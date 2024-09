À 14h30, Zelenskyy demande l'aide des États-Unis pour améliorer les infrastructures énergétiques.

15:55 Analyst Pro-ukrainien salue l'offensive de Kursk comme un triomphe ukrainien

Le débat fait rage pour savoir si l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk représente un succès ou un échec pour Kyiv, mais le stratège militaire Nico Lange la considère comme un exploit significatif. Lange a médité : "Imaginez si Volodymyr Zelensky avait dû négocier la paix à New York sans l'offensive de Kursk. Le simple fait d'y penser souligne la valeur et le succès de l'offensive de Kursk."

13:17 Le "plan de victoire" de Zelensky comprend une invitation à l'OTAN

L'adhésion à l'OTAN figure au cœur du "plan de victoire" du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour Kyiv. Selon Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky, les alliés de l'OTAN devraient étendre une invitation à l'adhésion, sans tenir compte des avertissements de la Russie, comme mentionné lors d'une réunion à New York. Cette stratégie combine à la fois des composantes militaires et diplomatiques. L'invasion de la Russie en Ukraine a été en partie alimentée par les aspirations de Kyiv à l'OTAN.

12:42 Malgré les efforts de paix de Zelensky, la Russie reste déterminée à atteindre ses objectifs de guerre

Malgré les efforts de Kyiv pour négocier, la Russie persiste dans ses objectifs de guerre en Ukraine. "Dès que ces objectifs seront atteints d'une manière ou d'une autre, l'opération militaire spéciale sera terminée", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, réagissant à l'affirmation de Volodymyr Zelensky selon laquelle la fin du conflit pourrait être plus proche que prévu lors de sa visite aux États-Unis. Zelensky fait la promotion de son soi-disant plan de victoire aux États-Unis, cherchant à mettre la pression sur Moscou pour qu'elle engage des négociations. Parmi les objectifs de guerre de la Russie figurent le contrôle des régions ukrainiennes telles que Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, ainsi que l'arrêt de la candidature à l'OTAN de l'Ukraine. Par le passé, la Russie a également exprimé son aspiration à renverser le gouvernement de Kyiv. De nombreux analystes suspectent que l'objectif ultime de la Russie est la domination de toute l'Ukraine.

11:59 La situation à Wuhledar s'aggrave - la Russie utilise peut-être des tactiques trompeuses

Deepstate, un média proche de l'armée ukrainienne, signale une situation critique autour de la ville de Wuhledar, qui se détériore davantage. "Les Russes tentent de circond le village tout en le réduisant en ruines à l'aide d'artillerie et d'autres moyens." Deepstate ne confirme pas une incursion ennemie (rapportée à 09:27). "Endurer jusqu'à la fin signifie mettre les restes de notre armée au-dessus de la valeur de nos soldats, ce qui est inacceptable. Les soldats de la 72e brigade restent résilients et poursuivent le combat malgré tout." Selon le média d'Europe de l'Est Nexta, la Russie réutilise la tactique "terre brûlée", en lançant de lourdes frappes aériennes sur Wuhledar.

11:15 Des images satellites dévastatrices révèlent des destructions massives dans les sites d'armement russes

L'Ukraine a réussi à mener plusieurs attaques de grande envergure sur les dépôts de munitions russes, entraînant la destruction de quantités importantes de missiles, d'obus d'artillerie et d'autres équipements russes. Des images satellites à haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des récents attaques à Oktyabr'sk et Toropets.

10:46 Des attaques catastrophiques à Zaporizhzhia font des victimes et causent des dommages considérables

Les attaques russes sur la ville ukrainienne du sud-est de Zaporizhzhia ont fait un mort et au moins six blessés, selon les chiffres officiels. Le lundi soir, la région a été cible de "raids aériens massifs" dans un laps de temps de deux heures, selon le service d'État de protection civile. "Une personne est décédée et six autres ont été blessées, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans", a écrit le gouverneur de la ville, Ivan Federov, sur le service de messagerie Telegram. De plus, plusieurs installations d'infrastructure et bâtiments résidentiels ont été incendiés. Selon un employé de l'administration de la ville, 74 bâtiments d'appartements et 24 maisons privées ont été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 Munz sur l'équipage du porte-avions russe : "Le porte-avions ne prendraprobably plus jamais la mer"

L'équipage du porte-avions russe "Admiral Kuznetsov" serait déployé sur le front, selon un rapport de Forbes. L'historique mouvementé du navire suggère que cela pourrait être un indicateur des difficultés financières croissantes de la Russie. Le transfert possible de l'équipage pourrait être un autre signe de la situation financière précaire de la Russie.

