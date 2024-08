À 16h25, une attaque de missiles russe a coûté la vie à un individu dans la région de Kharkiv.

15:57 Schmyhal prévoit un déficit budgétaire massif en Ukraine d'ici 2025Le Premier ministre Denys Schmyhal annonce que l'Ukraine a besoin de 15 milliards de dollars supplémentaires pour combler son déficit budgétaire projeté d'ici 2025. Selon Reuters, Schmyhal estime le déficit à 35 milliards de dollars pour l'année prochaine, avec un plan pour couvrir 20 milliards. Le gouvernement ukrainien prévoit un déficit d'environ 38 milliards de dollars pour 2024. Schmyhal annonce que le gouvernement prévoit d'augmenter les impôts et d'emprunter sur le marché de la dette intérieure pour obtenir des fonds supplémentaires pour le conflit contre la Russie. Le Parlement examinera ces propositions en septembre.

15:32 L'Ukraine cherche des mesures de défense autonome face aux attaques persistantes de la RussieL'Ukraine signale les plus importantes bombardements et attaques de missiles de l'armée russe depuis le début de la guerre. Les attaques lourdes se poursuivent toute la nuit. En conséquence, l'Ukraine explore désormais des stratégies de défense alternatives au-delà de l'aide militaire occidentale.

15:11 Zelensky célèbre le test réussi d'une missile balistique nationaleLe président Volodymyr Zelensky annonce que l'Ukraine a réussi à lancer sa première missile balistique produite localement. "La missile balistique ukrainienne a été testée avec succès", déclare-t-il, félicitant "notre industrie de la défense". Cependant, Zelensky ne divulgue pas de détails spécifiques sur la missile.

14:45 Ryabkov accuse les États-Unis d'être impliqués dans l'incursion ukrainienne dans la région de KurskLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, considère l'implication des États-Unis dans l'incursion des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk comme un fait établi. Il suggère que la réponse du gouvernement russe pourrait être plus sévère cette fois-ci, citant des informations des agences de presse russes RIA et TASS. Ryabkov ne fournit pas de preuves ou de détails pour étayer ses accusations. La Maison Blanche nie avoir eu connaissance préalable de l'incursion des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk le 6 août.

14:19 Zelensky se vante des F-16 interceptant des missiles russesLe président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les nouveaux avions de combat F-16 ont déjà réussi à intercepter des missiles russes. "Durante cet ample attaque de missiles, nous en avons abattu certains à l'aide de F-16", déclare-t-il. Les avions ont été déployés pour contrer la frappe aérienne dévastatrice du lundi. Les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique ont promis plus de 60 de ces avions de combat américains à l'Ukraine.

13:59 Alerte pour une menace aérienne potentielle près d'une centrale nucléaire russeIl y a une alerte aux missiles dans la ville de Kursk, dans la région russe de Kursk, en début d'après-midi. Des sirènes avertissent d'une menace de missiles imminente, selon un journaliste de Reuters. La centrale nucléaire de Kursk, actuellement inspectée par le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, se trouve dans la région de Kursk.

13:44 L'armée russe capture apparemment un autre lieu près de PokrovskL'armée russe aurait capturé un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Le village d'Orlowka, dans la région de Donetsk, a été "libéré", selon le ministère russe de la Défense sur Telegram. Orlowka est le nom russe du village ukrainien d'Orliwka. Malgré les conflits armés en cours contre l'armée ukrainienne dans la région de Kursk, Moscou poursuit son offensive dans la région de Donetsk. Le ministère de la Défense annonce régulièrement la capture de nouveaux lieux, la région autour du hub logistique intégral de Pokrovsk étant également sous surveillance.

