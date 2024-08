À 14h32, la Russie déclare utiliser des armes et des munitions d'origine occidentale.

14:09 Titres: Plus de 240 soldats russes capturés lors de l'incursion de Kursk

Selon les allégations des troupes ukrainiennes, environ 240 soldats russes ont été capturés depuis leur invasion surprise de la région russe de Kursk, qui a débuté en août. "The Washington Post" a examiné plus de 130 photos et vidéos depuis le début de l'invasion le 6 août. La plupart semblaient avoir été prises par des soldats ukrainiens et diffusées sur les réseaux sociaux. L'examen comprend également des photos prises par un photographe du Washington Post dans un supposé centre de détention ukrainien où les soldats russes capturés sont censés être détenus. "Les images authentifiées indiquent au moins 247 captifs russes et renforcent les allégations des autorités ukrainiennes selon lesquelles de nombreux Russes ont été capturés pendant l'incursion", indique le journal. Selon le rapport, de nombreux jeunes conscrits ont été capturés, semblant se rendre sans résistance.

13:43 Entité non identifiée pénètre dans l'espace aérien polonais

Une entité a prétendument pénétré l'espace aérien polonais et s'est posée pendant l'attaque russe en Ukraine. L'agence de presse polonaise (PAP) a rapporté cela, citant le commandement des opérations militaires. La recherche de l'entité, qui ne semble pas être un missile, se poursuit. "Durante l'attaque généralisée sur le territoire ukrainien lundi, un objet a probablement pénétré sur le territoire polonais", a déclaré le général Maciej Klisz, commandant des opérations des forces armées polonaises, à Polsat News. "The Guardian" a rapporté, citant un porte-parole militaire, que l'objet était probablement un drone.

13:21 Missile suspecté russe frappe un barrage au nord de Kyiv

Un barrage au nord de Kyiv a prétendument été touché par un missile suspecté russe lors de l'importante attaque aérienne en Ukraine aujourd'hui. Une vidéo partagée par le journaliste Yaroslav Trofimov du "Wall Street Journal", entre autres, montre une partie de la centrale hydroélectrique en flammes. "Si le barrage se rompt, des millions de personnes en aval pourraient périr", a écrit Trofimov. Il n'y a pas encore de rapports officiels sur les dommages à la structure.

12:57 Zelenskyy déclare "une des attaques les plus intenses" de la Russie

La Russie a prétendument utilisé plus de 100 missiles et près de 100 drones dans sa dernière grande attaque, selon les rapports ukrainiens. "C'était une des attaques les plus intenses", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un message vidéo publié sur Telegram. Le ministère de la Défense russe a affirmé sur Telegram qu'il avait "touchés tous les objectifs désignés" lors des attaques massives contre les infrastructures ukrainiennes. Zelenskyy a déclaré qu'il s'agissait d'une "attaque combinée" impliquant "plus de 100 missiles de différents types" et environ 100 drones Shahed d'origine iranienne. Le ministère de la Défense russe a décrit cela comme une "grande frappe avec des armes de longue portée précises" sur "des installations importantes d'infrastructure énergétique".

12:38 Kyiv propose: L'Ouest devrait autoriser des attaques profondes sur le territoire russe

L'Ukraine plaide en faveur de l'utilisation par l'Ouest des armes fournies pour mener des attaques profondes sur le territoire russe. "Une telle décision accélérerait la fin du terrorisme russe", a écrit le chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, sur Telegram.

12:09 Moscou considère les négociations avec l'Ukraine comme irrelevantes

La Russie considère que les négociations avec l'Ukraine sur un cessez-le-feu ont perdu presque toute leur pertinence. L'incursion des forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk ne peut être tolérée, déclare Dmitri Peskov, porte-parole de l'administration présidentielle russe. Il doit y avoir une réponse. Il n'y a pas eu de discussions sur un cessez-le-feu et le sujet n'est plus pertinent.

11:41 Munz : "L'armée biélorusse n'est pas une menace puissante"

Le dictateur Loukachenko mobilise des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, un mouvement que le pays observe avec inquiétude. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, il s'agit plus d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

11:25 Sources : Suggestion de sabotage russe derrière l'alerte de Geilenkirchen

Des avertissements des services de renseignement sur un potentiel risque d'acte de sabotage russe à l'aide d'un drone ont été à l'origine de l'augmentation temporaire du niveau de sécurité à la base de l'OTAN de Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle, selon des sources de sécurité allemandes. Il y avait un "indice important" d'une agence de renseignement étrangère "concernant des activités préparatoires pour un acte probable de sabotage russe contre la base de l'OTAN", ont déclaré les sources.

11:20 Imagerie satellite : Les Russes luttent pour contrôler l'incendie du dépôt de carburant de Proletarsk

Le dépôt de carburant de Proletarsk, dans le sud de la Russie, brûle depuis plus d'une semaine, comme le montrent les dernières images satellites du système de surveillance des incendies de forêt et des incendies de brousse de NASA's FIRMS. L'incendie au dépôt, qui compte plus de 70 réservoirs distincts, a été allumé par une attaque de drone ukrainien pendant la nuit du 17 au 18 août. Selon des rapports non officiels, une autre attaque a eu lieu le vendredi matin. Les autorités locales de Proletarsk ont déclaré l'état d'urgence. L'agence de presse d'État russe TASS a rapporté mercredi que 47 pompiers avaient été blessés dans l'incendie à ce moment-là.

10:22 Vidéo : Les Forces de défense ukrainiennes engagent un missile russe avec une arme stationnaireUn clip partagé via les réseaux sociaux par le gouverneur Viktor Mykyta met en scène des personnel de la défense aérienne ukrainienne situé dans la région occidentale de Transcarpathie, ciblant un missile de croisière russe avec un canon monté sur un camion. Lancé prétendument depuis la région adjacente de Lviv, le missile aurait été abattu par le 650e bataillon séparé d'artillerie antiaérienne. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par l'équipe de vérification RTL/ntv. Cependant, le type de missile spécifique n'a pas pu être vérifié indépendamment. Selon les sources du Kyiv Independent, ce n'est pas le tir d'artillerie qui a abattu le missile, mais plutôt un missile de défense aérienne ukrainien, comme acknowledging par le précédent porte-parole de l'Air Force Yuriy Ihnat.

10:03 15 régions ukrainiennes subissent une attaque russe - Infrastructure énergétique cibléePlus de la moitié des provinces d'Ukraine ont été touchées par des frappes russes ce matin, selon un communiqué du Premier ministre Denys Shmyhal. "Actuellement, 15 provinces ont été touchées par une offensive russe extensive. L'agresseur a utilisé différentes armes : drones, missiles, missiles hypersoniques Kinzhal. Des pertes humaines ont été signalées", a détaillé Shmyhal via un post sur Telegram. Les autorités ukrainiennes affirment que l'infrastructure énergétique a été compromise dans quatre provinces : Saporizhzhia, Sumy, Rivne, Lviv. Certaines zones de Kyiv ont connu des coupures de courant et d'eau, comme l'a indiqué le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW : La Russie déplace ses forces de fronts moins stratégiques vers la région de KurskLes experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) suggèrent que l'armée russe est en train de déplacer ses troupes des zones moins importantes sur le front ukrainien vers la région de Kursk. Les commandants de la 810e brigade d'infanterie de marine, de la 155e brigade d'infanterie de marine, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment VDV (7e division VDV) et du 51e régiment VDV (106e division VDV) ont prétendument briefé le président Vladimir Poutine sur les activités opérationnelles dans les régions frontalières, probablement en référence à la région de Kursk. L'ISW a identifié la présence de troupes de la 810e brigade d'infanterie de marine, de la 155e brigade d'infanterie de marine et de la 11e brigade VDV dans la région de Kursk, tandis que la direction militaire russe semble avoir redéployé des éléments du 56e régiment VDV de la zone de Robotyne dans l'ouest de Saporizhzhia vers la région frontalière. L'administration militaire russe résiste à la pression opérationnelle pour retirer des forces des objectifs offensifs vitaux visant à capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk, selon les professionnels de l'ISW.

09:14 : Des morts signalés suite à des bombardements russes massifsLes autorités ukrainiennes confirment trois morts suite aux frappes aériennes russes. Des rapports de morts ont été signalés dans les régions de Luzk (ouest), Dnipro (est) et Saporischschja (sud). Le maire de Luzk, Ihor Polischtschuk, explique qu'un immeuble multifamilial a été touché par "le feu ennemi" et a causé une victime. Les gouverneurs d'Odessa, Saporischschja et Kharkiv rapportent des explosions dans leurs régions respectives et exhortent les gens à chercher refuge. Plus tôt, le gouverneur de la région de Poltava a rapporté cinq blessés suite à une attaque contre une installation industrielle.

08:50 : L'Ukraine surveille une présence accrue de troupes près de sa frontière avec la BiélorussieL'Ukraine exprime son inquiétude quant à l'augmentation récente du nombre de troupes biélorusses stationnées près de sa frontière. Si la Biélorussie envahit son pays voisin, les conséquences pourraient être graves, comme l'a discuté la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

08:22 : Des explosions dans plusieurs villes ukrainiennes - Panne de courant à KyivDes explosions ont été signalées dans différentes villes ukrainiennes suite à l'attaque aérienne russe (voir l'entrée 07:24). Kyiv a été la première à signaler des explosions aux alentours de 8h30, suivies de rapports de Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, confirme des pannes de courant dans "plusieurs districts" de la capitale et des perturbations de l'approvisionnement en eau dans la partie droite de la ville. Des explosions ont également été entendues dans d'autres villes.

