À 14h36, Zelensky suggère que l'Inde pourrait servir de lieu pour la prochaine conférence de paix.

14:13 Le Pape François critique l'interdiction de l'Église orthodoxe liée à la Russie en UkraineLe Pape François a critiqué l'interdiction de l'Église orthodoxe liée à la Russie en Ukraine. En examinant la loi promulguée par le président Volodymyr Zelensky, le Pape a déclaré lors de sa prière du dimanche : "Aucune Église chrétienne ne devrait être supprimée directement ou indirectement. Les églises ne doivent pas être touchées !" L'Ukraine justifie l'interdiction en raison du soutien du Patriarcat de Moscou à l'invasion russe. Le Pape s'est adressé à des dizaines de milliers de fidèles dans la place Saint-Pierre : "On ne périt pas en priant. Si quelqu'un fait du tort à son peuple, il est coupable. Mais il n'a pas péché parce qu'il a prié."

13:43 "Crime de guerre odieux" - L'Ukraine condamne "l'attaque délibérée" contre un hôtel à KramatorskLe ministère des Affaires étrangères ukrainien a condamné l'attaque russe contre un hôtel de Kramatorsk où séjournaient des journalistes étrangers. Le porte-parole du ministère, Georgiy Tykhyi, a annoncé cela sur X. "Hier soir, une autre attaque russe odieuse et délibérée a visé les zones résidentielles de Kramatorsk et a touché des journalistes de la presse étrangère dans un hôtel", a écrit le porte-parole. Selon Tykhyi, les attaques ciblées contre les représentants des médias sont devenues une tactique standard de la guerre russe. "Ces crimes de guerre odieux doivent être condamnés et punis", a ajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

13:14 Après les attaques russes sur Sumy : la police signale 4 morts et 13 blessésL'armée russe a attaqué la région ukrainienne de Sumy 261 fois hier, selon la police locale. Au moins quatre personnes ont péri et 13 ont été blessées lors des attaques sur la région du nord. Selon le journal ukrainien "Ukrainska Pravda", six bâtiments résidentiels, 26 maisons, un établissement d'enseignement, des dépendances, des voitures, une conduite de gaz et des magasins ont été endommagés. De plus, une herbe sèche sur une superficie d'environ deux hectares a pris feu.

12:42 Zelensky étrille Putin : "Vieil homme malade de la place Rouge"Le président Volodymyr Zelensky n'a pas seulement présenté le nouveau drone ukrainien Palianytsia lors du Jour de l'indépendance de l'Ukraine. Le chef d'État a également raillé le président russe Vladimir Putin dans un discours vidéo : Zelensky a qualifié le président russe de "vieil homme malade de la place Rouge" en raison de sa rhétorique nucléaire. Le septuagénaire est "un vieil homme malade de la place Rouge qui menace constamment tout le monde avec le bouton rouge", a déclaré Zelensky, "(il) ne dictera pas ses lignes rouges à personne."

12:14 Le ministère de l'Énergie : plus de 500 communautés ukrainiennes toujours sans électricité après les attaques

Plus de 500 communautés en Ukraine restent sans électricité après les attaques russes contre l'infrastructure énergétique du pays, selon le ministère de l'Énergie ukrainien rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform. La situation dans le secteur de l'énergie est difficile, mais il n'y a pas de restrictions pour les consommateurs. Le rapport indique que les techniciens ont déjà restauré l'électricité pour plus de 7 200 personnes. Le ministère encourage les citoyens à utiliser l'électricité avec parcimonie et responsabilité, surtout le soir. En raison des attaques massives des troupes russes, le système énergétique a été gravement endommagé et reste extrêmement vulnérable aux perturbations.

11:38 Ukraine : 160 incidents avec les troupes russes le long de la ligne de front en une journée

Le côté ukrainien a enregistré 160 incidents le long de la ligne de front hier, selon le rapport matinal du quartier général des forces armées ukrainiennes. Des combats intenses ont eu lieu dans dix secteurs, la situation étant la plus tendue dans la direction de Pokrovsk. Selon le rapport, les troupes russes ont lancé cinq attaques avec 15 missiles et 95 attaques avec 127 bombes aériennes guidées sur les positions ukrainiennes, ainsi que sur les villes et les villages.

