À 16h11, trois membres du personnel de la Croix-Rouge subissent des attaques mortelles en Ukraine.

15:45 Fermeture de la Cour à Petushki dans le procès des avocats liés à Navalny

Le juge du procès criminel en cours à Petushki, en Russie, a rapidement vidé la salle d'audience pour le public. Le juge a invoqué des avertissements concernant des provocations potentielles par des partisans de Navalny comme raison de la fermeture. Les trois avocats sont sous investigation pour avoir prétendument appartenu à une organisation extrémiste, un terme souvent utilisé pour décrire le fonds anti-corruption de Navalny.

15:18 Provocations présumées de partisans de Navalny démenties, plateforme de forage russe en sécurité

Des rapports indiquent que l'Ukraine et la Russie sont impliquées dans des escarmouches maritimes et aériennes en mer Noire. Selon les services de renseignement militaire ukrainiens, un avion de chasse russe Su-30 a été abattu à l'aide d'une arme de défense aérienne portable lors d'une opération en mer mardi soir. Les détails sont limités de Kyiv. Cependant, le ministère russe de la Défense affirme que l'Ukraine a tenté d'attaquer une plateforme de forage russe en mer Noire avec des bateaux rapides, ce qui a entraîné le coulage de huit des 14 bateaux, tandis que les autres se sont retirées sans mention de pertes russes. Un blog militaire russe proche du ministère de la Défense a rapporté la même chose, ajoutant qu'un Su-30 avait été abattu lors de l'attaque ukrainienne.

14:54 Les soldats ukrainiens luttent avec des munitions limitées

Les soldats ukrainiens utilisent stratégiquement leurs armes limitées dans les situations de combat. La journaliste de ntv, Kavita Sharma, a vécu cela en personne sur la ligne de front. Les soldats utilisent à la fois des armes soviétiques anciennes avec des munitions limitées et des armes occidentales plus récentes fournies par leurs alliés.

14:23 Contre-offensive à Kursk, dix établissements libérés par les troupes russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prétendument reconnu une contre-offensive russe dans la région frontalière de Kursk. Selon les déclarations de Zelensky lors d'une conférence de presse, cette action s'aligne sur la stratégie offensive de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense, quant à lui, aurait libéré dix établissements dans la région de Kursk en deux jours et n'a pas divulgué plus de détails.

13:55 Critique inhabituelle de l'Iran envers la Russie expulsée des sanctions et les tensions

Le politicien iranien de haut niveau Ali Motahari a critiqué les liens de son pays avec la Russie en raison des sanctions internationales et des tensions diplomatiques. Les commentaires critiques de Motahari font référence aux sanctions récentes imposées par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni contre la Russie pour avoir reçu des missiles balistiques. Le ministère des Affaires étrangères iranien a fermement nié les transferts de missiles.

13:38 Problème d'approvisionnement en eau et en gaz à Pokrovsk, région de Donetsk

Les attaques de l'armée russe ont obligé la ville de Pokrovsk, située dans la région ukrainienne de Donetsk, à se reposer sur des puits d'urgence pour son approvisionnement en eau. Récemment, une installation de traitement de l'eau a été endommagée pendant le conflit, laissant des milliers de personnes sans eau potable régulière. De plus, la destruction d'un centre de distribution de gaz lundi a privé 18 000 habitants de Pokrovsk de l'accès au gaz pour la cuisine et le chauffage.

13:07 La Russie pourrait exagérer la force de sa marine

Un portail d'actualités russe indépendant indique que la Russie pourrait avoir environ la moitié du nombre de navires de guerre que le ministère russe de la Défense a revendiqué. La Russie a prétendument déployé plus de 400 navires de guerre pour l'exercice "Océan-2024", tandis que les données des sources en ligne rapportent des chiffres plus réalistes selon les experts. Environ 50 unités navales ne participent pas à l'exercice. La force militaire de la Russie a été remise en question à plusieurs reprises en raison de telles exagérations.

12:28 Espionnage accru contre la Bundeswehr et l'aide à l'Ukraine par les services de renseignement russes

Les services de renseignement russes ont étendu leur surveillance de l'aide militaire allemande à l'Ukraine et de la Bundeswehr, selon le rapport annuel du service de contre-espionnage militaire allemand. Les intérêts russes en matière de stratégie militaire sont passés d'une prédominance stratégique à une orientation plus tactique, en se concentrant sur la collecte d'informations sur les itinéraires d'aide à l'Ukraine, le déploiement des armes et les tactiques. De plus, les capacités de la Bundeswehr elle-même sont sous surveillance par les agences de renseignement russes.

11:52 Munz : La nouvelle menace de Berlin pas entièrement improbable

Les alliés britanniques et américains pourraient autoriser l'Ukraine à utiliser des armes contre le territoire russe, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Les menaces précédentes du Kremlin ont empêché cette décision. Il n'est donc pas surprenant qu'un expert en armes nucléaires plaide maintenant en faveur d'attaques sur Berlin.

11:15 Rapport : Décision sur les missiles de longue portée pour la Russie en Ukraine reportée de deux semaines supplémentaires

La décision d'utiliser des missiles occidentaux de longue portée en Ukraine par la Russie pourrait prendre plus de temps, selon la source d'actualités américaine Bloomberg. Il est peu probable qu'une décision intervienne avant l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se réuniront, selon le rapport. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy a mentionné que la réunion de l'ONU serait la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles de longue portée. Le président ukrainien Zelenskyy entend réitérer sa demande lors de la réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter du plan de Zelenskyy pour les attaques sur le territoire russe. Blinken doit en parler avec le président américain Biden vendredi, et le Premier ministre britannique Starmer doit également rencontrer Biden le même jour.

10:31 Blinken s'arrête en Pologne sur le chemin du retour de Kyiv

Le secrétaire d'État américain Blinken s'arrête en Pologne, un soutien clé de l'Ukraine, sur le chemin du retour de Kyiv. Des rencontres prévues avec le Premier ministre Tusk et le président Duda sont prévues. Blinken doit discuter de la coopération accrue avec la Pologne, qui sert de principal hub logistique pour l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. La Pologne a également considérablement augmenté son budget militaire depuis l'invasion russe de l'Ukraine et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache auprès du géant américain de la défense Boeing pour 10 milliards de dollars.

09:59 Les forces ukrainiennes rapportent 5 missiles russes et 64 drones iraniens attaquant pendant la nuitL'armée de l'air ukrainienne rapporte que l'armée russe a attaqué l'Ukraine pendant la nuit avec 5 missiles et 64 drones de combat d'origine iranienne. 44 drones ont été interceptés. Les rapports militaires ne sont pas vérifiables dans les détails. La défense aérienne a également été active plusieurs fois autour de Kyiv pour abattre les drones approchant.

09:11 Expert russe appelle à un profil plus lumineux pour la menace nucléaireLe célèbre expert en politique étrangère russe, Sergei Karaganov, suggère que la Russie devrait clairement signaler sa readiness à utiliser des armes nucléaires. Le principal objectif de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être "de convaincre tous les ennemis actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires", a déclaré Karaganov au journal russe Kommersant. Moscou pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale. Les États-Unis seraient malhonnêtes s'ils prétendaient garantir une protection nucléaire pour leurs alliés. Karaganov a précédemment appelé la Russie à considérer une frappe nucléaire préventive pour intimider ses ennemis. Certains experts occidentaux croient que Karaganov remplit une fonction utile pour le Kremlin en exprimant des vues qui alarment l'Occident et font paraître Poutine plus modéré par comparaison.

08:46 L'Ukraine espère une approbation américaine pour des missiles occidentaux à longue portéeIl y a un regain d'espoir en Ukraine qu'ils pourraient bientôt être autorisés à mener des attaques profondément sur le territoire russe avec des armes occidentales. Le secrétaire d'État américain a souligné lors de sa visite à Kyiv qu'il veut s'assurer que "l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin". En Grande-Bretagne, les signes suggèrent un feu vert.

08:04 Le renseignement ukrainien signale la descente d'un avion de combat russeSuite aux rapports de la veille selon lesquels un avion de combat russe Su-30SM avait disparu des radars, le renseignement militaire ukrainien signale maintenant que des soldats ukrainiens ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte. L'avion de combat, évalué à 50 millions de dollars et stationné en Crimée, a été détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 Attaque de drones russes sur Konotop : plus d'une douzaine de blessés signalésLe nombre de blessés dans l'importante attaque de drones russes pendant la nuit sur l'infrastructure énergétique de la ville de Konotop dans la région de Sumy est passé à 14. L'agence de presse ukrainienne Ukrinform rapporte, citant l'administration militaire régionale. Parmi eux, un bâtiment résidentiel au centre de la ville a été touché.

06:42 Les Ukrainiens en Allemagne conservent leur statut protégé lors de visites à domicileLe Bundestag débat pour la première fois aujourd'hui du paquet de sécurité prévu du gouvernement fédéral, qui prévoit notamment des interdictions de couteaux et le retrait du statut de réfugié pour ceux qui se rendent dans leur pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent, par exemple aux réfugiés d'Ukraine.

06:04 La télévision russe accuse Trump de désavantage dans le débat téléviséPlusieurs commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé "sabotage" contre Trump dans son débat télévisé contre Kamala Harris, comme rapporté par Kyiv Independent. Trump était "désavantagé", disent-ils. La vérification des déclarations de Trump est critiquée. Trump avait, selon de nombreux observateurs, perdu le débat. Le républicain a annoncé qu'il mettrait fin Immediately à la guerre en Ukraine s'il gagnait l'élection.

04:50 Attaque russe sur Konotop : dommages importants à l'infrastructure énergétiqueDans une attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy, plusieurs civils ont été blessés. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été momentanément interrompu. Il y a également des dommages importants à l'infrastructure énergétique, et il est incertain quand les ménages privés auront à nouveau de l'électricité. Après l'attaque au centre de la ville, il y a eu plusieurs incendies, des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été emmenées à l'hôpital, l'une d'elles est dans un état critique.

03:29 La Lettonie envoie un nouvel aide militaire à l'UkraineLa première ministre lettone, Evika Siliņa, annonce un paquet d'aide militaire à l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Il comprendra des transporteurs de troupes blindés. Cela a été annoncé par le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal après la réunion avec Siliņa le X. Selon Shmyhal, les deux pays discutent également d'un élargissement de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni confronte un homme d'affaires iranien au sujet de ventes potentielles de missiles à la RussieSelon leur déclaration, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien en raison d'allégations d'exportations de missiles vers la Russie. Le gouvernement britannique a déclaré que fournir des missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous qui mériterait une réponse sévère. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions supplémentaires à l'Iran en relation avec ces allégations, ciblant spécifiquement les accords

22:39 Le maire d'Iwano-Frankiwsk mobilise des surveillants parlant russe Suite à l'augmentation de l'utilisation du russe, le maire d'Iwano-Frankiwsk, dans l'ouest de l'Ukraine, a annoncé le déploiement de patrouilles linguistiques. Selon le maire, Ruslan Marzinkiw, il s'agit d'une initiative communautaire et toute personne peut rejoindre en tant que surveillant linguistique. De nombreux personnes déplacées internes en provenance de l'est de l'Ukraine, qui parlent principalement russe, se sont installées dans la ville. Marzinkiw s'attend à au moins 100 surveillants linguistiques, avec environ 50 personnes déjà inscrites. Il a également mentionné un numéro de ligne directe où les citoyens peuvent signaler les locuteurs russes dans les espaces publics.

21:42 Erdogan plaide pour la restitution de la Crimée à l'Ukraine Après la saisie de la Crimée par la Russie, le président turc Recep Tayyip Erdogan réclame son retour à l'Ukraine. "Notre soutien inébranlable à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine inclut le retour de la Crimée à l'Ukraine, conformément au droit international", déclare Erdogan dans un message vidéo pour le sommet de la Plateforme de la Crimée. La Plateforme de la Crimée a été créée en 2021 pour attirer l'attention internationale sur la situation en Crimée.

21:05 Zelenskyy recherche le soutien des États-Unis pour la stratégie militaire ukrainienne Selon Zelenskyy, le soutien des États-Unis est vital pour l'Ukraine afin de repousser l'invasion russe. Il a déclaré : "Le plan de victoire de l'Ukraine (...) dépend principalement de l'aide des États-Unis, ainsi que de l'aide de nos autres partenaires". Ce plan doit être présenté avant la deuxième Conférence sur la paix en Ukraine, dans le but de renforcer considérablement l'Ukraine et de contraindre la Russie à mettre fin aux hostilités. Selon Bloomberg, les États-Unis exigeront une stratégie précise de Zelenskyy avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes occidentales. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy demandent reportedly une stratégie à long terme de Zelenskyy pour l'année à venir afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken confirme la disposition de Biden à approuver l'utilisation d'armes contre la Russie Les États-Unis travaillent à répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, qui comprennent l'utilisation d'armes occidentales à longue portée pour attaquer des cibles russes, selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes vendredi, selon Blinken, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons diligemment pour nous assurer que l'Ukraine dispose des moyens de se défendre efficacement", poursuit Blinken, en insistant sur "Notre objectif est que l'Ukraine l'emporte".

