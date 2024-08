À 16h58, Zelensky reconnaît les circonstances difficiles sur le front de bataille de l'Est

16:36 Les autorités russes de Kursk conseillent : désactiver les applications de rencontre Le ministère de l'Intérieur russe a recommandé aux personnes résidant dans trois régions frontalières avec l'Ukraine de désactiver les applications de rencontre et les caméras de surveillance en ligne. Le ministère a déclaré que des forces hostiles détectent un grand nombre d'adresses IP sur le territoire russe, se connectant à distance à des caméras non sécurisées surveillant divers endroits, y compris des exploitations agricoles privées et des routes et autoroutes essentielles. Ils ont également mis en garde contre l'utilisation de plates-formes de rencontre en ligne, qui pourraient potentiellement être utilisées pour collecter des données.

16:20 Bilan des pertes russes - Compte weekly L'agence de presse russe TASS, citant les services d'urgence, a rapporté que l'invasion ukrainienne de Kursk a entraîné la mort de 17 civils au cours de la semaine écoulée. De plus, 235 civils ont été blessés.

15:54 Journaliste décrit l'avancée rapide des Russes à Pokrovsk "Les troupes russes ont lancé 63 conflits sur le front de Pokrovsk hier seulement", déclare la journaliste de ntv Nadja Kriewald depuis l'Ukraine de l'Est, selon DW. Elle a parlé avec des secours en route pour évacuer un village ukrainien, mais l'opération a été apparemment arrêtée - l'armée russe avait déjà pris le territoire.

15:33 La Russie exprime son mécontentement envers les journalistes américains à Kursk La Russie a convoqué un diplomate américain de haut rang, selon TASS. C'est allegedly une réponse aux "actions provocatrices" de journalistes américains à Kursk, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Ils accusent les reporters d'être entrés illégalement dans la région où les forces ukrainiennes ont lancé une offensive il y a deux semaines. La Russie prévoit de les juger, ont-ils ajouté.

15:10 Fonctionnaire gouvernemental reconnaît la propagande russe en Allemagne de l'Est Le commissaire du gouvernement fédéral pour l'Allemagne de l'Est, Carsten Schneider du SPD, a exprimé son inquiétude quant à certaines opinions des Allemands concernant l'Ukraine. "C'est choquant de voir comment l'Ukraine et les Ukrainiens sont souvent discutés à l'est et à l'ouest", a déclaré Schneider aux journaux du groupe d'édition New Berlin. "Malheureusement, la propagande russe passe souvent, en particulier en Allemagne de l'Est", a déclaré Schneider, soulignant l'importance de défendre l'Ukraine pour l'existence même du pays, un fait que les politiques d'AfD et de BSW ont tendance à ignorer.

14:48 Penurie de munitions attribuée à l'avancée russe dans le Kursk Le "Financial Times" cite un commandant ukrainien attribuant en partie l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine à Kyiv qui a détourné des ressources vers le nord. Leurs troupes sont maintenant contraintes de rationner les obus pour leurs armes - une première depuis que le Congrès américain a cessé d'aider l'Ukraine. Les munitions ont été envoyées aux troupes engagées dans le conflit dans la région russe de Kursk.

14:26 Expert du Kremlin : l'incursion dans le Kursk accélère ou rend perceptible le changement de pouvoir à Moscou L'expert du Kremlin Rainer Münz suppose que l'incursion ukrainienne dans le Kursk pourrait accélérer ou au moins rendre perceptible un changement de génération dans la hiérarchie du pouvoir de Moscou. Cependant, il a noté que le pouvoir du président russe reste intact.

14:01 Agence gouvernementale met en garde contre les niveaux élevés de chlore suite à une attaque russe à Ternopil Suite à une attaque russe sur un site industriel à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, les autorités locales mettent en garde les résidents contre les niveaux élevés de chlore dans l'air. Selon le journal ukrainien "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, directrice du centre régional de contrôle des maladies et de prévention, conseille aux résidents de minimiser les activités en plein air et de garder les fenêtres fermées. La concentration de chlore dans l'atmosphère est entre quatre et dix fois plus élevée que la normale, a déclaré Chaichuk lors d'une conférence de presse. L'attaque a eu lieu pendant la nuit, cible un stockage de carburant et de lubrifiants. Un incendie s'est déclaré dans une usine non spécifiée. Aucun décès ni blessure n'a été signalé en raison de l'attaque.

