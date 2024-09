À 16h44, Biden à l'ONU a déclaré: "Nous n'abandonnerons pas notre soutien à l'Ukraine".

16:25 Inscription allemande pour les voitures ukrainiennes à partir d'octobre

À partir d'octobre, les réfugiés ukrainiens devront enregistrer leurs véhicules en Allemagne si ceux-ci se trouvent dans le pays depuis plus d'un an. Cette mesure est rendue possible par la mise en place d'un cadre juridique par le gouvernement allemand. Jusqu'au 30 septembre, les véhicules ukrainiens sont encore exemptés de ces réglementations en raison des exceptions de l'État. Le nouveau processus est détaillé dans un document FAQ élaboré par le ministère fédéral des Transports en collaboration avec les États. Les propriétaires doivent présenter des documents tels qu'une pièce d'identité avec un nom en latin, le certificat d'immatriculation ukrainien et une preuve d'assurance aux autorités. Les documents ukrainiens numériques ne sont pas acceptés. Après l'enregistrement, les plaques d'immatriculation ukrainiennes seront remplacées.

15:40 Victimes civiles dans les attaques russes à Kharkiv

Des missiles russes ont visé la ville ukrainienne de Kharkiv, dans l'est du pays, causant des pertes civiles. Selon le gouverneur Oleh Synyehubov, le bilan s'élève à trois morts. Plus d'une douzaine de personnes ont été blessées. Un missile a directement touché un immeuble résidentiel. Le maire Ihor Terechov avait précédemment rapporté des attaques de missiles dans quatre districts de la ville et deux immeubles endommagés sur Telegram.

15:15 Exercices militaires allemands dans le port de Hambourg

Du jeudi au samedi, l'armée allemande mène un exercice de défense à grande échelle dans le port de Hambourg, intitulé "Red Storm Alpha". Le Landeskommando Hamburg assurera la sécurité d'une partie du port avec des forces de protection civile, y compris la création d'un point de contrôle. L'objectif de l'exercice est de protéger l'infrastructure de défense critique, de maintenir une image de situation cohérente à tous les niveaux et de communiquer efficacement avec tous les participants. La circulation civile ne sera pas affectée par l'exercice. Suite à l'attaque illégale russe en Ukraine, la possibilité d'une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années a été annoncée. L'OTAN cherche à contrer cet effort collectif, nécessitant le déploiement rapide de troupes alliées de l'ouest vers l'est. En raison de sa situation stratégique, l'Allemagne doit s'entraîner au transport militaire, à l'approvisionnement en nourriture, à la distribution de lits ou à la gestion des ressources, ainsi qu'à sécuriser des colonnes entières de véhicules pour dissuader les attaques potentielles.

14:30 Zelensky cherche des investissements américains pour relancer le secteur de l'énergie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré des représentants américains du secteur des affaires pour obtenir des investissements dans la relance du secteur de l'énergie endommagé lors de son voyage. "Le principal objectif était de préparer le système énergétique ukrainien à l'hiver", a écrit Zelensky sur les réseaux sociaux. Le pays craint des coupures de courant cet hiver en raison des dommages de guerre causés par la Russie. Zelensky a proposé des incitations. "C'est notre proposition. C'est une partie de notre plan de victoire", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée. La réunion a également inclus des représentants des entreprises d'énergie, de finance et d'assurance, ainsi que la directrice de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power.

13:55 Offensive ukrainienne dans le région de Kursk considérée comme un succès

Il y a un débat parmi les observateurs pour savoir si l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk est un succès ou un échec pour Kyiv. L'expert militaire Nico Lange la considère comme un succès et a écrit sur X : "Imaginez si Zelensky avait dû mener des pourparlers de paix à New York sans l'offensive de Kursk. La valeur et le succès de l'offensive de Kursk deviennent clairs en eux-mêmes."

13:17 Le plan de victoire de Kyiv comprend une invitation à rejoindre l'OTAN

Une invitation à rejoindre l'OTAN fait partie du plan de victoire du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour Kyiv. Le chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré lors d'une apparition à New York que les alliés du pays devraient étendre une invitation à l'adhésion à l'OTAN, sans tenir compte des menaces d'escalade de la Russie. Le plan comprend des éléments militaires et diplomatiques. La Russie a commencé sa guerre contre l'Ukraine, en partie, en raison des aspirations de Kyiv à rejoindre l'OTAN.

