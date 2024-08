À 16h41, la Russie affirme des progrès à Pokrovsk, l'Ukraine se vante de ses victoires à Kursk

16:12 Ukraine nie l'attaque de la centrale nucléaire de Kursk: la Russie pourrait initier une 'provocation nucléaire'

L'Ukraine conteste les allégations du président russe Vladimir Poutine selon lesquelles les troupes ukrainiennes ont tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk la nuit dernière. "C'est un mensonge complet", déclare Andrii Kovalenko, responsable du département de contre-désinformation au Conseil de sécurité et de défense nationale d'Ukraine. Les fausses allégations d'une "provocation nucléaire" ukrainienne à la centrale de Kursk et de Zaporijjia suivent. Kovalenko suggère que la Russie pourrait planifier elle-même cette provocation, compte tenu de l'implication de Poutine. Il considère la possibilité d'une "provocation nucléaire de la Russie" comme réelle.

15:46 Les installations de stockage de gaz de l'UE proches de la capacité maximale: l'UE est prête pour l'hiver

Les installations de stockage de gaz de l'Union européenne ont atteint 90 % de leur capacité, deux mois avant la date prévue. L'UE est maintenant bien préparée pour l'hiver à venir, selon la Commission européenne. Après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, tous les pays de l'UE ont convenu à l'été 2022 que les stocks de gaz devaient être d'au moins 90 % fin novembre. Bien que les niveaux de remplissage varient entre les pays, avec l'Espagne qui se targue d'une capacité de 100 % et la Lettonie à 69 %, l'UE prévoit de réduire davantage sa dépendance au gaz naturel russe en important plus de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis et de gaz naturel de la Norvège.

15:21 Poutine accuse l'Ukraine d'avoir attaqué la centrale nucléaire russe

Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer la centrale nucléaire russe de Kursk. Sans fournir de preuves, Poutine déclare : "L'ennemi a tenté d'attaquer la centrale nucléaire la nuit dernière." L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait précédemment exprimé son inquiétude quant à l'impact potentiel du conflit sur la centrale, exhortant "toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue".

14:50 Le directeur général de l'AIEA se rendra à la centrale nucléaire de Kursk

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra prochainement à la centrale nucléaire russe de Kursk. La visite de Grossi a été confirmée par un porte-parole de l'AIEA suite à l'escalade du conflit dans la région russe de Kursk à l'ouest. Peu après le lancement de l'offensive de l'armée ukrainienne dans la région, la société d'État russe Rosatom a mis en garde contre une menace potentielle pour la centrale en raison des attaques ukrainiennes.

14:21 La Russie a évacué plus de 115 000 personnes des régions frontalières

La Russie a évacué plus de 115 000 personnes des régions frontalières avec l'Ukraine. Le vice-Premier ministre Denis Manturov a révélé cela lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine et les responsables du gouvernement. L'évaluation des dommages causés à l'agriculture et à l'industrie par l'offensive ukrainienne est en cours.

14:00 Tusk: l'Inde pourrait médier dans la guerre en Ukraine

Le Premier ministre polonais Donald Tusk soutient le rôle potentiel de l'Inde en tant que médiateur dans la guerre en Ukraine. Après des rencontres avec le Premier ministre indien Narendra Modi, Tusk a commenté : "Je suis ravi que le Premier ministre ait réaffirmé sa volonté de s'engager personnellement pour une résolution pacifique, équitable et rapide du conflit." Les efforts de médiation de Modi prennent de l'importance alors qu'il est prévu qu'il rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un proche avenir.

13:40 "Incursion limitée à Kursk" peu probable

Le chancelier allemand Olaf Scholz ne croit pas que l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk sera limitée dans son ampleur ou sa durée. Selon la journaliste d'investigation Nadja Kriewald, il n'y a pas de preuves pour étayer les allégations de Scholz. Au contraire, le conflit semble s'intensifier.

13:20 Les attaques ukrainiennes endommagent plusieurs avions militaires russes à Sawaslejka

Des sources de renseignement affirment que plusieurs avions militaires russes ont été détruits lors d'attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka. Selon ces sources, un intercepteur supersonique MiG-31K et deux avions de transport stratégiques Il-76 ont été détruits lors d'attaques le 16 août, tandis que cinq avions MiG-31K/I ont été endommagés lors d'une attaque le 13 août. De plus, un dépôt de carburant et de lubrifiants a été touché, et un autre avion MiG-31K/I a été endommagé.

13:06 Le service de sécurité russe interroge des journalistes étrangers

Le service de sécurité intérieur russe, le FSB, a ouvert des enquêtes pénales contre plusieurs journalistes étrangers, dont un reporter de CNN et deux journalistes ukrainiennes, en raison de leur couverture dans la région russe de Kursk. Cette région est actuellement sous le contrôle ukrainien de plusieurs localités. Le FSB accuse les journalistes d'avoir illégalement franchi la frontière du pays après avoir enregistré des images vidéo dans la ville ukrainienne de Sudja. L'agence a averti qu'elle pourrait émettre des mandats d'arrêt internationaux dans un proche avenir. Leur potentiel

12:34 Zelenskyy visite la région frontalière de Sumy : Fonds d'échange rechargé

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les troupes ukrainiennes ont envahi la Russie il y a plus de deux semaines. Il a annoncé la capture d'une autre ville dans la région russe de Kursk et le renouvellement du "fonds d'échange", qui fait référence à la capture de soldats russes pour des échanges futurs de prisonniers avec les prisonniers ukrainiens en Russie. Zelenskyy a mis en évidence que depuis l'offensive de Kursk, les attaques sur Sumy ont diminué, et le nombre de civils tués là-bas a également diminué. Il a publié une vidéo de lui et du commandant en chef des troupes ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui l'a informé du renforcement des troupes dans la partie est de l'Ukraine, où la Russie poursuit son avancée militaire.

12:06 Activité de renseignement possible : rapports de drones russes à Brunsbüttel

Le journal allemand "Bild" signale que des drones suspects ont été repérés au-dessus du plus grand parc industriel de la région du Schleswig-Holstein. Des drones ont été régulièrement aperçus volant à grande vitesse au-dessus de la centrale nucléaire décommissionnée et du terminal GNL de Brunsbüttel. L'enquête sur une éventuelle activité de renseignement avec des intentions de sabotage est menée par le parquet de Flensburg. Selon le rapport de police interne, un objet hostile, probablement un drone militaire, a été détecté. "Bild" indique également que les drones pourraient être liés à des agents russes, potentiellement lancés depuis des navires civils dans la mer du Nord. En savoir plus ici.

11:40 Ambassade des États-Unis à Kyiv prévient d'attaques aériennes imminentes

L'ambassade américaine à Kyiv met en garde avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août (samedi) contre un risque accru d'attaques aériennes. L'ambassade s'attend à ce que la Russie attaque l'Ukraine avec des drones et des missiles dans les jours à venir et pendant le week-end. L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique. Cette fête a pris une nouvelle importance pour les Ukrainiens depuis le début du conflit en Ukraine il y a deux ans et demi. La semaine dernière, des soldats ukrainiens ont surpris les troupes russes dans la région frontalière de Kursk. Poutine a qualifié cela de provocation et a menacé de répondre de manière appropriée.

11:13 Base aérienne militaire en feu à Volgograd

Un incendie se déclare sur une base militaire à Marinovka, dans la région de Volgograd, dans le sud de la Russie. Les habitants entendent des explosions. Les autorités locales attribuent l'incendie à une attaque de drone ukrainien. Aucun décès n'est signalé.

ici10:41 La Russie construit des abris préfabriqués dans la région de Kursk

La région frontalière russe de Kursk construit reportedly des abris en béton pour la population en raison de la crise en cours avec l'Ukraine. Le gouverneur Alexei Smirnov a expliqué sur Telegram que des emplacements centraux pour installer des abris préfabriqués modulaires ont été désignés. Des abris sont en train d'être installés à 60 arrêts de bus. Smirnov a partagé une photo d'un camion livrant l'un des blocs. Des abris sont également en construction dans deux autres lieux, y compris Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de Kursk NPP. La Russie accuse l'Ukraine de préparer une attaque contre l'installation, tandis que l'Ukraine nie ces allégations.

10:10 L'Ukraine révèle des avancées dans la région de Kursk

L'Ukraine signale plus de 40 attaques des troupes russes près de la ville de Pokrovsk, la plupart ayant été repoussées avec succès. Le président Zelenskyy promet des renforts pour la région. Entre-temps, l'avancée dans la région de Kursk se poursuit.

09:42 La Russie déclare avoir abattu plusieurs drones dans plusieurs régions

Les autorités russes déclarent avoir abattu plusieurs drones ukrainiens dans l'ouest du pays. Dans la région de Volgograd, le gouverneur Andrei Bocharov déclare que "la plupart des drones ont été détruits" près du village de Marinovka (voir l'entrée à 07h30). Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur Alexei Smirnov déclare que "deux missiles ukrainiens et un drone ont été abattus par la défense aérienne russe" (voir l'entrée à 10h41). Dans la région de Rostov au sud, le gouverneur Vasily Golubev signale une attaque déjouée avec cinq drones. Des drones sont également signalés avoir été abattus dans les régions russes de Voronezh et Bryansk.

09:09 Armes à longue portée contre des cibles russes : Kyiv cherche l'approbation des États

Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov rencontre un groupe de représentants de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv. Selon le ministère ukrainien, les républicains Rob Wittman et les démocrates David Trone discutent avec Umerov de la situation actuelle au front et de la politique américaine concernant l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes. Umerov a déclaré : "J'ai souligné la nécessité pour nous d'obtenir l'approbation immediate de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles russes dans les plus brefs délais. C'est pour la protection de nos villes et villages paisibles."

08:36 Héros de Star Wars appelle à des robots de déminage en Ukraine

L'acteur américain célèbre, Mark Hamill (connu pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars"), avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, vise à recueillir 441 000 dollars pour des robots de déminage en Ukraine grâce à leur campagne "Safe Terrain". Ces dispositifs ingénieux sont capables de déminer, même dans les endroits les plus difficiles, à distance. Snyder a déclaré : "L'un des actes les plus odieux que la Russie a commis en Ukraine est le semis de millions de mines. J'ai vu comment les gens risquent leur vie dans les zones non occupées près du front, essayant d'aider les autres à retourner à leurs fermes et à leurs maisons. Avec ces robots, les mines peuvent être déminées, sauvant des vies." L'Ukraine est gravement polluée par les mines, leur retrait pourrait prendre des décennies.

08:01 Moscou se prépare à une "nouvelle réalité" suite à l'invasion de KourskL'attaque ukrainienne sur Koursk pose des problèmes à la propagande moscovite. Bien que les distances soient immenses entre les régions, un communicateur lié au Kremlin a déclaré à Meduza, un portail russe indépendant basé à Riga, "Il est impossible de nier que l'intrusion sur le territoire russe et la prise de contrôle de villages est un événement entièrement nouveau et inconfortable." Pour calmer l'humeur agitée en Russie, qui est devenue significativement plus anxieuse depuis l'invasion de Koursk, le Kremlin essaie de préparer ses citoyens à vivre dans une "nouvelle réalité" et une "nouvelle normalité". Le message est clair : "L'ennemi a bel et bien infiltré le territoire russe, il va être maîtrisé - mais la récupération du territoire prendra du temps, et les Russes doivent attendre." Entre-temps, les habitants sont encouragés à "convertir la négativité et le choc en quelque chose de positif - spécifiquement en faisant des dons de fournitures de secours pour Koursk". On pense que les combats à Koursk pourraient durer plusieurs mois.

07:30 Une installation militaire à Volgograd touchée par une frappe de drone ukrainienLes autorités russes confirment qu'une installation militaire dans la région de Volgograd, dans le sud de la Russie, a été endommagée lors d'une attaque de drone. Andreï Bocharov, gouverneur de la région, a rapporté sur Telegram que le drone a touché l'installation, causant un incendie. Il n'y a eu aucun rapport de victimes. Bocharov n'a pas précisé quelle installation militaire particulière a été touchée. Il a mentionné que Marinovka, où la Russie maintient une base aérienne, a été prise pour cible lors de l'attaque.

06:56 McMaster : Poutine a hypnotisé TrumpL'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, a affirmé que le président russe Vladimir Poutine avait réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. Cela est détaillé dans son livre "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", selon "The Guardian". McMaster a expliqué comment Poutine, un ancien agent du KGB, a utilisé l'ego et les insécurités de Trump avec des compliments. Poutine aurait appelé Trump "un individu extraordinaire, immensément doué, sans aucun doute", exerçant une influence quasi-hypnotique sur lui. McMaster, qui a servi comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an, avait mis en garde Trump contre Poutine, en déclarant : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". Il pensait que Poutine avait confiance en lui pour "jouer avec Trump", dans le but de réduire les sanctions et de persuader Trump de retirer les troupes américaines de Syrie et de l'Afghanistan à un coût minimal.

06:20 Des rapports font état d'un incendie dans un aéroport russe à VolgogradDes explosions ont été rapportées à Kalach, dans la région de Don, à Volgograd, pendant la nuit, selon divers canaux Telegram russes. Elles sont supposées être les conséquences d'une attaque de drone, ayant causé un incendie dans un aéroport voisin. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach sur le Don, est largement spéculée comme étant la cible principale. Des témoins ont rapporté avoir entendu plusieurs explosions bruyantes, accompagnées des sons caractéristiques de drones.

