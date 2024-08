À 15h36, les représentants ukrainiens se rencontrent avec des conseillers des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, pour discuter de la production d'armes.

14:56 Moscou: Cache le Conflit sous des Activités SocialesLe conflit entre l'Ukraine et la Russie se poursuit avec vigueur sur les fronts de bataille. Cependant, les habitants de Moscou sont pour la plupart inconscients des frappes de drones persistantes, des installations pétrolières en feu et des pertes civiles. Le correspondant de ntv Rainer Munz illustre les tentatives de la ville pour camoufler la guerre.

14:25 Ukraine: Cinq Morts suite à une Attaque Russe à Chasiv YarAu moins cinq civils ont perdu la vie dans la ville de Chasiv Yar, située sur les lignes de front dans la région de Donetsk, en raison d'une attaque russe, selon le gouverneur de la région de Donetsk Vadym Lysychenko sur Telegram. Les victimes étaient des hommes âgés de 24 à 38 ans. L'incident s'est produit tôt le matin, alors que des obus ont visé une résidence privée et un immeuble résidentiel.

13:53 Kharkiv Rend Hommage aux Victimes suite à une Attaque RusseSuite à une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv vendredi soir, les proches et les endeuillés rendent hommage aux victimes. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv Oleh Synegubov, sept personnes ont été tuées et 97 personnes, dont plus de 20 mineurs, ont été blessées. La plus jeune victime est âgée de dix mois. L'une des personnes décédées est identifiée comme étant Veronika Kozhushko, artiste ukrainienne de 18 ans. Le célèbre artiste ukrainien Serhiy Zhadan exprime ses sentiments sur sa mort via Facebook : "Les Russes continuent d'anéantir notre avenir, et il n'y a pas de pardon pour cela."

13:28 Le Ministre de la Défense Ukrainien Exprime ses Regrets suite au Renvoi du Chef de l'Aviation"Probablement, je dirais que c'est une rotation, mais c'est dommage", a déclaré le ministre de la Défense ukrainien Rustem Ummerov à CNN lorsqu'on lui a demandé si le renvoi était lié à la perte d'un avion de combat. Il a réitéré que ces deux questions étaient distinctes. Ummerov a souligné que l'enquête sur la cause était toujours en cours. "Je ne veux pas spéculer."

13:03 La Première Ministre Danoise: la Victoire de l'Ukraine sur la Russie dans la Guerre est ImpérativeSelon "European Truth", la Première Ministre du Danemark, Mette Frederiksen, a déclaré lors de la conférence GLOBSEC à Prague que l'Ukraine devait sortir vainqueur de son conflit avec la Russie. Elle a déclaré : "Il n'y a pas d'autre issue que la victoire de l'Ukraine dans cette guerre, car sinon, nous serons également vaincus." Frederiksen souligne l'unanimité au sein de l'Union européenne sur cette question. "L'Europe n'a jamais été aussi unie qu'elle ne l'est maintenant (...). Nous pouvons avoir des débats internes. (...) Mais c'est 26 contre un", a-t-elle déclaré, selon "European Truth", en référence à toute l'Europe contre la Russie.

12:15 La Russie: Revendique le Contrôle sur Kirove dans la Région de DonetskLe ministère de la Défense russe à Moscou déclare que les forces russes ont pris le village de Kirove dans la région ukrainienne de Donetsk à l'est. Les troupes russes ont progressé graduellement sur la ligne de front à l'est depuis quelque temps. Donetsk, ainsi que Luhansk, forme la région industriellement dominante de Donbass. Ces deux régions, ainsi que Zaporizhzhia et Kherson plus au sud en Ukraine, ont déjà été annexées par la Russie en septembre 2022, bien que ses troupes ne contrôlent pas entirely ces régions. L'Ukraine vise à récupérer tous les territoires, y compris la péninsule de Crimée, annexée en 2014 et située plus au sud de Kherson.

11:45 La Russie Réclame des Attaques Ukrainiennes sur BelgorodLes rapports russes indiquent que des forces ukrainiennes ont bombardé la région de Belgorod près de la frontière avec l'Ukraine. Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, signale sur Telegram que des vies ont été perdues et que des individus ont été blessés. Lors d'une frappe aérienne le soir sur la ville de Belgorod, trois personnes ont été tuées et plus de 30 personnes, dont trois enfants, ont été blessées. Gladkov signale que plus d'une douzaine de bâtiments résidentiels et 47 véhicules ont été endommagés.

10:49 L'Ukraine: 24 sur 52 Avions Russes AbattusLe militaire ukrainien signale avoir abattu 24 avions russes. Pendant la nuit, les forces russes ont lancé 52 avions contre des cibles en Ukraine. Vingt-cinq régions ont été touchées, avec 25 avions du type iranien Shahed qui se sont écrasés d'eux-mêmes, et trois autres se dirigeant vers la Russie et la Biélorussie. Il n'y a pas de rapports de blessés ou de dommages importants. La cible de l'attaque russe incluait Kyiv, où c'était la quatrième attaque de la semaine. Tous les avions visant Kyiv ont été abattus.

10:16 Publications sur les Réseaux Sociaux Russes: Les Forces Ukrainiennes Endommagent un Pont à Kursk

Des utilisateurs des réseaux sociaux russes ont partagé des vidéos sur des plateformes comme Telegram, affirmant montrer les conséquences d'une attaque ukrainienne contre un convoi militaire russe à l'entrée du village de Svannoe dans la région de Kursk. Radio Free Europe (RFE/RL) a également partagé la vidéo sur Telegram. La vidéo montre apparemment des véhicules militaires détruits et un ponton pont effondré sur la rivière Seym à Kursk.

09:34 Les Autorités Russes Signalent des Tirs Ukrainiens à Shebekino

09:00 L'Ukraine publie des données sur les pertes russes

L'armée ukrainienne a publié de nouveaux chiffres concernant les pertes russes en Ukraine. Elle estime que la Russie a perdu environ 614 950 soldats depuis le 24 février 2022, dont 1 360 au cours des dernières 24 heures. Elle affirme également que huit chars, 42 systèmes d'artillerie et 18 drones ont été détruits pendant cette période. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie aurait perdu au total 8 582 chars, 17 614 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 471 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales suggèrent des pertes plus faibles, mais il s'agit probablement de chiffres minima.

08:35 La Russie : une vidéo suggère une attaque ukrainienne sur Belgorod

Les autorités locales de la ville de Belgorod, située dans le sud-ouest de la Russie, rapportent cinq morts et 46 blessés dans une attaque ukrainienne tardive vendredi soir (voir l'entrée 23:19). Le gouverneur Vyacheslav Gladkov de la région de Belgorod déclare que 37 personnes blessées ont été transportées à l'hôpital, dont sept enfants. Une vidéo, enregistrée depuis le tableau de bord d'une voiture et circulant sur les réseaux sociaux, montrerait prétendument l'attaque. Elle montre une autre voiture touchée alors qu'elle roule, suivie d'une explosion de l'autre côté de la rue quelques secondes plus tard. De telles images et rapports de combats ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante.

07:48 Médias : au moins 66 000 soldats russes tués en Ukraine

Au moins 66 471 soldats russes ont été tués dans la guerre en Ukraine, selon un rapport du média russe indépendant Mediazona. En collaboration avec BBC News Russian, Mediazona a identifié les noms de soldats russes tués en Ukraine grâce à des recherches open source. Ils soulignent que cela ne concerne que ceux dont les noms ont été identifiés grâce à des sources open, et les pertes réelles pourraient être beaucoup plus élevées. L'armée ukrainienne estime que plus de 600 000 soldats russes ont été tués, avec des estimations occidentales similaires.

07:15 L'Ukraine : le bilan s'alourdit à 7 dans l'attaque russe sur Kharkiv

Seven personnes, dont plus de 20 mineurs, ont été tuées et 97 blessées dans une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, selon le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegubow, sur Telegram. Selon les autorités de Kharkiv, un terrain de jeu pour enfants et un bâtiment résidentiel de 12 étages ont été touchés par une bombe D-30 SM-Lenkluftbombe lors de l'attaque russe vendredi. Un incendie s'est déclaré. Synegubow signale que les opérations de lutte contre l'incendie se sont poursuivies jusqu'au samedi matin.

06:27 ISW : la cote de popularité de Poutine chez les Russes en forte baisse

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) signale dans son dernier rapport que la mécontentement envers le gouvernement russe et le président Vladimir Poutine augmente parmi la population russe suite à l'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. Citant un sondage de l'agence de sondage russe Public Opinion Foundation, 28 % des répondants expriment leur mécontentement ou leur mécontentement envers les mesures prises par les autorités russes suite à l'incursion de l'Ukraine. Citant des sondages de l'agence de sondage russe VCIOM, la cote de popularité de Poutine a chuté de 3,5 points de pourcentage à 73,6 %, la plus forte baisse depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. L'ISW suggère que ces sondages indiquent que le Kremlin doit reconnaître que le mécontentement social a augmenté depuis l'incursion de l'Ukraine dans la région de Kursk.

05:40 Combattus pour l'Ukraine : le Venezuela remet deux Colombiens

La Russie aurait arrêté deux Colombiens qui auraient prétendument combattu pour l'Ukraine, selon le service de sécurité russe FSB. Les deux Colombiens, Alexander Ante et José Aron Medina, ont été remis par le Venezuela après avoir été arrêtés par les autorités lors d'une escale à Caracas sur leur chemin de retour en Colombie. Les médias espagnols ont rapporté qu'ils avaient rejoint la Légion internationale à l'été 2023. Ils ont été arrêtés à l'aéroport de Caracas en juillet. Le FSB aurait trouvé des documents prouvant leur implication dans la guerre et des vêtements militaires ukrainiens sur les hommes.

04:47 Pavel : l'avancée russe non liée à l'opération de Kursk

Le président tchèque Petr Pavel pense que l'avancée russe vers Pokrovsk dans l'oblast de Donetsk n'est pas liée à l'opération ukrainienne dans l'oblast de Kursk en Russie. Pavel a déclaré cela lors d'une interview avec Radio Liberté, niant tout lien direct entre l'avancée rapide de Russie sur le front de Pokrovsk et l'opération de l'Ukraine à Kursk. "La direction russe continue de viser l'annexion de tous les quatre oblasts - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk et Kherson - qu'elle considère comme son territoire", a déclaré Pavel, selon "Ukrainska Pravda". Il a également ajouté que la Russie veut accomplir cela dans un délai spécifique, en prenant avantage des conditions météorologiques favorables pour les opérations militaires.

03:47 Stoltenberg: Offensive de Koursk justifiéeLe secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, considère l'avancée de l'Ukraine sur le territoire russe de Koursk comme légitime. Stoltenberg a déclaré cela dans un article pour "Die Welt am Sonntag". Il a souligné le droit de l'Ukraine à se défendre, arguant que cela s'étend au-delà de ses frontières nationales, conformément au droit international. En ce qui concerne les allégations du gouvernement russe concernant une connaissance préalable des attaques ukrainiennes sur le territoire russe, Stoltenberg a clarifié que l'Ukraine n'avait pas consulté l'OTAN au sujet de ses plans pour Koursk, et que l'OTAN n'avait joué aucun rôle dans l'opération. Il s'agit de la première déclaration de Stoltenberg concernant les activités militaires ukrainiennes dans la région frontalière russe.

02:48 L'Ukraine accuse la Russie d'avoir massivement utilisé des armes chimiquesDepuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, plus de 4000 cas d'utilisation d'agents de guerre chimique ont été signalés sur le front, avec plus de 3100 cas identifiés depuis décembre 2023. Les autorités ukrainiennes ont rapporté cette augmentation, comme détaillé par le "Kyiv Independent". Les chiffres indiquent une forte augmentation de l'utilisation d'agents de guerre chimique interdits par rapport aux environ 600 cas documentés en janvier. Selon les statistiques ukrainiennes, le nombre de cas signalés a atteint un pic record de 715 en mai 2024 avant de diminuer progressivement pendant les mois d'été. Aucun données n'est disponible pour août pour le moment.

01:49 La CPI demande l'arrestation de Poutine lors de sa visite en MongolieUn représentant de la Cour pénale internationale (CPI), Fadi el-Abdallah, a déclaré à la BBC que, en tant qu'État partie à la CPI, la Mongolie est tenue d'arrêter le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite prévue en septembre. La visite de Poutine dans un pays membre de la CPI qui a ratified le Statut de Rome signifierait que, conformément à cet accord, il doit être détenu s'il entre sur le territoire mongol. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023, l'inculpant de déportation forcée d'enfants des régions ukrainiennes occupées par la Russie.

00:33 Appel Biden-von der Leyen: Rappel du jour de l'invasion russeLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné l'importance des relations transatlantiques, quel que soit le résultat des élections présidentielles américaines en novembre. Von der Leyen a reçu le prix transatlantique tchèque et slovaque (CSTA) lors de la conférence de sécurité Globsec à Prague. Dans son discours dacceptation, elle a mentionné un appel vidéo avec le président américain Joe Biden le jour de linvasion russe de lUkraine en février 2022. "Nous avons immédiatement convenu de la manière dont notre réponse à la guerre de Poutine devrait apparaître", a déclaré von der Leyen. Elle a réaffirmé que, une fois de plus, l'Europe et l'Amérique se tenaient du côté droit de l'histoire.

23:19 Belgorod : Cinq morts suite à une attaque ukrainienneAu moins cinq personnes ont perdu la vie suite à des attaques ukrainiennes dans la région frontalière russe de Belgorod, selon des rapports russes. Une femme et quatre hommes sont morts sur les lieux, blessés, comme annoncé par le gouverneur Vyacheslav Gladkov sur le service de messagerie Telegram. Trente-sept autres personnes ont également été blessées. Des munitions à cluster ont été lancées sur la ville de Belgorod et ses environs à l'aide de lance-roquettes multiples, selon les déclarations de Gladkov.

22:01 Ukraine : Drones en essaims et missiles abordablesL'Ukraine cherche à impliquer les fabricants d'armes dans le développement de l'IA pour les drones en essaims et les "missiles abordables" afin de contrer les drones kamikazes russes, a déclaré le ministre de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, lors du Forum Globsec à Prague. Tout au long de linvasion russe, à la fois lUkraine et la Russie ont heavily investi dans la technologie des drones, transformant la guerre moderne. Selon Fedorov, les soldats ukrainiens font face à de nombreux défis, notamment léquipement et linfanterie russes, les munitions limitées, les drones kamikazes et les drones de reconnaissance. En réponse, les forces ukrainiennes utilisent des drones de vision en première personne (FPV) à bas coût, des drones de reconnaissance, de petits systèmes de défense aérienne et des drones longue portée produits localement pour cible les cibles russes, a déclaré Fedorov. "Quels autres défis avons-nous besoin de votre aide ? Comment pouvons-nous développer un système de guidage laser efficace, créer une IA pour les drones en essaims, produire des HIMARS ukrainiens et créer des missiles ukrainiens abordables pour neutraliser les Shaheds ?" dit Fedorov.

21:32 L'Ukraine obtient des obus d'artillerie immédiatement nécessairesL'Ukraine obtient l'une des premières collections de projectiles d'artillerie de 155 mm de l'alliance États-Unis-Europe, selon le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavsky, à Bruxelles. Les projectiles d'artillerie de 155 mm sont immédiatement nécessaires sur le champ de bataille. "Le projet d'obus tchèque tient sa parole, et d'ici la fin de l'année, nous fournirons plus de demi-million de projectiles de gros calibre. Environ 100 000 obus ont été expédiés chaque mois

