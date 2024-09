À 15h40, la participation dépasse les records précédents

En Thuringe, à 14h00, environ 44,4% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Cela représente une augmentation de plus de deux points par rapport aux élections de 2017. Cela suggère un taux de participation élevé, les électeurs absents n'étant pas encore pris en compte, selon le commissaire électoral de l'État. En Saxe, le taux de participation était de 35,4% à midi, légèrement supérieur à celui de 2019, mais le commissaire électoral anticipe un plus grand nombre d'électeurs absents qu'en 2019.

15h13 "Kretschmer pense que les partis de la coalition entreront encore au Parlement régional"

14h40 Les principales préoccupations et questions pour la Saxe et la Thuringe

Un tiers environ des résidents de Saxe et de Thuringe, soit environ 33%, déclarent avoir l'intention de voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. L'enquête révèle les raisons sous-jacentes de ce choix, mettant en évidence les principales préoccupations et difficultés. La migration n'en est qu'une parmi d'autres.

14h13 Höcke ne s'attarde pas au bureau de vote

En Thuringe, le candidat AfD en tête de liste, Björn Höcke, a voté vers midi. Il n'a pas passé beaucoup de temps au bureau de vote de Bornhagen et a refusé de parler aux journalistes sur place. Auparavant, il avait toujours perdu face au candidat de la CDU dans sa circonscription électorale d'Eichsfeld. Cependant, il a décidé de se présenter dans la circonscription de Greiz. Malheureusement, il est également battu dans cette circonscription par la CDU.

13h50 Le taux de participation des électeurs en Thuringe similaire à celui de 2019 à midi

À midi, le taux de participation des électeurs en Thuringe est similaire à celui des élections parlementaires précédentes. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32% des électeurs ont voté dans les bureaux de vote. Les électeurs absents ne sont pas inclus dans ces chiffres. En 2019, le taux de participation était de 31,2% à cette heure. Il semble y avoir plus d'intérêt pour les élections régionales que pour les élections européennes et locales plus tôt cette année. En juin, le taux de participation était de 24,3% à la même heure.

13h29 Un taux de participation élevé est anticipated en Saxe

À midi, environ 25,8% des électeurs en Saxe ont voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. Cela est légèrement inférieur au chiffre rapporté à la même heure lors des élections régionales de 2019, qui était de 26,2%. Les électeurs absents ne sont pas encore inclus dans les chiffres provisoires. L'Office électoral de l'État prévoit que 24,6% des électeurs voteront par correspondance, soit environ deux fois plus que lors des élections de 2019 (16,9%). L'Office électoral de l'État signale que les élections se déroulent jusqu'à présent sans problèmes connus.

13h11 von Lucke: Le résultat des élections pourrait compliquer la coalition de Berlin

Les résultats des élections en Saxe et en Thuringe n'ont pas encore été annoncés. Si le SPD ne remporte pas de siège au Parlement régional, cela représenterait un changement important, selon le politologue Albrecht von Lucke dans une interview de ntv. Il discute des élections et de leurs implications potentielles.

12h44 La police enquête sur une menace à un bureau de vote

Suite à un incident dans un bureau de vote de Gera, la police a enregistré une menace. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote le matin, selon un porte-parole de la police. Le responsable du bureau de vote lui a demandé de retirer son T-shirt car la publicité pour les partis n'était pas autorisée à l'intérieur du bureau de vote. Bien qu'il ait obtempéré, il a menacé de revenir plus tard car il n'était pas satisfait de la manière dont il avait été traité en sortant du bureau de vote. La police a alors enregistré un rapport et a averti l'homme. En outre, la police d'Erfurt enquête sur certains graffitis politiques ("Höcke est un nazi") à proximité des bureaux de vote en tant que dommages potentiels criminels.

12h15 Correctiv met en garde contre la circulation d'informations fausses

Le réseau de recherche Correctiv met en garde contre la réapparition d'un rapport faux. Il prétend que signer le bulletin de vote protège contre la fraude électorale. Cependant, l'Office fédéral des élections a confirmé à Correctiv que le bulletin de vote ne doit pas être signé. "La signature du bulletin de vote par l'électeur met en danger le secret du vote, rendant le bulletin de vote entier invalide", déclare le communiqué.

11h51 Voigt souhaite "des coalitions majoritaires stables"

Le candidat de la CDU en tête de liste en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Il a exprimé sa gratitude envers de nombreuses personnes qui "ont voté différemment" par le passé, mais qui ont maintenant choisi "la force forte au centre civil", en référence à l'union de Thuringe. Il a également exprimé son espoir de "coalitions majoritaires stables" pour permettre à l'État de reprendre son essor.

11h25 Sonneberg connaît une augmentation des attaques d'extrême droite

Sonneberg est le premier district à être gouverné par un politique de l'AfD. Depuis lors, les personnes engagées ont signalé avoir été menacées de manière extensive, ce qui a conduit de nombreuses personnes à démissionner de leurs postes. Le nombre d'attaques d'extrême droite a également augmenté de cinq fois en un an. Les experts attribuent cette augmentation à la présence de l'administrateur de district de l'AfD.

10h30 Ramelow: Wagenknecht "n'est pas dans la course"

Pour le gouverneur de Thuringe Bodo Ramelow, le jour des élections est "une fête de la démocratie" - même s'il y a une possibilité qu'il ne soit pas réélu. Dans une interview de ntv, le politique du parti de gauche discute de pourquoi il ne soutient pas un gouvernement minoritaire et a des doutes sur les capacités de BSW.

09:59 "Un malaise face à cette histoire" - Historien mécontent de la date des électionsL'historien Peter Oliver Loew critique la date des élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui coïncident avec le 85ème anniversaire de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. "Quiconque a trouvé judicieux de tenir des élections le 1er septembre avait un malaise face à l'histoire", a déclaré le directeur de l'Institut allemand-polonais à Redaktionsnetz Deutschland (RND). En référence à l'AfD, classée comme "solidement extrémiste de droite" par les services de renseignement intérieurs des deux États, Loew a déclaré : "Cela pourrait conduire à des associations historiques malheureuses si à Dresde et Erfurt, un parti dont les liens avec l'époque nazie ne sont pas clairs, gagnait également."

09:30 "Élection critique" : tous les chiffres pour l'élection en SaxeEnviron 3,3 millions d'électeurs en Saxe ont le pouvoir de décider aujourd'hui qui dirigera la future orientation politique de la Saxe dans le parlement de Dresde. Le CDU pourrait perdre sa position de force la plus forte dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le gouverneur de Saxe, Michael Kretschmer, sort fort, qualifiant cela d'"élection critique". "Tout est en jeu ici."

09:05 Kretschmer accuse le gouvernement de la "feu verte" d'une "activité frénétique avant l'élection"C'est jour d'élection en Saxe, et la question est : Kretschmer poursuivra-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview à ntv, il aborde sa position sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la "feu verte" et la guerre en Ukraine.

08:46 Tous les chiffres pour l'élection en ThuringeLe jour du jugement est arrivé : en Allemagne centrale, il s'agit de savoir qui dirigera le gouvernement des environs de 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années. L'AfD, dirigée par le candidat principal Björn Höcke, pourrait devenir la force la plus forte en Thuringe ?

08:24 Comment l'AfD pourrait perturber la démocratieLes sondages suggèrent : l'AfD devrait considérablement étendre son influence dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela représente une menace pour les institutions démocratiques, comme l'a souligné un groupe de recherche. Depuis que l'État de droit n'est peut-être pas aussi robuste que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en SaxeDes nouveaux parlements régionaux sont élus aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD est clairement en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU du gouverneur Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Des prévisions préliminaires sont attendues avec la fermeture des bureaux de vote à 18h. Les élections dans les deux États d'Allemagne de l'Est servent de baromètre pour la coalition de la "feu verte" à Berlin.

Pour le gouvernement actuel de la Thuringe, la coalition rouge-rouge-verte du gouverneur Bodo Ramelow (La Gauche), il n'y a pas de majorité selon les sondages. Une coalition avec le CDU, l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD est une possibilité après l'élection. En Saxe, il est incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts aura encore une majorité. Kretschmer est ouvert à une alliance avec la BSW. La Gauche court le risque d'être exclue du parlement en Saxe. Le même sort pourrait échoir aux Verts et au FDP en Thuringe.

