À 16h09, Selensky mentionne que Trump soutient l'Ukraine.

15:13 Medvedev aurait mis en garde Durov au sujet des problèmes de confidentialité des données

Après l'arrestation de Durov à Paris, Medvedev affirme avoir mis en garde le PDG de Telegram "il y a longtemps" que sa position sur la confidentialité des données des utilisateurs entraînerait "de gros problèmes" dans divers pays. "Il a mal évalué la situation", a écrit Medvedev sur Telegram, "Du point de vue de l'ennemi, c'est un Russe et donc imprévisible et dangereux". Medvedev pensait que Durov devait comprendre qu'on ne peut pas choisir sa nationalité.

13:55 Zelensky propose l'Inde comme lieu potentiel pour un sommet de paix

Zelensky a suggéré l'Inde comme lieu potentiel pour un deuxième sommet de paix. During a conversation shared on social media with des journalistes indiens, il a exprimé son soutien pour cela au Premier ministre Modi. Le président ukrainien est actuellement en pourparlers avec l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et la Suisse concernant l'organisation du sommet. Cependant, il est difficile d'organiser la conférence dans un pays qui n'a pas signé la déclaration finale du sommet. Bien que l'Inde ait participé à la première réunion en Suisse, elle n'a pas signé la déclaration finale.

13:22 Le Pape critique l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine

Le Pape a exprimé son mécontentement face à l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine. En réponse à la loi signée par le président Zelensky, le Pape a critiqué : "Aucune église chrétienne ne devrait être abolie directement ou indirectement. Les églises ne devraient pas être prises pour cible !" L'Ukraine justifie l'interdiction en raison du soutien du Patriarcat de Moscou à l'invasion russe. Le Pape s'est adressé à des dizaines de milliers de fidèles dans la place Saint-Pierre, déclarant : "Le mal ne peut être justifié par la foi de quelqu'un. Si quelqu'un fait du mal à son peuple, il est coupable. Cependant, il ne peut être puni simplement parce qu'il a prié."

12:48 L'Ukraine condamne "une attaque délibérée" contre un hôtel à Kramatorsk

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a condamné une attaque russe contre un hôtel à Kramatorsk accueillant des journalistes étrangers. Dans un communiqué, le porte-parole Georgiy Tykhyi a écrit : "Hier soir, une autre attaque intentionnelle et brutale des Russes a touché Kramatorsk, blessant des journalistes séjournant à l'hôtel." Les attaques ciblées contre les médias sont devenues une tactique courante, a accusé Tykhyi, ajoutant que ces "crimes de guerre barbares" devaient être condamnés et punis.

11:54 Après les attaques russes sur Sumy, la police signale des morts et des blessés

La police ukrainienne a confirmé que l'armée russe avait attaqué l'oblast de Sumy 261 fois la veille. Au moins quatre personnes ont perdu la vie et treize ont été blessées lors de ces attaques dans la région du nord. Selon Ukrainska Pravda, plusieurs bâtiments d'habitation, maisons, établissements d'enseignement, dépendances et magasins ont été endommagés. De plus, une zone de foin séché d'environ deux hectares a pris feu.

11:20 Zelensky se moque de Poutine : "Le fou de la place Rouge"

En célébrant le Jour de l'indépendance de l'Ukraine, le président Zelensky a présenté le nouveau drone ukrainien, Palianytsia. En outre, il a moqué le dirigeant russe Poutine en l'appelant "le fou de la place Rouge" en raison de ses menaces persistantes avec la bombe nucléaire. Zelensky a plaisanté : "C'est un fou de la place Rouge qui continue de menacer les autres avec le bouton rouge." Zelensky a assuré au monde que l'Ukraine ne céderait pas aux lignes rouges de Poutine.

10:51 Le ministère de l'Énergie : Plus de 500 établissements ukrainiens sans électricité suite aux attaques

Le ministère de l'Énergie ukrainien a rapporté que plus de 500 établissements restaient sans électricité en raison des attaques russes contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Le ministère a publié un communiqué indiquant que bien que la situation reste difficile, il n'y a pas de restrictions strictes d'énergie pour les citoyens. Les techniciens ont réussi à rétablir l'électricité pour plus de 7 200 personnes. Le ministère continue de conseiller aux citoyens de conserver l'électricité et de l'utiliser de manière responsable, en les avertissant de l'état vulnérable du réseau électrique ukrainien suite aux attaques incessantes des troupes russes.

10:06 L'Ukraine signale 160 affrontements avec les forces russes en une journée

L'armée ukrainienne a documenté 160 engagements militaires avec les troupes russes au front la veille. Des conflits armés ont été signalés dans dix emplacements différents, avec la situation autour de Pokrovsk étant la plus instable, selon le rapport du quartier général des Forces armées ukrainiennes. Les forces russes ont mené cinq attaques de missiles avec 15 missiles et 95 bombardements aériens, ciblant à la fois les positions ukrainiennes et les zones civiles.

Au lever du jour, selon les sources ukrainiennes, les forces russes auraient frappé un hôtel à Kramatorsk, une ville de l'est de l'Ukraine. Un employé de Reuters est porté disparu, deux autres étant blessés. Selon un communiqué de Reuters, une équipe de six se trouvait à l'Hôtel Sapphire lors de l'attaque, et le bâtiment aurait été touché par un missile. Le communiqué indique qu'un collègue est toujours porté disparu, tandis que deux autres ont été transportés à l'hôpital pour être soignés. Les autorités de Kramatorsk coopèrent avec eux. Le gouverneur de la région de Donetsk a publié sur Telegram que Kramatorsk était sous attaque des Russes. Deux journalistes ont été blessés et un est toujours porté disparu. Le gouverneur a également déclaré que des opérations de sauvetage et de déblaiement sont en cours sur les lieux. Le ministère de la Défense russe n'a pas répondu à une demande de commentaire à ce sujet. Selon le Bureau du procureur général ukrainien, les troupes russes ont pu attaquer Kramatorsk avec un missile Iskander-M, et elles ont ouvert une enquête préliminaire sur l'incident.

Mise à jour à 13h30 : Le nombre de journalistes de Reuters blessés est passé à quatre, comme l'a confirmé le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Wadym Filaschkin, via Telegram.

22:20 Ukraine: Hôtel à Kramatorsk touché - plusieurs journalistes occidentaux blessés

Dans les premières heures du matin, plusieurs journalistes occidentaux ont été blessés lors d'une attaque russe sur Kramatorsk, selon des rapports officiels. Un hôtel a été touché, entraînant deux blessures et une personne coincée sous les décombres, comme l'a déclaré le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, Wadym Filaschkin, sur Telegram. Toutes les victimes blessées étaient des journalistes, originaires d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni. L'attaque a été confirmée sur des blogs pro-russes. Selon ces sources, Kramatorsk a été cible de bombes glissantes lourdes de type FAB-1500. Cependant, des rapports suggèrent également que une usine de machines et plusieurs cibles militaires ont été touchées.

09:54 États-Unis : Vente d'électronique à la Russie - La Chine critique de nouvelles règles d'exportation américaines

La Chine a critiqué la décision des États-Unis d'imposer des restrictions à une soixantaine d'exportateurs de divers pays, dont 42 chinois, 63 russes et 18 d'autres pays. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que cette mesure perturbe l'ordre commercial international et entrave les échanges de biens normaux. Pour protéger les droits légitimes de ses entreprises, la Chine prendra des mesures nécessaires. En réponse à la décision des États-Unis du vendredi dernier, le gouvernement américain a placé 105 entreprises sur une liste de restrictions commerciales pour des raisons telles que le transfert d'électronique américaine à l'armée russe et la fabrication de milliers de drones utilisés par la Russie en Ukraine. Ces entreprises doivent maintenant obtenir des licences difficiles à obtenir.

