À 16 h 51, seize personnes, classées comme civils, ont péri dans des frappes aériennes russes.

Jour après jour, des civils tués: Selon les autorités ukrainiennes, huit civils ont trouvé la mort suite aux attaques russes. Deux victimes ont été identifiées dans la région de Sumy, qui borde la Russie. La région de Kharkiv a enregistré trois morts, et les autorités ont également rapporté trois autres décès dans les régions de Donetsk et de Kherson.

16:20 Base de l'OTAN de Geilenkirchen lève l'alerte: La base de l'armée de l'air de l'OTAN à Geilenkirchen a annoncé que tout danger était écarté. Le niveau de sécurité de la base a été élevé au deuxième niveau le plus élevé en raison de menaces potentielles, mais il a depuis été ramené à son niveau initial, comme l'a annoncé un porte-parole de la base. Le niveau de sécurité élevé indique qu'un incident s'est produit ou qu'il y a des indices suggérant la probabilité d'une attaque terroriste contre l'alliance. Par conséquent, un grand nombre d'employés ont été renvoyés chez eux par précaution.

16:01 Suspect allemand enquête après sa libération: Le Bureau du procureur général allemand enquête actuellement sur Rico Krieger, qui a été libéré de détention en Biélorussie dans le cadre d'un échange de prisonniers. Le Krieger basé en Allemagne est soupçonné d'avoir causé une explosion. Krieger avait initialement été condamné à mort en Biélorussie pour son alleged implication dans le terrorisme et les activités de mercenaire. Cependant, après sa grâce, il a été transféré en Allemagne dans le cadre de l'échange de prisonniers. Selon Welt am Sonntag, Krieger a exprimé son intérêt à rejoindre le "Kastus Kalinouski Regiment" en Ukraine, une unité bénévole biélorusse soutenant l'armée ukrainienne. Krieger a nié toutes ces allégations.

15:44 Modi encourage Zelenskyy à discuter avec la Russie: Le Premier ministre indien Narendra Modi a encouragé le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à participer à des négociations avec la Russie pour mettre fin au conflit. During his visit to Kyiv, Modi a exprimé son désir de servir de médiateur dans la recherche de la paix. Après sa rencontre avec Zelenskyy, Modi a déclaré: "Le chemin vers une résolution ne peut être tracé que par le dialogue et la diplomatie, et nous devons emprunter ce chemin sans tarder." Il a exhorté les deux parties à s'engager dans un dialogue afin de trouver une solution à la crise, sans exiger le retrait des troupes russes.

15:22 Le groupe Wagner fracturé après la mort de Prigozhin: Un an après la mort du chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin, son armée privée Wagner est de plus en plus fragmentée, selon les informations du ministère de la Défense britannique. Depuis la mort de Prigozhin dans un accident d'avion, de nombreux proches ont quitté le groupe. Actuellement, Wagner est rapporté avoir environ 5 000 personnels dans ses déploiements restants en Biélorussie et en Afrique, en baisse par rapport à son pic de 50 000 personnels en 2023. Plusieurs anciens combattants de Wagner ont rejoint d'autres branches militaires russes ou des unités paramilitaires contrôlées par le ministère de la Défense.

14:38 ISW: Les forces de Kyiv mettent Moscou sur la défensive: En raison des avancées réussies d'Ukraine dans la région occidentale de Kursk, la Russie est reportedly en train de déplacer des troupes des territoires envahis pour renforcer sa défense à Kursk, selon les évaluations des experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). L'armée russe est allegedly en train de déplacer des forces de la région ukrainienne du sud de Zaporizhzhia pour renforcer les défenses de Kursk, avec des publications sur les réseaux sociaux par des soldats déployés servant de preuve. Cependant, la Russie est reportedly en train de maintenir son axe offensif principal dans la région ukrainienne de l'est de Donetsk.

13:59 Mölling: La confiance dans l'aide allemande à l'Ukraine est compromise: Un désaccord au sein du gouvernement allemand est reportedly en train de causer des dommages importants à la confiance dans l'aide allemande à l'Ukraine, selon l'expert en sécurité Christian Mölling de la Société allemande pour la coopération internationale. Mölling a indiqué que la proposition d'offrir des prêts sans intérêt à partir des actifs russes gelés pour remplacer l'aide à l'Ukraine a suscité des critiques internationales. Il a également déclaré que la méthode de livraison de ces fonds à l'Ukraine était toujours claire.