10:57 Journaliste de Reuters porté disparu après l'attaque de roquette contre un hôtel - Recherches en cours dans les décombres

Les troupes russes ont visé un hôtel dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk hier soir, selon les rapports ukrainiens, laissant un journaliste de Reuters porté disparu. Deux autres ont été blessés. Un communiqué de l'agence de presse a indiqué qu'une équipe de six journalistes de Reuters séjournait à l'hôtel Sapphire lors de l'attaque. Le bâtiment a "évidemment été touché par une roquette" hier. "L'un de nos collègues est toujours porté disparu, et deux autres ont été transportés à l'hôpital pour être soignés", a indiqué le communiqué. Ils coopèrent avec les autorités de Kramatorsk. Le gouverneur de la région de Donetsk a écrit sur Telegram que "les Russes ont attaqué Kramatorsk", blessant deux journalistes et en laissant un porté disparu. "Les autorités, la police et les services de secours sont sur les lieux. Les décombres sont en train d'être dégagés et les opérations de sauvetage sont en cours." Le ministère de la Défense russe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le bureau du procureur général ukrainien a déclaré dans un communiqué que "les troupes russes ont attaqué la ville de Kramatorsk, ayant probablement utilisé un missile Iskander-M", et a lancé une "enquête préliminaire" sur l'attaque. La roquette a touché à 22h35

10:20 Ukraine : Attaque russe contre un hôtel à Kramatorsk - several journalists occidentaux blessésPlusieurs journalistes occidentaux ont été blessés, selon des rapports officiels, suite à une attaque russe contre un hôtel dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk pendant la nuit. Deux personnes ont été secourues avec des blessures, tandis qu'une autre personne est toujours coincée sous les décombres. Ces informations ont été partagées par le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filaschkin, via Telegram. Il a été noté que toutes les personnes blessées sont des citoyens d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni. L'incident a été confirmé par des blogs pro-russes, indiquant que Kramatorsk a été cible d'une attaque lourde avec des bombes glissantes de type FAB-1500. Cependant, il a également été rapporté que des objectifs militaires et une usine de machines ont également été touchés.

09:54 Les exportations américaines vers la Russie font l'objet de critiques : les nouvelles réglementations sur les exportations américaines irritent la ChineLa Chine a exprimé son inquiétude concernant les réglementations renforcées mises en place par les États-Unis sur de nombreuses entités exportatrices du pays. Le ministère du Commerce chinois a déclaré que cette mesure perturbe l'ordre commercial international et entrave les échanges commerciaux normaux. En réponse à la décision prise par le gouvernement américain le vendredi dernier, qui a inclus 105 entreprises sur une liste de restrictions commerciales, le ministère du Commerce a promis de prendre des mesures nécessaires pour protéger les droits légitimes de ses entreprises. Ces entreprises ont été ciblées pour diverses raisons, notamment le transfert d'électronique américaine à l'armée russe et la fabrication de drones utilisés par la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Ces entreprises devront désormais obtenir des licences difficiles à obtenir.

09:29 L'ISW demande l'utilisation illimitée de missiles à longue portée pour l'UkraineLe think tank américain Institute for the Study of War (ISW) plaide en faveur de l'autorisation universelle de l'utilisation d'armes à longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Malgré le déplacement des forces aériennes vers les profondeurs de l'arrière, de nombreux objectifs militaires restent à portée des missiles américains ATACMS, que l'Ukraine utilise déjà, mais pas pour des attaques sur le territoire russe en raison des restrictions de Washington. L'ISW estime qu'il y a plus de 250 objectifs militaires et paramilitaires en Russie à portée des missiles ATACMS fournis à l'Ukraine par les États-Unis. Cependant, seules les attaques avec des lanceurs multiples HIMARS et des roquettes GLMRS sont actuellement autorisées. "Cela permet à l'Ukraine de toucher au maximum 20 des 250 objectifs", a mentionné l'ISW.

