À 16h56, les forces militaires russes font exploser une mine de charbon ukrainienne

Dans la ville minière ukrainienne de Wuhledar, les forces russes avancent et font exploser l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Des images montrent l'explosion et l'effondrement de la structure au-dessus de la fosse principale de la mine. On estime qu'environ 150 millions de tonnes de charbon sont stockées dans la veine de la mine.

16:19 Pistorius considère les augmentations du budget de la défense comme un "défi" Le ministre fédéral de la Défense Boris Pistorius considère comme nécessaire de prendre des mesures de financement supplémentaires suite à l'établissement d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros. "Le budget du fonds spécial sera intégralement dépensé d'ici la fin de l'année", déclare Pistorius après une visite militaire à Saarlouis. " Ensuite, nous verrons d'où viendront les fonds supplémentaires." Pistorius mentionne les 80 milliards d'euros prévus dans le plan financier du gouvernement fédéral pour l'année 2028. "Je considère cela comme une base, car nous devons nous concentrer sur le financement de l'approvisionnement et de l'infrastructure", ajoute-t-il. "Cela reste un défi majeur et central."

15:51 L'Ukraine cible des bâtiments résidentiels à Belgorod Les forces ukrainiennes continuent d'attaquer des villes russes et se concentrent sur Belgorod, près de la frontière. Plusieurs voitures et un bâtiment résidentiel sont réduits en ruines, tandis que d'autres subissent des dommages. Huit personnes sont blessées.**

15:14 Exercices navals : des navires chinois atteignent Vladivostok Suite à l'annonce d'un exercice militaire conjoint, deux navires chinois ont apparemment atteint Vladivostok, la ville russe de l'Extrême-Orient, selon des sources russes. Deux navires de garde-côtes chinois seront à Vladivostok jusqu'à vendredi, a expliqué le ministère russe des Affaires étrangères, car ils ont été invités par la garde-frontière russe. L'exercice vise à "renforcer la coopération stratégique entre les militaires chinois et russes", a expliqué la Chine. Des forces navales et aériennes des deux pays participeront à des exercices tels que "North-Joint 2024" dans les mers du Japon et d'Okhotsk le long de la côte russe. La Chine participera également à l'exercice stratégique russe "Ocean-2024".**

14:39 Baerbock met en garde : si l'Ukraine tombe, alors la Moldavie aussi Selon Baerbock, soutenir l'Ukraine est également crucial pour la sécurité de la République de Moldavie voisine. "Tout ce que nous faisons pour aider l'Ukraine contribue également à la stabilité par rapport à la Moldavie", déclare Baerbock lors d'une réunion de la Plateforme de partenariat moldave dans la capitale Chișinău. "Il est évident que la principale préoccupation de la population locale est que si l'Ukraine s'effondre, la Moldavie suivra."**

13:56 L'Ukraine : 97 secouristes ont perdu la vie depuis l'invasion russe à part entière La guerre russo-ukrainienne a entraîné la mort de 97 secouristes ukrainiens depuis l'invasion à part entière. Le service de secours l'a confirmé au site d'information Ukrinform dans une interview. Selon le service, 395 secouristes ont été blessés lors de leurs opérations. L'Ukraine célèbre aujourd'hui la "Journée des Sauveurs".**

13:44 Le Wall Street Journal : la Russie et l'Ukraine ont perdu un million de soldats Plus de 100 000 soldats ont été blessés ou tués des deux côtés dans l'invasion russe de l'Ukraine, selon les investigations du journal américain "Wall Street Journal". Les forces ukrainiennes ont subi environ 80 000 morts et 400 000 blessures, selon le journal, qui se base sur une estimation confidentielle de l'Ukraine. Alors que Kyiv et Moscou n'ont pas encore rendu publiques leurs pertes, les services de renseignement occidentaux estiment que la Russie a perdu 600 000 soldats, soit 200 000 morts et 400 000 blessés.**

13:21 Munz : la Russie recherche des soldats sous contrat par des raids Par décret, la Russie a étendu ses forces militaires à 1,5 million de soldats. Selon le correspondant à la Kremlin Rainer Munz, cela envoie un message clair au-delà du conflit ukrainien et soulève des questions sur l'endroit où la Russie trouvera ces soldats.**

12:55 Le Kremlin justifie l'augmentation de l'armée avec les menaces croissantes aux frontières Le Kremlin justifie ses plans d'augmentation de l'armée à la deuxième plus importante du monde en raison des menaces croissantes à ses frontières. "C'est dû au nombre de menaces à la périphérie de nos frontières", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d'une conférence de presse. "C'est causé par l'hostilité extrême à nos frontières occidentales et l'instabilité à nos frontières orientales. Cela nécessite des mesures appropriées." Poutine a ordonné d'augmenter la taille standard de l'armée russe de 180 000 soldats à 1,5 million de soldats actifs, ce qui en fait la deuxième plus grande armée du monde après la Chine.**

**12:30 RTL/ntv Trendbarometer : deux tiers des répondants s'opposent au déploiement de missiles de portée

11:49 Suspect Routt a exprimé son intérêt pour éliminer Poutine et Kim en 2022En 2022, Ryan Wesley Routt, suspect connu dans une tentative d'assassinat contre Donald Trump, a reportedly exprimé son désir d'éliminer Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, selon des sources telles que le "Wall Street Journal". Selon l'infirmière Chelsea Walsh, qui a eu plusieurs encounters avec Routt pendant son travail à Kyiv, en Ukraine, en 2022, Routt était l'un des Américains les plus dangereux qu'elle ait jamais rencontrés. Walsh a rapporté que Routt avait tenté de rejoindre des brigades de volontaires et de combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Documentaire controversé "Russes en guerre" présenté au Festival international du film de TorontoLe Festival international du film de Toronto a finalement décidé de diffuser le documentaire controversé "Russes en guerre", après avoir exprimé des préoccupations initiales quant à la sécurité en raison du contenu du film. Anastasia Trofimova, une réalisatrice russo-canadienne, a passé plusieurs mois avec des troupes russes au front en Ukraine pour créer ce documentaire. Cependant, cette décision a été critiquée par l'ambassadeur ukrainien au Canada, qui affirme que le festival sert de plateforme à la propagande russe.

10:51 L'ambassadeur russe sceptique quant aux pourparlers de paixDuring a recent interview on Deutschlandfunk, Russian ambassador to Berlin, Sergei Nechaev, expressed reservations regarding possible peace negotiations in the Ukraine conflict. Nechaev stated that a viable peace plan is needed before Russia can determine the extent to which it aligns with its own ideas. German Chancellor Olaf Scholz had previously voiced his support for accelerating efforts to achieve peace, but Nechaev's remarks imply that Russia remains wary of entering into negotiations.

10:31 Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) aide l'Ukraine en matière de sécurité énergétiqueUkrainian energy company Naftogaz and the United Nations Development Programme (UNDP) are collaborating to ensure energy security in Ukraine. Fears surrounding disruptions in power, heat, and water supply due to Russian air strikes on critical infrastructure have prompted the UNDP to develop a strategy to maintain population access to energy sources. UNDP plans to provide Ukraine with gas-powered generators to minimize supply disruptions.

09:55 Plus de 280 000 habitants de Sumy privés d'électricité suite à une attaque de dronesLa ville de Sumy, en Ukraine, a été cible de drones russes Shahed, privant 280 000 habitants d'électricité. Bien que les autorités ukrainiennes affirment avoir abattu 16 drones, ceux qui ont réussi à pénétrer les systèmes de défense ont causé des dommages importants à l'infrastructure critique.

09:28 Un prisonnier de guerre ukrainien reportedly décapité par les forces russesLe commissaire aux droits de l'homme du parlement ukrainien a reportedly confirmé la décapitation d'un prisonnier de guerre ukrainien désarmé par les forces russes. Le soldat, dont les mains étaient liées avec du ruban adhésif, a été tué à l'aide d'une épée portant l'inscription "Pour Kursk". La brutalité et la soif de sang de l'armée russe continuent de choquer les observateurs et les experts. Une photographie du soldat tué a été publiée sur les réseaux sociaux.

09:02 Le commandant tchétchène Alaudinow optimiste quant à l'offensive de KurskLa région frontalière de Kursk a été envahie par l'Ukraine au début août, prenant la hiérarchie militaire russe au dépourvu. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a adopté un ton optimiste sur son canal Telegram, encourageant ses abonnés à suivre le conflit et à profiter du spectacle. Alaudinow est devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, avec une présence médiatique fréquente dans les médias russes. Certains experts croient que son niveau de présence médiatique unique pourrait être influencé par l'approbation de l'autorité suprême du pays.

08:42 L'Allemagne s'engage à fournir 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'UkraineLa ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a annoncé que l'Allemagne fournirait 100 millions d'euros d'aide hivernale supplémentaires à l'Ukraine lors de sa visite à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Alors que la Russie se prépare à une éventuelle "guerre d'hiver", le chef de bureau du Kyiv Post a souligné que la saison hivernale imminente était une préoccupation sérieuse pour les Ukrainiens.

08:01 Les forces russes attaquent les installations énergétiques et l'infrastructure critique de l'UkraineUkraine a rapporté une autre importante attaque de drones des forces russes, avec la défense aérienne ukrainienne réussissant à abattre 34 sur 51 drones. Les installations énergétiques de la région nord-est de Sumy ont également été attaquées, causant des dommages importants à l'infrastructure critique telle que les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, qui étaient déjà connectés aux systèmes de secours.

06:35 Jens Stoltenberg encourage le dialogue sur l'utilisation d'armes de longue portéeLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, soutient les discussions internationales en cours concernant une éventuelle approbation pour que l'Ukraine utilise des armes occidentales de longue portée contre le territoire russe. En parlant à LBC, il a déclaré : "Chaque allié décide, mais l'unanimité est cruciale pour traiter ces questions, comme nous l'avons fait jusqu'à présent." L'Ukraine demande cette autorisation à ses alliés depuis des semaines, en ciblant les centres de commandement, les aérodromes et l'infrastructure russes. En ce qui concerne une éventuelle escalade, Stoltenberg a déclaré : "Mais je pense toujours que la victoire de Poutine en Ukraine représenterait la plus grande menace pour nous."

06:13 Meta interdit la diffusion mondiale de l'organe de propagande russe RTMeta, la société mère de Facebook, a interdit la diffusion de la propagande d'État russe via des plates-formes telles que RT. Cette interdiction s'applique à l'échelle mondiale aux applications telles que Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, selon l'annonce de Meta. RT (anciennement Russia Today) et ses entités associées ont déjà été bloquées dans l'UE depuis le printemps 2022 en raison de leurs efforts de propagande concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour plus d'informations, consultez ce lien :

05:33 Alexandre Loukachenko gracie 37 prisonniers en BiélorussieLe dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a gracié 37 prisonniers. L'administration présidentielle de Minsk a expliqué que les personnes libérées étaient des prisonniers condamnés pour "extrémisme" - une accusation frequently utilisée en Biélorussie pour désigner les critiques du gouvernement. Parmi les personnes bénéficiaires de la clémence, on compte six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Les identités des 37 personnes graciées restent inconnues. Ces derniers mois, la Biélorussie a souvent accordé des remises de peine à des prisonniers emprisonnés pour avoir protesté contre le gouvernement. En août dernier, Loukachenko a réduit les peines de 30 prisonniers politiques, et 30 autres ont été graciés au début septembre. Dans les deux cas, Loukachenko a affirmé que les prisonniers avaient manifesté leur repentir et demandé pardon.

03:11 Rapport de l'ONU : détérioration des droits de l'homme en RussieSelon un rapport de l'ONU, les violations des droits de l'homme en Russie sont en augmentation. Mariana Katzarova, la personne nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2023 pour surveiller la situation en Russie, a déclaré : "Il y a maintenant un système intégré, soutenu par l'État, de violations des droits de l'homme." Ce système a été conçu pour réprimer la société civile et l'opposition politique, selon le rapport. Les critiques de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les dissidents font face à une persécution de plus en plus rude. Katzarova estime qu'au moins 1372 prisonniers politiques ont été condamnés. Ces défenseurs des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre ont été poursuivis sous de fausses accusations et condamnés à de longues peines de prison. En détention, ils sont soumis à la torture. Les prisonniers politiques sont maintenus en isolement, tandis que d'autres sont forcés de subir des traitements dans des cliniques psychiatriques. Cela ne concerne que les cas connus de Katzarova ; le nombre réel peut être plus élevé, selon un employé.

23:24 La Suède va prendre la tête de la présence militaire planifiée de l'OTAN en FinlandeL'OTAN prévoit d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède qui pourrait diriger cette initiative. Cela implique une force militaire multinat