07:53 : La défense aérienne russe détruit 20 drones ukrainiens ciblant le territoire russeSelon le ministère de la Défense russe, leur système de défense aérienne a réussi à neutraliser 20 drones envoyés d'Ukraine vers les territoires russes. Neuf de ces drones ont été interceptés au-dessus de la région de Saratov, trois au-dessus de Kursk, et deux chacun au-dessus de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été trouvé dans les régions d'Oryol et de Ryazan et un dans chacune des régions adjacentes de Bryansk et de Kursk.

07:07 Commandants tchétchènes revendiquent la destruction de véhicules ukrainiens dans la région de KurskDes membres des forces spéciales d'Achmat et de la 2ème brigade de forces spéciales affirment avoir détruit deux véhicules blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger français (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures. Selon l'agence de presse d'État russe TASS, citant le général-major Apti Alaudinov, le commandant, "au cours des dernières 24 heures, nous avons également neutralisé une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et détruit un canon. Nos forces ont infligé des pertes significatives aux troupes ukrainiennes en attaquant ces installations militaires". Alaudinov a déclaré que l'avancée des troupes ukrainiennes avait été stoppée. "L'ennemi essaie Certainly d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à infliger des pertes à l'ennemi dans plusieurs secteurs et à libérer certains localité. Je pense que cela se poursuivra chaque jour."

06:41 Corée du Nord : Kim Jong Un soutient la production de drones kamikazesLe leader nord-coréen Kim Jong Un a manifesté un fort soutien à la production de drones kamikazes en tant que composante cruciale des préparatifs militaires, selon un rapport de l'agence de presse d'État KCNA. Il a fait cette affirmation lors d'une session d'essai de drones. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens non habités équipés d'explosifs et guidés vers des cibles ennemies. La Russie utilise souvent des drones iraniens de type Shahed en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leurs liens militaires. L'essai de drone, selon KCNA, a eu lieu samedi au milieu d'une tension croissante avec la Corée du Sud voisine. Des photos montrent des objets volants blancs à ailes en forme de X attaquant des cibles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les objets cibles ressemblaient à des chars K-2 sud-coréens.

06:34 Ukraine : 1 140 soldats russes 'neutralisés' en 24 heuresL'armée ukrainienne affirme que 1 140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre total de militaires russes "neutralisés" depuis le début du conflit à 608 820. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés. Kyiv rapporte que quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été neutralisés.

06:12 L'Ukraine met en garde Minsk contre des 'décisions désastreuses'L'Ukraine appelle la Biélorussie à retirer de grandes contingents de troupes et de l'équipement militaire de leur frontière commune. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères ukrainien exhorte Minsk à s'abstenir d'actions hostiles et à retirer ses forces de la zone frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre des "décisions désastreuses" sous la pression de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore réagi. Selon les rapports ukrainiens, des unités spéciales biélorusses et d'anciens soldats de Wagner sont parmi les troupes à la frontière, équipés de chars, d'artillerie, de systèmes de défense aérienne et d'équipement d'ingénierie installés dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué affirme également que l'Ukraine n'a jamais engagé d'hostilités contre le peuple biélorussien et ne le fera pas à l'avenir.

05:46 Le gouverneur russe signale des dommages causés par des débris de dronesPlusieurs bâtiments dans la région russe de Saratov ont été endommagés par des débris de drones ukrainiens abattus, selon le gouverneur régional. Les villes de Saratov et d'Engels sont touchées, avec tous les services d'urgence activés. Engels abrite une base stratégique de bombardiers russes.

03:52 Alerte de défense aérienne à Kyiv pour une attaque de dronesLes systèmes de défense aérienne ukrainiens sont en alerte dans la région de Kyiv pour repousser des attaques de drones russes, selon l'administration militaire régionale. Aucun détail sur les dommages potentiels ou les pertes n'a été divulgué pour l'instant.

00:19 Zelensky condamne une 'attaque délibérée' contre une équipe de ReutersDans son discours nocturne, le président ukrainien Zelensky a condamné l'attaque de roquettes contre des journalistes de Reuters dans la ville ukrainienne orientale de Kramatorsk comme étant "délibérée" et "calculée". Un membre du personnel de Reuters a été tué et deux autres blessés. Le Britannique de 38 ans, Ryan Evans, ancien soldat et travaillant avec Reuters depuis 2022, fournissant des conseils en sécurité en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris, était parmi les victimes. Zelensky a exprimé ses condoléances les plus sincères aux familles et amis d'Evans. Le Bureau du procureur général d'Ukraine a annoncé une enquête sur Telegram. L'attaque a eu lieu samedi à 22h35 heure locale. Reuters n'a pas pu déterminer si la roquette provenait de Russie ou si l'hôtel était spécifiquement cible. La Russie n'a pas encore réagi.

