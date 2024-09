A 15h55, les forces russes affirment avoir réussi à repousser six tentatives d'infiltration par les troupes ukrainiennes à Koursk.

15:28 Débris à Saporischschja : 13 raids aériens causent des ravages

La ville ukrainienne de Saporischschja est victime de bombardements aériens. Au moins 13 personnes sont blessées, certaines zones résidentielles étant touchées de plein fouet, avec des bâtiments qui s'effondrent. Des incendies font rage dans plusieurs bâtiments. Les services d'urgence ukrainiens rapportent que 10 maisons privées ont été endommagées.

14:56 Les forces allemandes se préparent à une situation extrême : une guerre conventionnelle en Europe dans les 5 prochaines années est possible

À la suite de la conclusion de "Red Storm Alpha", l'armée allemande prévoit de poursuivre l'exercice l'année prochaine, baptisé "Red Storm Bravo". L'opération militaire réussie de trois jours, qui s'est achevée samedi au port de Hambourg, a été célébrée par le Landeskommando. "Nous avons atteint nos objectifs à la fois dans les centres de commandement et avec la 2e compagnie de protection du territoire", a expliqué le lieutenant-colonel Joern Plischke, responsable des opérations. L'objectif de l'exercice était de protéger les infrastructures essentielles, de maintenir une conscience constante à tous les niveaux et de communiquer rapidement et en toute sécurité avec tous les participants. Compte tenu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la possibilité d'une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années est une préoccupation, a-t-on déclaré. L'OTAN collaborera pour faire face à cela, nécessitant un déploiement rapide de troupes alliées d'ouest en est. "En raison de l'importance de la position stratégique de l'Allemagne, l'organisation du transport militaire par rail, route ou air, l'approvisionnement en nourriture, lits ou carburant, et la protection de convois entiers de véhicules doivent être pratiqués pour avoir un effet de dissuasion crédible", explique l'armée allemande.

14:27 Londres : importante pénurie de munitions pour Moscou suite aux attaques de drones

Les attaques de drones ukrainiens sont considérées comme ayant eu le plus grand impact sur les réserves de munitions russes depuis le début de la guerre, selon les estimations britanniques. Un strike contre un dépôt de munitions près de Toropez, dans la région de Tver en Russie centrale, le 18 septembre, est rapporté avoir détruit au moins 30 000 tonnes de munitions, selon le ministère britannique de la Défense dans son rapport d'information régulier. D'autres attaques de drones ukrainiens ont eu lieu contre des dépôts à Tichorezk dans la région russe du Krasnodar et d'autres sites à Toropez pendant la nuit du 21 septembre, a écrit le ministère. La quantité totale de munitions détruites dans les trois sites représente la plus grande perte de munitions russes et nord-coréennes pendant la guerre.

13:57 La Russie plaide pour un élargissement de la stratégie nucléaire

La Russie, puissance nucléaire, a défendu ses changements de stratégie de déploiement des armes nucléaires face aux critiques. Les nouveaux fondements de la dissuasion nucléaire sont nécessaires car l'infrastructure de l'OTAN se rapproche des frontières de la Russie et les pays occidentaux cherchent à assurer la victoire sur Moscou par le biais d'envois d'armes à l'Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à la télévision d'État russe. La décision d'utiliser des armes nucléaires sera prise par l'armée.

13:19 Les volontaires de Kharkiv luttent contre les missiles du Kremlin

Chaque fois qu'un missile russe frappe un bâtiment à Kharkiv, Serhii se rend sur les lieux. En tant que membre d'une équipe de secours bénévole, il traite les blessés et tente de sauver les personnes prisonnières des décombres. Il a consciemment choisi ce rôle.

12:42 Saporizhzhia signale 16 blessés suite à une attaque de bombes glissantes russes

À Saporizhzhia, le nombre de blessés suite à une attaque de bombes glissantes russes est passé à 16, dont un garçon de 17 ans, a rapporté l'administration militaire de la ville sur Telegram. L'armée russe a attaqué Saporizhzhia avec 13 bombes glissantes tôt le matin. Tous les victimes ont maintenant été traitées et secourues.

11:50 Le symbole le plus tragique : Zelenskyy commémore le massacre de Babyn Yar

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se souvient aujourd'hui du massacre de Babyn Yar, 83 ans après que plus de 33 000 Juifs aient été massacrés par la Wehrmacht allemande dans une ravine à Kyiv. Babyn Yar est "l'incarnation de la tragédie montrant que les pires atrocités sont commises lorsque le monde choisit de rester silencieux, ignorer ou être indifférent et ne pas se lever contre le mal", a expliqué Zelenskyy, d'origine juive, sur le service en ligne X. Babyn Yar sert de rappel cruel des horreurs que les gouvernements sont capables de commettre lorsque leurs dirigeants "recourent à l'intimidation et à la violence", a déclaré Zelenskyy, seeming

Depuis hier, le quartier général ukrainien a documenté environ 165 affrontements, dont près d'un tiers ont eu lieu près de la ville contestée de Pokrowsk dans le Donbass. Selon leur rapport, les forces russes ont effectué 73 frappes aériennes sur des positions et des zones peuplées, utilisant 124 bombes aériennes guidées et lançant sept missiles. En outre, les assaillants ont lancé plus de 4700 attaques, notamment 179 attaques utilisant des lance-roquettes multiples. Ils ont également déployé plus de 1700 drones agissant comme des kamikazes. Les forces aériennes ukrainiennes, ainsi que les unités de missiles et d'artillerie, ont reportedly mené six attaques sur des zones avec une forte concentration de personnel, d'armes et d'équipement militaire.

À 09h17, un juge ukrainien de haut rang apportant son aide aux résidents d'un village de Kharkiv a été tragiquement tué lors d'une frappe de drone sur un véhicule civil. Selon Ukrinform, citant le bureau du procureur régional, le drone piloté en vue subjective a frappé le SUV que le juge Leonid Loboyko conduisait, entraînant sa mort immédiate. Trois passagères du véhicule ont été sérieusement blessées. L'Ukraine a lancé une enquête sur d'éventuelles crimes de guerre et homicides.

Selon les rapports de 08h55, il y a eu des dommages importants aux structures civiles à Zaporizhzhia, une ville industrielle du sud de l'Ukraine, suite à de nouvelles frappes aériennes intenses de la Russie. Au moins sept personnes ont été blessées, selon le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, dans un message Telegram. Il est suspecté qu'il puisse encore y avoir des personnes coincées sous les décombres. Au moins dix frappes aériennes ont eu lieu, avec de multiples incendies signalés.

La Russie affirme avoir intercepté et détruit 125 drones ukrainiens pendant la nuit précédente, selon son ministère de la Défense à 08h27. Selon le rapport, tous ces drones ont été neutralisés par les systèmes de défense aérienne russes. Cependant, il n'y a eu aucun rapport de victimes dans les régions touchées par les attaques. Selon le rapport, 67 drones ont été abattus dans la région de Volgograd, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 dans la région de Rostov.

Selon le quartier général ukrainien à 07h42, les 24 dernières heures ont vu 1170 pertes russes, avec un total de près de 652 000 soldats blessés et tués. Les forces ukrainiennes affirment avoir détruit neuf chars russes et 62 systèmes d'artillerie, ainsi que 38 véhicules blindés au cours de la journée. Un total de 93 drones ont été abattus et un système de défense aérienne a été touché.

À 06h54, le chef du SPD, Lars Klingbeil, a exprimé son espoir que le prochain sommet Ukraine avec le président américain Joe Biden serait un exemple de solide solidarité avec le pays attaqué par la Russie. Klingbeil a souligné l'importance de continuer à soutenir l'Ukraine et la nécessité de discuter de futurs sommets de paix qui favoriseraient un dialogue significatif vers la paix dans l'intérêt du peuple ukrainien. Biden est prévu pour visiter l'Allemagne le 10 octobre. Le 12 octobre, une réunion des 50 nations qui soutiennent militairement l'Ukraine aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein - ce sera la première sommet à ce niveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également prévu pour participer.

Selon le porte-parole du président ukrainien, une décision concernant le déploiement d'armes occidentales sur le territoire russe n'est toujours pas prise à 05h42. Serhiy Nykyforov a expliqué dans l'émission d'actualités ukrainiennes 24/7 qu'aucune décision définitive et claire n'a été prise à ce sujet. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a reportedly tenu des discussions avec divers partis, notamment l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, à ce sujet. Nykyforov a ajouté que les Russes seraient probablement les premiers à apprendre de l'approbation pour s'introduire profondément sur le territoire russe, après quoi une annonce officielle sera faite.

Le 1er octobre, la Suisse a annoncé son soutien à un plan de paix dirigé par la Chine pour résoudre le conflit en Ukraine. Cependant, l'Ukraine a exprimé sa déception face à cette position, car elle organise actuellement un deuxième sommet de paix prévu pour novembre. En juin, de nombreux pays sans la Russie et la Chine ont participé à une réunion préliminaire en Suisse.

La Lituanie offre une aide militaire, notamment des munitions, des ordinateurs et des fournitures logistiques, à l'Ukraine à 02h29. Cette aide est prévue pour arriver en Ukraine dans la semaine, selon le gouvernement lituanien. Depuis le début de cette année, la Lituanie a déjà livré divers équipements militaires, tels que des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres équipements à l'Ukraine.

Trois personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées suite à des frappes aériennes russes sur le village ukrainien de Slatyne dans la région de Kharkiv, selon les rapports des autorités locales. La frappe visait l'infrastructure civile et a réussi à toucher des établissements éducatifs et commerciaux, alors que les gens vaquaient à leurs occupations dans les rues, selon le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01h29 La Corée du Nord qualifie le soutien militaire américain à l'Ukraine de "fausse manœuvre"La Corée du Nord, prétendument impliquée dans des livraisons d'armes illégales à la Russie, qualifie les 8 milliards de dollars d'aide militaire américaine livrés à l'Ukraine de "grossière erreur" et de jeu avec le feu contre une puissante nation nucléaire russe. Le président américain Joe Biden a annoncé cette nouvelle aide lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington. Cette aide est destinée à aider Kyiv dans sa défense et comprend des armes à plus longue portée pour renforcer la capacité de l'Ukraine à frapper la Russie à distance sécurisée.

00:25 Bilan des morts à Sumy s'alourdit à dix Le bilan des morts suite à l'attaque de la Russie contre un établissement médical dans la ville frontalière de Sumy, en Ukraine, s'alourdit à dix. Le premier incident fatal s'est produit lorsque le centre médical a été bombardé pour la première fois, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. Malheureusement, l'hôpital a été bombardé à nouveau pendant l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy accuse la Russie de mener une "guerre contre les hôpitaux".

