Corée du Sud et Nouvelle-Zélande, se réunissant après 9 ans, dénoncent fermement l'invasion de la Russie en Ukraine. Dans une déclaration unifiée, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon exigent que la Russie se retire rapidement, entièrement et sans condition des territoires ukrainiens internationalement reconnus. Les chefs d'État condamnent également le partenariat militaire renforcé entre la Corée du Nord et Moscou. Yoon souligne l'importance pour les nations partageant des valeurs communes, comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, de se tenir ensemble à cette période critique où les forces autoritaires continuent de poser des menaces. Récemment, la Corée du Nord a intensifié ses alliances militaires avec la Russie.

14:21 Zelenskyy explique le remaniement de son gouvernement : "Nous avons besoin d'un nouvel élan"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy évoque la nécessité d'un "nouvel élan" à l'occasion d'une importante réorganisation du gouvernement. Interrogé sur les raisons de ce remaniement, Zelenskyy répond : "Nous avons besoin d'un nouvel élan." Il explique : "Et ces actions reflètent le renforcement de notre État dans divers secteurs." Depuis presque trois ans, l'Ukraine lutte contre l'invasion russe. Zelenskyy rend également hommage aux ministres et à l'ensemble du gouvernement.

13:47 L'Allemagne : Avancement de l'opération IRIS-T SLM pour la défense antimissile européenneL'IRIS-T SLM n'est pas un inconnu en Ukraine. Pour intercepter plus de missiles russes, le nombre de systèmes IRIS-T SLM en Ukraine passera bientôt de quatre à dix. Selon des sources de renseignement, une livraison est imminente. L'armée allemande prévoit également de déployer l'IRIS-T dans le Schleswig-Holstein.*

13:21 La Russie affirme avoir capturé un autre village près de la ville ukrainienne de PokrovskLa Russie annonce avoir acquis un autre village situé près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe indique que l'armée a "libéré complètement" le village de Karliwka, situé à environ 30 kilomètres de Pokrovsk. Pokrovsk sert de importante plateforme logistique pour l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes se retirent depuis des mois d'une offensive russe dans la région.

12:59 L'Ukraine : La Crimée grouille de systèmes de défense aérienneLes occupants russes de la Crimée utilisent toutes les mesures disponibles pour protéger le pont de Crimée, selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, sur la télévision nationale ukrainienne. Des systèmes à courte et longue portée, notamment S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, sont reportedly utilisés. La Crimée est "bondée de systèmes de défense aérienne", selon Pletenchuk, car elle a une importance pratique et symbolique pour les occupants. Le pont de Crimée, prestigieux projet du leader du Kremlin Vladimir Poutine, relie la Russie du Sud à la péninsule illégalement annexée et sert de route d'approvisionnement vitale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Des combats ont lieu régulièrement autour du pont. Kyiv a constamment exprimé son intention de libérer la péninsule, le pont servant de point stratégique.

12:32 Poutine annonce l'arrivée de Xi au sommet du BRICS en RussieLe président russe Vladimir Poutine a annoncé que le président chinois Xi Jinping participera au sommet du BRICS en Russie en octobre. "Comme convenu, Xi Jinping est attendu au sommet du BRICS", a déclaré Poutine lors d'une réunion avec le vice-Premier ministre chinois Han Zheng lors du Forum économique de l'Est à Vladivostok. De plus, Poutine a proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Le groupe BRICS, créé en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, a depuis accueilli l'Afrique du Sud, et cette année, des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. Les nations du BRICS cherchent à servir de contrepoids aux États occidentaux et se rassembleront pour un sommet dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Le Kremlin espère que cela renforcera son influence et forge des alliances économiques plus étroites. La Russie et la Chine ont renforcé leur partenariat stratégique depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

12:00 La Russie : L'attaque de Poltava ciblait des militaires et des entraîneurs étrangersSelon le ministère de la Défense russe, l'attaque meurtrière sur la ville ukrainienne de Poltava ciblait des militaires et des entraîneurs étrangers. La cible était un centre de formation militaire. Le ministère allègue que l'institut forme des spécialistes en communication et en guerre électronique de différentes unités de l'armée ukrainienne, ainsi que des pilotes de véhicules aériens sans pilote impliqués dans des attaques contre des cibles civiles sur le territoire russe. De plus, le ministère a révélé avoir utilisé le système d'armes hypersoniques Kinzhal contre des installations industrielles militaires dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv. De plus, les forces russes ont pris le contrôle de deux autres établissements dans l'est de l'Ukraine, Prechystivka et Karliwka. Selon les rapports ukrainiens, l'attaque à Poltava mardi a fait 50 morts.

11:43 Baerbock rend hommage au mandat de Kuleba en tant que ministre des Affaires étrangères ukrainienLa ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock a rendu hommage à son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. "Infinies conversations dans des trains de nuit, au G7, sur les lignes de front, à Bruxelles, devant une centrale électrique bombardée", a écrit Baerbock sur Twitter. "Il y a peu de personnes avec lesquelles j'ai collaboré plus étroitement que vous, @DmytroKuleba", a-t-elle ajouté. Elle lui a adressé ses meilleurs vœux "du fond du cœur" - "Nos chemins se croiseront à nouveau lorsque la paix et la liberté auront restauré l'Ukraine".**

La Russie a mené 42 attaques aériennes en Ukraine pendant la nuit, selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Parmi les attaques figuraient des missiles Ch-47M2 Kinzhal, des missiles de croisière Kh-101 et des missiles Iskander-K. Selon leurs propres statistiques, l'armée de l'air ukrainienne a abattu sept missiles de croisière et 22 drones Shahed, contrant ainsi efficacement 29 attaques aériennes.

La Russie cible la ville ukrainienne de Poltava avec des missiles, avec des rapports faisant état de l'une des plus lourdes attaques aériennes depuis le début de la guerre. Pendant ce temps, les médias russes rapportent un "succès considérable", selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Cependant, la Russie semble modifier sa stratégie.

Le quartier général de l'armée ukrainienne a communiqué les pertes actualisées des forces russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 620 350 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, dont 1 390 au cours des dernières 24 heures. Le rapport de Kyiv indique également que sept chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones ont été détruits. Dans l'ensemble, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'offensive à grande échelle. Les estimations occidentales situent les pertes à un niveau inférieur, bien que celles-ci soient également des chiffres minima.

À la suite des attaques aériennes russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv (voir les entrées 07:18, 06:17 et 05:29), le bilan des morts a augmenté. Sept personnes ont été tuées pendant la nuit, dont une fille de sept ans et une fille de quatorze ans, a rapporté le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyi, sur Telegram. "C'est une journée tragique pour notre région", a-t-il écrit.

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a démissionné, selon le président du Parlement, Ruslan Stefantchuk, mercredi. La démission sera discutée lors de la prochaine séance plénière. Plusieurs autres ministres ont déjà démissionné (voir les entrées 00:47 et 22:06). Les démissions font partie d'un vaste remaniement du gouvernement ukrainien.

L'attaque russe par roquettes sur Poltava est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre. Des personnes sont encore prisonnières des décombres, a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son discours du soir. Il a de nouveau appelé des systèmes de défense aérienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, ont discuté de l'état des centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi se rendra mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, occupée par la Russie. Selon Reuters, Grossi a déclaré lors de la réunion avec Zelensky que la situation y était "très fragile" et qu'il y avait toujours un risque de catastrophe. La centrale de Zaporijjia est tombée sous le contrôle russe peu après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022 et n'est actuellement pas en fonctionnement. Les deux côtés se sont mutuellement accusés de bombarder la centrale. Moscou et Kyiv否认这些指控。

Au moins deux personnes ont été tuées dans des attaques aériennes russes (voir les entrées 06:17 et 05:29) dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv. Dix-neuf personnes ont été blessées, a rapporté le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyi, sur Telegram.

L'Ukraine cherche une aide supplémentaire pour renforcer son secteur agricole et déminer. Ces informations proviennent de la réponse du gouvernement allemand à une question parlementaire, telle que rapportée par le "Rheinische Post" de Düsseldorf. L'aide comprend divers aspects, tels qu'un programme de financement pour les zones agricoles frontalières, où des mesures de sécurité pour le personnel pourraient être mises en place. L'Ukraine a également demandé une prolongation d'un programme de livraison de groupes électrogènes financé par le ministère de l'Agriculture dans les régions exploitées. De plus, l'Ukraine a demandé une aide pour le déminage le long de la ligne de front. Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement est actuellement engagé dans des opérations de détection et de neutralisation de mines dans cette zone.

10:16 Suite à l'attaque de missiles sur Poltava : Zelenskyy plaide pour le déploiement d'armes à longue portéeAprès une attaque de missiles mortelle sur la ville de Poltava par les forces russes, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy plaide en faveur de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "La capacité de frapper les sites de lancement russes, d'où ils lancent leurs attaques, les aérodromes militaires russes et leur logistique, rendra les attaques russes impossibles", déclare Zelenskyy dans son adresse vidéo quotidienne. Selon ses déclarations, le bilan des morts à Poltava s'élève à 51 et le nombre de blessés à 271. De nombreuses personnes restent coincées sous les décombres.

19:06 Zelenskyy limoge un haut responsableLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy relève de ses fonctions Rostislav Shurma, premier adjoint à la tête de l'administration présidentielle, selon un décret publié sur le site du président. Olga Stefanishyna, qui occupait le poste de vice-Première ministre et ministre de l'intégration européenne d'Ukraine, a également présenté sa démission. Plusieurs autres ministres avaient démissionné précédemment. Le président Zelenskyy explique que ces changements visent à renforcer le gouvernement. "Ces ajustements seront essentiels. Nos institutions d'État doivent être structurées de manière à permettre à l'Ukraine d'atteindre tous ses objectifs", déclare Zelenskyy.

00:47 Remaniement ministériel en Ukraine : quatre départsEn prélude à un prochain remaniement ministériel en Ukraine, quatre ministres ont présenté leur démission. Selon les médias ukrainiens, il s'agit de la députée européenne Olga Stefanishyna, du ministre de l'Industrie stratégique Oleksandr Kamyshin, qui a joué un rôle clé dans l'expansion de la production d'armes, du ministre de la Justice Denys Malyuska et du ministre de l'Environnement Ruslan Strilez. Il reste incertain si ces ministres seront promus à des postes plus élevés. Selon David Arakhamia, chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, sur Telegram, "comme promis, un remaniement gouvernemental complet aura lieu cette semaine. Demain, nous aurons une journée de limogeages, et le lendemain, une journée de nominations". Arakhamia, proche du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a souligné.

01:32 Selenskyi : l'Ukraine vise à conserver la région de Kursk de manière permanenteL'Ukraine entend maintenir son contrôle sur les territoires occupés dans la région russe de Kursk jusqu'à ce que le président russe Poutine se décide à négocier, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC News. L'occupation de ces territoires constitue un élément central du "plan de victoire", a-t-il déclaré. Toutefois, l'Ukraine ne souhaite pas annexer aucun territoire russe, a précisé Zelenskyi. Il n'a pas indiqué si d'autres conquêtes territoriales russes étaient prévues. L'opération de Kursk a été tenue secrète, même du président américain Biden.

02:52 Attaque de drones russes sur Kyiv reprendLa Russie a lancé une nouvelle attaque de drones sur Kyiv. Les unités de défense aérienne ukrainiennes sont actuellement engagées pour contrer les attaques dans les environs de Kyiv, selon les mises à jour de l'armée ukrainienne sur Telegram. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur le nombre de drones impliqués ou les éventuels dégâts. Cette attaque nocturne fait partie d'une série d'attaques aériennes russes intensifiées sur Kyiv qui se sont multipliées ces dernières semaines.

04:35 Biden promet plus de systèmes de défense aérienne à l'UkraineEn réponse à l'attaque dévastatrice des forces russes sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden a promis d'envoyer plus de systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. "Je condamne sans équivoque cette attaque odieuse", a déclaré Biden. Washingtonmaintiendra son aide militaire à Kyiv, y compris la fourniture de capacités de défense aérienne avancées et d'armes nécessaires pour protéger ses frontières. Selenskyi a exhorté les alliés occidentaux à envoyer rapidement plus de systèmes de défense aérienne et à autoriser l'utilisation des armes à longue portée déjà livrées pour attaquer le territoire russe après l'attaque qui a fait au moins 51 morts.

05:29 Attaques aériennes russes pilonnent Kyiv pour la deuxième foisLa capitale ukrainienne Kyiv est cible d'une deuxième vague d'attaques aériennes russes. Les mesures de défense aérienne sont en cours. Les témoins rapportent plusieurs détonations dans la périphérie de la ville, indiquant l'activation des systèmes de défense aérienne. Simultanément, l'armée annonce une attaque de drones sur Lviv, près de la frontière polonaise. Kyiv est sous alerte aérienne, selon la mise à jour de l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. La Pologne mobilise ses propres appareils et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours pour protéger son espace aérien, en réponse aux attaques aériennes russes et aux activités à longue portée, selon le commandement des forces armées polonaises.

06:17 Ukraine : Incendie près de la gare centrale de Lviv après une attaque de drones Shahed russesAprès des attaques aériennes russes (05:29) sur Lviv, une ville importante du nord-ouest de l'Ukraine, un incendie s'est déclaré près de la gare centrale ferroviaire. Cette information a été communiquée par le gouverneur de la région de Lviv, Maxym Kozytskyi, sur Telegram. De plus, deux établissements scolaires ont été endommagés, avec de nombreuses fenêtres brisées et des débris dans les rues. Kozytskyi a confirmé l'utilisation de plusieurs drones Shahed dans l'attaque aérienne russe. Les équipes de secours et les services de défense aérienne sont sur place. Les écoles endommagées restent fermées, selon le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, sur Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Lviv se trouve à l'ouest de l'Ukraine, à la frontière polonaise, loin des fronts de l'est. Cependant, la ville a subi plusieurs attaques depuis le début de la guerre.

19:25 Correspondant ntv à Poltava : "Les habitants ont décrit une situation extrêmement terrifiante"L'Ukraine subit l'une des plus lourdes attaques aériennes de la guerre, avec de nombreux morts et des centaines de blessés. La correspondante de ntv, Kavita Sharma, relate la scène, décrivant une "atmosphère tendue" et comment les habitants ont vécu l'attaque de missiles.

19:00 L'Ukraine accuse la Russie du meurtre de prisonniers de guerreLe Bureau du Procureur Général d'Ukraine accuse des soldats russes d'avoir abattu des prisonniers de guerre. Des enquêtes ont été ouvertes concernant le tir à bout portant de trois Ukrainiens dans la région de Torez, dans l'est de l'Ukraine, dans la zone de Donetsk, comme l'a rapporté le canal Telegram de l'agence. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les occupants les ont forcés à s'allonger par terre et les ont exécutés Immediately en leur tirant dans le dos", a affirmé l'agence en se basant sur des vidéos circulant en ligne.

