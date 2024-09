À 16h43, Zelensky et Trump se rencontrent à New York:

16:02 L'Ukraine est contrainte d'imposer des impôts plus élevés à ses citoyens Le ministre des Finances ukrainien, Serhiy Marchenko, qualifie les hausses d'impôts envisagées au Parlement de nécessité déplaisante. L'une des ajustements fiscaux proposés consiste à augmenter une taxe de guerre de 1,5 % à 5 %. Pour cette année, l'augmentation est estimée à environ 1,2 milliard d'euros, et à environ 3 milliards d'euros de plus l'année prochaine. "Une telle décision nuira à l'économie, mais nous avons épuisé toutes les autres options", explique Marchenko. Seuls les revenus des nouveaux emprunts domestiques suffiront à gérer les paiements de la dette existante. L'aide financière étrangère semble incertaine. Au premier trimestre, l'Ukraine a reçu seulement environ 10 % de l'aide étrangère requise. Les retards du Congrès aux États-Unis ont contribué au manque de financement. Quoi qu'il en soit, Kyiv prévoit de recevoir environ 34,5 milliards d'euros des sources internationales l'année prochaine. Cependant, Marchenko met en garde contre la possibilité que les paiements ne soient pas constants.

15:24 La Norvège restreint l'asile pour les réfugiés ukrainiens La Norvège va désormais évaluer les demandes d'asile des réfugiés ukrainiens au cas par cas. Le gouvernement norvégien a annoncé cette décision, ciblant les réfugiés provenant des régions ouest-ukrainiennes moins violentes, considérées comme sûres par les autorités norvégiennes. Depuis l'invasion russe en février 2022, les autorités norvégiennes ont automatiquement accordé l'asile aux réfugiés ukrainiens, accueillant environ 85 000 personnes - le plus haut chiffre parmi les pays nordiques.

14:51 L'armée russe se prépare à une nouvelle conscription Selon les services de renseignement militaire britanniques, la Russie va commencer la conscription des individus aptes au combat de moins de 30 ans le 1er octobre. Jusqu'à présent, les conscrits n'ont pas participé aux combats en Ukraine, mais ont été stationnés dans la région russe de Kursk, d'où les forces ukrainiennes sont attendues pour être repoussées. Certains parents russes se sont plaints que leurs fils, avec moins de 4 mois de formation, ont été envoyés dans des zones de combat, ce qui contredit la loi russe.

14:22 Ramstein accueillera une réunion sur l'Ukraine avec Biden La réunion des pays soutenant l'Ukraine aura lieu le 12 octobre sur la base de l'US Air Force à Ramstein, en Allemagne, comme l'a annoncé le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. L'Allemagne prévoit d'accueillir le soi-disant groupe de contact pour la défense de l'Ukraine conjointement avec les États-Unis. Plus de 50 pays se réunissent pour coordonner l'aide à l'Ukraine dans ce forum. Il n'est pas clair si le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sera présent.

13:56 La Lituanie prévoit d'acheter des chars allemands pour une nouvelle division La Lituanie envisage d'acheter des chars Leopard 2 pour former une nouvelle division dans son armée. Le contrat pourrait être signé en novembre, sous réserve de l'approbation du Conseil de sécurité nationale. La Lituanie partage des frontières avec l'exclave russe de Kaliningrad et son allié la Biélorussie. Le pays considère le conflit en Ukraine comme une menace immédiate pour sa sécurité, ce qui a entraîné un renforcement militaire agressif. Une nouvelle division militaire comprenant un bataillon de chars sera créée, avec une brigade mécanisée de l'armée allemande stationnée en Lituanie de manière permanente.

13:20 Discord risquerait d'être bloqué en Russie L'autorité de surveillance des médias russes envisage de bloquer entirely la plateforme de communication Discord. Selon un rapport obtenu auprès d'une source du secteur du jeu, cela est basé sur des violations présumées de la loi russe. Aucun chef d'accusation ou explication concret n'a été fourni. Les utilisateurs russes ont signalé des perturbations sur Discord dans le passé. Avec entre 29 et 40 millions d'utilisateurs actifs en Russie, la plateforme - principalement populaire auprès des joueurs, des étudiants et des traders de cryptomonnaie - pourrait voir son accès restreint à court terme.

13:04 Pas d'approbation pour les armes à longue portée : "Biden mis en garde par les services de renseignement avant la décision" Malgré la promesse d'une aide supplémentaire de milliards de dollars à l'Ukraine, les États-Unis n'ont pas accordé à l'Ukraine la demande de lever les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Ouest pour cible des zones profondément à l'intérieur du territoire russe. Thomas Jäger, un scientifique politique, explique que les États-Unis suivent les préoccupations de sécurité et les risques d'escalade, comme recommandé par les services de renseignement.

12:36 Un Américain en Russie fait face à des 'charges de mercenaire' Selon l'agence de presse d'État russe RIA Novosti, un Américain a été inculpé pour des activités présumées de 'mercenariat' en Russie depuis vendredi dernier. Le septuagénaire est accusé de combattre comme mercenaire dans le conflit armé du côté de l'Ukraine, selon le rapport de l'agence. L'individu believed to be the American, Stefan Hubbard from Michigan, a résidé en Ukraine depuis 2014. Les détails entourant l'arrestation de l'Américain restent flous dans le rapport. Selon RIA Novosti, il a été traduit en justice dans un tribunal de Moscou par la police militaire.

12:01 Kryvyj Rih : Attaque de roquette contre un poste de police ukrainienDes rapports récents en provenance d'Ukraine font état d'une nouvelle manifestation d'agression russe. Une roquette a touché un poste de police à Kryvyj Rih ce matin, comme l'ont confirmé les autorités locales. Les secours ont découvert le corps d'une femme sous les décombres et au moins cinq autres personnes ont été blessées. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour retrouver d'éventuels survivants. Des bâtiments résidentiels ont également été endommagés lors de l'attaque. Le parquet régional de Dnipropetrovsk a partagé des photos des impacts de roquettes à Kryvyj Rih.

Selon des sources ukrainiennes, il y a eu une autre attaque de roquette sur la ville de Dnipro la nuit dernière, qui a touché une installation industrielle. Au moins huit personnes ont été blessées lors d'attaques aériennes russes dans la région de Kherson, selon les autorités locales.

11:27 Possible violation de l'espace aérien de l'OTAN par un drone russeLe ministère de la Défense roumain suggère qu'un drone russe a brièvement pénétré dans l'espace aérien du membre de l'OTAN Roumanie hier soir. Il est possible que le drone ait brièvement traversé la zone frontalière de la Roumanie pendant moins de trois minutes. Le drone était impliqué dans une frappe contre la ville ukrainienne du sud d'Izmail, selon les autorités ukrainiennes. Izmail a été cible d'une attaque de drone tôt vendredi matin, ce qui a entraîné la mort de trois personnes et la blessure d'une douzaine d'autres, selon l'armée de l'air ukrainienne.

10:57 Fritz : Les États-Unis fourniront pour la première fois des bombes guidées à l'UkraineLe président Zelensky se rend aux États-Unis pour présenter son "plan de victoire" et demander une aide militaire supplémentaire. Biden a promis un paquet d'aide militaire d'une valeur de près de 8 milliards de dollars à l'Ukraine. Selon le journaliste de ntv Gordian Fritz, "c'est une somme importante par rapport aux livraisons précédentes".

10:20 Rapport : Les agences de renseignement américaines mettent en garde contre une sévère rétorsion si l'Ukraine utilise des missiles de longue portéeSelon un rapport du "New York Times" citant une évaluation de renseignement non publiée, les agences de renseignement américaines s'attendent à une sévère rétorsion si l'Ukraine utilise des missiles occidentaux de longue portée pour frapper profondément dans le territoire russe. L'autorisation de cela par l'Occident pourrait entraîner des conséquences graves, avec des actions de représailles possibles de la part de la Russie allant de l'incendie et du sabotage contre des installations européennes à des attaques potentiellement mortelles contre des points de soutien militaire américains et européens. Les agences estiment que l'Ukraine n'a pas un nombre suffisant de missiles de longue portée pour modifier significativement le cours de la guerre. Le Times suggère que cette évaluation pourrait jouer un rôle dans les difficultés que rencontre le président Biden pour prendre une décision.

09:57 Munz sur la nouvelle menace de Poutine : l'arrêt des exportations de ressources "ne nuira pas beaucoup à l'Occident"La Russie menace les États-Unis de conséquences si elle approuve l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles à l'intérieur de la Russie. Le président Poutine envisage certaines restrictions à l'exportation de ressources stratégiques telles que l'uranium comme représailles contre l'Occident. Le journaliste de ntv Munz explore l'arrière-plan et les implications.

08:40 La marine ukrainienne perplexe face à une structure russe près du pont de CriméeUne structure russe non identifiée près du pont de Crimée intrigue la marine ukrainienne. Selon un rapport du "Kyiv Independent" sur la télévision ukrainienne, la structure est en cours de construction. Sa fonction reste inconnue. "Elle pourrait servir d'installation défensive, ou être un autre pont, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions", a déclaré le porte-parole de la marine ukrainienne Dmytro Pletenchuk. Il doute que les Russes puissent la terminer en raison des conditions météorologiques dégradées. "Ils continuent de placer quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières, mais après chaque tempête, elles finissent sur la côte." Le pont relie la Russie à la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée.

08:08 Attaque contre une ville ukrainienne frontalière avec la Roumanie ; plusieurs mortsLa ville d'Ismajil dans le sud de l'Ukraine a été attaquée. Trois personnes ont été tuées dans une frappe de drone russe ce matin, selon le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper. Toutes les victimes étaient âgées, y compris une femme dans la soixantaine. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Kiper a également signalé des dommages aux bâtiments et aux véhicules, ainsi que plusieurs incendies. La ville d'Ismajil est située sur la frontière avec la Roumanie, avec l'embouchure nord du Danube formant la frontière. [En savoir plus ici.]

07:40 Roth plaide en faveur d'une aide militaire Significativement plus importante pour l'Ukraine pour faciliter les négociationsLe responsable des affaires étrangères du SPD, Michael Roth, plaide en faveur d'une aide militaire plus importante pour l'Ukraine de la part de l'Europe. "Les pays européens plus importants doivent fournir un soutien militaire Significativement plus important pour s'assurer que l'Ukraine reste une nation libre et démocratique", a déclaré Roth au "Tagesspiegel". "Il est maintenant temps de mobiliser toutes les forces pour mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour d'éventuelles négociations." Le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag argue : "Celui qui veut mettre fin à la guerre le plus rapidement possible doit fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin." La force militaire et la diplomatie sont deux faces de la même pièce. "La Russie ne sera disposée à négocier que si Poutine est convaincu qu'une victoire sur l'Ukraine est impossible."

07:09 Baerbock: Without notre aide, les hôpitaux et les enfants seraient vulnérables

La ministre allemande des Affaires étrangères, Baerbock, justifie les fournitures d'armes occidentales à l'Ukraine et met en garde contre le fléchissement du soutien à Kyiv. "La croyance selon laquelle il n'y aurait pas de combats ni de morts en Ukraine sans armes défensives est aussi aveugle qu'erronée", déclare Baerbock lors du débat général de l'ONU à New York jeudi. "Si la Russie met fin à son assaut, la guerre prend fin. Si l'Ukraine cesse de se défendre, c'est sa perte." Le président russe Poutine a répondu à une invitation à une conférence de paix en juin en bombardant un hôpital pour enfants. Tant que Poutine n'est pas prêt à négocier, mettre fin à notre aide suggère "laisser les hôpitaux et les enfants ukrainiens sans défense. Cela pourrait entraîner d'autres crimes de guerre, peut-être même dans d'autres pays." Baerbock souligne que la Russie "a toujours joué avec l'inviolabilité des frontières des États baltes et de la Pologne".

06:45 Slovénie : Les armes à longue portée pour Kyiv ne doivent pas être rejetées trop rapidement

Le gouvernement slovène conseille de ne pas prendre de décisions hâtives concernant l'utilisation d'armes occidentales à longue portée sur le sol russe, compte tenu de la scepticisme allemand. "Il est rare de déclarer certains sujets interdits d'entrée trop tôt", déclare le Premier ministre Golob sur la touche du débat général de l'ONU à New York. "C'est un sujet épineux, mais à ce stade, toutes les alternatives doivent être considérées, puis la meilleure solution doit être choisie", répond Golob lorsqu'on lui demande au sujet des missiles de croisière à longue portée. L'Allemagne et les États-Unis sont particulièrement réticents sur cette question. Le chancelier Scholz a récemment exclu toute fourniture future d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine.

06:11 Baerbock presse l'Iran de mettre fin à son soutien à la guerre de la Russie contre l'Ukraine

La ministre allemande des Affaires étrangères, Baerbock, encourage l'Iran à mettre fin à son soutien au conflit russo-ukrainien et à mettre fin au transfert de missiles balistiques et de drones. Le ministère des Affaires étrangères l'indique via la plateforme X. Baerbock a discuté de ce sujet avec son homologue iranien, Abbas Araktschi, sur la touche de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

06:01 Trump prévoit de rencontrer Zelensky

L'ancien président américain Trump organise une rencontre avec le président ukrainien Zelensky à New York vendredi. La rencontre aura lieu à la Trump Tower à Manhattan, reveals Trump. Zelensky, qui a rencontré le président Biden la veille, a reportedly prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant sa visite aux États-Unis, Zelensky a mentionné son désir de rencontrer Trump, Biden et Harris pour présenter son "plan de victoire" pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En savoir plus ici.

04:25 Harris promet de rester aux côtés de l'Ukraine, met indirectement en garde contre Trump

La candidate à la présidence démocrate Harris promet son soutien au président ukrainien Zelensky et met indirectement en garde contre une victoire de Trump. "Mon engagement envers le peuple ukrainien est inébranlable. (...) Je maintiendrai ma solidarité avec l'Ukraine et m'efforcerai d'assurer que l'Ukraine émerge victorieuse et vit en paix et en prospérité", déclare Harris lors de la visite de Zelensky à Washington. Elle souligne que la paix ne peut être dictée sans l'Ukraine. Cependant, il y a "certains" aux États-Unis qui le souhaitent. Leurs intentions sont de contraindre l'Ukraine à abandonner de vastes parties de son territoire, accepter la neutralité et renoncer aux garanties de sécurité d'autres nations. Ces propositions sont identiques à celles du chef du Kremlin, Poutine, déclare-t-elle, et équivalent à un appel à la reddition.

02:08 L'Ukraine signale des attaques à l'ouest de Kherson

Les forces russes ont bombardé jeudi le village de Tomyna Balka à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson sous contrôle ukrainien, selon le gouverneur de la région, Prokrudin. Une femme a été tuée et une autre blessée lors de l'attaque, selon Telegram.

00:55 Royaume-Uni : Plus de systèmes d'artillerie automoteurs pour l'Ukraine

Le Royaume-Uni va fournir un autre groupe de systèmes d'artillerie automoteurs, les AS90, aux forces de défense ukrainiennes. Dix de ces systèmes ont déjà été livrés, avec six autres prévus dans les prochaines semaines, selon le ministère de la Défense britannique.

23:33 ONU : Insuffisance de fonds pour aider les Ukrainiens cet hiver

Le

D'après les services de renseignement ukrainiens, les forces russes devraient intensifier leurs actions offensives dans la région de Saporichshia dans les plus brefs délais. "Il y a un glissement vers une escalade dans la situation sur le champ de bataille dans la région de Saporichshia", déclare un représentant des troupes déployées dans le sud de l'Ukraine lors d'une émission de télévision nationale. "Au cours des dernières 24 heures, il y a eu cinq attaques, et nous pouvons suggérer que ce chiffre pourrait augmenter, car notre renseignement indique que l'ennemi est en train de rassembler des unités d'attaque à proximité du village de Pryiutne." Le représentant a également mentionné l'arrivée de véhicules blindés légers du côté russe. "Cela signifie qu'ils se préparent pour des opérations offensives."

21h00 Biden rencontre Zelensky : la Russie ne remportera pas la victoire

Au début de leur rencontre à Washington, le président américain Joe Biden a rassuré le président ukrainien Volodymyr Zelensky de l'indéfectible soutien des États-Unis. "La Russie ne sortira pas vainqueur, l'Ukraine si", a déclaré Biden en accueillant son homologue ukrainien dans le Bureau ovale de la Maison Blanche : "Et nous serons à vos côtés à chaque étape." Pour en savoir plus, cliquez ici.