12:42 La Russie maintient ses objectifs de guerre Despite les déclarations de paix de Kyiv

Despite les tentatives de Kyiv pour négocier, la Russie maintient ses objectifs de guerre en Ukraine. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, "Dès que ces objectifs seront atteints d'une manière ou d'une autre, l'opération militaire spéciale sera terminée", en référence aux incursions brutales et invasives de la Russie qui durent depuis 2,5 ans. Il a répondu aux déclarations de Volodymyr Zelensky selon lesquelles la fin de la guerre est plus proche que beaucoup ne le pensent, lors de son voyage aux États-Unis. Zelensky présente son plan de victoire aux États-Unis pour mettre la pression sur Moscou et encourager les négociations. Les objectifs de guerre de la Russie comprennent le contrôle des régions ukrainiennes telles que Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. La Russie vise également à empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Par le passé, le renversement du gouvernement de Kyiv a également été mentionné. De nombreux experts estiment que l'objectif ultime de la Russie est le contrôle total de l'Ukraine.

11:59 La situation à Wuhledar se détériore - Les Russes utilisent allegedly des tactiques trompeuses

Selon une source militaire proche des forces ukrainiennes, la situation à Wuhledar est critique et se détériore. "Les Russes tentent de circond

11:15 Nouvelles images satellites montrent des dégâts importants dans les dépôts de munitions russesL'Ukraine a récemment mené des attaques réussies contre des dépôts de munitions russes, détruisant une grande quantité de roquettes, d'obus d'artillerie et d'autres fournitures russes. Des images de haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des attaques les plus récentes à Oktyabr'sk et Toropets.

10:46 Attaques dévastatrices à Saporishzhia : un mort, plusieurs blessés et dommages importantsLes attaques russes contre la ville ukrainienne du sud-est de Saporishzhia ont fait un mort et six blessés, selon les autorités. La région a été cible de "lourds bombardements aériens" pendant deux heures lundi soir, selon le service d'état civil. "Une personne est morte et six autres ont été blessées, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans", écrit le gouverneur régional Ivan Fedorov sur Telegram. En outre, une installation d'infrastructure et des bâtiments résidentiels ont été incendiés. Un employé de la mairie affirme que 74 blocs d'appartements et 24 maisons privées ont été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 Munz sur l'équipage de l'"Amiral Koutznetsov" : "Le porte-avions ne naviguera peut-être plus jamais"Selon un rapport de Forbes, l'équipage du porte-avions russe "Amiral Koutznetsov" est reportedly déployé sur le front. Le navire est connu pour sa série d'incidents, explique Rainer Munz, correspondant de ntv basé à Moscou. Le déploiement de l'équipage pourrait être un signe des difficultés financières de la Russie :

09:27 Wuhledar au bord du gouffre ? Les troupes russes signalent une percéeLes troupes russes ont reportedly progressé dans la ville ukrainienne de l'est de Wuhledar, selon les médias d'État et les blogueurs. "Les unités russes sont entrées à Wuhledar - la bataille pour la ville a commencé", écrit un blogueur militaire pro-russe, Yuri Podolyaka. D'autres blogueurs militaires pro-russes rapportent l'attaque. Les médias russes d'État affirment que Wuhledar, située dans la région de Donetsk, est encerclée et que des combats ont lieu dans les secteurs est de la ville. Selon l'expert militaire Colonel Reisner, les troupes russes approchent de Wuhledar depuis plusieurs directions, mettant la ville en danger d'être encerclée.

08:59 Conflits entre les forces russes et ukrainiennes avec des drones pendant la nuitLes forces de défense aérienne russes, selon les rapports officiels, ont abattu 13 drones ukrainiens pendant la nuit. Six drones ont été interceptés dans les régions de Belgorod et de Kursk, et un dans la région de Bryansk, selon l'agence de presse officielle russe TASS, citant le ministère russe de la Défense. L'armée de l'air ukrainienne, quant à elle, affirme avoir été attaquée par la Russie avec 81 drones et quatre missiles pendant la nuit. 79 drones ont été abattus ou contraints de s'écraser. Aucun rapport immédiat de pertes ou de dommages n'a été reçu.

08:17 La position ferme du Danemark sur les attaques à longue portée contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen appelle les alliés de l'OTAN à approuver l'utilisation d'armes à plus longue portée contre la Russie. "Je propose de mettre fin au débat sur les lignes rouges", déclare Frederiksen à Bloomberg. Elle estime que la ligne rouge la plus importante a déjà été franchie - "lorsque la Russie a envahi l'Ukraine". Elle ne laissera jamais les Russes décider de ce qui est juste en matière de l'OTAN, de l'Europe ou de l'Ukraine, ajoute Frederiksen.

07:38 Les pertes russes réorganisées et signalées disparues pour réduire les dépensesUn appel téléphonique fuite par les services de renseignement militaire ukrainiens allègue que les soldats russes tombés au combat sont enterrés et signalés disparus pour éviter de payer des compensations généreuses à leur famille. "Ils les tuent, les combats continuent, il fait chaud, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre sur place, et ensuite ils sont considérés comme disparus. Et si ils sont disparus, la famille n'est pas payée. Compris ?", explique un homme à un résident de la région russe de Belgorod dans l'appel téléphonique fuite. La compensation pour chaque soldat tombé est estimée entre 67 500 et 116 000 dollars.

06:59 La position russe indique l'absence de fin du conflit, selon l'ISWMalgré la présentation du "plan de victoire" du président ukrainien Zelensky aux États-Unis, la Russie ne montre aucun signe d'intérêt pour résoudre le conflit. L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) observe que la Russie rejette publiquement tout règlement de paix qui ne implique pas la reddition totale du gouvernement ukrainien et la dissolution de l'Ukraine en tant qu'État. Les officiels russes de haut rang ont exprimé leur opposition à la participation au prochain sommet de paix, et le porte-parole du Kremlin Peskov souligne que la Russie n'est pas disposée à négocier sous quelque condition que ce soit, sauf la reddition de l'Ukraine. L'ISW estime que la Russie n'a pas l'intention d'engager des négociations de paix authentiques avec l'Ukraine et utilise simplement les termes "plans de paix" et "négociations" pour mettre la pression sur l'Ouest et contraindre l'Ukraine à faire des concessions unilatérales concernant sa souveraineté et son intégrité territoriale.

06:27 Zelensky souligne l'action rapide des États-Unis pour accélérer le retrait russeSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, une action rapide du gouvernement américain pourrait accélérer le retrait de l'agression russe contre l'Ukraine dans l'année à venir. Dans son message sur Telegram suite à sa rencontre avec une délégation bipartite du Congrès américain, Zelensky a noté qu'il existe actuellement une opportunité d'intensifier la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis. Il est aux États-Unis pour participer aux sessions de l'Assemblée générale de l'ONU et présenter son "plan de victoire" à l'administration américaine.

05:44 Des adolescents incendiaires endommagent un hélicoptère Mi-8 à OmskLe week-end dernier, deux adolescents ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne russe à Omsk en utilisant une cocktail Molotov, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont prétendument admis avoir reçu une récompense de 20 000 dollars via Telegram pour l'attaque. L'hélicoptère a subi des dommages importants, selon les médias russes. Cet incident rappelle un événement similaire du 11 septembre, où deux jeunes garçons ont incendié un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Noyabrsk, dans la région de Tyumen. Des incidents de sabotage tels que des déraillements de trains ont été signalés dans différentes régions russes. Fin janvier, le service de renseignement militaire ukrainien (HUR) a affirmé que certaines voies ferrées russes avaient été attaquées par des adversaires inconnus du régime de Poutine.

04:44 Le G7 étudie la livraison de missiles à longue portée à l'Ukraine, risquant une riposte russeLes ministres des Affaires étrangères des pays du G7 examineront lundi la possibilité de fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine, ce qui placerait le territoire russe à portée, a annoncé le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, sur la touche de l'Assemblée générale des Nations unies. Par ailleurs, la Russie reçoit de nouvelles armes, notamment des roquettes iraniennes, malgré les dénégations répétées de Téhéran.

03:50 Zelensky : La paix semble plus proche que prévuLe président ukrainien Volodymyr Zelensky est optimiste quant à la fin prochaine de la guerre avec la Russie. "Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous le pensons", a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine ABC News. Il a prédit que le conflit prendrait fin prochainement, exhortant les États-Unis et ses autres alliés à continuer de soutenir l'Ukraine.

02:50 Bilan des attaques russes à SaporizhzhiaMardi soir, les troupes russes ont lancé une nouvelle attaque contre la ville ukrainienne du sud-est de Saporizhzhia, faisant un mort et cinq blessés, selon le gouverneur régional, Ivan Fedorov. Un responsable municipal cité par le diffuseur public Suspilne a fait état d'une fille de 13 ans parmi les blessés. Au moins 23 personnes ont été blessées lors d'attaques précédentes sur la ville le même jour et la nuit précédente. Fedorov a publié sur Telegram que deux maisons avaient été détruites lors de la dernière attaque, mais il reste unclear quel type d'arme a été utilisé. Les forces russes ont également pris pour cible l'infrastructure de la ville, déclenchant un incendie qui a été rapidement maîtrisé par les services d'urgence sans faire de blessés.

