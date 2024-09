À 17h02, Poutine refuse l'invitation du Mexique

16:19 La Fédération russe des échecs demande à Carlsen de rendre ses gains

Le vice-président de la Fédération russe des échecs appelle le champion du monde d'échecs Magnus Carlsen à rendre les gains qu'il a remportés lors de tournois en Russie. Cette information a été partagée par le fournisseur de paris "telecomasia.net" sur leur portail d'actualités. Previously, Carlsen avait exprimé son opinion lors d'une cérémonie de remise de prix selon laquelle les joueurs russes et biélorusses devraient seulement concourir dans les tournois internationaux sous un drapeau neutre. Le vice-président Sergey Smagin déclare : "Carlsen devrait se rappeler que le début de sa carrière professionnelle a commencé en Russie. Il est venu dans notre pays en tant qu'enfant, a participé à divers tournois et a gagné beaucoup d'argent ici. Avant de parler négativement de la Russie, il devrait d'abord rendre ce qu'il doit de ces gains."

15:26 La Hongrie pousse pour des liens économiques plus forts avec la Russie

Le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, Peter Szijjarto, a proposé une expansion des relations économiques avec la Russie dans des domaines non touchés par les sanctions de l'UE. Il a déclaré cela lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, lors d'un forum économique entre les deux pays en Hongrie. Szijjarto a réaffirmé que, selon le gouvernement hongrois, "les sanctions de l'UE sont inefficaces". La Hongrie est membre de l'UE et de l'OTAN. Les visites de responsables russes dans ces pays sont devenues rares depuis le début de la guerre en Ukraine.

14:57 Un combattant américain pour les séparatistes pro-russes tué par des soldats russes

Un citoyen américain qui a combattu pour les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine aurait été torturé et tué par des soldats russes, selon des rapports russes. Un comité d'enquête chargé d'enquêter sur les crimes graves affirme que le meurtre a été commis par trois soldats russes en avril. Un quatrième soldat est accusé d'avoir aidé à cacher le corps. Aucune raison pour ce crime n'a été fournie par le comité. Russell Bentley, également connu sous le nom de "Texas" ou "Donbass Cowboy", a rejoint les séparatistes pro-russes en Ukraine en 2014. Il a combattu aux côtés d'eux jusqu'en 2017, puis est resté dans l'est de l'Ukraine.

14:43 Zelensky espère le soutien de Biden pour son plan de paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère le soutien du président américain Joe Biden pour son plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine lors de sa prochaine visite à Washington. "J'espère sincèrement qu'il soutiendra ce plan", a-t-il déclaré vendredi à Kyiv lors d'une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le plan de paix nécessite des décisions rapides des alliés à prendre entre octobre et décembre, a déclaré Zelensky. "Nous croyons que ce plan réussira", a-t-il ajouté.

14:28 La Russie reprendra bientôt le contrôle de la région de Kursk

La Russie reprendra bientôt le contrôle de la région frontalière de Kursk actuellement sous le contrôle des soldats ukrainiens, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. "Nos soldats font un bon travail, ils y arriveront. Le contrôle sera rétabli", a-t-il déclaré. Bien que la situation dans les territoires occupés russes soit actuellement difficile, elle s'améliorera bientôt en faveur de la Russie, a-t-il ajouté. L'armée ne révélera pas sa stratégie, et Peskov n'a pas fourni de délai spécifique.

14:03 La Russie aurait pu être avertie de l'avance ukrainienne vers Kursk

Les autorités et l'armée russes dans la région de Kursk pourraient avoir été averties d'une avancée ukrainienne, selon un rapport du Guardian citant des documents russes supposés trouvés par l'armée ukrainienne lors de leur offensive de Kursk. Le Guardian n'a pas pu vérifier indépendamment l'authenticité des documents, mais ils portent les caractéristiques typiques des communications militaires russes. Les documents suggèrent qu'il y avait des avertissements au sein des autorités et de l'armée russes concernant des avancées spécifiques des Ukrainiens sur le territoire russe, datant de janvier 2024. Des mesures pour renforcer la défense frontalière ont été ordonnées dès mi-mars, mais des plaintes ont encore été formulées en juin selon lesquelles les unités là-bas n'avaient que 60-70% de leur effectif complet et étaient principalement composées de réservistes peu entraînés. Les unités ukrainiennes ont lancé une attaque surprise dans la région de Kursk au début août.

13:30 La BBC estime qu'environ 70 000 soldats russes ont été tués en Ukraine

Un portail d'actualités russe et la BBC ont estimé que plus de 70 000 soldats russes ont été tués dans la guerre en Ukraine, en se basant sur leurs propres rapports. "Nous avons identifié les noms de 70 112 soldats russes tués en Ukraine, mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé", a déclaré le service russe de la BBC. Le décompte, effectué en collaboration avec le site d'actualités indépendant russe Mediazona, est basé sur l'analyse des déclarations officielles, des avis de décès, des annonces sur les réseaux sociaux et des observations de tombes dans les cimetières russes. Il couvre la période allant du début de la guerre en février 2022 au 19 septembre. Mediazona estime que le nombre total de soldats russes tués en Ukraine est d'au moins 120 000. Le gouvernement russe considère le nombre de soldats russes tués dans la guerre comme un secret d'État.

12:23 Raiffeisen Bank prend congé de la Biélorussie

Raiffeisen Bank International (RBI) met fin à ses activités avec sa filiale biélorusse et quitte le marché. Comme annoncé par la banque autrichienne, elle a conclu un accord pour vendre sa participation de 87,74% à Soven 1 Holding Limited. Cette transaction aura un impact significatif sur leurs résultats financiers. RBI a déjà réduit ses activités en Russie, conformément aux exigences de la Banque centrale européenne. Cependant, un tribunal russe a émis une injonction temporaire empêchant RBI de vendre sa filiale en Russie.

12:01 murmures d'un prêt de 35 milliards d'euros de l'UE pour l'UkraineSelon des sources médiatiques, la Commission européenne étudie un prêt de 35 milliards d'euros pour l'Ukraine. Cela fait partie des plans d'aide des sept principales nations industrialisées de l'Occident, selon le "Financial Times", citant trois sources bien informées. Le prêt fait partie de l'intention du G7 de fournir à l'Ukraine environ 50 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) en utilisant les profits des actifs de l'État russe qui ont été gelés.

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a officiellement annoncé une aide financière potentielle de jusqu'à 35 milliards d'euros via son compte X.

11:33 La Russie menace de conséquences si l'Occident ignore ses avertissementsLe gouvernement russe met en garde l'Occident contre l'utilisation d'armes à longue portée ciblant son territoire, ce qui entraînerait un changement de nature du conflit, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. "Ils jouent avec le feu", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Si le conflit s'intensifie à ce point, cela pourrait avoir des conséquences dangereuses pour la communauté internationale. Pour l'instant, les pourparlers avec les États-Unis ne sont pas possibles, a déclaré la porte-parole. Il n'y aura pas de rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue américain Antony Blinken à New York, car les deux parties n'ont rien à se dire. Récemment, le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a souligné que le président russe Vladimir Poutine n'avait pas franchi les nombreuses "lignes rouges" qu'il avait tracées.

10:53 L'UE exclut l'expulsion forcée des hommes ukrainiens

La Commission européenne a déclaré qu'il n'était pas possible d'expulser de force les citoyens ukrainiens masculins âgés de conscription des pays de l'UE. Cela a été rapporté par "Ukrajinska Prawda". La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a expliqué que cela n'était pas possible en raison de la directive sur la protection temporaire. "Nous soutiendrons ceux qui souhaitent retourner en Ukraine, et nous discuterons avec les autorités et le gouvernement ukrainiens de la manière dont cela peut être fait au mieux. Nous n'expulserons personne de l'UE", a-t-elle affirmé. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski avait reportedly exhorté les pays occidentaux à encourager les hommes ukrainiens âgés de conscription à retourner en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiha a reportedly soutenu cette idée.

10:12 Christian Freuding repère des brèches dans les sanctions contre la Russie

Le coordinateur allemand de l'aide à l'Ukraine, Christian Freuding, commente la production d'armes de la Russie : "La situation devient de plus en plus difficile pour les Russes pour maintenir leur industrie de défense avec des approvisionnements en composants complexes, mais ils parviennent encore à le faire. Ils y parviennent en prenant des détours et en s'appuyant sur le soutien de partenaires tels que la Chine, la Corée du Nord et l'Iran." Bien que l'impact des sanctions soit clair, il existe encore des possibilités de "découvrir des brèches ou même des méthodes de contournement entirely legal".

09:03 von der Leyen promet plus d'aide à l'approvisionnement en énergie de l'UkraineLa Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis un soutien supplémentaire à l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine pendant l'hiver, alors qu'elle commence sa visite à Kyiv. "Ma huitième visite à Kyiv a lieu à un moment où la saison de chauffage va commencer, et la Russie continue de cibler l'infrastructure énergétique", a-t-elle écrit sur la plateforme en ligne X. Elle partage une photo de son arrivée à la gare de Kyiv. "Nous soutiendrons l'Ukraine dans ses efforts courageux. Je suis ici pour discuter du soutien de l'Europe. Des préparatifs d'hiver à la défense, à l'adhésion (à l'UE) et aux progrès sur les prêts du G7."

08:20 L'UE étudie la possibilité de mettre fin à la libre circulation des personnes pour les GéorgiensBruxelles étudie la possibilité de mettre fin à la libre circulation des personnes pour les Géorgiens visitant l'Union européenne. Un porte-parole de l'UE anonyme a déclaré à Politico que cela était dû à un recul démocratique sous la parti rêve géorgien au pouvoir. "Toutes les options sont sur la table" si la Géorgie ne reverse pas sa tendance vers l'autoritarisme, y compris "la suspension temporaire possible de la libéralisation des visas", a déclaré le porte-parole. Récemment, le parti rêve géorgien a adopté une loi sur les agents étrangers qui copie la législation répressive russe utilisée contre les critiques du régime du Kremlin.

07:42 L'Ukraine rejette la proposition de la Pologne sur le statut du CrimeaLe ministère des Affaires étrangères ukrainien a critiqué une proposition de la Pologne réglementant le statut du Crimea, en affirmant que les compromis sont inacceptables. Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski avait suggéré d'organiser un référendum dans le cadre d'une solution de négociation potentielle avec la Russie. "Tous les efforts doivent être concentrés sur la libération de la péninsule, et non sur la satisfaction de l'appétit du Kremlin aux dépens des intérêts de l'Ukraine et du droit international", a expliqué le ministère des Affaires étrangères à Kyiv.

L'Ukraine rejoint pour la première fois un exercice de défense contre les drones de l'OTAN Pour la première fois, l'Ukraine participe directement à un exercice de défense contre les drones de l'OTAN, dirigé par les Pays-Bas. L'exercice, visant à tester les systèmes anti-drones, est actuellement en cours, selon le service de presse de l'OTAN. Plus de 60 systèmes et technologies anti-drones différents, notamment des capteurs, des systèmes drone-à-drone, des brouilleurs et des intercepteurs cyber, ont été testés dans un environnement réel, selon l'annonce de l'OTAN. La participation de Kyiv à cet exercice fait partie du plan d'action de l'OTAN-Ukraine pour la coopération en matière d'innovation, convenu lors du sommet de juillet.

04:28 Une activiste transgenre décède tragiquement en Géorgie En Géorgie, une activiste transgenre connue sous le nom de Kesaria Abramidze a perdu la vie suite à une agression à l'arme blanche dans son appartement. Abramidze, connue pour son travail de mannequin, d'actrice et d'influenceuse sur les réseaux sociaux, a été retrouvée avec de nombreuses blessures causées par des coups de couteau. Son partenaire, arrêté en tant que principal suspect, est accusé de meurtre avec "une cruauté exceptionnelle et en raison de la discrimination de genre". Le meurtre a eu lieu un jour après l'entrée en vigueur d'une loi controversée sur les droits LGBTQ, qui a suscité des critiques de la part de l'UE et des organisations de défense des droits de l'homme pour son alleged violation des droits LGBTQ. Cette loi présente des similitudes avec la législation russe restrictive sur les questions LGBTQ.

03:25 Lufthansa envisage de réduire ses vols entre Francfort et Pékin en raison des sanctions contre la Russie Lufthansa envisage de réduire sa desserte quotidienne entre Francfort et Pékin, une décision étant attendue en octobre. Un porte-parole de la compagnie a cité la concurrence défavorable entre les compagnies aériennes européennes et les compagnies à bas prix du Moyen-Orient et de l'Asie, ainsi que la fermeture de l'espace aérien russe, comme facteurs contribuant à cette décision. Les compagnies aériennes européennes et américaines ont été contraintes de contourner l'espace aérien russe depuis l'entrée en vigueur des sanctions en raison du conflit en Ukraine, ce qui a entraîné une augmentation des coûts du carburant.

02:27 Des attaques aériennes et des dommages à l'infrastructure énergétique à Sumy Les forces russes ont lancé de nouvelles attaques aériennes sur Sumy, en Ukraine, causant des dommages à un centre de soins pour personnes âgées et à l'infrastructure énergétique de la ville. Au moins un civil aurait été tué, et les autorités ukrainiennes ont condamné ces attaques comme des violations du droit international. Le secrétaire général des Nations unies a exprimé sa préoccupation quant à l'impact sur les civils, car les déficits de puissance en Ukraine pendant les mois critiques de l'hiver pourraient atteindre jusqu'à un tiers de la demande peak.

01:25 Un nombre record de réfugiés en Allemagne, plus de 1,18 million venus d'Ukraine L'Allemagne a connu une augmentation du nombre de réfugiés sans précédent depuis les années 1950, avec un total d'environ 3,48 millions de personnes au milieu de l'année 2024. Cela représente une augmentation d'environ 60 000 réfugiés par rapport à la fin de l'année 2023, avec plus de 1,18 million de ces réfugiés provenant d'Ukraine. Cette augmentation comprend des réfugiés ayant divers statuts de résidence, allant des demandeurs d'asile aux réfugiés reconnus et ceux ayant un statut toléré.

00:22 Lindner s'oppose à la suspension de la règle d'or pour l'aide à l'Ukraine Le ministre des Finances Christian Lindner, du FDP, a rejeté les suggestions selon lesquelles la règle d'or pourrait être suspendue pour une aide extensive à l'Ukraine. Lindner a déclaré : "Je ne suis pas au courant d'un tel accord. Je n'aurais pas soutenu une telle résolution préventive." La guerre en Ukraine est indéniablement tragique, mais elle ne constitue pas un état d'urgence tel que défini par la loi fondamentale allemande. Lindner a souligné que l'aide à l'Ukraine resterait une priorité pour l'Allemagne, avec un programme de 50 milliards de dollars en coopération avec les nations du G7 et une aide bilatérale supplémentaire.

23:23 La Bulgarie plaide en faveur d'une interdiction des importations d'œufs ukrainiens par l'UE La Bulgarie prévoit de proposer la suspension des importations d'œufs en provenance d'Ukraine lors d'une réunion du Conseil de l'agriculture et de la pêche de l'UE le 23 septembre à Bruxelles. Cette mesure découle de

