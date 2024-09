A 15h21, la Pologne déclare l'état de catastrophe dans certains territoires.

Pologne : Déclaration de l'état de catastrophe pour les régions inondées Le gouvernement polonais, lors d'une réunion urgente, a déclaré l'état de catastrophe pour les zones touchées par les inondations. Cet état sera en vigueur pendant 30 jours dans certaines parties des provinces de Basse-Silésie, de Silésie et d'Opole. Cela permet aux autorités d'émettre des ordres plus stricts car certaines libertés et droits civils sont momentanément restreints. Par exemple, les autorités peuvent facilement ordonner l'évacuation de certains endroits, zones ou installations. Elles peuvent également interdire aux gens d'être dans certains lieux.

14:59 "Plus fréquents et intenses" : un expert du temps discute des causes des pluies extrêmes Paysages inondés et routes, barrages trempés : l'une des pires inondations en décennies cause des scènes déprimantes en Autriche, en Pologne, en République tchèque et en Roumanie. Mais pourquoi les événements de pluies extrêmes et les risques d'inondation deviennent-ils plus courants ? ntv questionne l'expert en inondations Georg Johann.

14:34 Chemins de fer autrichiens étendent l'avertissement de voyage jusqu'à jeudi En raison des conditions météorologiques actuelles graves dans de grandes parties de l'Autriche, les Chemins de fer autrichiens (ÖBB) ont étendu l'avertissement de voyage urgent, en vigueur depuis le 13 septembre 2024, jusqu'au 19 septembre 2024. "Nous conseillons à tous les passagers de reporter tout voyage inutile pendant cette période à un autre moment", écrit ÖBB sur son site web. Les billets achetés précédemment restent valables jusqu'au 22 septembre.

14:19 Le nombre de morts suite aux inondations en Europe atteint onze Le nombre de morts suite aux inondations dans plusieurs pays tels que l'Autriche, la Pologne, la Roumanie et la République tchèque a atteint au moins onze. En Autriche, deux personnes de plus sont décédées, selon la police. En République tchèque, une personne a péri dans la rivière Krasovka dans la région de Moravie-Silésie, a déclaré le président de la police Martin Vondrasek à la télévision publique tchèque. Jusqu'à présent, dix décès avaient été signalés dans les quatre pays. Les autorités tchèques rapportent également au moins huit personnes portées disparues.

14:04 Le gouvernement allemand offre son soutien aux Européens touchés par les inondations Le gouvernement allemand offre son soutien aux personnes touchées par les inondations dans plusieurs pays européens. "Les gens dans nos pays voisins, nos partenaires européens, et aussi les gens ici devraient savoir : nous surveillons de près la situation et sommes prêts à aider", déclare la porte-parole adjoint du gouvernement Christiane Hoffmann à Berlin. La destruction dans des pays comme l'Autriche, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie est souvent catastrophique. Hoffmann déclare : "Nous voyons les images avec horreur et sommes profondément touchés par les nouvelles de décès et de personnes portées disparues. Au nom du gouvernement allemand, je transmets nos condoléances et notre sympathie à toutes les personnes touchées."

13:43 Orbán reporte les réunions internationales en raison des inondations Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a reporté toutes ses réunions internationales en raison des inondations dans son pays. "En raison des conditions météorologiques extrêmes et des inondations en cours en Hongrie, j'ai reporté toutes mes réunions internationales", écrit Orbán sur le service en ligne X. Il ne fournit pas plus de détails. Orbán était prévu pour intervenir dans un débat sur le programme de la présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne au Parlement européen à Strasbourg mercredi. Le politique populiste de droite est souvent critiqué par le Parlement européen et la Commission européenne.

13:12 Ostrava sous l'eau : les brèches de digues mènent à l'évacuation dans la troisième ville de République tchèque En raison d'une menace d'inondation sérieuse, les évacuations ont été étendues à Ostrava, la troisième ville de République tchèque. "Il semble y avoir des brèches de digues dans plusieurs districts", déclare le ministre de l'Environnement Petr Hladik après une réunion d'urgence. Les habitants ont été partiellement évacués à l'aide de bateaux gonflables. On estime qu'environ 100 mètres cubes d'eau par seconde s'écoulent à travers les brèches. Des efforts sont déployés pour combler les brèches avec des pierres. Ostrava, avec environ 285 000 habitants, se trouve à la confluence de plusieurs rivières, dont l'Oder et l'Opava. La ville, connue pour son exploitation minière et son industrie, se trouve à environ 280 kilomètres à l'est de Prague. Le trafic ferroviaire vers Ostrava et au-delà en Pologne reste complètement perturbé. Une centrale électrique a dû être fermée. À Bohumin, les inondations ont entraîné l'arrêt des réseaux électriques et mobiles. L'approvisionnement en eau a été coupé dans de nombreux endroits.

12:33 Record de pluie : 450 litres d'eau par mètre carré dans une ville tchèque Les précipitations de la dépression "Anett" sont immenses : depuis vendredi, 450 litres d'eau par mètre carré sont tombés à Serec, en République tchèque, près de la frontière polonaise. C'est la plus forte pluviométrie enregistrée ces derniers jours, explique l'expert météo d'ntv.de Oliver Scheel. En Allemagne, Ruhpolding/Berchtesgadener Land est en tête avec 320 litres en quatre jours. En Autriche, 364 litres sont tombés dans la région autour de St. Pölten, et 369 litres à Lilienfeld. À Vienne, 279 litres ont été mesurés avant que les stations de mesure ne tombent en panne, donc les quantités exactes sont actuellement indisponibles. En Pologne, les plus fortes précipitations ont été enregistrées à Katowice, avec 200 litres.

12:25 Roumanie : les eaux de crue font six morts dans la région des Carpates Les pluies torrentielles et les inondations ont fait au moins six morts dans la région des Carpates en Roumanie. Les régions de Galati, Vaslui et Iasi, à l'est du pays, ont été particulièrement touchées. Environ 300 personnes ont dû être secourues, et environ 6 000 fermes ont été inondées. Les victimes sont principalement des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le plus haut niveau d'alerte de crue reste en vigueur jusqu'à midi. Les villages isolés sont souvent touchés par les eaux de crue. Les gens ont grimpé sur les toits pour éviter d'être emportés par les inondations. Des centaines de pompiers ont été déployés.

11:59 Crue record de l'Elbe en Saxe : niveau maximal à NeißeEn Saxe, le niveau de l'Elbe continue de monter. À midi à Dresde, il s'élève à 5,62 mètres, selon le centre de gestion des crues de l'État. Dimanche soir, le deuxième niveau d'alerte des crues a été déclenché. Le seuil du troisième niveau d'alerte, à six mètres, devrait être dépassé dès mardi matin. À Dresde, le niveau de l'Elbe pourrait continuer de monter jusqu'à mercredi soir, atteignant son pic. À Schöna, près de la frontière tchèque, le troisième niveau d'alerte est en vigueur, avec un niveau de l'Elbe à 6,13 mètres. À Neiße, à Görlitz, le troisième niveau d'alerte est également en vigueur, mais le centre de gestion des crues prévoit une baisse du niveau d'eau prochainement. Le point culminant du niveau d'eau est appelé crête.

11:33 Deux nouveaux décès en AutricheEn Autriche, deux personnes ont perdu la vie à cause des inondations, selon la police. Un homme de 70 ans et un homme de 80 ans ont malheureusement péri dans leurs habitations respectives dans des communes de Basse-Autriche, ont confirmé les autorités. Les deux hommes ont été emportés par les eaux à l'intérieur de leurs bâtiments. Dimanche, un pompier a également perdu la vie en pompant une cave. Les conditions météorologiques en Autriche orientale restent inhabituelles, avec des averses persistantes depuis plusieurs jours. Plus de 1800 bâtiments ont été évacués et de nombreuses routes sont fermées en raison des inondations.

11:01 Avertissement de crue à BreslauSuite à des orages violents et des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, la ville de Breslau (Wrocław) en Basse-Silésie est en alerte maximale pour une vague de crue imminente. Le maire Jacek Sutryk a émis un avertissement de crue pour la ville sur l'Oder. Les efforts comprennent la surveillance 24h/24 des digues, le déplacement et la protection des canaux, et la fermeture des passages de digue, comme l'a déclaré Sutryk dans une vidéo Facebook. La vague de crue est attendue à Breslau mercredi. Auparavant, les prévisions suggérant que Breslau ne serait pas aussi sévèrement touchée ont été révisées, a informé le maire. Bien que la crue ne soit pas prévue pour atteindre la hauteur de la crue de l'Oder de 1997, qui a inondé un tiers de la ville, Sutryk affirme que l'infrastructure est beaucoup mieux préparée aujourd'hui, avec de nouvelles digues, bassins de rétention et polders. Il espère que la crue ne franchira pas les défenses de la ville.

10:35 Situation critique en Autriche orientale : mise à jour du gouverneurMalgré une accalmie temporaire lundi soir, la situation des inondations en Autriche orientale reste préoccupante. "Ce n'est pas fini, ça reste critique, ça reste dramatique", déclare la gouverneur de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner. Lundi, jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont prévus dans certaines régions. Le risque d'effondrement de barrages est la principale préoccupation, avec des autorités qui mettent en garde contre le risque le plus élevé d'effondrement de barrages. La vie publique est largement à l'arrêt, avec jusqu'à 200 routes bloquées, plus de 1800 bâtiments évacués et de nombreux étudiants et enfants en garderie restant chez eux, selon Mikl-Leitner. Environ 3500 ménages sont actuellement privés d'électricité. L'ampleur des dommages reste incertaine. "De l'aide sera fournie à toutes les victimes des inondations", promet le gouverneur. Ces derniers jours, certaines régions de Basse-Autriche ont reçu jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré - plusieurs fois la quantité mensuelle habituelle.

10:10 Niveau d'alerte deux : le niveau de l'Elbe continue de monterEn Saxe, le niveau de l'Elbe continue de monter. Selon les données du centre de gestion des crues de l'État, le niveau à Dresde était de 5,54 mètres le matin. Le franchissement de la barre des six mètres est prévu dans la journée. À partir de ce niveau, le deuxième niveau d'alerte deux est en vigueur, ce qui rend possible l'inondation de zones habitées. Le niveau d'alerte deux a déjà été atteint au poste de mesure de Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque, où le niveau était de 6,09 mètres. La Lausitzer Neiße près de la frontière polonaise est également au niveau d'alerte deux, avec le niveau d'eau à 5,56 mètres, à quelques centimètres seulement du troisième niveau d'alerte le plus élevé. La Bundesstraße 99 à Görlitz a été fermée pour des raisons de sécurité, comme l'a rapporté un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le stade 2 ici est de 4,80 mètres.

09:17 Femme qui chute dans la rivière Neiße à GörlitzUne femme a glissé dans la rivière Neiße pendant qu'elle inspectait son niveau à Görlitz. Les premiers rapports des autorités locales suggèrent qu'elle a glissé sur la rive de la rivière près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée à l'eau. Elle a nagé environ 700 mètres en aval avant de réussir à se hisser sur la rive près du barrage de Vierradmer. Elle reçoit actuellement des soins pour hypothermie dans une clinique voisine.

09:00 THW se prépare pour les préparatifs de crue de l'Elbe et de l'OderL'Agence Technique de Secours (THW) se prépare à déployer ses forces en prévision de potentielles inondations dans l'est de l'Allemagne. Le directeur du THW, Fritz-Helge Voss, a déclaré dans le "Morgenmagazin" de ZDF qu'ils se préparent à envoyer des équipes plus importantes sur les rivières Elbe et Oder. Voss conseille aux personnes vivant dans les zones touchées de se procurer des fournitures d'urgence. Selon Voss, bien que les conditions météorologiques extrêmes n'aient pas encore eu lieu, l'Allemagne reste vulnérable. Les rivières Elbe, Neiße et Oder sont prévues pour inonder dans la semaine à venir. Ce week-end, le THW a déployé 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss souligne l'importance de la préparation et de l'investissement dans l'équipement nécessaire, qualifiant ces dépenses de "coûts d'adaptation au climat".

08:43 Le gouvernement polonais envisage un état d'urgenceLe Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion d'urgence du Cabinet polonais à 9 heures le lundi, en réponse aux importantes inondations dans les régions sud-ouest de la Pologne. Tusk a préparé un décret pour un état d'urgence, qui nécessite l'approbation du cabinet. Les pluies persistantes dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière avec la République tchèque, ont entraîné des inondations généralisées, affectant particulièrement Nysa dans la région d'Opole. L'hôpital de Nysa a été inondé par la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, contraignant l'évacuation de 33 patients.

08:15 Situation préoccupante en BavièreLa situation des inondations en Bavière reste précaire, avec des précipitations supplémentaires prévues. Les rapports de police indiquent que les conditions dans les zones touchées sont restées les mêmes pendant la nuit. Cependant, il n'y a pas de répit à l'horizon : selon le Hochwasser-Nachrichtendienst, les niveaux d'eau augmenteront à nouveau avec les prévisions pluvieuses pour le début de la semaine. Le HND prévoit que les niveaux d'eau dans le Danube à Passau, la Vils à Vilshofen et l'Isar à Munich augmenteront tous. La situation est prévue pour s'améliorer progressivement à partir du mercredi. Jusqu'à mardi, le Service météorologique allemand (DWD) prévoit des précipitations continues des Alpes à l'avant-pays, avec des volumes de précipitations potentiels de 40 à 70 litres par mètre carré, et jusqu'à 90 litres dans certaines régions.

07:32 Les inondations persistent en République tchèqueIl n'y a pas de répit pour les personnes touchées par les inondations et les inondations en République tchèque. L'onde de crue de mars (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, submergeant des rues entières de la ville, selon l'agence de presse CTK. Les autorités locales de Litovel ont émis des avertissements concernant une nouvelle augmentation du niveau d'eau dans les heures à venir.

07:03 Rupture de barrage et inondations en PologneLa Pologne s'inquiète de l'augmentation des préoccupations suite à une rupture de barrage, car les inondations menacent la région entourant la Glatzer Neiße. Des vidéos montrent la force des eaux de crue.

06:40 Le nombre de morts suite aux inondations en Europe augmenteLa Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'inondations équivalentes à un siècle, et la situation en Basse-Autriche est critique suite aux fortes précipitations. Plusieurs morts ont été signalés dans divers pays européens en raison des inondations : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

06:12 Évacuations nécessaires en raison des inondations en République tchèqueDes tempêtes historiques ont inondé les villes tchèques comme Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník et Krnov à la frontière polonaise tout au long du week-end. À Jeseník, les services d'urgence ont été contraints de secourir des centaines de personnes en bateau et par hélicoptère pendant les inondations. Après le retrait des eaux, il y avait des préoccupations concernant les glissements de terrain dans plusieurs endroits.

05:49 Passagers de croisière bloqués à VienneDes inondations sur le Danube dues à de fortes pluies ont bloqué des passagers de croisière à Vienne. Environ 100 passagers et membres d'équipage du "Thurgau Prestige" sont incapables de débarquer en raison de la passerelle immergée entre le navire et le quai. Les autorités locales décideront quand et si les passagers peuvent débarquer, et les passagers ont été informés qu'ils pourraient être bloqués jusqu'à au moins mardi, selon la radiodiffusion suisse SRF. Le "Thurgau Prestige" est prévu pour naviguer de Linz à Budapest et retour, mais est actuellement stationnaire à Vienne.

La tempête tropicale "Anett", mondialement connue sous le nom de "Boris", a déversé des pluies bibliques et des inondations sur la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Roumanie. Malheureusement, au moins huit vies ont été perdues jusqu'à présent.

Le gouvernement polonais, invoquant les pouvoirs accordés par l'état d'urgence, peut ordonner l'évacuation de zones ou de bâtiments spécifiques dans les régions touchées.