09:29 "250 cibles à portée" pour l'Ukraine : l'ISW plaide pour l'utilisation illimitée de missiles à longue portée

Le think tank américain Institute for the Study of War (ISW) plaide en faveur de l'utilisation illimitée d'armes à longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Malgré le déplacement des forces aériennes vers des zones arrière plus profondes, de nombreux objectifs militaires sont toujours à portée des missiles américains ATACMS, selon l'ISW. Bien que l'Ukraine utilise déjà ces missiles, leur utilisation restreinte pour des attaques sur le territoire russe l'empêche de les utiliser à cette fin. "L'ISW estime qu'au moins 250 cibles militaires et paramilitaires en Russie sont à portée des missiles ATACMS fournis par les États-Unis à l'Ukraine", indique une récente analyse de l'ISW. Cependant, seuls les attaques avec des lanceurs multiples HIMARS et des roquettes GLMRS sont actuellement autorisées selon l'analyse de l'ISW. Cela permet à l'Ukraine de cibler un maximum de 20 parmi les 250 objectifs potentiels.

09:06 Kyiv : 1 190 soldats russes "neutralisés" en une journée

Selon les chiffres officiels de Kyiv, les pertes du personnel russe sont importantes. En une journée, 1 190 soldats russes ont été rapportés tués ou incapacités. Depuis le début de la guerre en février 2022, un total de 607 680 soldats russes ont été "neutralisés", selon le ministère de la Défense ukrainien. Le ministère a rapporté que l'ennemi avait perdu cinq chars supplémentaires (8 547 au total) ainsi que d'autres équipements. Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a documenté plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones qui ne sont plus en possession de l'armée russe ou ont été détruits. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés indépendamment. Moscou reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.

08:39 Force aérienne ukrainienne : la plupart des missiles et drones russes abattus la nuit dernière

Selon l'Ukraine, la Russie a lancé plusieurs missiles et drones vers les parties nord et est du pays la nuit dernière. "La plupart des missiles ont manqué leurs cibles", a affirmé la force aérienne. La Russie a utilisé un missile balistique Iskander-M, un missile de croisière Iskander-K et six missiles guidés. Le nombre précis de missiles et de drones détruits n'a pas été révélé. Simultanément, huit sur neuf drones d'attaque russes ont été abattus.

08:08 Six personnes blessées dans une frappe de missile russe nocturne sur Kharkiv

Le nombre de victimes a augmenté à six en raison d'une frappe de missile russe nocturne sur le district de Slobidsky à Kharkiv dans la région de Kharkiv. Cette information a été partagée par le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, via une mise à jour Telegram, comme rapporté par l'agence de presse ukrainienne Ukrinform.

07:32 Éloges de Zelensky pour les drones-roquettes Palianytsia fabriqués en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouveaux drones-roquettes Palianytsia fabriqués en Ukraine. Zelensky a déclaré que ces drones-roquettes et d'autres avancées militaires de l'Ukraine sont essentiels pour le pays en raison des retards dans les décisions de certains alliés internationaux. "Aujourd'hui, le premier déploiement réussi de cette nouvelle arme a eu lieu", a-t-il déclaré, comme mentionné par "Kyiv Independent". "Une toute nouvelle catégorie de drone-roquette ukrainien, Palianytsia".

06:14 Gouverneur : Cinq pertes dans une frappe ukrainienne sur la région frontalière russe de BelgorodCinq civils ont perdu la vie et douze autres ont été blessés, dont quatre grièvement, lors d'une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de Belgorod pendant la nuit, selon les autorités locales. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a déclaré que deux mineurs avaient également été blessés, deux ayant été transportés à l'hôpital. L'Ukraine a intensifié ses attaques sur le territoire russe ces derniers temps et a pénétré dans la région de Kursk frontalière de Belgorod au début du mois d'août. Belgorod a été cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiens en réponse aux attaques depuis le côté russe.

05:47 Russie : Civils tués dans un bombardement d'artillerieCinq civils ont été tués et douze blessés dans un bombardement d'artillerie dans la ville de Rakitnoye dans le sud-ouest de la Russie, selon le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov via Telegram. Les informations ne peuvent pas être indépendamment confirmées, et l'Ukraine n'a pas encore fait de déclaration.

04:26 Ville de Sumy signale des frappes de roquettes et des blessésLa ville de Sumy a été cible d'attaques de roquettes, selon l'administration militaire régionale. Deux impacts de roquettes ont été enregistrés, entraînant sept blessures, dont deux graves. Il a été mentionné que la Russie a attaqué l'infrastructure civile de Sumy samedi soir.

03:35 Kharkiv : Attaque de missiles lancée sur deux villes

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Syniehubov, lance un avertissement : L'armée russe a lancé des attaques de missiles sur les villes de Kharkiv et de Chuhuiv. Pour l'instant, une personne a été blessée. À Kharkiv, une explosion importante est signalée. Le maire de la ville, Ihor Terechow, publie sur Telegram qu'une explosion sévère a été entendue. Il exhorte la population à la prudence. La cause de l'explosion reste à déterminer pour le moment.

03:06 Défense aérienne ukrainienne alerte sur des drones de combat

Il y a une alerte de sécurité dans l'est et le sud de l'Ukraine pendant la nuit. L'armée de l'air ukrainienne avertit, entre autres, d'une escadrille de drones de combat Shahed se dirigeant vers la région ukrainienne du sud de Mykolaiv, au-dessus de la mer Noire. Des attaques russes accrues étaient attendues autour du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, qui a eu lieu samedi. Cependant, une grande vague d'attaques n'a pas encore eu lieu.

01:32 La Hongrie accuse l'UE d'entraver les approvisionnements en pétrole

La Hongrie soupçonne la Commission européenne d'entraver les approvisionnements en pétrole russe. "Le fait que la Commission européenne ait déclaré qu'elle n'était pas disposée à soutenir la sécurité d'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie suggère que le mandat de Bruxelles a été envoyé à Kyiv pour (...) créer des problèmes avec les approvisionnements en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó. La Commission européenne ne souhaite pas initialement commenter. La Hongrie et la Slovaquie avaient placé le producteur de pétrole russe Lukoil sur la liste des sanctions en juin et bloqué le pipeline Druzhba, qui traverse également le territoire ukrainien. Cela a largement coupé les principaux fournisseurs de pétrole de ces pays.

22:12 Forces russes blessent quatre femmes dans une attaque contre un village à KupianskLes troupes russes ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk de l'oblast de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon les informations d'Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. Les troupes russes ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk aux environs de midi. Suite à l'attaque, un bâtiment privé a été embrasé, a déclaré Syniehubov. Les personnes blessées ont été transportées dans un établissement médical. Des enquêtes sur les conséquences de l'attaque sont actuellement en cours.

Le ministre britannique de la Défense, John Healey, publie un article sur "European Pravda" pour féliciter l'Ukraine pour son Jour de l'Indépendance. Il y a trente-trois ans, l'Ukraine a déclaré son indépendance, promettant un avenir plus lumineux et plus prospère en tant que démocratie autosuffisante, libérée de l'emprise de la Russie soviétique. Aujourd'hui, les Ukrainiens célèbrent le Jour de l'Indépendance au milieu de la guerre, en livrant une bataille existentielle pour préserver la liberté et l'indépendance de leur nation contre l'invasion brutale et illégale de Poutine. Malgré le statut d'underdog historique de l'Ukraine, dépassée par la puissance militaire russe, le peuple ukrainien continue de lutter avec un courage incroyable, à la fois dans l'armée et parmi la population civile. En ce jour, Healey exprime le soutien inébranlable du Royaume-Uni à l'Ukraine, affirmant qu'ils resteront aux côtés de leurs amis aussi longtemps que nécessaire. Dans le cadre de cet engagement, le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne encourageant les gens du Royaume-Uni et d'outre-mer à manifester leur solidarité avec l'Ukraine en faisant du bruit et en partageant des publications sur les réseaux sociaux pertinentes.

20:05 Zelensky promu Syrsky au grade de Général

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promu Oleksandr Syrsky, le commandant en chef des Forces armées ukrainiennes, au grade de Général, selon un décret présidentiel. Auparavant, Syrsky avait le grade de Colonel Général. La promotion est due à l'impressionnante avancée des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de