13:31 Modi et Zelenskyy s'embrassent à Kyiv: Le Premier ministre indien Narendra Modi a récemment manifesté un signe d'amitié en embrassant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, quelques semaines seulement après son câlin controversé avec le président russe Vladimir Putin. Modi et Zelenskyy ont visité ensemble un mémorial pour les enfants ukrainiens tombés au combat, où Modi a placé un ours en peluche en symbole de solidarité. L'Inde, en tant que nation la plus peuplée du monde, maintains une position officielle de neutralité dans la guerre, ne impose pas de sanctions occidentales à Moscou et appelle fréquemment à une résolution diplomatique. Cependant, elle n'a pas encore proposé de mesures concrètes pour atteindre la paix.

12:20 Russie : Le Guru "Bientôt, nous assisterons à la stratégie de rétorsion de Poutine"

Le président russe Vladimir Poutine semble mal à l'aise face aux victoires militaires ukrainiennes dans la région de Kursk, selon les affirmations de la politologue russe Ekaterina Schulmann. Elle considère cela comme caractéristique de la réaction de Poutine face aux informations défavorables pour le Kremlin. D'autres analystes russes estiment que le Kremlin étudie actuellement des mesures de rétorsion potentielles. Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia-Eurasia Center à Berlin, met en garde : "Bientôt, nous assisterons à la stratégie de rétorsion de Poutine."

11:41 Le Dépôt de Pétrole de Proletarsk Continue de Brûler

Le dépôt de pétrole russe à Proletarsk, situé dans le sud de la région de Rostov, continue de brûler. Selon le système de surveillance des incendies de NASA, l'installation est toujours en feu. De plus, le canal Telegram Baza, lié aux organismes d'enquête russes, confirme que l'incendie persiste. Baza affirme que le dépôt a été bombardé à nouveau hier soir par un drone ukrainien.

11:12 L'Ukraine Veut Symboliquement Accueillir Modi

Bien que l'Inde, en tant que membre du BRICS, entretienne des liens étroits avec la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le Premier ministre indien Narendra Modi dans l'espoir de obtenir une médiation pour mettre fin au conflit. Selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald, les Ukrainiens sont "plus déterminés que jamais à négocier la paix" en raison de l'offensive de Kherson.

10:45 Le Système de Défense Aérienne Ukrainien Actif dans Plusieurs Régions

L'armée ukrainienne affirme avoir détruit 14 des 16 drones d'attaque russes lancés pendant la nuit. "Le système de défense aérienne était opérationnel dans les régions de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava et Sumy", informe l'armée de l'air.

10:16 La Marine Ukrainienne Confirme la Destruction du Ferry Kavkaz

La marine ukrainienne évoque la destruction d'un ferry dans le port russe de Kavkaz. Le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, déclare : "Un autre objectif militaire indiscutable a été vaincu." Le ferry était prévu pour livrer du carburant aux adversaires. Le ferry est maintenant immergé, rendant le port temporairement non opérationnel. Les autorités locales rapportent que l'attaque a eu lieu jeudi, avec le ferry en feu. Le port de Kavkaz, situé sur la mer Noire, approvisionne entre autres la Crimée annexée par la Russie en 2014 en carburant.

09:44 L'Ambassadeur Russe S'oppose fermement à une Zone tampon de l'Occident

L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, commente l'offensive de Kherson et l'objectif de Kyiv d'y établir une zone tampon : "C'est hors de question. Il n'y aura pas de zone tampon sur le territoire russe", cite l'agence de presse d'État TASS. En même temps, il assure que Moscou ne consultera pas Washington pour chasser les forces ukrainiennes de la région de Kherson. Il accuse les États-Unis de "tenter constamment les Russes" et d'essayer d'inciter "des décisions émotionnelles et impulsives".

09:10 La Mécontentement envers Poutine Augmente en Russie alors que le Conflit se Prolonge

Depuis que les troupes ukrainiennes ont envahi les territoires russes il y a deux semaines, les sentiments contre le président Vladimir Poutine se seraient intensifiés en Russie. Selon une analyse de FilterLabs AI, rapportée par le "New York Times", de nombreux contributeurs en ligne blâment l'avancée ukrainienne sur le gouvernement russe et Poutine personnellement. "La réponse de Poutine à l'incursion était au mieux inepte et au pire offensante", déclare Jonathan Teubner, PDG de FilterLabs. La société suit les attitudes en Russie en surveillant l'activité des médias sociaux.

08:36 Modi Se Rend à Kyiv

Le Premier ministre indien Narendra Modi se trouve actuellement en Ukraine, selon les médias indiens et ukrainiens. Il doit rencontrer le président Volodymyr Zelenskyy. L'Ukraine espère le soutien de l'Inde en tant que voix influente dans la politique mondiale. Cependant, Kyiv doute de la neutralité déclarée de l'Inde. En juillet, le Premier ministre indien a visité Moscou. Les images de Modi et du président russe Vladimir Poutine s'embrassant ont suscité la controverse en Ukraine et dans de nombreux pays occidentaux.

08:05 L'Avertissement Russe sur les Attaques de la Centrale Nucléaire Semble Exagéré

Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de tentative d'attaque contre la centrale nucléaire de Kursk. Cependant, le journaliste de ntv Rainer Munz estime le risque réel de catastrophe nucléaire en raison du conflit.

07:33 La Chine et la Biélorussie S'accordent pour Renforcer leur Collaboration, y compris en Matière de Sécurité

La Chine et la Biélorussie ont convenu de renforcer leur coopération dans divers secteurs tels que le commerce, la sécurité, l'énergie et la finance, selon un communiqué conjoint suite à une réunion entre le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko. Ils cherchent également à renforcer la coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles et à faciliter le commerce pour réduire les coûts pour les deux parties. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Biélorussie et le plus important en Asie.

07:05 L'Armée Ukrainienne Se Plaint de la Formation Militaire Insuffisante

Les commandants et soldats ukrainiens se plaignent de la formation militaire insuffisante des recrues et de la domination claire de la Russie dans l'air et les munitions au front est. "Certains combattants refusent de tirer. Ils repèrent l'ennemi positionné dans une tranchée et ne tirent pas. C'est pourquoi nos soldats perdent la vie", déclare un commandant de battalion de la 47e Brigade. "S'ils n'utilisent pas leur arme, ils sont inutiles." Depuis mai, le gouvernement a formalisé une loi de mobilisation controversée. Depuis, de nombreux combattants sont reportedly recrutés chaque mois, avec la plus forte demande dans l'infanterie. Cependant, les défis logistiques dans la formation, l'équipement et la rémunération de nombreux nouveaux individus posent des problèmes.

06:35 Heure de Moscou : Les États-Unis levèrent toutes les restrictions sur les armes pour l'UkraineSelon l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, cité par l'agence de presse RIA, la Russie pense que les États-Unis vont prochainement lever toutes les limitations sur l'utilisation des armes fournies à l'Ukraine. "Le gouvernement actuel agit comme quelqu'un qui tend une main tout en tenant un poignard dans l'autre derrière son dos", a-t-il déclaré. Ils préparent activement à lever toutes les restrictions existantes sans y réfléchir à deux fois. Antonov a également exprimé que seul un dialogue authentique avec les États-Unis est possible s'ils abandonnent leur "approche hostile" envers la Russie. Il a également mentionné qu'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, lors de l'Assemblée générale des Nations unies le mois prochain est peu probable.

06:09 Harris : Trump a encouragé Poutine à envahir l'EuropeLa candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, a publiquement soutenu NATO et s'est engagée à continuer de soutenir l'Ukraine, qui est attaquée par la Russie. "Je soutiendrai fermement l'Ukraine et nos alliés de l'OTAN", a-t-elle déclaré lors de son discours à la convention du parti démocrate à Chicago. En revanche, son adversaire républicain, Donald Trump, avait menacé de quitter l'OTAN, a-t-elle déclaré. Elle a également affirmé que Trump avait encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe.

05:38 Le président de l'agence de réseau : "Le gouvernement allemand reste en alerte"Malgré les réserves de gaz bien remplies, le président de l'agence fédérale de réseau, Klaus Müller, continue de recommander la prudence dans la consommation de gaz. "Le gouvernement allemand reste en alerte. Nous devons rester vigilants", a déclaré Müller au Augsburger Allgemeine. Il a également souligné la progression de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, ce qui pourrait aggraver la situation. "Ce n'est pas l'infrastructure de gaz elle-même qui est contestée, mais la zone environnante de cette infrastructure est une zone de guerre des deux côtés", a déclaré Müller au journal. Cela inclut la station de gaz de Gazprom à Sudzha, située à seulement quelques kilomètres de la frontière ukrainienne sur le territoire russe et servant de point de distribution important pour le gaz exporté en Europe.

04:40 Modi à Kyiv : "Aucun problème ne peut être résolu sur le champ de bataille"Le Premier ministre indien Narendra Modi se rend pour la première fois en Ukraine aujourd'hui. Une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky est prévue dans la capitale Kyiv, comme l'a confirmé le ministère indien des Affaires étrangères. L'Inde a maintenu une position neutre vis-à-vis de l'invasion russe. Elle n'a pas imposé de sanctions occidentales à Moscou et est devenue l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe bon marché sur le marché mondial. New Delhi a répété à plusieurs reprises que le conflit ne peut être résolu que par le dialogue. "L'Inde est convaincue qu'aucun problème ne peut être résolu sur le champ de bataille. La perte de vies innocentes sur les champs de bataille est le plus grand défi pour l'humanité", a déclaré Modi jeudi lors de sa visite en Pologne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a exhorté Modi à jouer un rôle de médiation dans le conflit.

03:31 Cercles : Les États-Unis prévoient de fournir une nouvelle aide militaire à l'UkraineSelon des sources gouvernementales, les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine d'une valeur d'environ 125 millions de dollars. Le dernier paquet d'aide comprend des roquettes pour la défense aérienne, des munitions pour les lance-roquettes multiples du type Himars, des roquettes Javelin et divers armes, équipements et véhicules, ont déclaré les sources, sous condition d'anonymat. L'annonce officielle est attendue aujourd'hui, vendredi, un jour avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Les armes seront prélevées sur les stocks du Pentagone, ce qui permettra une livraison rapide.

02:12 L'Ukraine signale 53 attaques russes près de Pokrovsk en une journéeL'armée ukrainienne a enregistré un total de 53 attaques russes près de la ville de Pokrovsk dans l'est du pays tout au long de jeudi. La capture de Pokrovsk reste l'objectif principal des forces russes en Ukraine, selon un communiqué du quartier général. Aucun communiqué n'a été publié par le gouvernement russe pour le moment. Selon les informations disponibles, les troupes russes ont avancé de manière inlassable vers Pokrovsk ces derniers jours.

01:16 La dirigeante du SPD : Sans livraisons d'armes, l'Ukraine serait "rasée au sol"Juste avant les élections

22:08 Heure locale OTAN renforce la sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen En raison d'un danger imminent, l'OTAN a renforcé son niveau de sécurité à la base aérienne située à Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tous les travailleurs non essentiels ont été envoyés hors site, comme l'explique un représentant de la base. Cette mesure est prise suite à des informations suggérant une menace potentielle. "Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il s'agit simplement d'une mesure préventive pour protéger nos opérations cruciales", assure le représentant. La police a confirmé sa présence sur les lieux. Plus de détails, tels que le nombre de personnel impliqué, sont confidentiels.

22:07 Heure locale L'Ukraine signale une attaque contre un point de renforcement à Kursk L'armée ukrainienne affirme avoir lancé une autre attaque contre les forces russes dans la région de Kursk. En utilisant des bombes guidées américaines, ils ont ciblé un point de renforcement russe dans l'après-midi, selon le commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleshchuk. "Un centre de commande de drone, une unité de guerre électronique, de l'équipement, des armes et environ 40 militaires russes ont été touchés", écrit Oleshchuk en accompagnant une vidéo prétendant montrer l'attaque.

ici.22:43 Heure locale Première consultation post-Sommet de la paix en Suisse Suite au Sommet de la paix en Suisse en juin, la première consultation de suivi a eu lieu, selon l'Ukraine. Plus de 40 États et organisations ont envoyé leurs représentants pour participer à la réunion virtuelle. Des réunions futures impliquant des groupes de travail sont prévues.