13:39 Rapport de Moscou : les troupes russes conquièrent la ville de New York dans le Donetsk Selon le ministère de la Défense russe, les troupes russes ont pris le contrôle de la ville de New York dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Les troupes ont envahi "l'une des plus grandes villes près de Torez, le centre logistique stratégique de Novogrodnoye", a déclaré le ministère, en utilisant le nom soviétique. Le nom de New York, adapté des colons allemands, a été remplacé par Novogrodnoye en 1951. Il a été restauré en 2021 après que des activistes ukrainiens aient plaidé en sa faveur. New York est situé à environ six kilomètres au sud de Torez, qui est sous attaque russe depuis plusieurs semaines.

12:23 Le Parlement ukrainien vote pour interdire l'Église russe Le Parlement ukrainien prend des mesures pour interdire l'Église orthodoxe ukrainienne liée à la Russie. Selon les parlementaires, ils ont adopté un projet de loi qui interdit initialement à l'Église orthodoxe russe de fonctionner sur le territoire ukrainien. Il y a également des plans pour interdire les organisations religieuses associées à l'Église orthodoxe russe, mais cela nécessitera une confirmation judiciaire. L'Église orthodoxe ukrainienne minoritaire est critiquée par le gouvernement de Kyiv comme source d'influence russe dans le pays et un soutien à l'invasion de l'Ukraine.

11:51 Plus de 500 pompiers gèrent un incendie dans un dépôt de pétrole russe

11:08 Installation industrielle touchée par des frappes russes à Ternopil

Une installation industrielle à Ternopil, en Ukraine, a été touchée lors des récentes frappes russes contre les infrastructures énergétiques, entraînant l'explosion d'un réservoir de carburant, selon les autorités locales. Des colonnes de fumée noire massives ont été diffusées à la télévision ukrainienne, invitant les habitants à rester à l'intérieur. Plus de 90 pompiers travaillent pour éteindre l'incendie, la situation étant sous contrôle, selon l'administration régionale de Ternopil.

10:41 Ancien diplomate russe Bondarev : Poutine se comporte comme un "faible prétendant"

Le président russe Vladimir Poutine réapparaît comme un "faible prétendant", selon Boris Bondarev, un ancien diplomate russe, dans un commentaire pour ntv.de. L'image de Poutine surpassant tout opposant a été ternie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La victoire rapide n'a jamais eu lieu. Moscou a également semblé surpris et dépassé par l'attaque ukrainienne contre la région russe de Kursk. "Poutine est déconcerté face à une menace sérieuse et manque de prévoyance pour y répondre", écrit Bondarev. L'ancien diplomate, qui a rompu avec le régime de Poutine pour protester contre la guerre, critique également durement les politiciens occidentaux qui interdisent à l'Ukraine d'utiliser les armes livrées sur le territoire russe. "Il faut affronter Poutine par la force." Il balaie la peur de l'Occident d'une "escalade" comme étant infondée. "L'escalade est déjà en cours - l'opposant de Poutine est entré sur le territoire russe ! Mais il ne répond pas", écrit Bondarev.

10:13 Cinq civils tués et plus de 20 blessés dans des attaques russes en Ukraine

Au cours des dernières 24 heures, cinq civils ont été tués et au moins 22 blessés, dont un enfant, dans des attaques russes en Ukraine, selon le "Kyiv Independent".

09:37 Depot de pétrole russe en feu : Image satellite montre l'ampleur de l'incendie

L'Ukraine a ciblé un grand dépôt de pétrole à Proletarsk, dans le sud de la Russie, avec des drones dimanche matin. L'incendie persiste encore un jour plus tard, avec plus de 40 pompiers blessés, selon les autorités régionales. Des images satellites montrent l'ampleur de l'incendie :

L'Ukraine a ciblé à plusieurs reprises plusieurs raffineries et installations pétrolières russes avec des drones pour entraver l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 Kyiv : Plus de 1300 soldats russes "neutralisés" en une journée

Les chiffres officiels de Kyiv font état de lourdes pertes du côté russe : 1330 soldats russes ont été tués ou incapacités en une journée, selon le ministère de la Défense ukrainien. Au total, 601 800 soldats russes ont été "neutralisés" depuis le début de la guerre en février 2022. Le ministère a également annoncé la perte de 5 chars supplémentaires (8518). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a rapporté la destruction de plus de 16 500 véhicules blindés et de plus de 13 800 drones qui ne sont plus en possession de l'armée russe ou ont été détruits. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés indépendamment. Moscou reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.

08:47 Biden défend la résistance de l'Ukraine : Aucun président ne devrait "se prosterner devant les despotes"

" Aucun président ne devrait 'se prosterner devant les despotes' ", a déclaré Joe Biden. "Poutine pensait pouvoir saisir Kyiv en trois jours", a déclaré le président américain lors de la première nuit du congrès du parti démocrate, selon le "Kyiv Independent". "Trois ans plus tard, l'Ukraine reste libre." Biden a comparé son bilan en tant que partisan d'une forte OTAN et d'une Ukraine libre à celui de l'ancien président Donald Trump, qui a complimenté le président russe Vladimir Poutine. "Aucun leader ne devrait jamais se soumettre aux despotes", a déclaré Biden.

08:31 Russie attaque l'Ukraine avec des frappes aériennes nocturnes

La Russie a de nouveau bombardé l'Ukraine avec des frappes aériennes nocturnes, selon les rapports de l'armée ukrainienne. Neuf régions différentes du centre, du nord et du sud du pays ont été ciblées, avec trois missiles et 25 drones abattus, selon la mise à jour Telegram de l'armée de l'air ukrainienne. Cela marque la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, selon l'armée. Kyiv a connu 41 alertes aériennes ce mois-ci, selon les rapports de l'armée. Hier, ils ont également réussi à repousser une attaque de drones sur Kyiv.

07:52 Kyiv signale le repoussement d'une attaque de roquettes russes - Pas de dommages

Les troupes russes ont lancé une autre attaque sur Kyiv depuis le nord ce matin, selon la mise à jour Telegram de l'administration militaire de la ville. Les rapports préliminaires suggèrent que l'attaque a probablement été exécutée à l'aide de missiles balistiques, tels que l'Iskander. Il s'agit de la cinquième attaque de roquettes sur Kyiv ce mois-ci ! Les forces de défense aérienne ont réussi à détruire les roquettes aux abords de la ville, ce qui a entraîné aucun dommage ni perte signalé à Kyiv.

07:38 Belarus renforce sa présence de troupes et d'avions à sa frontière avec l'UkraineLa Biélorussie a déployé des troupes supplémentaires de défense aérienne et des avions à sa frontière avec l'Ukraine, selon le général-major Andrei Lukyanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, rapporté par le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cette annonce suit de peu la déclaration du président biélorusse Alexandre Loukachenko selon laquelle il avait envoyé un tiers de l'armée du pays à la frontière cet été. Loukachenko a attribué cet accroissement militaire à un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. Dans une apparition télévisée nationale, Lukyanovich a déclaré que l'armée biélorusse avait envoyé des avions, des missiles anti-aériens et des unités de radiocommunications à la frontière. Kyiv n'a pas encore vérifié les allégations de Lukyanovich concernant les troupes et les armes supplémentaires de la Biélorussie à la frontière. Il y a environ une semaine, le service frontalier d'État ukrainien a rapporté qu'il n'y avait aucun signe d'accroissement des troupes le long de la frontière biélorusse malgré l'ordre de Loukachenko.

07:24 ISW : la Russie envoie plus de 5 000 soldats dans l'oblast de KurskEn raison des opérations des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, la Russie a été contrainte de réaffecter des troupes d'autres sections du front vers la région. Selon un rapport de l'Institut américain d'études de guerre (ISW), la Russie a envoyé des troupes supplémentaires dans l'oblast de Kursk depuis le lancement de l'offensive ukrainienne et a probablement déployé un total de plus de 5 000 soldats dans la région.

06:54 Zelensky appelle à un deuxième sommet de la paix en Ukraine cette annéeLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les diplomates de son pays à travailler pour organiser le deuxième sommet de la paix en Ukraine cette année. Zelensky s'est adressé aux chefs des missions diplomatiques étrangères en Ukraine lors d'une réunion dédiée à "la diplomatie de guerre : résilience, armes, victoire", selon l'agence de presse d'État Ukrinform, citant l'administration présidentielle. "Je crois que le premier sommet a été un grand succès pour l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui ont rendu notre sommet possible. Maintenant, nous préparons le deuxième sommet de la paix, et nous devons nous assurer qu'il aura lieu cette année", a déclaré Zelensky. "Nous devons tout faire pour que cela se produise. Nous devons élargir la base de soutien pour la déclaration du premier sommet."

06:22 L'Ukraine rapporte une autre frappe aérienne russe sur KyivLa Russie continue ses attaques nocturnes sur la capitale ukrainienne, Kyiv, selon des sources ukrainiennes. Les unités de défense aérienne ont été activées pendant les premières heures du matin pour repousser une autre frappe aérienne russe sur Kyiv, selon l'administration militaire de la capitale ukrainienne sur Telegram. Les témoins ont rapporté avoir entendu des explosions qui ressemblaient à des systèmes de défense aérienne en action.

