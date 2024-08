À 15h31, les personnes déplacées ukrainiennes maintiennent leur affirmation d'être des nouveaux arrivants tardifs

16:56 Le ministre de l'Intérieur garantit les droits des réfugiés ukrainiens

Conformément au ministère fédéral de l'Intérieur, les réfugiés ukrainiens conserveront leurs éventuelles revendications en tant que rapatriés tardifs. Cette garantie sera assurée par une réglementation appropriée, selon l'état secrétaire Juliane Seifert du ministère fédéral de l'Intérieur lors de l'événement "Jour de la patrie" de la Fédération des expulsés (BdV) à Berlin. Pour les réfugiés fuyant le pays attaqué par la Russie il y a plus de deux ans, cette réglementation sera appliquée rétroactivement à partir du jour où la guerre a commencé, a déclaré Seifert. Même les personnes qui avaient échoué à obtenir le statut de rapatrié tardif en raison de leur fuite due au conflit pourront maintenant réaffirmer leur demande et relancer leur dossier, à condition de remplir les exigences légales supplémentaires de la loi fédérale sur les expulsés, a mentionné Seifert.

14:56 Zelensky met en garde Putin : l'Ukraine ne deviendra pas une zone grise

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné la liberté de la nation dans son discours à l'occasion du Jour de l'indépendance de l'Ukraine. "Nous ne permettrons pas que le sol soit transformé en une zone grise où le drapeau bleu et jaune (drapeau national de l'Ukraine) continuera de voler légalement", a déclaré Zelensky dans son discours. Les Ukrainiens riposteront contre l'agresseur avec toutes les horreurs, a mis en garde Zelensky. Quiconque cherchant à transformer l'Ukraine en une zone tampon devrait savoir que leur pays ne deviendra pas une "fédération tampon", a-t-il averti, en faisant référence à la contre-offensive dans la région de Kursk et en s'adressant au chef du Kremlin, Vladimir Poutine.

14:28 Attaque russe fait cinq morts dans l'est de l'Ukraine

Au moins cinq civils ont été tués dans une attaque russe dans l'est de l'Ukraine ce matin, selon des rapports officiels. Les secours sont sur les lieux dans la ville de Kostjantyniwka, a annoncé le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filaschkin, sur Telegram. Il a exhorté les habitants à chercher refuge. Kostjantyniwka se trouve près de la ligne de front, où les troupes russes ont gagné du terrain ces derniers mois et ont cible à plusieurs reprises la ville voisine de Pokrovsk, qui sert de importante plate-forme logistique pour les forces ukrainiennes.

14:06 Résidence historique de l'anarchiste ukrainien Nestor Machno détruite dans une attaque à Saporischschja

La résidence historique et la propriété familiale de l'anarchiste ukrainien Nestor Machno à Huljaipole ont été détruites dans une attaque russe dans l'oblast de Saporischschja, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent", citant la police nationale ukrainienne. La maison du célèbre révolutionnaire du XXe siècle avait été transformée en musée. Après l'attaque russe, le bâtiment a été réduit en cendres. Selon la police nationale, l'armée russe a lancé 306 attaques sur neuf localités frontalières dans l'oblast de Saporischschja hier soir, endommageant ou détruisant plusieurs bâtiments et infrastructures. Aucun civil n'a été blessé ou tué.

13:38 115 soldats ukrainiens libérés de la captivité russe

115 soldats ukrainiens ont été libérés de la captivité russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy l'a annoncé via Telegram. "Nous nous souvenons de chacun d'entre eux. Nous cherchons et nous nous efforçons de les ramener tous", a écrit le chef d'État ukrainien. Il a remercié les Émirats arabes unis (EAU) pour avoir mediation de l'échange de prisonniers avec Moscou. Zelenskyy a également partagé des images de prisonniers libérés sur Telegram. Selon son communiqué, ceux-ci comprennent des membres de l'armée ukrainienne, de la Garde nationale, de la Marine et de la Garde-frontière.

13:25 Échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine prévu pour aujourd'hui

Un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine est en cours : 115 prisonniers de chaque côté doivent être échangés aujourd'hui, selon un représentant des Émirats arabes unis (EAU) qui mediation. Il s'agirait du premier tel échange depuis le lancement de l'offensive ukrainienne en Russie ce mois-ci. L'agence de presse russe RIA l'a confirmé, citant le ministère de la Défense russe. Des soldats russes capturés par l'Ukraine pendant son offensive dans la région de Kursk seraient situés sur le territoire biélorusse. Il s'agirait du septième tel échange mediation par les EAU depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Abu Dhabi, partenaire de sécurité rapproché des États-Unis, a maintenu de bonnes relations avec Moscou tout au long de la guerre,

11:38 "Se libérer de l'étreinte de Moscou" : Zelensky signe une loi dissout l'Église orthodoxe pro-Moscou

Le président Volodymyr Zelensky a adopté une loi dissout l'Église orthodoxe ukrainienne alignée sur la Russie lors de la journée de l'indépendance de l'Ukraine. Il a déclaré que cette action renforcerait l'indépendance de l'Ukraine. La législation a été publiée aujourd'hui sur le site du parlement ukrainien. Les parlementaires ont approuvé le projet de loi mardi, qui interdit les organisations religieuses ayant des liens avec Moscou. La Russie a condamné cette initiative. Le projet de loi fixe un délai pour que les entités religieuses se désolidarisent de Moscou. La mise en œuvre de la loi pourrait prendre plusieurs années. Zelensky a déclaré dans son discours : "L'Église orthodoxe ukrainienne se libère aujourd'hui des démons de Moscou."

11:02 Médias : un dépôt de munitions russes prend feu après une attaque de drones

L'Ukraine semble avoir atteint une cible militaire : un dépôt de munitions russes dans la région de Voronezh est en feu suite à des attaques de drones ukrainiens, selon des sources médiatiques. La cible était un entrepôt près de la ville d'Ostrogozhsk, à environ 100 kilomètres au sud de Voronezh, selon la plateforme en ligne indépendante Astra. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle qu'il s'agit d'un dépôt de munitions, le gouverneur Alexander Gusev a déclaré l'état d'urgence dans trois localités en raison de leurs efforts pour contenir les conséquences d'un incendie et l'explosion d'objets explosifs. (Plus de détails à 9h54)

10:26 Zelensky : le conflit "est revenu en Russie"

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le conflit "est revenu en Russie". Avec son invasion de l'Ukraine, la Russie cherchait à "éliminer" l'Ukraine, a déclaré Zelensky dans un message vidéo célébrant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Au lieu de cela, l'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance, a-t-il noté. "Et ce que l'agresseur a introduit sur notre territoire est maintenant revenu à sa source." Selon Zelensky, son message vidéo a été enregistré dans une région frontalière d'où Kyiv a lancé son offensive surprise en Russie. Les troupes ukrainiennes sont entrées dans la région frontalière de Kursk le 6 août.

09:54 La Russie déclare l'état d'urgence dans la région de Voronezh après une attaque de drones nocturne

La Russie a déclaré l'état d'urgence dans une partie de la région de Voronezh frontalière de l'Ukraine suite à une attaque de drones nocturne. Le gouverneur Alexander Gusev l'a annoncé sur Telegram. Gusev a mentionné que les forces russes ont intercepté cinq drones. Les débris ont causé un incendie, qui a ensuite entraîné la détonation d'explosifs. Gusev a souligné qu'aucun bâtiment civil n'a été endommagé, mais que des mesures d'urgence sont devenues nécessaires dans trois localités. Environ 200 personnes ont été évacuées et deux femmes ont été blessées par les explosions, dont une a été hospitalisée.

09:31 Kyiv : 1160 soldats russes "neutralisés" en une seule journée

Les données officielles de Kyiv indiquent des pertes importantes du côté russe : 1160 soldats russes ont été tués ou blessés dans un délai de 24 heures. Selon le ministère de la Défense ukrainien, depuis le début du conflit en février 2022, un total de 606 490 soldats russes ont été "neutralisés". Le ministère signale également la perte de 9 chars supplémentaires (8 542 au total) depuis le début de l'invasion russe. L'Ukraine affirme avoir détruit ou saisi plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment confirmés, car Moscou reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.

08:48 Zelensky : "Nous expulsons graduellement l'armée russe de Kharkiv"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans son discours vidéo du soir que l'armée russe est en train d'être expulsée de la région de Kharkiv. Il a fait cette déclaration après une conversation avec le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrskyi. "Kharkiv est un véritable symbole du peuple et de la vie. Depuis début mai, nos forces de défense ont repoussé les tentatives russes d'avancer sur Kharkiv et de détruire notre ville et toute la région de Kharkiv", a déclaré Zelensky. "Nous expulsons graduellement l'armée russe."

08:10 Les autorités rapportent 10 blessés dans des bombardements russes dans l'oblast de Kherson

Dix personnes ont été blessées hier par des bombardements russes dans l'oblast de Kherson, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, citant Oleksandr Prokudin, chef de l'administration militaire de l'oblast de Kherson.

07:54 Une frappe de roquette russe cible des installations de stockage de grains dans l'oblast de Sumy

Des roquettes russes ont visé plusieurs installations de stockage de grains dans l'oblast ukrainien de Sumy, selon le parquet régional, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform. Hier après-midi, les troupes russes ont lancé des attaques de roquettes contre les infrastructures de stockage de grains, selon le communiqué.

21:29 Zelenskyy presse pour une livraison immédiate d'armesLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a vivement appelé ses alliés internationaux à livrer rapidement les envois d'armes promises. "Sur le champ de bataille, ils se battent avec des munitions et de l'équipement, pas avec des promesses comme 'demain' ou 'bientôt'", a-t-il déclaré dans son adresse vidéo du soir. Selon lui, l'Ukraine attend la livraison de paquets d'armes ou d'équipement "qui ont été convenus et décidés, mais pas encore envoyés". Il n'a pas fourni plus de détails.

21:34 Biden s'engage à fournir une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, en mettant l'accent sur la défense aérienneLe président américain Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine lors d'une conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Le paquet comprend des missiles de défense aérienne, de l'équipement de défense contre les drones, des missiles antichars et des munitions, selon la Maison Blanche. Biden a souligné l'engagement continu des États-Unis envers le peuple ukrainien auprès de Zelenskyy, bien que les spécifications financières de l'aide nouvelle n'aient pas été divulguées.

22:21 La Lettonie annonce sa plus importante livraison de drones à l'Ukraine à ce jourLa Lettonie a annoncé sa plus importante livraison de drones à l'Ukraine jusqu'à présent, avec 1 400 drones produits par des fabricants nationaux désormais prêts, écrit le ministre letton de la Défense Andris Spruds sur X. Cela porte le nombre total de drones acquis auprès de l'industrie nationale à plus de 2 700. La Lettonie, en collaboration avec le Royaume-Uni, dirige une alliance dédiée à fournir un million de drones à l'Ukraine. Les membres de cette alliance, qui comprennent l'Allemagne, se sont engagés à investir dans la production de drones et à livrer des drones et des pièces de rechange à l'Ukraine.

23:54 Les commentaires de Kiesewetter sur l'incident de la base de l'OTAN de Geilenkirchen : l'Allemagne risque une guerre hybride russeAprès l'élévation temporaire du niveau d'alerte à la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen et des indices de potentiels attaques de drones russes, des experts en sécurité en Allemagne appellent à la vigilance. L'expert en politique étrangère de l'UDI Roderich Kiesewetter a déclaré au "Tagesspiegel" : "Nous devons nous rappeler que l'Allemagne est depuis longtemps cible de la guerre hybride russe, et en conséquence, les installations militaires en Allemagne, en particulier celles importantes pour l'OTAN, sont potentiellement menacées de sabotage et d'activités d'espionnage." Auparavant, le niveau d'alerte de sécurité à la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen avait été élevé au deuxième niveau le plus élevé, Charlie, en raison de la possibilité d'une attaque. Selon Kiesewetter, Geilenkirchen est une installation critique de l'OTAN qui abrite le système de surveillance et de commande AWACS. Il a ajouté : "Le niveau de sécurité Charlie signifie que l'OTAN met en place des mesures préventives, y compris contre la surveillance potentielle des drones et les dangers suspects."

01:29 La Norvège accorde à l'Ukraine une licence pour le développement de grenades de 155 mm et un financementLes autorités norvégiennes ont accordé à l'Ukraine une licence pour le développement de grenades de 155 mm et ont promis de couvrir les coûts du projet. La société norvégienne Nammo a signé un accord avec une corporation de défense ukrainienne pour permettre la fabrication de grenades d'artillerie financées par la Norvège. "La Norvège fournit actuellement des munitions de ses stocks et de son industrie, et maintenant Nammo souhaite partager ses plans avec l'Ukraine. Cela signifie que les forces militaires ukrainiennes peuvent être réapprovisionnées plus rapidement", a déclaré le ministre norvégien de la Défense Bjørn Arild Gram.

04:38 Starmer garantit un soutien continu du Royaume-Uni à l'Ukraine pour sa journée nationaleLe Premier ministre britannique Keir Starmer a garanti un soutien à long terme à l'Ukraine pour sa journée nationale, exprimant sa solidarité par un message sur les réseaux sociaux : "Mon message à tous les Ukrainiens est clair : nous sommes avec vous maintenant et pour toujours." Il a réitéré ce soutien lors de ses récents échanges avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Londres.

06:18 Biélorussie et Chine renforcent leur collaboration en matière de sécurité, de finance et d'énergieLa Biélorussie et la Chine ont convenu d'intensifier leur coopération dans les secteurs de la sécurité, de la finance et de l'énergie, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Les nations prévoient également de renforcer leurs relations de travail dans les chaînes d'approvisionnement industrielles.

06:53 Les États-Unis imposent des sanctions à plus de 400 entités et individusLe département d'État américain a révélé que plus de 400 organisations et individus étaient désormais sous sanctions américaines pour avoir prétendument soutenu le conflit russe en Ukraine. Aaron Forsberg, directeur de la politique des sanctions économiques au département d'État américain, a déclaré : "Les mesures prises aujourd'hui visent là où ça fait mal." Les mesures touchent divers secteurs, notamment le secteur énergétique russe et les entreprises turques et émiraties. Des entreprises chinoises thought to aid Moscow in circumventing Western sanctions and bolstering its military are also targeted, such as the Chinese Dalian Machine Tool Group's export-import department, which supposedly provided $4 million worth of dual-use goods to Russian firms. Representatives from the Chinese embassy in Washington expressed opposition to such sanctions and emphasized the importance of maintaining normal transactions between China and Russia.

20:58 Les habitants de Kursk expriment leur mécontentement : "Chacun pour soi" En plein conflit en cours dans la région russe de Kursk, les habitants semblent de plus en plus énervés : contre les autorités qu'ils considèrent les avoir abandonnés, contre l'armée ukrainienne, et même contre leur propre armée. Une habitante de 28 ans a confié au "Moscou Times" que "pour la Russie, nous ne sommes qu'une tache sur la carte. Pour les Ukrainiens, nous sommes des partisans du régime de Poutine. Ici, chacun est seul." Elle accuse les autorités de tromper et de dire qu'il n'y a pas lieu de paniquer. De plus, un habitant de 32 ans explique que si les gens blâment l'Ukraine pour l'attaque, ils remettent également en question la compétence de l'armée russe : "Comment ont-ils pu manquer l'accumulation d'un si grand nombre de troupes ukrainiennes à la frontière ?" Si auparavant il y avait des individus avec des sympathies envers l'Ukraine ou des attitudes neutres, leurs sentiments ont maintenant tourné en une fureur intense, affirme-t-il. Un autre habitant de la région de Kursk déclare : "L'Ukraine n'est pas notre allié pour le moment." Cependant, un bénévole de la Croix-Rouge à Kursk s'abstient d'exprimer de la colère envers l'Ukraine, déclarant qu'ils sont "simplement des victimes de la situation eux-mêmes".

Vous pouvez avoir un aperçu de tous les développements précédentsici.

L'Union européenne pourrait potentiellement jouer un rôle dans le soutien à l'intégration de l'Ukraine dans des organisations internationales, telles que la Cour pénale internationale, comme mentionné dans le texte.

De plus, l'Union européenne pourrait également exprimer son inquiétude quant à la situation des réfugiés ukrainiens et faire pression pour des politiques plus favorables envers les rapatriés tardifs, en tenant compte de ses obligations humanitaires et du principe de solidarité entre ses États membres.

Lire aussi: