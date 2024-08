À 15h54, Modi plaide pour un "retour à la tranquillité" avant de se rendre en Ukraine.

15:28 Élections dans le région de Kursk initialement prévues - reportées dans sept municipalités En raison de l'offensive ukrainienne renforcée dans la région russe de Kursk frontalière de l'Ukraine, les élections locales dans sept municipalités de la région ont été reportées. La Commission centrale électorale soutient la proposition de la Commission électorale régionale de Kursk de reporter les élections jusqu'à ce qu'une "assurance absolue de la sécurité des électeurs" soit garantie, a déclaré la commission. Dans le reste de la région de Kursk, les élections se dérouleront comme prévu entre le 28 août et le 8 septembre pour élire le gouverneur régional. Selon les rapports, les forces militaires ukrainiennes ont pénétré dans la région russe de Kursk et contrôlent plusieurs localités. Selon les rapports russes, plus de 120 000 civils ont fui la région.

15:07 Les forces ukrainiennes confirment l'utilisation d'armes occidentales sur le sol russe L'Ukraine affirme avoir ciblé des ponts de pontons sur la rivière Seim en Russie à l'aide de roquettes HIMARS américaines. "Où se trouvent les ponts de pontons dans la région de Kursk ? Les groupes de tâches les détruisent avec précision", ont déclaré les forces spéciales ukrainiennes sur le service de messagerie Telegram. Les systèmes de roquettes HIMARS sont utilisés dans ces attaques, marquant la première confirmation de l'utilisation d'armes occidentales dans l'offensive de l'Ukraine sur le territoire russe. Les pays comme les États-Unis et l'Allemagne n'ont ni condamné ni condamné cette action. Cependant, la Russie a critiqué cela comme une escalade du conflit. Les analystes militaires suggèrent que les roquettes HIMARS ont joué un rôle dans l'endommagement d'au moins trois ponts originaux sur la Seim, rendant plus difficile pour l'armée russe d'alimenter les troupes et de planifier une contre-offensive.

14:52 Dix drones ukrainiens supposément abattus près de Moscou Les opérations de drones depuis l'Ukraine ont repris leur approche vers la capitale russe. Diverses vidéos montrent des tirs confirmés et de grandes explosions dans le ciel, selon les rapports de l'armée russe. Les drones abattus pourraient potentiellement entraîner des pertes ou des dommages, mais les détails restent flous.

14:25 Le ministère des Affaires étrangères : "La Russie ne montre aucun intérêt pour les négociations de paix" Selon l'évaluation du gouvernement allemand, la Russie ne semble pas intéressée à participer à des négociations de paix pour mettre fin à la guerre. "La Russie n'est pas intéressée par des négociations de paix", a déclaré un porte-parole du ministère fédéral des Affaires étrangères à Berlin. Au lieu de participer à des discussions avec l'Ukraine sur une paix juste et durable, le gouvernement russe exige l'annexion de territoires qu'il ne contrôle même pas. En outre, la Russie a le pouvoir de mettre fin à la guerre à tout moment. Pour contrer l'agression militaire illégale, l'Ukraine a besoin d'armes nécessaires, souligne le porte-parole, en se basant sur les demandes des campagnes électorales en cours en Thuringe et en Saxe pour mettre fin aux livraisons d'armes et poursuivre une solution diplomatique plus vigoureusement.

13:53 Pas d'amitié inconditionnelle : "Kadyrov assure la sécurité de Poutine en Tchétchénie" Le président Poutine se rend pour la première fois en 13 ans dans la république russe de Tchétchénie, où il sera accueilli par le chef politique Ramzan Kadyrov. Les deux leaders se soutiennent mutuellement, et Kadyrov offre un cadeau à Poutine. Cependant, l'amitié n'est pas inconditionnelle, comme l'explique le reporter de ntv Rainer Munz.

13:30 Moscou confirme la capture d'un autre village dans l'est de l'Ukraine L'armée russe affirme avoir pris un autre village dans la région ukrainienne de Donetsk à l'est. Les troupes russes ont "libéré" le village de Schelanne, selon le rapport quotidien du ministère de la Défense à Moscou. Situé au nord-est de Donetsk, ce village est sous le contrôle russe, et à environ 20 kilomètres se trouve la ville de Prokhorovka, un important hub logistique. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre rapporte que le village a été capturé le 18 août.

12:57 L'Ukraine obtient la pleine adhésion à la Cour pénale internationale Le parlement ukrainien vote pour ratifier le Statut de Rome, permettant à l'Ukraine de rejoindre la Cour pénale internationale. La pleine adhésion représente une étape importante vers l'intégration de l'Union européenne pour l'Ukraine. La CPI a émis des mandats d'arrêt internationaux contre des figures telles que le président russe Vladimir Poutine.

12:45 La Russie frappe l'Ukraine avec plusieurs drones L'armée de l'air ukrainienne signale une série d'attaques de drones dans tout le pays, impliquant jusqu'à 69 drones. Cinquante drones ont été abattus par les forces militaires ukrainiennes, et seize autres ont été détruits par des brouilleurs électroniques. Un drone est revenu en Russie, et un missile de croisière a été intercepté avec succès, laissant l'issue des drones restants et la possibilité de dommages ou de pertes humaines incertaines. La Russie n'a pas encore publié de déclaration officielle.

12:22 L'Ukraine : Les défenses de Pokrovsk vacillent sous la pression russe intense Les forces ukrainiennes continuent de faire face à une forte pression des attaques russes sur le front est du pays. Dans la région de Pokrovsk, le état-major à Kyiv reveals that today, there were 66 Russian storm attacks, all of which were successfully repelled. The Ukrainian defense is under threat as Russian forces aim to capture the remaining kilometers before reaching Pokrovsk. Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi admits the challenging situation, while Russian military bloggers express optimism of progress in the area.

11:22 La violence des mercenaires de Wagner s'intensifie en Afrique

10:50 Conseils du directeur des pompes funèbres de Kursk aux hommes de la ville

Un homme en uniforme militaire critique les hommes qui fuient dans une vidéo partagée sur Telegram en provenance de Kursk. Cependant, cet homme n'est pas un militaire actif, mais Kirill Suvorov, un directeur des pompes funèbres de 39 ans originaire de Saint-Pétersbourg, selon l'agence d'opposition russe Agentstvo. Dans la vidéo, Suvorov réprimande les hommes de la région : "Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Où allez-vous, braves gens ?" Il ajoute : "Vous ne pouvez pas prendre les armes ?" Sinon, ils pourraient également utiliser leurs pelles pour "creuser des tranchées pour les garçons". Suvorov encourage également les locaux à faire don de leurs véhicules à l'armée au lieu de s'enfuir. Interrogé sur son implication dans la guerre, il est resté évasif.

10:26 Le Pentagone : l'Ukraine met la Russie sous pression

Le département américain de la Défense indique que la Russie peine à répondre à l'offensive ukrainienne dans l'oblast russe de Kursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, révèle qu'il y a des signes que Moscou mobilise un petit nombre d'unités dans la région, mais ajoute que la Russie "a vraiment du mal à répondre". Ryder met en évidence que l'Ukraine "met clairement la Russie sous pression". Les forces ukrainiennes continuent de progresser dans la région. Lancée il y a environ deux semaines, l'offensive ukrainienne marque la première fois que la guerre atteint le territoire russe. Ryder souligne que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk ne change pas le soutien des États-Unis à Kyiv.

10:03 Difficultés sur le front est : trois Russes pour chaque Ukrainien

Le président ukrainien Zelensky reconnaît une situation difficile sur le front est. La situation, telle que décrite par Nadja Kriewald de ntv depuis la zone, est "dramatique", avec un nombre considérable de soldats russes surpassant les troupes ukrainiennes. De plus, le Kremlin sous-estime ses propres pertes.

09:37 Kyiv : l'armée ukrainienne frappe un système de défense aérienne russe à Rostov

L'armée ukrainienne déclare avoir touché un système de défense aérienne dans l'oblast russe de Rostov. Selon le quartier général, il s'agissait d'un système de missiles antiaériens S300. La Russie a utilisé ce type de missile dans des attaques contre l'infrastructure civile ukrainienne. La frappe ukrainienne a ciblé un système de missiles à proximité de Novoshakhtinsk. Des explosions ont été observées aux emplacements ciblés, et la précision de la frappe est encore en cours d'investigation. Le gouverneur de Rostov, Vasili Golubev, signale que l'aviation russe a détruit un missile lancé depuis l'Ukraine au-dessus de la région. Cependant, le ministère russe de la Défense omettait ce détail dans son rapport quotidien.

09:09 Des attaques de drones perturbent les aéroports de Moscou

Des restrictions temporaires ont été imposées sur le fonctionnement de trois aéroports de Moscou en raison de l'attaque de drones tôt ce matin. L'autorité de l'aviation a rapporté via Telegram que les limitations ont duré quatre heures, jusqu'à 6h30 heure locale, pour les aéroports de Vnukovo, Domodedovo et Sheremetyevo. L'aéroport principal de Sheremetyevo n'a pas été affecté. L'armée de l'air russe a revendiqué avoir éliminé onze drones dirigés contre Moscou. Le maire de la capitale, Sergei Sobyanin, a décrit cela comme l'une des plus importantes attaques de drones contre Moscou à ce jour.

Le président de la commission des affaires étrangères, Michael Roth, plaide en faveur d'un solide soutien à l'Ukraine, surtout pendant cette "période difficile". Roth suggère que la meilleure façon de pousser Poutine à négocier est qu'il réalise qu'il ne peut pas vaincre l'Ukraine. Cela ne peut se produire que si l'Allemagne, l'Europe, les États-Unis et leurs alliés continuent d'armer l'Ukraine aussi efficacement que possible sur le plan militaire, comme l'a déclaré le politique du SPD dans une interview à ntv. Les actions de l'Ukraine sont conformes au droit international, et Roth se réjouit des victoires sur le sol russe, qui permettent aux Ukrainiens de croire "que ce géant impérialiste Poutine est battable".

08:12 Woidke envisage une allocation citoyenne pour les réfugiés ukrainiens

Le ministre-président de Brandebourg, Dietmar Woidke, questionne l'aide sociale pour les réfugiés ukrainiens. "La décision était correcte à l'époque car nous devions agir rapidement. Cependant, nous devons maintenant réfléchir à savoir si ce type de soutien reste pertinent", a déclaré Woidke à "Der Spiegel". Plusieurs pays de l'UE ont un taux d'emploi plus élevé pour les Ukrainiens que l'Allemagne. "Nous devons remédier à cela. Cela serait bénéfique pour notre économie - nous avons besoin de travailleurs - et cela favoriserait l'intégration", a déclaré Woidke. De nouvelles élections parlementaires du Brandebourg sont prévues pour septembre.

07:40 Analyse de l'Ukraine : Bilan des Roquettes et des Drones de RussieDepuis le début de la guerre, la Russie a lancé plus de 9 600 roquettes et presque 14 000 drones d'attaque contre l'Ukraine, selon les sources ukrainiennes. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a confirmé ces chiffres selon "Kyiv Independent". Plus de 5 197 de ces roquettes détruites ont visé des zones civiles, avec l'Ukraine principalement cible de roquettes S-300/S-400, qui ont frappé 3 008 fois. Les armes les plus couramment utilisées étaient les missiles de croisière Kh-555/Kh-101, avec 1 846 attaques enregistrées.

07:08 Renforcement de la Sécurité dans les Casernes AllemandesL'armée allemande renforce les mesures de sécurité dans toutes ses casernes. Selon "Der Spiegel", les casernes sont instruites de scruter les clôtures extérieures de tous les bâtiments pour détecter les brèches et de les surveiller de plus près, en particulier la nuit. Les soldats doivent être plus vigilants vis-à-vis des individus non autorisés dans les zones de sécurité et signaler tout soupçon immédiatement. Cela fait suite à des rapports d'infiltrations dans des zones de sécurité sensibles. "Der Spiegel" cite un général de haut rang qui admettait que la protection des casernes allemandes fonctionne en "mode de paix". Les contrôles d'entrée et de sortie sont généralement assurés par des prestataires de services privés, et des patrouilles sont effectuées le long des clôtures des casernes.

06:40 Habeck : Le Soutien du G7 à l'Ukraine Reste ConstantLe ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, assure un soutien continu à l'Ukraine - que le plan d'aide de plusieurs milliards de dollars des pays du G7 soit mis en œuvre ou non. "Les pays du G7 ont pris toutes les mesures nécessaires : l'Ukraine recevra de l'argent plus tard pour acheter les systèmes d'armes désespérément nécessaires", a déclaré le politique des Verts au groupe de médias Funke. "C'est exact - cela se fera d'ici la fin de l'année - selon mes informations", a ajouté Habeck. L'Ukraine recevra 50 milliards de dollars, avec 4 milliards supplémentaires du budget fédéral en 2025. Si cela ne se produit pas, "nous devons reconsidérer notre position", exige Habeck. L'engagement envers l'Ukraine "est inconditionnel". Si nécessaire, le soutien "doit être fourni différemment". Habeck reconnaît que la transition vers le modèle prévu du G7 pourrait être problématique "si de nouvelles commandes ne peuvent pas être passées car les allocations budgétaires précédentes ont été épuisées". Il propose donc une solution pratique. "Pour garantir cela, il doit être assuré que les systèmes d'armes sont commandés maintenant et payés plus tard avec les fonds du G7". Ce serait catastrophique si l'Ukraine perdait cette guerre, car la liberté de l'Europe serait menacée.

06:08 Percée de Koursk : Moscou Incrimine les Services de Renseignements OccidentauxLa Russie accuse, selon un article de journal, les services de renseignement occidentaux d'être responsables de la récente offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk. "L'opération des forces ukrainiennes dans la région de Koursk a été coordonnée avec la participation des services de renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Pologne", cite Moscou son service de renseignement étranger SVR par "Izvestia". Les unités impliquées ont été entraînées ensemble en Grande-Bretagne et en Allemagne. Des conseillers militaires de l'OTAN auraient supervisé des unités des forces ukrainiennes qui ont avancé sur le territoire russe et aidé à gérer les armes et l'équipement militaire occidentaux par les Ukrainiens. Les pays de l'alliance sont également censés avoir fourni aux militaires ukrainiens des données de reconnaissance satellite sur le déploiement des troupes russes dans la zone opérationnelle.

05:39 Sources Russes : Tous les Ponts sur la Seïm Endommagés ou DétruitsLes forces ukrainiennes ont probablement endommagé ou détruit tous les trois ponts sur la rivière Seïm à l'ouest de la Russie, selon des sources russes. Les attaques ukrainiennes contre les trois ponts sur la Seïm dans la région de Koursk pourraient entraîner l'encerclement des troupes russes entre la rivière, l'offensive ukrainienne vers la Russie et la frontière des deux pays. Elles ont déjà prétendument ralenti la réponse russe à l'offensive de Koursk, que l'Ukraine a lancée le 6 août.

04:30 Attaque de Drones à Grande Échelle Signalée par la RussieLa Russie signale une attaque de drones à grande échelle par les forces ukrainiennes. Selon les autorités, environ 3 drones ont été abattus à environ 38 kilomètres au sud de la Kremlin, et 15 autres dans la région frontalière de Briansk. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, avait précédemment rapporté que 3 drones se dirigeant vers Moscou avaient été interceptés au-dessus de la ville de Podolsk. Aucun dommage ni blessé n'est signalé à Briansk et à Podolsk. Des rapports d'attaques repoussées viennent également de Tula et de Rostov, sans rapport de dommages ni blessures pour l'instant. Le nombre exact de drones et de missiles lancés reste incertain. L'Ukraine évite généralement de commenter de tels incidents.

03:50 Poutine et Kadyrov Inspectent les Troupes en TchétchéniePour la première fois en 13 ans, le président russe Vladimir Poutine se rend en Tchétchénie. Accompagné du chef tchétchène Ramzan Kadyrov, Poutine inspecte les troupes et les volontaires qui se préparent à être déployés en Ukraine. Poutine félicite les troupes de l'Université russe des forces spéciales, leur disant que leur présence garantit une invincibilité absolue. Kadyrov rapporte que la Tchétchénie a envoyé plus de 47 000 combattants en Ukraine depuis le début du conflit, dont environ 19 000 volontaires. Kadyrov se réfère souvent à lui-même comme étant "le soldat de pied de Poutine".

02:44 La Défense Aérienne Russe Intercepte des Drones au-dessus de Moscou

Selon les rapports russes, la défense aérienne a intercepté trois drones lancés depuis l'Ukraine au-dessus de Moscou. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a annoncé via Telegram que les drones avaient été abattus et qu'il n'y avait pas de rapports initiaux de dommages ou de blessures causés par les débris tombants.

1:50 : Arrestation présumée de traître : le FSB confirme l'arrestation d'un scientifiqueLe FSB russe confirme l'arrestation d'un scientifique suspecté de haute trahison. L'individu aurait admis avoir mené des cyberattaques contre des infrastructures critiques pour le compte de l'Ukraine, transféré des fonds à l'armée ukrainienne et collecté des informations sur l'armée russe. Le FSB n'a pas précisé le moment de l'arrestation, mais une vidéo de l'incident circule dans les médias russes, montrant de la neige en arrière-plan. Le canal d'actualités Telegram Ostoroschno Nowosti rapporte que l'homme est un physicien qui aurait été arrêté en décembre 2023, selon les rapports des médias d'État précédents.

00:59 : Zelensky salue l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité le parlement pour sa décision d'interdire une branche pro-russe de l'Église orthodoxe. "Je tiens à saluer les efforts de la Verkhovna Rada, qui a adopté la loi pour assurer notre indépendance spirituelle", a-t-il déclaré dans son adresse vidéo quotidienne. Le parlement a voté pour interdire l'Église orthodoxe ukrainienne, qui avait été sous le patriarcat de Moscou pendant des décennies, l'accusant de justifier ou même de collaborer avec les crimes de l'ennemi contre son propre peuple. L'Église s'est officiellement séparée de Moscou mais reconnaît toujours le patriarche de Moscou. Le patriarche de Moscou soutient la guerre de la Russie en Ukraine et a une relation friendly avec le leader du Kremlin, Vladimir Putin.

23:07 : Le Pentagone : la Russie peine à répondre à l'offensive de KourskSelon le département de la Défense des États-Unis, la Russie rencontre des difficultés pour répondre à l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a déclaré à Washington qu'il y a des signes que Moscou envoie quelques unités dans la région, mais dans l'ensemble, la Russie peine à réagir. "Dans l'ensemble, je dirais que la Russie a vraiment du mal à répondre", a déclaré Ryder. Il a souligné que l'Ukraine a mis son adversaire dans une position difficile. Lorsqu'on lui a demandé si Washington soutient publiquement l'offensive ukrainienne, Ryder n'a pas répondu directement mais a fait référence à la déclaration de Zelensky sur la création d'une zone tampon. Il a déclaré qu'ils sont en contact avec Kyiv pour en savoir plus sur les objectifs spécifiques.

22:10 : Zelensky : un équilibre est nécessaire entre la mobilisation et l'économieLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de trouver un équilibre entre la mobilisation militaire et la maintenance de l'économie en guerre lors de sa visite à une usine industrielle à Kropyvnytskyi, en Ukraine centrale. Interrogé sur les emplois occupés, Zelensky a répondu que de tels emplois étaient essentiels pour les soldes des soldats et les efforts de défense de l'Ukraine.

21:44 : L'Ukraine annonce des gains territoriaux dans la région de KourskL'Ukraine affirme avoir avancé de 28 à 35 kilomètres dans la région russe de Koursk. L'armée russe renforce ses positions là-bas avec des troupes d'autres régions, selon le chef de l'armée Oleksandr Syrskyj dans une déclaration télévisée. De plus, la Russie déploie des unités à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, où les combats les plus intenses ont eu lieu récemment. La Russie n'a pas encore commenté cela.

21:25 : Poutine visite la Tchétchénie pour la première fois en 13 ansLe président russe Vladimir Poutine s'est rendu pour la première fois en 13 ans en Tchétchénie pour rencontrer le chef Ramzan Kadyrov. Des images de l'agence de presse RIA Novosti montrent Poutine serrant la main de Kadyrov à Grozny. Plus tard, le président russe passe son bras autour des épaules de Kadyrov et l'embrasse avant qu'ils ne partent tous les deux dans une limousine. Kadyrov partage via Telegram leur programme chargé d'événements. despite the tiring day, Putin is "full of energy and eager to visit several places in Chechnya."

21:02 : Scholz : "L'Ukraine reçoit des tonnes d'argent, des tonnes d'argent"Le chancelier allemand Olaf Scholz exprime son incrédulité face aux allégations selon lesquelles l'Allemagne ne soutient pas suffisamment l'Ukraine. Cette année, l'Ukraine devrait recevoir plus de 7 milliards d'euros, plus que tout autre pays européen, selon Scholz, intervenant sur la télévision Sat1. L'année prochaine, elle devrait recevoir 4 milliards d'euros du budget fédéral allemand - à nouveau plus que tout autre pays européen. De plus, il y a les 50 milliards de dollars rendus possibles grâce à l'aide des actifs russes gelés des pays occidentaux du G7. "C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent", souligne Scholz. Cependant, le calendrier exact pour que ces 50 milliards soient disponibles pour l'Ukraine reste flou.

20:14 : Poutine lie la tragédie de l'école de Beslan aux opérations militaires ukrainiennesLe président russe Vladimir Poutine fait le lien entre la prise d'otages de l'école de Beslan en 2004 et les opérations militaires ukrainiennes actuelles dans la région frontalière russe de Koursk. Tout comme la Russie a combattu les "terroristes" à Beslan à l'époque, argue Poutine, elle doit maintenant faire face à "ceux qui commettent des crimes dans la région de Koursk" lors de sa visite à Beslan.

19:43 L'Église orthodoxe de Moscou dénonce la proposition d'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne comme "illégale"L'Église orthodoxe russe conteste la décision du Parlement ukrainien d'interdire l'Église orthodoxe ukrainienne pro-russe, la qualifiant d'"illégale" et de "grave violation de la liberté religieuse et des droits de l'homme". Selon le porte-parole de l'Église, Vladimir Legoida, sur Telegram, la mise en œuvre de cette loi pourrait entraîner des violences généralisées contre des millions de croyants. Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, exprime également ses préoccupations lors d'une visite au monastère de Solovki, dans le nord de la Russie, décrivant cela comme "une période difficile pour ceux qui s'opposent à nous, non pas parce que nous avons tort, mais simplement parce que nous sommes différents". Kirill a été un défenseur véhément de la guerre contre l'Ukraine. Auparavant, les députés ukrainiens ont approuvé un projet de loi qui comprend une interdiction des organisations religieuses liées à Moscou.

L'Union européenne devrait envisager de fournir une aide humanitaire aux civils qui ont fui Kursk en raison du conflit exacerbé. Malgré le report des élections dans sept municipalités par la Russie en raison de préoccupations pour la sécurité, l'utilisation par l'Ukraine d'armes occidentales, telles que les roquettes américaines HIMARS, a reportedly causé des dommages dans la région. La situation à Kursk a suscité des critiques de la Russie et des préoccupations chez les analystes militaires internationaux.

Lire aussi: