À 16h, le gouverneur âgé de Cherson a été tué par un drone russe.

15:49 Wagenknecht et Wadephul félicitent Woidke, Voigt et Kretschmer pour leur initiative en Ukraine

Malgré la majorité des critiques dirigées vers l'appel conjoint des ministres de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer et Dietmar Woidke, ainsi que le président de l'CDU de Thuringe, Mario Voigt, à propos de l'Ukraine, Sahra Wagenknecht, présidente de l'AF, a apporté son soutien. Elle a considéré leur appel commun comme "malin et unique", déclarant au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". De même, l'expert en politique étrangère de l'CDU, Johann Wadephul, a loué la proposition, la qualifiant de "responsable" car elle met en avant nos principes, reconnaissant la violation du droit international par la Russie, notre engagement inébranlable envers l'UE et l'OTAN, et prônant une résolution conformément à la Charte des Nations unies. Wadephul a considéré l'appel comme une "véritable tentative" de construire un pont pour les négociations de coalition tout en maintenant ses convictions personnelles. Il a également mis en avant comment les trois principaux politiques de l'CDU et du SPD se sont présentés ensemble est "un geste impressionnant". Lire la suite ici.

15:30 Les politiciens de l'Est proposent une résolution en Ukraine qui suscite la critique : "L'intégrité est sacrifiée pour la préservation du pouvoir"

Le président de l'CDU, Friedrich Merz, condamne la pétition de politiciens de l'Est pour une résolution diplomatique renforcée du conflit entre la Russie et l'Ukraine. "L'Ukraine se bat constamment pour sa survie. La soutenir doit rester notre priorité, même lorsque des négociations de paix auront lieu si les deux parties sont d'accord", a déclaré Merz au "Süddeutsche Zeitung". De plus, le président du Comité des affaires étrangères du Bundestag, Michael Roth, a exprimé ses préoccupations, déclarant que la lettre des trois ministres-présidents désignés, s'il s'agissait d'une stratégie pour les négociations de coalition avec l'AF, méritait une approche prudente. La même préoccupation a été exprimée par la députée européenne du FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, qui a partagé sa perspective sur la "Rheinische Post" : "Il semble que nos principes chers soient échangés contre un peu de pouvoir et de gain politique." Les dirigeants de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer de l'CDU et Dietmar Woidke du SPD, et le président de l'CDU de Thuringe, Mario Voigt, ont contribué à un article invité dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", plaidant pour un cessez-le-feu en Ukraine et exhortant le gouvernement fédéral à engager la Russie dans des discussions. Lire la suite ici.

15:05 L'autopsie suggère une cause naturelle de la mort du "baleine espionne"

Les allégations non fondées des activistes pour les droits des animaux suggérant que la baleine blanche présumée "espionne" en Norvège avait été abattue ont été démenties suite à une autopsie. La cause probable de la mort a été déterminée comme étant une infection bactérienne, possibly due to a mouth wound. L'Institut vétérinaire norvégien et les enquêteurs de la police ont confirmé qu'il n'y avait pas de blessures par balle ou de fragments de métal sur le mammifère marin, et que seules des blessures cutanées superficielles avaient été détectées. La baleine blanche, qui avait été rapportée en Norvège en 2019 portant un harnais avec une caméra et l'inscription "Equipement de Saint-Pétersbourg", a été retrouvée morte dans une baie norvégienne en août 2024, entraînant des critiques de deux organisations de protection des animaux.

14:33 Des rapports font état d'attaques de drones en cours à Kyiv

L'armée de l'air ukrainienne a rapporté que des drones russes ont attaqué le pays pendant la nuit, les cibles principales étant les infrastructures critiques. Selon le rapport de l'armée de l'air, 19 drones ont été lancés, ce qui a entraîné la destruction de 9 et la neutralisation de 7 autres par des contre-mesures électroniques. Le statut des trois drones restants est inconnu. Les autorités de Kyiv ont rapporté qu'un bâtiment à plusieurs étages dans la capitale avait été endommagé par l'un des drones, l'incendie ayant été rapidement éteint. Dans la région du sud de Kherson, les autorités ont rapporté de multiples attaques contre les infrastructures critiques, les services publics et 35 résidences privées au cours des 24 dernières heures, entraînant un décès et quatre blessures.

14:04 Le Kremlin nie que les actions de Kyiv nécessitent l'attention de l'AIEA

"Kyiv continue d'agir de manière irresponsable, et nous informerons sans aucun doute les représentants de l'AIEA de cela", a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, faisant référence à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), la police nucléaire de l'ONU. Jeudi, les forces russes ont affirmé avoir intercepté un drone ukrainien près de la centrale nucléaire de Kursk, certaines agences de presse rapportant un incendie à plusieurs kilomètres de là. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Heorhiy Tykhyi, a nié les allégations selon lesquelles l'Ukraine avait ciblé la centrale nucléaire avec des armes.

13:46 La France livre 12 canons Caesar à l'Ukraine

Le conglomérat de défense KNDS, dirigé par la France et l'Allemagne, a signé un contrat pour la livraison de 12 canons Caesar, financés par l'Ukraine. Caesar signifie "Camion équipé d'un système d'artillerie" - un système d'artillerie automoteur avec une portée allant jusqu'à 55 kilomètres. Le ministre de la Défense français, Sébastien Lecornu, a annoncé la livraison sur la plateforme X. "Augmenter la capacité de production de notre industrie de défense soutient l'Ukraine", a déclaré Lecornu. La France a Previously fourni des canons Caesar à l'Ukraine à plusieurs reprises.

13:11 L'Ukraine : un incendie causé par une bombe incendiaire dévaste le QG du FSB à Novosibirsk

Un individu mystère a mis le feu au quartier général du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) à Novosibirsk le 3 octobre, comme le montre une vidéo publiée par le service de renseignement militaire ukrainien. L'incendiaire est prétendument vu en train d'allumer les flammes et de se faire prendre lui-même dans l'incendie. Les médias russes ont confirmé l'incident.

12:34 Russie : Assassinat d'un responsable de centrale nucléaire par une bombeUn individu lié à la centrale nucléaire ukrainienne sous contrôle russe à Zaporijjia a trouvé la mort dans une explosion de voiture. Le service de sécurité ukrainien a diffusé des images de l'explosion, identifiant la victime comme étant Andriy Korotky, le "chef de la sécurité" de la centrale. Korotky était considéré comme un "criminel de guerre" pour avoir conspiré avec les forces russes et dénoncé les employés pro-ukrainiens de la centrale, selon le service de sécurité. L'administration de la centrale a confirmé la mort de Korotky, l'attribuant à une "attaque terroriste orchestrée par Kyiv". Yuri Chernichuk, le directeur de la centrale, a condamné le "plan irresponsable" qui nécessitait une punition. Les autorités russes affirment qu'un engin explosif avait été placé sous la voiture de Korotky à son domicile, qui a explosé lors de son départ.

12:02 Munz : La stratégie de Poutine consiste à mettre en valeur la guerreSuite à la capture de Vuhledar en Ukraine de l'Est par l'armée russe, Poutine est censé exercer une pression supplémentaire sur la région. Selon Rainer Munz, la promotion fréquente de Poutine des vétérans de guerre à des postes influents sert à souligner la valeur du conflit.

11:29 Ukraine : 177 soldats ukrainiens morts en captivité russeDepuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au moins 177 soldats ukrainiens détenus en tant que prisonniers de guerre sont morts en captivité russe, selon Victoria Tsymbaliuk, porte-parole du centre de coordination des prisonniers de guerre ukrainiens à "Kyiv Independent". Le nombre réel de morts en détention russe est probablement beaucoup plus élevé en raison du manque de surveillance mondiale. "Todos les décès ne sont pas comptabilisés, et de nombreux cas restent non reconnus par la Russie", a-t-elle déclaré. De nombreux rapports d'un traitement inhumain et de conséquences mortelles pour les prisonniers de guerre ukrainiens ont été signalés lors de leur détention en Russie. Le Bureau du procureur général d'Ukraine a engagé des poursuites pénales pour l'exécution de 84 prisonniers de guerre ukrainiens en septembre.

11:00 Ukraine : Les drones russes ravagent la région de KirowohradLes forces russes ont lancé une attaque de drones sur la région de Kirowohrad en Ukraine centrale, selon Andriy Raykovych, chef de l'administration militaire régionale, qui a publié la nouvelle sur son canal Telegram. L'attaque de drones aurait prétendument endommagé un bâtiment administratif d'une entreprise à Holovanivsk, blessant une personne.

10:27 L'assureur UNIQA quitte la RussieUNIQA, un assureur autrichien, a finalisé la vente de sa filiale russe à l'assureur local Renaissance Life. Le montant de la vente n'a pas été divulgué. UNIQA avait annoncé il y a plus d'un an son intention de vendre la co-entreprise d'assurance avec Raiffeisen Bank International (RBI) à Renaissance Life. "[La finalisation de la transaction] marque notre sortie du marché russe", a déclaré Wolfgang Kindl, membre du conseil d'administration d'UNIQA.

09:55 Des dépôts de carburant russes en feuDes incendies ont éclaté dans deux dépôts de carburant russes pendant la nuit. Dans la région de Voronezh (voir l'entrée 05:10), le gouverneur régional, Alexander Gusev, a attribué l'incendie à une frappe de drone ukrainien. Il a affirmé que des fragments d'un drone de combat intercepté avaient allumé un réservoir vide. Des images non vérifiées de la prétendue frappe de drone ont été diffusées sur les réseaux sociaux, mais l'ampleur des dégâts était incertaine. Entre-temps, un incendie a ravagé une zone de stockage de carburant de 10 000 mètres carrés dans un village russe près de Perm dans la région des Oural. Les services d'urgence russes ont signalé cela, mais n'ont pas mentionné de frappes de drones. Le village est situé à près de 1 700 kilomètres de l'Ukraine. En savoir plus ici.

09:30 Navalny considère les pourparlers avec Poutine comme inutilesJulia Navalny, épouse du critique du Kremlin Alexei Navalny, a considéré les pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine comme inutiles. "Il n'y a pas de raison de dialoguer avec lui [...]. Notre objectif reste de poursuivre la justice, un jour triomphante", a-t-elle déclaré devant le Conseil constitutionnel français à Paris. Elle affirme que la communauté internationale ne comprend pas que Poutine n'attend pas de négociations, mais les méprise. Navalny a souligné l'importance de rester ferme face à ce régime et sans peur. En juillet, elle a été ajoutée à une liste russe de "terroristes et d'extrémistes". Peu de temps avant, un tribunal russe avait émis un mandat d'arrêt contre elle pour son rôle dans une "organisation extrémiste".

08:58 L'Ukraine publie les chiffres des pertes russes

Le quartier général ukrainien a publié les dernières statistiques sur les pertes de troupes russes en Ukraine. Selon leurs estimations, la Russie a subi environ 657 940 pertes de troupes depuis le 24 février 2022, y compris 1 230 pertes dans les 24 dernières heures. Le rapport de Kyiv cite également la destruction de 15 chars, 59 systèmes d'artillerie et 101 drones. La Russie aurait subi 8 908 pertes de chars, 18 965 pertes de systèmes d'artillerie, 368 pertes d'avions, 328 pertes d'hélicoptères, 16 494 pertes de drones, 28 pertes navales et une perte de sous-marin, selon l'Ukraine. Les évaluations occidentales suggèrent des pertes beaucoup plus modestes, mais elles sont probablement sous-estimées.

08:09 L'Ukraine signale 82 attaques russes sur la région de Sumy

10:33 Attaques affiliées à la Russie dans la région de Soumy en Ukraine de l'Est

Au cours des 24 dernières heures, des forces affiliées à la Russie ont attaqué la région de Soumy dans l'est de l'Ukraine à 82 reprises, selon une mise à jour Telegram de l'administration militaire régionale. Malheureusement, 8 personnes ont été blessées lors de ces attaques. Les attaquants ont prétendument utilisé des mortiers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des bombes guidées et des drones. Plus de dix communautés, notamment Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman et Seredyna-Buda, ont été touchées. La région de Soumy partage des frontières avec les régions russes de Briansk, Kursk et Belgorod.

07:33 La première centre de recrutement de l'Ukraine ouvre en Pologne

L'armée ukrainienne a établi un centre de recrutement dans la ville polonaise de Lublin. Annoncé par le ministère de la Défense ukrainien, il s'agit du premier centre de recrutement à l'étranger pour l'armée ukrainienne. Une "Légion ukrainienne" était prévue pour être formée en Pologne dans le cadre d'un accord de sécurité signé entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk en juillet. L'invasion russe a conduit la Pologne à accueillir presque un million d'Ukrainiens. On estime qu'environ 300 000 adultes ukrainiens sont actuellement installés en Pologne. Le ministre polonais de la Défense, Waldemar Sadowski, a confirmé que la Pologne est responsable uniquement de la formation militaire des volontaires ukrainiens, et que le nombre de volontaires pour l'instant est faible.

06:52 ISW : Les forces russes manquent de ressources pour soutenir les attaques dans l'est de l'Ukraine

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les forces russes manquent des personnels et des fournitures nécessaires pour soutenir leurs opérations offensives dans l'est de l'Ukraine de manière indéfinie. L'offensive visant l'est de l'Ukraine avait été méticuleusement planifiée par la direction militaire russe depuis plusieurs mois, mais les réserves et les ressources accumulées à cette fin ont probablement été considérablement épuisées par les combats prolongés des derniers mois, selon l'ISW.

06:12 Zelensky : "Le front doit être renforcé"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a considéré la récente visite du nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Kyiv comme "significative" dans son discours du soir. Zelensky a souligné l'importance de mettre en œuvre tous les accords non remplis ou partiellement remplis concernant le soutien à la défense de l'Ukraine... Il a également souligné la nécessité de renforcer les lignes de front et demandé le droit d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles militaires situées sur le territoire russe.

05:35 L'Ukraine cherche des investisseurs étrangers pour son industrie d'armement

Le ministère de la Défense ukrainien recherche des investisseurs étrangers pour son industrie d'armement, selon l'agence de presse Ukrinform. Un salon d'armes a été organisé pour les investisseurs potentiels à un lieu non divulgué en Ukraine, selon le deputy ministre Dmytro Klimenkov. Il a présenté divers armes ukrainiennes, telles qu'un système de missiles anti-char, un système d'artillerie automoteur, des drones sans pilote et des véhicules de déminage. Selon lui, le ministère de la Défense ukrainien a investi 4 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) dans l'industrie d'armement et vise à attirer d'autres investissements de partenaires internationaux.

05:10 Moscou : un drone abattu cause un incendie de citerne à pétrole

Dans la région russe de Voronezh proche de la frontière ukrainienne, les responsables de la défense aérienne affirment avoir abattu plusieurs drones ukrainiens pendant la nuit. L'un de ces drones aurait atterri sur la propriété d'un dépôt de pétrole, causant l'incendie d'une citerne vide, selon la mise à jour Telegram du gouverneur Alexander Gusev. Les premiers rapports ne signalent pas de blessures. Les événements ne peuvent être indépendamment vérifiés.

02:51 Kyiv renforce la défense de l'Est

Le commandant des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrsky, a ordonné le renforcement des installations de défense dans la région de Donetsk à l'Est. Les forces russes ont fait des progrès dans divers secteurs dans l'est de l'Ukraine. Syrsky a annoncé via les réseaux sociaux qu'il travaille avec la 25e brigade aéroportée de Sicheslav pour renforcer "l'une des lignes de front les plus importantes".

22:22 Le tourisme en Lettonie souffre à cause de la guerre

L'industrie touristique en Lettonie est touchée par la guerre en Ukraine, selon le journal letton "Diena" aujourd'hui. Les entrepreneurs du secteur de l'hébergement ainsi que l'Office central de la statistique ont rapporté que la guerre empêche l'industrie touristique de se remettre après la pandémie de COVID-19. De plus, les potentiels visiteurs de divers pays perçoivent les pays baltes comme un lieu unsafe où des conflits militaires ont lieu.

21:40 La Suisse s'engage à verser 1,5 milliard de francs suisses pour la reconstruction de l'Ukraine

La Suisse a annoncé son intention de verser 1,5 milliard de francs suisses (soit 1,54 milliard d'euros) pour la reconstruction de l'Ukraine au cours des prochaines quatre années, selon l'ambassadeur de Suisse en Ukraine et en Moldavie, Felix Baumann. Environ 1 milliard de francs seront alloués aux secteurs de l'autonomie locale, du déminage et de l'aide humanitaire. Les fonds restants seront consacrés aux initiatives de reconstruction impliquant le secteur privé suisse, selon le ministère ukrainien du Développement des territoires et de la construction. "Pour souligner notre engagement, notre représentant ici sera impliqué dans la mise en œuvre du projet", a déclaré Baumann lors d'une réunion avec le ministre Oleksiy Kuleba. Kuleba a également mentionné la construction de logements pour plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays comme priorité de la coopération avec la Suisse.

20:39 Ukraine reçoit un système de défense aérienne Patriot de la Roumanie Les autorités ukrainiennes ont confirmé la réception d'un système de défense aérienne Patriot de la Roumanie, selon le porte-parole du ministère de la Défense roumain, Constantin Spinu, qui s'est exprimé auprès de Radio Free Europe. "Je tiens à exprimer ma gratitude à chaque nation qui nous aide en matière de défense aérienne. Je suis particulièrement reconnaissant envers la Roumanie pour sa donation de systèmes Patriot. Ensemble, nous pouvons renforcer notre efficacité et mettre fin à la terreur russe en détruisant conjointement les drones Shahed et les missiles", a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours du mercredi soir. Initialement réticente, la Roumanie a finalement décidé en juin de faire don de l'un de ses Patriots. L'ordre de livraison a été émis le mois dernier.

19:57 Forbes : Gazprom nommée entreprise russe la moins rentable Selon Forbes, Gazprom, une entreprise russe propriété de l'État, a enregistré une perte nette de 5,5 milliards d'euros en 2023, ce qui constitue une première depuis 25 ans. Le complexe gazier et chimique d'Amour, une co-entreprise entre le holding Sibur de Russie et Sinopec de Chine, arrive en deuxième position sur la liste Forbes des entreprises russes les moins rentables. D'autres entreprises figurant sur la liste des cinq entreprises russes les moins rentables sont Ozon (avec une perte nette de 408 millions d'euros), la Corporation unifiée de construction aéronautique (une filiale de Rostec, avec une perte nette de 326 millions d'euros) et le réseau social russe VK (avec une perte nette de 326 millions d'euros).

L'Union européenne pourrait être appelée à apporter son soutien à l'initiative diplomatique concernant l'Ukraine, compte tenu de son engagement en faveur du droit international et de la promotion de la paix.

La coopération entre l'Union européenne et ses États membres, tels que l'Allemagne et la France, dans la gestion du conflit entre la Russie et l'Ukraine, pourrait être renforcée par l'implication de l'Union européenne.

