A 17h25, l'ancien ministre russe des Affaires étrangères Kosyrev exprime que Poutine persistera à attaquer les nations, visant à les humilier.

17:04 Controverse autour du Taureau : les politiciens de la coalition plaident pour la livraison d'armes à longue portéeLes politiciens des partis de la coalition plaident en faveur de l'autorisation donnée à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles sur le territoire russe. "Nous devons aider l'Ukraine, aux côtés d'autres États européens, du Royaume-Uni et des États-Unis, à détruire les installations militaires sur le sol russe", déclare la députée FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, selon "Der Spiegel". Elle ajoute : "Cela signifie également que l'Allemagne doit enfin livrer le Taureau. Le Taureau a été spécifiquement conçu dans ce but - pour neutraliser les cibles militaires avant qu'elles ne puissent lancer des attaques lourdes." Le député vert Toni Hofreiter partage un point de vue similaire. "Pour garantir la reconstruction durable de l'infrastructure endommagée, l'utilisation d'armes à longue portée contre les sites de lancement russes est essentielle", affirme le membre du parti vert.

16:35 Combats intenses à Kurachove - L'Ukraine signale des attaques massivesSelon les rapports ukrainiens, les forces russes intensifient leurs attaques dans l'est de l'Ukraine près de la ville contestée de Kurachove. Les combats les plus intenses de ce mois-ci ont eu lieu ici, selon le gouvernement de Kyiv. Simultanément, les troupes russes progressent vers la ville de Pokrovsk, un important hub ferroviaire situé à environ 33 kilomètres au nord de Kurachove. La Russie cherche à établir de nouvelles lignes de front, à perturber la logistique ukrainienne et à prendre le contrôle du reste de la région de Donetsk orientale. L'armée ukrainienne signale avoir repoussé 64 attaques près de Kurachove et 36 près de Pokrovsk au cours des dernières 24 heures. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue ses troupes pour avoir maintained leurs positions à Pokrovsk et Kurachove, décrivant ces secteurs comme les deux plus difficiles sur le front est.

15:56 Actions ukrainiennes à 1 900 kilomètres de la frontière ? La région russe ferme son espace aérienLes autorités de la région russe du nord de Mourmansk signalent à nouveau une supposée menace de drones ukrainiens. En mesure de sécurité, l'espace aérien est fermé, écrit le gouverneur Andrei Chibis sur Telegram. La région se trouve à environ 1 900 kilomètres de l'Ukraine. L'autorité de l'aviation Rosaviatsiya a temporairement suspendu les décollages et atterrissages à l'aéroport de Mourmansk et d'Apatity pour des raisons de sécurité. Le Grand Nord de la Russie abrite la flotte du Nord et une base aérienne d'où décollent des bombardiers stratégiques pour frapper l'Ukraine.

15:22 Le ministère britannique expose - La Russie est maintenant en possession de ces missiles iraniensLe ministère britannique de la Défense a révélé des détails concernant les missiles iraniens apparemment fournis à la Russie. Selon les informations, il s'agit de missiles balistiques à courte portée du type Fath-360, également connus sous le nom de BM-120. Présentés pour la première fois en 2020, ces missiles peuvent transporter une ogive de 150 kilogrammes sur une distance de 120 kilomètres et atteindre leur cible avec une précision estimée de 30 mètres. Le rapport quotidien d'intelligence du ministère de la Défense de Londres révèle que la capacité de la Russie à effectuer des frappes précises contre des cibles militaires ou civiles ukrainiennes près du front a été renforcée.

14:45 La Pologne n'a pas encore fourni de fonds pour le plan d'artillerie tchèqueSelon le média polonais Gazeta Wyborcza, la Pologne n'a pas encore contribué de fonds au projet d'artillerie tchèque, qui vise à acquérir des obus pour l'Ukraine à l'aide de fonds de plusieurs partenaires occidentaux. L'Allemagne est présentée comme le principal et le plus rapide financeur. Si tout se passe comme prévu, l'Ukraine devrait recevoir 100 000 obus ce mois-ci, avec pour objectif d'en recevoir 500 000 d'ici la fin de 2024 et encore plus en 2025. Les problèmes liés à l'implication de la Russie sur le marché sont signalés en provenance de Prague.

14:20 Pistorius considère comme légal l'approbation par les partenaires de l'OTAN de l'utilisation d'armes à portée étendue par l'Ukraine contre des cibles sur le territoire russeLe ministre fédéral de la Défense Pistorius considère comme légalement justifiée la possibilité pour les partenaires de l'OTAN d'autoriser l'Ukraine à utiliser des armes à portée étendue contre des cibles sur le territoire russe. Il a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient le droit de choisir les armes qu'ils fournissent "conformément au droit international". En ce qui concerne les menaces du président russe Putin selon lesquelles l'OTAN serait en guerre contre son pays, Pistorius a déclaré : "Les menaces de Putin sont les menaces de Putin. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il menace quand il veut et il incite quand il le juge nécessaire."

13:57 Zelensky annonce le retour de 49 prisonniers de guerreLe président ukrainien Zelensky a annoncé le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie, dont d'anciens combattants de la aciérie Azovstal de Marioupol, qui a été assiégée par l'armée russe au printemps 2022. "49 Ukrainiens sont rentrés chez eux", a déclaré le chef de l'État, partageant des photos de soldats et de femmes soldats enveloppées dans des drapeaux ukrainiens. Selon Zelensky, ils sont membres de l'armée, de la garde nationale, de la police nationale, de la garde-frontière et des civils. Initialement, Zelensky n'a pas précisé si le retour était le résultat d'un échange de prisonniers avec la Russie. Les médias ukrainiens rapportent que 23 des 49 rapatriés sont des femmes.

13:46 Tusk répond aux menaces de Putin : "Ne supposez pas trop"Le Premier ministre polonais Donald Tusk ne s'inquiète pas des dernières menaces de Vladimir Putin concernant les armes à longue portée ciblant la Russie. Si la situation en Ukraine et sur le front ukraino-russe doit être prise au sérieux, Tusk dit : "Je ne supposerais pas trop sur les dernières déclarations du président Putin." Au lieu de cela, ces déclarations reflètent la position difficile de l'armée russe sur le front. Putin avait précédemment déclaré que l'Ouest serait directement en guerre contre la Russie si elle permettait à l'Ukraine d'attaquer le territoire russe avec des roquettes à longue portée produites en Ukraine.

13:21 Pékin suggère les négociations comme unique solution pour les conflits comme l'Ukraine et Gaza Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, propose "les négociations" comme seule solution aux conflits tels que ceux en Ukraine et dans la bande de Gaza lors d'un forum de sécurité international à Pékin. Il suggère que pour "résoudre la crise en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, favoriser la paix et les négociations est la seule option viable."

12:58 Le pétrole et le gaz jouent un rôle crucial dans l'expédition de Scholz en Asie centrale Le gouvernement allemand prévoit d'augmenter ses importations de pétrole du Kazakhstan. Un représentant du gouvernement déclare, à la veille du voyage du chancelier Olaf Scholz en Ouzbékistan et au Kazakhstan à partir de dimanche, "Nous sommes ouverts à l'expansion potentielle des approvisionnements en pétrole du Kazakhstan". Ils cherchent à fournir diverses options d'approvisionnement pour la raffinerie PCK de Schwedt, avec plus de pétrole du Kazakhstan comme option possible. Cependant, ils ont également besoin d'options alternatives, car le pétrole kazakh est transporté par des pipelines russes vers l'Allemagne, donnant ainsi à Moscou un levier. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Allemagne a cessé d'importer du pétrole russe. Le voyage de Scholz se concentrera également sur les approvisionnements en gaz d'Asie centrale. "Nous devons obtenir du gaz de quelque part, et c'est là que l'Asie centrale entre en jeu en raison de ses importantes ressources en gaz."

12:26 La France demande une réunion avec le représentant iranien en réponse aux allégations de missiles La France a demandé une réunion avec le représentant iranien au ministère des Affaires étrangères à Paris. Cette mesure suit des rapports selon lesquels la Russie aurait reçu des missiles balistiques de l'Iran, qui pourraient potentiellement être déployés en Ukraine dans les semaines à venir. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait précédemment avancé cette affirmation, mais l'Iran la nie.

12:03 Le Pentagone minimise l'offensive russe à Kursk Le Pentagone considère l'offensive russe à Kursk comme "marginale". Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a déclaré jeudi : "Nous avons remarqué que des unités russes tentent une certaine offensive dans la région de Kursk. Cependant, à ce stade, je la qualifierais de marginale, mais nous surveillons de près la situation." Le ministère russe de la Défense affirme que ses soldats ont repris dix villages, mais ces allégations restent non vérifiées. L'armée ukrainienne a lancé une offensive dans la région frontalière russe de Kursk il y a environ cinq semaines, ayant prétendument capturé environ 100 villages russes et plus de 1 200 kilomètres carrés depuis lors.

11:38 L'armée de l'air ukrainienne signale des défenses de drones réussies, malgré les dommages L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 24 des 26 drones de la nuit précédente. Dans la région d'Odessa, une personne a été blessée et 20 maisons ont été endommagées. Dans la région de Mykolajiw, des débris de drone ont allumé un incendie dans une installation de traitement des aliments, selon les autorités régionales. De plus, l'infrastructure énergétique de la région d'Iwano-Frankiwsk a été endommagée.

11:16 Shoigu rencontre Kim à Pyongyang Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, s'est entretenu avec le leader nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang. Les réunions se sont déroulées dans une "atmosphère unique de confiance et de camaraderie", selon le Conseil de sécurité russe. Ces discussions devraient contribuer de manière significative à la mise en œuvre du pacte de défense signé par Kim et le président russe Vladimir Putin en juin. Le pacte prévoit une assistance réciproque en cas d'agression contre l'une des parties. Cependant, les puissances occidentales accusent Moscou d'utiliser des roquettes et des obus d'artillerie nord-coréens en Ukraine, nécessitant des munitions supplémentaires pour l'offensive russe en cours en Ukraine. À cette fin, la Russie s'est tournée vers des pays comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord.

10:46 Le président de la Douma accuse NATO de mener une guerre contre la Russie Le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, affirme que l'OTAN participe activement aux combats en Ukraine. "Ils mènent une guerre contre notre pays", a-t-il déclaré sur Telegram. Il suggère que l'OTAN guide les forces ukrainiennes dans le ciblage sélectif des villes russes pour les attaques, organise les déploiements militaires et donne généralement des ordres au gouvernement ukrainien.

10:17 Munz sur la menace de guerre de Putin à l'OTAN : c'est juste de la rhétorique Dans les cercles occidentaux, persistent des préoccupations quant à la possibilité que l'autorisation donnée à l'Ukraine de mener des frappes de longue portée contre le territoire russe puisse entraîner une escalade. Précisément cette scenario a de nouveau été menacé par le président russe Vladimir Putin. Cependant, le correspondant de ntv Rainer Munz estime qu'il n'y a pas grand-chose derrière les avertissements de Putin.

L'Allemagne et la Lituanie ont finalisé les plans pour le déploiement d'une brigade prête au combat en Lituanie, un membre de l'OTAN dans la région baltique. Le ministre de la Défense Boris Pistorius et son homologue lituanien Laurynas Kasciunas ont signé l'accord à Berlin. Selon le ministère de la Défense, l'accord renforce la présence de l'OTAN et clarifie le statut juridique des troupes et du personnel civil allemands en Lituanie. Cette mesure vise à fournir une sécurité juridique. L'accord couvre divers aspects tels que les droits de résidence, les lois fiscales, l'éducation, les réglementations sur la santé, les règles de circulation et la sécurité publique, entre autres. L'objectif est d'établir un cadre juridique permettant l'établissement d'écoles et de jardins d'enfants allemands en Lituanie. La brigade devrait être opérationnelle d'ici 2027. Lisez plus ici.

La Russie a expulsé six diplomates britanniques suite à des allégations d'espionnage. Le Service de sécurité fédérale (FSB) russe affirme que le Foreign Office de Londres coordonne des efforts pour escalader les tensions politiques et militaires. La Russie cherche à affaiblir stratégiquement elle-même face à l'Ukraine, selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. En réponse, le Foreign Office britannique a rejeté ces allégations comme non fondées. L'expulsion de la Russie est une riposte aux actions du Royaume-Uni en réponse aux activités présumées de la Russie en Europe et au Royaume-Uni.

08:31 Putin lance un avertissement à l'Occident concernant les armes de longue portée

08:03 Russie propose de partager ses connaissances sur les armes occidentales

La Russie est prête à partager ses connaissances sur les armes occidentales acquises au cours du conflit en Ukraine. Le ministre adjoint russe de la Défense, Alexander Fomin, a fait cette déclaration lors d'une conférence de sécurité en Chine. La Russie souhaite partager ces connaissances avec ses alliés, car ses armes ont acquis une certaine habitude de contrer les armes occidentales pendant le conflit.

07:34 SBU annonce des arrestations : des hommes accusés d'avoir mis le feu à des véhicules militaires à Kyiv

Cinq individus sont suspects d'avoir mis le feu à des véhicules militaires à Kyiv sur ordre d'une agence de renseignement russe. Tous les suspects ont été arrêtés, selon le SBU, le service de sécurité d'Ukraine. Selon le SBU, les hommes sont accusés d'avoir mis le feu à cinq véhicules militaires et de distribuer des tracts pour salir l'armée. Les suspects, originaires de différentes régions d'Ukraine, étaient venus à Kyiv à la recherche de travail et ont été contactés par des agents russes via Telegram pour des paiements rapides. Les hommes ont également enregistré leurs actions pour la rémunération promise, mais finalement aucun paiement n'a été effectué.

07:05 Le rabbin en chef ukrainien pleure la perte de son fils adoptif tué dans le conflit

Le rabbin en chef ukrainien Moshe Asman pleure la perte de son fils adoptif, Anton Samborskij, décédé dans le conflit ukrainien. Des milliers de soldats, de vétérans et d'autres personnes ont rendu hommage à un service commémoratif à Kyiv jeudi. Samborskij, 32 ans, a disparu à la fin juillet et sa mort a été confirmée plusieurs semaines plus tard. En mai, Samborskij est devenu père, a partagé le rabbin Asman sur les réseaux sociaux. Il a été appelé quelques semaines plus tard. Asman a parlé à son fils pour la dernière fois le 17 juillet.

06:29 Japon signale un incident impliquant des avions de chasse russes

L'armée japonaise a déployé des avions de chasse jeudi en réponse à deux avions russes qui ont survolé le territoire japonais. Les avions russes n'ont pas pénétré dans l'espace aérien japonais, ont rapporté les officiels du ministère de la Défense. Les avions russes, identifiés comme des Tu-142, ont volé de la mer vers la région du sud d'Okinawa et y sont restés de matin jusqu'à l'après-midi. Le Japon a envoyé ses avions de défense et défendu son territoire. Les avions russes ont ensuite volé vers le nord, traversant les îles Kouriles contestées.

06:07 Moscou : les États-Unis adoptent une politique de containment contre la Russie et la Chine

Le ministre adjoint russe de la Défense, Alexander Fomin, a déclaré lors d'une conférence de sécurité en Chine que les États-Unis mettent en œuvre une politique de containment contre la Russie et la Chine. Selon l'agence de presse russe TASS, Moscou et Pékin prônent un ordre mondial équitable, multilatéral et basé sur l'égalité et le respect mutuel. Cependant, l'Occident planifie des conflits en Asie en établissant de nouveaux blocs de sécurité dans la région.

05:27 Navire de cargaison ukrainien prétendument touché par une frappe aérienne russe

La marine ukrainienne a fourni des mises à jour sur une prétendue frappe aérienne russe sur un navire de cargaison civil dans la mer Noire. Un bombardier Tu-22 est suspecté d'avoir tiré un missile anti-navire Ch-22 sur le navire, qui se trouvait en dehors des eaux territoriales ukrainiennes. Le navire, battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, se dirigeait vers l'Égypte avec une cargaison de blé du port ukrainien de Chornomorsk. La BBC a rapporté que le navire se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie. De plus, un missile Ch-31, utilisé pour la guerre électronique, a été tiré à la place d'un Ch-22 avec une puissance explosive substantielle destinée aux porte-avions.

Un soldat moldave est malheureusement décédé dans des circonstances incertaines pendant qu'il accomplissait ses devoirs à la frontière avec la zone séparatiste de Transnistrie. Selon le ministère de la Défense de la Moldavie, le soldat a été grièvement blessé par un coup de feu de son propre arme pendant ses heures de service. Les autorités judiciaires et les experts médico-légaux enquêtent maintenant sur cet incident. Des soldats moldaves, ainsi que des troupes séparatistes transnistriennes et des troupes russes, ont été stationnés à cette frontière depuis un différend en 1992 suite à l'effondrement de l'Union soviétique. La Moldavie a réaffirmé son engagement à intégrer la Transnistrie dans son territoire. Les incidents à cette frontière sont plutôt rares.

02:18 Le Premier ministre britannique : "Pas d'intentions d'escalader le conflit avec la Russie"

Le Premier ministre britannique Keir Starmer ne partage pas l'affirmation du président russe Putin selon laquelle la fourniture d'armes à longue portée de l'Occident équivaut à l'implication de l'OTAN dans le conflit. Starmer croit qu'

17:19 BND n'est pas tenu de divulguer son évaluation militaire à un journaliste

ici. Le Service fédéral de renseignement (BND) n'est pas tenu par la loi de partager son évaluation militaire sur la victoire militaire de l'Ukraine avec un journaliste ou de révéler les discussions spécifiques, décide la Cour administrative fédérale de Leipzig. Les médias qui ont participé à de telles discussions ne sont pas non plus tenus de divulguer leur participation. Cependant, le BND doit fournir des informations sur le nombre de discussions confidentielles individuelles concernant la situation militaire en Ukraine cette année. Le journaliste, d'un quotidien influent, a déposé une demande en urgence suite à un article de mai qui rapportait qu'un politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) affirmait que le BND diffusait une évaluation militaire négative de l'Ukraine dans le but d'influencer l'opinion publique.

22:06 Les politiques allemands soutiennent l'utilisation d'armes de portée longue contre la Russie

Les politiques de la coalition soutiennent l'autorisation de l'Ukraine à employer des armes de portée longue contre des cibles russes. L'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, informe T-Online qu'il est approprié et conforme au droit international de cibler des objectifs militaires russes avec des missiles occidentaux de portée longue, en nommant des cibles potentielles comme les aérodromes, les centres de commandement ou les bases de lancement. Le politique du SPD, Faber, souligne que l'autorisation d'armes de portée longue pour frapper les aéroports militaires russes comme les ATACMS et les Storm Shadow est depuis longtemps attendue pour la protection de l'Ukraine. Le politique des Verts, Hofreiter, souligne que "la Russie terrorise quotidiennement la population civile ukrainienne avec des attaques de roquettes sur les hôpitaux, les bâtiments résidentiels et l'alimentation électrique." Pour protéger efficacement la population civile ukrainienne, l'armée doit être autorisée à frapper les bases militaires russes avec des armes de portée longue.

21:35 Vance évoque les idées de Trump pour résoudre le conflit ukrainien

Le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance suggère que le plan de Donald Trump pour mettre fin au conflit russe pourrait impliquer la création d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. Dans une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan, Vance explique que Trump pourrait rassembler les Russes, les Ukrainiens et les Européens pour des dialogues afin d'explorer les perspectives de paix. Vance croit que Trump pourrait conclure un accord rapidement. Trump est connu pour son affection envers le président russe Vladimir Poutine et sa critique fréquente de l'aide américaine à l'Ukraine. L'ancien président affirme qu'il pourrait mettre fin au conflit en 24 heures s'il était réélu, mais ne donne aucun détail sur sa stratégie.

21:03 "Nous sommes russes. Dieu est avec nous" - manifestation d'extrémistes à Saint-Pétersbourg

Il n'y a pas de place pour le débat, ni pour la confirmation : "Nous sommes russes. Dieu est avec nous", rugissent de nombreux nationalistes et extrémistes russes qui défilent dans les rues de Saint-Pétersbourg. Ils scandent à plusieurs reprises : "En avant, les Russes !" L'occasion de leur rassemblement est la célébration du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, célébré comme héros national et saint dans l'Église orthodoxe.

20:28 Le propagandiste russe déclare : "La limite optimale est l'océan Atlantique"

Le célèbre personnalité de la télévision russe Vladimir Solovyov exprime son point de vue, suggérant que la Russie devrait s'étendre au-delà de la conquête de l'Ukraine. Il déclare : "Je crois que la limite optimale est l'océan Atlantique. Une barrière naturelle." Pour ses troupes, il recommande des lieux tels que Berlin, Lisbonne et Madrid. Ajoutant à ses pensées, il remarque : "Et comme ils étaient splendides à Paris." Lorsqu'on lui rappelle le problème de la population, il répond : "Nous avons les frères biélorusses de notre côté." À titre alternatif, la Chine pourrait être prise en compte.

20:01 Les volontaires britanniques se préparent à l'hiver

Dans plusieurs maisons ukrainiennes encore debout malgré les bombardements, les fenêtres ont été détruites - une situation difficile à l'approche de l'hiver. L'organisation non gouvernementale britannique "Insulate Ukraine" prend les choses en main : elle se rend dans les zones de guerre et installe des remplacements de fenêtres d'urgence.

