A 15h44, l'équipe de télévision sécurise l'entrée exclusive: le train de soins médicaux restauré aide les Ukrainiens blessés

De nombreux établissements de soins ukrainiens subissent des dommages, le personnel médical travaille jour et nuit Divers hôpitaux ukrainiens ont été touchés, avec des équipes médicales dévouées qui travaillent sans relâche pour fournir des soins rapides aux victimes de la guerre. Pour accélérer le traitement des blessés, un train médical spécialisé est parmi les ressources déployées. Une équipe journalistique de CNN a eu accès à ce train spécifique.

15:26 L'icône hollywoodienne Michael Douglas erre dans la gare centrale de Kyiv L'acteur américain célèbre Michael Douglas a visité la gare centrale de Kyiv le vendredi, notamment la zone pour enfants "Iron Land". Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia) a annoncé la nouvelle sur Facebook. La star a parcouru la gare en interagissant avec les passagers. Auparavant, il avait participé à des discussions avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, son épouse Olena et son fils Dylan dans le cadre de son rôle d'ambassadeur des Nations unies.

14:49 Kyiv se prépare à l'approbation des armes de frappe de portée élevée : "Il semble que Biden maintiendra sa position" Le colonel à la retraite Ralph Thiele pense que le débat imminent sur les attaques ukrainiennes de longue portée contre la Russie pourrait relancer les discussions sur les livraisons de Taurus. L'expert militaire suppose que les États-Unis maintiendront leur décision.

13:58 Zelenskyy reconnaît le retour de 103 prisonniers de guerre supplémentaires L'Ukraine a finalisé un accord d'échange de prisonniers avec la Russie. Un groupe supplémentaire de 103 personnes a été rendu à la garde ukrainienne, selon une déclaration du président Zelenskyy. Le groupe comprend des soldats et du personnel de la Garde nationale, des gardes-frontières et des policiers. Ce sont des défenseurs de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, ainsi que de Marioupol et saanlage Azovstal.

13:38 Les États-Unis approuvent la vente de chasseurs avancés à la Roumanie Le gouvernement américain a approuvé la vente de 32 chasseurs avancés F-35 à la Roumanie, un allié de l'OTAN frontalier de l'Ukraine. L'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalec, a clarifié : "La Roumanie est un allié pivot dans l'alliance de l'OTAN, engagée à assurer la sécurité et la stabilité dans la région de la mer Noire et au-delà." La livraison de ces avions furtifs, fabriqués par Lockheed Martin, fournira à la Roumanie "des capacités de défense aérienne sans précédent", a souligné Kavalec. La première livraison est prévue pour 2031, avec une valeur totale de 7,2 milliards de dollars.

13:02 La Russie annonce la libération de plus de 200 prisonniers de guerre avec l'Ukraine La Russie et l'Ukraine ont apparemment échangé plus de 200 prisonniers de guerre, selon la Russie. Les deux parties ont libéré 103 personnes, a annoncé le ministère de la Défense russe via un message Telegram. Les soldats russes reçoivent actuellement une assistance psychologique et médicale en Biélorussie, selon le ministère. Les soldats russes échangés avaient été capturés dans la région de Kursk, selon le ministère. En août, les troupes ukrainiennes étaient entrées dans la région russe. L'Ukraine n'a pas encore réagi aux déclarations russes concernant l'échange. Vendredi, le président ukrainien Zelenskyy a annoncé le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie. Il reste incertain si ceux-ci faisaient partie de l'échange annoncé par la Russie.

12:50 La Russie déclare avoir capturé un autre village dans l'est de l'Ukraine Dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe affirme avoir capturé un autre village. "Le village de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ukrainien) a été libéré", annonce le ministère de la Défense de Moscou. Le village est stratégiquement important, situé près de la menace d'avancée russe dans la ville de Pokrovsk. Au cours des dernières semaines, l'armée russe a fait de importants progrès dans la région de Donetsk. Le président russe Vladimir Poutine a récemment affirmé que l'objectif principal de l'armée russe était la capture de la région industriellement importante de Donbass, y compris Donetsk.

12:21 "Tache fondue géante" - Medvedev menace de détruire Kyiv L'ancien président russe Dmitri Medvedev menace de détruire la capitale ukrainienne, Kyiv. La Russie possède déjà une justification valable pour utiliser des armes nucléaires en raison de l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk, bien qu'elle s'en soit abstenue. En réponse à l'utilisation par l'Ukraine de missiles occidentaux de longue portée, Kyiv pourrait être détruite à l'aide de la technologie militaire russe non nucléaire contemporaine. Medvedev est le vice-président du Conseil de sécurité russe et a régulièrement recours à un langage agressif contre l'Occident et l'Ukraine.

11:50 Sharma : "Les combats les plus intenses se déroulent à Kurachove" Les combats les plus intenses dans l'est de l'Ukraine se déroulent actuellement à et autour de la ville de Kurachove, selon les rapports. L'utilisation d'armes européennes de longue portée suscite un mécontentement croissant parmi la population. La journaliste de ntv Kavita Sharma signale de Dnipro.

11:12 Attaque de drones causant des dommages dans la région de la mer Noire d'Odessa Les détails de l'attaque de drones massive de la nuit précédente commencent à émerger : les forces russes ont lancé un total de 76 drones de combat, selon l'armée de l'air ukrainienne. Sur ces 76, 72 ont été abattus. L'armée de l'air ne divulgue pas les conséquences de l'attaque. Le gouverneur de la région de la mer Noire d'Odessa signale des dommages importants. Selon lui, plusieurs bâtiments dans un faubourg de la capitale régionale Odessa ont été endommagés par des débris de drones. Des entrepôts ont été ciblés dans le district d'Ismail, par lequel l'Ukraine fournit une partie de son grain. Plusieurs débris sont tombés à Kyiv également, selon les rapports gouvernementaux. Une entreprise municipale a été touchée, mais aucun incendie n'a été signalé.

10:31 Stoltenberg partage son expérience avant la guerre : les Russes ont montré des cartes NATO incorrectesDans une interview, l'ancien Secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg évoque les dernières tentatives diplomatiques avant que la guerre ne commence en février 2022, dans le but de décourager la Russie d'attaquer l'Ukraine. La dernière réunion du Conseil OTAN-Russie, présidée par Stoltenberg, a eu lieu en janvier. La Russie a réclamé le retrait de tous les soldats de l'OTAN du secteur oriental, comme cela a été rapporté par le "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "C'était totally inacceptable, mais je crois au dialogue. C'est pourquoi nous nous sommes de nouveau assis avec eux." During the meeting, the two deputy foreign and defense ministers of Russia claimed no war intentions and accused Ukraine of threatening their nation, Stoltenberg adds. "They presented maps, presumably to demonstrate Russia's encirclement by NATO. However, these maps contained inaccuracies. For instance, Denmark was marked incorrectly as NATO territory. This was astonishing!" Stoltenberg remains unsure if this was the result of poor preparation or intentional misrepresentation. Looking back, he regrets that NATO and its partners did not take more steps to fortify Ukraine's military earlier. "If Ukraine had been militarily stronger, the threshold for Russia's assault would have been higher. Determining whether it would have been sufficiently high is impossible."

10:03 Wiegold discusses deployment agreement: "Lithuania sees German combat brigade as reinforcement"Germany and Lithuania sign a government pact: It ensures the NATO Baltic state that a combat-ready German brigade will be stationed in the nation. Military specialist Thomas Wiegold delves into the agreement's background and significance in an interview with ntv.

09:28 Kim souhaite renforcer les liens avec MoscouLes rapports indiquent que le leader nord-coréen Kim Jong Un souhaite renforcer la coopération avec la Russie. Suite à des discussions entre Kim et le chef du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu en Corée du Nord, les médias nord-coréens rapportent une échange approfondi concernant "l'intensification du dialogue stratégique entre les deux pays et l'amélioration de la coopération pour protéger leurs intérêts de sécurité respectifs" ainsi que la situation régionale et internationale. L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord d'armer la Russie avec des armes et des missiles pour la guerre en Ukraine. Pyongyang nie ces allégations comme "ridicules."

08:59 Armes à longue portée contre la Russie ? Starmer et Biden aborderont à nouveau la question à l'Assemblée générale de l'ONULes préparatifs sont en cours pour une autre discussion sur la question de savoir si l'Ukraine doit être autorisée à utiliser des armes occidentales à distance contre des cibles en Russie. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cela après une réunion avec le président américain Biden, lors de laquelle ils ont reporté une décision sur cette question. Biden et lui aborderont à nouveau ce sujet lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine "avec un plus grand rassemblement", a déclaré Starmer. Les médias britanniques rapportent que Biden est prêt à autoriser l'Ukraine à utiliser des roquettes britanniques et françaises contenant la technologie américaine - mais pas des roquettes américaines.

08:23 Zelensky réagit au plan présumé de Trump : "Les messages de campagne sont des messages de campagne"Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a déclaré à plusieurs reprises qu'il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour, sans fournir de stratégie. Dans une interview avec CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky partage ses pensées sur cette affirmation. "Je ne peux pas comprendre pleinement maintenant, car je ne connais pas les détails et les implications", déclare le dirigeant lors de l'entretien, prévu pour être diffusé le dimanche. Il reconnaît qu'il y a une campagne électorale aux États-Unis, et "les messages de campagne sont des messages de campagne", poursuit-il. "Parfois, ils ne sont pas réalistes." Cependant, Zelensky mentionne également qu'il a conversé avec Trump deux mois auparavant. During this telephone call, Trump assured him of support for Ukraine, Zelensky notes. It was a positive conversation.

07:27 ISW : la Russie a besoin de renforts supplémentaires à Kursk pour déloger les UkrainiensLa Russie persiste dans ses contre-attaques dans la région de Kursk, mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ne voit pas d'opération d'envergure pour déloger les Ukrainiens de Kursk. L'ISW, basé à Washington, écrit que, pour l'instant, les autorités russes dépendent principalement de conscrits mal formés et équipés, accompagnés de petites unités de l'armée régulière russe et d'autres corps de sécurité dans la région frontalière. Dans une évaluation, le think tank rapporte : "Une contre-offensive russe pour récupérer le territoire conquis par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement plus de personnel et de ressources que ce que la Russie a déjà déployé dans cette région - en particulier si la majorité des unités déjà déployées manquent d'expérience sur le champ de bataille."

06:49 L'Ukraine bombardée par des attaques de drones toute la nuitSelon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé des attaques de drones Shahed contre l'Ukraine toute la nuit. L'armée russe a lancé plusieurs formations de drones d'attaque, comme l'a clarifié l'armée de l'air ukrainienne. Des alarmes aériennes ont été déclenchées dans presque toutes les régions du pays. Par exemple, dans la région d'Odessa. La marine affirme avoir abattu neuf drones là-bas. Des explosions ont été rapportées à Odessa, selon le maire. Aucun décès n'a été rapporté pour l'instant.

06:13 Mützenich Propose une Coalition Globale pour l'Initiative de PaixLe chef du groupe parlementaire SPD allemand, Rolf Mützenich, suggère de créer une coalition mondiale pour lancer des pourparlers de paix dans le conflit ukrainien. Il exprime son point de vue au "Rheinische Post", affirmant : "Il est grand temps pour les alliés occidentaux de mettre en place une coalition pour initier le processus." Mützenich suggère que le chancelier Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky sont d'accord sur la nécessité d'intensifier les efforts de négociation de la paix, la Russie étant également un participant potentiel au prochain sommet de la paix. Mützenich indique des membres probables tels que la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil, en raison de leur croyance croissante que l'agression russe en Ukraine pourrait devenir un fardeau. Par conséquent, il estime qu'une coalition mondiale pourrait potentiellement produire des résultats prometteurs et jouer un rôle essentiel d'intermédiaire.

05:41 Source : L'UE Discute d'une Nouvelle Stratégie pour l'Extension des SanctionsSelon des sources proches du dossier, les officiels de l'UE examinent trois méthodes potentielles pour prolonger les sanctions contre la Russie. Cette discussion a suivi la gelée des actifs critiques de la Banque centrale russe. Ces actifs, gelés en raison de l'invasion russe de l'Ukraine, sont essentiels pour obtenir un paquet d'aide financière de 50 milliards de dollars des pays du G7 pour l'Ukraine.

03:40 Klitschko Confirme l'Impact de Débris de Drone sur un Bâtiment de KyivLe maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté via Telegram que des débris de drone ont touché un bâtiment dans le district d'Obolon, au nord de la zone centrale de Kyiv. Il a confirmé que les services de secours étaient en route sur les lieux. Plus tôt, Klitschko avait annoncé que les unités de défense aérienne étaient actives dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un S'engage à Renforcer les Relations avec ShoiguLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis de renforcer la coopération avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Selon l'agence de presse officielle KCNA, Shoigu et Kim ont échangé des vues approfondies lors de la visite de Shoigu à Pyongyang, aboutissant à un accord satisfaisant pour assurer des intérêts de sécurité communs. Shoigu, qui occupait previously le poste de ministre de la Défense russe jusqu'en mai, a initié des relations plus étroites entre la Corée du Nord et la Russie avec sa visite à Pyongyang en juillet de l'année précédente.

23:36 Zelenskyy Présentera son "Plan de Victoire" à Biden en SeptembreLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé des plans pour une rencontre avec le président américain Joe Biden en septembre, déclarant : "Je présenterai le plan directeur pour la victoire." Il a expliqué que la stratégie comprend un système de décisions interconnectées conçu pour doter l'Ukraine de la puissance militaire nécessaire pour orienter la guerre vers la paix. "Les guerres peuvent être conclues de manière juste soit en expulsant l'armée d'occupation par la force, soit par la diplomatie", a clarifié Zelenskyy. Cela garantirait l'indépendance réelle du pays. Cependant, la capacité de Kyiv à assumer une position forte dépend du soutien des États-Unis.

22:59 Les Russes Adjustent leur Focus d'Attaque vers le SudSelon les rapports militaires ukrainiens, les combats intenses se poursuivent à l'est du pays. Le quartier général de Kyiv a enregistré 115 accrochages dans leur rapport de situation quotidien. Ils ont noté l'activité la plus importante dans la direction de Kurachove, ainsi que l'activité russe continue dans les zones de Lyman et de Pokrovsk. Les Russes peinent à réaliser des gains territoriaux significatifs à Pokrovsk mais ont dévié leur axe d'attaque vers le sud, dans le but de capturer la ville minière de Hirnyk près de Kurachove.

22:18 Zelensky Répare qu'il a Obtenu le Soulagement Désiré dans la Région de KharkivSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'avancée ukrainienne dans la région russe de Kursk a abouti au résultat souhaité. Il a rapporté que l'ennemi avait été arrêté dans la région de Kharkiv, tandis que l'avancée russe dans le Donetsk a ralenti. Il a également mentionné que la Russie n'avait réalisé aucun succès significatifs dans sa contre-attaque dans la région de Kursk.

21:46 Zelensky Critique les Alliés pour leur Manque d'Action dans la Protection de l'UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l'Occident d'être "effrayé" lorsqu'il discute de l'aide à l'Ukraine pour contrer les missiles russes. "Si plusieurs pays gèrent collectivement les menaces de missiles et de drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de décision équivalente pour l'interception des missiles et des drones russes dans le ciel ukrainien ?" a-t-il questionné lors d'une conférence à Kyiv. "L'absence de réponse définitive, alors que les missiles et les drones ciblent manifestement les territoires voisins, est indigne du monde démocratique", a affirmé Zelensky.

21:30 L'Ukraine Affirme l'Utilisation de Plus de 8000 Drones Iraniens par la RussieLe gouvernement ukrainien affirme que la Russie a lancé 8060 drones iraniens Shahed en Ukraine depuis le début du conflit. Aucun communiqué officiel n'était disponible à ce jour de la part de l'Iran ou de la Russie. L'Ukraine a initialement accusé le gouvernement iranien de fournir ces drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

20:43 Pas de feu vert pour les armes de longue portée pour l'Ukraine par les États-Unis pour l'instant

En plein cœur de Washington D.C., une réunion se tient entre le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et le président américain, Joe Biden. L'atmosphère est tendue alors que l'on attend avec impatience d'éventuelles mises à jour concernant l'autorisation d'utiliser des armes de longue portée en Ukraine. Selon des sources proches de The Guardian, le Royaume-Uni a donné son feu vert à l'Ukraine pour utiliser des missiles Storm Shadow. Cependant, il semble que ce sujet ne sera pas abordé lors de cette rencontre entre les deux alliés. "Je ne m'attends pas à des déclarations aujourd'hui concernant le déploiement d'armes de longue portée sur le territoire russe, et certainement pas de la part des États-Unis", déclare John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale. Il confirme qu'ils sont toujours en pourparlers avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés concernant le type de ressources qui seront envoyées en Ukraine. Il évite également de donner une réponse directe concernant d'éventuels changements de politiques gouvernementales. "Je ne vais pas m'engager dans des spéculations sur les déclarations potentielles que nous pourrions ou non faire à un moment donné."

L'armée ukrainienne a besoin de renforts et de ressources supplémentaires pour contrer efficacement l'avancée russe dans la région de Kursk, surtout si elle doit compter sur des troupes moins expérimentées.

Dans le but d'améliorer les capacités de défense de l'Ukraine, les États-Unis ont accepté de vendre 32 avions de chasse F-35 de pointe à la Roumanie, un allié de l'OTAN frontalier de l'Ukraine.

