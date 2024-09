À 15h49, le président Lula plaide pour la proposition de paix brésilienne-chinoise aux Nations Unies.

15:12 Rumeur : la Chine aide la Russie à développer des drones de longue portée

Des ragots dans les cercles européens de renseignement suggèrent que la Russie tente de créer une technologie de drones de longue portée avec l'aide de la Chine. Apparemment, il s'agirait de la première instance de fabrication de drones à des fins de conflit en Ukraine. Deux sources de renseignement ont confirmé cela à Reuters, produisant des fichiers liés comme preuve. IEMZ Kupol, une filiale du conglomérat russe de défense Almaz-Antej, serait responsable de la conception et des tests du drone Garpija-3 en Chine avec l'aide spécialisée de la Chine. Le G3 serait capable de parcourir 2000 km et de transporter jusqu'à 50 kg d'explosifs. Les murmures de renseignement suggèrent que ces drones pourraient potentiellement être les premières preuves de tels drones fabriqués en Chine fournis à la Russie depuis le début de la guerre. Cependant, les détails concernant l'emplacement exact de la production et l'approbation en série restent flous. Malgré les démentis répétés, la Chine est soupçonnée d'avoir fourni des armes à la Russie pour utiliser contre l'Ukraine.

14:29 Poutine doit s'adresser à la réunion du Conseil de sécurité russe sur la dissuasion nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine présidera aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité pour discuter de la dissuasion nucléaire, selon le Kremlin. Cette réunion est une réponse aux demandes de l'Ukraine pour des missiles occidentaux à portée étendue pour attaquer les territoires russes en profondeur. Cette réunion importante comprendra un discours prévu de Poutine suivi de discussions classifiées, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov.

13:54 Réaction de Peskov à l'adresse de Zelensky à l'ONU

Le Kremlin a critiqué l'adresse du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'ONU. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, la poursuite de Zelensky pour trouver des forces pour mettre fin au conflit avec la Russie est une "erreur fatale". Peskov affirme que la Russie est un défenseur de la paix lorsque sa sécurité est assurée. Pour atteindre les objectifs initiaux de la guerre, il a ajouté. La Russie évite généralement d'utiliser le terme "guerre" pour décrire ses attaques contre l'Ukraine. Moscou exige que l'Ukraine renonce aux territoires, abandonne ses ambitions à l'OTAN et subisse une soi-disant "dénazification", que le Kremlin comprend probablement comme l'établissement d'un gouvernement dépendant.

13:18 Demonstration ukrainienne de soldats formés sur le système allemand Skynex de défense aérienne

Le ministère de la Défense ukrainien présente des soldats ukrainiens en formation sur un système allemand Skynex de défense aérienne dans une vidéo. Avec deux systèmes déjà déployés en Ukraine et deux autres attendus prochainement de l'Allemagne, ce système est idéal pour se protéger contre les menaces rapprochées, comme les drones. "Beaucoup de remerciements à nos partenaires pour leur aide à renforcer nos capacités de défense aérienne. Plus de défense aérienne pour l'Ukraine signifie plus de vies innocentes sauvées", lit-on dans le légende du ministère de la Défense.

12:42 Munz : le soutien militaire de la Chine à la Russie est significatif

Le président ukrainien Zelensky accuse la Chine de partager des données satellites avec la Russie pour espionner les centrales nucléaires ukrainiennes. Selon le correspondant de ntv Rainer Munz, l'aide de la Chine à la Russie va au-delà de cela et implique un soutien militaire plus étendu.

12:01 Politico : l'Ukraine mise sur Modi comme médiateur pour un traité de paix

Selon un rapport de Politico, l'Ukraine mise sur le Premier ministre indien Narendra Modi comme potentiel médiateur pour mettre fin au conflit avec la Russie. Un officiel ukrainien de haut niveau a confirmé cela à Politico, déclarant que l'Inde est la meilleure chance de l'Ukraine pour atteindre un traité de paix compatible avec ses intérêts. Modi avait exprimé sa position sur les exigences de négociation de l'Ukraine lors de leurs discussions estivales, déclarant qu'un accord de paix ne devrait pas impliquer la cession de territoire à la Russie, a déclaré l'officiel. En maintenant des relations cordiales avec la Russie, l'Inde comprend la situation et joue un rôle crucial en tant que potentiel négociateur.

11:35 Belgorod souffre d'attaques et de blessures

Suite à une attaque ukrainienne sur une ville russe de l'ouest, Belgorod, située près de la frontière ukrainienne, cinq personnes ont été blessées, selon les autorités de la ville. Parmi les blessés, quatre ont été hospitalisés, selon le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, qui a partagé cette mise à jour sur Telegram. En plus de causer des dommages à de nombreux bâtiments résidentiels et véhicules, ainsi qu'aux lignes d'eau et de gaz, cette frappe ukrainienne est considérée comme une réponse à une frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv.

10:18 "Se soumettre à Poutine" - Klingbeil sceptique quant aux objectifs du BSW

Après les élections de Brandebourg, le président du SPD, Lars Klingbeil, demande une transparence sur l'avenir de l'Alliance pour l'avenir et la liberté (BSW) dirigée par Sahra Wagenknecht. "Tout comme en Thuringe et en Saxe, des discussions ont lieu, et nous devons déterminer : quels sont les objectifs principaux du BSW ? Vers où cette alliance se dirige-t-elle ?", demande-t-il à RBB InfoRadio. Il mentionne que beaucoup sont incertains à ce sujet. L'objectif est d'examiner les résultats des élections et "de déterminer maintenant comment un gouvernement stable peut être établi". Klingbeil souligne également la demande fréquente du BSW, "nous allons cesser d'envoyer des armes en Ukraine dès maintenant, demain nous aurons la paix. Ce n'est pas des pourparlers de paix, c'est se soumettre à Poutine". Il qualifie le BSW de parti populiste dans ce contexte.

09:39 "Triomphe de la propagande de Poutine" - Les médias critiqués

L'économiste Rüdiger Bachmann dénonce sur X la "normalisation des sbires de Poutine" au sein et via les médias. Il considère cela comme le "plus grand triomphe de la propagande de Poutine" jusqu'à présent. "Question : pourquoi pouvons-nous discuter avec les fascistes russo-fascistes, mais pas avec les fascistes germano-russes ? Pour les démocrates, qu'ils soient sociaux ou chrétiens, les deux devraient être interdits". L'expert militaire Gustav Gressel partage ce point de vue.

08:55 Des propos clairs du Royaume-Uni à la Russie au Conseil de sécurité de l'ONULe secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammyd, a délivré un discours ferme au Conseil de sécurité de l'ONU, s'adressant directement à la hiérarchie russe et s'exprimant sans détour : "Vladimir Poutine, si vous bombardez des hôpitaux ukrainiens, nous connaissons votre identité. Si vous envoyez des mercenaires dans des nations africaines, nous connaissons votre identité. Si vous assassinez des opposants dans des villes européennes, nous connaissons votre identité. Votre invasion est motivée par votre intérêt personnel. Le vôtre seul. Vous cherchez à étendre votre État mafieux en un empire mafieux. Un empire construit sur la corruption qui dépouille à la fois le peuple russe et l'Ukraine."

08:28 Attaques russes signalées en UkraineL'armée de l'air ukrainienne signale des attaques russes utilisant 32 drones et huit missiles pendant la nuit. Sur ces attaques, 28 drones et quatre missiles ont été interceptés avec succès. Les premiers rapports ne font état d'aucune victime ni dommage.

07:48 ISW : Militants russes approchent de Wuhledar, pas de gain stratégiqueSelon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les troupes russes se sont approchées des outskirts de Wuhledar, intensifiant leur assaut près de la localité. Cependant, l'ISW ne trouve aucun bénéfice stratégique significatif pour des offensives supplémentaires dans la partie occidentale du Donbass si Wuhledar est capturée. La capture rapide de la ville dépendra de savoir si les troupes ukrainiennes se retirent ou engagent les troupes russes dans une bataille prolongée. Hier, Deepstate a rapporté que la 72e brigade mécanisée continue de protéger la ville. Même si Wuhledar est prise, elle n'offrira pas immédiatement d'avantages tactiques substantiels à l'offensive russe, car le terrain environnant est difficile à naviguer et ne fournit pas de routes logistiques cruciales, selon l'ISW.

07:06 "Opération complexe et réussie" - Libérations ukrainiennes dans la région de KharkivLe service de renseignement ukrainien signale la libération de la centrale électrique de Vovchansk dans la région de Kharkiv, près de la frontière russe, comme résultat d'une "opération extrêmement complexe et réussie". "Le Service de renseignement de la défense ukrainienne a éliminé systématiquement la centrale, en engageant l'ennemi dans des structures densément construites. Parfois, les forces spéciales ukrainiennes ont combattu l'ennemi au corps à corps", explique un communiqué accompagnant une vidéo. La centrale électrique servait de "forteresse de la propagande" et était surveillée par des unités russes professionnelles.

06:31 Les députés russes proposent d'interdire la "propagande de l'absence de conscience de procréation"Les députés russes plaident en faveur d'une interdiction de la "propagande de l'absence de conscience de procréation". "Nous avons initié un projet de loi qui sanctionnerait la propagande de l'absence de conscience de procréation", déclare le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodin, en ligne. En substance, il s'agirait d'interdire "la doctrine de l'absence d'enfants". "Une grande famille accueillante est la base d'un État fort", ajoute-t-il. La Russie lutte contre une population vieillissante et des taux de natalité bas, tendance démographie exacerbée par l'offensive militaire en Ukraine.

06:05 Le commandant de la brigade germano-lituanienne arrive dans un pays de l'OTAN balteLe futur commandant de la brigade lituanienne, le général de brigade Christoph Huber, est arrivé dans le pays de l'OTAN balte pour prendre ses fonctions. Les plans actuels prévoient qu'il prépare son rôle dans la 45e brigade blindée, indique l'armée allemande sur X. L'objectif est de développer une unité prête au combat qui sera essentielle pour maintenir la défense territoriale et de l'alliance par la dissuasion. En réponse au comportement agressif de la Russie, le gouvernement allemand avait promis de stationner en permanence une unité militairement puissante en Lituanie. Une force de jusqu'à 5 000 soldats est attendue.

05:44 Lübeck offre des anciens camions de pompiers à l'UkraineLa ville de Lübeck a offert des anciens camions de pompiers à des officiels ukrainiens. Ces quatre camions de pompiers et une ambulance ont été utilisés par la brigade de pompiers volontaires et ont été remis au début de la semaine. "Ces machines sont généralement vendues aux enchères. Cependant, après une demande d'aide de l'organisation d'aide à l'Ukraine, nous les avons rénovées et nous sommes maintenant heureux de les offrir à l'Ukraine, où elles pourront être utilisées", déclare Henning Witten, responsable de la technologie de la brigade de pompiers professionnels à Lübeck.

04:45 Pistorius veut moderniser l'armée allemande d'ici 2029Le ministre de la Défense Boris Pistorius met l'accent sur l'importance d'équiper rapidement l'armée allemande. D'ici 2029, il est prévu que la Russie aura achevé sa reconstruction militaire et pourrait être capable de lancer une attaque sur le territoire de l'OTAN, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "C'est pourquoi il est essentiel que nous nous adaptions le plus rapidement possible à cette scène de menace", explique-t-il lors de sa visite au 36e régiment d'hélicoptères de combat "Kurhessen" de l'armée allemande à Fritzlar, dans le nord de la Hesse.

03:13 La Russie prévoit un gros budget de défense avec les revenus du gazMalgré les sanctions occidentales, la Russie compte sur des revenus élevés de pétrole et de gaz pour financer son budget 2025. Le Premier ministre Mikhail Mishustin a rapporté lors d'une réunion gouvernementale à Moscou que les recettes de l'État devraient augmenter de 12 % pour atteindre 40,3 billions de roubles (environ 390 milliards d'euros). La part des revenus du secteur de l'énergie devrait augmenter pour atteindre presque les trois quarts. Les rapports suggèrent que le budget 2025 est également orienté vers le conflit en Ukraine et une production d'armes à grande échelle. Selon Bloomberg, les dépenses militaires pour 2025 sont prévues à 13,2 billions de roubles, ce qui représente 40 % de toutes les dépenses, dépassant ainsi celles de l'éducation, de la santé, des affaires sociales et de l'économie combinées.

14:10 La Douma d'État russe assouplit les recrutements de prisonniers pour la guerre en UkraineLa Douma d'État russe a adopté un projet de loi autorisant l'armée à recruter des suspects criminels pour la guerre en Ukraine. Selon le projet de loi adopté par la Douma d'État, même les individus accusés qui n'ont pas été condamnés peuvent s'engager dans l'armée. En cas de décoration ou de blessure au combat, les charges contre eux seront retirées. Avant de devenir une loi, il doit être approuvé par la chambre haute et signé par le président Vladimir Poutine.

13:05 Baerbock propose des conditions de paix pour la guerre en UkraineLa ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a énoncé des conditions de paix possibles pour mettre fin à l'attaque russe contre l'Ukraine. "La paix signifie préserver l'Ukraine en tant qu'État libre et indépendant. Cela signifie des garanties de sécurité", a déclaré Baerbock lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. "Lorsque nous parlons de paix, nous voulons dire une paix juste et durable", a répété Baerbock. Elle a ajouté : "Lorsque nous parlons de paix, cela signifie que l'Ukraine peut être certaine que la fin du conflit ne signifie pas plus de préparation pour la Russie". Cela s'applique à l'Ukraine, à la Moldavie ou à la Pologne. La paix doit être juste et durable.

12:21 Blinken accuse la Chine et l'Iran d'aider à la guerre en UkraineLe secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé à une action plus décisive contre les alliés de la Russie dans le conflit ukrainien lors de l'ONU. "Le meilleur moyen d'avancer est d'arrêter ceux qui aident Poutine dans son agression contre l'Ukraine", a déclaré Blinken lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. Il a également plaidé pour une paix juste qui respecte les principes de la Charte des Nations unies. Blinken a notamment mentionné le soutien de la Corée du Nord et de l'Iran à la Russie.

22:45 Le Wang de la Chine appelle à des pourparlers de paix en UkraineLe ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à promouvoir activement des pourparlers de paix en Ukraine. "Notre priorité absolue est de respecter trois principes : pas d'élargissement de la zone de conflit, pas d'escalade des hostilités et pas de provocations de quelque côté que ce soit", a déclaré Wang lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, à laquelle assistait le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Wang a également souligné la neutralité de la Chine. "La Chine n'est pas responsable de la crise en Ukraine et n'en fait pas partie", a-t-il souligné. L'Ouest accuse la Chine de soutenir l'attaque russe contre l'Ukraine en fournissant des composants d'armes, entre autres choses.

22:09 Zelenskyy doute des négociations avec la Russie pour la guerre en UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exprimé de vives doutes quant à la possibilité de négocier une fin à la guerre avec la Russie. La Russie commet un crime international, a déclaré Zelenskyy en référence au président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. "C'est pourquoi cette guerre ne peut pas simplement disparaître. C'est pourquoi cette guerre ne peut pas être calmée par des négociations", a déclaré Zelenskyy. Il a ajouté : "Il faut agir."

21:00 Trump plaide pour le retrait des États-Unis de la guerre en UkraineLe candidat à l'investiture républicaine Donald Trump plaide pour le retrait des États-Unis de la guerre en Ukraine. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris - rivale de Trump dans la course à la présidence - ont entraîné les États-Unis dans la guerre, a déclaré Trump lors d'un meeting de campagne en Géorgie. "Maintenant, ils ne peuvent pas nous en sortir. Ils ne peuvent pas le faire." Seul Trump pourrait faire sortir les États-Unis de la guerre, a-t-il déclaré : "Je m'en occuperai. Je négocierai. Je nous ferai sortir. Nous devons partir."

20:30 Scoops : Les États-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'UkraineLes États-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, d'une valeur d'environ 375 millions de dollars, selon des sources. Le lot comprend des bombes à fragmentation de moyenne portée, divers roquettes, pièces d'artillerie et véhicules blindés, selon des sources de l'administration américaine. Une déclaration officielle de cette aide est prévue pour le lendemain. Cette nouvelle livraison est l'une des plus importantes récemment autorisées. Des armes prélevées dans les réserves de l'armée américaine seront utilisées pour accélérer la livraison à l'Ukraine. Avec cette dernière livraison, les États-Unis ont fourni plus de 56,2 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022.

Consultez tous les événements précédents ici.

Malgré les démentis continuels, la Chine est soupçonnée d'avoir non seulement fourni des satellites pour la collecte de renseignement à la Russie, mais aussi un soutien militaire important sous la forme de cyberguerre. Des rapports fuite

Lire aussi: