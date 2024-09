À 15h15, l'armée allemande mène des exercices militaires dans le port de Hambourg.

Titre: "Tempête de Rubis Delta", l'armée allemande prépare un exercice de défense à grande échelle à Hambourg du jeudi au samedi

Le Commandement militaire allemand prépare un exercice de défense important dans la zone du port de Hambourg du jeudi au samedi, comme l'a annoncé le Landeskommando Hamburg. Cette zone du port sera sécurisée par des forces de protection civile, avec un point de contrôle établi à cet effet. L'objectif de cet exercice est de protéger les infrastructures de défense critiques, d'assurer une conscience situationnelle cohérente à tous les niveaux et de faciliter une communication rapide et sécurisée avec tous les participants. La circulation civile restera inchangée et indemne pendant cet exercice.

Des rumeurs suggèrent que la résurgence de la guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années est possible en raison de la violation par la Russie du droit international suite à son attaque contre l'Ukraine. L'OTAN vise à contrer collectivement cette menace, nécessitant un déploiement rapide de troupes alliées d'ouest en est. L'Allemagne, en raison de sa position géographique stratégique, sert de hub, nécessitant la pratique de l'organisation de transports militaires par rail, route ou air, de l'approvisionnement en nourriture, lits ou matériaux de fonctionnement, et la sécurisation de convois entiers de véhicules pour dissuader efficacement les adversaires potentiels.

14:30 Selenskyj exhorte les investissements dans le secteur énergétique américain

Le président ukrainien Volodymyr Selenskyj a exhorté les représentants économiques lors de sa visite aux États-Unis à investir dans le secteur énergétique en difficulté. L'accent a été mis sur la préparation du système énergétique ukrainien pour l'hiver, car le pays craint de nouveau des coupures de courant en raison des dommages causés par la guerre. Des incitations spéciales ont été offertes, Selenskyj déclarant : "C'est notre proposition. C'est l'un des éléments de notre plan de victoire". Des représentants des secteurs de l'énergie, de la finance et de l'assurance, ainsi que de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, ont participé à la réunion à New York.

13:55 Analyste militaire célèbre l'offensive ukrainienne à Kursk comme un succès

Alors que les opinions sont divisées quant au succès ou à l'échec de l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, l'expert militaire Nico Lange la considère comme un succès. Lange, écrivant sur X, suggère que sans l'offensive de Kursk, le président Selenskyj n'aurait pas été en mesure de négocier la paix à New York.

13:17 Kyiv : "Plan de victoire" inclut une invitation à l'adhésion à l'OTAN

Une invitation à rejoindre l'OTAN pour l'Ukraine est incluse dans le "Plan de victoire" présenté par le président Volodymyr Selenskyj, selon son chef de cabinet Andrij Jermak. Les partenaires devraient étendre une invitation à l'adhésion à l'OTAN à l'Ukraine et ignorer les menaces d'escalade de Moscou, selon la déclaration de Jermak à New York. Le plan comprend à la fois des éléments militaires et diplomatiques, la Russie justifiant son invasion de l'Ukraine, en partie en raison des aspirations de Kyiv à rejoindre l'OTAN.

12:42 Malgré les efforts de paix, Moscou reste déterminé à atteindre ses objectifs de guerre

Malgré les efforts diplomatiques de Kyiv pour négocier, la Russie reste résolue dans ses objectifs de guerre en Ukraine, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Peskov a affirmé que une fois ces objectifs atteints, l'opération militaire spéciale prendra fin. Il répondait aux déclarations de Zelenskyy lors de son voyage aux États-Unis selon lesquelles la fin de la guerre est plus proche que prévu. Zelenskyy a présenté son "Plan de victoire" aux États-Unis pour mettre la pression sur Moscou pour négocier. Les objectifs de guerre de la Russie comprennent le contrôle des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia, la dissuasion de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et Previously the removal of the Kyiv government. Many experts believe that Russia's ultimate objective is to retain control over the entire Ukraine.

11:59 La situation à Wuhledar se détériore davantage, avec l'utilisation présumée de tactiques déloyales par les troupes russes

La situation autour de la ville de Wuhledar continue de se détériorer, selon Deepstate. Les Russes entourent allegedly le hameau et tentent de le détruire par l'artillerie et d'autres armes. Deepstate n'a pas rapporté aucune entrée de troupes russes dans la ville. "Endurer jusqu'à la fin, tout en payant un prix élevé en pertes militaires, est inacceptable. Nous aurions dû considérer aujourd'hui les conséquences, mais il est trop tard maintenant", regrettent les soldats de la 72e brigade, qui continuent leur effort de défense Despite the worsening situation. According to the Eastern European media outlet Nexta, Russia is again employing the "scorched earth" tactic by heavily assaulting Wuhledar from the air.

11:15 Des images satellites à haute résolution montrent des dommages importants dans les dépôts de munitions russes

L'Ukraine a récemment mené une série d'attaques réussies contre des dépôts de munitions, entraînant la destruction de quantités importantes de roquettes, obus d'artillerie et d'autres fournitures militaires russes. Des images satellites à haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des dernières attaques à Oktyabr'sk et Toropets.

10:46 Attaques catastrophiques sur Saporizhzhia : un mort, plusieurs blessés et dommages importants

Des attaques ukrainiennes dans la ville sud-est de Saporizhzhia, comme rapporté officiellement, ont entraîné un mort et six blessés, y compris une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans. La zone a été touchée par "des bombardements aériens intenses" pendant une période de deux heures le lundi soir, comme rapporté par le service d'urgence d'État. Le gouverneur régional Ivan Fedorov, via l'application de messagerie Telegram, écrit à ce sujet. Outre les pertes humaines, une installation d'infrastructure et des bâtiments résidentiels ont été incendiés. Un employé de l'administration de la ville affirme que 74 blocs d'appartements et 24 maisons privées ont été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 Munz sur le navire de guerre russe : "Le navire de guerre ne reprendra probablement jamais la mer"Selon les sources russes, l'équipage du navire de guerre russe "Admiral Kuznetsov" est transféré sur le front, selon Forbes. Le journaliste de Moscou Rainer Munz, correspondant de ntv, souligne l'historique chaotique du navire. Ce transfert pourrait être un signe des difficultés financières de la Russie.

09:27 Citadelle de la Résistance : Wuhledar en Danger ?Les forces russes ont prétendument infiltré la ville ukrainienne de Wuhledar, selon les médias d'État et les blogs. "Les forces russes ont pénétré Wuhledar - l'assaut sur la ville a commencé", écrit Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe originaire d'Ukraine. D'autres blogueurs militaires pro-russes rapportent également l'offensive. Les médias russes confirment que la ville, située dans la région de Donetsk, est encerclée. Selon le colonel Reisner, expert militaire de ntv.de, les troupes russes avancent vers la ville depuis plusieurs directions, comme un étau. "Wuhledar est menacé d'encerclement. Il est raisonnable de supposer que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules de combat blindés, ne pourra pas maintenir le contrôle de la zone."

08:59 Russie et Ukraine s'affrontent avec des drones la nuitSelon l'agence de presse russe TASS, citant le ministère de la Défense russe, la défense aérienne russe aurait abattu 13 drones ukrainiens pendant la nuit. Six ont été abattus dans les régions de Belgorod et de Kursk, tandis qu'un seul a été abattu dans la région de Bryansk. Parallèlement, l'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a attaqué avec 81 drones et quatre missiles pendant la nuit. 79 drones ont été abattus ou contraints à l'atterrissage. Aucun rapport initial sur les dommages ou les pertes n'est disponible.

08:17 La fermeté du Danemark sur les frappes de longue portée contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen propose que les alliés de l'OTAN consentent à l'utilisation d'armes occidentales à portée étendue contre la Russie. "Je propose de mettre fin au débat sur les lignes rouges", déclare Frederiksen dans une interview avec Bloomberg. La ligne qui a été franchie est indiscutable - lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine. "Je ne permettrai jamais à la Russie de dicter ce qui est juste en matière de l'OTAN, de l'Europe ou de l'Ukraine", déclare Frederiksen.

07:38 Les pertes russes enterrées et signalées comme disparues pour éviter les indemnisationsSelon un appel téléphonique publié par l'intelligence militaire ukrainienne, les soldats russes tombés au combat seraient enterrés sur le champ de bataille et signalés comme disparus pour éviter des indemnisations coûteuses à leur famille. "Ils sont tués, les combats continuent, il fait chaud, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre sur place, et ensuite ils sont considérés comme disparus. Et si ils sont disparus, la famille n'est pas payée. Compris ?", dit un homme à son interlocuteur dans un appel rapporté par le Kyiv Independent. L'indemnisation pour chaque soldat tombé se situerait entre 67 500 et 116 000 dollars.

06:59 Pas de signes d'une fin de guerre dans les déclarations russesAlors que le président ukrainien Zelenskyy promeut son "plan de victoire" aux États-Unis, il n'y a aucun signe d'un désir de paix du côté russe. "Le Kremlin continue de manifester publiquement son désintérêt pour un traité de paix qui n'impliquerait pas la capitulation inconditionnelle du gouvernement ukrainien et la dissolution totale de l'État ukrainien", écrit l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Des officiels russes de haut rang ont récemment exprimé leur opposition à la participation au prochain sommet de la paix, et le porte-parole du Kremlin Peskov a répété que la Russie n'était pas prête à négocier autre chose que la capitulation de l'Ukraine, en désignant également l'OTAN et l'Occident comme un "ennemi commun". "L'ISW continue de croire que le Kremlin n'a aucun intérêt à des négociations de paix honnêtes avec l'Ukraine et ne discutera que de 'négociations de paix' et de 'plans' pour mettre la pression sur l'Occident et contraindre l'Ukraine à faire des concessions unilatérales concernant sa souveraineté et son intégrité territoriale."

06:27 Zelenskyy : des mesures fermes pourraient accélérer la fin de l'agression russeDes mesures fermes de l'administration américaine pourraient potentiellement accélérer la fin de l'agression russe contre l'Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. "Maintenant, à la fin de l'année, nous avons une opportunité significative pour renforcer la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis", a déclaré Zelenskyy via son canal Telegram après une réunion avec une délégation bipartite du Congrès américain. Zelenskyy est actuellement aux États-Unis pour les sessions de l'Assemblée générale de l'ONU et pour présenter son "plan de victoire" au gouvernement américain.

05:44 Des adolescents accusés d'avoir mis le feu à un hélicoptère Mi-8 à Omsk

Deux mineurs en Russie, âgés de 16 ans, sont accusés d'avoir incendié un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne à Omsk le week-end dernier, selon le canal d'actualités Telegram Baza. Ils auraient prétendument avoué avoir accepté un pot-de-vin de 20 000 dollars via Telegram pour commettre cet acte. Les médias russes rapportent des dommages importants à l'hélicoptère. Cet incident rappelle un autre événement du 11 septembre où deux adolescents ont allumé un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Nojabrsk dans la région de Tyumen. Il y a eu plusieurs cas de sabotage, tels que des déraillements de trains, dans différentes régions de Russie. En janvier, l'intelligence militaire ukrainienne (HUR) a prétendument impliqué des adversaires inconnus du régime de Poutine dans des attaques contre certains chemins de fer russes.

03:50 Zelensky : "La Fin de la Guerre à Portée de Main"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affiche un optimisme quant à la fin prochaine du conflit avec la Russie. Dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC News, il déclare : "Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous le pensons." Il exhorte également les États-Unis et ses autres partenaires à maintenir leur soutien à l'Ukraine.

02:50 Bilan des Attaques Russes sur Saporizhzhia

Les forces russes ont lancé une nouvelle attaque sur la ville ukrainienne du sud-est de Saporizhzhia dans la nuit, faisant un mort, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Cinq personnes, dont une fille de 13 ans, ont été blessées, selon un responsable municipal qui s'est entretenu avec le diffuseur public Suspilne. Au moins 23 personnes ont été blessées lors d'attaques précédentes sur la ville pendant la journée et la nuit précédente. Fedorov a rapporté sur Telegram que deux maisons avaient été détruites lors de la dernière attaque, bien qu'il ne soit pas clair quel type d'arme a été utilisé. Les forces russes ont également cible l'infrastructure de la ville, entraînant un incendie que les secours ont réussi à éteindre sans faire de blessés.

01:29 Les Soldats Ukrainiens Sous Pression à Pokrovsk

L'armée ukrainienne continue de lutter sous pression dans l'est du pays, selon ses propres sources. "La situation reste tendue dans la région de Pokrovsk et de Kurakhove", a noter le quartier général à Kyiv dans sa mise à jour du soir. Plus de 125 attaques russes le long du front, plus de la moitié (50+) se sont produites dans ce secteur. "L'effort principal de l'ennemi a été dirigé sur Pokrovsk", a précisé la direction militaire ukrainienne. Bien que des analystes indépendants créditent les Ukrainiens d'avoir ralenti l'avancée russe sur Pokrovsk stratégiquement importante, la situation reste précaire pour les défenseurs plus au sud à Kurakhove. Les avancées des forces russes près de la ville minière de Hirnyk menacent d'encercler plusieurs unités là-bas. Un encerclement similaire des positions de défense semble imminent plus au sud près de la ville de Vuhledar, que les Russes n'ont pas encore réussi à capturer par des attaques frontales.

00:28 Un Résident Américain Condamné en Russie pour Enlèvement

Un citoyen américain a été condamné à six ans de prison en Russie pour avoir tenté d'enlever son enfant russe sans le consentement de la mère, selon les autorités judiciaires. Un tribunal dans l'enclave de Kaliningrad a reconnu l'homme coupable de tentative d'enlèvement et l'a condamné à purger sa peine dans un camp de travail. Selon le verdict, le citoyen américain a tenté de quitter le pays avec son fils de quatre ans en juillet 2023. "Sans obtenir le consentement de la mère, il a tenté de faire sortir l'enfant du pays", a expliqué le tribunal sur le service de messagerie Telegram. Il aurait tenté de traverser la frontière avec le Pologne à travers une forêt avec l'enfant avant d'être arrêté par les gardes-frontières. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont particulièrement tendues en raison du conflit en Ukraine.

23:14 La Russie Signale des Victimes Après une Attaque sur Belgorod

Les autorités locales rapportent que trois personnes ont péri lors d'une attaque sur un village russe proche de la frontière ukrainienne. Le village d'Archangelskoe, à cinq kilomètres de la frontière, a été "sous le feu de l'armée ukrainienne" lundi, selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur le service de messagerie Telegram. Deux adultes et un adolescent ont été tués, et deux autres personnes, dont un enfant, ont été blessées, selon le communiqué de Gladkov.

21:35 Forbes : Alors que le seul porte-avions de Russie faiblit, son équipage est déployé dans le conflit en Ukraine

Malgré être le seul porte-avions de Russie, l'"Admiral Kuznetsov", lancé dans les années 80, a eu un passé tumultueux, avec des déploiements limités et de multiples revers. Selon Forbes, des membres de son équipage de 15 000 sont déployés sur le champ de bataille ukrainien, non à bord de leur porte-avions, mais en tant qu'infanterie au sein de leur propre bataillon. Cette mesure fait partie de la stratégie de la Russie pour atteindre ses lourdes cible de recrutement mensuelle, évaluée à environ 30 000 nouveaux combattants par mois. Dans le même temps, l'Admiral Kuznetsov continue de se détériorer et semble de plus en plus destiné à devenir un résident à long terme de la côte de Mourmansk, où il a été ancré depuis quelque temps.

