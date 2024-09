A 15h22, Londres révèle que ces missiles iraniens ont été transférés en Russie.

14:45 La Pologne n'a pas encore contribué à l'initiative d'artillerie tchèque pour l'Ukraine

Selon le journal polonais Gazeta Wyborcza, la Pologne n'a pas encore fourni de fonds pour l'initiative tchèque visant à fournir des munitions d'artillerie à l'Ukraine, financée par divers partenaires occidentaux. L'Allemagne est reportedly le principal et le plus rapide contributeur. Si tout se passe comme prévu, l'Ukraine devrait recevoir 100 000 obus ce mois-ci, avec pour objectif d'atteindre 500 000 d'ici la fin de 2024, et plus encore en 2025. Selon des rapports en provenance de Prague, les activités de la Russie sur le marché posent des problèmes.

14:20 Pistorius estime que l'autorisation d'utilisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine est légalement permise

Le ministre allemand de la Défense, Pistorius, suggère que la permission accordée à l'Ukraine pour utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes pourrait être justifiée en droit international. Il affirme que les États-Unis et le Royaume-Uni ont l'autonomie pour prendre cette décision concernant les armes qu'ils ont données à l'Ukraine. "Le droit international permet cela", déclare-t-il. En réponse aux menaces de Poutine selon lesquelles l'OTAN serait en guerre contre la Russie si elle permettait à l'Ukraine d'attaquer le territoire russe avec des roquettes à longue portée produites à l'Ouest, Pistorius répond simplement : "Les menaces de Poutine sont les menaces de Poutine. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il menace quand il veut, et offre des récompenses quand il le souhaite."

13:57 Zelensky annonce le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie

Le président ukrainien Zelensky annonce le retour au pays de 49 prisonniers de guerre de Russie, dont des combattants de l'usine d'acier Azovstal de Marioupol, assiégée par les forces russes au printemps 2022. "49 Ukrainiens sont revenus chez eux", explique le chef d'État, partageant des photos de soldats et de militaires enveloppées dans des drapeaux ukrainiens. Selon Zelensky, ils sont membres de l'armée, de la garde nationale, de la police nationale, de la garde-frontière et des civils. Les médias ukrainiens indiquent que 23 des 49 prisonniers de guerre revenus sont des femmes. Zelensky ne révèle pas immédiatement si leur retour est le résultat d'un échange de prisonniers avec la Russie.

13:46 Tusk minimise les menaces de Poutine

Le Premier ministre polonais Donald Tusk n'est pas préoccupé par les dernières menaces de Poutine concernant les armes à longue portée ciblant la Russie. Malgré la reconnaissance de la gravité de la situation le long de la frontière ukrainienne-russe, Tusk maintient : "Je ne exaggererais pas l'importance des derniers commentaires du président Poutine." Au contraire, il les interprète comme une réflexion de la pression que subit l'armée russe sur le front. Plus tôt, Poutine avait suggéré que l'Ouest serait directement en guerre contre la Russie si elle permettait à l'Ukraine d'attaquer le territoire russe à l'aide de roquettes à longue portée de l'Ouest.

13:21 Dong Jun plaide pour la négociation comme solution au conflit en Ukraine et à Gaza

Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, plaide pour la "négociation" comme seule solution pour résoudre les conflits tels que ceux en Ukraine et à Gaza lors d'un forum de sécurité international à Beijing. Il affirme : "Pour résoudre la crise en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, promouvoir la paix et les négociations est la seule voie de sortie."

12:58 Scholz cherche à augmenter les importations de pétrole du Kazakhstan

Le gouvernement allemand souhaite augmenter les importations de pétrole du Kazakhstan. En prévision de la visite du chancelier Olaf Scholz en Ouzbékistan et au Kazakhstan, un responsable gouvernemental mentionne : "Nous accueillons favorablement la possibilité d'augmenter les livraisons de pétrole du Kazakhstan." L'objectif est de fournir plusieurs options pour la raffinerie PCK de Schwedt, avec une augmentation du pétrole du Kazakhstan en étant une. Cependant, des sources alternatives sont nécessaires car le pétrole kazakh dépend des pipelines russes pour atteindre l'Allemagne, donnant ainsi à Moscou un levier. Suite à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, l'Allemagne a cessé d'importer du pétrole russe. La visite de Scholz comportera également des discussions sur les approvisionnements en gaz en provenance d'Asie centrale. Avec de nouvelles enchères pour les centrales électriques à gaz en cours, "nous devons nous procurer du gaz quelque part, et c'est là que l'Asie centrale entre en jeu", déclare le responsable.

12:26 La France somme l'ambassadeur iranien

La France a convoqué l'ambassadeur iranien au ministère des Affaires étrangères à Paris. Cette mesure suit les rapports selon lesquels l'Iran a livré des missiles balistiques à la Russie, selon des sources diplomatiques. Récemment, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que la Russie avait reçu des missiles de l'Iran, destinés à être déployés en Ukraine dans les semaines à venir. L'Iran a nié ces allégations.

12:03 Le Pentagone considère l'offensive russe à Kursk comme 'limité'

Le Pentagone est peu impressionné par l'offensive russe à Kursk. "Nous avons observé les forces russes tentant une sorte d'offensive dans la région de Kursk", a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder. "Pour l'instant, je la qualifierais de limitée, mais nous la surveillons de près", a-t-il déclaré. Le ministère russe de la Défense affirme que ses soldats ont repris dix villages. Cette affirmation reste non vérifiée. L'Ukraine a lancé une offensive dans la région frontalière russe de Kursk il y a plus de cinq semaines, rapportant avoir capturé environ 100 villages russes et près de 1 300 kilomètres carrés depuis lors.

11:16 Shoigu rencontre Kim à Pyongyang

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a rencontré le leader nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang. Selon le Conseil de sécurité russe, les réunions se sont déroulées dans une "atmosphère exceptionnelle de confiance et d'amitié". La conversation devrait apporter "une contribution significative" à la mise en œuvre du traité de défense signé entre Kim et le président russe Vladimir Poutine en juin. Poutine a déclaré que le traité prévoit "une assistance mutuelle en cas d'attaque contre l'une des parties contractantes". L'Ouest accuse Moscou d'utiliser des roquettes et des obus d'artillerie nord-coréens en Ukraine. Pour soutenir son offensive en Ukraine, la Russie cherche de l'aide auprès de pays tels que la Chine, l'Iran et la Corée du Nord.

10:46 Le président de la Douma : L'OTAN engage une guerre contre notre nation

10:17 Munz sur la menace de Poutine contre l'OTAN : "La déclaration de Poutine est ignorée dans les informations du matin"

Des préoccupations surgissent dans l'Ouest concernant la possibilité de permettre à l'Ukraine de lancer des attaques à longue portée sur le territoire russe, ce qui pourrait entraîner une escalade. Le président russe Vladimir Poutine a de nouveau formulé une telle menace. Cependant, le correspondant de ntv Rainer Munz suggère plusieurs raisons pour lesquelles la menace de Poutine pourrait manquer de soutien substantiel.

09:42 Famille : Le leader de l'opposition emprisonné en Biélorussie est dans un état critique

La dirigeante de l'opposition biélorusse Maria Kolesnikova est rapportée être dans un état de santé critique, selon sa sœur. Kolesnikova a été détenue dans des conditions inhumaines pendant quatre ans et pèse maintenant 45 kilos pour une taille de 1,75 mètre, a affirmé sa sœur, citant des informations de anciens prisonniers. "Je pense que c'est un moment critique, car personne ne peut supporter de telles conditions pendant longtemps", a-t-elle déclaré, accusant les autorités de torturer psychologiquement et physiquement sa sœur. Le ministère de l'Intérieur biélorusse n'a pas répondu à une demande d'informations sur les conditions de détention de Kolesnikova. Kolesnikova, symbole de la résistance depuis les manifestations de l'opposition contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko en 2020, purge une peine de prison de 11 ans pour alleged complot pour s'emparer du pouvoir.

09:20 Accord sur le déploiement de la brigade lituanienne signé

L'Allemagne et la Lituanie ont conclu un accord gouvernemental pour clarifier les termes du déploiement d'une brigade de combat prête au combat dans le pays balte de l'OTAN. Le ministre de la Défense Boris Pistorius et son homologue lituanien Laurynas Kasciunas ont signé l'accord à Berlin, qui renforce l'Accord de l'OTAN sur le statut des forces. L'accord vise à fournir une sécurité juridique pour les soldats et le personnel civil allemands en Lituanie en réglementant les droits de résidence, le droit fiscal, l'éducation, la surveillance de la santé publique, la circulation et la sécurité publique, entre autres. Il établit la base juridique pour la mise en place d'écoles et de jardins d'enfants allemands en Lituanie. La brigade devrait être opérationnelle d'ici 2027.

08:56 La Russie expulse des diplomates britanniques pour espionnage

La Russie a expulsé six diplomates britanniques pour des allégations d'espionnage. Le service de renseignement FSB affirme détenir des documents prouvant que le Foreign Office britannique organise une escalade politique et militaire contre la Russie. La mission du FSB, selon le FSB, est d'assurer la défaite de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, accuse l'ambassade britannique d'intentionnellement nuire au peuple russe, selon l'agence de presse Tass. Le Foreign Office britannique a rejeté les accusations comme étant "totalement infondées". L'expulsion russe semble être une riposte aux actions britanniques résultant des "activités de la Russie en Europe et au Royaume-Uni", a rapporté la BBC.

08:31 Autorisation d'armes pour augmenter l'implication de l'OTAN pour Poutine

Le président ukrainien Zelenskyj a depuis longtemps demandé l'autorisation d'utiliser des missiles à longue portée contre des objectifs militaires russes. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont maintenant prêts à évaluer cette demande. Le chef du Kremlin, Poutine, répond rapidement avec un avertissement à l'Ouest.

08:03 La Russie propose un programme éducatif sur les armes occidentales à ses partenaires

La Russie propose de partager son expérience de lutte contre diverses armes occidentales avec ses partenaires. Le ministre russe de la Défense adjoint, Alexander Fomin, a déclaré cela lors d'une conférence de sécurité en Chine, selon l'agence de presse russe RIA. Fomin a déclaré que la Russie était prête à partager ses connaissances. Les conflits ont conduit à une nouvelle approche de la guerre, a-t-il déclaré, et les armes russes sont capables de neutraliser les armes occidentales.

07:34 Service de renseignement intérieur annonce des arrestations : des individus ont mis le feu à Kyiv au nom de la Russie

Cinq individus ont été arrêtés pour avoir mis le feu à Kyiv au nom d'un service de renseignement russe, a annoncé le service de renseignement intérieur ukrainien. Les individus sont accusés d'avoir incendié cinq véhicules militaires et de distribuer des tracts visant à discréditer l'armée. Selon le service de renseignement intérieur, les individus arrêtés provenaient de différentes régions ukrainiennes à la recherche d'un emploi. En cherchant de l'argent rapidement, ils ont été contactés par des agents russes via Telegram. Les individus ont également enregistré leurs actions sur leurs téléphones pour recevoir la rémunération promise, qui n'est jamais arrivée.

07:05 Le Grand Rabbin d'Ukraine pleure la mort de son fils adopté tué dans le conflit

Le Grand Rabbin d'Ukraine, Moshe Azman, pleure la mort de son fils adopté qui a été tué dans le conflit de l'invasion russe. Un service funéraire a été organisé à Kyiv jeudi pour honorer Anton Samborsky. Samborsky a été porté disparu à la fin juillet, et sa mort a été confirmée après des semaines d'incertitude. Samborsky est devenu père d'une fille en mai, a écrit Rabbi Azman, qui l'avait adopté comme orphelin à l'âge de dix ans, sur les réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, il a été appelé sous les drapeaux. La dernière fois que Samborsky a parlé à son fils, c'était le 17 juillet.

06:29 Japon Confronté à une Situation avec des Avions de Guerre Russes

L'armée de l'air japonaise a déployé des avions de chasse hier après le survol de deux avions russes à proximité. Selon le ministère de la Défense, ces avions russes n'ont pas envahi l'espace aérien japonais. De matin jusqu'à l'après-midi, les avions, des Tu-142, ont volé de la mer vers la région sud d'Okinawa, a expliqué le ministère. En réponse, "nous avons déployé des avions de chasse de l'Air Self-Defense Force dans un délai immédiat", a précisé le ministère. Finalement, les avions russes sont repartis vers le nord. Selon le ministère, ils ont également survolé les Kouriles, une région qui est un sujet de dispute entre le Japon et la Russie. Plus tôt cette semaine, des navires navals russes et chinois ont commencé des exercices conjoints dans la mer du Japon. Ces exercices font partie d'une opération navale massive. La dernière fois que des avions militaires russes ont survolé le Japon remonte à 2019.

06:07 La Russie Perçoit les États-Unis comme Supervisant une Politique Contre Elle et la Chine

Le ministre adjoint russe de la Défense, Alexander Fomin, a déclaré lors d'une conférence de sécurité en Chine que les États-Unis cherchent à limiter la Russie et la Chine. Selon l'agence de presse russe TASS, Fomin a déclaré que la Russie et la Chine prônent un ordre mondial équitable et multilatéral fondé sur l'égalité et le respect mutuel, tandis que l'Occident se prépare à des conflits potentiels en Asie en établissant de nouvelles coalitions de sécurité dans la région.

05:27 Ukraine : Tragédie Impliquant un Navire de Commerce Civil

La marine ukrainienne a révélé de nouveaux détails concernant une prétendue attaque aérienne russe sur un navire de commerce civil dans la mer Noire. Selon eux, un Tu-22 a probablement tiré un missile anti-navire Ch-22 sur le navire. Le navire de commerce, battant pavillon de la nation caribéenne de Saint-Kitts-et-Nevis, se dirigeait du port ukrainien de Chornomorsk vers l'Égypte en transportant du blé. Selon un communiqué de la BBC, le navire se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie à ce moment-là. Cependant, la BBC a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un missile Ch-22, mais d'un Ch-31 utilisé pour les leurres radar, qui a une puissance destructive Significativement inférieure aux missiles de croisière Ch-22 conçus pour lutter contre les porte-avions.

03:19 Incident Tragique à la Ligne de Front : Mort d'un Soldat Moldave

Un soldat moldave est décédé pendant son service à la ligne de front avec la région séparatiste de Transnistrie. Le ministère de la Défense de la République de Moldavie a souligné que le soldat est décédé suite à une balle de son propre fusil pendant qu'il accomplissait ses devoirs à son poste. La police et les experts médico-légaux enquêtent maintenant sur l'incident, a ajouté le ministère. Des soldats de Moldavie et de la région séparatiste de Transnistrie patrouillent ensemble à la frontière, avec des forces russes déployées depuis le conflit de 1992 suite à la dislocation de l'Union soviétique. La Moldavie s'efforce d'intégrer la Transnistrie dans son territoire. Les incidents à la ligne de front sont extrêmement rares.

02:18 Le Premier Ministre Britannique : "Pas d'Intention de Confliter avec la Russie"

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a contredit l'affirmation du président russe Poutine selon laquelle la fourniture d'armes avancées par l'Occident pour des attaques profondes sur le territoire russe indique l'implication de l'OTAN. "L'Ukraine a le droit à l'autodéfense", a déclaré Starmer. Le Royaume-Uni soutient ce droit et offre des opportunités de formation dans ce contexte. "Cependant, nous n'avons pas l'intention d'entrer en conflit avec la Russie - cela est loin de nos intentions", a souligné le Premier ministre britannique.

01:09 Ancien Ambassadeur des États-Unis à Kyiv : Harris Pourrait "Fervemment" Soutenir l'Ukraine

L'ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, William B. Taylor, pense que le candidat à la présidence démocrate Kamala Harris, si elle est élue, soutiendra l'Ukraine "plus résolument" que l'actuel Biden. Elle a déjà montré cela dans certains domaines, a déclaré Taylor lors d'un événement à l'Université américaine de Kyiv. Biden a pris une approche plus lente dans certains cas, comme la décision concernant les HIMARS, les chars Abrams et les avions de chasse F-16. Actuellement, il est également prudent quant à la possibilité d'autoriser l'Ukraine à lancer des attaques profondes en Russie. Taylor s'attend à une "approche plus vigoureuse" de Harris, car elle pourrait également apporter un nouveau

22:06 Coalitions politiques : les députés plaident pour l'utilisation d'armes à longue portée contre la RussieLes députés de la coalition gouvernementale sont favorables à l'autorisation donnée à Kyiv d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes. Selon Michael Roth, expert en politique étrangère du SPD, qui s'exprimait sur T-Online, il est juste et conforme au droit international de finally attaquer des sites militaires russes avec des roquettes occidentales à longue portée. Roth cite comme exemples potentiels les terrains d'aviation militaires, les centres de commandement et les bases de lancement, soulignant que ces sites sont souvent utilisés pour lancer des attaques sur des cibles civiles ukrainiennes. Marcus Faber, chairman du FDP, est également d'accord, estimant que l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée comme les ATACMS et les Storm Shadow contre les aéroports militaires russes est longuement attendue. Anton Hofreiter, député des Verts, souligne que la Russie continue de terroriser la population civile ukrainienne quotidiennement par des attaques de roquettes sur des hôpitaux, des bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie, ce qui rend nécessaire l'autorisation donnée à l'armée de frapper des bases militaires sur le territoire russe avec des armes à longue portée pour protéger efficacement la population civile ukrainienne.

21:35 Vance discusses Trump's ideas on ending the Russian conflictLe candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance suggère que le plan de Donald Trump pour mettre fin au conflit russe pourrait impliquer l'établissement d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. Dans une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan, Vance explique que Trump pourrait rassembler les Russes, les Ukrainiens et les Européens autour de la table des négociations pour chercher une solution pacifique. "Je pense qu'il pourrait obtenir un accord très rapidement", déclare Vance. Trump est connu pour ses sentiments chaleureux envers le président russe Vladimir Poutine et sa critique de l'aide américaine à l'Ukraine, ainsi que pour ses allégations selon lesquelles il pourrait mettre fin au conflit en 24 heures s'il était élu, bien qu'il ne fournisse pas de détails spécifiques sur son plan.

21:03 "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous" - manifestation fasciste à Saint-PétersbourgDes nationalistes et fascistes russes peuvent être entendus criant "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous" alors qu'ils défilent dans les rues de Saint-Pétersbourg. Ils scandent à plusieurs reprises "En avant, les Russes !". La raison de leur manifestation est l'anniversaire du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, célébré comme héros national et saint de l'Église orthodoxe.

20:28 Propagandiste russe : "L'Atlantique est la barrière idéale"Le populaire animateur de télévision russe Vladimir Solovyov pense que la Russie ne devrait pas s'arrêter à la conquête de l'Ukraine : "L'Atlantique est la barrière idéale. Une barrière naturelle." Il ajoute que Berlin, Lisbonne, Madrid et Paris seraient les endroits parfaits pour que les troupes russes s'y installent. Lorsqu'on lui rappelle qu'il n'y a pas tant de Russes que ça, il suggère que les frères biélorusses pourraient les rejoindre, ou qu'on pourrait envisager la Chine.

20:01 Les volontaires britanniques se préparent à l'hiverEn prévision de l'hiver, de nombreuses maisons ukrainiennes qui ont résisté jusqu'à présent aux bombardements manquent de fenêtres. L'ONG britannique "Insulate Ukraine" agit en se rendant dans les zones de guerre pour installer des fenêtres temporaires afin d'aider à maintenir les maisons au chaud.

La Commission n'a pas été impliquée dans la discussion concernant la contribution de la Pologne à l'initiative d'artillerie tchèque pour l'Ukraine.

Malgré les préoccupations de la Russie, le droit international permet potentiellement l'autorisation pour l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes si elle est justifiée.