05:11 Kyiv rapporte plusieurs frappes de drones loin du frontAu cours de la nuit, plusieurs frappes de drones ont eu lieu dans plusieurs régions ukrainiennes, loin des lignes de front. Selon la défense aérienne, les régions de Sumy, Poltava, Kherson et Mykolaïv ont été ciblées. La défense aérienne était également active aux alentours de Kyiv. L'administration régionale a exhorté les résidents à chercher un abri, bien qu'aucun dommage n'ait encore été rapporté.

02:23 Les États-Unis réaffirment leur engagement à soutenir Kyiv - discutant de l'offensive de KurskMalgré l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent fidèles à leur soutien à Kyiv. Selon un porte-parole du département de la Défense des États-Unis, le président Joe Biden a "clarifié sans équivoque que nous maintiendrons notre soutien et notre alliance avec l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire". Les États-Unis continuent de se concentrer sur le soutien militaire à Kyiv. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a assuré son homologue ukrainien, Rustem Umerov, de leur soutien continu lors de leur conversation, ainsi que de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine pour son offensive.

00:20 Zelensky : la plus grande réussite de la capture de soldats russesSelon le président Volodymyr Zelensky, l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk représente la plus grande réussite de la capture de soldats russes depuis le début de la guerre. En s'adressant aux diplomates ukrainiens, il a mentionné que ces soldats seront ultérieurement échangés contre des Ukrainiens détenus. Actuellement, les analystes estiment approximativement que la Russie a capturé plus d'Ukrainiens que l'inverse.

22:21 Chef chechen : les soldats morts à Kursk "atteignent le paradis"Dans une vidéo rapportée, Apti Alaudinow, commandant du régiment chechen Achmat combattant pour la Russie, aurait encouragé les conscrits russes à se rendre sur la ligne de front, en déclarant que ceux qui tombent dans la région de Kursk "atteignent le paradis".

21:58 Zelensky : l'incursion a annihilé l'idée de la "ligne rouge" de la RussieLe président Volodymyr Zelensky a déclaré, selon "Pravda", que l'incursion ukrainienne en Russie était considérée comme impossible auparavant, ce qui a conduit à son secret. Il y a quelques mois, de nombreux pays ont mis en garde contre le fait que cette incursion franchirait la "ligne rouge" la plus importante de la Russie. Cependant, Zelensky a déclaré que "l'idée de la 'ligne rouge' de la Russie s'est effondrée quelque part près de Souchcha ces jours-ci".

21:38 La Lituanie lance la construction d'un centre d'assistance de la BundeswehrLa Lituanie a lancé la construction d'un centre d'assistance militaire pour les soldats allemands de la Bundeswehr. Une fois achevé d'ici la fin de 2027, le site pourra accueillir jusqu'à 4 000 soldats allemands. Cela marquera le premier déploiement permanent de la Bundeswehr à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a accepté de déployer des troupes dans l'État membre de l'OTAN et de l'UE bordant la Russie l'année dernière. Le ministre de la Défense lituanien, Raimundas Karoblis, a estimé que les coûts de construction dépasseraient un milliard d'euros.

21:15 Le président tchèque : l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine est possible, même avec des territoires occupésLe président tchèque Petr Pavel soutient l'idée que l'Ukraine rejoigne l'OTAN malgré l'occupation de ses territoires en cours. Il suppose que l'Ukraine négociera la paix avec la Russie à court terme, a déclaré Pavel à "Novinky". Un tel accord pourrait signifier que la Russie continue d'occuper une partie du territoire ukrainien sans que les "États démocratiques" n'aient besoin de reconnaître le changement de frontière. Cette frontière provisoire pourrait ensuite permettre "d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN dans le territoire qu'elle gouverne à ce moment-là", a déclaré Pavel. L'Allemagne a également rejoint l'OTAN en 1955 alors qu'elle était partiellement occupée par l'Union soviétique.

20:57 Les forces ukrainiennes se rapprochent à moins de 12 kilomètres du ponton russeLes forces ukrainiennes ont pris la ville de Wyschnewka dans la région russe de Kursk, selon les analystes de la guerre sur X. Cela les place à environ 12 kilomètres du ponton flottant traversant la rivière Seym, qui sert actuellement de seule option logistique ou de retraite pour l'armée russe.

20:36 L'administration de Pokrovsk reste optimisteL'administration militaire de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk fait face à une situation incertaine alors que les troupes russes se rapprochent : "Elles avancent vers les outskirts de Pokrovsk. Ce n'est pas un secret", a déclaré le chef du département d'information là-bas au "Washington Post". Elle a ajouté : "Peut-être que la situation là-bas changera d'une manière ou d'une autre - nous espérons que l'ennemi s'arrêtera à certaines approches de Pokrovsk et que nos troupes les repousseront". Si la ville tombe, ce serait le plus important centre de population capturé par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

