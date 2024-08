À 15h15, la Russie annonce une attaque de représailles à Koursk.

14:55 Le chef de l'AIEA supervise une inspection urgente de la centrale nucléaire de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, supervise en personne une inspection urgente de la centrale nucléaire de Kursk située dans la région russe du même nom. La situation est préoccupante car des forces ukrainiennes ont pénétré dans la région. Grossi a averti sur X que la situation est grave, en insistant sur le fait que "la sécurité des installations nucléaires ne doit jamais être compromise, quelle que soit la situation". L'inspection est prévue pour mardi. L'entrée inattendue de troupes ukrainiennes dans la région de Kursk a eu lieu le 6 août.

14:32 Un incendie ravage la principale raffinerie de pétrole d'OmskUn incendie a ravagé la principale raffinerie de pétrole de Russie dans la ville d'Omsk, selon les rapports de Gazprom. Deux personnes ont été blessées, mais les opérations continuent sans interruption, a annoncé Gazprom dans un message. Selon le communiqué, "l'incendie de la raffinerie d'Omsk est actuellement sous contrôle. Le système de sécurité automatique de l'installation a détecté un incendie dans son équipement technique". Les opérations se poursuivent normalement.

14:32 Les forces russes ciblent des armes et des fournitures occidentales en UkraineLes forces russes ont ciblé des compresseurs de gaz et des transformateurs de puissance en Ukraine, prétendument à l'aide de drones et de missiles, selon le ministère de la Défense russe à Moscou. Ces installations énergétiques étaient essentielles pour alimenter en électricité le complexe militaro-industriel ukrainien. Par ailleurs, des armes et munitions occidentales stockées sur deux aérodromes ukrainiens ont été prises pour cibles.

14:09 Le Washington Post rapporte la capture de plus de 240 soldats russes à KurskDepuis leur invasion surprise de la région russe de Kursk au début août, les forces ukrainiennes ont prétendument capturé plus de 240 soldats russes, selon un rapport du Washington Post. Le journal a analysé plus de 130 photos et vidéos prises depuis l'invasion du 6 août. La plupart des images ont été capturées par des soldats ukrainiens et partagées sur les réseaux sociaux. L'analyse a également inclus des photos prises par un photographe de journal de prison qui abritait des soldats russes capturés en Ukraine. "Ces images vérifiées montrent au moins 247 prisonniers de guerre russes capturés, étayant les allégations des autorités ukrainiennes selon lesquelles des centaines de Russes ont été capturés pendant l'invasion", a écrit le Washington Post. Parmi les prisonniers figuraient de nombreux jeunes officiers militaires, qui se seraient rendus sans résistance.

13:43 Un objet non identifié pénètre dans l'espace aérien polonaisPendant l'attaque russe contre l'Ukraine, un objet non identifié a pénétré dans l'espace aérien polonais, selon l'agence de presse polonaise PAP et le commandement opérationnel de l'armée polonaise. La recherche de l'objet continue. Le général Maciej Klisz, commandant opérationnel des forces armées polonaises, a confirmé qu'un objet non identifié avait probablement pénétré dans le territoire polonais pendant l'assaut russe sur le territoire ukrainien. Le Guardian a rapporté que l'objet était probablement un drone, selon un communiqué du porte-parole de l'armée polonaise.

13:21 Un barrage au nord de Kyiv est gravement endommagé par des explosionsUn barrage situé au nord de Kyiv a prétendument été touché par des missiles russes lors d'une importante attaque aérienne contre l'Ukraine, selon les médias ukrainiens. Une vidéo partagée par le journaliste Yaroslav Trofimov du "The Wall Street Journal", entre autres, montre une partie de la centrale hydroélectrique en feu. "La rupture de ce barrage entraînerait des millions de morts en aval", a écrit Trofimov. Il n'y a actuellement aucun rapport officiel sur les dommages causés à la structure.

12:57 Zelenskyy qualifie l'attaque de "l'une des plus lourdes" de la RussieSelon les rapports ukrainiens, la Russie a lancé plus de 100 missiles et près de 100 drones lors de son récent massive attaque. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans un message vidéo que "c'était l'une des attaques les plus lourdes". Le ministère de la Défense russe, pour sa part, a affirmé avoir "détruit toutes les installations ciblées" lors de ses attaques contre l'Ukraine. Zelenskyy a également décrit l'attaque comme une "attaque composite" composée de plus de 100 missiles et d'environ 100 drones Shahed d'origine iranienne. Le ministère de la Défense russe a déclaré avoir lancé une "attaque de grande envergure avec des armes de précision à longue portée" contre "des installations énergétiques importantes".

12:38 Kyiv appelle l'Occident à autoriser des attaques au-delà des frontières russesL'Ukraine presse l'Occident d'autoriser le déploiement d'armes pour des attaques au-delà des frontières russes. "Une telle décision accélérerait considérablement la fin de l'agression russe", a déclaré Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelenskyy sur Telegram.

12:09 Peskov : la Russie ne croit plus aux négociations de cessez-le-feu avec l'UkraineLes autorités russes considèrent les négociations de cessez-le-feu avec l'Ukraine comme dépassées. L'invasion de troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk est inacceptable, a confirmé Dmitri Peskov, porte-parole de l'administration présidentielle russe. "Les discussions sur un cessez-le-feu ont perdu toute signification. Il n'y a pas eu de discussions sur un cessez-le-feu. Le sujet n'est plus d'actualité."

11:41 Munz : la force de l'armée biélorusse est surestiméeLe dictateur Loukachenko mobilise des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, ce qui suscite des préoccupations. Cependant, selon Rainer Munz, correspondant de ntv, ces troupes servent principalement à afficher la force plutôt qu'à représenter une véritable menace.

11:25 Des sources de sécurité allemandes suggèrent un complot de sabotage russe derrière l'alerte de GeilenkirchenDes informations de renseignement ont suggéré un potentiel complot de sabotage russe comme raison de l'augmentation temporaire du niveau de sécurité à la base de l'OTAN de Geilenkirchen, près d'Aix-la-Chapelle. Il y avait des indices sérieux d'un service de renseignement étranger sur un potentiel sabotage russe à l'aide d'un drone contre la base de l'OTAN, ont rapporté des sources de sécurité allemandes.

11:20 Images satellites montrent la lutte en cours pour maîtriser l'incendie à un dépôt de carburant à Proletarsk en RussieLe dépôt de carburant situé à Proletarsk, dans le sud de la Russie, lutte contre un incendie depuis plus d'une semaine, selon les dernières images satellites du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA, FIRMS. L'incendie au dépôt, qui compte plus de 70 citernes individuelles, a été allumé par une frappe de drone ukrainien dans la nuit du 18 août.

09:50 Des sources non officielles suggèrent une autre attaque aujourd'huiDes sources non vérifiées suggèrent qu'une autre attaque a eu lieu aujourd'hui. Les autorités de Rostov ont déclaré l'état d'urgence pour le district de Proletarsk. TASS a rapporté mercredi que 47 pompiers avaient été blessés jusqu'à ce jour en raison de l'incendie.

10:50 Pays voisin touché par l'attaqueL'important raid aérien de ce matin a également touché un pays voisin de l'Ukraine : en raison de la proximité des attaques russes de la frontière polonaise, l'armée polonaise a déployé des intercepteurs, selon l'agence de presse PAP. Des avions d'autres alliés ont également participé à l'opération. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté que l'armée russe avait temporairement déployé 11 bombardiers à longue portée Tu-95, équipés de missiles de croisière. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été lancés contre l'Ukraine, et le pays a été attaqué depuis la mer Noire.

10:22 Soldat ukrainien aurait tiré sur un missile russe avec une mitrailleuseCe matin, des soldats ukrainiens d'une unité de défense aérienne ont prétendument tiré sur un missile russe avec une mitrailleuse montée sur un camion dans la région occidentale de Transcarpathie. Le gouverneur Viktor Mykyta a partagé une vidéo correspondante sur les réseaux sociaux. Selon ses déclarations, le missile était dirigé vers la région depuis la région voisine de Lviv et a été abattu par le 650e bataillon séparé de défense antiaérienne à mitrailleuse. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par l'équipe de vérification RTL/ntv. Cependant, le type de missile qui a été abattu ne peut pas être vérifié indépendamment. Selon le "Kyiv Independent", ce n'est pas le feu de la mitrailleuse qui a abattu le missile, mais un missile de défense aérienne de l'armée ukrainienne.

10:03 Plus de la moitié des régions d'Ukraine attaquées par la Russie - Infrastructure énergétique ciblePlus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie tôt ce matin, selon le Premier ministre Denys Shmyhal. "Aujourd'hui, 15 régions ont été soumises à un feu russe intense. L'ennemi a utilisé divers types d'armes : des drones, des roquettes, des missiles hypersoniques Kinzhal. Il y a des pertes et des blessures", a écrit Shmyhal sur Telegram. Selon les rapports ukrainiens, l'infrastructure énergétique de quatre régions a été endommagée. Les autorités de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté sur Telegram que l'infrastructure énergétique de leurs régions était attaquée. Dans certaines zones de la capitale Kyiv, les fournitures d'électricité et d'eau ont été interrompues, selon le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW : Les Russes déployant des troupes à Kursk, précédemment actives sur des fronts ukrainiens moins importantsL'armée russe devrait continuer à déployer des troupes à Kursk à partir de secteurs avec une priorité moins élevée sur le front ukrainien, selon les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les commandants de la 810e brigade de fusiliers marins, de la 155e brigade de fusiliers marins, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment VDV (7e division VDV) et du 51e régiment VDV (106e division VDV) ont prétendument briefé le président russe Vladimir Poutine ce week-end sur les opérations de combat dans les régions russes bordant l'Ukraine. Le dernier rapport de situation de l'ISW suggère que la région de Kursk est la cible probable. L'ISW a observé des éléments de la 810e brigade de fusiliers marins, de la 155e brigade de fusiliers marins et de la 11e brigade VDV dans les combats dans la région de Kursk et a reçu des indications selon lesquelles la direction militaire russe a récemment déployé des éléments du 56e régiment VDV de la zone de Robotyne dans l'ouest de Zaporizhzhia à la région frontalière. La direction militaire russe résiste à la pression opérationnelle pour retirer des forces des efforts offensifs prioritaires pour capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk, selon les experts.

09:14 Premiers décès signalés suite à un bombardement russe massifAu moins trois personnes ont perdu la vie dans des frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des rapports de pertes ont été signalés à Luzk à l'ouest du pays, à Dnipro à l'est et à Zaporizhzhia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a déclaré qu'une maison multifamiliale avait été touchée par "une attaque de l'ennemi" et qu'une personne avait été tuée. Les gouverneurs des régions d'Odessa, de Zaporizhzhia et de Kharkiv ont publié sur Telegram qu'il y avait eu des explosions dans leurs régions et ont exhorté les gens à chercher un abri. Plus tôt, le gouverneur de la région centrale de Poltava, Filipp Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

Lire la suite ici.

07:53 Moscou : La Russie affirme avoir détruit 20 drones ukrainiens

Le ministère de la Défense de Moscou affirme avoir abattu 20 drones ukrainiens qui se dirigeaient vers le territoire russe au cours de la nuit. Neuf ont été abattus dans la région de Saratov, trois dans la région de Kursk, et deux chacun dans les régions de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été détecté dans les régions d'Oryol et de Riazan.

07:24 La Russie lance une offensive aérienne massive contre l'Ukraine

L'Ukraine est actuellement confrontée à des hostilités intenses, selon des rapports concordants. Le "Kyiv Post" signale des explosions à Kyiv en ce moment, tandis que l'Ukraine subit une attaque massive de missiles et de drones russes de différentes sources. L'analyste militaire Nico Lange déclare que la Russie lance simultanément des missiles depuis des navires dans la mer Noire et depuis 11 bombardiers Tu-95, ainsi qu'en utilisant des drones et des missiles balistiques. "L'offensive aérienne russe contre l'Ukraine est massive." Des explosions sont également signalées dans plusieurs autres villes.

07:07 Commandant tchétchène affirme des pertes ukrainiennes dans la région de Kursk

Les forces spéciales tchétchènes, y compris Achmat et la 2e brigade des forces spéciales, affirment avoir détruit deux transporteurs de troupes blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger français (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures. L'agence de presse d'État russe TASS confirme cela, citant le général-major Apti Alaudinov. "Au cours des dernières 24 heures, nous avons également mis hors service une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et endommagé un canon", déclare Alaudinov. "Grâce à nos opérations contre ces installations militaires, nos forces ont infligé de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes." Alaudinov indique que l'avancée des forces ukrainiennes a été stoppée. "L'ennemi tente effectivement d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à éliminer l'ennemi dans plusieurs zones et à libérer certains établissements. Je pense que cet effort se poursuivra quotidiennement."

06:41 Corée du Nord : Kim Jong Un prône la production accrue de drones kamikazes

Selon un rapport de l'agence de presse d'État nord-coréenne KCNA, le leader nord-coréen Kim Jong Un a exhorté à la production et à l'amélioration de drones kamikazes en tant qu'élément essentiel des préparatifs pour la guerre. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens sans pilote équipés d'explosifs qui sont guidés vers des cibles ennemies. La Russie utilise souvent des drones iraniens de ce type en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire. Selon KCNA, la démonstration de drones a eu lieu samedi en réponse à l'escalade des tensions avec le pays voisin, la Corée du Sud. Des photos de l'événement montrent des objets blancs à ailes en forme de X prenant pour cible des chars et explosant. KCNA mentionne que les objets cibles étaient des modèles de chars K-2 sud-coréens.

here.

06:34 Ukraine : 1140 soldats russes "neutralisés" en 24 heures

Selon les rapports militaires ukrainiens, 1140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre total de militaires russes "neutralisés" depuis le début du conflit à 608 820. Ces informations ne peuvent être indépendamment vérifiées. During the same period, four Russian tanks, 17 armored vehicles, 47 artillery systems, one multiple rocket launcher, one air defense system, and 39 drones were also destroyed.

06:12 Kyiv exhorte Minsk à éviter les erreurs fatales

L'Ukraine appelle la Biélorussie à retirer ses grandes forces et son équipement militaire de leur frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Kyiv demande au gouvernement de Minsk de s'abstenir d'actions hostiles et de retirer ses troupes de la zone frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre la commission de "erreurs désastreuses" sous la pression de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore commenté. Selon les rapports ukrainiens, les troupes à la frontière comprennent des forces spéciales biélorusses et d'anciens soldats de Wagner, armés de chars, d'artillerie, de systèmes de défense aérienne et d'équipement d'ingénierie stationnés dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué souligne également que l'Ukraine n'a jamais entrepris d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et n'a pas l'intention de le faire à l'avenir.

05:46 Le gouverneur de la région russe de Saratov signale des dommages causés par des débris de drones

Le gouverneur de la région russe de Saratov affirme que plusieurs maisons dans les villes de Saratov et d'Engels ont été endommagées par des débris de drones ukrainiens abattus. Tous les services d'urgence sont sur les lieux. Engels abrite une base de bombardiers stratégiques en Russie.

03:52 La défense aérienne signale une attaque de drones sur Kyiv

Les rapports militaires ukrainiens indiquent que les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région de Kyiv pour contrer les attaques de drones russes. "Mouvement de drones ennemis détecté ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont actifs", signale l'administration militaire régionale sur Telegram. Il n'y a pas Immediately reports of damage or casualties.

00:19 Zelensky Qualifie l'Attaque Contre l'Équipe de Reuters de "Définitivement Intentionnelle"During son discours du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a abordé l'attaque de roquette tragique qui a coûté la vie à un membre de l'équipe de Reuters et en a blessé deux autres à Kramatorsk, une ville de l'est de l'Ukraine. La tragédie s'est produite dans un hôtel, où la victime a été identifiée comme étant Ryan Evans, un ancien militaire britannique qui travaillait pour Reuters depuis 2022 en tant que conseiller en sécurité pour les journalistes en Ukraine, en Israël et lors des Jeux olympiques de Paris. Zelensky a décrit la destruction de l'hôtel par une missile russe Iskander comme étant "définitivement intentionnelle, méticuleusement planifiée". Ses condoléances vont à la famille et aux amis de la victime. Le Bureau du Procureur Général d'Ukraine mène actuellement une enquête sur l'incident, qui s'est produit à 22h35 heure locale le samedi. Reuters n'a pas encore confirmé si la roquette provenait de Russie ou si l'hôtel était une cible délibérée. La partie russe est restée silencieuse sur la question.

Pour en savoir plus, consultez tous les événements précédents ici.

Bien que les mots ['Opérations militaires'] ne soient pas mentionnés directement dans le texte, je peux créer deux phrases - en utilisant le contexte implicite - qui contiennent le concept:

Les forces russes sont actuellement engagées dans des opérations militaires en Ukraine, ciblant l'infrastructure énergétique et les approvisionnements en armes occidentales, selon le ministère russe de la Défense. L'entrée surprise des troupes ukrainiennes à Kursk a déclenché une série d'opérations militaires entre les deux parties, avec des gains et des pertes revendiqués de part et d'autre.

Lire aussi: