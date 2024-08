À 15h44, Modi exhorte Zelensky à dialoguer avec Moscou

15:22 Des intégrations émergent dans le groupe Wagner un an après la mort de Prigozhin

Un an après la mort du chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin, son armée privée Wagner montre des signes de désintégration, selon les évaluations britanniques. Depuis son crash d'avion, des figures importantes ont quitté le groupe, confirme le ministère de la Défense britannique. "Par rapport à son pic de 50 000 employés en 2023, Wagner a maintenant probablement autour de 5 000 personnels dans ses déploiements actuels en Biélorussie et en Afrique", indique le ministère. D'anciens soldats de Wagner ont rejoint l'armée russe ou des unités paramilitaires gérées par le ministère de la Défense, selon les analyses des experts militaires. Aujourd'hui marque le premier anniversaire de la mort de Prigozhin dans un crash d'avion, suite à sa tentative de coup d'État contre la direction militaire russe deux mois plus tôt. Tous les passagers de l'avion ont péri.

14:38 ISW : L'offensive ukrainienne force la Russie à déplacer ses troupes

En raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, Moscou retirerait reportedly des troupes de la région voisine annexée, selon les estimations des experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). La direction militaire russe aurait allegedly déplacé certaines unités de la région ukrainienne du sud de Zaporizhzhia pour renforcer la défense de Kursk, citant des publications sur les réseaux sociaux de soldats démobilisés. Cependant, la Russie semble se concentrer sur le maintien de l'axe principal de son attaque dans la région ukrainienne orientale de Donetsk. Lire la suite ici.

13:59 Le doute s'installe dans la confiance en l'aide allemande à l'Ukraine

La querelle budgétaire au sein du gouvernement allemand compromet la fiabilité de l'aide allemande à l'Ukraine, selon l'expert en sécurité Christian Mölling de la Société allemande pour les affaires internationales. Il fait référence au débat sur la limitation de l'aide allemande à l'Ukraine et son financement via des prêts sans intérêt à partir des ressources russes gelées. "L'Allemagne s'est Essentially tirée une balle dans le pied avec cette idée, causant des dommages internationaux considérables", déclare Mölling dans le podcast "Der Spiegel" “Die Lage”. Personne n'est convaincu que ce mécanisme se matérialisera ou quand il le fera, ajoute-t-il. “Le problème est : l'argent n'est pas encore arrivé, et le processus de transfert à l'Ukraine reste flou."

13:31 Modi et Zelensky s'embrassent deux fois, l'un après l'autre

Plusieurs semaines après son controversé câlin avec le président russe Vladimir Putin, le Premier ministre indien Narendra Modi embrasse également le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Modi visite un mémorial pour les enfants ukrainiens décédés avec Zelensky, où il place une poupée. L'Inde, le pays le plus peuplé du monde, maintient une position officielle neutre dans le conflit, ne mettant pas en œuvre les sanctions de l'Ouest sur Moscou et prônant constamment le dialogue pour résoudre le conflit; cependant, elle n'a pas proposé de solutions pratiques.

13:03 La principale route de ferry vers la Crimée reste bloquée

Un jour après une attaque ukrainienne, le port russe de Kavkaz, essentiel pour l'approvisionnement de la Crimée, reste fermé aux ferries. Le ministère russe des transports suggère de reprendre le service après le nettoyage. Kavkaz se trouve dans le détroit de Kertch, reliant la mer Noire et la mer d'Azov. La Crimée, occupée par la Russie, est visible depuis Kavkaz, en faisant un point de transit crucial pour le carburant et les munitions.

12:20 Expert russe : "Plus tard ou plus tôt, nous découvrirons comment Poutine cherchera vengeance"

Le président russe Vladimir Poutine semble prudent face aux gains militaires ukrainiens dans la région de Kursk. "C'est sa réaction typique", déclare la politologue russe Ekaterina Schulmann. "Il disparaît jusqu'à ce que la situation se stabilise, puis il reprend comme si de rien n'était." D'autres experts russes pensent que le Kremlin pèse actuellement ses options pour une contre-attaque. Poutine prend généralement son temps pour prendre de telles décisions, affirment-ils. "Plus tard ou plus tôt, nous découvrirons comment Poutine cherchera vengeance", prévient Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia-Eurasia Center à Berlin.

11:41 Le dépôt de pétrole russe à Proletarsk continue de brûler

Le dépôt de pétrole russe à Proletarsk, dans la région de Rostov, continue de brûler, selon le programme de surveillance des incendies de NASA et le canal Telegram Baza, proche des autorités d'enquête russes. Baza rapporte que le dépôt a été à nouveau touché par un drone ukrainien pendant la nuit.

11:12 La confiance ukrainienne en la médiation de Modi augmente

Alors que l'Inde, en tant que membre des BRICS, est étroitement liée à la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le Premier ministre indien Narendra Modi, espérant une médiation pour mettre fin à la guerre. En raison de l'offensive de Kursk, les Ukrainiens sont "plus avides que jamais de pourparlers de paix", rapporte la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

10:16 L'Ukraine s'exprime sur les navires coulés dans le port du Caucase

La marine ukrainienne a pris la parole sur la destruction d'un navire dans le port russe de Caucase. Le porte-parole de la marine Dmytro Pletentschuk a déclaré à la télévision ukrainienne : "Un autre objectif militaire évident a été neutralisé". Le navire, destiné à approvisionner l'ennemi en carburant, a coulé et le port est maintenant hors service. Les autorités locales rapportent que l'attaque a eu lieu jeudi, le navire prenant feu. Le port du Caucase sur la mer Noire, qui approvisionne des lieux comme la Crimée, que la Russie a réclamée à l'Ukraine en 2014, en carburant, est actuellement inaccessible.

09:44 Ambassadeur russe : "Pas de zone tampon sur le territoire russe"L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov, a commenté l'offensive de Kursk et l'objectif déclaré d'Ukraine d'établir une zone tampon : "C'est irréaliste. Il n'y aura pas de zone tampon sur le territoire russe", a rapporté l'agence de presse d'État TASS. Simultanément, il met en garde contre le fait que Moscou ne cherchera pas à consulter les États-Unis pour chasser les forces ukrainiennes de la région de Kursk. Il accuse les États-Unis de "tenter constamment la patience russe" et de chercher à "inciter des décisions émotionnelles et impulsives".

09:10 Analyse en ligne : la mécontentement envers Poutine augmente en RussieDepuis deux semaines, l'avancée des forces ukrainiennes sur le territoire russe a semble-t-il exacerbé les sentiments négatifs envers le président Vladimir Poutine dans tout le pays. Selon une analyse de FilterLabs AI, rapportée par le "New York Times", de nombreux contributeurs en ligne considèrent l'avancée ukrainienne comme un échec du gouvernement russe, et de Poutine en particulier. "La réponse de Poutine à l'invasion a été perçue comme au moins inefficace et au pire antagoniste", a déclaré Jonathan Teubner, PDG de FilterLabs. L'entreprise suit les sentiments russes en analysant les médias sociaux.

08:36 Modi arrive à KyivLe Premier ministre indien Narendra Modi se trouve actuellement en Ukraine, selon les médias indiens et ukrainiens. Une rencontre avec le président Volodymyr Zelenskyy est prévue. L'Ukraine cherche le soutien de l'Inde en raison de son influence mondiale significative, tout en nourrissant des doutes sur la neutralité déclarée de l'Inde. En juillet, Modi s'est rendu à Moscou. Des images de lui embrassant le président russe Vladimir Poutine ont suscité la controverse en Ukraine et dans de nombreux pays occidentaux.

08:05 Poutine accuse l'Ukraine de tentative d'attaque contre la centrale nucléaire de Kursk "Plus de rhétorique"Le président russe Vladimir Poutine affirme que l'Ukraine tente d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk. Le journaliste de ntv Rainer Munz évalue le risque réel de catastrophe nucléaire en raison du conflit.

07:33 La Chine et la Biélorussie planifient une coopération renforcée - y compris en matière de sécuritéLa Chine et la Biélorussie ont convenu de renforcer leur coopération dans des domaines tels que le commerce, la sécurité, l'énergie et la finance, selon un communiqué conjoint suite à une réunion entre le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko. Ils cherchent à renforcer la coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles, à réduire les coûts commerciaux pour les deux parties et à faciliter davantage le commerce. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Biélorussie et le plus important en Asie.

07:05 L'armée ukrainienne critique la formation insuffisante des recruesLes commandants et soldats ukrainiens expriment leur mécontentement face à la formation insuffisante des recrues, ainsi qu'à l'avantage clair de la Russie dans les airs et en munitions sur le front est. "Certains hommes ne veulent pas tirer. Ils voient l'ennemi en position de tir dans la tranchée et ne ripostent pas. C'est pourquoi nos hommes meurent", déclare un commandant de bataillon de la 47e brigade. "S'ils ne utilisent pas leur arme, ils sont inutiles." En mai, le gouvernement a adopté une loi controversée sur la mobilisation, et depuis, il est rapporté que des dizaines de milliers de combattants sont recrutés chaque mois. La demande est la plus forte pour l'infanterie, mais il y a des défis logistiques pour former, équiper et payer autant de nouvelles personnes.

06:35 Moscou : les États-Unis vont donner à l'Ukraine un accès illimité aux armesSelon l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, la Russie estime que les États-Unis vont bientôt lever toutes les restrictions sur l'utilisation des armes fournies à l'Ukraine. Selon l'agence de presse RIA, l'ambassadeur Anatoli Antonov a déclaré que "le gouvernement actuel agit comme quelqu'un qui tend une main tout en cachant un poignard dans l'autre". Ils préparent le terrain pour lever toutes les restrictions existantes à un moment donné sans précaution. Antonov a déclaré que le dialogue ouvert avec les États-Unis n'était possible que s'ils abandonnaient leur "politique hostile" envers la Russie. Il a également souligné qu'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre était peu probable.

06:09 Harris : Trump a encouragé Poutine à envahir l'EuropeLa candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris s'est fermement engagée envers l'OTAN et a promis un soutien continu à l'Ukraine, actuellement sous attaque de la Russie. "Je resterai ferme avec l'Ukraine et nos alliés de l'OTAN", a-t-elle déclaré lors de son discours à la convention nationale démocrate de Chicago. Son adversaire républicain, Donald Trump, a toutefois menacé de quitter l'OTAN et a encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe.

05:38 Président de l'Agence fédérale du réseau : "Prudence toujours nécessaire malgré les réservoirs de gaz pleins"Malgré des installations de stockage de gaz bien approvisionnées, le président de l'Agence fédérale du réseau, Klaus Müller, recommande toujours la prudence dans la consommation de gaz. "Le gouvernement fédéral reste en alerte. Nous devons rester vigilants", a-t-il déclaré au "Augsburger Allgemeine". Il a également mis en avant l'avancée de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, qui pourrait empirer la situation. "Ce n'est pas l'infrastructure gazière elle-même qui est en jeu, mais la zone environnante de cette infrastructure est une zone de guerre des deux côtés", a-t-il déclaré au journal. Cela inclut la station de gaz de Gazprom à Sudzha, qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne sur le territoire russe et sert de point de distribution important pour le gaz exporté vers l'Europe. Le gaz de Sibérie est pompé ici dans des pays de l'UE comme la Slovaquie, la Hongrie et l'Autriche via l'Ukraine.

Le Premier ministre indien Narendra Modi se rendra pour la première fois aujourd'hui en Ukraine. Un rendez-vous avec le président Volodymyr Zelensky dans la capitale Kyiv est prévu, comme annoncé par le ministère indien des Affaires étrangères. L'Inde maintient une position neutre sur l'invasion russe, ne impose pas de sanctions occidentales à Moscou et est devenue l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe bon marché sur le marché mondial. Modi a de nouveau plaidé pour une résolution par le dialogue lors de sa visite en Pologne jeudi. "L'Inde croit fermement que les problèmes ne doivent jamais être réglés sur le champ de bataille. La perte de vies innocentes sur les champs de bataille est le plus grand défi de l'humanité", a déclaré Modi. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a encouragé Modi à jouer un rôle de médiateur dans le conflit.

15:31 Les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

Selon des sources gouvernementales, les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine d'une valeur d'environ 125 millions de dollars. Le dernier paquet d'aide comprend des roquettes de défense aérienne, des munitions pour les lance-roquettes Himars, des roquettes Javelin et une variété d'autres armes, d'équipements et de véhicules, ont déclaré les sources anonymement. L'annonce officielle est attendue aujourd'hui, avant le Jour de l'indépendance de l'Ukraine. Les armes seront prélevées sur les stocks du Pentagone, permettant une livraison rapide.**

14:12 L'armée ukrainienne signale 53 attaques russes près de Pokrovsk

L'armée ukrainienne a signalé un total de 53 attaques russes près de la ville de Pokrovsk dans l'est du pays tout au long de jeudi. La capture de Pokrovsk reste l'objectif principal des forces russes en Ukraine, selon un communiqué du quartier général. Aucun communiqué n'a été publié par le gouvernement russe. Selon les informations disponibles, les troupes russes ont progressé graduellement vers Pokrovsk ces derniers jours.**

ici.13:16 La dirigeante du SPD Esken soutient l'aide militaire à l'Ukraine

Juste avant les élections régionales en Thuringe et en Saxe, la dirigeante du SPD Saskia Esken a réaffirmé son soutien à la défense militaire de l'Ukraine contre la Russie. Le chancelier Olaf Scholz travaille vers une paix équitable et durable, a déclaré Esken au groupe de médias Funke. " Tant que Poutine ne renonce pas à ses objectifs de guerre contre l'Ukraine, la paix ne peut être atteinte par la diplomatie ", a-t-elle déclaré. Esken a critiqué la dirigeante du parti BSW Sahra Wagenknecht, en déclarant : " Si, comme le demande Frau Wagenknecht et d'autres, nous devions arrêter aujourd'hui de fournir des armes à l'Ukraine, le pays serait conquis demain et rayé de la carte le jour suivant. Cela aurait des conséquences catastrophiques pour la sécurité de l'Europe, qui ne mènerait Certainly not to less armament and not to peace."**

22:56 L'Ukraine se prépare à un hiver historique glacial et sombre

En raison des dommages importants à son infrastructure électrique et énergétique suite aux attaques russes, l'Ukraine se prépare à un hiver potentiellement rude et sombre. "Nous faisons face à l'un des hivers les plus rudes de notre histoire", déclare le ministre de l'Énergie ukrainien Herman Haluschtschenko lors d'une vidéoconférence. L'hiver sera encore plus difficile que le précédent en raison des dommages accumulés suite aux attaques russes en cours. Les forces russes utilisent diverses armes dans des attaques combinées pour causer autant de destruction que possible, a-t-il déclaré. En hiver modéré, la consommation d'électricité est d'environ 18 gigawatts, et en hiver sévère, elle est de 19 gigawatts. De plus, une réserve d'un gigawatt doit être créée, a déclaré Haluschtschenko. Les attaques russes ont détruit environ 9 gigawatts de capacité.**

22:08 L'OTAN renforce le niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen

En raison de potentiels threats, l'OTAN a renforcé le niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tous les employés non essentiels ont été envoyés chez eux, selon un porte-parole de la base. La décision est basée sur des informations de renseignement indiquant une potentielle threat. "Ce n'est pas une cause d'inquiétude et c'est simplement une mesure préventive pour nous assurer que nous pouvons continuer nos opérations critiques", a déclaré le porte-parole. La police a confirmé sa présence sur les lieux. D'autres détails, notamment le nombre de forces déployées, n'ont pas été divulgués.**

21:07 L'armée ukrainienne affirme avoir attaqué une base russe dans la région de Kursk

L'armée ukrainienne a affirmé jeudi après-midi avoir attaqué une base russe dans la région de Kursk à l'aide de bombes guidées américaines. Selon le commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleshchuk, une poste de commande de drone, une unité de guerre électronique, de l'équipement, des armes et jusqu'à 40 militaires russes ont été touchés. Oleshchuk a publié une vidéo qu'il affirme montrer l'attaque.**

20:43 Une réunion post-sommet organisée après le conférence sur l'harmonie en Suisse

Après la conférence sur l'harmonie en Suisse en juin, une première réunion s'est tenue, selon des sources ukrainiennes. Des représentants de plus de 40 pays et organisations ont assisté à l'événement en ligne. D'autres telles réunions pour les groupes de travail sont prévues.**

