas spécifié quelle installation militaire a été touchée. Il a expliqué que Marinovka a été attaquée, où la Russie maintient une base aérienne.

06:56 Ancien conseiller : Poutine a manipulé TrumpL'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, pense que le président russe Vladimir Poutine a réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. McMaster reveals this in his book "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House," as reported by "The Guardian." According to McMaster, Putin, a ruthless ex-KGB agent, exploited Trump's ego and insecurities with flattery. Putin called Trump 'an extraordinary person, talented, beyond any doubt,' exerting a near-hypnotic influence over him. McMaster, who served as Trump's security advisor for about a year, had warned Trump about Putin at the time: "Mr. President, he is the master of deception in the world." He stated that Putin was confident he could 'trick' Trump and secure a loosening of sanctions and a quick withdrawal of US troops from Syria and Afghanistan.

06:20 Des rapports font état d'un incendie dans une base aérienne russe à VolgogradDes explosions ont été rapportées pendant la nuit à Volgograd, une ville de la région de Volgograd. Selon divers canaux Telegram russes, celles-ci semblent être le résultat d'une attaque de drone, avec un incendie sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud de Moscou. L'attaque est censée avoir ciblé la base aérienne de Marinovka, située dans le village d'Octyabrsky, à environ 20 km de Kalach sur le Don. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu six à dix explosions bruyantes, accompagnées de sons de drones, selon Telegram.

04:27 Le service de renseignement militaire ukrainien parle des frappes de drones russesLe service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les objectifs des attaques de drones en Russie pendant la nuit. Elles étaient dirigées contre l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, comme l'a indiqué le chef du HUR Kyrylo Budanov sur le site militaire "The War Zone". Environ 50 drones ont été impliqués. Des enquêtes sont en cours pour déterminer l'ampleur des dommages éventuels. Les autorités russes ont rapporté le matin qu'elles avaient abattu 45 drones sur le territoire russe.

03:09 Mesures de sécurité pour les élections russes controverséesDans la région russe contestée de Kursk, des mesures de sécurité sont mises en place pour les élections régionales à venir. Les travailleurs des urnes seront équipés de gilets pare-balles et de casques, et des bureaux de vote supplémentaires seront installés dans d'autres régions pour les résidents déplacés, selon la chef de la commission électorale régionale, Tatjana Malachowa, selon les médias russes. La région est actuellement sous état d'urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues du 6 au 8 septembre dans diverses régions de Russie.

01:34 Impact des démocraties occidentales sur les vues de la politique étrangère de FicoLe Premier ministre slovaque Robert Fico se plaint de subir des pressions des démocraties occidentales sur des questions importantes de politique étrangère. Il affirme que ceux qui s'écartent de la "ligne principale" sont "arbitrairement mis sous pression et menacés d'isolement", selon une déclaration publiée à l'occasion du 54e anniversaire de l'invasion de Prague par les troupes du pacte de Varsovie. Dans cette déclaration, Fico fait un parallèle entre l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie et ce qu'il perçoit comme des pressions actuelles sur les points de vue divers en Europe. Fico est opposé à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a fait face à des accusations de proximité avec la Russie.

00:12 L'Ukraine repousse la plupart des attaques russes près de PokrovskL'Ukraine affirme avoir repoussé 44 des 46 attaques russes le long du front près de la ville de Pokrovsk, dans l'est du pays, selon l'état-major. À 21:00 CET, les combats se poursuivent sur les deux autres secteurs. Les attaques ont entraîné la mort ou la blessure de 238 soldats russes. Aucun chiffre n'est fourni pour les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore commenté.

23:09 La Russie nie l'infiltration ukrainienne à BryanskLa Russie nie les allégations d'une infiltration ukrainienne dans la région frontalière de Bryansk, adjacente à Kursk. Le groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien a été arrêté par le service de sécurité russe FSB et les unités de l'armée, selon le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz. Il a rapporté que la situation était sous contrôle sur Telegram.

22:15 Zelensky demande une allocation rapide de l'aide promiseLe président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son espoir de voir l'aide financière promise par l'Occident, d'un montant de plusieurs milliards de dollars, être rapidement débloquée, y compris les fonds provenant des actifs de l'État russe gelés. Bien que de nombreuses déclarations politiques aient été faites, plus d'actions sont attendues, a-t-il déclaré dans son discours du soir. "Mais nous avons besoin d'un mécanisme pratique." L'Ukraine a besoin de ces fonds pour se défendre contre l'agression russe. "Les discussions sur le sujet ont déjà trop duré, et nous avons besoin de décisions maintenant." Les pays du G7 ont convenu d'un nouveau paquet d'aide financière pour Kyiv lors de leur sommet de juin, garantissant un prêt généreux de 50 milliards de dollars grâce aux intérêts perçus sur les actifs russes gelés.

21:52 Poutine salue les liens commerciaux Russie-ChineLe président russe Vladimir Poutine salue la coopération économique en cours entre la Russie et la Chine. "Nos relations commerciales progressent positivement (...). L'attention que les deux gouvernements portent aux relations commerciales et économiques porte ses fruits", a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des projets et des plans d'envergure dans les domaines économique et humanitaire", a ajouté Poutine. Li a caractérisé les relations sino-russes comme étant à un "niveau sans précédent", selon le Kremlin. La coopération stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial clé en raison des sanctions occidentales.

21:20 La détention de l'ancien vice-ministre russe de la Défense est prolongéeL'ancien vice-ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov reste en détention dans une affaire de corruption. Sa demande de mise en liberté sous caution et son appel contre la détention ont été tous deux rejetés, selon l'agence de presse russe TASS. Bulgakov était responsable des achats pour les forces armées russes avant d'être limogé. Un tribunal de Moscou a également ordonné la détention de deux personnes présumées complices de Bulgakov et de leur entreprise, qui aurait remporté neuf contrats entre 2022 et 2024, causant des dommages d'environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros).

21:00 L'Ukraine renforce ses forces à PokrovskConformément au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, l'Ukraine renforce ses troupes dans la région contestée de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Nous comprenons les intentions militaires russes là-bas, a-t-il déclaré lors d'une adresse télévisée. Parallèlement, l'offensive ukrainienne dans la région russe de