09:27 Fortress de Résistance : Wuhledar en Danger ? Les Forces Russes Potentiellement Infiltrées

Les forces russes ont prétendument infiltré la ville ukrainienne orientale de Wuhledar, selon les médias d'État et les blogueurs pro-russes. "Les unités russes ont pénétré Wuhledar - l'assaut sur la ville a commencé", écrit Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe ukrainien, par exemple. D'autres blogueurs militaires pro-russes ont également rapporté l'attaque. Les médias russes officiels affirment également que la ville, située dans la région de Donetsk, est assiégée et que des combats ont lieu dans la partie est de la ville. L'analyste militaire Colonel Reisner déclare également à ntv.de que les forces russes avancent sur la ville depuis plusieurs directions comme un étau. "Wuhledar est en danger d'être encerclée. Il semble que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules de combat blindés, aura du mal à maintenir le contrôle de la zone."

08:59 Russie et Ukraine S'affrontent avec des Drones la Nuit

Les défenses aériennes russes, selon les déclarations officielles, ont prétendument abattu 13 drones ukrainiens pendant la nuit. Six ont été abattus dans les régions de Belgorod et de Kursk, et un dans la région de Bryansk, selon l'agence de presse officielle ukrainienne TASS, citant le ministère russe de la Défense. D'un autre côté, l'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a attaqué l'Ukraine avec 81 drones et 4 missiles pendant la nuit. 79 drones ont été abattus ou contraints de s'écraser. Aucun rapport initial de victimes ou de dommages n'a été reçu.

08:17 Le Message Direct des Danemark pour les Frappe à Long Portée Contre la Russie

La Première ministre danoise Mette Frederiksen appelle les alliés de l'Ukraine à approuver l'utilisation d'armes occidentales à portée accrue contre la Russie. "Je propose que nous mettions fin au débat sur les lignes rouges", déclare Frederiksen dans une interview avec Bloomberg. La ligne rouge la plus importante a déjà été franchie. "C'était quand les Russes ont envahi l'Ukraine." Elle ne permettra jamais à quiconque en Russie de déterminer ce qui est juste en NATO, en Europe ou en Ukraine, affirme Frederiksen.

07:38 Les Pertes Russes Réportées Enterrées et Listées comme Disparues pour Économiser

Selon un appel publié par les services de renseignement militaire ukrainiens, les soldats russes tombés au combat sont prétendument enterrés et déclarés disparus pour éviter des paiements coûteux à leurs familles. "Ils les tuent, les affrontements continuent, c'est intense, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre sur place, et ensuite ils sont considérés comme disparus", explique un homme à son interlocuteur, un résident de la région russe de Belgorod, dans l'appel publié par Kyiv Independent. La compensation pour chaque soldat décédé est dite être comprise entre 67 500 et 116 000 dollars.

06:59 Les Pertes Russes Indiquent Aucun Signe de Résolution du Conflit

Alors que le président ukrainien Zelensky promeut son "plan de victoire" aux États-Unis, il n'y a toujours aucun signe que la Russie s'intéresse à résoudre le conflit. "Le Kremlin continue d'afficher publiquement son désintérêt pour un règlement pacifique qui n'implique pas la reddition complète du gouvernement ukrainien et l'annihilation de l'État ukrainien", écrit l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Des officiels russes de haut rang ont récemment exprimé leur opposition à participer au prochain sommet de la paix, et le porte-parole du Kremlin Peskov a réaffirmé que la Russie n'était pas prête à négocier dans d'autres circonstances que la reddition de l'Ukraine, qualifiant également la NATO et l'Occident d'"ennemi". "L'ISW estime que le Kremlin n'a aucun intérêt à des négociations pacifiques avec l'Ukraine et ne cherchera des 'plans de paix' et des 'négociations' que pour faire pression sur l'Occident afin de contraindre l'Ukraine à faire des concessions unilatérales concernant sa souveraineté et son intégrité territoriale."

06:27 Zelensky : Des Actions Fortes des États-Unis Pourraient Accélérer la Fin de l'Agression Russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que des actions décisives du gouvernement américain pourraient accélérer la fin de l'agression russe contre l'Ukraine l'année prochaine. "Maintenant, à la fin de l'année, nous avons une véritable opportunité d'intensifier la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis", a écrit Zelensky sur son canal Telegram après avoir rencontré une délégation du Congrès américain. Zelensky se trouve actuellement aux États-Unis pour participer aux sessions de l'Assemblée générale de l'ONU et présenter son "plan de victoire" au gouvernement américain.

05:44 Des Adolescents Réportés Pour Avoir Mise le Feu à un Hlicoptère Mi-8 à Omsk

Deux adolescents ont prétendument mis le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne russe à Omsk samedi dernier en utilisant une bombe artisanale, selon le canal Telegram Baza. Plus tard, les 16 ans ont été arrêtés et ont prétendument confessé avoir été offerts 20 000 dollars sur Telegram pour mener l'attaque. L'hélicoptère a subi des dommages importants, selon les médias russes. Cet incident suit un incident similaire le 11 septembre, où deux jeunes garçons ont prétendument mis le feu à un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Noyabrsk, dans la région de Tyumen. Des actes de sabotage, tels que des déraillements de trains, se produisent dans plusieurs régions russes. En janvier, les services de renseignement militaire ukrainiens (HUR) ont affirmé que certaines des voies ferrées russes avaient été attaquées par "des adversaires inconnus du régime de Poutine".

04:44 Le G7 Discutera les Missiles de Portée Élevée pour Kyiv

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 discuteront prétendument des livraisons potentielles de missiles de portée élevée à l'Ukraine, qui pourraient atteindre le territoire russe, lundi. Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, l'a annoncé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est également largement admis que la Russie reçoit de nouvelles armes, notamment des roquettes iraniennes, bien que Téhéran ait constamment nié cette allégation.

13:50 Zelensky: "La Paix Pourrait Être Plus Proche Qu'on Ne Le Croit"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est optimiste quant à une fin prochaine du conflit avec la Russie. During an interview with U.S. broadcaster ABC News, Zelensky stated, "I believe we are closer to peace than some may think." According to him, the end of the war is approaching, urging the U.S. and its allies to continue their support for Ukraine.

12:50 Bilan des Victimes Suite aux Attaques Russes sur Saporizhzhia

Saporizhzhia, une ville du sud-est de l'Ukraine, a été cible d'une nouvelle série d'attaques russes mardi soir. Un décès a été rapporté par le gouverneur de la ville, Ivan Fedorov. Cinq autres personnes, dont une fille de 13 ans, ont été blessées. Au moins 23 individus ont été blessés lors des attaques précédentes sur la ville au cours de la journée et de la nuit précédentes. Le gouverneur, Fedorov, a rapporté sur Telegram que deux maisons ont été détruites lors de la dernière attaque, bien que le type d'arme utilisé ne soit pas clair. Les forces russes ont également ciblé l'infrastructure de la ville, déclenchant un incendie qui a été rapidement maîtrisé par les services d'urgence sans aucun blessé signalé.

11:29 Les Forces Ukrainiennes Sous Pression à Pokrovsk

Le militaire ukrainien signale une tension persistante dans l'est du pays. Le état-major à Kyiv a indiqué dans leur mise à jour du soir que la situation à Pokrovsk et Kurakhove reste tendue. Plus de 50 des 125 attaques russes le long de la ligne de front ont eu lieu dans ce secteur. Les forces russes se sont principalement concentrées sur Pokrovsk. Bien que les observateurs indépendants créditent les Ukrainiens de ralentir l'avancée russe sur Pokrovsk stratégiquement important, la situation reste précaire pour les défenseurs près de Kurakhove au sud. Les avancées russes près de Hirnyk posent une menace d'encerclement pour plusieurs unités là-bas. Une menace d'encerclement similaire pour les positions de défense est également signalée plus au sud près de la ville de Vuhledar, que les Russes n'ont pas encore réussi à capturer par des assauts directs.

10:28 Un Citoyen Américain Condamné en Russie pour Tentative d'Enlèvement

Un citoyen américain a été condamné à six ans de prison en Russie pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère. Le tribunal de la région de Kaliningrad a reconnu l'homme coupable de tentative d'enlèvement et a ordonné qu'il purge sa peine dans un camp de travail. Selon le verdict, l'Américain a tenté de partir de Russie pour la Pologne avec son fils de quatre ans, sans le consentement de la mère. L'homme aurait tenté de franchir la frontière avec la Pologne à travers une zone forestière, mais a été arrêté par les gardes-frontières. Les tensions entre les États-Unis et la Russie ont été exacerbées en raison de la crise en Ukraine.

21:14 Trois Morts dans une Attaque sur un Village Russe Près de la Frontière

Trois résidents ont été tués dans une attaque sur un village russe situé à cinq kilomètres de la frontière ukrainienne. Le village d'Archangelskoe, selon les autorités locales, a été attaqué par l'armée ukrainienne lundi. Deux adultes et un adolescent ont perdu la vie, et deux autres personnes, dont un enfant, ont été blessées.

20:13 Zelensky Loue Scholz pour le Soutien Allemand Apres une Réunion à New York

Après une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Allemagne. "Nous sommes immensément reconnaissants envers l'Allemagne pour son aide", a tweeté Zelensky. "Ensemble, nous avons empêché de nombreuses vies de se perdre, et nous pouvons certainement faire plus pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen". Cependant, Scholz a souligné que le gouvernement allemand ne fournirait pas d'armes extensives à l'Ukraine.

19:35 Forbes : Seuls les Équipages de Kuznetsov Déployés Tandis que le Bâtiment Se Dégrade

Le seul porte-avions russe, l'"Admiral Kuznetsov", a attiré l'attention en raison de son expérience opérationnelle limitée depuis son lancement dans les années 1980. Despite numerous setbacks, the ship has struggled to make a significant impact. As reported by Forbes magazine, soldiers from the 15,000-strong Kuznetsov crew are increasingly being deployed to the conflict in Ukraine, not on board the aircraft carrier, but as part of their own battalion. This is one of Russia's strategies to meet its monthly recruitment target of 30,000 new fighters. Meanwhile, the Kuznetsov itself is rapidly deteriorating, and it's increasingly likely to become a permanent fixture along the coast of Murmansk, where it has reportedly been stationed for some time. For more information on the Admiral Kuznetsov, click here.

