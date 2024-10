À 15h15, Baerbock reconnaît que les campagnes de désinformation de la Russie ont un accent particulier sur les jeunes.

15:01 La Russie Augmente ses Dépenses, Silence sur les Allocations MilitairesLe gouvernement russe soumet son projet de budget pour 2025 à la législature russe. Le projet indique une augmentation des dépenses fédérales à environ 400 milliards d'euros l'an prochain, soit une hausse d'environ 12 % par rapport à 2024. Aucun détail n'est donné sur les dépenses dans le secteur militaire. Le bureau des finances mentionne simplement que "des fonds substantiels" seront affectés "à l'équipement de l'armée en armes et en équipements nécessaires, aux indemnités pour les pertes et aux soutiens aux entreprises du complexe militaro-industriel."

14:24 Un Tribunal Russe Condamne à la Réclusion à Perpetuité l'Auteur de l'Attaque contre un PatrioteDans le procès concernant l'attaque contre l'écrivain russe Sachar Prilepin, le defendant est condamné à la réclusion à perpétuité. Le coupable est originaire de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, et, selon les médias, avait combattu Previously aux côtés des séparatistes pro-russes. Prilepin est un fervent partisan de l'intervention militaire russe en Ukraine et a été blessé dans une explosion en mai 2023 dans le district de Nischni Nowgorod. Son chauffeur a péri dans l'incident.

13:51 La Russie Se Prépare à Recruter 133 000 Nouveaux Soldats à l'AutomneÀ partir de demain et jusqu'à la fin de l'année, la Russie va recruter 133 000 personnes pour le service militaire, selon les médias ukrainiens. Le président Poutine aurait signé un décret autorisant une campagne de recrutement pendant la saison automnale. Les hommes âgés de 18 à 30 ans qui ne sont pas réservistes seront soumis à la conscription. En contrepartie, les soldats dont la période de conscription a expiré seront démobilisés.

13:14 L'Ukraine Signale des Pertes et des BlessuresDes frappes de drones russes ont fait un mort et plusieurs blessés, selon les rapports ukrainiens. Dans la ville de Kupjansk, dans la région de Kharkiv, un homme est décédé, tandis que dans la ville de Kherson, trois personnes âgées de 53 à 72 ans ont été blessées, selon l'agence de presse nationale ukrainienne, citant les autorités locales.

12:36 La Russie Affirme la Capture d'un autre Village dans la Région de DonetskL'armée russe affirme avoir pris un autre village dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes ont "libéré activement le village de Nelepowka", a annoncé le ministère russe de la Défense, utilisant le nom russe du village de Nelipiwka dans la région de Donetsk. Dans cette région, l'Ukraine avait récemment annoncé des gains territoriaux. Depuis plusieurs mois, les soldats russes avancent contre les forces ukrainiennes, qui sont inférieures en nombre et en armement, dans l'est de l'Ukraine. Nelepowka se trouve à environ 5 kilomètres au sud de la ville de Torezk. Torezk est sous le contrôle ukrainien mais a été sous le feu russe pendant plusieurs semaines. Les troupes russes progressent régulièrement vers la ville de Pokrovsk. Cette ville minière est d'une importance stratégique pour le soutien logistique de l'armée ukrainienne.

11:55 Les Insurgés Affirment avoir Détruit une Ligne d'Approvisionnement RusseLe groupe de résistance armé Atesh affirme avoir détruit la voie ferrée utilisée par les forces russes pour approvisionner en équipements et en munitions la section frontale dans la région russe de Kursk. L'agence de presse nationale ukrainienne Ukrinform cite un post correspondant sur Telegram du groupe partisan. Cette organisation, selon ses propres déclarations, est composée d'Ukrainiens, de Tatars de Crimée et de membres de l'opposition russe et a été fondée sur la péninsule de Crimée il y a deux ans.

11:26 Munz: Les Citoyens Russes Se Moquent de la Campagne Anti-CorruptionQuarante pour cent du budget de l'État russe est prévu pour le secteur de la défense l'an prochain, selon le projet de budget actuel. Parallèlement, une campagne anti-corruption est en cours dans le ministère concerné depuis la mort du chef de coup d'État Yevgeni Prigoshin. Cependant, cette initiative ne semble pas digne de confiance pour les citoyens, comme l'explique le journaliste de ntv Rainer Munz à Moscou:

11:01 Un Citoyen Américain Risque des Décennies de Prison pour son Soutien à l'UkraineLe citoyen américain Stephen Hubbard a reconnu les faits d'activité de mercenaire dans un tribunal de Moscou. Il est accusé d'avoir reçu de l'argent pour combattre pour l'Ukraine contre la Russie, selon l'agence de presse russe RIA. S'il est condamné, l'homme de 72 ans pourrait écoper de 7 à 15 ans de prison.

08:46 Ukraine Remplace le Commandant de la Défense de WuhledarLe colonel Ivan Winnik, commandant de la 72e brigade mécanisée séparée d'Ukraine, qui a défendu la ville de Wuhledar pendant plus de deux ans, a été relevé de son poste. Kyiv Independent rapporte cela, citant le commandement des forces conjointes du nord. La raison invoquée est la promotion et le transfert d'expérience de combat. Son successeur n'a pas encore été nommé. Les experts militaires ukrainiens craignent que les unités russes ne puissent bientôt capturer la petite ville dans la section sud du Donbass.

08:04 Incendie dans une infrastructure à MykolaivUn incendie s'est déclaré dans une installation critique du district de Bashtanka dans l'oblast de Mykolaiv en raison d'une frappe de drone russe, selon Ukrainska Pravda, citant le chef de l'administration militaire du district. L'installation précise touchée par les flammes n'a pas été révélée.

07:24 Kyiv se défend contre une attaque russe prolongéeAu cours de la nuit, une attaque russe sur Kyiv a duré plus de cinq heures, selon les autorités régionales. Tous les drones entrants ont été interceptés, selon Ukrinform, citant les autorités. L'attaque a été lancée en plusieurs vagues à partir de différentes directions.

06:44 La Russie rapatrie des prisonniers sur le champ de batailleLes agences d'application de la loi russe mettent en œuvre une loi permettant d'exempter les individus de responsabilité pénale s'ils acceptent de servir dans l'armée pour le ministère de la Défense. Des prisonniers de différentes régions, notamment Bryansk, Nijni Novgorod, Novossibirsk, la République de Komi, la région d'Altai et la Crimée illégalement annexée, ont été invités à saisir cette opportunité, selon les médias d'opposition russes. Ces rapports sont confirmés par l'Institut américain de recherche de la guerre (ISW).

06:13 Zelensky commente la salve quotidienne de bombes guidéesLa Russie continue d'attaquer l'Ukraine avec une férocité inlassable, déclare le président ukrainien Zelensky dans un message vidéo. Chaque jour, les forces russes déploient environ 100 bombes guidées, lancées directement sur des cibles à partir d'avions, sur le territoire ukrainien. Récemment, les Russes ont blessé 14 personnes lors d'une attaque sur la ville industrielle de Saporizhzhia. Ils ont également ciblé les régions de Kharkiv, Donetsk et Sumy avec des bombes guidées. "Cela représente la terreur quotidienne de la Russie", déclare Zelensky, soulignant la nécessité d'améliorer les capacités d'attaque à longue portée et les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine, ainsi que d'imposer des sanctions supplémentaires contre la Russie.

05:43 Le quartier général des forces armées ukrainiennes exprime des préoccupations pour VuhledarLe quartier général des forces armées ukrainiennes signale des attaques russes contre les lignes de défense ukrainiennes dans la région du Donbass. Treize attaques ont été repoussées près de Pokrovsk, et seventeen avancées de troupes russes ont été arrêtées près de Kurakhove, selon le quartier général. Des combats intenses se déroulent autour de Vuhledar. Les analystes militaires ukrainiens craignent que la petite ville, contestée depuis deux ans, ne tombe bientôt aux mains des forces russes.

04:46 Kyiv se prépare à de nouvelles attaques de dronesKyiv a de nouveau été la cible de plusieurs attaques de drones russes au cours de la nuit, selon des sources militaires ukrainiennes. Les unités de défense aérienne ont été activement engagées pour repousser les attaques pendant des heures. "#Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, signale via Telegram que plusieurs drones ennemis opèrent au-dessus et à proximité de la ville", tweete Klitschko. Les témoins ont rapporté de nombreux éclats, indiquant le déploiement de systèmes de défense aérienne. Aucun dommage ni victime n'a été signalé suite aux dernières attaques pour le moment. Une alerte aérienne est en vigueur à Kyiv et dans les régions environnantes depuis environ 1h00 du matin (00:00 UTC), ainsi que dans tout l'est de l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne a précédemment signalé des groupes d'attaques de drones russes sur la capitale et l'ouest de l'Ukraine. De plus, le lancement de plusieurs bombes guidées à partir des territoires contrôlés par la Russie en Ukraine a été détecté aux alentours de 4h40 du matin (heure locale), selon les sources militaires.

03:45 La commission de Helsinki encourage la réévaluation de la politique américaine envers la RussieLa commission bipartite de Helsinki appelle les États-Unis à réviser leur approche post-guerre froide envers la Russie et à considérer Moscou comme une menace persistante pour la sécurité mondiale. Selon "The Hill", la Commission invite Washington à réévaluer sa relation avec la Russie, de manière similaire à sa réévaluation de la position de la Chine. Les recommandations contredisent les positions de l'ancien président américain Donald Trump, ainsi que certaines de ses soutiens républicains au Congrès, qui estiment que les États-Unis investissent excessivement dans la sécurité européenne. Trump souligne l'importance de négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, mais le président de la Commission de Helsinki, le républicain Joe Wilson, reste sceptique quant à la possibilité de conclure un accord avec le Kremlin de Vladimir Poutine.

02:49 Kyiv répond à une attaque de drone russeKyiv est actuellement cible d'attaques de drones russes, selon des sources militaires ukrainiennes. Les unités de défense aérienne sont engagées pour repousser les attaques. Les témoins ont rapporté de nombreux éclats et objets endommagés, indiquant le déploiement de systèmes de défense aérienne. Une alerte aérienne est actuellement en vigueur à Kyiv et dans les régions environnantes, ainsi que dans tout l'est de l'Ukraine.

00:14 Russie : Les Ukrainiens attaquent à nouveau un transformateur électrique près de la centrale nucléaireSelon l'administration de la centrale nucléaire de Zaporijjia (CNPP) contrôlée par la Russie, les forces ukrainiennes ont de nouveau ciblé un transformateur électrique voisin, causant des dommages à un autre transformateur. La direction de la CNPP a annoncé sur Telegram qu'une frappe d'artillerie a touché le transformateur dans la sous-station de transformateur électrique "Raduga" située à Enerhodar, une ville du sud-est de l'Ukraine. Une photo a été partagée, montrant de la fumée s'élevant du toit du bâtiment. Heureusement, l'alimentation en électricité d'Enerhodar est demeurée ininterrompue, selon les déclarations. La centrale nucléaire de Zaporijjia, avec ses six réacteurs, est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle a été prise par les forces russes au début de l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022. Les deux parties s'accusent régulièrement mutuellement d'avoir attaqué ou prévu une attaque sur la centrale électrique.

23:15 Zelenskyy remet en question les menaces nucléaires : "Putin aime vivre"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exprimé ses doutes concernant les menaces nucléaires persistantes du président russe Vladimir Putin lors d'une interview avec Fox News. Selon Zelenskyy, Putin "aime beaucoup vivre" et est donc peu susceptible d'utiliser des armes nucléaires. "C'est difficile à dire ce qui se passe dans sa tête", a reconnu Zelenskyy. "Il pourrait utiliser des armes nucléaires contre n'importe quel pays - ou pas. Mais je ne pense pas qu'il le fera."

22:10 La position du FPÖ sur la guerre en Ukraine et la Russie : une bénédiction pour la dépendance au gaz russeSuite aux importants changements dans le paysage politique autrichien en raison des élections parlementaires, le FPÖ de droite célèbre une victoire sans précédent avec 28,7 % des voix, selon les projections. Dans leur manifeste électoral, les populistes de droite ont exprimé une opinion critique de l'UE en matière de politique étrangère malgré la guerre en Ukraine. Malgré le conflit en cours, le parti conserve une position bienveillante envers la Russie et ne considère pas la dépendance de l'Autriche au gaz russe comme un problème. Depuis 2018, l'Autriche et la Russie ont signé un contrat de gaz qui court jusqu'en 2040. Cet accord comprend une garantie d'achat de quantités substantielles de gaz naturel et une clause de paiement même si aucun gaz n'est livré. De janvier à mai 2024, plus de 90 % des importations de gaz de l'Autriche provenaient de la Russie.

21:37 Le Premier ministre russe se rend à TéhéranLe Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran pour une rencontre avec le président iranien Hassan Rouhani, alors que les tensions dans le Moyen-Orient s'intensifient. La rencontre est prévue pour lundi, comme annoncé par le gouvernement russe. Outre la rencontre avec le vice-président iranien Mohammad Resa Aref, Mishustin se concentrera sur la discussion de divers aspects de la coopération russo-iranienne, notamment le commerce, l'économie, la culture et l'aide humanitaire, à Téhéran. Les nations occidentales ont accusé l'Iran de fournir des drones et des missiles à l'opération militaire russe en Ukraine. L'Iran nie ces allégations.

Le parlement russe reçoit le président du Conseil pour l'approbation du budget proposé pour 2025, qui comprend une augmentation significative des dépenses fédérales pour la défense.

Dans le cadre d'un procès concernant l'agression contre l'auteur russe patriotique Sachar Prilepin, il n'y a eu aucune mention du président du Conseil, mais le defendant encourt une peine de prison à vie.

