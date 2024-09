À 15h40, la gloire frappe à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, alors que des bombes guidées causent des morts.

16:15 Bombes Guidées Russes Frappent des Zones Civiles à Kharkiv

Plusieurs bombes guidées russes ont touché des quartiers résidentiels dans la métropole ukrainienne de l'est, Kharkiv, causant des pertes civiles. "Le bilan s'élève maintenant à trois", a écrit le gouverneur Oleh Synyehubov sur Telegram. Plus d'une douzaine de personnes ont été blessées. Des rapports font état d'une bombe guidée ayant directement touché un immeuble résidentiel de grande hauteur. Le maire Ihor Terechov avait précédemment écrit sur Telegram au sujet de frappes de bombes dans quatre districts de la ville et de deux immeubles résidentiels endommagés.

15:15 L'Armée Allemande Mène des Exercices de Défense dans le Port de Hambourg

De jeudi à samedi, l'armée allemande mènera un grand exercice de défense dans le port de Hambourg sous le titre de "Red Storm Alpha". Le Landeskommando Hamburg gérera une partie du port à l'aide de forces de défense territoriale, notamment en établissant un point de contrôle, comme l'a annoncé l'armée. L'objectif de l'exercice est de protéger l'infrastructure de défense essentielle, de maintenir la même conscience à tous les niveaux et de communiquer rapidement et en toute sécurité avec tous les participants à l'exercice. La circulation civile ne fera pas partie de l'exercice et ne devrait pas être perturbée. Suite à l'atteinte par la Russie du droit international dans son attaque contre l'Ukraine, une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années est concevable, selon une déclaration. L'OTAN prévoit de la contrer conjointement, ce qui nécessite le déploiement immédiat de troupes alliées d'ouest en est. "L'Allemagne, en raison de sa situation stratégique, a le rôle de plaque tournante. Par conséquent, l'organisation des transports militaires par rail, route ou air, l'approvisionnement en nourriture, lits ou carburant, ou la sécurisation de colonnes entières de véhicules doit être pratiquée pour avoir un effet de dissuasion crédible", poursuit la déclaration.

14:30 Zelensky Exhorte les Entreprises Américaines à Investir dans le Secteur Énergétique de l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les dirigeants d'entreprise américains à investir dans le secteur énergétique endommagé de l'Ukraine pendant sa visite aux États-Unis. "L'accent a été mis sur la préparation du système énergétique ukrainien pour l'hiver", a écrit le chef de l'État sur les réseaux sociaux. Le pays craint un autre hiver de coupures de courant en raison des dommages causés par la guerre russe. Zelensky a proposé des incitations spéciales. "C'est notre proposition. C'est l'un des points de notre plan de victoire", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée. La réunion à New York a été fréquentée par des représentants de sociétés d'énergie, de finance et d'assurance, ainsi que par la directrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Samantha Power.

13:55 Analyste Militaire Considère l'Offensive Ukrainienne à Kursk comme un Succès

Il y a un désaccord parmi les analystes quant à savoir si l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk est un triomphe ou un revers pour Kyiv. L'analyste militaire Nico Lange la considère comme un triomphe et a écrit sur X : "Alors que Zelensky est à New York pour discuter du plan de paix ukrainien, il faudrait l'imaginer en train de le faire sans l'offensive de Kursk. Cela suffit à montrer la valeur et le succès de l'offensive de Kursk."

13:17 Kyiv : "Plan de Victoire" Comprend une Invitation de l'OTAN

Une invitation de l'OTAN pour l'Ukraine fait partie du "Plan de Victoire" du président Volodymyr Zelensky pour Kyiv. Les alliés du pays doivent étendre cette invitation, sans tenir compte des menaces d'escalade de Moscou, selon Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky, comme rapporté lors d'une apparition à New York. Le plan comprend des éléments militaires et diplomatiques. La Russie a envahi l'Ukraine en partie en raison de son aspiration à rejoindre l'OTAN.

12:42 Après les Accents de Paix de Zelensky : la Russie S'en Tient à Ses Objectifs de Guerre

Despite Kyiv's efforts to negotiate, Moscow remains committed to its war goals in Ukraine. "Once these objectives are realized in one way or another, the special military operation will be concluded," says Kremlin spokesman Dmitry Peskov. He reacted to statements by Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who said during his U.S. trip that an end to the war is closer than many think. Zelensky presented his "Victory Plan" in the U.S., aiming to exert pressure on Moscow into negotiations. Russia's war goals include controlling the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, preventing Ukraine's NATO membership, and formerly, the removal of the government in Kyiv. Many experts believe Russia's true objective is dominion over the entire Ukraine.

11:59 Situation à Vuhledar S'aggrave - Les Troops Russes Peut Employer une Tacticte Déloyale

La situation à Vuhledar s'est aggravée et empire, selon Deepstate, un canal lié à l'armée ukrainienne. "Les Russes tentent d'encercler le village tout en le réduisant en ruines à l'aide d'artillerie et d'autres armes." Deepstate signale qu'il n'y a pas encore d'invasion de troupes russes. "Tenir jusqu'au bout signifie placer les ruines au-dessus du coût de notre armée, ce qui est inacceptable. Nous aurions dû réfléchir aux conséquences de demain plus tôt, mais maintenant il est trop tard. Les soldats de la 72e Brigade ne se rendent pas et continuent malgré tout." Selon le média européen de l'Est Nexta, la Russie utilise à nouveau la tactique de la "terre brûlée" en bombardant lourdement Vuhledar depuis l'air :

11:15 Images Satellite à Hautes Résolutions Montre des Dommages Importants dans les Dépôts de Munitions Russes

L'Ukraine a récemment exécuté plusieurs attaques impressionnantes contre des dépôts de munitions, causant des dommages importants aux roquettes, obus d'artillerie et autres matériaux russes. Des images satellite à haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des dernières attaques à Oktyabrsky et Toropez:

10:46 Attaques catastrophiques sur Saporishshya : un mort, plusieurs blessés, dommages importantsLa ville ukrainienne de Saporishshya a enregistré un mort et six blessés suite aux agressions russes dans le sud-est, selon les autorités. La ville a subi des "bombardements aériens importants" aux alentours de 22h46 lundi, selon les services d'urgence. Selon le gouverneur régional, Ivan Fedorov, via Telegram, ces pertes incluent une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans, ainsi qu'un homme non identifié. De plus, une installation infrastructurelle et plusieurs bâtiments résidentiels ont été ravagés par les flammes. Un employé de la ville a rapporté que 74 blocs d'appartements et 24 maisons privées ont été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 L'équipage du navire de guerre russe en difficulté : "L'amiral Koutsenko" peu probable qu'il navigue à nouveauL'équipage russe du porte-avions "Admiral Koutsenko" est apparemment déployé sur le front, selon Forbes. Le navire a apparemment connu de nombreux dysfonctionnements, comme l'a mentionné le journaliste de ntv Rainer Munz de Moscou. Le déplacement de son équipage pourrait être un autre signe des difficultés financières de la Russie.

09:27 Place forte de la résistance : Wouhledar menacée ? Les troupes russes affirment leur entréeDes rapports font état de l'établissement d'une tête de pont des troupes russes dans la ville orientale ukrainienne de Wouhledar, selon les médias d'État et les blogueurs en ligne. "Les troupes russes ont pénétré à Wouhledar - l'attaque a commencé", a écrit Yan Podolyaka, un blogueur de la guerre partisan pour la Russie, né en Ukraine. D'autres blogueurs de la guerre pro-russes ont confirmé l'attaque. Les médias d'État ont révélé que Wouhledar, située dans la région de Donetsk, est encerclée, et que des combats ont lieu à l'est de la ville. Le colonel Reisner de ntv.de a également suggéré que les forces russes approchent de Wouhledar depuis plusieurs directions, s'assemblant comme une paire de ciseaux, ce qui rend peu probable que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules de combat, puisse défendre la région.

08:59 Attaques aériennes nocturnes : la Russie abat des drones ukrainiensLa Russie a affirmé avoir intercepté avec succès 13 drones ukrainiens pendant la nuit, selon les rapports officiels. Six ont été abattus dans les régions de Belgorod et de Kursk, tandis qu'un a été abattu dans la région de Bryansk, selon l'agence de presse TASS, citant le ministère de la Défense russe. D'un autre côté, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 81 drones et 4 missiles contre l'Ukraine pendant la même période. Sur ces 81 drones, 79 ont été abattus ou contraints de s'écraser, sans rapport immédiat de pertes humaines ou de dommages.

08:17 La franchise du Danemark sur les attaques à longue portée contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen a exhorté ses alliés à approuver l'utilisation d'armes à longue portée contre la Russie. Selon Frederiksen, "La discussion sur les lignes rouges est terminée", a-t-elle déclaré à Bloomberg. "La ligne rouge la plus importante a été franchie. C'était quand la Russie a envahi l'Ukraine." Frederiksen a déclaré qu'elle ne permettrait jamais à la Russie de décider de ce qui est approprié pour l'OTAN, l'Europe ou l'Ukraine.

07:38 Soldats russes : Enterrés sur le champ de bataille, signalés disparus pour économiser les coûtsSelon une fuite de l'intelligence militaire ukrainienne, les soldats russes tombés au combat seraient enterrés sur le champ de bataille et signalés disparus pour minimiser les dépenses des familles. "Ils tirent, les combats continuent, il fait chaud, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre sur place, puis on les signale disparus. Et s'ils sont portés disparus, la famille ne touche pas de paiement. Compris ?" a expliqué un homme à son interlocuteur de téléphone portable, un citoyen de la région russe de Belgorod, dans une communication rapportée par le Kyiv Independent. Selon l'intelligence, la compensation pour chaque soldat tombé se situe entre 67 500 et 116 000 dollars.

06:59 Les déclarations russes n'apportent aucun espoir de résolution du conflitAlors que le président ukrainien Zelenskyy promeut son "plan de victoire" aux États-Unis, il n'y a aucun signe que la Russie soit disposée à négocier une fin au conflit. "Le Kremlin reste ferme dans son refus de considérer toute solution de paix qui ne comprendrait pas la soumission complète du gouvernement ukrainien et l'anéantissement de l'État ukrainien", indique l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Récemment, des officiels russes de haut rang ont exprimé leur opposition à la participation à des conférences de paix à venir, tandis que le porte-parole du Kremlin, Peskov, a réaffirmé l'intransigeance de la Russie à négocier tant que le gouvernement ukrainien ne se rend pas inconditionnellement, considérant l'OTAN et l'Occident comme un "adversaire commun". "L'ISW conclut que le Kremlin n'a pas l'intention de chercher une résolution pacifique et sincère avec l'Ukraine, préférant plutôt recourir à des tactiques coercitives pour contraindre l'Ukraine à des compromis sur des questions de souveraineté et d'intégrité territoriale."

06:27 Zelenskyy : des mesures rapides pourraient accélérer la fin de l'agression russeLe président ukrainien Zelenskyy estime que des actions décisives de l'administration américaine pourraient accélérer la fin de l'agression russe contre l'Ukraine, estimant que le point culminant interviendra en 2023. "Vers la fin de cette année, nous avons une véritable opportunité de renforcer la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis", a-t-il déclaré sur son canal Telegram juste après avoir rencontré une délégation du Congrès américain. Actuellement, Zelenskyy se rend aux États-Unis pour les réunions de l'Assemblée générale de l'ONU et pour présenter son "plan de victoire" à l'administration américaine.

05:44 Adolescents Brûlent un Hlicoptère Mi-8 sur une Base Aérienne d'OmskDeux adolescents ont brûlé un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne russe à Omsk le week-end dernier en utilisant une bombe artisanale, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont avoué avoir été corrompus avec une somme de 20 000 dollars via Telegram pour mener l'attaque. L'hélicoptère aurait subi des dommages importants, selon les médias russes. Cet incident suit un incident similaire du 11 septembre, lorsque deux garçons ont brûlé un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Nojabrsk dans la région de Tyumen. Des actes de sabotage, y compris des déraillements de trains, se produisent fréquemment dans divers régions de Russie. En janvier, les services de renseignement militaire ukrainiens (HUR) ont affirmé que certaines des voies ferrées russes avaient été attaquées par des adversaires non identifiés soutenus par le régime de Poutine.

04:44 Le G7 va discuter de la fourniture de missiles de longue portée à KyivLes ministres des Affaires étrangères des pays du G7 vont discuter de la possibilité de fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine, qui pourraient potentiellement atteindre le territoire russe, lundi. Cela a été annoncé par le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Il est également connu que la Russie reçoit de nouvelles armes, y compris des missiles iraniens, malgré les dénégations répétées de Téhéran.

03:50 Zelensky : "La paix est plus proche que nous le pensons"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son optimisme quant à la fin rapide de la guerre avec la Russie. "Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous le pensons", déclare-t-il dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC News. La fin de la guerre semble imminente. Dans cette interview, il appelle les États-Unis et ses autres partenaires à continuer de soutenir l'Ukraine.

02:50 Des victimes après des attaques russes à SaporizhzhiaLes forces russes ont mené une nouvelle série d'attaques sur la ville ukrainienne du sud-est de Saporizhzhia mardi soir. Un mort et cinq blessés, dont une fille de 13 ans, ont été signalés, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov et un responsable cité par la télévision publique Suspilne. Au moins 23 personnes ont été blessées lors des attaques précédentes sur la ville ce jour-là et la nuit précédente. Selon Fedorov, deux maisons ont été détruites lors de la dernière attaque, bien qu'il ne soit pas clair quel type d'arme a été utilisé. Les forces russes ont également ciblé les infrastructures de la ville, entraînant un incendie rapidement maîtrisé par les services d'urgence, sans faire de blessés.

01:29 L'armée ukrainienne sous pression à PokrovskL'armée ukrainienne fait face à une pression croissante dans l'est de l'Ukraine, selon son rapport de situation du soir. "La situation à Pokrovsk et à Kurachove reste tendue", indique le quartier général de Kyiv. Sur les 125 attaques russes le long du front, plus de la moitié ont eu lieu dans ce secteur. "L'effort principal de l'ennemi a été concentré sur Pokrovsk", ajoute le commandement militaire ukrainien. Bien que les observateurs indépendants créditent les Ukrainiens d'avoir ralenti l'avancée russe sur la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, la situation reste dangereuse pour les défenseurs près de la ville du sud de Kurachove. Les avancées des forces russes près de la ville minière de Hirnyk représentent une menace pour encercler plusieurs unités là-bas. Une encerclement similaire est également suggérée plus au sud près de la ville de Vuhledar, où les Russes n'ont pas réussi à capturer la ville Despite repeated frontal assaults.

00:28 Un citoyen américain condamné en Russie pour tentative d'enlèvement d'enfantUn citoyen américain a été condamné à six ans de prison en Russie pour avoir prétendument tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère. Un tribunal de l'enclave de Kaliningrad a condamné l'homme pour "tentative d'enlèvement" et a ordonné son incarcération dans un camp de travail. Selon le verdict, l'Américain a tenté de quitter le pays avec son fils de quatre ans en juillet 2023. "Sans obtenir le consentement de la mère, il a tenté d'emmener l'enfant à l'étranger", a expliqué le tribunal sur Telegram. Il aurait tenté de franchir la frontière avec la Pologne par une zone forestière avec l'enfant avant d'être arrêté par les gardes-frontières. Les relations entre les États-Unis et la Russie restent tendues en raison du conflit en Ukraine.

23:14 La Russie signale des morts après une attaque à BelgorodTrois personnes sont décédées lors d'une attaque contre un village russe près de la frontière ukrainienne, selon les autorités locales. Le village d'Archangelskoe, à cinq kilomètres de la frontière, a été "attaqué par l'armée ukrainienne" lundi, selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Deux adultes et un adolescent ont perdu la vie, et deux autres ont été blessés, dont un enfant.

22:13 Zelensky remercie Scholz pour le soutien allemand après la rencontre à New YorkAprès avoir rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Allemagne. "Nous sommes deeply grateful to Germany for its support", a-t-il déclaré sur X. "Ensemble, nous avons sauvé des milliers de vies, et nous pouvons certainement faire plus pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen." Scholz, however, a réaffirmé la position du gouvernement allemand de ne pas fournir d'armes avancées à l'Ukraine.

21:35 Forbes : À mesure que le porte-avions russe unique s'essouffle, son équipage est déployé en UkraineLa Russie ne peut se vanter que d'un seul porte-avions, l'"Amiral Koutznetsov", qui est connu pour ses nombreuses pannes depuis son lancement dans les années 1980, malgré un nombre limité de sorties opérationnelles. Selon Forbes, les membres du squadron de l'Amiral Koutznetsov, forte de 15 000 personnes, sont déployés en Ukraine, non à bord de leur porte-avions, mais en tant que composante de leur propre bataillon. Cette stratégie est l'une des tactiques que la Russie utilise pour remplir ses besoins mensuels en recrues, que Forbes estime à environ 30 000 nouveaux combattants par mois. Dans le même temps, l'Amiral Koutznetsov se détériore et devient progressivement une présence permanente au large de Mourmansk, où il est stationné depuis quelque temps.

