À 15h18, Scholz déclare que l'Ukraine obtiendra des systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires.

16:55 Le chancelier Scholz annonce la fourniture de systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires à l'UkraineLe chancelier Olaf Scholz a déclaré que l'Allemagne fournirait à l'Ukraine plus de systèmes de défense aérienne IRIS-T. Huit systèmes IRIS-T SLM et neuf systèmes IRIS-T SLS ont été commandés, a déclaré Scholz lors du site des Forces armées allemandes à Todendorf, en Schleswig-Holstein. "Deux de chaque seront livrés cette année, le reste suivra en 2025." Actuellement, quatre systèmes IRIS-T SLM sont en service en Ukraine, ainsi qu'un grand nombre de missiles et trois systèmes IRIS-T SLS associés. Scholz a annoncé cela lors de l'inauguration du premier système de défense aérienne IRIS-T pour les Forces armées allemandes à Todendorf.

14:55 Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande exigent le retrait "inconditionnel" de la RussieLa Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont condamné le conflit de la Russie en Ukraine dans une déclaration conjointe, exhortant la Russie à "se retirer immédiatement, complètement et sans condition du territoire internationalement reconnu de l'Ukraine". Ils ont également condamné la coopération militaire accrue de la Russie avec la Corée du Nord. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré qu'il était "plus important que jamais" pour les nations comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande de montrer leur solidarité "dans cette phase critique où les puissances autoritaires posent constamment des défis". La Corée du Nord, isolée internationalement, a récemment renforcé ses liens militaires avec la Russie.

14:21 Zelensky justifie le remaniement du gouvernement : "Nous avons besoin d'un nouvel élan"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays avait besoin d'un "nouvel élan" lorsqu'il a annoncé un vaste remaniement du gouvernement. "Nous avons besoin d'un nouvel élan", a déclaré Zelensky lorsqu'on lui a demandé les motivations du remaniement. "Et ces étapes sont liées à la consolidation de notre État dans différents secteurs." L'Ukraine se défend contre l'agression de la Russie depuis deux ans et demi. Zelensky a également exprimé sa gratitude aux ministres et à l'ensemble du cabinet pour leur contribution.

13:47 Les Forces armées allemandes commandent un système IRIS-T SLM supplémentaire : protéger l'Europe des missilesL'IRIS-T SLM n'est pas nouveau en Ukraine, mais pour intercepter plus de missiles russes, le nombre de systèmes déployés dans le pays passera de quatre à dix. Une livraison est reportedly déjà convenue, selon des sources de sécurité. En Schleswig-Holstein, les Forces armées allemandes prévoient également d'utiliser l'IRIS-T.

13:21 La Russie affirme le contrôle sur un autre village près de la ville ukrainienne de PokrovskLe ministère de la Défense russe affirme que les troupes russes ont pris le contrôle complet du village de Karliwka, situé à environ 30 kilomètres de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Pokrovsk est un important hub logistique pour l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes se retirent depuis des mois d'une avance russe dans la région.

12:59 L'Ukraine : la Crimée "envahie par des systèmes de défense aérienne"Les occupants russes de la Crimée déploient tous les moyens disponibles pour protéger le pont de Kerch, selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, selon Defense Express sur la télévision nationale ukrainienne. Des systèmes courts et longs, y compris S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, sont reportedly utilisés. Pletenchuk a déclaré que la Crimée était "envahie par des systèmes de défense aérienne" car elle a une signification pratique et symbolique pour les occupants. Le pont de Kerch, un projet phare du leader du Kremlin Vladimir Poutine, relie la Russie continentale à la péninsule illégalement annexée et sert de route d'approvisionnement vitale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Les affrontements autour du pont continuent, tandis que Kyiv réaffirme régulièrement son intention de libérer la péninsule. Le pont est un point stratégique.

12:32 Poutine annonce la visite de Xi au sommet des BRICS en RussieLe président russe Vladimir Poutine a annoncé que le président chinois Xi Jinping assisterait au prochain sommet des BRICS en Russie en octobre. "Comme convenu, nous attendons le président chinois Xi Jinping au sommet des BRICS", a déclaré Poutine lors d'une réunion avec le vice-Premier ministre chinois Han Zheng lors du Forum économique de l'Est à Vladivostok. Poutine a également proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Fondé en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, le groupe des BRICS a depuis été rejoint par l'Afrique du Sud, et cette année par des pays tels que les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. Les nations des BRICS se considèrent comme un contrepoids aux États occidentaux et tiendront un sommet dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Le Kremlin cherche à étendre son influence et à renforcer les alliances économiques. Moscou et Pékin ont renforcé leur partenariat stratégique depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

11:43 Baerbock applaudit le ministre des Affaires étrangères ukrainien partantLa ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a applaudi son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. "Conversations en train de nuit, réunions du G7, discussions sur le champ de bataille, débats à Bruxelles, devant une centrale électrique bombardée", écrit-elle sur X. "Peu de personnes avec lesquelles j'ai travaillé de près sont aussi nombreuses que vous, @DmytroKuleba", ajoute-t-elle. "Vous mettez les gens de votre nation avant vous-même." Elle lui souhaite "du fond du cœur, tout le meilleur - Nous devrions nous revoir lorsque la paix et la liberté auront Returné dans toute l'Ukraine."

11:24 La Russie envisage de modifier sa stratégie nucléaireSelon l'administration présidentielle russe, les actions de l'Occident poussent la Russie à réviser sa stratégie nucléaire. La Russie fait face à des défis et des menaces supposés de la part de l'Occident qui nécessitent une révision de la stratégie, rapportent les agences de presse russes, citant le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskow. Cela comprend la possibilité que l'Ukraine utilise des armes à longue portée américaines dans ses attaques profondément sur le territoire russe. Le gouvernement ukrainien a cherché depuis longtemps l'autorisation des États-Unis pour utiliser les armes offertes par les alliés pour frapper des cibles profondément à l'intérieur de la Russie. "Il est évident que les Ukrainiens feront cela", a informé Peskow à l'agence RIA. "Nous tenons compte de cela." La Russie a annoncé qu'elle modifierait sa stratégie nucléaire, mais les détails n'ont pas encore été fournis. Le guide permet l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

10:54 L'Ukraine repousse 29 des 42 attaques aériennes russesLa Russie a lancé 42 attaques aériennes sur l'Ukraine pendant la nuit, selon un communiqué Telegram de l'armée de l'air ukrainienne. Des missiles Ch-47M2 Kinzhal, des missiles de croisière Kh-101 et des missiles Iskander-K ont notamment été utilisés. Selon ses propres chiffres, l'armée de l'air ukrainienne a abattu sept missiles de croisière et 22 drones Shahed. Résultat : 29 attaques aériennes ont été déjouées.

10:19 Munz : L'attaque de Poltava pourrait se retourner contre la RussieLa Russie attaque la ville ukrainienne de Poltava avec des roquettes, avec des rapports d'une des plus lourdes attaques aériennes depuis le début de la guerre. Les médias russes, however, célèbrent ce qu'ils appellent un "grand succès", dit le correspondant de ntv Rainer Munz. Entre-temps, la Russie semble modifier sa stratégie.

09:52 L'Ukraine publie les pertes des troupes russesLe état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon ces chiffres, la Russie a perdu environ 620 350 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022. En 24 heures seulement, le nombre de pertes s'élève à 1 390. Selon le rapport de Kyiv, sept chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones ont également été détruits. Au total, la Russie a perdu 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie et 368 avions, 328 hélicoptères, drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales donnent des chiffres de pertes plus bas - bien que ce ne soient que des valeurs minimales.

09:21 Le gouverneur : "Jour triste" pour la région de Lviv - Le nombre de morts augmenteSuite aux attaques aériennes russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv (voir les entrées 07:18, 06:17 et 05:29), le nombre de morts a augmenté. Sept personnes ont été tuées pendant la nuit, écrit le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sur Telegram. Parmi eux se trouvent un enfant de sept ans et une fille de quatorze ans, ainsi que d'autres enfants. "C'est un jour triste pour notre région", écrit Koszykyj plus loin. C'est un incident tragique. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait écrit sur X à propos de cinq morts et de plus de 30 blessés. Zelenskyy présente ses condoléances aux familles des victimes.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Kuleba démissionneLe ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a démissionné, selon le président du Parlement Ruslan Stefantchuk mercredi. La démission sera discutée lors de la prochaine séance plénière, écrit Stefantschuk sur sa page Facebook. Plusieurs autres ministres ont déjà démissionné (voir les entrées 00:47 et 22:06). Les démissions font partie d'un vaste remaniement du gouvernement ukrainien. Mercredi sera une journée de licenciements, écrit le chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arakhamia, sur Telegram. La journée des nominations suivra jeudi.

08:03 Zelenskyy : "Les décombres piègent toujours des gens"L'attaque de roquettes russes sur Poltava est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre, a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir. Des gens sont toujours piégés sous les décombres, a-t-il déclaré, appelant à nouveau des systèmes de défense aérienne.

07:39 Grossi met en garde contre une catastrophe imminente à la centrale nucléaire de ZaporijjiaDuring une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le directeur de l'agence onusienne de surveillance nucléaire, Rafael Grossi, la situation des centrales nucléaires en Ukraine et en Russie a été discutée. Grossi se rendra mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle russe, dans le sud-est de l'Ukraine. Reuters rapporte que Grossi a mis en garde lors de la réunion avec Zelenskyy que la situation à la centrale est "précaire" et que le risque de catastrophe persists. La centrale a été prise par les forces russes peu après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022 et est actuellement inopérable. Les deux parties s'accusent mutuellement de bombarder la centrale. Moscou et Kyiv niant toutes deux ces allégations.

07:18 Le gouverneur : Au moins deux morts dans l'attaque de LvivAu moins deux personnes ont perdu la vie lors d'une frappe aérienne russe sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, selon un communiqué du gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sur Telegram. Dix-neuf personnes ont été blessées.

06:53 L'Ukraine cherche plus d'aide pour les frontsL'Ukraine espère obtenir un soutien supplémentaire pour la reconstruction de son secteur agricole et le déminage. Selon le "Rheinische Post", cela a été mentionné dans une réponse du gouvernement allemand à une question de l'Union, que le journal a obtenue. L'article aborde un programme de financement potentiel pour les zones agricoles proches des fronts. "Le gouvernement allemand a été prié d'examiner la possibilité d'un soutien", indique le journal. Par exemple, une prime pour le personnel de sécurité serait nécessaire. L'Ukraine a également demandé le prolongement d'un programme financé par le ministère de l'Agriculture fournissant des générateurs et un soutien au déminage dans les zones proches des lignes de front, selon la réponse du gouvernement. Le gouvernement fédéral indique que le ministère de la Coopération économique et du Développement est actuellement impliqué dans un projet de détection et de nettoyage des mines.

06:17 Incendie après l'attaque de drones Shahed à LvivSuite à des frappes aériennes russes (voir l'entrée 05:29) sur la ville de Lviv dans le nord-ouest de l'Ukraine, un incendie s'est déclaré près de la gare ferroviaire principale. Selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, cela a été rapporté sur Telegram. En outre, deux bâtiments scolaires ont été endommagés et de nombreuses fenêtres ont été brisées. Des fragments de verre ont été répandus dans les rues, selon Kosyzkyj. Kosyzkyj a déclaré que plusieurs drones Shahed avaient été utilisés dans la frappe aérienne russe. Les services d'urgence et la défense aérienne sont actuellement en action. Les écoles touchées ont été fermées, selon le maire de Lviv, Andrij Sadowyj, sur Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées.

05:29 Deuxième vague de frappes aériennes cible KyivLa capitale ukrainienne, Kyiv, est à nouveau cible d'une deuxième vague de frappes aériennes russes. La défense aérienne est en action. Des témoins oculaires ont rapporté une série d'explosions aux abords de Kyiv, suggérant le déploiement de systèmes de défense aérienne. Simultanément, l'armée ukrainienne affirme une attaque de drones sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, près de la frontière polonaise. Tout le pays est maintenant en alerte maximale, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a publié un communiqué sur Telegram. La Pologne a mobilisé ses propres avions et ceux de ses alliés pour sécuriser l'espace aérien pour la troisième fois en huit jours en réponse aux frappes aériennes et aux activités à longue portée russes, a annoncé le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises.

04:35 Biden promet plus de systèmes de défense aérienne pour l'UkraineEn réponse à l'attaque dévastatrice de l'armée russe sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden a promis la livraison de systèmes de défense aérienne supplémentaires à l'Ukraine. "Je condamne fermement cette assault brutale", a déclaré Biden. Washington continuera à soutenir militairement l'Ukraine, "y compris la fourniture de systèmes de défense aérienne et de capacités nécessaires pour protéger les frontières". Après l'attaque qui a fait au moins 51 morts, Zelensky a renouvelé sa demande à ses alliés occidentaux de fournir rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne et l'autorisation d'utiliser les armes à longue portée déjà fournies pour des frappes sur le territoire russe.

02:52 Une autre attaque de drones sur KyivLa Russie a lancé une autre attaque de drones sur Kyiv. Les forces de défense aérienne ukrainiennes sont activement engagées pour repousser les attaques au-delà de la périphérie de la capitale, selon un rapport de l'armée ukrainienne sur Telegram. Il n'y a actuellement aucun renseignement sur le nombre de drones utilisés ou sur d'éventuels dommages. L'attaque nocturne fait partie d'une série de frappes aériennes russes sur Kyiv qui se sont intensifiées ces dernières semaines.

01:32 Zelensky : vise à maintenir le contrôle sur la région de Kursk indéfinimentL'Ukraine entend maintenir le contrôle sur les territoires occupés dans la région russe de Kursk jusqu'à ce que le président russe Poutine accepte de négocier, selon une déclaration du président ukrainien Zelensky à l'émetteur américain NBC News. L'occupation des régions est un aspect central du "plan de victoire" de l'Ukraine, a ajouté Zelensky. Cependant, l'Ukraine n'a pas besoin de territoire russe supplémentaire en général, a déclaré Zelensky sans mentionner de plans pour conquérir un territoire russe supplémentaire. L'opération secrète pour prendre le contrôle de la région de Kursk était, étonnamment, inconnue même du président américain Biden.

00:47 Plusieurs membres du Cabinet ukrainien démissionnentQuatre membres du cabinet ont annoncé leur démission avant une restructuration attendue du gouvernement en Ukraine. Parmi ces personnes figurent la députée ministre pour les Affaires européennes Olga Stefanishyna, le ministre pour les Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin, qui a joué un rôle crucial dans l'amélioration de la production d'armes, le ministre de la Justice Denys Malyuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets. Il reste incertain si ces quatre officiels seront nommés à des postes de plus haut rang. "Comme promis, une importante réorganisation du gouvernement est attendue cette semaine", a déclaré David Arakhamia, chef de la faction Serviteur du peuple au Parlement, via Telegram. "Demain, nous aurons une journée de licenciements, et le lendemain, une journée de nominations", a-t-il annoncé, agissant en tant que proche collaborateur du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

23:16 Le président Zelensky appelle à l'utilisation d'armes à longue portée contre la RussieSuite à l'attaque meurtrière de roquettes russes sur Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes deviendront impossibles si nous pouvons frapper et détruire les sites de lancement des agresseurs, ainsi que les aéroports militaires et les logistiques russes", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo quotidien. Selon ses estimations, le bilan des morts à Poltava a atteint 51, et le nombre de blessés s'élève à 271. De nombreuses personnes sont toujours ensevelies sous les décombres.

22:06 Un autre haut responsable ukrainien est limogéLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a relevé de ses fonctions Rostyslav Shurma, premier député chef de l'administration présidentielle, selon un décret publié sur le site du président. De plus, Olha Stefanishyna, qui a servi comme députée ministre et ministre de l'intégration européenne en Ukraine, a annoncé sa démission. D'autres membres du cabinet ont également démissionné précédemment. Le président Volodymyr Zelensky a expliqué que ces changements sont nécessaires pour renforcer le gouvernement. "L'automne sera vital. Nos institutions d'État doivent être organisées de manière à ce qu'Ukraine puisse atteindre tous les résultats nécessaires."

21:42 Un reporter de ntv au cœur des frappes aériennes en UkraineL'Ukraine endure actuellement l'une des attaques aériennes les plus intenses depuis le début du conflit. De nombreuses personnes ont perdu la vie, tandis que des centaines d'autres ont été blessées. Le reporter de ntv Kavita Sharma est sur le terrain et décrit une "atmosphère tendue" et la façon dont les gens ont vécu l'attaque de missile.

21:25 L'Ukraine accuse la Russie d'avoir exécuté des prisonniers de guerreLe Bureau du procureur général d'Ukraine a accusé des soldats russes d'avoir exécuté des soldats capturés. Des enquêtes ont été ouvertes sur la mort de trois Ukrainiens dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, que le bureau a annoncée sur son canal Telegram. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les occupants les ont contraints à s'allonger face contre terre et les ont immédiatement abattus dans le dos", affirme le bureau, se basant sur des vidéos circulant en ligne.

