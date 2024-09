À 16h25, à partir d'octobre, les véhicules ukrainiens doivent être immatriculés en Allemagne.

16:40 Bilans Victime suite aux attaques de bombes guidées à Kharkiv dans l'Ukraine orientaleDes attaques de bombes guidées russes dans l'est de Kharkiv en Ukraine ont entraîné des pertes civiles. Selon le gouverneur Oleh Synyehubov sur Telegram, le bilan s'élève à trois morts. Plus d'une douzaine de personnes ont été blessées. Des rapports font état d'une bombe guidée ayant directement touché un immeuble résidentiel. Auparavant, le maire Ihor Terechov avait mentionné des attaques de bombes dans quatre districts de la ville et les dommages causés à deux immeubles résidentiels.

15:15 L'armée allemande organise un exercice de défense dans le port de HambourgDe jeudi à samedi, l'armée allemande mènera un exercice de défense majeur baptisé "Red Storm Alpha" dans le port de Hambourg. Le Landeskommando Hamburg assurera la sécurité d'une partie du port avec les forces de protection civile, comme annoncé par l'armée. Des éléments clés de l'exercice consistent à établir un point de contrôle et à protéger l'infrastructure de défense vitale. La circulation civile restera inchangée et ininterrompue pendant cet exercice. Suite à l'attaque non provoquée de la Russie en Ukraine, il y a une possibilité de guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années, selon un communiqué. L'OTAN cherche à conjointement faire face à cette situation, ce qui nécessite un déploiement rapide de troupes alliées d'ouest en est. "L'Allemagne, en raison de sa position stratégique, joue le rôle de plaque tournante. Par conséquent, l'organisation des transports militaires par rail, route ou air, l'approvisionnement en ressources telles que la nourriture, les lits ou le carburant, et la sécurisation de colonnes entières de véhicules doivent être pratiqués pour avoir un impact de dissuasion crédible", a poursuivi le communiqué.

14:30 Zelenskyy encourage les investissements dans le secteur de l'énergie en Ukraine aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exhorté les représentants des entreprises lors de sa visite aux États-Unis à investir dans le secteur de l'énergie en difficulté. L'accent a été mis sur la préparation du système énergétique ukrainien pour l'hiver, comme indiqué sur les réseaux sociaux par le chef de l'État. Le pays craint de faire face à nouveau à des coupures de courant cet hiver en raison des dommages causés par la guerre infligés par la Russie. Zelenskyy a présenté des incitations spéciales. "C'est une proposition de notre part. C'est l'un des points de notre plan de victoire", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée. La réunion à New York a inclus des représentants des entreprises d'énergie, de finance et d'assurance, ainsi que la directrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Samantha Power.

13:55 Expert militaire qualifie l'offensive ukrainienne à Kursk de réussiteIl y a un désaccord parmi de nombreux observateurs quant à savoir si l'offensive ukrainienne à Kursk représente une victoire ou un défi pour Kyiv. L'expert militaire Nico Lange la considère comme la première, écrivant sur X : "Imaginez si le président Volodymyr Zelenskyy était à New York pour discuter du plan de paix ukrainien plutôt que de l'offensive de Kursk. L'offensive de Kursk souligne encore son importance et sa réussite même dans ce scénario."

13:17 Le "plan de victoire" de Zelenskyy comprend une invitation à l'adhésion à l'OTANUne invitation à l'adhésion à l'OTAN fait partie du "plan de victoire" du président Volodymyr Zelenskyy pour Kyiv, selon Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelenskyy, lors d'une apparition à New York. Zelenskyy estime que les partenaires du pays attaqué par la Russie devraient étendre une invitation à l'adhésion à l'OTAN, ignorant les avertissements de Moscou. Le plan de Zelenskyy comprend à la fois des actions militaires et diplomatiques. L'instigation de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, dans une large mesure, est née des ambitions de Kyiv d'adhérer à l'OTAN.

12:42 Malgré les négociations de paix de Kyiv, la Russie persiste dans ses objectifs de guerreLa Russie maintient ses objectifs de guerre en Ukraine Despite Kyiv's efforts towards negotiations, as stated by Kremlin spokesman Dmitry Peskov to Interfax. "Once these objectives are achieved in some way or another, the special military operation will come to an end," Peskov said in response to statements made by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who expressed optimism about the war ending sooner than many anticipate during his US trip. Zelenskyy is promoting his "victory plan" in the US to persuade Russia to enter talks. Russia's war goals include controlling at least the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, hindering Ukraine's NATO membership, and previously, ousting the government in Kyiv. Many experts believe that Russia's ultimate objective is the subjugation of the entire Ukraine.

11:59 La situation à Wuhledar se détériore - Les troupes russes pourraient utiliser des tactiques déloyalesLa situation à Wuhledar est critique et se détériore, selon Deepstate. "Les Russes tentent d'encercler le village tout en le bombardant de manière destructive avec de l'artillerie", a rapporté Deepstate sans mentionner l'entrée de troupes russes (rapportée à 09:27). "Tenir jusqu'au bout signifie mettre les ruines au-dessus du coût de notre militaire, ce qui est inacceptable. Nous aurions dû anticiper les conséquences plus tôt, mais il est maintenant trop tard. Les soldats de la 72e brigade, however, ne se rendent pas et continuent de se battre." Selon le média européen de l'Est Nexta, la Russie reprend la tactique "brûler la terre" en bombardant lourdement Wuhledar depuis l'air.

11:15 Des images satellites à haute résolution reveal des dommages massifs dans les dépôts de munitions russesL'Ukraine a récemment lancé plusieurs attaques réussies contre des dépôts de munitions, causant des destructions massives de roquettes, d'obus d'artillerie et d'autres matériaux russes. Des images satellites à haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des attaques les plus récentes à Oktyabrsky et Toropez.

10:46 Attaques catastrophiques sur Saporischschja : un mort, de multiples blessés, des dégâts importantsDes frappes russes sur la ville ukrainienne du sud-est de Saporischschja ont fait un mort et six blessés, selon les rapports officiels. La région a été bombardée pendant deux heures lundi soir par des "attaques aériennes massives", a annoncé l'agence d'État de défense civile. "Un homme est décédé et six autres ont été blessés, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans", a déclaré le gouverneur régional Ivan Fedorov sur le service de messagerie Telegram. Un bâtiment public et des bâtiments résidentiels ont également été ravagés par les flammes. Un responsable de la municipalité a révélé que plus de 74 bâtiments résidentiels et 24 maisons privées avaient été endommagés dans différents quartiers de la ville.

10:07 Le sort de l'équipage du porte-avions russe : "Le porte-avions ne naviguera probablement plus jamais"Selon Forbes, l'équipage du porte-avions russe "Admiral Kuznetsov" pourrait être déployé sur le front, une situation soulevée par Rainer Munz, correspondant de ntv à Moscou. Le navire a une histoire de mésaventures, explique Munz. Ce déploiement pourrait être une autre manifestation des difficultés financières de la Russie.

09:27 Le siège de Wuhledar : la ville est-elle sur le point de tomber ? Des forces russes prétendument entréesLes médias d'État et les blogueurs rapportent que des forces russes sont entrées dans la ville ukrainienne de l'est de Wuhledar. "Les unités russes ont pénétré à Wuhledar, déclenchant le siège de la ville", a écrit Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe né en Ukraine, sur le service de messagerie Telegram. D'autres blogueurs militaires pro-russes font également écho à ces allégations. Les médias russes d'État revealent que la ville, située dans la région de Donetsk, est encerclée, et que les combats s'intensifient à l'est du village. Colonel Reisner a également déclaré à ntv.de que les troupes russes se déplacent vers la ville depuis plusieurs directions comme un nœud coulant. "Wuhledar est en danger d'être encerclée. Il doit être présumé que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules de combat, ne parviendra pas à maintenir la région."

08:59 Russie et Ukraine se bombardent mutuellement avec des drones pendant la nuitSelon les rapports officiels, la défense aérienne russe a abattu 13 drones ukrainiens au cours de la nuit dernière. Six ont été interceptés dans les régions de Belgorod et de Kursk, et un a été abattu dans la région de Bryansk, selon l'agence de presse TASS, citant le ministère de la Défense russe. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie les a attaqués avec 81 drones et quatre missiles la nuit dernière, et que 79 ont été abattus ou contraints de s'écraser. Il n'y a pas encore de rapports initials de blessures ou de dommages aux biens.

08:17 La position ferme du Premier ministre danois sur les frappes de longue portée contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen plaide en faveur de la possibilité pour les alliés d'Ukraine d'utiliser des armes à plus longue portée contre la Russie. "Je propose que nous mettions fin au débat sur les lignes rouges", a déclaré Frederiksen dans une interview avec Bloomberg. La ligne rouge la plus importante a déjà été franchie, a-t-elle ajouté. "C'était quand la Russie a envahi l'Ukraine." Elle a souligné que personne de Russie ne dictera ce qui est juste en NATO, en Europe ou en Ukraine.

07:38 Enterrements présumés de soldats russes et rapports de disparus pour éviter les paiementsUn appel publié par les services de renseignement militaires ukrainiens indique que les soldats russes tombés au combat sont enterrés sur le champ de bataille et déclarés disparus pour éviter des paiements coûteux à leur famille. Un concessionnaire de la région russe de Belgorod aurait déclaré : "Ils les tuent, les combats continuent, il fait chaud, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre sur place, et ensuite ils sont considérés comme disparus. Et si

16:44 G7 to Consult on Long-Range Missile Deliveries to Kyiv

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 se réuniront lundi pour discuter de la possibilité de fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine, qui pourraient potentiellement atteindre le territoire russe. Cette information a été révélée par le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Il est également sous-entendu que la Russie reçoit de nouvelles armes, y compris des missiles iraniens, malgré les dénégations répétées de Téhéran à ce sujet.

15:50 Zelensky exprime son optimisme quant à la fin prochaine du conflit

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime l'espoir que le conflit avec la Russie pourrait être sur le point de se terminer. "Je crois que nous sommes plus proches de la paix que nous le pensons", déclare-t-il lors d'une interview avec la chaîne américaine ABC News. Il encourage le soutien international continu à l'Ukraine à mesure que les hostilités prennent fin.

14:50 Des pertes signalées après l'agression russe à Saporizhzhia

Les forces russes ont lancé une nouvelle série d'attaques sur la ville ukrainienne du sud-est de Saporizhzhia hier soir, faisant un mort, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Un officiel de la ville, citant Suspilne, signale cinq blessés, dont une fille de 13 ans. Au moins 23 personnes ont été blessées lors d'attaques précédentes sur la ville, à la fois pendant la journée et la nuit précédente. Fedorov signale sur Telegram que deux maisons ont été détruites lors de la dernière attaque. Il reste incertain du type d'arme utilisé. Les forces russes ont également ciblé l'infrastructure de la ville, déclenchant un incendie qui a été rapidement éteint par les services d'urgence sans faire de blessés.

13:29 Les troupes ukrainiennes font face à des pressions à Pokrovsk

Le commandement militaire ukrainien signale que la situation dans la région de Pokrovsk et de Kurachove reste tendue. Plus de 50 des 125 attaques russes le long du front ont eu lieu dans ce secteur. "L'accent a été mis sur Pokrovsk", ajoute le commandement militaire ukrainien. Bien que les observateurs indépendants créditent les Ukrainiens d'avoir ralenti l'avancée russe sur Pokrovsk stratégiquement importante, la situation reste précaire pour les défenseurs aux alentours de Kurachove, plus au sud-est. Plusieurs unités ukrainiennes risquent d'être encerclées par les avancées des troupes russes près de Hirnyk, une ville minière. Une situation similaire est également suggérée plus au sud, près de la ville de Vuhledar, que les Russes ont tenté de capturer par des assauts frontaux dans le passé.

12:28 Un citoyen américain emprisonné pour tentative d'enlèvement d'enfant en Russie

Un citoyen américain a été condamné à six ans de prison par un tribunal russe pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère. L'homme a été reconnu coupable de tentative d'enlèvement et sera incarcéré dans un camp de travail, selon les dossiers judiciaires. L'incident s'est produit en juillet 2023, lorsque l'homme a tenté de quitter le pays avec son fils de quatre ans sans obtenir le consentement de la mère. Il aurait été arrêté en tentant de traverser la frontière russo-polonaise à travers une zone forestière par des gardes-frontières. Les tensions entre les États-Unis et la Russie sont élevées en raison du conflit en Ukraine.

11:14 Des morts signalés après des tirs de shells frontaliers russes

Trois personnes, dont un adolescent, ont été tuées dans une attaque contre un village russe proche de la frontière ukrainienne, selon les autorités locales. Le village d'Archangelskoe, à cinq kilomètres de la frontière, aurait été attaqué par l'armée ukrainienne.

10:13 Zelensky remercie Scholz pour l'aide allemande après la réunion de New York

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude envers le chancelier allemand Olaf Scholz pour le soutien continu de l'Allemagne lors d'une réunion à New York. "Nous sommes deeply grateful for Germany's aid", a-t-il déclaré sur X. "Ensemble, nous avons sauvé de nombreuses vies, et nous pouvons certainement faire plus pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen". Scholz, however, a réaffirmé la position de l'Allemagne de ne pas fournir d'armes avancées à l'Ukraine.

09:35 Mise à jour de Forbes : seul équipage restant du navire de guerre russe déployé sur le front ukrainien

Le seul navire de guerre fonctionnel de la Russie, surnommé "Admiral Kuznetsov", a été sous les projecteurs en raison de nombreux problèmes techniques depuis sa mise en service dans les années 80, malgré une utilisation opérationnelle minimale. Des rapports récents de "Forbes" suggèrent que des soldats du 15 000-strong équipage de l'Admiral Kuznetsov sont déployés sur le front de la guerre en Ukraine. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne volent pas sur leur vaisseau, mais en tant qu'unité de combat.

Selon "Forbes", cette mesure vise à combler les besoins en effectifs de Russie, estimés à environ 30 000 recrues fraîches par mois. Entre-temps, l'état de l'amiral Kuznetsov se détériore de plus en plus, ce qui rend de plus en plus probable qu'il reste un élément fixe sur la côte de Mourmansk, où il est stationné depuis un certain temps.

Depuis le début du conflit en Ukraine, il y a eu de nombreuses opérations militaires, telles que les attaques de bombes guidées russes dans l'est de Kharkiv, qui ont entraîné des pertes civiles.