13:21 Lavrov évoque des menaces nucléaires en réponse aux revendications de l'UkraineLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qualifie les appels de l'Ukraine à ses alliés pour utiliser l'armement fourni par l'Occident, quel que soit le risque d'invasion de la Russie, de "chantage". Il met en garde contre l'utilisation dangerous de l'arme nucléaire par les puissances nucléaires occidentales. La Russie reste en train d'ajuster sa doctrine nucléaire, déclare Lavrov, sans donner de détails spécifiques. La doctrine autorise l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

13:04 Syrskyj signale des avancées dans la région de Kursk, mais des difficultés persistantes à PokrovskSelon le chef d'état-major Oleksandr Syrskyj, les troupes ukrainiennes progressent dans la région russe de Kursk, mais les soldats russes se rapprochent de la ville de Pokrovsk dans la région ukrainienne de Donetsk. Dans l'ensemble, la situation à Pokrovsk est complexe.

12:42 Munz prévoit une augmentation des attaques de la Russie contre l'UkraineAprès des semaines d'attaques de drones, la Russie intensifie désormais ses frappes de roquettes sur l'Ukraine, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Le moment n'est pas choisi au hasard, car l'automne et la saison de chauffage approchent.

12:33 Les forces ukrainiennes capturent 594 soldats russes dans la région de KurskSelon le commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrskyj, l'Ukraine a emprisonné un total de 594 soldats russes dans la région de Kursk. C'est la première fois qu'il divulgue un chiffre aussi élevé. Plus tôt dans la semaine, il a été rapporté que le "Washington Post" avait identifié au moins 247 prisonniers de guerre russes grâce à une analyse de photos et de vidéos.

12:09 Les coupures de courant et les restrictions doivent se poursuivre pendant plusieurs joursSuite à la plus importante attaque russe contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, les coupures de courant et les restrictions severes sont prévues pour se poursuivre pendant plusieurs jours. Iwan Plachkov, président de l'Association énergétique ukrainienne, a informé la chaîne de télévision Kyiv24 que ces perturbations pourraient durer encore une à deux semaines. Plachkov a précisé que l'attaque russe du lundi était "l'une des attaques les plus importantes contre l'infrastructure énergétique", avec pour objectif de provoquer une panne de courant complète dans le système énergétique.

11:46 Roth : Les attaques intenses de la Russie sur les infrastructures ukrainiennes déclencheront une vague de réfugiés vers l'UEMichael Roth, expert en politique étrangère du SPD, prévoit que les attaques intenses de la Russie sur les infrastructures ukrainiennes entraîneront un afflux de réfugiés vers l'Europe. Il a fait cette déclaration à Politico, affirmant que cette série d'assauts marque le début d'une nouvelle campagne destructrice visant l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Selon Roth, l'objectif est de paralyser la production d'armes de l'Ukraine et de rendre la vie intenable dans le pays, ce qui entraînerait de nouvelles vagues de réfugiés vers l'UE. Il a également mentionné que les dommages sont si importants qu'une réparation rapide est presque impossible. Roth appelle à une aide pour l'hiver prochain, comme des générateurs de secours, et à une approbation américaine de l'utilisation d'armes à longue portée contre les aérodromes d'où décollent les bombardiers russes.

11:21 Garde-frontière ukrainienne : Pas d'actions militaires notables en BiélorussieLa garde-frontière ukrainienne indique qu'elle n'observe aucun mouvement militaire significatif en Biélorussie. Le porte-parole de la garde-frontière, Andrij Demtschenko, a confirmé cela par le biais de la télévision ukrainienne, en déclarant qu'il n'y a aucun mouvement de soldats ou d'équipement militaire près de la frontière. Cependant, une menace générale persiste à la frontière ukraino-biélorusse, car le gouvernement biélorusse a récemment été accusé de concentrer une force considérable de troupes et d'équipement à la frontière.

10:56 Le gouverneur de la région de Belgorod confirme les tentatives de percée ukrainiennesLe gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a confirmé les rapports des canaux Telegram russes selon lesquels l'Ukraine tente de percer la région. Il a confirmé qu'Ukraine a attaqué la région avec plus de 20 drones au cours des 24 dernières heures. Selon Gladkov, le ministère russe de la Défense a déclaré que la situation à la frontière était complexe mais maîtrisable. Il a appelé au calme et à la confiance dans les sources d'informations vérifiées.

10:50 Rapport : L'Ukraine forme de nouvelles unités lourdesSelon un rapport de MilitaryLand, l'Ukraine prévoit de créer de nouvelles brigades mécanisées pour la guerre défensive contre l'agression russe. Ces unités pourraient être opérationnelles d'ici 2025. Le personnel sera principalement recruté parmi les Ukrainiens expatriés, avec une formation partielle dans leurs pays respectifs. Une brigade mécanisée compte généralement environ 2 000 soldats, équipés d'un large éventail de matériel militaire lourd comme les chars.

10:44 Le directeur général de l'AIEA inspecte la centrale nucléaire russe de KurskRafael Grossi, directeur général de l'AIEA, a effectué une inspection de la centrale nucléaire de Kursk suite à de sérieuses préoccupations. Des milliers de soldats ukrainiens ont prétendument envahi la région le 6 août et la Russie affirme que l'Ukraine continue d'attaquer l'installation. Le gouvernement ukrainien n'a pas encore commenté officiellement cette affaire.

10:23 Le FSB inculpe un journaliste de Deutsche Welle pour avoir franchi illégalement la frontière russeLe FSB russe a apparemment engagé des poursuites pénales contre deux journalistes étrangers pour avoir franchi illégalement la frontière russe afin de couvrir l'invasion de l'Ukraine dans la région de Kursk, selon les rapports de Reuters et d'Interfax. Les poursuites ont été engagées contre un journaliste de Deutsche Welle et un correspondant de 1+1 Ukraine. Le FSB a semble-t-il engagé des poursuites pénales contre au moins 7 journalistes étrangers qui ont rapporté depuis la région de Kursk.

10:02 Les forces ukrainiennes tentent de franchir la frontière russe dans la région de BelgorodLes forces ukrainiennes semblent essayer de franchir la frontière russe dans la région de Belgorod au sud. Des combats ont lieu actuellement, comme rapporté par The Guardian, citant des canaux Telegram russes. Le canal Telegram Mash affirme qu'environ 500 soldats ukrainiens ont attaqué deux points de contrôle à Nechoteyewka et Shebekino dans la région de Belgorod. Les combats se poursuivent aux deux endroits. La région de Belgorod partage une frontière avec la région de Kursk, où l'Ukraine a pris le contrôle du territoire russe depuis début août.

09:45 Kyiv annonce de lourdes pertes chez les RussesSelon le quartier général des forces armées ukrainiennes, la Russie aurait perdu 1 280 soldats en une seule journée. Le nombre total de soldats russes tués ou blessés pendant le conflit dépasse désormais 610 100.

10:05 Commandant russe : Deux villages dans la région de Kursk "libérés"

Le commandement militaire russe affirme avoir "libéré" deux villages supplémentaires dans la région russe de Kursk. L'agence de presse d'État russe TASS cite le Deputy Head du Département militaire-politique des Forces armées russes et Commandant de l'unité spéciale tchétchène Achmat, le général-major Apti Alaudinow, qui déclare : "Je suis ravi d'annoncer que l'unité Arbat a complètement purifié les villages de Nizhnyaya Parovaya et Nechaevo aujourd'hui, et le 1427e régiment est en train de prendre la relève. Ainsi, cette zone a également été nettoyée et mise sous contrôle." La situation sur le front n'a pas connu de changements significatifs aujourd'hui, selon Alaudinow. "L'ennemi a subi de lourdes pertes aujourd'hui. Ils ont attaqué toute la journée et ont subi de lourdes pertes en conséquence." Ces déclarations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) confirme que les images géographiques publiées lundi montraient que les forces ukrainiennes opéraient immédiatement à l'ouest de Nechaevo.

07:37 Biden dénonce les dernières attaques russes comme "inhumaines"

Le président américain Joe Biden a condamné les dernières attaques russes de lundi comme "inhumaines". "Je condamne fermement la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses tentatives d'engloutir le peuple ukrainien dans les ténèbres", a déclaré Biden. La Russie ne triomphera jamais en Ukraine. Moscou "cible les artères vitales" d'Ukraine avec des attaques et tente de "débrancher les fournitures", selon le ministère allemand des Affaires étrangères. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy a condamné les attaques russes comme "odieuses".

07:05 ISW : peu probable qu'il y ait une invasion de la Biélorussie en Ukraine

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) estime toujours peu probable qu'il y ait une invasion de l'Ukraine par les forces biélorusses. Le think tank américain s'appuie sur une analyse de l'organisation de presse open-source basée en Ukraine Frontline Insight et Rochan Consulting, qui suggère que les unités de combat biélorusses fonctionnent généralement à seulement 30 à 40 % de leur effectif total et dépendent de la mobilisation pour occuper des unités. Une telle mobilisation n'a pas encore eu lieu. Il est plus probable que l'objectif actuel soit de détourner les forces ukrainiennes de leurs efforts ailleurs le long de la ligne de front, ce qui soutiendrait les troupes russes. Le nombre actuel de forces russes en Biélorussie est également insuffisant pour mener une invasion coordonnée depuis la frontière de la région de Gomel. Une invasion de l'Ukraine par la Biélorussie, ou même une implication militaire dans le conflit, affaiblirait la capacité du dirigeant Alexander Lukashenko à défendre son régime. Le mécontentement dans son propre pays pourrait considérablement s'amplifier. Les prochaines élections présidentielles sont prévues pour février 2025.

06:32 Ancienne candidate démocrate à la présidence soutient Trump, appelle les États-Unis à "se retirer du bord du conflit"

L'ancienne candidate démocrate à la présidence et maintenant députée indépendante Tulsi Gabbard, qui s'est depuis éloignée de son parti, soutient le candidat républicain Donald Trump pour les élections à venir. Elle a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à regagner la présidence, selon Gabbard. En évaluant les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, l'ex-membre de la Garde nationale indique que Trump cherchera d'abord à retirer les États-Unis du bord de la guerre s'il est réélu. Gabbard a candidaté pour l'investiture démocrate à la présidence en 2020, mais n'avait pas de réelle chance de gagner et a finalement soutenu Joe Biden, qui a remporté la victoire pour les démocrates. À l'époque, la députée d'Hawaï plaidait pour une décolonisation de la politique étrangère américaine. Gabbard a dû se défendre contre des allégations selon lesquelles sa campagne était financée par la Russie et était uniquement destinée à affaiblir les démocrates.

06:17 Biden salue la visite de Modi en Ukraine

Le président américain Joe Biden a salué la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Ukraine récemment. Modi, dont le pays affiche une neutralité dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, a publié sur son compte X qu'il avait discuté avec Biden du soutien total de l'Inde à une restauration rapide de la paix et de la stabilité en Ukraine. La Maison Blanche reveals that Biden commended both Modi's dealings with Ukraine and his trip to Poland last week. Warsaw is one of Ukraine's closest allies in Eastern Europe. The National Security Advisor to the White House, John Kirby, informs reporters that the U.S. welcomes any other nation that understands the perspective of Ukrainian President Volodymyr Zelensky and wants to assist him in working towards a fair peace.

05:45 Témoins rapportent plusieurs explosions à Kyiv

Dans la dernière attaque de drone sans pilote sur Kyiv, les témoins rapportent au moins trois séries d'explosions. Il n'y a pas de rapports de victimes pour le moment. Les systèmes de défense aérienne dans la région de Kyiv ont été opérationnels jour et nuit pour écarter les missiles et les drones visant la capitale, déclare l'administration militaire régionale sur Telegram. Les attaques ont lieu un jour seulement après la plus grande frappe aérienne russe jusqu'à présent dans ce conflit.

05:03 Forces Aériennes : Bombers et drones russes se dirigent vers l'UkraineSelon des sources ukrainiennes, la Russie a lancé des bombardiers et des drones en direction de l'Ukraine. Les bombardiers Tu-95ms ont décollé de la base aérienne d'Engels dans le sud-ouest de la Russie, révèle l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Des drones d'attaque sont également en transit vers l'Ukraine. Des alertes aériennes ont été activées dans de nombreuses régions d'Ukraine, selon les autorités locales.

04:04 Deux morts dans une frappe de missile russe sur Kryvyi RihLe bilan des morts suite à la frappe de missile russe sur la ville ukrainienne de Kryvyi Rih est passé à deux, selon les comptes rendus ukrainiens. Un missile russe a touché un hôtel, et jusqu'à cinq personnes pourraient être coincées sous les décombres, les opérations de secours se poursuivent, affirment les médias ukrainiens en se basant sur les administrations militaires de la région et de la ville. La ville administration signale que l'hôtel a été bombardé par un missile balistique. Ces informations ne peuvent pas être indépendamment vérifiées.

02:04 Nouvelle attaque de drone sur KyivSelon des sources ukrainiennes, une nouvelle attaque de drone russe a eu lieu dans la région de Kyiv. "Détection de mouvement d'UAV ennemis", déclare l'administration militaire de la région de Kyiv sur Telegram. "Les systèmes de défense aérienne sont opérationnels dans la zone."

00:35 Ukraine : au moins un mort dans une frappe de missile russe sur Kryvyi RihAu moins une personne a péri dans une frappe de missile russe sur un bâtiment d'infrastructure civile dans la ville centrale ukrainienne de Kryvyi Rih. Cinq autres personnes pourraient être coincées sous les décombres, rapportent les autorités régionales. Le chef de l'administration militaire d'Oleksandr Vilkul annonce sur Telegram que quatre personnes ont été hospitalisées avec des blessures. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, déclare sur Telegram que le bâtiment a été "rasé". Ces informations ne peuvent pas être indépendamment confirmées. Il n'y a pas encore de réaction de la part russe.

23:19 Zelenskyy menace la Russie de représailles après les raids aériensSuite aux vastes raids aériens de la Russie contre l'Ukraine, le président Volodymyr Zelenskyy a menacé de riposter. La réponse militaire sera préparée à l'aide des avions de combat F-16 fournis par l'Occident, affirme Zelenskyy dans son message vidéo du soir. Il ne fournit pas de détails sur la riposte prévue. Cependant, il mentionne à nouveau l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, qui se déroule depuis trois semaines. Les troupes ukrainiennes ont étendu leur contrôle là-bas et capturé plus de prisonniers de guerre, ce qui renforce les perspectives d'échanges de prisonniers.

22:03 États-Unis : la Russie cherche à plonger l'Ukraine dans l'obscuritéSuite aux bombardements massifs en Ukraine, les États-Unis affirment que la Russie cherche à "plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité alors que l'automne commence", selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Les attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine sont "scandaleuses". Les États-Unis condamnent "l'agression continue de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré Kirby.

21:20 Nouvelles évacuations dans la région de DonetskLes autorités ukrainiennes ont ordonné de nouvelles évacuations dans la région de Donetsk en raison de l'avancée de la Russie. En raison de la détérioration de la situation sécuritaire, la zone d'évacuation a été élargie, et les enfants et leurs parents ou tuteurs sont tenus de quitter leurs maisons, annonce le gouverneur de Donetsk, Vadym Filaschkin. Vingt-sept localités dans les régions de Kostyantynivka et de Selydove ont été identifiées. Des évacuations avaient déjà été ordonnées dans la région de Pokrovsk en raison de l'avancée des troupes russes.

Le gouvernement ukrainien, dans le cadre de ses efforts pour financer ses opérations militaires et combler ses déficits budgétaires, prévoit d'augmenter la fiscalité et d'emprunter sur le marché de la dette domestique.

Suite aux attaques persistantes de la Russie, l'Ukraine explore des stratégies de défense alternatives au-delà de l'aide militaire occidentale, reconnaissant la nécessité de mesures de défense autonome.