01:29 Les forces ukrainiennes subissent une forte pression à PokrovskLe commandement militaire ukrainien signale une pression persistante dans l'est du pays. "La situation dans la région de Pokrovsk et de Kurakhove reste grave", a rapporté le quartier général à Kyiv dans son rapport du soir. Sur les 125 attaques russes le long du front, plus de 50 ont été lancées dans ce secteur. "Les principaux efforts de l'ennemi ont été concentrés près de Pokrovsk", a précisé le commandement militaire ukrainien. Bien que les observateurs indépendants attribuent le succès des Ukrainiens dans le ralentissement de l'avancée russe vers Pokrovsk, qui est stratégiquement importante, la situation reste précaire pour les défenseurs à Kurakhove plus au sud. Les avancées des troupes russes près de la ville minière de Hirnyk risquent d'encercler plusieurs unités ukrainiennes. Une manœuvre similaire pour contourner les positions de défense est également suggérée plus au sud près de la ville de Vuhledar, que les Russes n'ont pas réussi à prendre par des attaques frontales précédentes.

00:28 Un homme américain condamné en Russie pour enlèvement d'enfantUn homme américain a été condamné à six ans de travaux forcés en Russie pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans obtenir l'autorisation de la mère. Un tribunal de l'enclave de Kaliningrad a reconnu l'homme coupable de tentative de "départ non autorisé" et a prononcé la sentence. Selon le verdict, l'Américain a tenté de quitter le pays avec son fils de quatre ans pour la Pologne en juillet 2023. "Sans obtenir l'autorisation de la mère, il a tenté de quitter le pays avec l'enfant", a expliqué le tribunal sur la plateforme de messagerie Telegram. Il a tenté de franchir la frontière avec la Pologne par une zone forestière, mais a été arrêté par les gardes-frontières. Les tensions entre les États-Unis et la Russie sont tendues en raison du conflit en Ukraine.

23:14 Le nombre de morts augmenter dans une attaque contre un village russe près de la frontière ukrainienneTrois morts ont été signalés dans une attaque contre un village russe près de la frontière ukrainienne, selon les autorités locales. Le village d'Archangelskoe, situé à cinq kilomètres de la frontière, a été touché par l'artillerie ukrainienne lundi, a rapporté le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur le service de messagerie Telegram. Deux adultes et un adolescent ont été tués, et deux autres personnes, dont un enfant, ont été blessées.

22:13 Zelensky remercie Scholz pour l'aide allemande après la réunion à New YorkLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude envers le chancelier allemand Olaf Scholz après leur rencontre à New York. "Nous sommes profondément reconnaissants du soutien de l'Allemagne", a tweeté Zelensky. "Ensemble, nous avons sauvé de nombreuses vies, et nous pouvons certainement renforcer la sécurité sur tout le continent européen". Scholz, however, a réaffirmé la position de l'Allemagne de ne pas fournir d'armes avancées à l'Ukraine.

21:35 Forbes : Le seul porte-avions russe est en train de se détériorer, l'équipage est envoyé au conflit ukrainienForbes rapport

La Russie ne dispose que d'un seul porte-avions, l'"Amiral Kuznetsov", qui a fait la une des journaux pour ses déploiements limités depuis son lancement dans les années 80 malgré de nombreux revers. Selon les rapports de Forbes**, l'équipage de 15 000 membres du Kuznetsov est détourné pour participer au conflit ukrainien, non à bord du porte-avions, mais en tant que bataillon séparé. La Russie utilise de telles mesures pour répondre à ses besoins de recrutement mensuels estimés à 30 000 nouveaux soldats, tandis que le Kuznetsov lui-même tombe davantage en ruine et est susceptible de rester stationnaire le long de la côte de Mourmansk.

Vous pouvez trouver toutes les mises à jour précédentes ici.

14h45 Opérations militaires affectant l'infrastructure civile à KharkivDespite ongoing negotiations, Russian military operations continue to pose a threat to civilian infrastructure in Kharkiv. The recent missile strike on a high-rise building has resulted in civilians being injured and killed.

14h10 Impact des exercices militaires sur la circulation régulière dans le port de HambourgDuring the upcoming "Red Storm Alpha" military exercises in Hamburg Harbor, regular traffic may be affected. The Landeskommando Hamburg will be securing a part of the harbor with home protection forces, which could potentially lead to temporary closures or delays in regular traffic.

Lire aussi: