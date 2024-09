À 16h32, l'agence de renseignement britannique rapporte la démolition de ponts dans la région de Koursk par les forces ukrainiennes.

16:05 Blessures signalées après des attaques ukrainiennes contre la région russe de Belgorod

Au moins cinq personnes ont été blessées lors d'attaques ukrainiennes contre la région russe de Belgorod, selon les autorités. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a rapporté plusieurs explosions le long d'une route entre Belgorod et Shebekino, blessant quatre personnes et endommageant plusieurs véhicules. Une femme dans le village voisin de Vosnesenskoye a également été blessée lorsqu'un drone a frappé une résidence privée. Pour l'instant, ces rapports restent non vérifiés. Les attaques fréquentes de la Russie contre l'Ukraine voisine, en particulier sur Kharkiv, à environ 30 kilomètres de la frontière, sont devenues courantes. L'artillerie ukrainienne et les drones militaires ciblent souvent des zones dans la région russe de Belgorod de l'autre côté de la frontière.

15:44 Exclusif : Véhicule médical reconverti pour soigner les blessés ukrainiens

De nombreux hôpitaux ukrainiens ont été endommagés et le personnel médical travaille jour et nuit. Pour faciliter les soins médicaux rapides aux blessés, un véhicule médical spécialisé est utilisé. Une équipe de CNN a eu accès à ce véhicule.

15:26 L'acteur hollywoodien Michael Douglas visite des enfants à Kyiv

L'acteur américain Michael Douglas a visité la zone pour enfants "Iron Land" à la gare centrale de Kyiv vendredi. La compagnie ferroviaire d'État ukrainienne, Ukrzaliznytsia, a annoncé cela sur leur page Facebook. Les rapports suggèrent que Douglas a interacté avec les passagers de la gare lors de sa visite. Plus tôt, il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et sa femme Olena, ainsi que son fils Dylan, à sa capacité en tant qu'ambassadeur de l'ONU.

14:49 Kyiv cherche l'approbation pour les armes : "Biden semble peu disposé à changer d'avis"

Le colonel à la retraite Ralph Thiele anticipe que la possibilité d'attaques ukrainiennes à longue portée contre la Russie est susceptible de relancer les discussions sur les livraisons de Taurus. L'expert militaire croit que les États-Unis maintiendront leur position.

13:58 Zelenskyy confirme la libération d'un autre 103 captifs

L'Ukraine a confirmé un échange de prisonniers avec la Russie. Plus de 100 personnes, y compris des soldats, des membres de la Garde nationale, de la Garde-frontière et de la police, ont été libérées de la captivité russe et revenues en Ukraine, selon le président Zelenskyy. Ils viennent de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv et Marioupol, ainsi que de l'usine Azovstal.

13:38 Le Royaume-Uni publie des images de ponts détruits sur la rivière Seim dans la région de Kursk

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a publié des images montrant la destruction de ponts sur la rivière Seim en raison de l'opération ukrainienne dans la région de Kursk. "L'Ukraine a constamment perturbé la logistique russe dans la région de Kursk par une série d'attaques qui ont ciblé et détruit des ponts routiers et pontons sur la rivière Seim", a déclaré le ministère sur leurs plateformes de médias sociaux. Les images ont été capturées entre mi-août et fin août. L'Ukraine a lancé des opérations dans la région russe de Kursk le 6 août et a réussi à faire de importantes avancées sur le territoire russe.

Le gouvernement américain a autorisé la vente de 32 avions de combat F-35 avancés d'une valeur de plusieurs milliards de dollars à la Roumanie, un allié de l'OTAN et voisin de l'Ukraine. L'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalec, a commenté : "La Roumanie est un partenaire clé de l'OTAN engagé pour la sécurité et la stabilité dans la région de la mer Noire et au-delà". L'acquisition de ces avions de combat furtifs, polyvalents, de Lockheed Martin offrira à la Roumanie "des capacités de défense aérienne inégalées", a expliqué Kavalec plus loin. La première livraison est prévue en 2031, avec une valeur totale estimée de la transaction atteignant jusqu'à 7,2 milliards de dollars.

13:02 La Russie annonce la libération de plus de 200 prisonniers de guerre à l'Ukraine

La Russie et l'Ukraine ont apparemment libéré plus de 200 prisonniers de guerre, selon les déclarations russes. Chaque côté a libéré 103 personnes, comme annoncé par le ministère russe de la Défense via Telegram. Les soldats russes, actuellement en train de recevoir une aide psychologique et médicale en Biélorussie, ont été capturés dans la région de Kursk, a révélé le ministère. Le côté ukrainien n'a pas encore répondu aux annonces russes concernant l'échange. Vendredi, le président ukrainien Zelenskyy a rapporté le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie. Il n'est pas clair si ces personnes faisaient partie de l'échange maintenant rapporté par la Russie.**

12:50 La Russie affirme avoir capturé un autre village dans l'est de l'Ukraine

Dans l'est de l'Ukraine, la Russie affirme avoir capturé un autre village. "Le village de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ukrainien) a été libéré", a rapporté le ministère russe de la Défense. Le petit village est stratégiquement situé près de la ville de Pokrovsk, qui est menacée par l'avancée russe. L'armée russe a fait de importants progrès dans la région de Donetsk ces dernières semaines. Le président russe Vladimir Poutine a récemment souligné que l'objectif principal de l'armée russe est la capture de la région industriellement importante de Donbass, qui comprend Donetsk.

12:21 "Tache géante fondue" - Medvedev prévient de l'annihilation de Kyiv

L'ancien président russe Dmitri Medvedev a lancé un avertissement d'annihilation totale envers la capitale ukrainienne Kyiv. La Russie dispose actuellement de la justification pour utiliser des armes nucléaires en raison de l'ingérence de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, bien qu'elle n'ait pas encore choisi de les utiliser. En réponse à l'utilisation par l'Ukraine de missiles occidentaux à longue portée, la Russie pourrait transformer Kyiv en une "tache géante fondue" à l'aide de nouvelles armes russes non nucléaires, comme le suggère Medvedev. Il sert de vice-président du Conseil de sécurité russe et a une histoire de critiques dures envers l'Occident et l'Ukraine.

11:50 Sharma: "Les combats sont intenses à Kurakhove"Actuellement, les combats sont très intenses autour de la ville orientale ukrainienne de Kurakhove, selon les rapports. La décision d'utiliser des armes étrangères à longue portée a suscité de la frustration parmi la population. La journaliste de NTV Kavita Sharma fournit des mises à jour depuis Dnipro.

11:12 Des frappes aériennes ont causé des dommages dans la région d'Odessa de la mer NoireDes détails émergent concernant l'attaque de drones étendue qui a eu lieu la nuit dernière : la Russie a lancé un total de 76 drones de combat, selon l'Air Force ukrainienne. Sur ces 76, 72 ont été abattus. L'Air Force n'a pas divulgué d'informations sur les conséquences de l'attaque. Toutefois, le gouverneur de la région d'Odessa en mer Noire a rapporté des dommages importants. Le gouverneur affirme que de nombreux bâtiments dans un faubourg de la capitale régionale Odessa ont été endommagés en raison des débris de drones. Dans la ville d'Ismajil, une zone par laquelle l'Ukraine expédie une partie de son grain, des bâtiments de stockage ont été touchés. À Kiev, plusieurs débris ont été rapportés, selon les rapports officiels. Une entreprise municipale a été touchée, mais aucun incendie n'a été allumé.

10:31 Stoltenberg sur la réunion avant la guerre : les Russes ont présenté des cartes falsifiées de l'OTANLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lors d'un entretien avec le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", évoque les dernières tentatives diplomatiques avant le début de la guerre en février 2022, visant à dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine. En janvier, la dernière réunion du Conseil OTAN-Russie, présidée par Stoltenberg, a eu lieu. Les Russes ont réclamé le retrait de tous les soldats de l'OTAN du secteur oriental de l'alliance, précise-t-il. "C'était entièrement inacceptable, mais je crois au dialogue", explique Stoltenberg. During the meeting, the Russian deputies of both foreign and defense ministries asserted that there were no war plans on their part, while claiming that their country was threatened by Ukraine. "They presented maps, presumably to illustrate how Russia is encircled by NATO," Stoltenberg continues. "However, even these maps were faulty. For instance, Denmark was inaccurately depicted as NATO territory. That was astonishing!" He is unsure whether this was due to poor preparation or intent. In hindsight, Stoltenberg regrets that NATO and its allies did not provide stronger military support to Ukraine earlier. "If Ukraine had been militarily stronger, the threshold for Russia's attack would have been higher. Whether it would have been high enough remains uncertain."

10:03 La brigade de combat allemande est vue comme un soutien par la Lituanie - WiegoldL'Allemagne et la Lituanie ont finalisé un accord : il assure à l'État balte de l'OTAN que une brigade allemande prête au combat sera stationnée dans le pays. Le contexte et l'importance de l'accord sont expliqués par l'expert militaire Thomas Wiegold lors d'un entretien avec ntv.

09:28 Renforcer les liens avec Moscou - KimLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a convenu de renforcer la coopération avec la Russie, selon les médias d'État. Suite aux pourparlers entre Kim et le chef du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu en Corée du Nord, les médias d'État nord-coréens ont rapporté un échange approfondi sur "le renforcement du dialogue stratégique entre les deux pays et la coopération pour protéger leurs intérêts de sécurité respectifs" ainsi que sur les situations régionales et internationales. L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour la guerre en Ukraine. Pyongyang nie ces allégations en les qualifiant de "ridicules".

08:59 Autoriser les armes occidentales étendues pour l'Ukraine ? Starmer et Biden doivent en discuter à nouveau à l'Assemblée générale de l'ONUUne autre ronde de discussions concernant la possibilité d'autoriser l'Ukraine à utiliser des armes occidentales étendues contre des cibles en Russie est prévue prochainement. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cela après en avoir discuté avec le président américain Biden, qui avait précédemment reporté une décision sur le sujet. Starmer a déclaré que Biden et lui discuteraient de la question lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine avec un groupe plus large de personnes. Les médias britanniques suggèrent que Biden est ouvert à l'idée d'autoriser l'Ukraine à utiliser des roquettes britanniques et françaises avec la technologie américaine, mais pas des roquettes américaines elles-mêmes.

08:23 Zelensky sur le plan présumé de Trump : "Les messages de campagne sont des messages de campagne"Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a souvent affirmé qu'il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour, mais n'a jamais présenté de plan concret. Dans une interview de CNN à diffuser dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est interrogé sur son interprétation de la déclaration de Trump. "Je ne peux pas comprendre pour le moment en raison du manque de détails sur ce qu'il entend par là", répond Zelensky. Selon lui, il y a une campagne électorale aux États-Unis. "Et les messages de campagne sont des messages de campagne", poursuit-il. "Parfois, ils ne sont pas fondés sur la réalité." Cependant, Zelensky mentionne également qu'il a discuté avec Trump il y a deux mois, lors de laquelle Trump a confirmé son soutien à l'Ukraine. Zelensky décrit la conversation comme positive.

07:27 ER : La Russie a besoin de plus de forces à Kursk pour expulser les UkrainiensLa Russie continue de mener des contre-offensives à Kursk, mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ne perçoit pas d'opération majeure pour expulser entirely les Ukrainiens de Kursk. Basé à Washington, l'ISW indique que les autorités russes ont principalement fait appel à des conscrits mal formés et équipés, ainsi qu'à de petits segments de l'armée russe régulière et d'autres unités de forces frontalières. Dans une évaluation, le think tank commente : "Une contre-offensive russe pour récupérer les terres conquises par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement encore plus de personnel et de ressources que ce que la Russie a actuellement déployé dans cette région - en particulier si la plupart des unités déployées manquent d'expérience combatt

06:49 Ukraine Subit à des Attaques de Drones Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé des attaques avec des drones Shahed toute la nuit. Plusieurs groupes de drones d'attaque ont été lancés par l'armée russe, selon l'aviation ukrainienne. Des alertes ont été émises dans presque toutes les régions du pays, y compris la région d'Odessa. La marine a rapporté avoir abattu neuf drones dans la région. Des explosions ont été entendues à Odessa, mais il n'y a eu aucun rapport de victimes pour l'instant.

06:13 Mützenich Propose un Groupe International de Médiation Le chef de faction SPD Rolf Mützenich suggère la création d'un groupe international de médiation pour lancer une initiative de paix dans le conflit ukrainien. "À mon avis, il est maintenant temps pour les alliés occidentaux de lancer un groupe de médiation pour initier un processus", déclare-t-il au "Rheinische Post". "La chancelière fédérale et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent qu'il est maintenant un moment favorable pour intensifier les efforts en vue de pourparlers de paix, et que la Russie devrait également être impliquée dans le sommet de paix suivant". Interrogé sur les pays potentiellement membres d'un tel groupe de médiation, Mützenich indique des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil comme candidats potentiels. "Dans ces pays, la conviction grandit que l'attaque russe pourrait devenir un fardeau". Par conséquent, le travail d'un groupe de médiation "pourrait effectivement être prometteur", et il pourrait jouer un rôle essentiel dans la médiation.

ici.05:41 UE Pèse de Nouvelles Stratégies pour l'Extension des Sanctions La Commission européenne étudie reportedly trois options pour l'extension future des sanctions contre la Russie, selon des diplomates. Des scénarios correspondants ont été présentés aux diplomates européens vendredi, affirment plusieurs sources proches du dossier. Le contexte est les avoirs gelés de la banque centrale russe, qui sont cruciaux pour accorder un mégaprêt des États G7 à l'Ukraine d'un montant de 50 milliards de dollars. Ces avoirs ont été gelés depuis l'attaque russe contre l'Ukraine.

03:40 Klitschko: Débris de Drone Frappent des Structures Urbaines de Kyiv Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, signale via l'application de messagerie Telegram que des débris de drone ont touché un bâtiment de la ville dans la capitale ukrainienne. Les débris sont tombés sur un bâtiment municipal dans le district d'Obolon au nord du centre-ville tôt le matin. Klitschko a également écrit que les services d'urgence se rendaient sur les lieux. Plus tôt, le maire avait déclaré que les unités de défense aérienne étaient actives dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un Promet une Collaboration Plus Approfondie avec Shoigu Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un promet une coopération plus étroite avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Selon l'agence de presse d'État KCNA, les deux hommes ont échangé longuement pendant la visite de Shoigu à Pyongyang et ont trouvé un consensus satisfaisant sur des questions telles que la coopération pour défendre les intérêts de sécurité mutuelle. Shoigu, qui était encore ministre de la Défense russe jusqu'en mai, avait initié des relations plus étroites entre la Corée du Nord et la Russie avec une visite à Pyongyang en juillet de l'année précédente.

23:36 Zelensky Présentera son "Plan de Victoire" à Biden en Septembre Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une réunion en septembre avec le président américain Joe Biden. "Je présenterai le plan de victoire", a déclaré le chef d'État lors d'une apparition dans la capitale ukrainienne de Kyiv. Il s'agit d'un réseau de décisions interdépendantes pour fournir à l'Ukraine des forces suffisantes pour conduire la guerre vers la paix. "De telles guerres de conquête peuvent être légitimement terminées de plusieurs façons : soit en expulsant l'armée d'occupation par la force ou par la diplomatie", a expliqué Zelensky. Cela garantira l'indépendance réelle du pays. Cependant, Kyiv compte sur le soutien des États-Unis pour une position forte.

22:59 Russie Modifie la Direction de son Assaut vers le Sud Les combats se poursuivent dans l'est du pays, selon l'armée ukrainienne. Il y a eu 115 engagements, selon le quartier général de Kyiv dans son mise à jour du soir. "La situation était la plus intense aujourd'hui dans la direction de Kurachove, outre l'ennemi était également actif dans la direction de Lyman et Pokrovsk", a-t-il déclaré. Kurachove est un petit village au sud de Pokrovsk. Pokrovsk avait longtemps été la cible principale des troupes russes. Récemment, les Russes n'ont réussi à réaliser que des avancées territoriales limitées dans cette région. Au lieu de cela, ils ont élargi leur axe d'attaque vers le sud pour saisir la ville minière de Hirnyk près de Kurachove.

22:18 Zelensky: Les Avancées dans le Région de Kursk Apporte le Soulagement Désiré L'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk porte ses fruits, selon le président Volodymyr Zelensky. Dans la région de Kharkiv, l'ennemi a été contenu, et dans Donetsk, l'avancée russe a ralenti, dit-il. La Russie n'a pas encore réalisé de succès significatifs dans sa contre-offensive dans la région de Kursk. Les experts avaient précédemment exprimé des doutes sur le redéploiement de plus grandes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers Kursk. La Russie prétend avoir repris 10 des 100 villages occupés.

21:46 "L'Ouest est terrorisé" - Les remarques directes de Zelensky sur l'aide à l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky critique l'Occident pour son "peur" dans les discussions sur l'aide à l'Ukraine pour contrer les missiles russes. "Si les alliés abattent collectivement les missiles et les drones dans le ciel du Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas de décision similaire pour abattre les missiles russes et les Shaheds iraniens dans le ciel d'Ukraine ?" a-t-il souligné lors d'une conférence à Kyiv. Il a ajouté : "Ils ont même trop peur pour admettre : 'Nous travaillons dessus.' Et cette peur persiste, même lorsque des missiles et des drones menacent le territoire de nos voisins", a déclaré le président ukrainien. Cela "est embarrassant pour le monde démocratique", selon lui.

21:30 Plus de 8000 drones iraniens utilisés par la Russie contre l'Ukraine

Selon le gouvernement de Kyiv, la Russie a déployé 8060 drones Shahed d'origine iranienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Ni l'Iran ni la Russie n'ont encore fait de déclaration à ce sujet. L'Ukraine a accusé l'Iran pour la première fois de fournir des drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

20:43 Autorisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine ? Les États-Unis éludent les questions

À Washington, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden doivent se rencontrer pour des discussions. On s'attend à des annonces potentielles concernant l'autorisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Selon le journal britannique "The Guardian", la Grande-Bretagne a autorisé l'Ukraine à mener des attaques avec des missiles Storm-Shadow. Cependant, aucune des deux parties n'est attendue pour faire de déclaration sur ce sujet lors de cette réunion. "Je ne m'attends pas à une annonce aujourd'hui concernant l'utilisation d'armes à longue portée à l'intérieur de la Russie - certainement pas de la part des États-Unis", déclare John Kirby, responsable de la communication au Conseil de sécurité nationale. Il se contente de dire qu'ils continuent de discuter avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés "des types de capacités qui seront fournis à l'Ukraine". Il est également resté évasif lorsqu'on lui a demandé directement si le gouvernement américain apporterait des changements. "Je ne vais pas m'engager dans une discussion hypothétique sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas déclarer à un moment ultérieur."

Le conflit ukrainien continue de s'intensifier avec des attaques régulières sur les territoires russes. Récemment, l'artillerie et les drones militaires ukrainiens ont cible