09:06 Kyiv annonce la "neutralisation" de 1190 soldats russes en une journéeLes pertes de personnel russe restent importantes, selon les chiffres officiels de Kyiv. Plus de 1190 soldats russes ont été tués ou incapacités en une seule journée dans le conflit en cours. Selon le ministère de la Défense ukrainien, plus de 607 680 soldats russes ont été "neutralisés" depuis le début du conflit en février 2022. Le ministère a également annoncé la perte de cinq chars supplémentaires (8 547 au total) ainsi que d'autres actifs. Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a rapporté plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones qui ne sont plus en possession de l'armée russe ou ont été détruits. Ces chiffres ne peuvent être vérifiés. Moscou, quant à lui, reste silencieux quant à ses propres pertes en Ukraine.

08:39 La force aérienne ukrainienne annonce l'interception réussie de la plupart des missiles et drones russesLa Russie a lancé plusieurs missiles et drones contre les parties nord et est de l'Ukraine la nuit dernière, selon des sources ukrainiennes. "La plupart des missiles n'ont pas atteint leur cible", a rapporté la force aérienne. La Russie a utilisé un missile balistique de type Iskander-M, un missile de croisière de type Iskander-K et six missiles guidés. Le nombre de missiles et de drones abattus n'a pas été révélé. Entre-temps, huit des neuf drones d'attaque russes ont été détruits.

08:08 Six personnes blessées dans une attaque de roquettes russes sur Kharkiv pendant la nuitLe nombre de victimes d'une attaque de roquettes russes sur le district de Slobidsky à Kharkiv a augmenté à six, selon le maire de la ville, Ihor Terekhov, via Telegram, selon l'agence de presse d'État Ukrinform.

07:32 Zelensky salue le déploiement de nouveaux drones ukrainiens PalianytsiaLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouveaux drones ukrainiens Palianytsia. Le président ukrainien a déclaré que ces drones et d'autres innovations militaires ukrainiennes sont essentiels pour le pays en raison des retards de décision de certains de ses partenaires internationaux. "Aujourd'hui, le premier déploiement réussi de notre nouvelle arme a eu lieu", a-t-il déclaré, selon "Kyiv Independent". "Une toute nouvelle classe de drone ukrainien à fusée, Palianytsia."

06:55 Le commandant d'Azov critique l'échange de prisonniers : pas de combattants d'Azov parmi les soldats libérésAucun soldat d'Azov n'a été impliqué dans l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine la veille, selon des rapports ukrainiens. Le commandant de brigade Denys Prokopenko a rapporté cela, citant le commandant de régiment Denys Prokopenko. Le commandant du régiment Azov a exprimé sa déception que aucun des combattants d'Azov détenus par la Russie depuis plus de deux ans n'ait été inclus dans l'échange.

06:14 Le gouverneur confirme cinq morts dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de BelgorodCinq personnes ont été tuées et 12 blessées, dont quatre gravement, dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de Belgorod la nuit dernière, selon les autorités locales, selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Trois mineurs ont également été blessés, deux nécessitant une hospitalisation. L'Ukraine a intensifié ses attaques sur le territoire russe et a avancé dans la région de Kursk frontalière de Belgorod en août. Belgorod est fréquemment cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiens en réponse aux attaques depuis le côté russe.

05:47 Russie : Victimes civiles suite à des tirs d'artillerie en UkraineCinq civils ont perdu la vie et douze autres ont été blessés suite à une attaque d'artillerie à Rakitnoye, une ville du sud-ouest de la Russie. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a rapporté cela sur Telegram. L'incident n'a pas pu être indépendamment confirmé, et l'Ukraine n'a pas encore émis de déclaration concernant l'incident.

04:26 Sumy touchée par des roquettesLa ville de Sumy a été touchée par des roquettes, selon l'administration militaire régionale. Deux frappes de roquettes ont fait sept blessés, dont deux dans un état critique. La Russie a visé l'infrastructure civile de Sumy samedi soir.

03:35 Kharkiv et Chuhuiv sous le feu des roquettesLe gouverneur Oleh Synyehubov de la région de Kharkiv alerte que l'armée russe a lancé des attaques de roquettes sur Kharkiv et Chuhuiv. Une personne a été blessée et une explosion plus importante a été signalée à Kharkiv. Le maire de la ville, Ihor Terechov, confirme une explosion massive sur Telegram. La cause de l'explosion n'est toujours pas connue.

03:06 L'Ukraine met en garde contre des drones de combatDes sirènes d'alerte aérienne se sont déclenchées dans l'est et le sud de l'Ukraine pendant la nuit. Les forces aériennes ukrainiennes mettent en garde contre un groupe de drones de combat Shahed se déplaçant au-dessus de la mer Noire en direction de la région ukrainienne de Mykolaiv. Des attaques russes accrues sont attendues pendant le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, qui a eu lieu samedi. Aucun grand vēl d'attaques n'a eu lieu pour l'instant.

01:32 La Hongrie accuse l'UE d'interrompre les approvisionnements en pétroleLa Hongrie estime que la Commission européenne pourrait être responsable de l'interruption des approvisionnements en pétrole russe. Selon le ministre des Affaires étrangères hongrois Peter Szijjarto, le refus de la Commission européenne d'aider à sécuriser l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie équivaut à un ordre de Bruxelles à Kyiv pour perturber l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie. La Commission européenne a d'abord refusé de commenter l'affaire. En juin, l'Ukraine a ajouté le producteur de pétrole russe Lukoil à la liste des sanctions et a bloqué le pipeline Druzhba, affectant des pays comme la Hongrie et la Slovaquie.

22:12 Attaque des forces russes dans un village de Kupiansk : des femmes blesséesDes soldats russes ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk de l'oblast de Kharkiv, blessant quatre femmes. Après avoir rapporté l'incident sur Telegram, le chef de l'administration militaire de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que l'attaque avait eu lieu aux alentours de 12h00. Un bâtiment privé a été incendié lors de l'incident et les blessés ont été transportés dans un établissement médical. Une enquête sur les suites de l'événement est en cours.

21:03 Le ministre britannique de la Défense : l'Ukraine fait face à une longue lutte contre la RussieJohn Healey, ministre britannique de la Défense, félicite l'Ukraine pour son Jour de l'Indépendance dans un article invité sur "European Pravda". "Il y a trente-trois ans aujourd'hui, l'Ukraine a obtenu son indépendance, promettant un avenir plus lumineux et plus prospère en tant que démocratie souveraine, libérée du contrôle de la Russie soviétique", écrit Healey. Les Ukrainiens célèbrent leur Jour de l'Indépendance au milieu d'une guerre, engagés dans un combat existentiel pour rester une nation libre et indépendante face à l'invasion illégale de Poutine. "L'Ukraine a toujours été un grand sous-dog contre les forces et les ressources plus importantes de la Russie. Aujourd'hui, nous rendons hommage au peuple ukrainien", écrit Healey. Ils continuent de lutter avec un courage immense, y compris à la fois la population militaire et civile. Aujourd'hui, le Royaume-Uni lance une campagne, invitant les individus de toute la Grande-Bretagne et au-delà à manifester publiquement leur soutien à l'Ukraine sur les réseaux sociaux en "Faisant du bruit pour l'Ukraine". Selon Healey, outre l'aide militaire et économique, le Royaume-Uni offre également de l'amitié et de la solidarité.

20:05 Zelensky promu Syrsky au grade de généralLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a promu Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, au grade de général. Cette information a été publiée dans un décret signé par Zelensky. Auparavant, Syrsky avait le grade de colonel général. La promotion est un Recognition des réalisations des forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de

Lire aussi: