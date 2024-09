À 15h52, Hook se dirige vers les bureaux de vote, accompagné de Ramelow et de sa femme.

17:40 Participation dépasse les niveaux de l'élection précédente

En Thuringe, 44,4 % des électeurs ont voté à 14h00. Cela représente une augmentation de plus de deux points par rapport à l'élection précédente de 2017. On s'attend à une forte participation tout au long de la journée. Les votes par correspondance n'ont pas encore été pris en compte, selon la commission électorale de l'État. En Saxe, la participation était de 35,4 % en début d'après-midi, légèrement supérieure à celle de 2019. Cependant, la commission électorale s'attend à une forte augmentation des votes par correspondance par rapport à 2019. Les bureaux de vote dans les deux États fermeront à 18h00.

15:13 Kretschmer s'attend à l'entrée des partis de la coalition du trafic d'influence au Parlement

14:40 Questions clés pour la Saxe et la Thuringe

Un grand sondage reveals que près d'un tiers des électeurs de Saxe et de Thuringe prévoient de voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Le sondage met en lumière les principales préoccupations et problèmes. La migration n'en est qu'un.

14:13 Höcke quitte le bureau de vote rapidement

Au cours de l'élection de l'État de Thuringe, le candidat de l'AfD, Björn Höcke, a voté aux alentours de midi. Après avoir voté, Höcke n'est pas resté au bureau de vote de Bornhagen et a refusé de parler aux journalistes sur place. En raison de ses défaites répétées face au candidat de la CDU dans son district natal d'Eichsfeld, Höcke a changé pour la circonscription de Greiz. Cependant, il a fait face à une probable défaite contre la CDU là-bas.

13:50 La participation en Thuringe approche les niveaux de 2019

En Thuringe, la participation électorale est similaire à celle de l'élection parlementaire précédente. Selon la commission électorale de l'État, environ 32 % des électeurs inscrits ont voté dans les bureaux de vote à midi. Les votes par correspondance ne sont pas inclus dans ces statistiques. En 2019, la participation était de 31,2 % à midi. Il semble y avoir plus d'intérêt pour l'élection de l'État que pour les élections européennes et locales plus tôt cette année. Cette année-là, la participation était de 24,3 % à la même heure.

13:29 Forte participation attendue en Saxe

En Saxe, une forte participation est attendue pour l'élection de l'État. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. En 2019, le chiffre était de 26,2 % à la même heure. Les votes par correspondance ne sont pas encore inclus dans les chiffres préliminaires. On estime que 24,6 % des électeurs inscrits voteront par correspondance. En 2019, ce chiffre était de 16,9 %. Selon la commission électorale de l'État, les élections se déroulent sans encombre le matin sans perturbations.

13:11 Von Lucke : le résultat de l'élection pourrait ralentir la coalition de Berlin

Bien que les résultats des élections de Saxe et de Thuringe n'aient pas encore été déterminés, le politologue Albrecht von Lucke a indiqué dans une interview à ntv que si le SPD ne parvenait pas à entrer au Parlement de l'État, cela serait presque "un séisme". Il a évalué l'élection et ses éventuelles conséquences.

12:44 La police enquête sur une menace à un bureau de vote

Suite à un incident dans un bureau de vote à Gera, la police enquête sur une menace. Un homme portant un tee-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote plus tôt dans la matinée, selon un porte-parole de la police. Le responsable du bureau de vote a alors demandé à l'homme de retirer son tee-shirt car la publicité pour les partis était interdite à l'intérieur du bureau de vote. L'homme a obéi, mais il a menacé de revenir mécontent de son traitement en sortant du bureau de vote. La police a enregistré un rapport et a averti l'homme. De plus, la police d'Erfurt enquête sur certains graffitis politiques ("Höcke est un nazi") à proximité des bureaux de vote en tant que dommages criminels.

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion d'informations trompeuses

Le réseau de recherche Correctiv a émis un avertissement concernant un rapport trompeur qui circule à nouveau. Il prétend que signer le bulletin de vote protège contre la fraude électorale. Cependant, le bureau du commissaire aux élections federales a informé Correctiv que "le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le votant risque de compromettre le secret du bulletin, ce qui rend le bulletin de vote entier invalide."

11:25 Sonneberg connaît une augmentation exponentielle des actions extrémistes

Sonneberg devient le premier district d'Allemagne à être gouverné par un politique de l'AfD. Cependant, des résidents zélés expriment des préoccupations quant au fait d'être harcelés de manière agressive, ce qui a conduit plusieurs à abandonner leur profession. De plus, les rapports font état d'une augmentation de cinq fois du nombre d'attaques extrémistes au cours de l'année dernière. Les spécialistes attribuent cette augmentation à l'administrateur du district de l'AfD.

10:57 Kretschmer s'adresse à la station de voteLe Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie l'élection parlementaire de l'État de "probablement la plus importante élection en 34 ans". Lors de son vote à Dresde, il exprime sa gratitude envers de nombreuses personnes qui "ont voté différemment" auparavant mais ont récemment opté pour l'"alliance conservatrice forte", à savoir l'Union saxonne. "Cette coopération nous permettra d'établir un gouvernement qui sert cette région", ajoute Kretschmer. Selon les derniers sondages, son parti CDU est dans une course serrée avec l'AfD.

10:30 Ramelow : "Wagenknecht n'est pas sur la liste"Pour le Premier ministre de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est une "fête de la démocratie" - même s'il ne parvient pas à se faire réélire. During an interview with ntv, the Left Party politician clarifies his reasoning against favoring a minority government and expressions of doubt towards the BSW.

09:59 "Dégoût de l'histoire" : un historien critique la date de l'électionL'historien Peter Oliver Loew exprime son mécontentement quant au choix de la date des élections de Saxe et de Thuringe le 85e anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939. "Ceux qui ont trouvé une bonne idée d'organiser des élections le 1er septembre avaient un dégoût de l'histoire", déclare le directeur de l'Institut allemand-polonais à l'éditorial network Germany (RND). En ce qui concerne l'AfD, classée "droitement extrême" par les services de renseignement intérieurs des deux États, Loew conclut : "Cela pourrait donner lieu à des corrélations hautement déconcertantes, surtout si un parti aux liens troubles avec l'époque nazie triomphe à Dresde et Erfurt."

09:30 "Élection critique" : données complètes sur l'élection de SaxeEnviron 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe ont aujourd'hui l'occasion de déterminer qui dictera le cours politique de l'État à l'avenir. Le CDU pourrait perdre son moyen d'être la puissance dominante de l'État pour la première fois depuis 1990. Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, décrit cela comme une "élection critique". "Il s'agit de tout."

09:05 Kretschmer dénonce "une activité paniquée près de l'élection"Le jour de l'élection est arrivé en Saxe, et la question est : le Premier ministre Michael Kretschmer maintiendra-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? During an interview with ntv, he discusses his stance on the refugee debate, the traffic light coalition, and the Ukraine war.

08:46 Données électorales pour ThuringeLe moment de la décision est arrivé : au cœur de l'Allemagne, le candidat pour la direction du land de près de 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années sera choisi. L'AfD avec le candidat principal Björn Höcke pourra-t-elle obtenir la première place en Thuringe ?

08:24 Menace potentielle pour la démocratie : comment l'AfD pourrait miner les institutions démocratiquesLes sondages indiquent que l'AfD devrait considérablement étendre son influence lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Pour les institutions démocratiques, c'est préoccupant, car un groupe de recherche l'a mis en évidence. Parce que l'État de droit n'est pas aussi robuste que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en SaxeAujourd'hui marque la création de nouveaux parlements régionaux en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD occupe une position de force en Thuringe. En Saxe, le CDU de l'actuel chef Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les premières projections sont attendues vers 18h lorsque les bureaux de vote ferment. Les élections dans les deux États allemands de l'Est servent de baromètre pour la coalition du feu de trafic à Berlin.

Pour la présente coalition rouge-rouge-verte en Thuringe dirigée par le Premier ministre Bodo Ramelow (La Gauche), il n'y a pas de majorité dans les sondages. Une coalition composée du CDU, du Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD est considérée comme une alliance post-électorale potentielle. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts conservera sa majorité. Kretschmer ne rejette pas la possibilité de s'associer à la BSW. La Gauche fait face à la menace d'être évincée du parlement en Saxe. Le même sort pourrait échoir aux Verts et au FDP en Thuringe.

