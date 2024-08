À 15h10, le commissaire de l'Est observe les influences de propagande russe dans la région de l'Est.

14:48 Pénurie de munitions après l'avancée de Kursk : responsable des gains russes dans l'est de l'Ukraine

Selon le "Financial Times", un commandant ukrainien affirme que l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine est en partie due à la réorientation des ressources de Kiev vers le nord. Ses troupes sont à nouveau contraintes de rationner les munitions pour leurs armes - une première depuis l'arrêt de l'aide du Congrès américain à l'Ukraine. Les munitions allouées étaient destinées aux troupes combattant dans la région russe de Kursk.

14:26 Analyste moscovite : l'offensive de Kursk pourrait accélérer ou au moins révéler un changement de génération au Kremlin

Rainer Munz, analyste moscovite, suggère que la poussée ukrainienne dans la région de Kursk pourrait accélérer ou au moins exposer un changement de génération au sein de la structure du pouvoir à Moscou. Cependant, il souligne que le pouvoir du président russe reste inchangé.

14:01 Avertissement des autorités après l'attaque russe sur Ternopil : niveaux de chlore élevés dans l'air

Suite à une attaque russe sur un site industriel à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, les autorités locales mettent en garde contre des niveaux élevés de chlore dans l'atmosphère. Selon le Kyiv Independent, Oksana Chaichuk, directrice du centre de santé régional, recommande aux résidents de limiter leur exposition à l'extérieur et de garder les fenêtres fermées. La concentration de chlore dans l'air est reportedly entre quatre et dix fois supérieure à la normale, a déclaré Chaichuk lors d'une conférence de presse. La cible présumée de la frappe était un dépôt de carburants et lubrifiants, avec un incendie déclaré dans une installation non nommée. Aucun décès ni blessure n'a été signalé.

13:39 Les forces russes prennent le contrôle de la ville de New York dans le Donetsk

Selon le ministère de la Défense russe, les troupes russes ont pris le contrôle de la ville de New York dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Les troupes ont pris le contrôle de "l'une des plus grandes agglomérations à proximité de Torez, un centre logistique essentiel de Nowgorodskoje", a déclaré le ministère, en utilisant le nom donné à l'époque soviétique. Le nom "New York", dérivé de colons allemands, a été changé en Nowgorodskoje en 1951, mais a été restauré à son nom d'origine en 2021 grâce aux efforts des activistes ukrainiens. La ville, située à environ 6 kilomètres au sud de Torez, est sous les attaques russes depuis des semaines.

13:01 Renseignement militaire : un déserteur russe espionnait pour l'Ukraine et a blessé son commandant

Un déserteur russe espionnait pour l'Ukraine et a blessé son commandant, selon le renseignement militaire ukrainien (HUR). Le Kyiv Independent cite un journaliste qui a assisté à une conférence de presse, indiquant que l'homme, connu sous le nom de code "Silver", a déserté dans le cadre d'une opération conjointe entre la "Légion de la liberté de la Russie" et le projet de renseignement militaire ukrainien "Je veux vivre". Avant de s'enfuir, le soldat a blessé son commandant avec une grenade dans la ville d'Ocheretyne, dans l'oblast de Donetsk. Le soldat a contacté la Légion début 2024 après avoir assisté à des activités illégales de son unité et de ses commandants, selon le renseignement militaire. Par la suite, "Silver" a fourni secrètement à la Légion des informations sur les positions des troupes russes et les stratégies militaires.

12:23 Le Parlement ukrainien fait progresser un projet de loi pour interdire l'Église orthodoxe russe-affiliée

L'Ukraine fait progresser un projet de loi pour interdire l'Église orthodoxe russe-affiliée sur son territoire. Le Parlement de Kyiv a approuvé un projet de loi pour interdire initialement l'Église orthodoxe russe de fonctionner sur le sol ukrainien. Une interdiction complète des organisations religieuses liées à l'Église orthodoxe russe est recherchée, mais l'approbation de la cour est toujours requise. Kyiv critique l'Église orthodoxe ukrainienne minoritaire comme une base d'influence russe dans le pays et plaide pour son implication dans l'invasion de l'Ukraine.

11:51 Plus de 500 pompiers luttent contre un incendie de dépôt de carburant à Rostov, en Russie

Plus de 500 pompiers luttent contre un incendie massif dans un dépôt de carburant dans la région russe du sud de Rostov, entrant dans son troisième jour. L'incendie, couvrant 10 000 mètres carrés et englobant plusieurs réservoirs de diesel, a été prétendument causé par une attaque de drone ukrainien, selon le chef de Proletarsk, Waleri Gornitsch, rapporté par TASS. Il n'y a pas de risque d'explosion, aucun dommage aux personnes et aucun évacuation n'est nécessaire, a-t-il souligné. Quatre avions pompiers et plus de 520 pompiers sont engagés. En raison de la chaleur intense, les véhicules ne peuvent pas accéder à l'incendie, nécessitant l'utilisation d'avions. Au moins 41 pompiers ont été blessés, dont 18 hospitalisés jusqu'à présent.

11:08 Installation industrielle dans la région ukrainienne de Ternopil touchée par des bombardements

Dans les dernières bombardements russes de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, une installation industrielle a été prise pour cible, avec un réservoir de carburant touché dans la région de Ternopil, selon les autorités. La télévision ukrainienne a montré d'énormes colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus de Ternopil, avec les autorités locales recommandant aux résidents de rester à l'intérieur. Près de 100 pompiers gèrent l'incendie, avec la situation sous contrôle, selon l'administration régionale de Ternopil.

10:13 Ukraine : Cinq civils tués et plus de 20 blessés dans des attaques russes

Au cours des dernières 24 heures, cinq civils ont trouvé la mort et au moins 22 ont été blessés, dont un enfant, dans des attaques russes en Ukraine, ont rapporté les autorités régionales tôt le matin, selon le "Kyiv Independent".

09:37 Dépôt de carburant russe en flammes : une image satellite montre l'ampleur de l'incendie

L'Ukraine a attaqué un important dépôt de carburant à Proletarsk dans le sud de la Russie avec des drones dimanche matin. Malgré les efforts pour éteindre l'incendie, plus de 40 pompiers ont été blessés, selon les autorités régionales. Des images satellite montrent également l'ampleur du feu :

L'Ukraine a attaqué plusieurs raffineries et installations pétrolières russes avec des drones ces derniers mois. L'objectif est de rendre plus difficile l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et de porter atteinte aux revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 Kyiv : Plus de 1300 soldats russes "hors de combat" en une journée

Les pertes humaines russes restent élevées, selon les chiffres officiels de Kyiv. En une journée, 1330 soldats russes sont morts ou ont été blessés, selon le ministère de la Défense ukrainien. Depuis le début de la guerre en février 2022, un total de 601 800 soldats russes ont été "hors de combat", selon le ministère. Le ministère a également annoncé dans son rapport quotidien sur les pertes russes avoir perdu 5 chars supplémentaires (8518). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a comptabilisé plus de 16 500 véhicules blindés et plus de 13 800 drones qui ne sont plus en possession de l'armée russe ou ont été détruits. Ces chiffres ne peuvent être indépendamment vérifiés. Moscou reste muet sur ses propres pertes en Ukraine.

08:47 Biden défend la résistance de l'Ukraine : Aucun président ne devrait se soumettre aux dictateurs

" Aucun président ne devrait se soumettre aux dictateurs ", a déclaré Joe Biden. "Putin pensait prendre Kyiv en trois jours", a déclaré le président américain lors de la première soirée de la convention démocrate, selon le "Kyiv Independent". "Trois ans plus tard, l'Ukraine est toujours libre". Le démocrate a mis en avant son bilan en tant que défenseur d'une NATO robuste et d'une Ukraine libre par rapport à celui de l'ancien président Donald Trump, qui avait complimenté le président russe Vladimir Putin. "Aucun commandant en chef ne devrait jamais se soumettre aux dictateurs", a déclaré Biden.

08:31 La Russie lance des frappes aériennes nocturnes sur l'Ukraine

La Russie a de nouveau ciblé l'Ukraine avec des frappes aériennes nocturnes, selon l'armée ukrainienne. Neuf régions au centre, au nord et au sud du pays ont été touchées, avec trois missiles et 25 drones abattus, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Il s'agit de la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, a expliqué l'armée. Il y a eu 41 alertes aériennes à Kyiv en août. Hier, l'armée a déclaré avoir repoussé une attaque de drones sur Kyiv.

07:52 Administration militaire : Attaque de missiles russes sur Kyiv repoussée - Pas de dommages signalés pour l'instant

Les troupes russes ont attaqué Kyiv depuis le nord ce matin, a rapporté l'administration militaire de la ville sur Telegram. "Les informations préliminaires indiquent que l'ennemi a attaqué la capitale de l'Ukraine depuis le nord, probablement à l'aide de missiles balistiques tels que l'Iskander. C'est la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci !", a déclaré le message. Les missiles ont été détruits par les forces de défense aérienne aux abords de la ville. Pour l'instant, il n'y a pas de dommages ou de pertes signalées à Kyiv.

07:38 Biélorussie : Loukachenko envoie des troupes et des avions supplémentaires à la frontière avec l'Ukraine

La Biélorussie a déployé des troupes et des avions supplémentaires de défense aérienne à sa frontière avec l'Ukraine, a annoncé le général-major Andrei Lukyanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cela intervient peu après que le président biélorusse Alexandre Loukachenko ait déclaré avoir envoyé un tiers de son armée à la frontière cet été. Loukachenko a affirmé que le renforcement des troupes le long de la frontière était dû à un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. Lukyanovich a déclaré que l'armée biélorusse avait déployé des avions, des missiles anti-aériens et des unités radioélectroniques à la frontière. Kyiv n'a pas confirmé les allégations de Lukyanovich concernant le déploiement de troupes et d'armes supplémentaires à la frontière. Le service frontalier d'État ukrainien a rapporté il y a plus d'une semaine qu'il n'y avait aucun signe de renforcement des troupes le long de la frontière avec la Biélorussie malgré l'ordre de Loukachenko.

06:54 Zelensky: Deuxième Sommet de la Paix en Ukraine Avant la Fin de l'Année Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné à ses diplomates d'organiser le deuxième sommet de la paix en Ukraine avant la fin de l'année. Le président a déclaré cela lors d'une réunion de représentants diplomatiques étrangers en Ukraine, axée sur "La diplomatie de guerre : résilience, puissance de feu, victoire", selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, en se basant sur des données du bureau du président. Selon Zelensky, le premier sommet a été un exploit phénoménal pour l'Ukraine. Il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont rendu ce sommet possible. Les préparatifs pour le deuxième sommet de la paix sont maintenant en cours et doivent avoir lieu cette année. "Nous devons tout faire pour que cela se produise. Nous devons élargir le cercle de partisans du communiqué issu du premier sommet", a déclaré Zelensky.

06:22 La Russie lance une autre attaque aérienne sur Kyiv Selon des sources ukrainiennes, la Russie lance des attaques aériennes continues sur la capitale ukrainienne, Kyiv. Les systèmes de défense aérienne ont été activés aux premières heures du matin pour contrer une autre attaque aérienne russe sur Kyiv, selon l'administration militaire de la capitale ukrainienne via Telegram. Les témoins ont rapporté avoir entendu des explosions suffisamment fortes pour indiquer l'activation des systèmes de défense aérienne.

05:11 Kyiv signale plusieurs attaques de drones loin du front Il y a eu plusieurs attaques de drones signalées la nuit dernière dans différentes régions ukrainiennes éloignées du front. Les systèmes de défense aérienne ont réagi dans plusieurs régions ukrainiennes, telles que Sumy, Poltava, Kherson et Mykolaiv, ainsi que pour protéger la capitale, Kyiv, selon la défense aérienne. Les habitants ont été invités à chercher refuge. Pour l'instant, aucun dommage n'a été signalé.

02:23 Les États-Unis restent fermes avec Kyiv - Discussion sur l'offensive de Kursk Malgré l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent résolus à soutenir Kyiv. Le président américain Joe Biden a Promise de continuer à soutenir Kyiv et de maintenir leur soutien aussi longtemps que nécessaire, selon un porte-parole du département américain de la Défense. Les États-Unis continuent de se concentrer sur l'aide à Kyiv en fournissant de l'équipement militaire. Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin a rassuré son homologue ukrainien Rustem Umerov de leur soutien lors d'un appel. Au cours de leur conversation, Austin a obtenu des informations supplémentaires sur les objectifs d'Ukraine pour la contre-offensive.

01:07 L'Allemagne livre un autre système Iris-T L'Allemagne a préparé un autre paquet d'armes pour l'Ukraine. Selon la page deaperçu du ministère allemand de la Défense, la dernière livraison comprend, entre autres, un troisième système de défense aérienne Iris-T SLS. Elle comprend également plusieurs obus d'artillerie, des drones, un véhicule de récupération blindé 2 (Bergepanzer 2) et de nombreux fusils avec munitions appropriées.

00:20 Zelensky : la plus grande réussite de l'offensive de Kursk est la capture de soldats russes L'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk a été la plus grande réussite dans la capture de soldats russes depuis le début du conflit, selon le président Volodymyr Zelensky. During his discussion with Ukrainian diplomats, he mentioned that these soldiers would later be exchanged for Ukrainian soldiers currently being held captive. So far, it's estimated that Russia has captured more Ukrainian soldiers than Ukraine has captured Russian soldiers during the conflict.

22:21 Chef chechen : Les combattants tombés à Kursk "trouvent la paix au paradis" Le chef chechen Apti Alaudinow, qui combat pour la Russie, a encouragé les conscrits russes à rejoindre le front dans le Kyiv Independent. Il a déclaré que les soldats perdus dans la région de Kursk "trouveront la paix au paradis".

21:58 Zelensky : L'incursion a invalidé le concept des lignes rouges de la Russie Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expliqué que la nature irréaliste de l'incursion ukrainienne a rendu celle-ci secrète, selon le journal Pravda. En se rappelant des événements il y a quelques mois, de nombreux pays ont averti que l'incursion franchirait la ligne rouge la plus critique de la Russie. Cependant, le concept des lignes rouges de la Russie "s'est effondré" près de Bucha, selon Zelensky.

21:38 La Lituanie commence la construction d'une base de soutien pour les troupes allemandes La Lituanie construit une base militaire de soutien pour les troopers allemands. Une fois achevée d'ici la fin de 2027, le site aura une capacité d'accueil de 4 000 soldats allemands. Cela marque le premier déploiement permanent de la Bundeswehr à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a Promise de déployer des troupes dans un pays membre de l'OTAN et de l'UE bordant la Russie l'année dernière. Les estimations des coûts de construction s'élèvent à plus d'un milliard d'euros, selon le ministre de la Défense lituanien Raimundas Karoblis.

21:15 Le président tchèque : une possibilité d'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine partiellement occupée Le président tchèque Petr Pavel voit une chance pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, même avec des parties de son territoire sous occupation russe. Il anticipe que l'Ukraine négociera la paix avec la Russie dans les années à venir, selon le site d'actualités "Novinky". Un tel arrangement pourrait permettre à la Russie de conserver une partie du territoire ukrainien indéfiniment sans que les nations démocratiques intégrées ne reconnaissent les changements de frontières. Dans ce scénario, l'Ukraine pourrait être intégrée à l'OTAN en fonction du territoire qu'elle contrôle actuellement. Cela a été démontré lorsque l'Allemagne a rejoint l'OTAN en 1955 alors qu'elle était encore partiellement sous occupation soviétique.

20:36 Pokrovsk Retient son OptimismeLe conseil administratif de la ville ukrainienne de Pokrovsk fait face à la menace imminente de soldats russes qui se rapprochent : "Ils se dirigent vers les outskirts de Pokrovsk. C'est évident, on ne peut pas le nier", a commenté le responsable du département d'information au "Washington Post". "Peut-être que les choses vont tourner en notre faveur d'une manière ou d'une autre - nous prions pour que l'ennemi arrête son avancée près de Pokrovsk et que nos troupes parviennent à les repousser", a-t-elle déclaré. Si Pokrovsk tombait, cela représenterait la plus grande ville à passer sous le contrôle russe depuis Bachmut en mai 2023.

