À 15h26, le célèbre acteur Michael Douglas rend visite à des enfants à Kiev

Michael Douglas Explore "Terre de Fer" pour les Enfants à la Gare Centrale de Kiev L'acteur américain Michael Douglas a visité vendredi l'espace pour enfants nommé "Terre de Fer" situé à la Gare Centrale de Kiev. Cette information a été partagée par la compagnie ferroviaire ukrainienne d'État, Ukrzaliznytsia, sur leur page Facebook. Le post indique que l'acteur hollywoodien a déambulé décontracté dans la gare, interagissant avec les passagers.

14:49 L'Ukraine Cherche l'Autorisation pour les Armes: "Biden Reste Inébranlable" Le colonel à la retraite Ralph Thiele s'attend à un débat renouvelé sur la livraison des armes Taurus en raison de la possibilité d'attaques ukrainiennes à longue portée contre la Russie. Thiele, expert militaire, pense que les États-Unis maintiendront leur refus de la demande.

13:58 Zelensky Annonce la Libération de 103 Prisonniers de Guerre L'Ukraine a confirmé un échange de prisonniers avec la Russie, ce qui a abouti au retour de 103 personnes dans leur pays. Le président Zelensky a annoncé cette nouvelle sur sa plateforme de médias sociaux. Parmi les personnes revenues se trouvent des soldats, des membres de la Garde nationale, des gardes-frontière et des policiers qui avaient défendu différentes régions, notamment Kiev, Donetsk, Louhansk, Saporischschja, Kharkiv, Marioupol et l'usine Azovstal.

13:38 Les États-Unis Autorisent la Vente de Chasseurs F-35 Avancés à la Roumanie Le gouvernement américain a autorisé la vente de 32 chasseurs F-35 avancés d'une valeur d'un milliard de dollars à la Roumanie, alliée de l'OTAN voisine de l'Ukraine. L'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalec, a commenté : "La Roumanie joue un rôle crucial dans la sécurité et la stabilité de l'OTAN dans la région de la mer Noire et au-delà." L'acquisition de ces avions de combat furtifs et polyvalents de Lockheed Martin par la Roumanie renforcera considérablement ses capacités de défense aérienne, selon Kavalec. La première livraison est prévue pour 2031, avec une valeur totale estimée de la transaction de jusqu'à 7,2 milliards de dollars.

13:02 La Russie Libère des Prisonniers de Guerre à l'Ukraine La Russie et l'Ukraine ont apparemment échangé plus de 200 prisonniers de guerre. Chaque côté a libéré 103 personnes, selon le ministère russe de la Défense. Les soldats russes libérés reçoivent actuellement une assistance psychologique et médicale en Biélorussie, a confirmé le ministère. Le ministère a également mentionné que les soldats russes avaient été capturés à Kursk, où les troupes ukrainiennes ont fait des avancées significatives en août. L'Ukraine n'a pas encore répondu à l'annonce de la Russie, tandis que le président ukrainien Zelensky a annoncé le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie vendredi. Il reste incertain si ces personnes revenues faisaient partie de l'échange annoncé par la Russie.

12:50 La Russie Capture un Village dans l'Est de l'Ukraine L'armée russe affirme avoir capturé un autre village dans l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense rapporte que le village d'Yelannoe Pervoe a été libéré. Le petit village est situé près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, qui est menacée par l'avancée russe. L'armée russe a fait de nets progrès dans la région de Donetsk ces dernières semaines.

12:21 Medvedev Menace la Destruction de Kiev L'ancien président russe Dmitri Medvedev a menacé la destruction complète de la capitale ukrainienne Kiev. Medvedev, qui siège en tant que vice-président du Conseil de sécurité russe, estime que la Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires en raison de l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, bien que la Russie se soit jusqu'à présent abstenue de le faire. En réponse à l'utilisation par l'Ukraine de missiles occidentaux à longue portée, la Russie pourrait potentiellement transformer Kiev en "gigantesque tache fondue" à l'aide de nouvelles armes non nucléaires russes.

11:50 Des Combats Intenses se Déroulent à Kurakhove Des combats intenses ont lieu actuellement autour de la ville ukrainienne orientale de Kurakhove. La décision d'utiliser des armes européennes à longue portée suscite des mécontentements parmi la population. La journaliste de ntv Kavita Sharma rapporte depuis Dnipro.

11:12 Des Attaques de Drones Endommagent des Bâtiments dans la Région de la Mer Noire d'Odessa De nouveaux détails concernant l'attaque de drones à grande échelle qui a eu lieu hier soir dans la région de la Mer Noire d'Odessa ont été révélés. Selon l'armée de l'air ukrainienne, un total de 76 drones de combat ont été lancés par la Russie, avec 72 drones abattus. L'armée de l'air n'a pas révélé les conséquences de l'attaque. Le gouverneur de la région de la Mer Noire d'Odessa a rapporté des dommages importants à plusieurs bâtiments dans la banlieue de la capitale régionale Odessa et des bâtiments de stockage dans le district d'Ismajil. À Kiev, des débris de l'attaque ont endommagé une entreprise municipale, mais aucun incendie n'a éclaté.

10:31 Stoltenberg raconte la tromperie russe avant la guerre : Présentation de carte de l'OTAN falsifiéeLe secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lors d'un entretien avec le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", évoque les dernières tentatives diplomatiques pour dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine avant le conflit en février 2022. La dernière réunion du Conseil OTAN-Russie, présidée par Stoltenberg en janvier, a eu lieu. Les Russes ont demandé le retrait de tous les soldats de l'OTAN du secteur oriental de l'alliance, Stoltenberg partage. Il le considère comme inacceptable, mais il croit en la diplomatie, décidant ainsi de les rencontrer à nouveau. Lors de cette réunion, les ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense ont affirmé qu'il n'y avait pas de plans de guerre de leur part et ont déclaré que leur pays était plutôt menacé par l'Ukraine. Ils ont prétendument présenté des cartes pour illustrer comment la Russie est encerclée par l'OTAN. Cependant, Stoltenberg souligne que même ces cartes étaient inexactes. Le Danemark, prétendument un territoire de l'OTAN, a été omis sur les cartes. La raison derrière l'erreur reste incertaine, qu'elle soit due à une mauvaise préparation ou à un acte délibéré. Avec le recul, Stoltenberg regrette que l'OTAN et ses alliés n'aient pas renforcé plus tôt la force militaire de l'Ukraine. Il croit qu'une Ukraine plus forte aurait élevé le seuil de l'invasion russe, bien que l'efficacité soit incertaine.

10:03 Wiegold sur l'accord Allemagne-Lituanie : La Lituanie perçoit la brigade de combat allemande comme un renforcementL'Allemagne et la Lituanie signent un accord gouvernemental garantissant le déploiement d'une brigade de combat allemande prête au combat dans l'État membre de l'OTAN en Baltique. L'analyste militaire Thomas Wiegold fait lumière sur l'arrière-plan et l'importance de cet accord dans un entretien avec ntv.

09:28 Les intentions de Kim avec Moscou : Élargir la coopération et renforcer les intérêts de sécuritéLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est rapporté avoir exprimé son intérêt à élargir la coopération avec la Russie, selon les médias d'État. Suite aux pourparlers entre Kim et le président du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord, les médias d'État rapportent que les deux parties ont échangé des points de vue sur le renforcement du dialogue stratégique entre les deux nations et la coopération pour safeguarder leurs intérêts de sécurité ainsi que la situation régionale et internationale. L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour le conflit en Ukraine. Cependant, la Corée du Nord nie ces allégations comme "absurdes".

08:59 Starmer et Biden doivent discuter de l'utilisation potentielle d'armes avancées contre des cibles russesLe Premier ministre britannique Starmer annonce qu'une autre discussion est imminente sur la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser des armes de l'Ouest avancées contre des cibles russes. Après une réunion avec le président américain Biden, ils ont reporté une décision sur cette question. Biden et Starmer la revisiteront lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine, en présence d'un groupe plus large, selon Starmer. Les médias britanniques rapportent que Biden est prêt à autoriser l'utilisation de fusées britanniques et françaises avec la technologie américaine - mais pas de fusées américaines.

08:23 La perspective de Zelensky sur le plan de paix allégué de Trump : Les promesses de campagne peuvent ne pas être réalistesLe candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a répété à plusieurs reprises qu'il pourrait résoudre le conflit ukrainien en un jour sans fournir de preuves substantielles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky partage ses pensées sur la déclaration de Trump dans une interview de CNN prévue pour être diffusée le dimanche. Zelensky dit qu'il ne peut pas interpréter les déclarations de Trump maintenant, car les détails sont flous. Il ajoute que des élections ont lieu aux États-Unis et que les messages de campagne ne reflètent pas toujours la réalité. Zelensky mentionne également avoir parlé à Trump à deux reprises Previously. During their conversations, Trump a rassuré Zelensky de son soutien à l'Ukraine, selon le président ukrainien. La conversation était positive, selon Zelensky.

07:27 Les forces russes insuffisantes pour une opération d'envergure à Kursk, selon l'évaluation de l'ISWLa Russie poursuit ses contre-attaques dans la région de Kursk, mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) doute d'une opération d'envergure pour chasser complètement les forces ukrainiennes. Selon l'ISW, les autorités russes ont principalement fait appel à des conscrits mal formés et équipés, ainsi qu'à de petits groupes des forces armées régulières russes et d'autres forces de sécurité dans la région frontalière pour l'opération. Dans une évaluation, le think tank estime qu'une contre-offensive russe pour récupérer des territoires aux forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement plus de personnel et de ressources que ce que la Russie a déjà déployé dans la région - surtout si la plupart des unités manquent d'expérience de combat.

06:49 Les cibles ukrainiennes touchées par des attaques de drones répétées tout au long de la nuitSelon l'armée ukrainienne, la Russie a bombardé l'Ukraine avec des drones Shahed toute la nuit. L'armée russe a lancé plusieurs grappes de drones d'attaque, et l'armée de l'air ukrainienne a rapporté. Des avertissements de raid aérien ont été entendus dans presque toutes les régions du pays, y compris la région d'Odessa, où la marine a revendiqué avoir abattu neuf drones. Des explosions ont été entendues dans la ville d'Odessa, mais aucun décès n'a été signalé pour l'instant.

Le chef du groupe parlementaire social-démocrate Rolf Mützenich propose la création d'un groupe de contact international pour initier des négociations de paix dans le conflit ukrainien. Il estime qu'il est temps pour les alliés occidentaux de prendre des mesures, et le chancelier allemand et le président ukrainien conviennent que le moment est venu de renforcer les efforts pour les pourparlers de paix. Mützenich suggère que des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil puissent être membres du groupe de contact, à mesure que leur conviction grandit que l'invasion russe devient un fardeau.

05:41 L'UE envisage de nouveaux moyens d'étendre les sanctions contre la RussieL'Union européenne envisage de nouveaux moyens d'étendre les sanctions contre la Russie.

15:40 Débris de drone frappe un bâtiment de Kyiv

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a annoncé via Telegram que des débris de drone ont touché un bâtiment municipal dans le district nord d'Obolon. Les débris ont atterri sur un bâtiment municipal dans le district nord d'Obolon tôt le matin. Les services d'urgence se sont rendus sur les lieux, et plus tôt, le maire avait rapporté que les unités de défense aérienne étaient actives dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un promet une coopération plus étroite avec la Russie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis une coopération plus étroite avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Les deux hommes ont engagé une discussion approfondie lors de la visite de Shoigu à Pyongyang, parvenant à un consensus sur les questions liées à l'amélioration de la "coopération pour sauvegarder les intérêts de sécurité mutuelle". Shoigu, précédemment ministre de la Défense russe jusqu'en mai, a renforcé les liens entre la Corée du Nord et la Russie avec une visite à Pyongyang en juillet de l'année précédente.

23:36 Zelensky présentera son "plan de victoire" à Biden en septembre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévu une réunion en septembre avec le président américain Joe Biden. "Je présenterai le plan pour la victoire", a déclaré le président lors d'une apparition à Kyiv. Le plan constitue une série de décisions interdépendantes qui garantiraient que l'Ukraine dispose des forces nécessaires pour orienter la guerre vers un règlement de paix. "Les guerres de conquête peuvent être conclues de deux manières : soit l'armée d'occupation est contrainte de battre en retraite, soit les négociations de paix aboutissent à une résolution", a expliqué Zelensky. Cela garantira l'indépendance véritable du pays, mais l'Ukraine dépend du soutien des États-Unis pour une position stratégique forte.

22:59 La Russie change de tactique, déplace son attaque vers le sud

Les combats sont toujours intenses dans l'est de l'Ukraine, selon l'armée ukrainienne. Elle a rapporté 115 engagements, comme le révèle le rapport de situation du soir du quartier général de Kyiv. L'activité la plus intense s'est déroulée dans la direction de Kurachove, tandis que l'ennemi était également actif à Lyman et Pokrovsk. Kurachove est un petit village au sud de Pokrovsk. Pokrovsk avait été la cible principale des troupes russes, mais elles n'ont enregistré que des gains territoriaux limités dans cette région ces derniers temps. Au lieu de cela, elles ont élargi leur axe d'attaque vers le sud pour capturer la ville minière de Hirnyk près de Kurachove.

22:18 Avancée réussie dans le oblast de Kursk soulage Zelensky

L'avancée ukrainienne dans l'oblast russe de Kursk porte ses fruits, selon le président Volodymyr Zelensky. Il a déclaré que l'ennemi avait été arrêté dans la région de Kharkiv et que l'avancée russe avait ralenti dans le Donetsk. La Russie n'a enregistré aucun succès significatif dans sa contre-attaque dans le Kursk. On se demande si des formations plus importantes de troupes russes ont été retirées du Donetsk et d'autres régions vers le Kursk. La Russie affirme avoir repris dix des 100 villages occupés.

21:46 "L'Ouest est intimidé" - Les paroles dures de Zelensky sur ses alliés

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky critique l'Occident pour avoir montré de la peur dans le cadre de la discussion de l'aide à l'Ukraine pour contrer les missiles russes. "Si les alliés collaborent pour abattre les missiles et les drones dans les territoires du Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas de décision similaire pour intercepter les missiles et les Shaheds dans le ciel de l'Ukraine?" a déclaré Zelensky lors d'une conférence à Kyiv. "Ils sont paralysés même pour dire : 'Nous travaillons dessus.' Cela se produit même lorsque des missiles et des drones menacent le territoire de nos pays voisins", a remarqué le chef d'État ukrainien. C'est honteux pour le monde démocratique.

21:30 La Russie déploie plus de 8000 drones iraniens depuis le début de la guerre

Depuis le début de la guerre, la Russie a déployé 8060 drones Shahed, développés en Iran, contre l'Ukraine, selon le gouvernement ukrainien. Il n'y a actuellement aucun communiqué des autorités iraniennes ou russes. L'Ukraine avait initialement accusé le gouvernement iranien de fournir les drones kamikazes à la Russie pendant l'automne 2022.

20:43 Autorisation potentielle d'armes à longue portée pour l'Ukraine ? Les États-Unis restent muets

À Washington, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden sont prévus pour une réunion. On murmure qu'il pourrait y avoir des mises à jour concernant l'autorisation de l'utilisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Selon "The Guardian", le Royaume-Uni a accordé à l'Ukraine la liberté de frappe avec des missiles Storm-Shadow. Cependant, aucune des deux parties n'est censée aborder ce sujet lors de la conférence d'aujourd'hui. "Je ne serais pas surpris qu'on n'entende rien aujourd'hui concernant le déploiement d'armes à longue portée dans le territoire russe - Certainly not from the US side", a déclaré le directeur des communications du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Il confirme simplement qu'ils discutent encore des types d'armes à fournir à l'Ukraine avec le Royaume-Uni, la France et d'autres alliés. Il reste évasif lorsqu'on lui demande sur d'éventuels changements de politique, en déclarant : "Je ne vais pas spéculer sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas dire à un moment ultérieur."

Le président du Conseil de l'Europe a condamné les actions de la Russie en Ukraine, appelant à une désescalade immédiate et au respect de l'intégrité territoriale.

En réponse à la situation qui se détériore en Ukraine, le président du Conseil de sécurité des Nations unies a appelé à une réunion d'urgence pour discuter d'une intervention potentielle et prévenir une escalade supplémentaire.

