À 17h07, Cimmermann-Strack rejette le changement de direction politique ukrainienne.

16:44 Biden à l'ONU : "Nous ne faiblirons pas dans notre soutien à l'Ukraine"

Le président américain Joe Biden a exhorté l'Assemblée générale des Nations unies à continuer d'aider l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. "Nous ne faiblirons pas dans notre soutien à l'Ukraine", a-t-il insisté. Il a souligné que la guerre de Vladimir Poutine avait échoué.

16:25 Immatriculation allemande requise pour les voitures ukrainiennes en Allemagne à partir d'octobre

À partir d'octobre, les réfugiés ukrainiens devront immatriculer leurs véhicules en Allemagne s'ils sont restés dans le pays plus d'un an. Le gouvernement allemand a créé le cadre juridique pour cela. Les véhicules bénéficieront encore des exemptions d'État jusqu'au 30 septembre. La nouvelle procédure est expliquée dans une FAQ élaborée par le ministère fédéral des Transports en collaboration avec les États. Les propriétaires de véhicules doivent fournir des documents, notamment un document personnel avec un nom à base latine, le certificat d'immatriculation ukrainien et une preuve d'assurance. Les documents ukrainiens numériques ne sont pas acceptés. Les plaques d'immatriculation ukrainiennes doivent être remplacées après l'immatriculation.

15:40 Des victimes civiles à Kharkiv suite à une frappe de missile russe

Plusieurs missiles russes ont touché la ville ukrainienne de Kharkiv, causant des victimes civiles. Le gouverneur Oleh Synyehubov a rapporté que le bilan s'élevait à trois morts et une douzaine de blessés. Un missile aurait touché directement un immeuble de grande hauteur. Le maire Ihor Terechov avait précédemment mentionné des frappes de missiles dans quatre districts et des dommages à deux immeubles de grande hauteur.

15:15 L'armée allemande mène un exercice de défense dans le port de Hambourg

Du jeudi au samedi, l'armée allemande mènera un grand exercice de défense nommé "Red Storm Alpha" dans le port de Hambourg. Le Landeskommando Hamburg assurera la sécurité d'une partie du port en utilisant des forces de sécurité intérieure, notamment en établissant un point de contrôle, selon l'annonce militaire. L'objectif de l'exercice est de protéger les infrastructures de défense critiques, d'améliorer la conscience situationnelle à tous les niveaux et de faciliter la communication entre tous les participants. La circulation civile n'est pas constitutive de l'exercice et ne devrait pas être affectée. Suite à l'attaque illégale de la Russie en Ukraine, une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années est possible, selon une déclaration. L'OTAN cherche à contrer cette menace en déployant rapidement des troupes alliées d'ouest en est. L'Allemagne, en raison de sa situation géographique stratégique, fait office de hub pour les transports militaires par rail, route ou air, ainsi que pour fournir de la nourriture, des lits, du carburant ou assurer des convois de véhicules entiers. L'exercice vise à illustrer un impact de dissuasion puissant.

14:30 Zelensky cherche des investissements américains pour améliorer l'infrastructure énergétique de l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a courtisé des chefs d'entreprise américains pour investir dans le secteur énergétique dévasté de l'Ukraine. "Le principal objectif était de préparer le système énergétique de l'Ukraine pour l'hiver", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. En raison des dommages causés par la guerre russe, Zelensky a proposé des incitations spéciales pourFear of more power outages. "C'est une proposition de notre part. C'est l'un des éléments de notre plan de victoire", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée. La réunion à New York a gathered representatives from energy, finance, and insurance companies, along with USAID Administrator Samantha Power.

13:55 Un expert militaire considère l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk comme une victoire

De nombreux observateurs restent divisés sur le fait de savoir si l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk est une victoire ou un échec pour Kyiv. L'expert militaire Nico Lange la considère comme une victoire, en écrivant sur X: "Si Zelensky avait dû discuter du plan de paix de l'Ukraine à New York sans l'offensive de Kursk, cela montrerait déjà la valeur et le succès de l'offensive de Kursk."

13:17 Le "plan de victoire" de Kyiv comprend une invitation de l'OTAN

Une invitation de l'OTAN pour que l'Ukraine rejoigne l'alliance militaire occidentale fait partie du "plan de victoire" du président Volodymyr Zelensky pour Kyiv. Les alliés du pays attaqué par la Russie doivent émettre une invitation pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, en ignorant les menaces d'escalade de Moscou, a déclaré Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky, selon un communiqué publié à New York. Le plan comprend des activités militaires et diplomatiques. La Russie a envahi l'Ukraine, en partie, en raison de ses aspirations à rejoindre l'OTAN.

12:42 Après les appels à la paix de Zelensky, la Russie s'engage à poursuivre ses objectifs de guerre

Malgré les appels de Kyiv en faveur de négociations, Moscou reste déterminé à atteindre ses objectifs de guerre en Ukraine. "Une fois ces objectifs atteints d'une manière ou d'une autre, l'opération militaire spéciale prendra fin", a commenté le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov à propos de l'invasion brutale de la Russie qui dure depuis 2,5 ans. Il a réagi aux déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré lors de sa visite aux États-Unis que la fin de la guerre était plus proche que beaucoup ne le pensent. Zelensky promeut son "plan de victoire" aux États-Unis pour contraindre Moscou à négocier. Les objectifs de guerre de la Russie comprennent le contrôle des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia, la prévention de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et, précédemment, le renversement du gouvernement à Kyiv. De nombreux experts estiment que l'objectif réel de la Russie est le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine.

11:59 La situation à Wuhledar se détériore - Les forces russes pourraient employer des tactiques déloyalesLa source profonde de l'État, proche de l'armée ukrainienne, signale une situation alarmante autour de la ville de Wuhledar, qui empire minute par minute. "Les Russes tentent de circondar le lieu et de le raser à l'artillerie, entre autres choses." La source profonde ne signale pas l'entrée de troupes russes (à 09:27). "Tenir jusqu'au bout signifie sacrifier notre personnel militaire et les vestiges de la ville, ce qui est inacceptable. Nous aurions dû prévoir les conséquences d'aujourd'hui, mais il est trop tard maintenant. Les soldats de la 72e Brigade ne cèdent pas et continuent le combatDespite the odds." Selon la source d'informations de l'Europe de l'Est Nexta, la Russie emploie à nouveau la stratégie de la terre brûlée en bombardant lourdement Wuhledar depuis les airs:

11:15 Des images satellite haute résolution montrent une destruction immense dans les dépôts de munitions russesL'Ukraine a récemment mené plusieurs attaques réussies contre des dépôts de munitions, annihilant de grandes quantités de roquettes, d'obus d'artillerie et d'autres fournitures russes. Des images satellite haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des dernières attaques à Oktyabrsk et Toropets:

10:46 Des attaques dévastatrices sur Saporischschja : un mort, de nombreux blessés et des dommages importantsLes attaques russes contre la ville ukrainienne du sud-est de Saporischschja ont fait un mort et blessé six autres personnes, selon les rapports officiels. Le lieu a été cible d'"attaques aériennes intenses" pendant deux heures tard dans la nuit de lundi, a confirmé l'agence d'État de défense civile. "Une personne est décédée et six autres ont été blessées, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans", a déclaré le gouverneur régional Ivan Fedorov sur Telegram. De plus, une installation d'infrastructure critique et des propriétés résidentielles ont été ravagées. Selon un employé de l'administration de la ville, 74 complexes d'appartements et 24 maisons privées ont été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 Munz sur l'équipage du porte-avions russe : "Le porte-avions ne naviguera probablement jamais plus"Selon un rapport de Forbes, l'équipage du porte-avions russe "Admiral Kuznetsov" est déployé sur le front. Le navire a une histoire de malchances, comme l'explique le correspondant de ntv Rainer Munz de Moscou. Le déplacement de l'équipage pourrait être un autre indicateur des difficultés financières de la Russie:

09:27 Forteresse de résistance : Wuhledar au bord du gouffre ? Les forces russes ont peut-être pénétréLes forces russes ont apparemment attaqué la ville ukrainienne de l'est de Wuhledar, selon des sources officielles et des blogueurs. "Les troupes russes ont pénétré dans Wuhledar - l'assaut sur la ville a commencé", affirme par exemple le blogueur militaire pro-russe Yuri Podolyaka, né en Ukraine. D'autres blogueurs militaires pro-russes rapportent également des attaques. Selon les médias d'État russes, la ville, située dans la région de Donetsk, est encerclée et les combats se déroulent à l'est de la localité. L'expert militaire colonel Reisner a également informé ntv.de que les forces russes se déplacent vers la ville depuis différentes directions comme un étau. "Wuhledar est en danger d'être encerclée. On doit supposer que la 72e brigade mécanisée, armée de chars et de véhicules de combat, ne pourra pas maintenir la zone."

08:59 La Russie et l'Ukraine s'attaquent mutuellement avec des drones la nuit

Selon des déclarations officielles, la défense aérienne russe a abattu 13 drones ukrainiens pendant la nuit. Six d'entre eux ont été abattus dans les régions de Belgorod et de Kursk, et un dans la région de Bryansk, selon le ministère de la Défense russe, citant TASS. De son côté, l'armée de l'air ukrainienne signale avoir été attaquée par la Russie avec 81 drones et quatre missiles pendant la nuit. 79 drones ont été abattus ou contraints de s'écraser. Aucun rapport initial de pertes ou de dommages n'a été fait.

08:17 La Denmark adopte une approche directe pour les attaques à longue portée contre la Russie

La Première ministre danoise Mette Frederiksen appelle ses alliés à approuver l'utilisation d'armes occidentales à plus longue portée contre la Russie. "Ma proposition est de mettre fin au débat sur les lignes rouges", déclare Frederiksen dans une interview avec Bloomberg. La ligne rouge la plus importante a déjà été franchie. "Et c'était quand les Russes ont envahi l'Ukraine." Elle ne permettra jamais à quiconque en Russie de déterminer ce qui est juste en

18:27 Zelensky: Mesures Firmes Could Speed Up End of Russian AggressionLe président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que des actions fermes du gouvernement américain pourraient accélérer la fin de l'agression russe contre l'Ukraine l'an prochain. Dans un message Telegram suite à une réunion avec une délégation bipartite du Congrès américain, Zelensky a déclaré qu'il y avait une véritable opportunité de renforcer la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis à la fin de l'année. Zelensky est actuellement aux États-Unis pour participer aux sessions de l'Assemblée générale des Nations unies et présenter sa "stratégie de victoire" à l'administration américaine.

17:44 Adolescents Incendient un Hélicoptère Mi-8 à OmskDeux adolescents ont prétendument mis le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne russe à Omsk samedi dernier en utilisant une bombe artisanale, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont prétendument avoué avoir été payés 20 000 dollars via Telegram pour mener l'attaque. L'hélicoptère a subi des dommages importants, selon les médias russes. Cet incident suit une attaque similaire le 11 septembre, lorsque deux garçons ont brûlé un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Noyabrsk. Des actes de sabotage, y compris des déraillements, ont eu lieu dans plusieurs régions russes. En janvier, le service de renseignement militaire ukrainien (HUR) a affirmé que certaines voies ferrées russes avaient été attaquées par des "ennemis inconnus du régime de Poutine".

16:44 Le G7 va discuter de l'envoi de missiles de longue portée à KyivLes ministres des Affaires étrangères du G7 discuteront lundi de la possibilité d'envoyer des missiles de longue portée à l'Ukraine, qui pourraient atteindre le territoire russe, a annoncé le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, sur la touche de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a également été rapporté que la Russie reçoit de nouvelles armes, y compris des missiles iraniens, malgré les démentis persistants de l'Iran.

15:50 Zelensky : "La Paix pourrait être plus proche que nous le pensons"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est optimiste quant à une fin prochaine de la guerre avec la Russie. "Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous le pensons", a-t-il déclaré dans une interview avec un diffuseur américain. Il a exhorté les États-Unis et ses alliés à continuer de soutenir l'Ukraine.

14:50 Bilans après les attaques russes sur SaporizhzhiaLes forces russes ont mené une autre attaque sur la ville sud-est de l'Ukraine, Saporizhzhia, lundi soir, tuant une personne et en blessant cinq, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Un officiel de la ville rapporté par le diffuseur d'État Suspilne a déclaré qu'une fille de 13 ans était parmi les blessés. Au moins 23 personnes ont été blessées lors d'attaques précédentes sur la ville, y compris plusieurs la nuit précédente. Fedorov a rapporté sur Telegram que deux maisons ont été détruites dans l'attaque, bien que le type d'arme utilisé ne soit pas clair. Les forces russes ont également ciblé l'infrastructure de la ville, déclenchant un incendie qui a été rapidement éteint par les services d'urgence sans faire de blessés.

13:29 La militaire ukrainienne sous pression à PokrovskLe commandement militaire ukrainien signale une pression persistante dans l'est du pays. "La situation dans la région de Pokrovsk et de Kurakhove reste tendue", indique le briefing du soir du quartier général à Kyiv. Sur les 125 attaques russes le long du front, plus de 50 ont eu lieu dans cette région. Le commandement militaire ukrainien confirme que l'ennemi se concentre principalement sur Pokrovsk. Malgré la capacité présumée des forces ukrainiennes à ralentir l'avancée russe sur Pokrovsk stratégique, la situation reste précaire pour les défenseurs à Kurakhove au sud. Les avancées des troupes russes près de la ville minière de Hirnyk menacent d'encercler plusieurs unités là-bas. Une tentative similaire de contourner les positions de défense est également indiquée plus au sud près de la ville de Vuhledar, que les Russes n'ont pas réussi à capturer par des attaques frontales.

12:28 Un Américain Condamné en Russie pour Enlèvement d'EnfantUn Américain a été emprisonné pour six ans en Russie pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère. Un tribunal dans la région de Kaliningrad a condamné l'individu pour tentative d'"enlèvement" et l'a condamné à purger sa peine dans un camp de travail. Le verdict a déclaré que l'Américain avait tenté de quitter pour la Pologne avec son fils de quatre ans en juillet 2023 sans obtenir l'approbation de la mère. "Sans obtenir l'approbation de la mère, il a tenté d'emmener l'enfant hors du pays", a expliqué le tribunal sur la plateforme de messagerie Telegram. Selon les allégations, il a tenté de franchir la frontière avec la Pologne par une zone forestière avec l'enfant avant d'être arrêté par les gardes-frontières. Les tensions entre les États-Unis et la Russie sont élevées en raison du conflit en Ukraine.

23:14 Des morts signalés dans un village russe après une attaque près de la frontière ukrainienneTrois personnes ont perdu la vie lors d'une attaque contre un village russe situé près de la frontière ukrainienne, selon les autorités locales. Le village d'Archangelskoe, à cinq kilomètres de la frontière, a été touché par l'armée ukrainienne lundi, a déclaré le gouverneur Vyacheslav Gladkov de la région de Belgorod sur Telegram. Deux adultes et un adolescent ont été tués, et deux blessés, dont un enfant, a-t-il ajouté.

22:13 Zelensky remercie Scholz pour le soutien allemand après une rencontre à New YorkAprès une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Allemagne. "Nous sommes deeply appreciative of Germany's support," a déclaré Zelensky sur Twitter. "Ensemble, nous avons sauvé des milliers de vies, et nous pouvons certainement faire plus pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen." Cependant, Scholz a réaffirmé la position du gouvernement allemand de ne pas fournir d'armes extensives à l'Ukraine.

21:35 Forbes : Le seul porte-avions russe se détériore, l'équipage est envoyé à la guerre

Le seul porte-avions russe, baptisé "Amiral Kouznetsoff", a été régulièrement dans les actualités en raison de ses déploiements limités depuis son lancement dans les années 1980, malgré avoir connu de nombreux accidents. Le magazine Forbes reveals maintenant que des soldats de l'équipage de 15 000 personnes du Kouznetsoff sont de plus en plus appelés à participer à la guerre en Ukraine. Cependant, ils ne sont pas envoyés sur leur porte-avions mais en tant que partie de leur propre bataillon. Selon Forbes, il s'agit de l'une des méthodes utilisées pour répondre aux besoins mensuels d'incorporation de 30 000 nouveaux combattants en Russie. Alors que le Kouznetsoff se détériore et est de plus en plus susceptible de devenir un résident permanent de la côte de Mourmansk, où il a été ancré depuis quelque temps.