04:27 L'Ukraine parle des frappes de drones en RussieLe service de renseignement militaire ukrainien HUR a parlé des objectifs des attaques de drones nocturnes en Russie. Ils ont ciblé l'aéroport d'Ostafyevo à Moscou, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, selon le chef de HUR Kyrylo Budanov au site "The War Zone". Environ 50 drones ont été impliqués, avec des évaluations en cours pour déterminer les dommages potentiels. Les autorités russes ont confirmé le matin avoir abattu 45 des drones sur le territoire russe.

03:09 Mesures de sécurité pour les élections à Koursk, en RussieEn raison des élections régionales anticipées dans la région disputée de Koursk, à la frontière russe, les travailleurs des urnes seront équipés de gilets pare-balles et de casques. Des bureaux de vote supplémentaires seront installés dans d'autres régions pour les personnes qui ont dû fuir la zone, selon la présidente de la commission électorale régionale Tatiana Malachova, selon les agences de presse russes. La région est actuellement en état d'urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues du 6 au 8 septembre dans plusieurs régions russes.

01:34 Fico se sent limité par les politiques étrangères des démocraties occidentalesLe Premier ministre slovaque Robert Fico a exprimé son sentiment de pression dans les politiques étrangères des démocraties occidentales. Ceux qui s'écartent du consensus sur les questions importantes de politique étrangère font face à des pressions arbitraires et des menaces d'isolement par les démocraties occidentales, selon sa déclaration marquant l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968. Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à l'emprise actuelle sur les points de vue divergents en Europe. Il est critique de l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a été critiqué comme étant pro-russe en raison de sa position.

00:12 L'Ukraine repousse la plupart des attaques russes près de PokrovskL'Ukraine rapporte avoir réussi à repousser 44 sur 46 attaques russes le long de la ligne de front près de la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, au cours de la journée. Malgré les combats continuels dans deux autres sections à 21 h CET, 238 soldats russes ont été rapportés tués ou blessés. Il n'y a pas eu de informations sur les pertes ukrainiennes, et la Russie n'a pas encore commenté la situation.

23:09 Russie : Allegée tentative d'infiltration déjouée à BryanskLa Russie affirme avoir déjoué une tentative d'infiltration de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, qui partage une frontière avec Kursk. Selon le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz, sur Telegram, un "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été arrêté par les forces du service de sécurité fédéral russe et l'armée russe. "L'ennemi a été neutralisé par le feu", indique le message, la situation étant désormais sous contrôle.

22:15 Ukraine espère une aide de un milliard de dollars de l'OuestLe président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son espoir de voir l'autorisation rapide de l'aide promise d'un milliard de dollars de l'Ouest, qui sera en partie financée par les revenus des avoirs russes gelés. Bien que de nombreuses explications politiques aient été données par les partenaires de l'Ukraine, des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires, selon Zelensky dans son communiqué vidéo du soir. "Mais nous avons besoin d'un système pratique", déclare-t-il, en insistant sur la nécessité de la défense ukrainienne contre l'agression russe. Les sept pays les plus industrialisés du G7 ont convenu de fournir une aide financière supplémentaire à Kyiv lors de leur sommet de juin, avec une garantie de prêt généreuse de 50 milliards de dollars garantie par les revenus des avoirs russes gelés.

21:52 Poutine salue les relations commerciales étroites avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine salue la coopération renforcée avec la Chine, déclarant que "nos relations commerciales prospèrent (...). L'attention que portent les deux gouvernements aux relations commerciales et économiques porte ses fruits", lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des plans et initiatives conjoints complets dans les secteurs économique et humanitaire", ajoute Poutine. Selon le Kremlin, Li salue les relations sino-russes comme étant à un "niveau sans précédent". Les liens entre la Russie et la Chine se sont renforcés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chine étant désormais un partenaire commercial clé pour la Russie en raison des sanctions occidentales.

21:20 Rejet judiciaire d'un appel : L'ancien vice-ministre de la Défense russe reste en détentionL'ancien vice-ministre de la Défense russe Dmitri Bulgakov, accusé de corruption, reste en détention. Sa demande de libération conditionnelle et son appel contre la détention ont été rejetés, selon l'agence de presse russe TASS. Bulgakov, responsable de l'approvisionnement de l'armée russe avant son limogeage, est inculpé avec deux présumés complices. Leur entreprise aurait remporté neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024, causant environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros) de dommages.

**20:41 A

